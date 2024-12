2024년 최고의 IT 재고 관리 소프트웨어

IT 자산을 효율적으로 관리하는 것은 모든 IT 관리자에게 매우 중요합니다. 그러나 적절한 도구가 없으면 작업이 벅차게 느껴질 수 있습니다.

간단한 스프레드시트가 유용합니다. 하지만 IT 환경이 성장함에 따라 스프레드시트 사용은 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다. 또한, 스프레드시트가 오래되어 부정확한 정보로 인해 회사에 막대한 비용을 초래할 수도 있습니다.

그렇기 때문에 올바른 IT 솔루션을 선택하는 것이 중요합니다 인벤토리 관리 소프트웨어 를 사용하면 프로세스를 간소화하고 재고를 더 잘 관리할 수 있습니다.

다음은 이를 도와주는 10가지 강력한 재고 관리 소프트웨어 도구입니다. 함께 살펴보세요.

IT 재고 관리 소프트웨어란 무엇인가요?

IT 인벤토리 관리 소프트웨어는 모든 하드웨어와 소프트웨어 자산을 수명 주기 동안 추적, 관리, 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 솔루션을 제공합니다.

자산 정보에 대한 실시간 가시성을 제공하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리고, 리소스 활용을 최적화하며, 보안 규정을 준수할 수 있도록 도와줍니다.

IT 인벤토리 관리 소프트웨어에서 찾아야 할 것

IT 재고 관리 소프트웨어를 고려할 때 주의해야 할 몇 가지 기능은 다음과 같습니다.

실시간 재고 추적: 소프트웨어가 재고 수준 및 자산 상태에 대한 최신 정보를 제공하고, 자산이 조직에 들어오고 나갈 때 업데이트되는지 확인합니다

자동화된 알림 및 알림: 소프트웨어는 재고 부족, 예정된 유지보수 또는 주문 배치와 같은 상황에 대한 알림 및 알림을 보내야 합니다

자산 관리 : 구매 날짜, 보증 및 위치를 포함하여 각 자산에 대한 자세한 정보를 기록하는 시스템을 찾습니다

바코드/RFID 스캔 : 소프트웨어는 바코드 또는 RFID 기술을 통해 자산 추적 및 재고 관리를 용이하게 해야 합니다

재고 평가 : 소프트웨어는 FIFO(선입선출), LIFO(라스트 인, 퍼스트 아웃) 또는 가중 평균과 같은 방법을 사용하여 재고 값을 계산할 수 있어야 합니다

맞춤형 보고: 사용자 정의 가능한보기 및 필터를 사용하여 재고 수준, 사용 추세 및 기타 주요 메트릭에 대한 보고서를 생성하는 시스템을 선택하십시오

2024년에 사용할 최고의 IT 재고 관리 소프트웨어 10가지

1. ClickUp (사용자 지정 가능한 IT 인벤토리 관리에 가장 적합)

ClickUp의 인벤토리 소프트웨어로 모든 인벤토리 세부 정보를 한 위치에 저장하세요

ClickUp은 IT 인벤토리 관리에 도움이 되는 강력한 기능을 갖춘 종합 프로젝트 관리 플랫폼입니다. 단일 플랫폼에서 재고를 추적하고 다음 주문 날짜 등을 관리할 수 있습니다.

또한 프로세스를 자동화하고 재고가 특정 수량에 도달하면 주문하도록 작업 및 알림을 설정할 수 있습니다.

또한, 팀과 업무 프로세스를 하나의 소프트웨어 자산 관리 도구에서 모두 관리할 수 있으므로 기존 스프레드시트를 사용할 때보다 훨씬 더 효율적이고 가치 있는 성과를 거둘 수 있습니다.

ClickUp 재고 관리 템플릿

ClickUp의 인벤토리 관리 템플릿은 인벤토리에 있는 항목을 추적하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

ClickUp은 또한 고도로 사용자 정의 가능한 사전 구축된 템플릿 를 사용하면 번거로운 시스템 설정 없이도 인벤토리를 추적할 수 있습니다. 그 중 하나는 ClickUp의 재고 관리 템플릿 .

이 템플릿을 사용하면 됩니다:

재고 수준, 재고 가용성, 이동 및 비용 변동을 모니터링하여 재고에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다

가격 및 이미지와 같은 제품 정보를 사용자 친화적인 데이터베이스에 유지 관리합니다

재고 추세를 평가하여 재입고 요구 사항에 대한 정보에 입각한 의사 결정 내리기

더 보기: 프로젝트 관리 리소스: 유형, 중요성 및 계획 프로세스 ClickUp은 또한 모든 일 데이터를 가장 적합한 방식으로 볼 수 있도록 여러 보기를 지원합니다.

ClickUp 테이블 보기를 사용하여 스프레드시트와 같은 환경에서 IT 인벤토리 관리, 작업 의존성 생성, 기본 수동 작업 자동화하기

그리고 ClickUp 테이블 보기 는 전통적인 스프레드시트와 같은 환경을 제공하여 데이터를 행과 열로 시각화할 수 있습니다. 작업 진행 상황, 첨부 파일, 별점 평가 및 15개 이상의 기타 필드 유형을 관리하는 데 사용할 수 있습니다.

또한 작업 간의 관계를 만들고 서로 연결하여 자동화된 주문, 알림 등을 트리거할 수도 있습니다.

다양한 필터와 그룹화 옵션, 원하는 방식으로 정보를 정렬할 수 있는 기능도 있습니다.

ClickUp 주요 기능 :

시작일 및 마감일 설정 : 각 인벤토리 작업에 시작 날짜와 마감일을 지정하여 모든 작업을 적시에 완료할 수 있습니다.

각 인벤토리 작업에 시작 날짜와 마감일을 지정하여 모든 작업을 적시에 완료할 수 있습니다. 열 계산 : 목록 보기에서 직접 숫자 필드의 합계, 평균 또는 범위를 계산하여 총 비용 및 주문한 총 단위와 같은 메트릭을 추적합니다

목록 보기에서 직접 숫자 필드의 합계, 평균 또는 범위를 계산하여 총 비용 및 주문한 총 단위와 같은 메트릭을 추적합니다 강력한 보고 기능: 매번 재고를 파악하는 데 도움이 되는 보고서를 생성합니다

ClickUp 한도:

신규 사용자에게는 광범위한 기능이 다소 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 안심하세요, ClickUp의 도움말 섹션과 ClickUp University 는 모든 기능을 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp 가격:

무제한 : 사용자당 월 $7/월

: 사용자당 월 $7/월 Business : 사용자 당 $ 12 / 월

: 사용자 당 $ 12 / 월 Enterprise : 맞춤형 가격

: 맞춤형 가격 ClickUp Brain: 회원당 월 $7의 유료 플랜에 추가하세요

ClickUp 평가 및 리뷰:

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

ClickUp의 다양한 기능 덕분에 기존에 사용하던 거의 모든 도구(회사 위키, 스크럼 보드, 관리용 GTD 보드, 컴플라이언스 문서, 마케팅 타임라인, 심지어 회사 재고 추적 시스템까지)를 ClickUp에서 모두 쉽게 접근할 수 있어 대체하게 되었습니다.

G2 리뷰

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

더 보기: 10 년 최고의 주문 관리 소프트웨어 2024 가지

2. Invgate Insight(모든 환경에서 중앙 집중식 IT 자산 추적에 가장 적합)

Via: 인브게이트 인사이트 Invgate Insight는 동일한 네트워크에 연결된 모든 가상, 물리적, 클라우드 IT 자산의 중앙 집중식 인벤토리를 생성하는 포괄적인 IT 인벤토리 관리 프로그램입니다.

주로 중간 규모 및 엔터프라이즈급 조직을 대상으로 하지만, Invgate는 소규모 조직에도 적합합니다.

Invgate Insight는 라이선스 및 계약 관리를 처리하며 서비스 데스크 제품군과 원활하게 연동됩니다. 소프트웨어 관리의 경우 Insight는 소프트웨어 라이선스를 추적 및 최적화하고, 감사 프로세스를 간소화하며, 라이선스 규정 준수를 보장합니다.

독점적인 인사이트 에이전트를 통해 사용자는 모든 운영 체제에서 디바이스를 실시간으로 제어할 수 있습니다.

자세히 보기: 효과적인 조직 플랜을 수행하는 방법

인브게이트 인사이트 최고의 기능 :

추적 불가능한 자산 및 주변 장치도 추적 및 관리를 위해 수동 가져 오기 및 CSV / XLS 대량 로딩 가능

폐기물을 줄이고 무단 설치를 감지하기 위한 상세한 보고서를 생성합니다

CMDB 및 표준화된 소프트웨어 카탈로그를 구축하기 위한 심층적인 IT 인벤토리 지도 작성 가능

인브게이트 인사이트 한도:

원격 배포가 부족하고 원격 데스크톱이 없습니다

타사 도구와의 통합이 복잡함

Invgate 가격

맞춤형 가격

인브게이트 인사이트 리뷰 및 평가:

G2: 리뷰가 충분하지 않음

리뷰가 충분하지 않음 Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

3. SysAid 자산 관리(IT 자산 관리와 서비스 데스크 운영을 통합하는 데 가장 적합)

Via: SysAid 다음 목록은 서비스 데스크에서 바로 IT 자산을 관리하는 데 중점을 둔 AI 기반 IT 자산 관리 플랫폼인 SysAid입니다.

서비스 데스크 상담원을 대상으로 하며 최종 사용자의 IT 자산, 위치 세부 정보 및 조직 위치에 대한 즉각적인 액세스를 제공합니다. 그 결과 더 빠르고 정확하게 문제를 의뢰하고 해결할 수 있습니다.

또한 사전 예방적 모니터링 시스템을 갖추고 있어 상담원이 CPU, 네트워크 장비, 메모리 사용량 등의 변경 사항에 대한 실시간 맞춤형 알림을 받을 수 있습니다. 또한 라이선스 설치를 추적하고 라이선스 및 지원 갱신에 대한 알림을 자동화합니다. 이를 통해 최적의 사용량을 보장하면서 규정 준수를 관리할 수 있습니다.

자세히 보기: 2024년 최고의 물류 소프트웨어 10선

SysAid 최고의 기능 :

자산, 소프트웨어 제품 및 카탈로그 항목에 대한 데이터를 SysAid의 CMDB를 사용하여 다른 SysAid 모듈에서 자동으로 가져옵니다

Google 작업 공간, Zapier, Microsoft Office 및 Slack과 같은 타사 도구 및 서비스와 통합됩니다

SysAid 한도:

승인되지 않은 변경 사항을 추적하기 어려움

복잡한 문제를 해결하기 위해 레벨 1 지원팀과의 커뮤니케이션이 필요함

SysAid 가격:

맞춤형 가격

SysAid 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (600개 이상의 리뷰)

4.5/5 (600개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

4. 랜스위퍼(자동 네트워크 인벤토리 및 자산 검색에 가장 적합)

Via: 랜스위퍼 랜스위퍼는 완전한 가시성을 갖춘 정확한 네트워크 인벤토리 파이프라인을 구축하는 데 중점을 둔 종합적인 IT 자산 관리 소프트웨어 플랫폼입니다.

자산에 대한 데이터를 자동으로 수집하여 인벤토리를 완료하고 모든 로컬 또는 AD 사용자 및 관리자에 대한 개요를 제공합니다. 데이터를 기반으로 사용자 작업을 수행하고 권한이 없는 로컬 관리자를 탐지합니다.

Lansweeper는 자산과 사용자의 관계도 분석합니다. 이 분석은 맞춤형 상세 보고서를 작성하는 데 도움이 됩니다.

또한 사용자 권한, AD 정보 및 Windows 장치의 이벤트 로그 데이터와 같은 자산에서 스캔한 기타 모든 정보를 볼 수 있습니다.

Lansweeper 주요 기능:

권한 취소, 원격으로 소프트웨어 제거 또는 진단 수행과 같은 데이터를 기반으로 사용자 작업을 수행합니다

랜스위퍼 웹 보고서 콘솔에서 권한이 없는 로컬 관리자를 감지합니다

AWS 및 Azure와 같은 공용 클라우드 플랫폼에서 운영 중인 모든 자산을 지도화합니다

Windows, Linux 및 Mac 장치에서 소프트웨어를 자동으로 스캔합니다

Lansweeper 한도:

대규모 장치 네트워크의 관리 및 스캔은 느리고 리소스 집약적입니다

신규 사용자는 복잡성으로 인해 인터페이스 탐색에 도움이 필요합니다

Lansweeper 가격:

100개 미만의 자산에 대한 무료 플랜

스타터 플랜 : $ 199 / 월 (연간 청구)

$ 199 / 월 (연간 청구) 프로 플랜 : $ 359 / 월 (연간 청구)

랜 스위퍼 평가 및 리뷰 :

G2: 4.4/5 (50개 이상의 리뷰)

4.4/5 (50개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (50개 이상의 리뷰)

더 보기 : 2024 년 최고의 전자 상거래 재고 관리 소프트웨어 10 가지

5. Jira Service Management(통합 IT 서비스 및 DevOps 협업에 가장 적합)

Via: Jira 서비스 관리 Jira Service Management는 일반적인 IT 서비스 관리 도구 그 이상입니다. 개발, IT 및 비즈니스 팀을 통합된 AI 기반 플랫폼에 결합합니다.

IT 지원의 경우, 이 플랫폼은 모든 요청을 한곳에서 관리하고 AI를 통해 지원 상호 작용을 자동화합니다.

Jira Service Management는 개발자와 운영 팀 간의 가교 역할도 합니다. 변경 사항, 문제 및 요청에 대해 모두가 같은 페이지를 공유할 수 있도록 도와줍니다. 코드 변경부터 소프트웨어 릴리스까지 모든 것을 한곳에서 추적할 수 있습니다.

자세히 알아보기: 10 년 최고의 운영 관리 소프트웨어 도구 2024 가지

Jira Service Management 최고의 기능

모든 모니터링, 로깅 및 CI/CD 도구에서 알림을 중앙 집중화, 필터링 및 보강합니다

맞춤형 요청 유형을 사용하거나 맞춤형 요청을 허용하여 고객 및 에이전트 지원

관련 경고를 자동으로 결합하고 첨부 파일, 노트 및 링크를 추가하여 인시던트에 대한 사용 가능한 정보를 극대화합니다

Jira Service Management 한도

프로그램을 효율적으로 사용하려면 가파른 학습 곡선을 거쳐야 합니다

부족한 고객 서비스 경험

Jira Service Management 가격

최대 3명의 에이전트까지 무료

표준 플랜 : 상담원당 월 $17.65

: 상담원당 월 $17.65 프리미엄 플랜: 상담원당 월 $44.27/월

Jira 서비스 관리 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5(700개 이상의 리뷰)

4.2/5(700개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5(650개 이상의 리뷰)

6. Pulseway(자동화를 통한 실시간 원격 IT 관리에 가장 적합)

Via: Pulseway Pulseway는 사용자의 위치에 관계없이 IT 환경 전반에서 워크스테이션, 서버 및 네트워크 장치를 모니터링, 관리 및 문제 해결을 지원하는 실시간 IT 관리 소프트웨어입니다.

네트워크 검색 및 배포 엔진을 사용하여 모든 IT 엔드포인트에 대한 360도 보기를 제공합니다.

가장 중요한 기능은 자동화 엔진으로, 워크플로우 기술과 직관적인 UI를 결합하여 사용자를 대신하여 IT 문제를 자동으로 해결하는 스마트 트리거를 설정할 수 있습니다.

또한 효율성을 극대화하기 위해 기본 제공 스크립트, 템플릿 및 기능별 자동화의 광범위한 컬렉션을 제공합니다.

펄스웨이 주요 기능:

상세한 패치 정책을 통해 OS 및 타사 애플리케이션 패치의 검색 및 적용을 자동화합니다

특정 개인에게 정기적으로 전송되도록 예약된 고급 보고서의 자동화 생성 가능

ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty 및 Slack과 같은 도구와 티켓팅 및 알림 통합

문제를 신속하게 식별하고, 사용자와 소통하며, 기본 제공 명령어 및 스크립트로 문제를 해결할 수 있는 사용자 지정 가능한 알림 제공

펄스웨이 한도:

MacOS 장치에 대한 원격 액세스 기능이 없음

대규모 IT 환경에서는 비용이 많이 듭니다

펄스웨이 가격:

사용자 당 월 $ 44부터 시작

펄스웨이 평가 및 리뷰 :

G2: 4.5/5 (50개 이상의 리뷰)

4.5/5 (50개 이상의 리뷰) Capterra: 4.7/5 (150개 이상의 리뷰)

더 보기 : 2024년 최고의 조달 관리 소프트웨어 10선

7. ServiceNow Inventory(필드 기술자 재고 추적 및 관리에 가장 적합)

Via: 서비스나우 ServiceNow는 스왑 및 전송을 포함한 수많은 서류 작업 없이 필드 기술자 트렁크 재고를 쉽게 소싱하고 추적하는 데 중점을 둔 기업을 위한 IT 자산 관리 솔루션입니다.

여러 부품을 찾아서 요청하고 모바일 장치를 관리하는 프로세스를 간소화합니다. 또한 이 플랫폼은 동적 알림을 통해 P2P 전송을 지원합니다.

서비스나우 인벤토리 주요 기능 :

복잡한 수동 프로세스 없이 스왑 및 전송을 포함한 필드 기술자의 트렁크 재고를 추적하고 소싱합니다

현장 기술자가 모바일 재고 관리를 위해 바코드 스캔을 사용할 수 있도록 지원

동적 스케줄링으로 할당 자동화 및 필드 서비스 효율성 향상

서비스나우 인벤토리 한도:

구독 및 라이선스 비용이 높은 편입니다

맞춤형 API를 구성할 수 있는 기능 부족

서비스나우 가격:

맞춤형 가격

서비스나우 인벤토리 평가 및 리뷰:

G2: 4.3/5 (800개 이상의 리뷰)

4.3/5 (800개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

8. SolarWinds IT 서비스 관리(전체 IT 자산 수명 주기 관리 및 규정 준수에 가장 적합)

Via: Solarwinds Solarwinds는 IT 자산을 추적, 배포, 관리, 검색 및 폐기하는 비즈니스를 위한 원스톱 IT 관리 솔루션입니다.

이 솔루션은 네트워크 하드웨어와 소프트웨어를 관리하고 수명 주기 내내 그 상태를 최신 상태로 유지할 수 있는 인벤토리 관리 모듈을 제공합니다.

SolarWinds 서버 성능 및 구성 번들은 IT 운영을 위한 강력한 대시보드 역할을 합니다. 두 가지 강력한 도구인 SAM과 SCM을 결합하여 서버를 한눈에 볼 수 있습니다.

시스템 업데이트 및 보증부터 프로세서 속도 및 메모리 사용량에 이르기까지 모든 필수 세부 정보를 바로 확인할 수 있습니다.

SolarWinds ITSM 주요 기능

서버, 워크스테이션, 라우터 등 네트워크에 연결된 모든 IT 자산의 검색을 자동화합니다

설치된 소프트웨어, 라이선스 규정 준수 및 사용 통계를 모니터링하여 규정 준수 보장 및 소프트웨어 지출 최적화

자산 구성 변경, 무단 소프트웨어 설치 또는 중요한 문제에 대한 알림 제공

솔루션을 자동 식별하고, 티켓 정서를 모니터링하고, 절차를 중앙 집중화하는 지원 대응을 제공합니다

솔라윈즈 ITSM 한도:

인시던트 또는 변경 사항을 보기 위한 레이아웃 선택이 한도 제한됨

경쟁사보다 상대적으로 비싼 가격

솔라윈즈 ITSM 가격:

맞춤형 가격

솔라윈즈 ITSM 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (700개 이상의 리뷰)

4.3/5 (700개 이상의 리뷰) Capterra: 4.6/5 (500개 이상의 리뷰)

9. Atera(자동화된 지원을 제공하는 AI 기반 IT 관리에 가장 적합)

Via: Atera 다른 재고 관리 소프트웨어 옵션 중에서도 Atera는 IT 부서를 위한 올인원 솔루션입니다. 효율성을 높이고, 뛰어난 최종 사용자 서비스를 제공하며, 팀 프로세스를 간소화합니다.

또한 원격 모니터링 및 관리, 헬프데스크, 보고 플랫폼과 IT 인벤토리 관리가 결합된 이점을 누릴 수 있습니다.

가장 중요한 기능은 Atera의 자체 AI인 Action AI로, 오토파일럿을 통해 티어 1 지원을 없애고 모든 문제에 대해 즉각적인 대응을 가능하게 합니다. Atera는 자동 티켓 요약, 스크립트 생성, 제안된 솔루션 및 대응을 통해 주니어 기술자를 지원합니다.

또한 워크그룹 및 DC(도메인 컨트롤러) 네트워크를 자동으로 모니터링하고, IT 환경의 각 자산과 구성 요소를 식별하며, 업셀링 기회를 알려주는 멋진 네트워크 검색 도구도 제공됩니다.

테라 주요 기능 :

패치 관리를 자동화하고 각 엔드포인트에 대한 맞춤형 일정을 생성할 수 있습니다

네트워크 검색을 사용하여 네트워크의 전체 공격 표면을 지도화하여 철저한 포트 스캔으로 침입 탐지 시스템을 테스트합니다

장치 유형, 워크스테이션/서버 상태, OS 플랫폼, 모니터링 상태 등에 대한 동적 그래프와 보고서를 생성합니다

더 빠른 결과를 위해 여러 하위 네트워크에서 동시에 여러 스캔을 실행할 수 있습니다

아테라 한도:

제품을 정확하게 반영하고 설명하지 못하는 부실한 문서화

대부분 PC 중심, 모바일 장치에서 기본적인 작업만 관리 가능

아테라 가격

프로페셔널 플랜 : 사용자당 월 $149/월

: 사용자당 월 $149/월 전문가 플랜 : 사용자당 $189/월

: 사용자당 $189/월 마스터 플랜 : 사용자당 $219/월

아테라 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (500개 이상의 리뷰)

4.6/5 (500개 이상의 리뷰) Capterra: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

10. ManageEngine AssetExplorer(종합적인 자산 및 소프트웨어 라이선스 관리에 가장 적합)

Via: 엔진 에셋 익스플로러 관리 ManageEngine AssetExplorer는 플랜 수립부터 폐기 단계까지 네트워크의 모든 자산을 관리하는 웹 기반 자산 관리 플랫폼입니다.

이 소프트웨어를 사용하면 소프트웨어 및 하드웨어 자산을 관리하고, 소프트웨어 라이선스 규정 준수를 보장하며, 구매 주문 및 계약을 추적할 수 있습니다.

ITAM 외에도 AssetExplorer는 PO 관리를 지원하고 지출을 줄이고 정책을 시행하며 중복을 제거할 수 있는 영역을 식별합니다.

네트워크를 스캔하여 각 워크스테이션에서 사용 가능한 모든 소프트웨어와 자산 인벤토리를 자동으로 검색합니다. 또한 OEM, 동시, 기업, 무료, 네임드 유저, 노드 잠금, 체험판, 기존 CAL, 볼륨, 개인 등 모든 라이선스 유형을 관리할 수 있습니다.

관리 엔진 자산 탐색기 주요 기능:

LAN, WAN 및 VPN을 통해 연결된 기업 전체의 모든 워크스테이션을 스캔하고 감사합니다

자산, 소프트웨어 설치, IT 및 비즈니스 서비스, 사람, 문서 등과 같은 모든 CI를 단일 리포지토리에서 추적 및 관리할 수 있습니다

무단 소프트웨어 설치가 감지되면 경고를 전송하고 금지된 소프트웨어를 사용하는 모든 사용자에게 알립니다

동적 그룹화를 통해 그룹에 리소스를 추가하기 위한 기준을 만들 수 있습니다

관리 엔진 에셋 익스플로러 한도:

사용자는 고객 서비스 개선이 필요하다고보고합니다

애드온은 약간 비쌉니다

관리 엔진 에셋 익스플로러 가격

맞춤형 가격

ManageEngine AssetExplorer 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

리뷰가 충분하지 않음 Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

ClickUp으로 원활한 인벤토리 관리 # 중요한 인벤토리 관리

강력한 IT 인벤토리 소프트웨어 플랫폼은 새 디바이스를 안전하게 온보딩하고, 오래되고 취약한 디바이스를 식별하여 오프보딩하며, 자산에 대한 '단일 소스'를 제공하여 보안 정책 준수를 강화할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp은 이러한 모든 Box를 충족합니다.

전용 재고 관리 템플릿, 여러 보기, 작업 할당 기능, 모든 팀원을 한데 모을 수 있는 용량을 갖추고 있어 재고 관리에 이상적인 플랫폼입니다.

또한 강력한 보고 기능과 빠르고 반응성이 뛰어난 UI도 제공됩니다. ClickUp에 가입하기 에 지금 무료로 가입하고 쉽고 자신 있게 IT 자산을 관리하세요.