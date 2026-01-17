개발자가 스프린트 백로그를 효과적으로 관리하는 방법

스프린트 백로그를 효과적으로 관리하려면 지속적인 개선, 현실적인 우선순위 설정, 그리고 매일의 피드백이 필요합니다.

하지만 요구사항이 변동하고 시간이 제한된 실제 스프린트에서는 어떻게 적용할 수 있을까요?

아래에서는 개발자가 스프린트 백로그를 효과적으로 관리하는 방법을 보여드립니다.

⭐ 기능 템플릿 ClickUp 백로그 및 스프린트 템플릿을 활용하여 중앙 집중식 실시간 제품 백로그를 유지하고 동일한 작업 공간에서 바로 스프린트 백로그를 개발하세요. 무료 템플릿 받기 ClickUp 백로그 및 스프린트 템플릿으로 백로그를 체계화하고 스프린트를 효율적으로 계획하세요 모든 스토리, 버그, 기술적 작업이 명확한 담당자, 우선순위, 예상 소요 시간과 함께 존재하는 단일 정보 소스를 구축하세요. 이를 위해 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하여 스토리 포인트, 노력 수준 또는 기능 카테고리를 추적하고, '스프린트 준비 완료', '진행 중', '코드 검토'와 같은 ClickUp 사용자 지정 상태를 사용하여 모든 단계에서 작업 현황을 가시화하세요.

스프린트 백로그란 무엇인가요?

스프린트 백로그는 애자일 및 스크럼 프로젝트 관리 프레임워크의 핵심 개념입니다.

스프린트 백로그는 스크럼 팀원들이 특정 스프린트를 수행하는 데 필요한 상세하고 실행 가능한 플랜을 나타냅니다. 스프린트는 짧은 시간 제한 기간(보통 1~4주)으로, 이 기간 동안 일련의 제품 기능이나 개선 사항이 개발 및 제공됩니다.

ClickUp을 통한 칸반 보드 워크플로우에서 시각화된 스프린트

개발 팀은 스프린트 백로그를 소유합니다. 이는 제품 백로그의 하위 집합으로, 제품에 필요한 모든 일의 더 큰 목록입니다.

스프린트 백로그에는 개발 팀과 스크럼 마스터가 특정 스프린트 기간 동안 완료하기로 커밋한 사용자 스토리, 작업, 버그 수정 또는 결함 등 모든 항목이 포함됩니다. 이러한 항목들은 팀의 용량과 스프린트 목표를 바탕으로 스프린트 계획 회의에서 선택됩니다.

🎯 예시 스프린트 목표: 사용자 로그인 경험 개선 스프린트 백로그: 사용자 스토리 #1: 비밀번호 재설정 기능 구현 작업 1: 재설정 UI 디자인 작업 2: 단위 테스트 작성 작업 3: API 엔드포인트 개발

사용자 스토리 #2: 로그인 로드 시간 최적화. 작업 1: 현재 메트릭 분석 작업 2: 백엔드 쿼리 최적화 작업 3: 회귀 테스트 수행

스프린트 백로그의 키 구성 요소

그렇다면 스프린트 백로그는 실제로 무엇으로 구성될까요? 모든 스프린트를 정상 궤도에 유지하는 키 구성 요소는 다음과 같습니다 👇

선정된 제품 백로그 항목(PBIs): 현재 스프린트를 위해 제품 백로그에서 선택된 기능 또는 사용자 스토리입니다. 이는 우선순위, 스프린트 목표, 팀 용량을 바탕으로 팀이 커밋하기로 약속한 내용을 나타냅니다.

작업 분할: 선택한 각 PBI(제품 구성 요소)는 팀이 이를 구현하는 방법을 설명하는 더 작고 실행 가능한 작업으로 분할됩니다. 작업은 구체적이고 측정 가능하며 하루 이내에 완료할 수 있을 정도로 작아야 합니다.

스프린트 목표: 스프린트 기간 동안 달성할 주요 목표나 가치를 요약한 간결한 진술문입니다. 작업 우선순위 지정이나 조정 시 팀의 결정에 집중력을 제공하고 방향을 제시합니다.

작업 추정: 각 작업이나 백로그 항목에 할당된 노력 추정(스토리 포인트, 시간 또는 다른 단위). 이는 프로젝트 팀이 업무량을 예측하고, 용량을 계획하며, 진행 상황을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

진행 상황 추적: 작업 보드(할 일, 진행 중, 완료됨) 및 작업 보드(할 일, 진행 중, 완료됨) 및 번다운 차트와 같은 시각적 도구를 통해 스프린트 전반에 걸쳐 진행 상황을 추적합니다. 이는 투명성을 높이고 팀이 위험 요소나 지연을 조기에 파악할 수 있게 합니다.

📚 더 알아보기: 최고의 제품 백로그 관리 tools

🧠 재미있는 사실: '스크럼(Scrum)'이라는 이름은 럭비에서 차용되었습니다. 럭비에서 스크럼은 팀이 한데 모여 하나로 앞으로 밀어붙이는 플레이입니다. 소프트웨어 분야의 스크럼은 바로 이 통합된 움직임의 이미지를 빌려온 것입니다.

제품 백로그와 스프린트 백로그의 차이점

스프린트 백로그 작업 방식을 개선하려면, 먼저 백로그의 본질과 더 큰 범주인 제품 백로그와의 차이점을 이해하는 것부터 시작해야 합니다.

ClickUp을 사용하여 우선순위, ARR 등의 사용자 지정 필드가 포함된 백로그 목록 보기를 생성하세요

간단히 말해, 제품 백로그와 스프린트 백로그가 중점을 두는 것은 다음과 같습니다👇

기능 제품 백로그 스프린트 백로그 범위 전체 제품 현재 스프린트 소유자 제품 팀 개발 팀 콘텐츠 가능한 모든 기능, 에픽, 아이디어 한 스프린트에 선정된 작업 및 항목 변경 빈도 지속적으로 진화하는 스프린트 기간 중에만 업데이트됩니다(필요한 경우) 목표 장기적인 제품 개발을 안내합니다 단기적이고 가시적인 가치를 제공하세요

🚀 ClickUp의 장점: 스프린트 백로그가 명확하게 정의되면 개발자는 작업에서 바로 코드 작성으로 넘어갈 수 있습니다. 이제 ClickUp에 통합된 Codegen을 통해 요구사항, 승인 기준, 연결된 문서가 완벽하게 포함된 명확한 범위의 백로그 항목을 AI 지원 코드 생성에 쉽게 활용할 수 있습니다. 개발자는 사양을 다시 작성하거나 맥락을 찾는 대신 백로그 자체를 활용해 구현을 시작합니다. 백로그가 깔끔할수록 코드젠은 코드를 더 정확하게 생성하고 업데이트할 수 있습니다. 백로그 정리는 더 이상 불필요한 작업이 아니라 빌드 가속기로 변모합니다.

개발자에게 효과적인 백로그 관리가 중요한 이유

스프린트 백로그에 대한 모든 결정은 개발자의 시간을 보호하거나 서서히 흩어지게 합니다. 그 원리는 다음과 같습니다:

무엇을 개발자에게 제공하는 보호 또는 개선 사항 기술적 명확성과 아키텍처 무결성 명확하고 정제된 백로그 항목은 모호성을 줄여 개발자가 더 나은 아키텍처 결정을 내리고 의존성을 조기에 발견하는 데 도움이 됩니다. 예측 가능한 워크플로우와 집중력 집중된 백로그는 컨텍스트 전환과 방해를 한도로 제한하여 더 길고 일관된 흐름 상태를 가능하게 합니다 제품 가치와 기술적 건전성 사이의 균형 리팩토링, 테스트, 유지보수가 신규 기능과 동등하게 우선순위화되도록 하여 장기적인 코드 품질을 보호합니다. 협업 및 조율 개선 정제 세션은 개발자에게 범위와 위험에 대한 정보를 제공하여 보다 현실적인 플랜 수립과 제품-엔지니어링 간 협업 강화로 이어집니다.

개발자가 스프린트 백로그를 효과적으로 관리하는 방법

복잡하게 뒤섞인 백로그는 가장 완벽한 스프린트 플랜조차 무너뜨릴 수 있습니다.

아래에서는 개발자가 스프린트 백로그를 효율적으로 관리하는 방법을 보여드립니다:

스토리를 실행 가능한 작업으로 세분화하세요

진행 상황을 가시화하고 측정 가능하게 하려면 애자일 소프트웨어 개발의 모든 스토리를 더 작고 결과 중심의 작업으로 분할하십시오.

이 단계에서 효과적인 워크플로우에는 다음이 포함됩니다: 기능을 '인증용 API 생성'이나 '[X]용 분석 카드 레이아웃 설계'와 같은 구체적인 결과물로 세분화합니다.

누구나 구축 중인 내용을 이해할 수 있도록 간결하고 설명적인 작업명을 작성하세요

개발자가 작업 순서와 인수인계를 계획할 수 있도록 작업들을 조기에 의존성에 연결하기

단일 스프린트 내에서 추정 및 검토가 가능할 정도로 작업 크기를 일관되게 유지하기

⚡ 템플릿 아카이브: 프로젝트 계획 수립에 도움이 되는 애자일 템플릿

비즈니스 및 기술적 요구사항을 기반으로 우선순위 설정

영향도와 노력 외에도 작업의 의존성, 안정성 위험, 팀 학습 목표 등 작업 주변의 맥락을 평가해야 합니다. 왜냐하면 이러한 요소들이 스프린트 일정이 얼마나 잘 유지되는지, 아니면 스프린트가 재작업으로 빠져드는지를 결정하기 때문입니다.

숨겨진 우선순위 신호 이것이 보여주는 것 플랜 단계에서 활용 방법 상류 의존성 다른 스토리를 진행할 수 있게 해주는 작업들 스프린트 초기에 이들을 스케줄링하여 후속 일이 차단되지 않도록 하십시오 코드베이스 변동성 빈번한 변경이나 회귀가 발생하는 모듈 새로운 기능을 추가하기 전에 다음 영역의 리팩토링이나 테스트를 우선순위로 지정하세요 팀의 숙련도 제품의 이 부분에 대한 맥락이나 전문성을 가진 사람은 누구입니까? 온보딩 시간과 검토 주기를 줄이기 위해 경험에 기반하여 할당하십시오 고객의 긴급성 활성 사용자 불편 사항 또는 보고된 인시던트 중요한 수정 사항을 영향력이 낮은 최적화 작업보다 우선시하십시오 지식 부채 반복되는 혼란, 불분명한 소유권, 또는 오래된 문서 향후 스프린트 속도 향상을 위해 정리 작업을 위한 여유 용량을 확보하십시오

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

소프트웨어 팀을 위한 ClickUp을 사용하면 이러한 미묘한 차이를 더욱 세밀하게 모델링할 수 있습니다.

소프트웨어 팀을 위한 ClickUp에서 백로그, 스프린트, 로드맵으로 개발을 간소화하세요

간단히 말해, 다음과 같은 방법을 사용할 수 있습니다:

즉각적인 피드백 수집: 맞춤형 맞춤형 ClickUp 양식을 통해 버그 보고서와 기능 요청을 즉시 백로그 항목으로 전환하세요.

원하는 방식으로 작업 시각화하기: 리스트, 보드, 간트 차트 등 15가지 이상의 리스트, 보드, 간트 차트 등 15가지 이상의 ClickUp 보기 중에서 선택하여 백로그 항목을 다양한 관점에서 확인하세요

릴리스 및 의존성 매핑: 대화형 대화형 ClickUp 간트 차트를 활용하여 백로그 항목을 향후 릴리스와 연결하세요

🚀 ClickUp의 장점: 스프린트를 더 원활하게 진행하는 방법에 대해 이야기하는 김에… 저희가 가장 즐겨찾는 ClickUp의 강력한 기능 중 하나를 활용해 보드 관리에 신경 쓰지 않아도 모든 작업이 진행되도록 합니다. ClickUp의 노코드 슈퍼 에이전트를 사용하는데, 이는 '누가 그 작업을 했을까?'라는 고민의 악순환에서 벗어나게 해주기 때문입니다. 이 스프린트 작업 생성 에이전트는 디지털 팀원처럼 작동합니다. 작업에 태그하거나 질문이 있을 때 DM으로 연락할 수 있습니다. 그들이 매일 우리를 돕는 방법은 다음과 같습니다: 누군가 댓글이나 채팅에서 스프린트 작업 생성 에이전트 를 언급하면, 해당 에이전트는 주변 맥락을 분석하여 명확하고 실행 가능한 작업을 생성합니다. 이 작업은 원본 대화로 연결되며, 기본적으로 현재 성장 운영 스프린트로 설정되고, 명시적으로 다른 담당자가 지정되지 않는 한 이를 호출한 사람에게 할당됩니다.

작업이 '진행 중' 상태로 이동되면 스프린트 작업 생성 에이전트 가 자동으로 QA 팀원을 태그하고 스레드에 간결하고 친근한 알림을 남깁니다. 이를 통해 후속 조치 없이도 작업 인계가 원활히 이루어집니다.

주말이 되면 스프린트 작업 생성 에이전트가 출시된 작업, 진행 중인 작업, 다음에 주의를 기울여야 할 작업에 대한 깔끔한 요약 보고서를 생성합니다. 수동 준비가 필요 없는 가벼운 주간 명령어 보고서입니다.

백로그 정제 세션을 활용하세요

백로그는 스프린트보다 몇 단계 앞서 있어야 하며, 향후 자원 계획 수립과 우선순위 설정을 위한 지침 역할을 해야 합니다.

백로그 정제(backlog refinement)는 다음과 같은 목적으로 사용합니다:

스토리 명확성 재검토: 각 스토리가 실제 사용자 요구사항과 측정 가능한 결과를 설명하는지 확인하세요. 아직 아이디어가 불완전한 내용은 제거하십시오.

'완료됨'의 의미를 정의하세요: 모든 팀원이 작업을 중단할 시점을 알 수 있도록 승인 기준, 데이터 의존성 및 테스트 조건을 명확히 파악하세요.

범위 검증: 단일 스프린트에 포함하기에 너무 크거나 작다고 느껴지는 스토리는 분할하거나 병합하십시오.

목적을 가진 순서 지정: 다른 팀이나 구성 요소의 진행을 잠금 해제하는 작업을 우선적으로 처리하세요

백로그를 간결하게 유지하세요: 더 이상 현재 로드맵과 부합하지 않는 항목은 보관하고, 불필요한 항목이 쌓이지 않도록 하세요

⚡ 템플릿 아카이브: 애자일 작업을 관리 중이라면 ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿이 필요합니다. 이 템플릿은 할 일(To-Do) 및 계획(Planning)부터 구현(Implementation), 검토(Review), 배포(Deployment) 및 그 이후 단계에 이르기까지 스프린트의 모든 단계를 체계적으로 정리합니다. 또한 각 작업에는 유형, 에픽, 마감일, 시간 추정치로 구성된 전체 컨텍스트가 포함됩니다. 이러한 요소들이 결합되어 각 스프린트를 진행 상황과 결과 전달의 투명한 주기로 만듭니다.

스탠드업 미팅과 번다운 차트를 통해 매일 진행 상황을 추적하세요

스프린트가 시작되면 인식이 속도를 앞섭니다. 따라서 데일리 스탠드업을 짧게 유지하고, 진행 상황에 집중하며, 하나의 명확한 조정을 달성하는 데 목적을 두어야 합니다.

스프린트가 시작되면 백로그에 대한 지속적인 피드백이 필요합니다.

데일리 스탠드업 미팅을 통해 작업이 지연되거나 우선순위가 변경되는 상황을 사전에 파악하여 더 큰 지연으로 이어지기 전에 해결할 수 있습니다.

⭐ 보너스: ClickUp SyncUps는 스프린트를 실행으로 전환합니다. AI 기반 회의 및 협업 도구로, ClickUp 작업 공간 내에서 바로 음성 및 영상 통화를 시작할 수 있게 해줍니다. ClickUp 채팅의 모든 채널 또는 다이렉트 메시지에서 SyncUp을 시작하세요 ClickUp AI는 동시에 온라인에 있지 않았던 모든 사람을 위해 명확한 요약본을 생성합니다. 누구도 맥락을 쫓거나 업데이트 회의를 참을 필요 없이 업무를 이어갈 수 있습니다. 더 중요한 것은 이러한 업데이트가 대화에서 그치지 않는다는 점입니다. 핵심 결정사항, 장애 요소, 다음 단계는 직접 작업, 업데이트 또는 백로그 조정으로 전환될 수 있어 실행과 플랜이 긴밀하게 연결됩니다.

스탠드업 회의와 함께 번다운 차트는 스프린트 진행 상황을 실시간으로 보여줍니다. 차트가 평평해지거나 예상치 못하게 급증할 때, 스프린트 목표가 위험에 처하기 전에 실행 과정에서 주의가 필요한 부분이 있음을 알 수 있습니다.

📌 백로그 회의를 위한 StandUp 체크리스트 최신 번다운 추세 검토: 진행 속도가 느려졌다면, 범위가 확대되었는지 또는 작업이 지연되었는지 확인하십시오.

진행 중인 작업 검토: 여러 작업이 활성 상태이지만 완료되는 작업이 없다면, 소수의 작업이 완료될 때까지 집중 범위를 좁히세요.

방해 요소 재검토: 다음 단계로 넘어가기 전에 소유권과 예상 해결 시간을 확인하세요

다음 준비된 항목 확인: 해당 항목을 끌어오기 전에 팀의 준비 상태 정의(definition of ready)를 충족하는지 확인하십시오.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 거의 절반이 채팅이 추가로 요구하는 가장 큰 작업은 수동으로 작업을 다른 tool로 이동하는 것이라고 답했습니다. 나머지 20%는 실제 실행 항목을 찾기 위해 스레드를 다시 읽는 데 시간을 보냅니다. 각 작업 인계는 시간, 에너지, 명확성의 작은 누수이기 때문에 사소한 방해 요소들이 누적됩니다. ClickUp은 계주 경주를 단일 동작으로 대체합니다. ClickUp 채팅 내에서 대화 스레드를 즉시 추적 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. ClickUp의 통합 AI 작업 공간이 맥락을 그대로 유지해 주므로 작업 전환 시 흐름을 잃지 않습니다.

스프린트 백로그 관리를 위한 tools는 다음과 같습니다:

1. ClickUp

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 도구와 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 결합합니다.

애자일 방식으로 스프린트를 관리하는 팀을 위해 백로그 실행, 엔지니어링 신호, 스프린트 분석을 하나의 플랫폼에서 통합합니다. 간단히 말해 👇

애자일 프로젝트를 효율적으로 운영하세요

로드맵과 백로그가 준비되었고, 팀도 시작할 준비가 되었습니다.

지금 필요한 것은 모든 사용자 스토리, 작업, 의존성을 가시적으로 유지하고(모든 개발자가 동일한 정보를 공유하도록) 하는 작업 공간입니다.

소개합니다: 애자일 팀을 위한 ClickUp. 팀의 크기에 상관없이 모든 개발 팀이 애자일 프로젝트를 원활하게 운영할 수 있도록 지원합니다.

애자일 팀을 위한 ClickUp으로 엔드투엔드 작업 관리를 통해 애자일 라이프사이클을 조율하세요

이 솔루션 내에서 ClickUp 작업을 활용하여 전체 제품 라이프사이클을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

ClickUp 작업의 사용자 지정 필드, 카테고리 등을 활용해 작업 흐름에 맞게 작업을 맞춤 설정하세요

각 작업은 사용자 스토리, 버그 또는 기술적 개선 사항을 나타낼 수 있으며, 스토리 포인트, 담당자, 마감일 및 의존성을 포함합니다.

개발자와 제품 팀이 이를 활용하여 스프린트를 관리하고 애자일 우선순위 지정을 효과적으로 처리하는 방법은 다음과 같습니다:

모든 작업을 스프린트에 연결하세요: 백로그 항목을 스프린트나 에픽을 나타내는 리스트로 구성하세요

실제 개발 주기에 맞춰 구축된 맞춤형 워크플로우: '스토리 포인트', '우선순위', '스프린트 번호'와 같은 사용자 지정 필드를 활용하고, 작업이 완료되거나 블록될 때 자동으로 이동되도록 규칙을 설정하세요.

협업을 맥락에 맞게 유지하세요: 코멘트를 추가하고, 디자인이나 사양서를 첨부하며, @멘션으로 팀원을 태그하여 대화가 당면한 일과 동기화되도록 하세요.

스프린트 관리, 자동화된 전달 인사이트 확보, 1,000개 이상의 통합 기능 활용

ClickUp 스프린트는 개발 및 제품 팀의 반복적인 설정 작업을 최소화하도록 설계되었습니다. 스프린트 시작/종료 날짜를 정의하고, 포인트를 할당하며, 우선순위를 설정할 수 있으며, 나머지 전환 작업은 ClickUp이 자동으로 관리합니다.

ClickUp 스프린트로 스프린트 계획을 간소화하고 전환을 자동화하세요

한눈에 보기:

스프린트 시작 날짜가 되면 ClickUp이 자동으로 스프린트를 '진행 중' 상태로 전환합니다.

종료 날짜가 되면 수동으로 종료 처리할 필요 없이 해당 스프린트를 완료로 표시합니다

완료된 스프린트의 미완료 작업은 불필요한 혼란을 피하기 위해 자동으로 다음 스프린트로 이월됩니다.

스프린트 보드 레이아웃을 매번 재구성하지 않도록 스프린트 보기를 복제할 수 있습니다

🤔 자주 묻는 질문 ClickUp에서 여러 담당자에게 스프린트 포인트를 설정하는 방법은 무엇인가요? 팀이 작업의 공동 소유권을 사용하는 경우, 작업을 분할하거나 중복 생성하지 않고 각 담당자에게 개별적으로 스프린트 포인트를 할당할 수 있습니다. 작업 공간 설정에서 다중 담당자 ClickApp을 활성화하세요 작업 항목을 열고 왼쪽 상단 모서리에 있는 스프린트 포인트 추가를 클릭하세요 스프린트 포인트 모달 창에서 각 담당자 아바타 옆 드롭다운 메뉴를 사용하세요: 맞춤형 값을 입력하여 담당자별로 다른 포인트를 할당할 수 있습니다. 또는 모두 설정을 클릭하여 모든 담당자에게 동일한 포인트 값을 한 번에 적용하세요. 맞춤형 값을 입력하여 사람마다 다른 점수를 할당하세요. 또는 모두 설정을 클릭하면 모든 사람에게 동일한 점수 값을 한 번에 적용할 수 있습니다. 맞춤형 값을 입력하여 사람마다 다른 점수를 할당하세요.

또는 모두 설정을 클릭하면 모든 사람에게 동일한 점수 값을 한 번에 적용할 수 있습니다. ClickUp 스프린트를 사용하면 중복 없이 여러 담당자에게 개별 스프린트 포인트를 할당할 수 있습니다. 작업에 표시된 총 스프린트 포인트는 모든 개별 포인트의 합계를 나타냅니다. 예시로, 딘이 5포인트, 알렉스가 8포인트를 할당하면 해당 작업에는 총 13포인트가 표시됩니다.

ClickUp 통합 기능을 활용하여 백로그/스프린트 작업을 개발 워크플로우와 연결하세요. 즉, GitHub, GitLab 또는 Bitbucket과 연동하여 커밋, 브랜치 또는 이슈 활동이 연결될 수 있도록 합니다.

모든 주요 개발/제품 전용 앱을 ClickUp으로 연결하세요

통합 설명 Codegen Codegen은 ClickUp 내 AI 개발자 팀원입니다. 자연어 처리 기술을 활용해 작업을 완료하고, 기능을 구축하며, 코드 관련 질문에 답변하는 AI 에이전트입니다 GitLab Link 스페이스를 GitLab 프로젝트와 직접 연결하세요. 연결된 프로젝트가 있는 스페이스의 작업은 커밋, 브랜치 및 병합 요청과 연결될 수 있습니다. GitHub 스페이스(Spaces)를 Bitbucket 레포지토리(리포지토리)와 직접 연결하여 관련 작업이 무엇인지 항상 파악하세요. 연결된 레포지토리가 있는 스페이스의 작업은 커밋, 브랜치, 풀 리퀘스트와 연결될 수 있습니다. Bitbucket 스페이스(Spaces)를 Bitbucket 레포지토리(repos)와 직접 연결하여 관련 작업이 무엇인지 항상 파악하세요. 연결된 레포지토리가 있는 스페이스의 작업은 커밋, 브랜치, 풀 리퀘스트와 연결할 수 있습니다.

🎯 ClickUp 활용 팁: 매 스프린트마다 수행하는 작업(레트로, 정리, 릴리스 점검 등)이 있다면 매 주기마다 수동으로 재작성하지 마세요. ClickUp 자동화 기능을 활용해 해당 항목들을 자동으로 생성하면 팀이 항상 기준선에서 시작할 수 있습니다. ClickUp 자동화 기능을 활용하여 조건부 반복 스프린트 작업을 자동 생성하세요

예를 들어: 주간 실행 목록에 자동화 작업을 생성하여 '로드맵에 있음' 체크박스가 선택되면 해당 작업을 제품 로드맵 목록에 추가하도록 설정하세요.

제품 마스터 백로그 목록에 자동화 규칙을 생성하여 상태가 '우선순위 지정됨'으로 변경될 때 주간 실행 목록에 작업을 추가하도록 설정하세요.

제품 마스터 백로그 목록에서 자동화를 생성하여 새 작업이 생성될 때 해당 작업의 제품 기능 라벨에 따라 스쿼드 사용자 지정 필드를 설정하세요.

지능적이고 상황 인식이 가능한 AI 계층 확보

소개합니다: ClickUp의 독립형 AI 슈퍼 앱, BrainGPT.

컨텍스트 기반 AI는 팀의 작업 방식을 이해하고, 사용자가 직접 찾아보지 않아도 중요한 정보를 선제적으로 제시합니다. 스프린트 계획 단계에서 BrainGPT는 모호한 백로그 항목을 실행 가능한 작업으로 전환하며, 제안된 하위 작업, 추정 시간, 우선순위까지 함께 제공합니다.

ClickUp BrainGPT를 활용하여 상황별 지원을 더 빠르게 받으세요

스프린트 진행 중 BrainGPT는 작업 업데이트를 스캔하여 고우선순위 티켓의 다중 차단 요소나 스프린트 목표의 일정 지연과 같은 위험을 조기에 감지합니다. 작업, 댓글, 대시보드에서 실제 데이터를 추출한 즉각적인 상태 보고서를 생성하므로 수동으로 작성할 필요가 없습니다.

엔터프라이즈 검색을 사용하면 작업, 문서 또는 통합 앱을 검색할 때 원하는 정확한 정보를 (즉시적이고 맥락에 맞게) 불러올 수 있습니다.

Figma의 디자인 파일, GitHub의 코드 한 줄, Slack의 과거 토론 내용을 참조해야 하나요? 한 번의 검색으로 모두 접근 가능합니다.

BrainGPT에게 웹 전반에서 답변을 찾고, 데이터를 비교하거나, 문서화를 표면화하도록 요청하세요—심지어 작업 공간을 넘어서는 것도 가능합니다.

ClickUp 최고의 기능

Talk to Text : 음성으로 업데이트, 아이디어 또는 작업 변경 사항을 즉시 기록하세요. 스탠드업이나 리뷰 중 타이핑을 생략하고 말한 내용을 바로 작업, 코멘트 또는 노트로 전환하세요. 음성으로 업데이트, 아이디어 또는 작업 변경 사항을 즉시 기록하세요. 스탠드업이나 리뷰 중 타이핑을 생략하고 말한 내용을 바로 작업, 코멘트 또는 노트로 전환하세요.

다양한 AI 모델 활용: 작업 공간 내에서 작업에 적합한 모델을 선택하여 작업 공간 내에서 작업에 적합한 모델을 선택하여 AI 확산을 방지하세요. 실제 작업 요구사항에 따라 글쓰기, 분석, 연구 또는 종합을 위한 서로 다른 AI 모델을 활용하십시오.

대시보드 : 스프린트 상태, 업무량, 진행 상황을 한 곳에서 실시간으로 확인하세요. 보고서 작성이나 도구 전환 없이 번다운, 장애 요소, 실행 신호를 추적할 수 있습니다. 스프린트 상태, 업무량, 진행 상황을 한 곳에서 실시간으로 확인하세요. 보고서 작성이나 도구 전환 없이 번다운, 장애 요소, 실행 신호를 추적할 수 있습니다.

AI 카드 : 대시보드에 직접 AI 생성 인사이트를 표시합니다. 수동 분석 없이 스프린트 진행 상황을 자동 요약하고, 위험 요소를 표시하거나, 중단된 작업을 강조합니다. 대시보드에 직접 AI 생성 인사이트를 표시합니다. 수동 분석 없이 스프린트 진행 상황을 자동 요약하고, 위험 요소를 표시하거나, 중단된 작업을 강조합니다.

ClickUp의 한도

포괄적인 기능 세트는 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (10,585개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp AI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

ClickUp 사용자가 G2에 공유한 경험담:

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 하나의 플랫폼에 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 결합한 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반에 걸친 음성 인식 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있게 해주는 기업급 보안 기능도 정말 마음에 듭니다. […] 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 더 명확하게 생각할 수 있도록 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 보유한 듯한 느낌입니다.

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 하나의 플랫폼에 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 결합한 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반에 걸친 음성 인식 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있게 해주는 기업급 보안 기능도 정말 마음에 듭니다. […] 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 더 명확하게 생각할 수 있도록 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 가진 듯한 느낌입니다.

2. Azure DevOps

Azure DevOps는 팀이 대규모로 소프트웨어를 계획, 구축, 테스트 및 배포할 수 있도록 지원하는 Microsoft의 통합 소프트웨어 전달 플랫폼입니다.

애자일 계획 수립, 소스 제어, CI/CD, 테스트, 협업 tools를 통합 서비스로 결합하여 개발 팀이 전체 라이프사이클에 대한 가시성과 통제력을 확보할 수 있도록 합니다.

스프린트 계획을 지원하기 위해 구성 가능한 백로그, 보드, 반복 경로 등의 기능을 활용할 수 있습니다. 이러한 도구들은 스크럼 또는 칸반 주기 전반에 걸쳐 작업을 할당하고 진행 상황을 추적하는 데 도움을 줍니다. 모든 스프린트 계획 도구는 소스 제어, 빌드, CI/CD와 통합되어 있습니다.

Azure DevOps 주요 기능

스프린트 계획 단계에서 백로그 항목을 스프린트 계획 보기로 드래그하여 특정 반복 주기에 할당할 수 있습니다.

스프린트 시작 전에 과도한 약속을 파악할 수 있도록 팀 또는 개인의 용량(시간 또는 일수)을 설정하세요.

내장된 차트와 대시보드는 스프린트 상태, 속도, 예측 추세를 시각화하여 계획 수립에 필요한 정보를 제공합니다.

Azure DevOps의 한도

Azure DevOps는 구조화된 계층 구조(에픽 → 기능 → 사용자 스토리 → 작업)를 강제하는데, 이는 가볍거나 더 유연한 스프린트 계획 워크플로우를 선호하는 팀에게는 제한적으로 느껴질 수 있습니다.

Azure DevOps 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Azure DevOps 평가 및 리뷰

G2 : 4. 2/5 (680개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Azure DevOps에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

코드 저장소 기능은 여러 프로젝트에 걸쳐 분류된 코드를 저장하고 각 프로젝트별로 파이프라인을 생성합니다. 파이프라인은 필요할 때마다 수동으로 트리거하거나 맞춤형 이벤트 발생 시 자동으로 실행될 수 있습니다. DevOps는 역할 기반 접근 제어 기능을 제공하며, 예를 들어 풀 리퀘스트 병합 시 최소 승인 횟수 설정이나 특정 브랜치에 대한 잠금 추가 등이 가능합니다.

코드 저장소 기능은 여러 프로젝트에 걸쳐 분류된 코드를 저장하고 각 프로젝트별로 파이프라인을 생성합니다. 파이프라인은 필요할 때마다 수동으로 트리거하거나 맞춤형 이벤트 발생 시 자동으로 실행될 수 있습니다. DevOps는 역할 기반 접근 권한 및 제어 기능을 제공하며, 예를 들어 풀 리퀘스트 병합 시 필요한 최소 승인 횟수 설정이나 특정 브랜치에 대한 잠금 추가 등이 포함됩니다.

👀 알고 계셨나요? 현재 존재하는 프로그래밍 언어는 8,000개가 넘습니다! 『프로그래밍 언어 역사 백과사전』에 따르면, 파이썬이나 자바 같은 널리 알려진 언어부터 거의 사용된 적 없는 생소한 언어까지 포함해 무려 8,945개에 달합니다.

3. Jira

via Jira

Jira는 스프린트 계획 도구입니다. 애자일 팀을 위해 작업 관리, 사용자 스토리 추적, 팀 협업 및 스프린트 모니터링을 지원합니다.

Jira에서 스프린트 계획 수립, 실행 및 검토를 수행할 수 있습니다. 또한 유연한 백로그 관리 기능을 제공하며 애자일, 스크럼 프로세스 및 기타 프로젝트 관리 방법론을 지원합니다.

백로그에서 작업을 반복적으로 계획하여 프로젝트 범위에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 있습니다. Jira를 사용하면 시간 제한이 있는 스프린트를 시작하여 프로젝트 단위를 처리하고, 작업 진행에 따라 스크럼 보드를 활용해 시각적으로 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

Jira 주요 기능

스프린트 문서화 및 중앙 집중식 지식 기반 구축을 위해 Confluence를 활용하세요

추정 및 스프린트 범위 조정이 가능한 드래그 앤 드롭 방식의 백로그 관리

에픽, 사용자 스토리 및 의존성을 시각적으로 지도하기 위해 대화형 타임라인을 활용하세요

Jira의 한도

Jira 보드는 플러그인 없이 기본적으로 집계된 스토리 포인트와 팀 용량을 함께 표시하지 않습니다.

Jira 가격 정책

Free

표준 : $7.91/사용자/월

프리미엄 : $14.54/사용자/월

기업: 맞춤형 가격 정책

Jira 평가 및 리뷰

G2: 4. 3/5 (7000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (14,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jira에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

저는 1년 넘게 Jira를 사용해 왔는데, Bitbucket에서 생성하는 풀 리퀘스트나 커밋에 스토리나 버그가 연결된 기능이 특히 마음에 듭니다. 이 통합 덕분에 추적이 훨씬 편리해졌습니다.

저는 1년 넘게 Jira를 사용해 왔는데, Bitbucket에서 생성하는 풀 리퀘스트나 커밋에 스토리나 버그가 연결된 기능이 특히 마음에 듭니다. 이 통합 덕분에 작업 추적이 훨씬 편리해졌습니다.

🧠 재미있는 사실: 애자일 선언문 공동 저자 중 한 명인 워드 커닝햄은 1994년 최초의 wiki를 발명하여 실시간 협업 편집을 간편하게 만들었습니다.

📚 더 읽어보기: 애자일 팀을 위한 최고의 Jira 대체 솔루션 및 경쟁사

스프린트 백로그 관리의 일반적인 과제

스프린트 백로그는 서류상으로는 간단해 보일 수 있지만, 그 상태를 유지하는 것은 말처럼 쉽지 않습니다. 애자일 방식으로 스프린트를 관리할 때 흔히 마주칠 수 있는 함정은 다음과 같습니다:

1. 스프린트 플랜 단계에서의 과도한 약속

팀은 종종 스프린트 내에서 현실적으로 완료할 수 있는 양보다 더 많은 일을 맡습니다. 이는 일반적으로 추정치가 지나치게 낙관적이거나 추가 항목을 포함해야 한다는 압박이 있을 때 발생합니다.

📌 예시: 팀이 과거에 약 40포인트를 달성했음에도 불구하고 60포인트를 커밋하여 여러 번의 작업 이월과 스프린트 목표 미달성을 초래했습니다.

2. 일관성 없는 추정 관행

팀이 스토리 포인트의 구체적인 세부 사항에 대해 합의하지 못할 경우, 플랜 수립은 신뢰성을 잃게 됩니다. 이는 속도 수치의 정확도 저하로 이어지며, 결과적으로 향후 스프린트 수행에 차질을 빚게 됩니다.

📌 예시: 한 개발자는 UI 조정 작업을 '1점'으로 평가하는 반면, 다른 개발자는 '3점'으로 평가하여 팀의 스프린트 차트가 혼란스러워집니다.

3. 진행을 차단하는 의존성

다른 팀이나 시스템에 의존하는 일은 종종 막히게 됩니다. 적절한 조율이 없으면 지연이 연쇄적으로 발생하여 스프린트를 차단하게 됩니다.

📌 예시: 프론트엔드 팀이 백엔드에서 API 엔드포인트를 기다리며 작업이 차단되어 기능 완료가 지연되고 있습니다.

4. 기술적 부채와 비기능 일 소홀히 하기

팀이 신규 기능만 쫓을 경우, 코드 품질은 시간이 지남에 따라 저하되는 경향이 있습니다. 리팩토링이나 정리 작업을 소홀히 하면 향후 스프린트 속도가 느려질 수 있습니다.

📌 예시: 데이터베이스 최적화를 계속 미루다 보면 성능 문제가 발생하고, 나중에 이를 해결하는 데 스프린트 전체가 소요됩니다.

스프린트 백로그 관리에 대한 개발자를 위한 최고의 실행 방식

개발자에게 스프린트의 성패를 좌우하는 요소가 무엇인지 물어보면, (대부분의 경우) 백로그 처리 방식이라고 멘션하는 모습을 볼 수 있습니다.

개발자가 반드시 따라야 할 백로그 관리 최고의 실행 방식은 다음과 같습니다 👇

다른 작업을 차단하지 않는 작업 우선순위 지정: 백엔드 API, 공유 컴포넌트, 인프라 작업 등 다른 팀원이 의존하는 스토리를 먼저 시작하세요. 이를 먼저 완료하면 후속 작업의 차단 요인을 방지하고 스프린트 흐름을 원활하게 유지할 수 있습니다.

실제 노력 지표를 활용한 추정: 스토리 포인트를 추측하지 마십시오. 최근 커밋, PR 크기 또는 유사 스토리의 기록된 시간을 기준으로 삼으십시오. 일관되고 데이터 기반의 추정 방식은 스프린트 예측 가능성을 높이고 급한 마무리 작업을 줄여줍니다.

정제 과정에서 기술적 세부사항 추가: 스토리가 스프린트에 진입하기 전에 환경, 브랜치 이름, 테스트 기대값이 포함되었는지 확인하세요. 이렇게 하면 일 시작 후 컨텍스트 전환을 피할 수 있습니다.

신규 기능과 리팩토링의 균형 유지: 기능 중심의 스프린트마다 성능 튜닝, 의존성 업데이트, 정리 작업 등 기술적 개선 작업을 최소 한 건 포함하세요. 이는 속도를 안정적으로 유지하고 향후 위험을 줄여줍니다.

진행 중인 작업(WIP) 한도를 엄격히 검토하세요: 한 번에 다섯 개의 작업을 '진행 중' 상태로 두지 마십시오. 소규모 배치로 완료하면 흐름이 개선되고 QA 또는 코드 검토자에게 더 일찍 작업을 제공하여 스프린트 종료 시점의 급한 작업을 줄일 수 있습니다.

📚 더 알아보기: 애자일 개발에서 사용자 스토리에 AI를 활용하는 방법

ClickUp으로 스프린트 백로그 관리하기

정확한 측정 한 번이 전문가 의견 천 번보다 낫다.

한 번의 정확한 측정이 수천 번의 전문가 의견보다 낫다.

백로그가 명확하고 최신 상태이며 코드와 연결되어 있을 때 스프린트는 원활하게 진행됩니다. 개발자는 오늘 중요한 작업, 블록된 작업, 완료된 작업을 파악할 수 있습니다.

ClickUp은 이러한 구조를 한곳에 통합합니다. 간편하고 신뢰할 수 있는 뷰로 스프린트 계획 수립, 포인트 설정, 용량 매핑을 지원하며, 커밋과 풀 리퀘스트를 작업에 연결해 진행 상황을 객관적으로 파악할 수 있게 합니다. 번다운, 벨로시티, 누적 흐름 카드를 통해 진행 속도를 확인하는 동시에 자동화 및 AI가 이월 작업, 반복 작업, 정기 업데이트를 처리합니다.

꾸준한 스프린트와 예상치 못한 상황을 줄이고 싶다면, ClickUp에서 백로그를 운영하세요. 신뢰할 수 있는 시스템을 구축한 후 팀이 코드에 집중할 수 있도록 하세요. 지금 ClickUp을 사용해 보세요! ✅

자주 묻는 질문

스프린트 백로그에는 해당 스프린트에서 소프트웨어 개발 팀이 수행하기로 커밋한 모든 스토리, 작업 및 버그가 포함되어야 합니다. 효과적인 스프린트 백로그는 모든 기여자가 스프린트에서 자신의 역할과 우선순위를 명확히 이해하도록 보장합니다.

스프린트가 시작되면 개발 팀만이 백로그를 관리합니다. 제품 소유자는 계획 전에 우선순위를 정의하지만, 진행 상황 업데이트, 추정 조정, 작업 완료 방식 결정은 개발자의 몫입니다. 스프린트 백로그는 실행 과정에서 팀이 더 자세히 알아가며 진화하는 살아있는 플랜 역할을 합니다.

일반적으로 하루에 한 번씩 진행합니다. 스프린트 보드를 매일 업데이트하면 완료된 작업, 블록된 작업, 다음 작업이 모두에게 명확히 보여집니다.

20-30-50 규칙은 스프린트 계획에서 확실성과 위험의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다: 20%는 확신이 높은 작업, 30%는 중간 난이도 항목, 50%는 복잡하거나 탐색적인 작업으로 구성합니다. 이 규칙은 팀이 높은 불확실성 작업으로 스프린트를 과부하시키지 않으면서도 진행을 이루도록 보장함으로써 백로그를 현실적으로 유지합니다.

ClickUp은 스프린트 관리를 광범위한 워크플로우 시스템에 통합하고자 하는 팀들에게 선호되는 도구로 자리 잡았습니다. 스크럼 스프린트* 계획 수립, 스토리 포인트 설정, 번다운 차트 추적은 물론, 동일한 공간에서 문서나 목표 관리까지 가능하게 합니다.

시간이 아닌 노력과 복잡성을 기준으로 추정하세요. 이전 스토리를 기준으로 삼고, 값을 할당하기 전에 까다로운 부분을 함께 논의하세요.

명확한 백로그는 작업 전환을 줄이고, 우선순위를 명확히 하며, 장애 요소를 조기에 발견하게 합니다. 잘 관리된 백로그를 통해 개발자는 다음 작업을 추측하는 시간을 줄이고 코드 배포에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

오늘날 대부분의 팀에게 ClickUp은 스프린트 백로그 관리를 위한 최고의 Jira 대안입니다. ClickUp은 Jira보다 깔끔한 설정, 더 단순하면서도 세분화된 자동화, 그리고 특히 모든 규모의 개발 팀에게 더 큰 유연성을 제공합니다. 스프린트 계획부터 번다운 차트까지 모든 것을 지원하며, GitHub 및 GitLab과 통합되고, 문서화 및 보고를 위한 도구를 포함하여 모든 기능을 하나의 작업 공간 내에서 제공합니다.