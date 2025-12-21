체계적인 관리를 위한 최고의 Notion 소셜 미디어 달력 템플릿 15선

오늘날 소셜 미디어 없이 브랜드를 구축해 보세요. 거의 불가능하게 느껴지지 않나요? 브랜드의 가시성을 높이고 고객을 맞이하는 첫 단계는 LinkedIn, Instagram, Twitter 등 온라인에 존재감을 드러내는 것입니다.

고객이 있는 곳에 함께 하는 것은 그들이 기대하는 바입니다. 현재 소셜 미디어에는 54억 1천만 명이 활동 중입니다. 이는 전 세계 인구의 65% 이상에 해당합니다.

하지만 진실은 이렇습니다: 소셜 미디어에서의 성공은 우연히 이루어지지 않습니다. 노력과 체계, 꾸준함이 필요합니다. 소셜 미디어 달력은 이를 달성하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 꾸준하고 신뢰할 수 있는 업로드를 유지하도록 도와주며, 바로 이것이 관객과의 신뢰를 쌓는 길입니다.

이 글에서는 콘텐츠를 체계적으로 정리하고 세심하게 참여 플랜을 세울 수 있는 Notion의 최고의 소셜 미디어 달력을 소개합니다.

좋은 Notion 소셜 미디어 달력 템플릿의 조건은 무엇인가요?

평균적으로 사람들은 매일 휴대폰으로 약 300피트(약 91미터) 분량의 콘텐츠를 스크롤합니다… 이는 자유의 여신상 높이와 거의 맞먹는 수치입니다!

간단히 말해, 바로 그 정도의 주목을 놓고 경쟁하고 있는 것이며, 신뢰할 수 있는 Notion 소셜 미디어 달력 템플릿이 중요한 이유입니다.

따라서, 다음 사항을 확인하세요:

✅ 다양한 플랫폼에 걸쳐 예정된 게시물의 개요를 한눈에 파악할 수 있는 달력 보기 로 일정을 준수하세요

✅ 유연한 맞춤형 설정 으로 콘텐츠 전략에 맞는 태그, 카테고리, 소셜 미디어 채널을 추가할 수 있습니다.

✅ 이미지, 비디오, 링크를 한곳에 저장할 수 있는 스페이스 로 콘텐츠 생성 과정을 원활하고 접근성 있게 만듭니다.

✅ 내장 협업 기능 으로 작업을 할당하고 실시간으로 추적 및 업데이트하여 프로젝트를 체계적으로 관리하세요

✅ 성과를 추적하고 접근 방식을 조정할 수 있는 간편한 tool로 모든 게시물이 목표를 지원하고 고객과 공감할 수 있도록 보장하세요.

한눈에 보는 소셜 미디어 달력 템플릿

최고의 Notion 및 ClickUp 소셜 미디어 달력 템플릿 요약:

15가지 무료 Notion 소셜 미디어 달력 템플릿

소셜 미디어는 결코 멈추지 않습니다. 여러 플랫폼에서 게시물, 캡션, 캠페인을 관리하고 계실 겁니다. 이 15가지 무료 Notion 템플릿이 끝없는 소셜 미디어 혼란에 질서를 부여합니다.

1. Notion의 소셜 미디어 홈

via Notion

Notion의 소셜 미디어 홈 템플릿은 소셜 미디어 달력의 지휘 센터 역할을 합니다: 모든 게시물과 캠페인이 문서와 스프레드시트에 흩어져 있지 않고 한 곳에 모여 관리됩니다.

이 템플릿에는 달력 및 보드 보기가 미리 탑재되어 있어 업로드 예정인 콘텐츠와 아직 작업이 필요한 콘텐츠를 한눈에 확인할 수 있습니다. 플랫폼, 캠페인 또는 상태별로 게시물을 그룹화한 후, 출시를 위한 긴급 게시물이나 성장시키고자 하는 특정 채널과 같이 당일 중요한 사항만 필터링할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 게시물, 캡션, 자산, 링크를 단일 데이터베이스에 통합하세요

게시 일정의 개요를 명확하게 파악하려면 달력 보기로 전환하세요

보드 보기를 사용하여 게시물을 상태, 캠페인 또는 소셜 미디어 플랫폼별로 추적하세요.

태그와 필터를 추가하여 대상, 주제 또는 핵심 항목별로 게시물을 빠르게 찾아보세요.

✨ 이상적인 대상: 여러 채널에 걸쳐 게시물을 계획, 일정 관리, 추적할 수 있는 하나의 Notion hub를 원하는 소셜 미디어 팀.

🧠 알고 계셨나요? 최초의 진정한 소셜 네트워킹 사이트는 1997년 출시된 SixDegrees.com으로 여겨지며, 사용자들이 친구 리스트를 만들고 메시지를 보낼 수 있게 했습니다.

2. Notion의 아이디어 정리 및 검증 보드 템플릿

via Notion

Notion의 아이디어 덤프 & 검증 보드 템플릿은 소셜 미디어 달력에 포함할 아이디어를 결정하기 전에 아이디어가 자유롭게 발전할 수 있는 공간을 제공합니다.

원시 아이디어를 간단한 칸반 보드에 던져 넣은 다음, 노트와 피드백을 추가하며 단계별로 이동시킵니다. 시간이 지나면 버려야 할 생각과 개발할 가치가 있는 콘텐츠가 명확히 구분되어 검증된 아이디어만 편집 달력에 반영됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

사라지기 전에 대략적인 콘텐츠 아이디어를 한 스페이스에 모아두세요

각 아이디어를 플랫폼, 주제 또는 콘텐츠 기둥별로 태그하여 어디에 적합한지 확인하세요

아이디어 구상부터 검증된 아이디어까지 간단한 단계별로 카드를 이동하세요

각 아이디어 카드에 연구 자료, 스크린샷, 피드백을 첨부 파일로 첨부하세요

✨ 적합 대상: 시간과 예산을 커밋하기 전에 아이디어를 체계적으로 테스트하려는 제작자, 콘텐츠 전략가, 소셜 미디어 관리자.

3. Notion의 YouTube 제작자 OS 템플릿

via Notion

MrBeast가 저예산 챌린지 비디오에서 YouTube 최고 인기 콘텐츠 제작자로 성장한 과정을 떠올려보세요. 이 모든 것은 철저한 체계 없이는 불가능했습니다. Notion의 YouTube 크리에이터 OS 템플릿은 아이디어, 대본, 자료, 게시 타임라인을 위한 전용 영역을 갖춘 체계적인 중앙 작업 공간을 제공합니다.

각본, 썸네일, 마감일을 별도의 문서로 관리하며 왔다 갔다 할 필요 없이, 모든 것을 하나의 시스템 안에서 관리하세요. 스폰서십을 추적하고 에피소드를 달력에 지도하여 어떤 비디오가 사전 제작 중인지, 편집 중인지, 게시 준비가 되었는지 항상 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

비디오 아이디어, 리서치 자료, 대본을 체계적인 데이터베이스에 저장하세요

아이디어부터 게시까지 에피소드를 명확한 상태와 날짜로 추적하세요

각 비디오에 썸네일, B-롤, 참조 링크 등의 자산을 첨부하세요.

달력 보기를 활용해 예정된 업로드를 확인하고 막판에 허둥대는 일을 피하세요

✨ 이상적인 대상: 아이디어 구상부터 대본 작성, 게시까지 한 곳에서 관리할 수 있는 제작 hub를 원하는 YouTube 제작자 및 비디오 제작자.

💫 실제 결과: 카툰 네트워크는 ClickUp의 소셜 미디어 tools를 활용해 콘텐츠를 예정보다 4개월 앞서 게시하고, 단 한 명의 신규 팀원도 추가하지 않은 채 두 배에 달하는 소셜 채널을 관리했습니다.

4. Notion의 소셜 미디어 콘텐츠 기획 시스템 템플릿

via Notion

넷플릭스에 새 프로그램이 공개될 때, 그 런칭은 거의 즉흥적으로 이루어지지 않습니다. 몇 주 전부터 예고편, 티저 영상, 인터뷰가 줄지어 공개되죠. Notion의 소셜 미디어 콘텐츠 기획 템플릿은 여러분의 콘텐츠 달력에도 동일한 수준의 체계성(그리고 시청자에 대한 열정)을 불어넣어 줍니다.

각 게시물마다 플랫폼, 상태, 게시일, 캡션이나 자산 링크 같은 핵심 세부사항을 입력할 수 있는 필드가 있는 데이터베이스를 제공합니다. 달력 및 보드 보기로 전체 콘텐츠 일정을 확인하고, 기본 대시보드로 진행 상황을 모니터링하며 빈틈을 조기에 발견할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

단일 마스터 데이터베이스에서 여러 채널에 걸친 게시물을 플랜하세요

달력 보기로 게시 일정을 계획하고 중복을 방지하세요

간단한 상태 단계로 콘텐츠를 아이디어부터 게시까지 추적하세요

대시보드로 업무량과 캠페인 커버리지를 한눈에 개요를 파악하세요

✨ 적합 대상: 단일 Notion 시스템으로 다중 플랫폼 콘텐츠를 계획하고 추적하고자 하는 소셜 미디어 관리자 및 소규모 마케팅 팀.

💡 전문가 팁: ClickUp 대시보드 를 활용해 팀원들이 실시간 소셜 보고서를 확인할 수 있도록 하세요. ClickUp 대시보드를 사용하면 팔로워 증가, 참여도, 캠페인 메트릭을 단일 실시간 보기로 통합할 수 있습니다. ClickUp 대시보드에서 상세한 보고서와 인사이트를 확인하세요 가장 큰 장점은? 모든 데이터가 한곳에 모아지므로 매주 별도의 보고서를 내보내 개별적으로 발송할 필요가 없습니다. 소셜 미디어 리스트를 대시보드에 연결하고 좋아요, 공유, 댓글, 링크 클릭 수를 보여주는 위젯을 생성할 수도 있습니다. 이후 해당 보기를 감사 및 정기 보고서를 위한 모니터링 레이어로 활용하세요.

5. Notion의 LinkedIn 콘텐츠 달력 템플릿

via Notion

LinkedIn은 10억 명 이상의 회원이 업데이트, 의견, 장문 게시물을 공유하는 본격적인 게시 플랫폼으로 성장했습니다. Notion의 LinkedIn 콘텐츠 캘린더 템플릿은 해당 채널을 위해 특별히 설계되어 비즈니스 및 전문 대상층을 직접 겨냥한 게시물 플랜을 위한 간편한 콘텐츠 캘린더를 제공합니다.

아이디어 기록, 캡션 초안 작성, 게시일 지정까지 한 곳에서 처리한 후, 실제 게시 전에 주간 또는 월간 일정을 미리 확인하세요. LinkedIn 전용으로 설계되어 관련 없는 콘텐츠를 일일이 살펴볼 필요 없이, 사고 리더십 구축이나 리드 생성에 지원되는 게시물과 비디오에 집중할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

링크드인 게시물을 달력에 지도하여 앞으로 예정된 내용을 항상 파악하세요

각 예약 게시물과 함께 초안 캡션, 훅, CTA를 저장하세요

주제, 캠페인 또는 대상 세그먼트별로 필터링하여 메시지를 집중적으로 전달하세요

초안부터 게시까지 상태를 추적하여 누락되는 내용이 없도록 하세요.

✨ 적합한 대상: 아이디어나 게시 일정을 놓치지 않고 LinkedIn에 꾸준히 게시물을 올리고자 하는 전문가, 컨설턴트, 마케터.

6. Notion의 Instagram 바이럴 후크 템플릿

via Notion

Notion의 Instagram 바이럴 후크 템플릿은 소셜 미디어 플랫폼에서 주목을 끌고 바이럴 효과를 내도록 설계된 첫 문장 라이브러리를 제공합니다. 빈 캡션 상자를 멍하니 바라보는 대신, 대담한, 호기심을 자극하는, 고백형 등 톤별로 분류된 30개의 빈칸 채우기 후크 중에서 선택할 수 있습니다.

각 콘텐츠 아이디어에는 추천 각도나 행동 유도 문구가 함께 제공되어, 사람들이 게시물을 좋아요, 저장하거나 클릭하도록 유도합니다. 분위기나 플랫폼 스타일(캐러셀, 캡션, 릴스)별로 프롬프트를 필터링할 수도 있어 브랜드 목소리를 일관되게 유지할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

Instagram 콘텐츠용 미리 준비된 훅 스타터로 빠르게 주목을 사로잡으세요

브랜드와 고객의 분위기에 맞춰 훅을 톤이나 분위기로 분류하세요

추천 후속 단계를 함께 제공하여 저장, 클릭 또는 댓글을 유도하세요

게시 일정에서 캡션, 릴, 캐러셀 또는 스토리에 맞게 프롬프트를 조정하세요

✨ 이상적인 대상: 몇 시간 동안 문장 다듬기에 시간을 들이지 않고도 스크롤을 멈추게 하는 첫 문장을 원하는 Instagram 제작자 및 소셜 미디어 전략가.

7. Notion의 소셜 미디어 전략 템플릿

via Notion

Twitter의 X로 리브랜딩과 같은 대형 플랫폼의 움직임은 전략 변화가 브랜드에 대한 대화를 어떻게 재구성할 수 있는지 보여줍니다. Notion의 소셜 미디어 전략 템플릿은 접근 방식을 정의하는 데 도움을 주어 콘텐츠 달력이 일회성 아이디어가 아닌 명확한 방향성을 반영하도록 합니다.

목표, 타겟 고객, 브랜드 메시지, 채널 선택을 위한 섹션을 차례로 진행한 후, 해당 전략을 실행 가능한 플랜과 간단한 분석과 연결하세요. 시간이 지나면서 계획한 내용과 실제 수행된 내용을 비교하고 그에 따라 콘텐츠 전략을 개선할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

인지도, 참여도, 리드 생성 등 소셜 미디어에 대한 명확한 목표 설정

목표 고객과 그들의 습관을 분석하여 게시물이 일반적이지 않고 관련성 있게 느껴지도록 하세요.

콘텐츠 달력 템플릿을 안내하는 플랫폼별 플랜을 개요화하세요

간단한 메트릭을 검토하여 시간이 지남에 따라 전략을 조정하세요.

✨ 적합 대상: 소셜 미디어 활동을 명확한 장기 전략에 부합하도록 운영하고자 하는 비즈니스, 마케터, 제작자.

8. Notion의 소셜 미디어 콘텐츠 플래너 템플릿

via Notion

틱톡 트렌드는 시간마다 변하고 플랫폼들은 끊임없이 새로운 형식을 도입하기 때문에, 반응형 게시물에 빠지기 쉽습니다. Notion의 소셜 미디어 콘텐츠 플래너 템플릿은 더 집중된 시스템을 제공합니다: 미리 플랜을 세우고, 달력 보기를 확인하며, 모든 변동 사항을 체계적으로 관리할 수 있는 간단한 콘텐츠 플래너입니다.

플랫폼, 콘텐츠 유형 또는 캠페인별로 게시물을 분류한 후 초안 작성, 게시 등의 단계를 거쳐 진행할 수 있습니다. 내장된 달력 보기로 콘텐츠 일정을 개요로 파악하여 언제 어떤 콘텐츠가 게시되는지, 공백이 어디에 있는지 항상 확인할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

단일 Notion 템플릿에서 소셜 게시물을 플랜하고 초안을 작성하며 일정을 예약하세요

달력 보기로 다가오는 게시 일정을 한눈에 확인하세요

플랫폼, 주제 또는 캠페인별로 게시물을 태그하여 체계적으로 관리하세요

아이디어, 초안, 게시된 게시물을 분리하여 진행 상황을 깔끔하게 추적하세요

✨ 적합한 대상: 소셜 미디어 활동을 꾸준히 유지하기 위해 간결하면서도 효과적인 플래너를 원하는 제작자, 기업가, 마케팅 팀.

9. Notion의 미적 콘텐츠 제작자 달력 템플릿

via Notion

Instagram이나 틱톡 같은 플랫폼에서는 피드 디자인이 콘텐츠 내용만큼 중요합니다. Notion의 미적 콘텐츠 제작자 달력 템플릿은 콘텐츠 달력과 소셜 미디어 프로필 그리드, 콘텐츠 기둥을 결합하여 시각적 스토리의 일관성을 유지하도록 도와줍니다.

게시물이 시각적으로 어떻게 배치되는지 미리 볼 수 있으며, 릴스, 캐러셀, 스토리 등의 형식을 기록하고 캡션, 해시태그, 영감을 한곳에 보관하세요. 이는 게시물이 브랜드에 어떻게 부합하는지 확인하고 게시 전에 미리 살펴볼 수 있음을 의미합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

새 게시물을 게시하기 전에 Instagram 그리드 레이아웃을 미리 확인하세요

릴스, 캐러셀, 스토리 등 형식별로 콘텐츠를 체계적으로 정리하세요

캡션, 해시태그, 콘텐츠 핵심 요소를 체계적인 라이브러리에 보관하세요

미적 참고 자료를 수집하여 시간이 지나도 전체 피드가 일관성을 유지하도록 하세요

✨ 추천 대상: 브랜드 정체성에 맞는 피드를 세련되고 체계적으로 플랜하고자 하는 제작자, 인플루언서, 비주얼 중심 브랜드.

10. Notion의 콘텐츠 AI 에이전트 템플릿

via Notion

AI 글쓰기 도구는 사용하기 쉽지만, 당신만의 목소리를 구현하는 것이 진정한 과제입니다. Notion의 콘텐츠 AI 에이전트 템플릿은 AI 어시스턴트를 당신의 어조, 콘텐츠 전략, 기존 일에 맞춰 훈련시킬 수 있는 체계적인 플랫폼을 제공합니다. 이렇게 하면 초안부터 당신의 스타일에 더 가깝게 느껴집니다.

템플릿 내에서 키 참조 자료를 체계적으로 정리하세요: 콘텐츠 전략, 톤 가이드라인, 용어집, 예시 기사 또는 게시물. 이를 통해 AI가 특정 플랫폼이나 대상 세그먼트에 맞춤화된 콘텐츠 아이디어와 초안을 제안할 수 있는 더 나은 맥락을 제공합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

브랜드 목소리를 정의하는 어조 가이드라인, 예시, 핵심 용어를 저장하세요.

해당 참고 자료를 활용하여 AI에게 아이디어, 개요 또는 초안을 제안하는 프롬프트를 보내세요.

LinkedIn, Instagram 또는 뉴스레터 등 다양한 플랫폼에 맞게 제안 사항을 적용하세요.

모든 AI 실험과 개선 사항을 한곳에 모아 향후 재사용하세요

✨ 추천 대상: 톤이나 메시지의 일관성을 유지하면서도 AI 지원을 원하는 작가, 마케터, 제작자.

💡 전문가 팁: ClickUp AI 에이전트와 ClickUp 자동화 기능을 활용하면 소셜 미디어 달력에서 반복적이고 다단계 일을 덜 수 있습니다. 모든 작업을 수동으로 확인하거나 문구를 줄줄이 검토하는 대신, 트리거(예: 작업이 '검토' 상태로 이동)에 반응하여 콘텐츠를 검토한 후 댓글을 남기거나 관련 팀원에게 알림을 보내도록 에이전트를 설정하세요. 이 AI 에이전트는 기존 ClickUp 스페이스, 리스트, 뷰 내에서 작동하므로 여러분의 일 방식을 이해합니다: 소셜 팀에 특히 유용한 ClickUp AI 에이전트 워크플로우: 소셜 미디어 캘린더 목록에 '일일 보고서' 에이전트를 설정하여 오늘 게시 예정인 게시물, 차단된 작업, 아직 처리되지 않은 승인을 요약하세요.

주간 보고서 에이전트를 활용해 게시된 콘텐츠를 요약하고, 성과가 우수한 항목을 강조하며, 단일 메시지로 지연된 일을 확인하세요.

매일 아침 콘텐츠 작업 상태 업데이트를 간결한 스탠드업 요약으로 전환하는 팀 스탠드업 에이전트를 구성하세요 "금요일에 예정된 소셜 게시물은 무엇인가요?"와 같은 질문을 팀원이 할 수 있도록 자동 답변 에이전트를 추가하세요. 작업 데이터를 기반으로 답변을 제공합니다

에이전트는 기존 ClickUp 목록, 상태, 사용자 지정 필드 위에 구축되므로 팀이 이미 캠페인을 계획하고 콘텐츠를 관리하는 방식과 완벽하게 동기화됩니다. ClickUp AI 에이전트를 활용해 매주 업데이트를 손쉽게 자동화하고, 매번 즉각적인 맥락을 파악하세요

🧠 알고 계셨나요? 참여 유도 봇은 생각보다 흔합니다. 한때 Instagram '사용자'의 최대 10%가 실제로 좋아요, 팔로워, 댓글을 남기는 자동화된 봇이었습니다. 이는 소셜 증거를 때로는 신중하게 받아들여야 함을 의미합니다.

11. Threadstorm – Notion의 스레드형 콘텐츠 플래너 템플릿

via Notion

Notion의 Threadstorm–스레드 콘텐츠 플래너 템플릿은 X(구 트위터) 또는 LinkedIn에서 장편 스토리텔링을 체계적으로 기록하고 일정을 관리할 수 있는 공간을 제공합니다.

스레드 아이디어를 위한 아이디어 뱅크를 유지하고, 게시물 초안을 순서대로 작성하며, 달력 보기로 각 스레드의 게시 시기를 계획하세요. 템플릿의 다양한 태그를 활용하면 주제나 시리즈별로 스레드를 쉽게 그룹화할 수 있어 콘텐츠 전체가 더욱 유기적으로 연결된 느낌을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

잊어버리기 전에 스레드 아이디어를 전용 데이터베이스에 저장하세요

Notion을 벗어나지 않고 전체 스레드를 초안 작성, 재정렬, 수정하세요.

스레드 게시 일정을 달력에서 보기

주제, 캠페인 또는 시리즈별로 태그 스레드를 생성하여 일관된 이야기를 구축하세요.

✨ 추천 대상: X(구 트위터)나 LinkedIn의 스레드를 활용해 스토리, 튜토리얼, 의견을 공유하는 제작자, 작가, 마케터.

12. Notion의 소셜 미디어 메트릭 추적기 템플릿

via Notion

분석 데이터와 수치를 확인하지 않고 게시하는 것은 청중이 진정으로 원하는 것에서 멀어지는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다. Notion의 소셜 미디어 지표 추적기 템플릿은 모든 핵심 메트릭을 하나의 테이블에 통합하여 매월 흩어진 보고서를 내보내지 않고도 플랫폼 전반의 성과를 검토할 수 있게 합니다.

각 채널과 기간별 팔로워, 도달률, 참여도 같은 통계를 기록한 후 플랫폼이나 날짜별로 필터링하여 패턴을 파악하세요. 내장된 간단한 참여율 수식으로 콘텐츠 달력에 재사용할 만한 게시물이나 캠페인을 빠르게 식별할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

각 소셜 미디어 플랫폼별 팔로워, 도달률, 참여도를 추적하세요

여러 시트 대신 단일 테이블에 월별 메트릭을 기록하세요

결과를 비교하기 위해 맞춤 설정 가능한 참여율 수식을 활용하세요

플랫폼, 월별, 캠페인별로 필터링하여 최고의 성과를 내는 콘텐츠를 찾아보세요.

✨ 적합한 대상: 성장과 성과를 깔끔하고 데이터 중심의 보기로 파악하고자 하는 소셜 미디어 관리자, 에이전시, 제작자.

via Notion

중요한 링크는 가장 필요할 때 사라지기 마련입니다. 참고 자료, 디자인 도구, 영감, 또는 자신의 과거 게시물 등이 해당됩니다. Notion의 링크, 바로 가기, 배지 템플릿은 이러한 리소스에 체계적인 저장 공간을 제공하여, 북마크나 문서 속에 묻히지 않고 소셜 미디어 플래너 바로 옆에 보관할 수 있게 합니다.

URL을 저장하고 목적이나 프로젝트별로 라벨을 붙여 단일 데이터베이스에서 모든 자료를 관리하세요. 콘텐츠를 기획할 때 탭을 뒤적이지 않고 이 링크 저장소에서 바로 가져오기만 하면 됩니다. 그 결과? 훨씬 더 매끄럽고 체계적인 콘텐츠 생성 프로세스를 경험하게 됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

중요한 링크, 바로 가기, 리소스를 하나의 체계적인 테이블에 저장하세요

프로젝트, 주제 또는 플랫폼별로 링크를 태그하여 빠르게 필터링하세요

링크 보관함을 콘텐츠 달력 같은 다른 Notion 데이터베이스에 연결하세요.

게시물이나 스크립트 작성 시 참고 자료를 찾는 데 소요되는 시간을 줄이세요

✨ 이상적인 대상: 광범위한 콘텐츠 기획 시스템을 지원하는 가벼운 링크 hub를 원하는 제작자, 마케터 및 팀.

🧠 알고 계셨나요: 2007년 8월, 오픈소스 옹호자 크리스 메시나가 Twitter에서 대화를 그룹화하기 위해 # 기호를 사용하는 것에 대한 의견을 묻는 가벼운 제안을 트윗했습니다. Twitter 팀은 처음에는 확신하지 못했지만, 사용자들이 자연스럽게 이 형식을 채택했습니다. 이로 인해 소박한 해시태그는 소셜 미디어 문화에서 가장 잘 알려진 기호 중 하나가 되었습니다.

14. Notion의 소셜 미디어 콘텐츠 추적기 템플릿

via Notion

브랜드가 매주 여러 플랫폼에 수십 건의 콘텐츠를 게시할 때, 어떤 콘텐츠가 어디에 게시되었는지, 성과는 어땠는지 기억하기 어려워집니다. Notion의 소셜 미디어 콘텐츠 트래커 템플릿은 이러한 모든 정보를 명확한 파이프라인으로 추적할 수 있도록 도와줍니다. 각 게시물은 아이디어에서 예약, 게시까지 단일 워크플로우 내에서 이동합니다.

각 콘텐츠별로 플랫폼, 날짜, 소유자, 성과를 추적할 수 있으며, 달력 및 보드 보기를 통해 작업 흐름을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 캠페인 간 콘텐츠 커버리지를 쉽게 확인하고 매번 새로 게시물을 제작하는 대신 재활용 플랜을 세울 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

아이디어 단계부터 게시 완료까지 각 게시물의 상태를 하나의 데이터베이스에서 추적하세요.

달력 보기를 사용하여 다양한 플랫폼에서 게시물이 언제 게시되는지 확인하세요

성과를 모니터링하여 재게시하거나 재활용할 가치가 있는 게시물을 식별하세요.

캠페인, 채널 또는 콘텐츠 기둥별로 콘텐츠를 그룹화하고 필터링하세요

✨ 추천 대상: 반응형 게시에서 벗어나 일관되고 추적 가능한 콘텐츠 파이프라인을 구축하고자 하는 소셜 미디어 관리자 및 팀.

15. Notion의 콘텐츠 달력 템플릿

via Notion

Notion의 Easlo가 제공하는 콘텐츠 캘린더 템플릿은 콘텐츠 전략을 계획하는 데 도움을 주도록 설계되어, 모든 채널에 걸쳐 예정된 게시물을 한눈에 확인할 수 있는 깔끔한 편집 달력을 제공합니다.

플랫폼, 주제, 상태별로 콘텐츠를 태그하고 날짜별로 필터링하며, 아이디어에서 예약, 게시까지 간단한 워크플로우로 게시물을 이동할 수 있습니다. 가볍고 집중된 이 템플릿은 콘텐츠 마케팅 전략 템플릿으로도 활용 가능합니다. 모든 소셜 미디어 플랜, 블로그 콘텐츠, 이메일 캠페인의 중앙 hub로도 사용할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

간결하고 한눈에 파악하기 쉬운 레이아웃으로 콘텐츠 캘린더를 보십시오

태그와 필터를 활용하여 플랫폼, 주제 또는 캠페인별로 게시물을 정리하세요

상태를 추적하여 항상 초안, 예약, 또는 진행 중인 항목을 파악하세요

블로그, 소셜 미디어 및 기타 콘텐츠 유형을 위한 단일 달력을 사용하세요

✨ 이상적인 대상: Notion 내에서 간편한 편집 달력을 원하는 마케터, 프리랜서 및 소규모 팀.

Notion의 한도

한 G2 리뷰어는 Notion을 "MS 오피스가 부족한 모든 것"이라고 표현하며 페이지 시스템과 키보드 바로 가기의 효율성을 칭찬했습니다. 하지만 페이지 PDF 내보내기 과정의 불편함과 테이블에서 직관적인 수식 기능이 부족하다는 점도 지적했습니다.

Notion의 가장 흔한 한도점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

내보내기 옵션의 한도 가 있으며, PDF는 종종 원본 페이지의 레이아웃과 일치하지 않습니다.

테이블 셀은 제한된 수식과 기존 스프레드시트보다 낮은 기능 으로 인해 불편합니다.

무료 AI 사용은 작업 공간당 20회 응답으로 제한되며 리셋되지 않아 활발한 사용자에게는 제약으로 느껴질 수 있습니다

오프라인 사용은 일관성이 없습니다 . 오프라인 모드에서 일할 때 기기 간 동기화 문제가 발생합니다.

작업 공간이 클수록 성능이 저하됩니다. 대규모 데이터베이스와 페이지의 로딩 시간이 길어집니다.

대체 Notion 템플릿

소셜 미디어 팀에게 진짜 골칫거리는 캡션 작성 자체가 아닙니다. 여러 tools에 흩어진 모든 것을 추적하는 일이죠. 종종 달력은 Notion에, 콘텐츠는 Google Docs에, 승인은 Slack에 묻혀 있습니다.

게시물이 올라갈 때쯤이면 이미 여러 탭을 넘겨야 합니다. 이런 끊임없는 전환은 소셜 업무의 분산 을 초래합니다. ClickUp은 이를 해결하기 위해 설계되었습니다. 소셜 미디어 달력, 브리핑, 작업, 자산, 댓글, 보고서가 한곳에 통합된 AI 통합 작업 공간입니다.

동일한 작업 공간을 벗어나지 않고 모든 일을 계획하고 성과를 추적할 수 있습니다. 따라서 맥락이 유지되고 팀은 실수를 줄이면서 더 빠르게 움직일 수 있습니다.

아래 ClickUp 템플릿은 소셜 미디어 기획 및 실행을 위한 강력한 Notion 대안으로, 연결된 시스템을 제공합니다. 🌟

1. ClickUp 소셜 미디어 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 달력 템플릿으로 드래그 앤 드롭 방식의 달력을 활용해 캠페인을 플랜하세요.

게시물 누락은 종종 산발적인 승인 과정과 부분적으로 업데이트된 스프레드시트에서 비롯됩니다. ClickUp 소셜 미디어 달력 템플릿은 아이디어, 초안, 예약 게시물을 한곳에서 확인할 수 있는 통합 콘텐츠 달력을 제공합니다.

간편한 ClickUp 양식으로 아이디어를 수집하고, '진행 중'이나 '승인 대기' 같은 맞춤형 상태로 진행 상황을 관리하세요. 미리 계획을 세울 준비가 되면 달력 뷰에서 모든 것을 한눈에 확인할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에서 핵심 메트릭을 불러와 별도의 도구로 데이터를 내보내지 않고도 성과를 추적하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 콘텐츠 단계로 콘텐츠 라이브러리에 게시물을 체계적으로 정리하세요

내장된 제안 양식을 통해 아이디어를 수집하고 분류하세요

달력 보기에서 게시물을 플랜하고 일정을 설정하여 안정적인 게시 주기를 유지하세요

키 메트릭을 맥락에 맞게 보여주는 대시보드로 성과를 모니터링하세요.

✨ 추천 대상: 게시물 계획, 일정 관리, 추적을 위한 통합 시스템을 원하는 소셜 미디어 관리자, 소규모 비즈니스 소유자, 크리에이티브 팀.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 활용해 아이디어를 바로 게시 가능한 콘텐츠로 전환하세요. ClickUp Brain은 기존 ClickUp 작업 위에 구축되므로, 이미 보유한 기획서, 캠페인 문서, 작업 항목을 활용해 소셜 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 실용적인 작업 흐름은 모든 캠페인 관련 내용을 리스트나 문서에 보관한 후, ClickUp Brain에게 "이 내용을 LinkedIn과 Instagram용 캡션이 포함된 한 달 콘텐츠 달력으로 변환해 주세요" 또는 "이 출시 스레드에 사용할 세 가지 훅을 작성해 주세요"라고 요청하는 것입니다. ClickUp Brain으로 앱을 가로질러 검색하고 파일을 즉시 찾으세요

2. ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿으로 여러 플랫폼에 걸친 콘텐츠를 계획하고 일정을 관리하세요.

콘텐츠 마케팅은 블로그 게시물, 소셜 업데이트, 이메일이 모두 동일한 콘텐츠 전략을 따를 때 가장 효과적입니다. ClickUp 콘텐츠 캘린더 템플릿은 이를 위한 중앙 편집 달력을 제공합니다: 실시간으로 게시될 콘텐츠, 시기, 채널을 한눈에 확인할 수 있는 단일 공간입니다.

사용자 지정 필드를 활용해 콘텐츠를 유형, 채널, 게시 일자별로 정리한 후, 목록 보기와 달력 보기 간 전환하여 진행 상황 또는 타임라인을 확인하세요.

각 콘텐츠가 아이디어에서 초안, 게시물로 진행될 때마다 상태 업데이트를 통해 모든 구성원이 정보를 공유하고, 마감일 전에 병목 현상을 쉽게 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

블로그, 이메일, 소셜 게시물 등 모든 콘텐츠를 통합된 달력에서 보십시오

각 항목에 대해 채널, 소유자, 캠페인을 추적하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하세요.

아이디어 단계부터 게시 완료까지 상태 변경 사항을 한눈에 확인하세요

콘텐츠 유형이나 채널별로 필터링하여 특정 업무량을 세부적으로 분석하세요.

✨ 적합 대상: 채널 전반에 걸쳐 중앙 집중식 편집 달력이 필요한 마케팅 팀, 콘텐츠 제작자 및 비즈니스.

3. ClickUp 소셜 미디어 고급 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 소셜 미디어 고급 템플릿을 사용하여 유연한 달력 보기에서 캠페인을 예약하세요.

새로운 소셜 미디어 플랫폼이 부상하고 알고리즘이 변화함에 따라 다중 채널 소셜 미디어 관리는 빠르게 복잡해질 수 있습니다. ClickUp 소셜 미디어 고급 템플릿은 이러한 복잡성을 해결하기 위해 설계되었으며, 목록, 보드, 달력 보기를 결합하여 플랫폼별 또는 상태별로 게시물을 정리하면서도 전체적인 흐름을 놓치지 않도록 합니다.

플랫폼, 형식, 초안 링크, 소유자 등의 세부 정보를 추적하려면 사용자 지정 필드를 활용하세요. 내장된 ClickUp 문서에는 카피와 해시태그 은행을 저장할 수 있습니다. 채널이나 캠페인별로 게시물을 그룹화하면 업무량 분배가 용이해지고 각 플랫폼의 콘텐츠를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목록 보기에서 세부적인 사용자 정의 필드로 다중 플랫폼 게시물을 매핑하세요

각 단계별 드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보드로 워크플로우를 시각화하세요

우선순위가 변할 때마다 달력 보기에서 게시물을 예약하고 조정하세요

문서 기능을 통해 복사본, 브리프, 자산을 작업 항목에 직접 저장하세요

✨ 이상적인 대상: 복잡한 다중 채널 콘텐츠 달력을 관리하는 소셜 미디어 팀, 인플루언서 및 에이전시.

4. ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿으로 명확한 목표를 설정하고 참여도 또는 인지도 향상을 위한 진행 상황을 추적하세요.

포스트가 체계적인 플랜 없이 게시되면 소셜 미디어가 비즈니스 목표를 어떻게 지원하는지 보여주기 어렵습니다. ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿은 모든 게시물이 목표, 대상 세분화, 캠페인과 연결되는 체계적인 시스템을 제공합니다.

사용자 지정 필드를 플랫폼, 목표, 단계, 담당자 등 추가한 후 목록, 보드, 달력 보기를 활용해 주간 또는 월간 캠페인을 계획하세요. 반복 검토 작업을 통해 성과를 재점검하고 계획을 조정하면 콘텐츠 캘린더가 기존 패턴을 반복하지 않고 지속적으로 개선됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목록, 보드, 달력 보기를 활용하여 일관된 게시 일정을 구축하세요

플랫폼, 목표, 소유권별 사용자 지정 필드로 게시물을 체계적으로 관리하세요

브리핑 완료부터 게시 완료까지 명확한 상태로 진행 상황을 추적하세요.

반복 검토 작업을 설정하여 콘텐츠 전략이 결과에 따라 진화하도록 하세요

✨ 적합 대상: 소셜 미디어 콘텐츠를 전략적이고 일관성 있게 관리하고자 하는 마케팅 팀, 에이전시 및 중소기업.

💡 프로 팁: 소셜 미디어 일에 더 강력한 AI 지원이 필요할 때는 ClickUp BrainGPT를 활용하세요. ClickUp BrainGPT는 여러 주요 AI 모델을 별도의 앱을 오가며 사용하지 않고 한 곳에서 작업할 수 있게 해주는 데스크톱 작업 AI 동반자입니다. 각 작업에 맞는 모델을 선택하고, ClickUp 작업 및 ClickUp 문서의 맥락에서 게시물 조사나 개요 작성을 요청한 후, 콘텐츠 캘린더나 소셜 미디어 워크플로우 내에서 직접 콘텐츠를 다듬을 수 있습니다. ClickUp BrainGPT로 ClickUp 작업 공간 전체에서 즉각적인 답변과 요약 정보를 가져오세요 의지할 수 있는 주요 ClickUp BrainGPT 기능: 다중 모델 AI 작업 공간: ClickUp 내에서 Gemini, Claude, GPT 같은 최상위 모델을 선택하세요. 하나의 모델로 아이디어를 탐색하고 다른 모델로 문구를 다듬을 수 있으며, 작업 공간을 떠나지 않고도 가능합니다. ClickUp 내에서같은 최상위 모델을 선택하세요. 하나의 모델로 아이디어를 탐색하고 다른 모델로 문구를 다듬을 수 있으며, 작업 공간을 떠나지 않고도 가능합니다.

음성 입력으로 빠른 작업: Talk to Text 기능을 활용해 자연어로 게시물 아이디어나 핵심 내용을 말하면, 이를 구조화된 작업, 체크리스트 또는 달력과 연결된 게시물 초안으로 변환할 수 있습니다. Talk to Text 기능을 활용해 자연어로 게시물 아이디어나 핵심 내용을 말하면, 이를 구조화된 작업, 체크리스트 또는 달력과 연결된 게시물 초안으로 변환할 수 있습니다.

기업급 보안 및 규정 준수: ClickUp의 SOC 2 Type II 감사, ISO 27001/27017/27018 및 ISO 42001 인증, 데이터 암호화, GDPR/CCPA/HIPAA 준수, 그리고 AI 제공자가 귀사의 작업 공간 데이터로 학습하지 않도록 보장하는 정책을 신뢰하십시오.

5. ClickUp 프로모션 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로모션 캘린더 템플릿으로 명확한 시각적 타임라인을 활용해 마감일과 진행 상황을 추적하세요.

연중 계절별 캠페인, 제품 출시, 세일 이벤트가 빠르게 쌓일 수 있습니다. ClickUp 프로모션 달력 템플릿은 이러한 프로모션을 하나의 공유 달력에 통합합니다. 이렇게 하면 별도의 파일로 관리하지 않고도 다가오는 휴일과 주요 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.

캠페인을 일정 보기에 배치하고, 크리에이티브 작업, 승인, 인계 작업 등을 추가하며, '할 일', '예정', '완료' 등의 상태로 각 항목을 추적할 수 있습니다. 시간에 따른 모든 것을 한눈에 확인함으로써 중복을 피하고 소셜 미디어 달력을 광범위한 마케팅 추진과 연계하기가 훨씬 쉬워집니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

휴일, 출시, 이벤트를 중심으로 한 캠페인을 하나의 달력에서 플랜하세요

프로모션을 소유자, 마감일, 상태가 지정된 작업으로 분할하세요

일정 보기와 목록 보기를 활용하여 중복되거나 비어 있는 주를 확인하세요

소셜, 이메일 및 기타 프로모션 채널의 시기를 일치시켜 관리하세요

✨ 적합 대상: 캠페인을 체계적으로 관리하고 모든 프로모션 기회를 극대화하고자 하는 마케팅 전문가, 소매 팀 및 중소기업.

6. ClickUp 소셜 미디어 게시물 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 게시물 템플릿으로 게시물을 달력에 예약하여 적절한 시간에 게시되도록 하세요.

완벽한 캠페인의 이면에는 각각의 게시물별 콘텐츠, 자산, 승인 과정이 복잡하게 얽혀 있습니다. ClickUp 소셜 미디어 게시물 템플릿은 플랫폼, 형식, 링크, 상태 필드가 포함된 개별 작업으로 세분화된 관리를 가능하게 합니다.

게시물을 플랫폼별 보기(Instagram, 링크드인, 틱톡 등)로 분류하고 초안에서 준비 완료 단계로 진행될 때마다 검토 보드 간 이동할 수 있습니다. 이를 통해 전체 게시 일정을 동기화하면서 카피라이터와 승인 담당자 간 협업을 원활하게 조정할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

플랫폼별 사용자 정의 필드로 개별 게시물을 작성하고 체계적으로 관리하세요.

보드 보기를 활용하여 피드백과 승인을 시각적으로 관리하세요

해시태그, 초안 링크 또는 캠페인 태그와 같은 성과 세부 정보를 추적하세요.

모든 노트, 댓글, 자산을 게시물 작업에 첨부 파일로 첨부하세요

✨ 추천 대상: 플랫폼 전반에 걸쳐 일관성과 창의성을 유지하고자 하는 마케팅 팀, 콘텐츠 제작자 및 비즈니스.

💡 전문가 팁: ClickUp 양식을 깔끔한 콘텐츠 요청 접수 시스템으로 활용하세요. "한 번만 더 게시해 주세요"라는 요청은 채팅이나 이메일로 자주 도착하는데, 이런 요청은 놓치기 쉽습니다. ClickUp 양식을 사용하면 이러한 요청을 체계적으로 수집하고 자동으로 작업으로 전환할 수 있습니다. ClickUp Forms로 팀과 이해관계자에게 간편하게 양식을 전송하세요. 플랫폼, 캠페인, 목표, 마감일, 핵심 메시지 필드가 포함된 간단한 "소셜 콘텐츠 요청" 양식을 생성할 수 있습니다. 제출된 각 요청은 소셜 미디어 템플릿 또는 소셜 미디어 달력 템플릿 내 작업으로 전환되며, 일정 관리 및 배포에 필요한 세부 정보가 함께 제공됩니다.

7. ClickUp 소셜 미디어 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 소셜 미디어 템플릿으로 달력 보기를 활용해 게시물을 플랜하고 일정을 잡으며 최적의 타이밍을 확보하세요.

최신 슈퍼맨 개봉이나 할리우드 블록버스터 같은 대형 론칭이 성공하는 이유는 모든 채널이 조율된 역할을 수행하기 때문입니다. ClickUp 소셜 미디어 템플릿은 바로 그런 조율을 위해 설계되었습니다: 콘텐츠 라이브러리, 콘텐츠 단계, 달력 뷰를 제공하여 캠페인과 상시 운영 콘텐츠가 동일한 시스템을 공유하도록 합니다.

제안 양식을 통해 아이디어를 수집하고, 플랫폼이나 캠페인별로 게시물을 그룹화하며, '진행 중'이나 '완료' 같은 상태를 통해 각 항목을 추적할 수 있습니다. 프리랜서나 파트너와 동일한 템플릿을 공유하면 모두가 같은 정보를 공유하게 됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 게시물을 명확한 단계별로 중앙 콘텐츠 라이브러리에 체계적으로 정리하세요

간단한 접수 양식을 통해 팀원들로부터 새로운 아이디어를 수집하세요

플랫폼별 또는 캠페인별로 게시물을 보기하여 우선순위에 맞춰 진행하세요.

브리핑 완료부터 완료까지 상태별로 진행 상황을 추적하세요

✨ 적합 대상: 체계적이면서도 유연한 방식으로 소셜 미디어 활동을 관리하고자 하는 마케팅 팀, 프리랜서, 에이전시.

8. ClickUp 소셜 미디어 블로그 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 소셜 미디어 블로그 템플릿으로 체계적인 아이디어 뱅크에 블로그 아이디어를 수집하고 다듬으세요.

바이럴 순간도 유용하지만, 장기적인 성장은 검색 및 소셜 게시물을 촉진하는 꾸준한 블로그 콘텐츠에서 비롯됩니다. ClickUp 소셜 미디어 블로그 템플릿은 블로그 아이디어를 마감일과 상태 태그가 있는 추적 가능한 작업으로 전환하여 콘텐츠 캘린더의 해당 측면을 관리하는 데 도움을 줍니다 .

ClickUp Docs에서 초안을 작성하고, 연구 자료와 키워드 노트를 첨부한 후, 목록 또는 달력 보기에서 게시 일정을 예약하세요. 한편 ClickUp 대시보드는 게시된 콘텐츠의 실시간 상태와 성과를 추적하여, 성과가 우수한 게시물을 재활용 콘텐츠로 소셜 미디어 캘린더에 다시 반영할 수 있도록 지원합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

주제와 목표를 위한 필드가 포함된 체계적인 백로그에 블로그 아이디어를 기록하세요.

문서에서 게시물 초안을 작성하면서 상태와 날짜별로 작업을 최신 상태로 유지하세요.

목록 또는 달력 보기로 콘텐츠를 예약하여 더 나은 플랜을 세우세요

대시보드에서 성과를 추적하여 어떤 게시물이 소셜 및 검색을 지원하는지 확인하세요.

✨ 추천 대상: 블로그 콘텐츠를 기반으로 소셜 미디어 캠페인을 지원하는 블로거, 콘텐츠 마케터 및 소셜 미디어 팀.

🧠 알고 계셨나요: 지금은 어디서나 볼 수 있는 페이스북 '좋아요' 버튼의 역사는 놀랍도록 복잡합니다. 페이스북 팀은 2009년 '좋아요'로 정하기 전 '멋져요(Awesome)' 버튼으로 명명하는 것을 고려했습니다. 마크 저커버그 CEO는 이 기능이 사소하게 느껴질까 걱정했지만, 결국 플랫폼이 참여도를 측정하는 핵심 요소로 자리 잡았습니다.

9. ClickUp 소셜 미디어 게시 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 게시 일정 템플릿으로 유연한 활동 달력을 통해 콘텐츠 타이밍을 플랜하세요.

일관성은 양보다 더 중요하지만, 각 플랫폼마다 고유한 패턴이 존재할 때 채널 전반에 걸쳐 꾸준한 게시 리듬을 유지하는 것은 어려운 과제입니다.

ClickUp 소셜 미디어 게시 일정 템플릿은 특히 게시 빈도에 초점을 맞춰 플랫폼별 보기와 공유 활동 달력을 제공하므로 한 번에 몇 주씩 계획할 수 있습니다 📅.

소유자를 지정하고, 상태를 통해 초안 또는 준비 완료 여부를 표시하며, 내장된 보고서를 확인하여 계획된 일정을 준수하고 있는지 파악할 수 있습니다. 주간 할 일 스타일 보기는 다음에 준비해야 할 사항을 강조 표시하므로, 급한 준비 없이도 안정적인 콘텐츠 제공을 유지할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

각 채널별 전용 보기로 플랫폼별 게시물을 체계적으로 정리하세요

모두가 볼 수 있는 공유 달력에 게시 일정을 계획하세요

"할 일", "진행 중", "게시됨"과 같은 상태로 작업을 추적하세요.

간결한 보고서를 활용하여 플랜 준수 현황을 확인하세요

✨ 적합 대상: 여러 플랫폼에서 안정적인 게시 리듬을 원하는 마케터, 에이전시, 소셜 팀.

10. ClickUp 소셜 미디어 캠페인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 캠페인 템플릿의 DACI 보기를 활용해 명확하게 업무를 할당하세요.

Spotify Wrapped 같은 인기 온라인 캠페인이 성공하는 이유는 첫 게시물 공개 훨씬 전에 역할과 성과물이 명확히 정해져 있기 때문입니다. ClickUp 소셜 미디어 캠페인 템플릿은 의사결정을 위한 DACI 역할 뷰, 캠페인 타임라인, 각 캠페인 성과를 추적하는 대시보드를 제공하여 이러한 명확성을 보장합니다.

캠페인을 크리에이티브, 승인, 런칭, 보고 작업으로 세분화한 후 ClickUp 내에서 모든 요소를 목표와 메트릭에 연계하세요. 콘텐츠가 제작 단계를 거치면서 ClickUp 대시보드는 별도의 추적 시트 없이도 진행 상황과 결과를 보여줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

"진행 중" 또는 "승인 필요"와 같은 상태로 캠페인 작업을 체계적으로 관리하세요.

DACI 보기를 활용하여 일 추진자, 승인자, 자문자를 명확히 구분하세요.

캠페인 작업과 연결된 대시보드로 성과를 추적하세요

캠페인 타임라인과 콘텐츠 달력을 하나의 공유 스페이스에 보관하세요

✨ 적합 대상: 하나의 작업 공간 내에서 소셜 미디어 캠페인을 처음부터 끝까지 운영하고자 하는 마케팅 팀, 에이전시 및 브랜드.

11. ClickUp 소셜 미디어 광고 일정 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 소셜 미디어 광고 일정 달력 템플릿을 활용하여 공유 달력에서 캠페인 타임라인을 플랜하고 시각화하세요.

비용을 아끼려고 광고를 중단하는 것은 시간을 아끼려고 시계를 멈추는 것과 같습니다.

헨리 포드의 말은 오늘날의 소셜 미디어 경제에서 그 어느 때보다도 적절합니다.

ClickUp 소셜 미디어 광고 일정 달력 템플릿은 광고 캠페인을 중앙 집중화하여 시작 날짜와 종료 날짜, 크리에이티브 작업, 예산 필드를 여러 달력이나 앱 대신 단일 달력에서 확인할 수 있게 합니다.

사용자 지정 필드를 통해 예상 및 실제 노출 수, 비용, 성과를 추적한 후 성과 데이터가 들어오면 일정을 조정하세요. 모든 광고 작업, 노트, 메트릭이 한 곳에 모여 있기 때문에 카피라이터 및 이해관계자와의 협업이 용이해지고, 전체 지출 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

도달 범위, 비용, 노출 수, 상태 필드를 통해 광고 캠페인을 추적하세요

하나의 공유 달력에서 캠페인 실행 일정과 크리에이티브 마감일을 플랜하세요

채널, 목표 또는 대상별로 작업을 그룹화하여 더 나은 통찰력을 얻으세요

성과에 따라 맥락을 잃지 않고 신속하게 시기를 조정하세요

✨ 이상적인 대상: 유료 소셜 캠페인에 대한 통제력과 가시성을 높이고자 하는 마케팅 팀, 광고 관리자 및 에이전시.

ClickUp으로 팀 내 달력 격차를 해소하세요

결국 우리가 살펴본 모든 템플릿에는 각자의 장점이 있습니다. 하지만 기본적인 콘텐츠 달력을 넘어 모든 것을 통합하고 작업할 때는, ClickUp이 팀을 위한 AI 기반 작업 공간을 제공합니다.

ClickUp의 차별점은 전체 프로세스를 한곳에 통합한다는 점입니다.

아이디어를 브레인스토밍하고, 캠페인을 계획하며, 게시물을 예약하고, 결과를 추적하는 모든 작업을 번거로움 없이 수행할 수 있습니다. 단순히 소셜 미디어 플래너 템플릿만 제공하는 경쟁사들과 달리, 달력과 콘텐츠가 완벽하게 연결된다는 점이 바로 차별화된 강점입니다.

일관성을 유지하고 게시물 누락에 대한 걱정을 덜고 싶다면, 바로 이 기회입니다. ClickUp을 무료로 사용해 보고 팀과 함께 진행할 수 있는 소셜 미디어 달력을 구축하세요.