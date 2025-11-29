필드 인력 관리를 위한 최고의 WorkMax 대안

해가 막 뜬 시간, 작업팀은 현장에 도착해 지시를 기다리고 있습니다. Workmax를 열고, 타임시트를 불러오고, 양식을 확인하고, 자산 로그를 정리하기 시작합니다. 하지만 사소한 일들이 업무 속도를 늦춥니다.

지오펜스 문제, 불편한 작업 시간 기록, 제한된 작업 코드 필터, 부족한 자동화 등이 그 예입니다. 그리고 곧 이러한 사소한 문제들이 실제 문제로 발전합니다. 예상치 못한 비용 증가, 좌절한 작업팀, 지연된 급여 지급, 계획에 없던 관리자 업무에 소요되는 시간을 상상해 보십시오.

이 블로그 글에서는 이러한 문제점을 직접 해결해 줄 필드 인력 관리 요구사항에 가장 적합한 WorkMax 대안들을 살펴보겠습니다. 시작해 보죠! 🎯

주요 WorkMax 대안 한눈에 보기

이 블로그에서 소개하는 모든 WorkMax 대안을 비교한 테이블입니다. 📊

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 소규모 팀, 중견 기업, 대기업을 위한 올인원 프로젝트 관리, 작업 실행 및 필드 조정 솔루션 사용자 정의 작업 및 필드, 유연한 보기(목록, 보드, 간트, 달력), 화이트보드, 문서, 대시보드, 내장형 시간 추적, 작업량 및 자원 계획, 네이티브 채팅 및 Clip, 내장형 AI, 강력한 워크플로우 자동화 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 Connecteam 소규모 필드 팀을 위한 모바일 인력 스케줄링, 커뮤니케이션 및 일상 운영 관리 모바일 우선 도구: 빠른 작업 처리, 작업 일정 관리, 지오펜스 기능이 탑재된 출퇴근 기록 시스템, 교대 근무 템플릿 무료; 유료 플랜은 30명 기준 월 $35부터 시작 Clockify 정확한 작업 시간 기록을 원하는 팀을 위한 간편한 시간 추적, 활동 로그, 청구 가능 시간 보고 기능 시간 추적기, 타임시트 모드, 키오스크, GPS 추적, 프로젝트 및 작업, 달력 시간 블록 기능을 통한 간편한 시간 기록 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $4.99부터 시작 Bitrix24 중견 비즈니스를 위한 내장형 CRM, 작업 관리 및 커뮤니케이션 hub CRM 파이프라인, 워크그룹, 작업 템플릿, 시간 및 출근 관리, 활동 스트림, 전화 통신 기능을 제공하는 tool 모음 유료 플랜은 5명의 사용자에게 월 61달러부터 시작됩니다. Wrike 대량 작업 및 승인 관리를 수행하는 조직을 위한 워크플로우 자동화, 체계적인 프로젝트 추적, 팀 간 협업 솔루션 맞춤형 워크플로우, 청사진, 시간 추적, 실시간 보고서, 요청 양식, 승인 절차 등 고급 프로젝트 도구 14일 무료 체험판, 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작 Jibble 정밀한 출퇴근 기록과 기업 운영 팀이 필요한 기업을 위한 얼굴 인식 출퇴근 관리, GPS 추적, 자동화된 타임시트 얼굴 인식 타임 클록, GPS 위치 추적, 타임시트, 활동 추적, 근무 일정, 초과 근무 설정 및 데이터 내보내기를 통한 정밀한 출근 관리 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $4.99부터 시작 QuickBooks Time QuickBooks를 회계 및 인력 추적에 활용하는 팀을 위한 위치 기반 시간 기록, 급여 동기화 및 작업 원가 계산 기능 작업 원가 계산 및 급여 관리 tools: GPS 시간 추적기, 타임시트 에디터, 초과 근무 알림, 급여 동기화, 팀원 기반 추적 기능 포함 유료 플랜은 사용자당 월 $14부터 시작합니다 버디 패치 출근 기록 추적이 필요한 팀을 위한 웹 기반 출근 도구, 맞춤형 규칙 및 휴가 관리 기능 Flexible attendance tools with punch rounding, webcam photos, leave tracking, automatic breaks, and department codes 14일 무료 체험판, 유료 플랜은 사용자당 월 5.49달러부터 시작 Rippling 직원 관리를 위한 통합 HR, 급여, 기기 및 인력 관리 시스템을 찾는 조직을 위한 솔루션 통합 직원 프로필, 근태 관리, 급여, 정책 및 권한을 결합한 통합 인력 플랫폼 맞춤형 가격 책정 ClockShark 건설 및 필드 서비스 팀을 위한 GPS 기반 시간 추적, 작업 원가 계산 및 경로 관리 GPS 시간 추적, 키오스크 시계, 작업반 추적, 타임시트 검토, 작업 원가 보고서 등 필드 중심 기능 14일 무료 체험판, 유료 플랜은 사용자당 월 $49부터 시작

WorkMax 대체 솔루션에서 무엇을 찾아야 할까요?

WorkMax 대안을 찾을 때 핵심 목표는 필드 팀의 업무 속도를 저하시키는 일상적인 운영상의 문제점을 해결하는 것입니다. 가장 중요한 사항은 다음과 같습니다:

신뢰할 수 있는 위치 추적: 부정확한 출근 기록을 방지하고 지오펜스 오류로 인한 수동 수정 작업을 줄입니다.

유연한 시간 규정: 노조, 작업 유형 및 지역별 요구 사항에 따른 맞춤형 초과 근무 구조 지원

간편한 모바일 경험: 필드 작업팀의 필드 작업팀의 타임시트 앱 오류, 출퇴근 기록 누락, 업데이트 관련 중단 현상을 최소화합니다.

정확한 작업 코드 선택: 필터와 사전 설정 옵션을 통해 작업자가 올바른 작업 또는 원가 코드를 선택할 수 있도록 지원합니다.

디지털 승인: 급여 처리 전에 직원들이 타임시트, 휴식 시간, 초과 근무를 검토하고 승인할 수 있도록 합니다.

자동화 옵션: 타임시트 기록 정리, 휴식 시간 검증, 작업 전환 기록 등 반복적인 관리 작업을 줄여줍니다.

간편한 내보내기 및 맞춤형 보고: 스크린샷이나 수동 재작성 없이 급여, 회계 또는 클라이언트와 타임시트 데이터를 공유합니다.

확장 가능한 통합: 기존에 사용 중인 회계, 스케줄링, 자산 관리, 인사 관리 tools와 연결됩니다

최고의 WorkMax 대안

자동화된 스케줄링, 자원 계획 수립 및 운영 효율성을 향상시키는 최고의 WorkMax 대안들을 엄선하여 목록으로 소개합니다. 🎯

1. ClickUp (올인원 프로젝트 관리, 작업 실행 및 필드 조정에 최적)

팀마다 WorkMax를 벗어나는 이유는 다양합니다. 회계 또는 CRM 시스템과의 더 나은 연동을 필요로 하는 경우도 있고, 작업 현장 간 직원 근무 시간 추적에 더 많은 유연성을 원하는 경우도 있습니다.

솔직히 말해서, 문제는 단순히 다른 시간 추적 tool을 찾는 것이 아닙니다. 인력 관리를 나머지 운영과 연결해주는 플랫폼을 찾는 것이 핵심입니다.

건설 현장 팀을 위한 ClickUp으로 팀 협업과 공사 진행 상황을 향상시키세요.

건설 팀을 위한 ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로서 모든 업무 앱, 데이터 및 워크플로우를 하나로 모아 이러한 업무 프로세스를 통합합니다.

시간 추적은 작업 및 프로젝트와 직접 연결되므로 직원 근무 시간은 특정 작업과 클라이언트에 연계됩니다.

ClickUp은 단일 클라우드 기반 플랫폼에서 100% 컨텍스트를 제공함으로써 업무 분산을 해소합니다. 관리자는 실시간 인력 배정, 프로젝트 진행 상황, 자원 가용성을 확인할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 다음과 같은 워크플로우를 구현할 수 있습니다:

양식에서 ClickUp 작업 생성

ClickUp 양식을 사용하면 현장 데이터를 실시간으로 수집하고, 피드백을 중앙 집중화하며, 응답을 적절한 팀에 전달할 수 있습니다. 모든 워크플로우와 연동됩니다. 필수 필드, 조건부 논리, 파일 업로드 기능을 활용해 양식의 모든 부분을 맞춤형으로 설정하여 정확한 데이터 수집을 보장합니다. 다음에 완벽하게 적합합니다:

일일 작업 보고서, 인시던트 기록부 또는 점검 체크리스트

안전 점검, 장비 요청 및 유지보수 티켓

ClickUp 양식으로 요청, 데이터, 세부 정보를 수집하여 즉시 ClickUp 작업으로 전환하세요

모든 양식 제출은 즉시 ClickUp 작업으로 전환되며, 첨부 파일, 댓글, 담당자 정보까지 포함되어 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. 텍스트, 드롭다운 메뉴, 체크박스, 첨부 파일 등을 추가하기 위해 ClickUp 사용자 지정 필드를 드래그 앤 드롭하여 매번 정확한 데이터를 수집할 수도 있습니다.

ClickUp 시간 추적으로 현장 근무 시간 기록하기

ClickUp의 프로젝트 시간 추적을 통해 팀이 현장에 있든, 책상에 있든, 작업을 전환하든 상관없이 일에 소요된 모든 시간을 정확하게 기록할 수 있습니다.

ClickUp의 프로젝트 시간 추적을 통해 필드 팀에 명확한 기대치를 제시하고 모든 프로젝트를 일정대로 진행하세요

ClickUp의 Chrome 확장 프로그램을 사용하여 데스크탑, 모바일 앱 또는 웹 브라우저에서 직접 시간을 기록하세요. ClickUp의 글로벌 타이머로 모든 기기에서 타이머를 시작하거나 중지할 수 있으며, 근무 후 수동으로 시간을 기록할 수도 있습니다.

기록된 시간을 정리할 때는 체계적으로 정리하여 쉽게 확인할 수 있도록 하세요:

노트 추가 하여 작업 내용을 구체적으로 명시하세요

청구 가능한 시간 기록 을 통해 클라이언트 청구서를 발행하세요

날짜, 태그 또는 우선순위에 따라 정렬 및 필터링 하여 시간 사용 현황을 분석하세요

작업과 하위 작업에 걸친 시간을 집계 하여 투입된 전체 노력을 확인하세요

시간 입력 검토, 편집 및 승인을 일별, 주별 또는 맞춤형 범위로 상세한 타임시트에서 수행하세요.

ClickUp 모바일 앱은 이러한 모든 기능을 필드에 확장하여, 에이전시 시간 추적을 휴대폰에서 직접 수행할 수 있게 하며 오프라인에서도 가능하게 합니다. 온라인 상태로 복귀 시 자동 동기화가 이루어집니다.

ClickUp Brain으로 필드 업무 최적화

플랫폼의 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain은 작업 공간의 모든 계층을 연결합니다. 진행 중인 업무를 이해하고 프로젝트 관리, 업데이트 요약, 인사이트 도출을 지원합니다.

ClickUp Brain으로 즉시 진행 보고서를 생성하여 모든 작업 현장에서 관리자에게 정보를 제공하고 작업팀이 일정을 준수하도록 지원하세요

ClickUp Brain으로 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

AI 요약 생성 기능을 활용하여 모든 프로젝트나 작업의 변경 사항을 한눈에 파악하세요.

인공지능 진행 상황 업데이트 를 활용하여 지난 하루, 주 또는 맞춤형 시간 범위에 완료된 작업을 요약하세요.

실행 항목 추출 하여 작업 또는 하위 작업으로 전환하세요. 회의록, 필드 보고서 또는 ClickUp 문서에서 하여 작업 또는 하위 작업으로 전환하세요.

팀의 최근 진행 상황과 다음 단계를 요약하는 AI 스탠드업을 생성하세요.

예를 들어, 이번 주에 세 개의 현장을 관리 중이라면. 하루 종업 보고를 기다리지 말고 ClickUp Brain에게 '현장 A의 진행이 지연되는 원인이 무엇인가요?'라고 물어보세요. 모든 작업, 필드 노트, 작업팀 업데이트를 스캔하여 정확히 어떤 승인이 보류 중인지 알려줍니다.

두 팀이 유사한 장비 수리를 기록할 경우, AI 도구가 중복을 감지하여 이중 입력을 제거할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 대시보드로 작업 현장 활동 모니터링

작업 현장의 최신 현황을 한눈에 파악해야 할 때, ClickUp 대시보드는 인력, 자산, 진행 상황, 지연 사항 및 필드 보고서를 한곳에 통합합니다.

각 대시보드는 30분마다 자동으로 새로 고쳐져 관리자와 필드 담당자가 항상 최신 데이터를 볼 수 있습니다. 이는 특히 현장에서 신속한 의사 결정이 필요한 경우에 유용합니다.

구축 가능한 데이터 대시보드 예시는 다음과 같습니다:

기록된 시간 ( 시간 추적 카드 를 통해)

작업 진행 상황 ( 작업 목록 또는 원형 차트 카드 사용)

업무량 배포를 통해 업무 배분을 균형 있게 조정하고 번아웃을 방지하세요

필드 보고서가 접수되는 즉시 시각화할 수 있는 양식 응답 기능

맞춤형 카드 및 지도 통합을 통한 자산 또는 안전 추적

ClickUp Brain의 통합 업데이트로 리소스 할당 및 진행 중인 작업을 시각화하는 ClickUp 대시보드를 활용하세요

ClickUp 대시보드에 통합된 ClickUp Brain은 작업 시간을 신속히 업데이트하고, 작업 상태를 확인하며, 필드 간 이동 중에도 긴급 업데이트를 모니터링할 수 있게 합니다. 필드 작업팀은 사무실 업데이트를 기다리지 않고도 우선순위 작업이나 예정된 변경 사항을 즉시 확인할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 작업 내에서 데스크탑, 모바일 또는 브라우저를 통해 실시간으로 댓글을 달고, 팀원을 태그하며, 채팅할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 구성원이 작업에 대한 맥락을 파악할 수 있으며, 커뮤니케이션이 구체적으로 유지됩니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

ClickUp은 다양한 기능과 맞춤형 설정 옵션을 갖추고 있어 팀이 완전히 숙달하는 데 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 잘 요약하고 있습니다:

ClickUp은 제가 사용해 본 프로젝트 관리 도구 중 단연 가장 유연하고 강력한 도구입니다. WRKSTN의 창립자로서 저는 에이전시와 크리에이티브 팀의 운영 효율화를 돕고 있으며, ClickUp은 그 핵심입니다. 작업 유형부터 자동화에 이르기까지 모든 것을 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능과 대시보드, 양식, 그리고 이제 ClickUp Brain과 같은 tools를 결합하면 어떤 워크플로우에도 확장 가능하고 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한 플랫폼이 계속해서 빠르게 진화하는 점이 정말 마음에 듭니다.

ClickUp은 제가 사용해 본 프로젝트 관리 도구 중 단연 가장 유연하고 강력한 도구입니다. WRKSTN의 창립자로서 저는 에이전시와 크리에이티브 팀의 운영 효율화를 돕고 있으며, ClickUp은 그 핵심입니다. 작업 유형부터 자동화에 이르기까지 모든 것을 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능과 대시보드, 양식, 그리고 이제 ClickUp Brain과 같은 tools를 결합하면 어떤 워크플로우에도 확장 가능하고 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한 플랫폼이 계속해서 빠르게 진화하는 점이 정말 마음에 듭니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 자동화 기능으로 반복적인 관리 업무를 제거하고 필드 감독에 집중하세요. 직원의 근무 시간이 예정 시간을 초과할 때 관리자에게 자동 알림을 보내거나, 휴가 신청을 적절한 승인자에게 전달하거나, 팀이 최종 근무 시간을 기록하면 작업을 '완료' 상태로 전환하는 트리거를 설정하세요. ClickUp 자동화 기능을 활용하여 진행 상황을 추적하고, 작업을 관리하며, 건설 프로젝트가 일정과 예산을 준수하도록 운영하세요. 또한 안전 인시던트가 보고될 때 후속 작업을 할당하거나 작업이 특정 상태에 도달하면 청구서 생성을 트리거하는 자동화를 생성할 수 있습니다. IT 지원 없이도 간단한 '이 경우 다음을 실행' 논리로 모두 구현 가능합니다.

2. Connecteam (모바일 인력 스케줄링 및 일상 운영에 최적)

Connecteam을 통해

Connecteam은 '데스크리스' 팀을 위해 설계된 인력 관리 솔루션입니다. 시간 추적, 스케줄링, 작업 관리, 디지털 체크리스트 기능을 통합합니다. 작업팀은 휴대폰으로 직접 출근 기록, 작업 세부사항 확인, 양식 제출, 안전 절차 검토, 교대 근무 업데이트 수신이 가능합니다.

이 플랫폼을 통해 시간 추적 템플릿으로 근무 교대조를 구성할 수 있으며, 필드 작업자는 음성 입력으로 양식을 완료하고, 업데이트 내용을 선호하는 언어로 번역하며, 근무 중에도 앱을 벗어나지 않고 교육 모듈에 접근할 수 있습니다.

동일한 앱 내에서 커뮤니케이션도 가능합니다. 그룹 채팅, 회사 피드, 설문조사 등을 이용할 수 있습니다.

Connecteam 주요 기능

자동 스케줄링 으로 지능형 일정을 생성하여 역할, 가용성 및 작업 현장 요구 사항에 따라 적합한 인력을 자동으로 배정하세요.

앱 내 GPS 지원 타임 클록으로 정확한 작업 시간을 추적하여 출근을 모니터링하고 정확한 시간을 급여 처리 가능한 타임시트로 변환하세요.

필드 보고를 위해 서명, 사진, GPS 스탬프를 수집할 수 있는 양식 및 체크리스트 로 디지털 양식을 구축하세요.

AI 코스 제작자로 모든 프로세스나 안전 요건을 모바일 학습 모듈로 전환하여 교육 속도를 높여보세요.

Connecteam의 한도

양식에서 수집된 백엔드 데이터는 일관성이 없고 안정적인 스키마가 부족하여 신뢰할 수 있는 추출 및 자동화가 어렵습니다.

고급 사용자들은 Connecteam 대안과 달리 모듈 간 원활한 통합 기능이 부족하여 종종 수동적인 우회 방법을 만들어야 합니다.

Connecteam 가격 정책

Free

기본: 30명 사용자 기준 월 $35

고급: 30명 사용자 기준 월 $59

전문가: 30명 사용자 기준 월 $119

기업: 맞춤형 가격

Connecteam 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (3,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Connecteam에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰는 이렇게 요약합니다:

모든 것이 손이 닿는 곳에 있고 한 위치에 통합되어 있어 매우 편리합니다. 플랫폼은 매우 전문적이고 관리하기 쉽습니다 […] 기존 운영 방식을 완전히 반영하지 못해 프로세스가 때때로 불편하게 느껴지기도 하지만, 솔직히 말해 전혀 큰 문제는 아닙니다.

모든 것이 손이 닿는 위치에 있고 한 위치에 통합되어 있어 매우 편리합니다. 플랫폼은 매우 전문적이고 관리하기 쉽습니다 […] 기존 운영 방식을 완전히 반영하지 못해 프로세스가 때때로 불편하게 느껴지기도 하지만, 솔직히 말해 전혀 큰 문제는 아닙니다.

3. Clockify (간단한 시간 추적 및 청구 가능 시간 보고에 최적)

Clockify를 통해

Clockify는 건설, 필드 서비스 및 기타 시간 집약적 운영이 필요한 산업 분야의 전문가들을 위해 설계된 클라우드 기반 플랫폼입니다. 타이머, 키오스크 모드, 오프라인 추적 기능을 제공합니다. 작업자는 공유 기기에서 출근 기록을 남기고, 모바일 기기에서 작업 시간을 추적하거나, 필요에 따라 주간 타임시트를 작성할 수 있습니다.

기본적인 직원 시간 추적을 넘어, 프로젝트 예산 편성, 원가 코딩, 일정 관리, 휴가 관리와 같은 운영 워크플로우를 제공합니다.

Clockify는 웹, 모바일 애플리케이션, 데스크탑, 브라우저 확장 프로그램 등 다양한 기기에서 동기화되므로, 원격 지역에서 작업하거나 사무실과 필드 환경을 오가는 팀에게도 안정적인 솔루션을 제공합니다.

Clockify 주요 기능

견적 및 알림 기능을 활용하여 클라이언트 및 작업별 예산 초과 위험을 사전에 파악하고 프로젝트 예산을 관리하세요.

요율 및 원가 코드 를 활용하여 인건비를 체계화하고 수익, 비용, 수익성을 계산하세요.

달력, 대시보드, 보고서 보기로 추적된 시간을 시각화하여 생산성을 높이고 일정을 관리하세요.

태그, 사용자 지정 필드 및 프로젝트 기반 계층을 사용하여 시간 기록을 분류하세요.

Clockify의 한도

Clockify 대안과 달리 고급 관리 제어 기능 및 일부 필수 승인 기능이 부족합니다.

제한된 webhook 작업 및 자동화 옵션으로 인해 워크플로우 맞춤 설정이나 외부 통합이 제한됩니다.

Clockify 가격 정책

Free

기본: 사용자당 월 $6.99

표준: 사용자당 월 $9.99

Enterprise : 사용자당 월 $14.99

생산성 제품군: 사용자당 월 $15.99

Clockify 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (180개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Clockify에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떨까요?

검증된 사용자의 후기:

Clockify에서 가장 마음에 들었던 점은 시간 추적이 얼마나 간편하고 편리해졌는지였습니다. 매일 사용하다 보니 금세 일상의 일부가 되었죠. 깔끔하고 직관적인 인터페이스로 작업 시간 기록이나 작업 전환이 몇 번의 클릭만으로 가능했습니다. […] 다만 모바일 앱은 가끔 버그가 느껴질 때가 있습니다. 또한 맞춤형 상세 보고서 설정 및 내보내기가 항상 직관적이지 않아 개선이 필요해 보였습니다.

Clockify에서 가장 마음에 들었던 점은 시간 추적이 얼마나 간편하고 편리해졌는지였습니다. 매일 사용하다 보니 금세 일상의 일부가 되었죠. 깔끔하고 직관적인 인터페이스로 작업 시간 기록이나 작업 전환이 몇 번의 클릭만으로 가능했습니다. […] 다만 모바일 앱은 가끔 버그가 느껴질 때가 있습니다. 또한 맞춤형 상세 보고서 설정 및 내보내기가 항상 직관적이지 않아 개선이 필요해 보였습니다.

4. Bitrix24 (내장형 CRM 및 작업 관리에 최적)

Bitrix24를 통해

Bitrix24는 CRM, 작업 관리, 팀 커뮤니케이션, 워크플로우 자동화를 위한 도구 모음을 제공합니다. 현장 서비스 감독관 및 건설 관리자에게 고객 대화, 작업 업데이트, 작업 문서, 작업 진행 상황 접근을 지원합니다.

내장된 노코드 워크플로우 자동화 tools는 리드를 다양한 단계로 이동시키는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 고객 업데이트를 수신할 때 작업을 생성하고 작업 진행 시 직원에게 알릴 수 있습니다.

로봇 프로세스 자동화(RPA)를 통해 문서 자동 승인, 작업 생성, 이메일 트리거와 같은 일상적이고 비기술적인 업무를 간소화할 수 있습니다.

Bitrix24 주요 기능

리드 및 거래 관리 tools를 통해 파이프라인을 관리하고, 접수부터 작업 완료까지 잠재 고객을 추적하세요.

견적서 및 청구서와 직접 연동되는 온라인 결제 를 통해 결제를 수납하세요

채팅, 이메일, 전화, 소셜 채널을 아우르는 옴니채널 컨택 센터로 고객 문의를 효율적으로 처리하세요.

이메일, 통화 기록, 아이디어, CRM 필드 완료를 위한 AI CoPilot으로 마케팅 콘텐츠 생성

Bitrix24의 한도

다른 WorkMax 대안들과 달리 보고, 분석 및 프로젝트 관리 tools를 위한 고급 기능이 부족합니다.

매우 큰 데이터 세트나 사용량이 많은 시간대에는 성능이 저하될 수 있습니다.

Bitrix24 가격 정책

기본: 5명의 사용자에게 월 61달러

표준: 50명 사용자 기준 월 $124

프로페셔널: 100명 사용자 기준 월 $249

기업: 250명 사용자 기준 월 $499

Bitrix24 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bitrix24에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

매우 우수한 작업 관리, 팀 커뮤니케이션 및 프로젝트 추적 도구입니다. 채팅 및 영상 통화, 회의, 달력, 시간 추적, 작업 알림, 문서 공유 등 다양한 유용한 기능을 제공합니다. […] 초보자에게는 이해하기 어려운 복잡한 사용자 인터페이스를 가지고 있습니다. 제한된 맞춤형 설정 옵션과 함께 비용이 많이 드는 프로그램입니다.

매우 우수한 작업 관리, 팀 커뮤니케이션 및 프로젝트 추적 도구입니다. 채팅 및 영상 통화, 회의, 달력, 시간 추적, 작업 알림, 문서 공유 등 다양한 유용한 기능을 제공합니다. […] 초보자에게는 이해하기 어려운 복잡한 사용자 인터페이스를 가지고 있습니다. 제한된 맞춤형 설정 옵션과 함께 비용이 많이 드는 프로그램입니다.

5. Wrike (워크플로우 자동화 및 체계적인 프로젝트 추적에 최적)

Wrike를 통해

Wrike는 빠르게 움직이는 팀을 위한 계획, 실행, 보고 기능을 갖춘 작업 관리 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. 필드 팀은 상세한 요청 양식을 통해 들어오는 작업을 포착하고, 자동화된 규칙을 사용하여 작업을 라우팅하며, 중앙 집중식 구성을 위해 Wrike 스페이스를 활용할 수 있습니다.

위젯, 차트, 실시간 데이터로 구성된 대시보드는 진행 상황, 업무량 패턴, 안전에 중대한 지연을 즉시 파악할 수 있게 합니다.

간트 차트와 자원 관리 tools는 작업 순서와 용량에 대한 명확성을 제공합니다. 모바일 기기 접근성을 통해 필드 감독관은 이동 중에도 작업 업데이트, 타임라인 검토, 문서 승인이 가능합니다.

Wrike 주요 기능

조건부 질문과 자동화된 라우팅이 포함된 맞춤형 요청 양식을 통해 체계적인 일 접수 정보를 수집하세요.

Wrike AI Copilot 을 활용하세요. 업데이트 요약, 업무 우선순위 지정, 콘텐츠 생성을 통해 모바일 팀 생산성을 향상시키는을 활용하세요.

정보에 기반한 의사 결정을 위해 필요에 따라 시간 기록을 일괄 입력하거나 과거 기록을 편집/삭제하세요.

동적 보고 및 비즈니스 인텔리전스 통합을 통해 프로젝트 예산, 마일스톤, 팀 성과를 분석하세요.

Wrike의 한도

작업 우선순위 지정은 중요도 높은 작업에만 한도 있으며, 워크플로우를 효과적으로 안내할 수 있는 세분화된 우선순위 설정이 부족합니다.

GPS 추적, 지오펜싱, 초과 근무 구분과 같은 고급 시간 관리 tools가 부족하여 Wrike 대안과 차별화됩니다.

Wrike 가격 정책

14일 무료 체험판

Free Plan

팀: 사용자당 월 $10

비즈니스: 사용자당 월 $25

Enterprise: 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 정책

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

검증된 사용자에 따르면:

Wrike는 설정 및 시작이 가장 쉬운 프로젝트 관리 플랫폼 중 하나입니다. 마감일, 클라이언트, 주제별로 프로젝트를 구성하고 워크플로우를 맞춤형으로 설정하는 데 도움이 됩니다. […] Wrike는 업무를 처리하지만, 간단한 플랫폼을 찾는 소규모 팀에게는 인터페이스가 너무 복잡해 보입니다. 타임라인 변경이나 의존성 설정 같은 일부 기능은 시간이 걸리고 초보자에게 혼란을 줄 수 있습니다.

Wrike는 설정 및 시작이 가장 쉬운 프로젝트 관리 플랫폼 중 하나입니다. 마감일, 클라이언트, 주제별로 프로젝트를 구성하고 워크플로우를 맞춤형으로 설정하는 데 도움이 됩니다. […] Wrike는 업무를 처리하지만, 간단한 플랫폼을 찾는 소규모 팀에게는 인터페이스가 너무 복잡해 보입니다. 타임라인 변경이나 의존성 설정 같은 일부 기능은 시간이 걸리고 초보자에게 혼란을 줄 수 있습니다.

6. Jibble (얼굴 인식 및 자동화된 타임시트에 최적)

Jibble를 통해

지블 포지션즈는 필드 간 이동이 잦은 작업팀을 위해 설계된 시간 추적 플랫폼입니다. 모바일 기기, 태블릿 또는 데스크탑을 통해 필드에서 직접 작업 시간을 기록합니다. 연결이 복구되면 모든 데이터를 자동으로 동기화합니다.

이 플랫폼은 간단한 출근 기록과 얼굴 인식, GPS 위치 추적과 같은 고급 검증 기능을 결합합니다. 이를 통해 모든 기록이 현장에 누가 있었는지, 언제 도착했는지, 일이 어디서 이루어졌는지를 정확히 반영하도록 보장할 수 있습니다.

Jibble은 또한 귀사의 규정에 따라 초과근무를 계산하고, 특정 프로젝트나 클라이언트에 시간을 태그하며, 급여 처리 가능한 타임시트를 생성합니다.

Jibble 주요 기능

보고 엔진을 통해 현장, 활동, 직종 또는 계약자별로 시간을 세분화하여 인력이 부족한 교대 근무를 파악하거나 직원 생산성 격차를 식별하세요.

지오펜싱을 통해 특정 현장에 출근을 제한하고 범위 외 출근을 블록하세요

프로젝트 및 활동 추적 tools를 활용하여 작업과 프로젝트에 소요된 시간을 정확하게 기록하세요.

Jibble의 한도

한도 있는 맞춤형 옵션 및 대시보드나 차트와 같은 보고 시각화 기능

모바일 앱은 네트워크 전환 시 데이터 동기화에 시간이 소요됩니다

Jibble 가격 정책

Free

프리미엄: 사용자당 월 $4.99

얼티밋: 사용자당 월 $9.99

Enterprise: 맞춤형 가격

Jibble 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (1,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jibble에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 표현을 빌리자면:

Jibble은 깔끔하고 직관적인 인터페이스를 제공하여 사무실이나 이동 중에도 출퇴근 기록이 매우 간편합니다. 모바일 앱은 반응성이 뛰어나고 안정적이어서 원격 근무 팀이나 현장 작업자에게 필수적입니다. […] 핵심 기능은 강력하지만, 특히 보고서 필터와 내보내기 형식 측면에서 맞춤 설정 옵션이 다소 제한적입니다.

Jibble은 깔끔하고 직관적인 인터페이스를 제공하여 사무실이나 이동 중에도 출퇴근 기록이 매우 간편합니다. 모바일 앱은 반응성이 뛰어나고 안정적이어서 원격 근무 팀이나 현장 작업자에게 필수적입니다. […] 핵심 기능은 강력하지만, 특히 보고서 필터와 내보내기 형식 측면에서 맞춤형 설정 옵션이 다소 제한적입니다.

7. QuickBooks Time (위치 기반 시간 기록 및 급여 동기화에 최적)

Quick Books Time을 통해

QuickBooks Time은 이미 QuickBooks 내에서 급여 처리나 청구서를 관리 중인 소규모 비즈니스에 적합한 선택입니다. 수동으로 근무 시간을 입력해야 하는 가장 큰 불편함을 해소해 줍니다.

자동화된 타임시트, GPS 위치 기록, 시간 추적 도구 및 내장된 승인 기능을 통해 근무 시간 수집에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 엘리트 플랜에는 주행 거리 추적, 프로젝트 예상 대비 실제 비용 비교, 지오펜싱, 상세 활동 피드가 포함됩니다.

이를 통해 시간이 예산과 마감일로 어떻게 연결되는지 명확히 볼 수 있습니다. 또한 광범위한 QuickBooks 생태계의 일부이므로, 비즈니스는 시간 추적, 급여 처리, 클라이언트 청구서 발행, 규정 준수를 위한 하나의 통합 워크플로우를 확보할 수 있습니다.

QuickBooks Time 주요 기능

회계 소프트웨어에 통합된 팀 스케줄링 옵션을 활용하여 근무 교대조를 생성, 조정 및 공유하세요.

현장 작업팀을 위한 공유 타임 키오스크 장치를 설치하세요

프로젝트 예상 대비 실제 로 투입된 노력과 기대치를 비교하세요.

주행 거리 추적을 통해 필드 이동 경로를 자동으로 기록하세요

QuickBooks Time의 한도

직원들은 2개 급여 기간을 초과하는 타임시트 데이터에 접근할 수 없어, 시간 추적을 위한 과거 기록 참조가 한도입니다.

보고 기능이 부족하고 일을 보관할 수 없어 비효율적입니다.

QuickBooks Time 가격

타임 프리미엄: 사용자당 월 $20

타임 엘리트: 사용자당 월 $40

타임 프리미엄 + 페이롤 프리미엄: 사용자당 월 $88

타임 엘리트 + 페이롤 엘리트: 사용자당 월 $134

QuickBooks Time 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (6,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 QuickBooks Time에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 플랫폼 평가를 소개합니다:

QB Time이 저희 업무 관리 소프트웨어 및 QBO와 연동되는 점이 마음에 듭니다. 다만 특정 작업별 시간 추적에 더 큰 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 기능이 누락되어 있습니다. […] QuickBooks에서 작업을 보관할 수 없다는 점이 마음에 들지 않습니다. 결국 시간 추적을 위해 수년간의 오래된 작업 항목들을 일일이 스크롤해야 합니다.

QB Time이 저희 업무 관리 소프트웨어 및 QBO와 연동되는 점이 마음에 듭니다. 다만 특정 작업별 시간 추적에 더 큰 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 기능이 누락되어 있습니다. […] QuickBooks에서 작업을 보관할 수 없다는 점이 마음에 들지 않습니다. 결국 시간 추적을 위해 수년간의 오래된 작업 항목들을 일일이 스크롤해야 합니다.

ClickUp Brain MAX는 해당 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다. 방법은 다음과 같습니다: 필드 음성 업데이트 : 필드 간 이동 중이나 시설 내 이동 시에도 핸즈프리로 음성 입력 기능을 활용해 직원 근무 시간 기록, 작업 상태 업데이트, 장비 문제 보고, 작업 할당을 수행하세요.

모든 시스템에 걸친 즉시 검색 : ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱을 동시에 검색하여 안전 점검 양식, 작업 견적서, 장비 매뉴얼 또는 클라이언트 계약서를 찾아보세요.

운영 현황을 파악하는 컨텍스트 AI: 이미 작업자 스케줄, 프로젝트 타임라인, 자원 배분을 이해하는 ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 AI 모델을 활용하세요. ClickUp Brain MAX로 작업 공간에서 스마트한 인사이트를 잠금 해제하세요

버디 펀치는 컨설턴트를 위해 설계된 시간 추적 소프트웨어입니다. 필드, 사무실 또는 공유 키오스크에서 출근 기록을 남길 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 또한 시간 도용 방지, 일정 준수 관리, 정확한 직원 근무 시간 보장을 위한 tools를 추가로 제공합니다.

얼굴 인식, 출퇴근 시 사진 촬영, GPS 위치 기록, 지오펜싱, IP 잠금 기능은 출근 관련 추측을 없앱니다. 실시간 알림을 통해 관리자는 지각, 출퇴근 기록 누락, 조기 퇴근을 급여 문제로 발전하기 전에 즉시 파악할 수 있습니다.

버디 펀치 주요 기능

프로젝트 기반 시간 추적을 위해 작업 코드 를 사용하여 작업별 노력을 측정하세요

초과 근무 규칙 , 반올림 , 휴식 시간 추적 으로 시간 계산을 자동화하세요.

자동 계산된 근무 시간, 직접 연동, 보고서 내보내기를 통해 급여 처리를 더 빠르게 진행하세요.

근무 상태 대시보드를 통해 실시간으로 인력 상태를 확인하세요.

버디 펀치(Buddy Punch)의 한도

달력 보기 및 교대 근무 표시에 불필요한 스페이스와 특정 근무 조건 표시 옵션 한도 등 레이아웃 문제가 있습니다.

교대 근무 게시 작업은 모든 교대 근무를 한 번에 완료해야 합니다. 특정 교대 근무를 개별적으로 게시하는 기능이 부족합니다.

버디 펀치 가격 정책

14일 무료 체험판

스타터: 사용자당 월 $5.49

Pro: 사용자당 월 $6.99

기업: 사용자당 월 $11.99

버디 펀치 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (1,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Buddy Punch에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 피드백에 따르면:

소프트웨어가 상당히 사용자 친화적입니다. 지각, 조기 퇴근 또는 결근 근무에 대해 알려주는 기능이 마음에 들며, 필요 시 모든 알림을 비활성화할 수 있는 옵션도 좋습니다. […] 컴퓨터 버전에서 스케줄링 시 빈칸을 더 쉽게 채울 수 있으면 좋겠습니다. 드래그 앤 드롭 기능은 마음에 들지만, 근무를 적절한 직원에게 배정해야 할 때 상당히 느리고 시간이 많이 소요됩니다.

소프트웨어가 상당히 사용자 친화적입니다. 지각, 조기 퇴근 또는 결근 근무에 대해 알려주는 기능이 마음에 들며, 필요 시 모든 알림을 비활성화할 수 있는 옵션도 좋습니다. […] 컴퓨터 버전에서 스케줄링 시 빈칸을 더 쉽게 채울 수 있으면 좋겠습니다. 드래그 앤 드롭 기능은 마음에 들지만, 근무를 적절한 직원에게 배정해야 할 때 상당히 느리고 시간이 많이 소요됩니다.

9. Rippling (인사, 급여, 기기 및 인력 관리에 최적)

via Rippling

Rippling은 인사, 급여, IT, 재무, 규정 준수를 통합 운영하는 현장 서비스 관리 플랫폼입니다. 직원 그래프 데이터 모델은 일정 및 위치 데이터부터 작업 코드, 급여율, 조직 구조에 이르기까지 모든 것을 연결합니다.

이를 통해 시간, 출근, 급여 시스템이 자동으로 동기화됩니다. 시간 추적은 회사 정책과 직접 연결되어 초과 근무 계산, 위치 확인, 신규 직원 등록, 감사 등을 자동화할 수 있습니다. 관리자는 현장에 누가 있는지, 누가 지각했는지, 근무 시간이 인력 배치 플랜과 일치하는지 실시간으로 가시성을 확보할 수 있습니다.

리플링의 주요 기능

스케줄링, 규정 준수, 초과 근무 및 인력 배치 규칙에 대한 맞춤형 정책을 구성하세요.

워크플로우 스튜디오 를 통해 실시간 직원 및 앱 데이터를 활용하여 고급 자동화를 구축하세요

자동 프로비저닝, 계약서, 접근 권한 및 기기 설정으로 몇 분 안에 작업자를 온보딩하세요

자동화된 노동법 업데이트, 교육 요건 및 감사 기능을 통해 규정 준수 위험을 줄이세요.

리플링의 한도

많은 키 기능이 유료 애드온으로 제공되어 도구 확산이 예상치 못하게 증가합니다

리플링(Rippling) 대안과 달리, 보고 기능에는 피벗 테이블, 드릴다운, 플랫폼 내 미리보기 같은 고급 기능이 부족합니다.

리플링 가격 정책

맞춤형 가격 책정

리플링 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Rippling에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 이렇게 말합니다:

도움말 채팅 기능이 마음에 듭니다. AI 옵션도 매우 포괄적이라고 생각하지만, 특히 상담원과 신속하게 대화할 수 있고 정말 도움이 되는 분들이 있다는 점이 좋습니다. 지원 기능에 대한 후속 조치가 항상 이루어집니다. […] Docusign과 연동되어 우리가 보내는 제안서가 통합될 수 있으면 좋겠습니다. 또한 하루에 오는 이메일 양이 너무 많아 받은 편지함을 가득 채우는 점은 마음에 들지 않습니다.

도움말 채팅 기능이 마음에 듭니다. AI 옵션도 매우 포괄적이라고 생각하지만, 특히 상담원과 신속하게 대화할 수 있고 정말 도움이 되는 분들이 있다는 점이 좋습니다. 지원 기능에 대한 후속 조치가 항상 이루어집니다. […] Docusign과 연동되어 우리가 보내는 제안서가 통합될 수 있으면 좋겠습니다. 또한 하루에 오는 이메일 양이 너무 많아 받은 편지함을 가득 채우는 점은 마음에 들지 않습니다.

10. ClockShark (GPS 기반 시간 추적 및 작업 원가 계산에 최적)

ClockShark를 통해

ClockShark는 이동 중 일하는 팀을 위한 시간 청구 소프트웨어입니다. 하루가 끝난 후 기억에 의존하는 대신, 모바일 앱은 작업자가 출근하자마자 작업과 업무를 선택하도록 프롬프트합니다.

추적된 모든 분 단위 작업이 정확한 인건비 코드와 자동 동기화되어, 깔끔한 작업 원가 계산, 정확한 급여 데이터, 그리고 누가 어디서 일했는지에 대한 명확한 기록을 제공합니다.

Crew Clock은 관리자가 팀 전체의 출근 기록을 간편하게 처리할 수 있게 해주며, 스케줄링 tools를 통해 작업 배정, 지시사항 추가, 변경 사항에 대한 즉각적인 현장 팀 알림이 가능합니다. 오프라인 지원, 지오펜스 알림, QuickBooks, Sage, Xero, ADP, Paychex와의 심층 연동을 통해 ClockShark는 운영을 원활하게 유지합니다.

ClockShark 주요 기능

GPS 추적 , 위치 기록 , 현재 근무 중인 직원 확인 기능을 통해 정확한 출근 기록을 확보하세요.

종이 없는 작업 관리 tools를 사용하여 작업 세부사항, 노트 및 지침을 저장하세요.

데이터 기반 의사 결정을 위한 시간, 출근, 생산성 및 재무에 관한 실시간 보고서와 대시보드를 생성하세요.

ClockShark의 한도

오프라인 시간 추적 기능이 부족하여 인터넷 연결이 불안정하거나 아예 없는 작업 현장에서는 문제가 될 수 있습니다.

동시에 하나의 활성 통합만 허용하므로, 여러 시스템을 사용하는 비즈니스에게는 제한적일 수 있습니다.

ClockShark 가격 정책

14일 무료 체험판

표준: 사용자당 월 $49

Pro: 사용자당 월 $71 사용자당 월 $11

ClockShark 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (1,900개 이상의 리뷰)

ClockShark에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떨까요?

이 리뷰어가 잘 요약했습니다:

모든 직원이 하나의 앱에 통합되어 있습니다. 그들의 일정을 확인하고, 약속을 추가하며, 현재 위치와 당일 이동 경로를 파악할 수 있습니다. 또한 직원들이 저에게 노트를 보낼 수 있습니다. […] 약속이 처음 생성된 시점이나 노트가 입력된 시점을 추적할 수 있는 타임스탬프 기능이 있었으면 좋겠습니다.

모든 직원이 하나의 앱에 통합되어 있습니다. 그들의 일정을 확인하고, 약속을 추가하며, 현재 위치와 당일 이동 경로를 파악할 수 있습니다. 또한 직원들이 저에게 노트를 보낼 수 있습니다. […] 약속이 처음 생성된 시점이나 노트가 입력된 시점을 추적할 수 있는 타임스탬프 기능이 있었으면 좋겠습니다.

ClickUp으로 필드 운영을 종단간 관리하세요

때로는 큰 문제가 아니라 끊임없는 마찰이 작업팀의 속도를 늦춥니다. WorkMax 사용 시 매일 겪는 불편함이 일상화되었다면, 이는 다음 플랫폼이 더 깨끗한 데이터, 더 원활한 프로세스, 모든 작업 현장에 걸친 향상된 가시성을 제공해야 한다는 신호입니다.

이 목록의 tools는 WorkMax의 부족한 부분을 다양한 방식으로 보완합니다.

하지만 작업, 시간 추적, 양식, 커뮤니케이션, AI 지원까지 필드 운영 전반을 통합하는 솔루션을 원한다면 ClickUp이 단연 돋보입니다.

정확한 작업 기록을 위한 ClickUp 시간 추적, 모바일 친화적인 필드 데이터 수집을 위한 ClickUp Forms, 상황별 답변을 제공하는 ClickUp Brain을 통해 모든 정보 격리를 해소하는 단일 작업 공간을 확보하세요.

