스타트업 성장을 위한 10가지 비디오 마케팅 전략

피드를 스크롤하던 중 15초짜리 Clip이 시선을 사로잡습니다. 그 Clip은 당신이 관심 가질 만한 이야기를 담고 있습니다. 호기심이 발동해 페이지를 더 탐색하고 싶어지더니, 어느새 한 시간 동안 그 계정을 훑어보고 있는 자신을 발견하게 됩니다.

훌륭한 비디오 마케팅은 사람들의 발걸음을 멈추게 하고, 시청하게 하며, 기억에 남게 합니다.

이 때문에 마케터의 93%가 비디오 마케팅이 좋은 투자 수익률(ROI)을 제공했다고 말하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

이 블로그 글에서는 몇 초의 관심을 지속적인 고객 관계로 전환하는 스타트업 성공을 위한 올바른 비디오 마케팅 전략을 살펴보겠습니다. 🤩

🔍 알고 계셨나요? 비디오는 꾸준한 성과를 내고 있으며, 연구 참여자의 3분의 2가 투자 수익률(ROI)이 개선되거나 안정적으로 유지되고 있다고 답했습니다. 마케터의 거의 50%가 더 강력한 결과를 보고했으며, 영업 팀의 44%도 동일한 의견을 밝혔습니다.

스타트업 성장에 비디오 마케팅이 필수적인 이유

회사를 설립할 때 가장 가치 있는 통화는 바로 '관심'이며, 비디오는 시선을 사로잡는 가장 빠른 방법 중 하나입니다.

비디오 제작 워크플로우를 구축해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

시각적 요소와 사운드를 결합하여 기억에 남고 감정에 호소하는 메시지를 만들어 참여도를 높입니다.

복잡한 아이디어를 단순화 하세요. 하세요. 비디오를 통해 시청자가 기술적 또는 혁신적인 제품을 빠르게 이해하도록 돕습니다.

전환율 향상 랜딩 페이지에 비디오를 활용하여 수동적인 방문자를 적극적인 고객으로 전환하세요.

SEO 성능 향상 검색 엔진이 비디오가 포함된 페이지를 우선적으로 노출하여 사이트로의 자연 유입 트래픽을 증가시킵니다.

공유 가능한 진정성 있는 스토리텔링으로 플랫폼 전반에 걸쳐 신뢰를 구축하고 가시성을 확대하여 도달 범위와 신뢰도를 높이세요.

콘텐츠 전략 다각화 : 데모, 제품 설명 비디오, 고객 후기, 기업 문화 이야기, 퍼널 각 단계별 교육용 비디오 등 다양한 콘텐츠에 비디오를 활용하세요.

짧은 형식의 콘텐츠와 제작자 콘텐츠를 활용하여 제품 가치를 부각하고, 브랜드 개성을 선보이며, 예산 내에서 충성도를 높여보세요.

가입자 증가, 제품 관심도 향상, 소셜 공유 확대를 통해 측정 가능한 영향력 창출

🧠 재미있는 사실: 짧은 비디오 형식(예: YouTube의 '숏츠')은 일반 비디오보다 보기당 조회수 및 좋아요 수가 높습니다. 하지만 보기당 댓글 수는 적으며, 교육/정치 카테고리에서는 성과가 다소 떨어집니다.

📖 함께 읽기: YouTube 콘텐츠 달력 만드는 방법

스타트업 성장을 위한 검증된 10가지 비디오 마케팅 전략

여러분은 의미 있는 것을 구축했습니다: 문제를 해결하는 제품, 그 제품을 믿는 팀, 그리고 이를 받아들일 준비가 된 시장입니다. 단순히 영상을 만들어 던져놓고 좋은 결과를 기대할 수는 없습니다. 가벼운 사용자를 충성 사용자로 전환시키는 검증된 전략을 실행해야 합니다.

자… 바로 그게 우리가 제공하는 것입니다! 💁

1. 스타트업의 비디오 마케팅 목표 설정

제작 전에 방향성을 먼저 정하세요. 촬영에 바로 뛰어들지 마십시오. 자문해 보세요, 이 비디오의 목적은 무엇인가요?

녹화를 시작하기 전에 성공의 기준을 정하세요. 가입자 수 증가, 웹사이트 방문자 확대, 제품에 대한 사용자 교육 중 무엇을 목표로 하시나요?

📌 예시: 신생 제품 관리 스타트업이 일련의 짧은 설명 비디오를 활용해 60일 내 데모 요청을 15% 증가시키는 목표를 설정합니다. 모든 대본과 CTA(행동 유도)는 이 목표를 직접적으로 지향합니다.

🔍 알고 계셨나요? 짧은 비디오 광고의 개념조차도 역사가 있습니다: '블립버트(blipvert)'라는 용어(초단편 광고)는 1980년대 TV 시리즈 <맥스 헤드룸 >에서 탄생했으며, 아마도 1초 정도밖에 되지 않는 광고를 의미했습니다.

2. 타깃 고객과 플랫폼 적합성 파악하기

비디오는 특정 목표 고객층을 대상으로 합니다(적절한 장소에서도). 먼저 목표 사용자가 주로 활동하는 장소와 그곳에서 콘텐츠를 소비하는 방식을 파악하세요.

📌 예시: B2B SaaS 스타트업은 링크드인에서 타겟 고객의 활동이 가장 활발하며, 여기서 통찰력 중심의 간결한 비디오가 가장 효과적입니다. 반면 라이프스타일 앱 스타트업은 시각적 스토리텔링과 트렌드가 주를 이루는 Instagram 릴스나 TikTok에서 더 높은 참여도를 확인할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 간단한 타깃 고객 프로필을 만들고 소셜 미디어 템플릿에서 플랫폼별 콘텐츠 플랜과 연결하세요. 이를 통해 팀이 톤, 시각 자료, 비디오 길이를 상황에 맞게 조정할 수 있습니다.

3. 강력한 브랜드 스토리 구축

기능 목록 대신, 해결하는 문제와 도움을 주는 대상에 대한 이야기를 구성하세요. 스토리 전달을 보장하려면 제작 전 각 비디오에 대한 스토리보드와 대본을 작성하세요.

멋진 밴드 이야기:

공감할 수 있는 문제점을 통해 핵심 과제를 조명합니다

당신의 솔루션을 주인공으로 선보이세요

사람들과 감정적으로 연결됩니다

📌 예시: 지속 가능한 패션 스타트업은 패스트 패션 폐기물 문제를 비디오 도입부에 제시하고, 윤리적 소재 조달 과정을 이어가며, '의식적인 쇼핑'을 촉구하는 메시지로 마무리할 수 있습니다. 이는 감성적이며 단순하고 목적 의식이 뚜렷합니다.

🚀 빠른 팁: 창의적인 브레인스토밍은 대부분 선형적이지 않습니다. ClickUp 화이트보드를 활용하면 아이디어가 떠오를 때마다 스토리를 시각적으로 구성할 수 있습니다. 서사 구조를 설계하고, 주요 장면에 포스트잇을 추가하며, 크리에이티브 팀에 실행 항목을 할당하세요. 이를 통해 작가부터 에디터까지 모든 구성원이 동일한 스토리텔링 스레드를 유지할 수 있습니다. ClickUp 화이트보드에서 제작 프로세스를 정렬하세요 ClickUp의 AI 기반 화이트보드로 소셜 미디어 플랫폼을 위한 승리를 거둘 비디오 마케팅 전략을 구상하세요.

4. 비디오 콘텐츠 달력 플랜 수립

일관성이 강렬함보다 중요합니다. 영감이 떠오를 때마다 비디오를 올릴 필요는 없습니다. 출시 주기, 캠페인 또는 이벤트에 맞춰 콘텐츠 달력을 수립하기만 하면 됩니다. 콘텐츠 유형의 균형을 맞추는 것도 잊지 마세요.

제품 데모, 사용법 비디오, 제작 뒷이야기 클립을 조합해 다양한 고객층에 어필하세요. 이메일 발송, 이벤트, 영업 프로모션과 동기화하여 더 넓은 도달률을 확보할 수도 있습니다.

📌 예시: 푸드 배달 스타트업은 주간 '박스 속 비디오'를 기획해 요리사의 작업 현장, 고객 리뷰, 앱 사용 팁을 보여줌으로써 플랫폼 전반에 걸쳐 꾸준한 참여도를 유지할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿은 콘텐츠를 더 효과적으로 계획하고 게시할 수 있도록 설계되었습니다. 이 템플릿은 파일을 드래그 앤 드롭하고, 댓글을 추가하며, 콘텐츠 진행 상황을 추적하기 쉬운 간단하고 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 무료 템플릿 받기 지루한 스프레드시트는 버리고 ClickUp의 콘텐츠 달력 템플릿으로 일년 내내 콘텐츠를 계획하고, 정리하고, 추적하세요.

5. 영향력 높은 비디오 유형에 집중하세요

스타트업의 예산과 역량이 한도일 때, 모든 비디오가 동등한 노출 시간을 받을 필요는 없습니다. 키는 도달률과 유지율을 동시에 확보하는 형식에 집중하는 것입니다. 창의적인 스토리텔링과 측정 가능한 성과 사이의 최적의 균형점을 찾아야 합니다.

관심을 자연스럽게 끌고 유지하는 비디오 아이디어로 시작하세요: 설명 비디오, 맞춤형 고객 후기, 튜토리얼. 이러한 형식은 가치 제안을 간결하게 전달하면서 빠르게 신뢰도를 구축합니다.

Wistia의 참여 데이터가 보여주는 내용은 다음과 같습니다:

중요한 점은 이렇습니다: 비디오가 길수록 참여율은 낮아집니다. 인간의 주의력이 그렇게 작동하기 때문입니다. 하지만 짧다고 항상 좋은 것은 아닙니다. 값에 깊이 파고드는 10분짜리 튜토리얼 비디오는 총 시청 시간 측면에서 1분짜리 클립보다 더 나은 성과를 낼 수 있습니다.

명확한 신호는 이렇습니다: 사람들은 유용한 것을 배울 때 계속 시청합니다. 따라서 60초 팁이든 상세한 제품 설명이든, 판매하기 전에 가르치는 것을 목표로 하세요.

📌 예시: 스타트업은 다양한 제품 기능을 설명하는 2분짜리 '작동 방식' 비디오 시리즈를 출시하고, 여기에 짧은 고객 추천 비디오 조각을 결합할 수 있습니다. 이러한 짧고 가치 있는 비디오들은 하나의 긴 홍보 비디오보다 더 빠르게 친숙함과 관심을 형성합니다.

📖 함께 읽기: 촬영을 체계화하는 무료 비디오 기획 템플릿

6. 최대 도달을 위한 비디오 최적화

발견 가능성을 콘텐츠 생성 워크플로우의 일부로 간주하세요. 명확한 제목, 간단한 키워드, 실제로 눈길을 끄는 썸네일을 사용하여 비디오를 쉽게 찾을 수 있도록 하세요. 플랫폼에 맞는 형식과 길이를 유지하여 알고리즘이 당신을 외면하지 않도록 하세요.

소셜 미디어 플랫폼에 비디오를 공유하여 추가적인 홍보 효과를 얻으세요. 작은 조정 = 번거로움 없이 더 넓은 도달 범위라는 점을 기억하세요.

도달 범위를 극대화하는 방법은 다음과 같습니다:

SEO 중심 제목 사용: 검색 의도(관객이 실제로 입력하는 내용)에 집중하고 제목을 60 문자 미만으로 유지하여 잘리지 않도록 하세요.

키워드 풍부한 설명 작성: 주요 키워드를 자연스럽게 첫 몇 줄에 포함시키고, 긴 비디오에는 타임스탬프나 연결된 자료 링크를 추가하세요.

눈길을 사로잡는 썸네일 디자인: 대조적인 색상, 표현력 있는 시각 요소, 최소한의 텍스트를 활용하되 브랜드 정체성은 일관되게 유지하세요.

강력한 CTA 추가: 화면 프롬프트나 엔드 스크린을 통해 구독, 방문, 다운로드 등 시청자가 다음 단계를 취하도록 유도하세요.

메타데이터 및 태그 최적화: 정확한 키워드, 브랜드 태그, 관련 카테고리를 추가하여 알고리즘이 콘텐츠를 올바르게 인덱스하도록 지원하세요.

자막 및 대본 추가: 접근성 향상, SEO 강화, 음소거 상태에서도 시청 가능하게 만드세요

💡 전문가 팁: 한 세션에서 여러 개의 짧고 효과적인 비디오를 일괄 제작하세요. 이를 통해 콘텐츠의 일관성과 효율성을 유지하고 다중 플랫폼 활용이 가능해지며, 시청자의 관심을 최대한 끌어낼 수 있습니다.

7. 소셜 채널을 효과적으로 활용하세요

각 소셜 플랫폼은 고유한 리듬을 지니며, 비디오는 이에 맞춰 제작되어야 합니다. YouTube에서 통하는 콘텐츠가 Instagram에서는 실패할 수 있고, 링크드인에서 화제가 된 콘텐츠가 TikTok에서는 주목받지 못할 수 있습니다. 핵심은? 매체에 맞게 메시지를 조정하는 것입니다.

다음은 몇 가지 팁입니다:

비디오 형식 조정: Instagram 릴스와 틱톡에는 세로 비디오(9:16), YouTube와 링크드인에는 가로 비디오(16:9)를 사용하세요.

초반에 관심을 사로잡으세요: 특히 Instagram이나 틱톡처럼 스크롤이 많은 플랫폼에서는 첫 3초 안에 주목을 끌어야 합니다.

맞춤형 자막 설정: 플랫폼에 맞는 자막 작성하기: Instagram에서는 대화체, 링크드인에서는 가치 중심, 틱톡에서는 트렌드 반영

적절한 시기에 게시하기: 분석 데이터를 확인하여 시청자가 가장 활발한 시간을 파악하고 그에 맞춰 비디오를 예약하세요.

🤝 친절한 알림: 댓글에 답글 달기, 사용자 제작 비디오 공유하기, 최고의 비디오를 핀으로 고정하기 통해 가시성을 유지하세요.

💡 보너스: 3주 전 제품 데모 스크립트나 출시 비디오 최종 편집본을 찾아야 하나요? ClickUp Brain MAX로 이 모든 작업과 그 이상을 수행할 수 있습니다: ClickUp, Google 드라이브, Dropbox 및 연결된 모든 앱을 즉시 검색하여 비디오 파일, 대본, 크리에이티브 브리프를 몇 초 만에 위치해 보세요. 더 이상 폴더를 뒤지거나 "최신 버전은 누가 가지고 있나요?"라고 묻지 않아도 됩니다.

Talk to Text 기능을 활용해 비디오 아이디어를 브레인스토밍하거나, 편집 작업을 할당하거나, 음성으로 제작 타임라인을 업데이트하세요. 비디오 검토 중이거나 다음 촬영을 준비하는 동안에도 손을 사용하지 않고 진행할 수 있습니다.

ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 AI 모델을 단일 컨텍스트 솔루션에서 활용하세요. 이 솔루션은 귀사의 비디오 마케팅 목표, 브랜드 목소리, 과거 캠페인 성과를 이해합니다. 더 깊이 있는 연구와 맥락을 위해 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 스타트업의 비디오 전략, 시청자 선호도, 콘텐츠 일정을 파악하는 AI입니다. 오늘 바로 AI 도구 과다 사용을 끝내세요.

8. 기존 비디오 재활용 및 확장

대부분의 스타트업에게 매주 새로운 비디오를 제작하는 것은 지속 가능하지 않지만, 스마트한 재활용은 가능합니다. 아카이브에는 이미 보물이 숨겨져 있습니다. 단지 다듬기만 하면 됩니다.

긴 콘텐츠를 짧은 클립으로 분할하세요. 예를 들어 웨비나나 데모를 30~60초 분량의 소셜 미디어용 클립으로 제작할 수 있습니다. 또한 긴 비디오 대본을 웹사이트용 SEO 최적화 글로 재활용하는 것도 훌륭한 방법입니다.

Wix의 국제 블로그 팀 리더의 이야기를 들어보세요:

긴 형식의 콘텐츠를 짧은 형식(Instagram 릴스, YouTube 숏 등)으로 재활용하거나 그 반대로 전환하는 것은 결코 손해 보는 일이 아닙니다. 이를 통해 다양한 방식으로 정보를 소비하는 사람들에게 어필할 수 있습니다. 이는 콘텐츠의 가치를 극대화하는 영원한 기법입니다.

긴 형식의 콘텐츠를 짧은 형식(Instagram 릴스, YouTube 숏 등)으로 재활용하거나 그 반대로 전환하는 것은 결코 손해 보는 일이 아닙니다. 이를 통해 다양한 방식으로 정보를 소비하는 사람들에게 어필할 수 있습니다. 이는 콘텐츠의 가치를 극대화하는 영원한 기법입니다.

🎥 시청하기: 강력한 마케팅 전략으로 스타트업 성장을 가속화하는 방법?

📖 함께 읽기: 최고의 AI 비디오 생성기

9. 참여도와 성과 메트릭 추적

데이터는 어떤 콘텐츠가 공감을 얻고, 어떤 콘텐츠가 반응이 저조한지, 그리고 다음 노력을 어디에 집중해야 하는지 파악하는 데 도움을 줍니다. 비디오 제작을 위한 프로젝트 관리 소프트웨어에서 추적해야 할 주요 메트릭은 다음과 같습니다:

보기 수 : 비디오가 재생된 횟수; 도달 범위를 나타내는 기본 지표

시청 시간 : 시청자가 비디오를 시청하는 총 시간; 플랫폼 알고리즘이 매우 중요한 값으로 평가하는 요소

시청 완료율(VTR) : 비디오를 끝까지 시청한 시청자의 비율

유지율 : 시청자가 이탈하는 지점을 보여줌으로써 비디오의 강점과 약점을 파악할 수 있도록 지원합니다.

평균 시청 기간 : 시청자가 이탈하기 전까지 평균적으로 얼마나 오래 참여하는지

클릭률(CTR) : 시청자가 동영상을 시청한 후 행동 유도 버튼, 썸네일 또는 링크를 클릭한 비율을 측정합니다.

참여율 : 총 보기 수 또는 도달수에 대한 총 상호작용(좋아요, 댓글, 공유, 저장) 비율

소셜 공유 : 비디오가 공유되는 빈도로, 이는 가시성과 자연스러운 도달 범위를 높여줍니다.

전환율: 시청 후 원하는 행동(가입, 구매, 다운로드)이 완료된 시청자 수

📌 예시: 제품 데모 비디오의 시청 시간은 높지만 클릭률(CTR)이 낮다면, CTA가 너무 늦게 표시될 수 있습니다. 비디오 초반부에 배치하는 것을 테스트해 보세요.

🧠 재미있는 사실: 진정한 의미의 첫 바이럴 브랜드 비디오는 블렌드텍(BlendTec)의 'Will It Blend?' 시리즈(2006년경 시작)에 크레딧이 있습니다. CEO가 아이폰 같은 이상한 오브젝트를 블렌더에 갈아 넣는 단순한 아이디어는 비디오 + 유머 + 공유 가능성 = 온라인 시대의 마케팅 황금공식을 보여주었습니다.

10. 피드백과 인사이트를 바탕으로 반복 개선하세요

모든 업로드를 실험으로 여기고, 성공(과 실패)에서 배워 다음 콘텐츠를 더욱 날카롭게 만드세요. 시청자 댓글, 시청 시간 그래프, A/B 테스트, 플랫폼 분석을 활용해 창의적 접근법, 콘텐츠 속도, 메시지, 행동 유도 문구를 개선하세요.

썸네일 조정, 오프닝 문구 재구성, 새로운 형식 실험과 같은 사소한 개선만으로도 상당한 효과를 볼 수 있습니다. 피드백을 통해 쉽게 개선할 수 있는 방법 몇 가지를 소개합니다:

다양한 썸네일, 인트로 또는 CTA를 시도해 보세요

댓글, 투표 또는 설문조사를 장려하세요

매월 비디오 유형, 주제 및 성과 추세를 비교하세요

관객 행동과 플랫폼 알고리즘 변경에 기반하여 콘텐츠 전략을 업데이트하세요.

📌 예시: 교육용 비디오가 문화 관련 Clip보다 성과가 좋다면, 향후 제작 일정의 60%를 튜토리얼이나 방법 설명 비디오로 전환하세요.

💡 전문가 팁: 초기부터 정기적인 비디오 형식을 구축하세요. '금요일 픽스'나 '스타트업 스낵'처럼 간단한 콘텐츠도 꾸준함을 만들어내며, 꾸준함은 장기적인 도달을 위해 바이럴 효과보다 중요합니다.

🧠 재미있는 사실: 2011년 폭스바겐의 '더 포스(The Force)' 캠페인은 슈퍼볼 4일 전에 YouTube에 공개되었습니다. 목요일 아침까지 180만 뷰를 기록했고, 경기 시작 전까지 1,700만 뷰를 달성하며 슈퍼볼 광고의 성격을 '일회성 TV 광고'에서 본격적인 디지털 주도 캠페인으로 전환시켰습니다.

비디오 마케팅 워크플로우를 효율적으로 관리하는 방법

비디오의 효과는 이미 입증되었습니다. 데이터가 명확히 보여주듯, 비디오 콘텐츠는 참여도를 높이고 신뢰를 구축하며 텍스트만으로는 달성하기 어려운 전환율을 이끌어냅니다.

그러나 스타트업에게 '비디오 콘텐츠를 더 제작해야 한다'는 인식과 실제로 일관되고 질 높은 콘텐츠를 출시하는 사이의 간극은 메우기 불가능해 보입니다. 이는 폴더에 흩어진 자산, 오래된 이메일 스레드에 묻힌 버전, 눈치채지 못한 채 다가오는 마감일, 승인 병목 현상으로 이어집니다. 이를 '업무 확산(Work Sprawl) '이라 부릅니다 . ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로써 영상 마케팅 운영 전반을 한곳에 모아줍니다.

ClickUp 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어는 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 통합합니다. 초기 기획부터 최종 공개까지 팀원들은 도구 전환 없이 콘텐츠 캘린더를 계획하고, 대본을 공동 작업하며, 제작 타임라인을 추적하고, 자산을 관리하며, 성과를 분석할 수 있습니다.

이 비디오 제작 프로젝트 관리 tool이 아이디어 구상, 제작, 게시를 하나의 작업 공간에서 통합하는 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp 문서를 활용한 창의적인 아이디어 구상

모든 훌륭한 비디오는 강력한 아이디어에서 시작되며, ClickUp Docs는 이러한 창의성을 촉발합니다. 이 협업형 실시간 문서는 캠페인 컨셉 브레인스토밍, 대본 초안 작성, 크리에이티브 브리프 저장을 위한 스페이스를 제공합니다.

내장된 AI를 활용해 ClickUp 문서를 생성하고, 비디오 전략 아이디어를 협업하며 문서화하세요

헤더, 체크리스트, 임베드 기능으로 아이디어를 형식화하고, 팀원을 @멘션하여 즉각적인 피드백을 받을 수 있습니다. 또한 문서가 ClickUp 작업과 직접 연결되므로 어떤 아이디어든 실행 가능한 단계로 전환할 수 있습니다.

📌 예시: 마케팅 팀이 ClickUp 문서에서 '스타트업 비하인드' 비디오 콘셉트를 작성합니다. 동일한 문서 내에서 디자인 리더에게 스토리보드 시각 자료 추가를 태그하고, 카피라이터에게 비디오 대본 작업을 할당하며, 완성된 콘셉트를 콘텐츠 달력에 연결합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 45%는 업무 관련 연구 탭을 몇 주 동안 열어둔다고 답했습니다. 또 다른 23%는 이러한 소중한 탭에 맥락이 가득 담긴 AI 채팅 스레드도 포함된다고 밝혔습니다. 대다수의 사용자는 취약한 브라우저 탭에 기억과 맥락을 외주화하고 있습니다. 함께 외쳐 보세요: 탭은 지식 저장소가 아닙니다. 👀 ClickUp Brain MAX가 이 문제를 해결합니다. 이 AI 슈퍼 앱으로 단일 인터페이스에서 작업 공간 검색, 다중 AI 모델 상호작용, 음성 명령어를 통한 맥락 검색까지 가능합니다. MAX는 PC에 상주하므로 탭 공간을 차지하지 않으며, 사용자가 삭제할 때까지 대화를 저장합니다!

쉽게 따라할 수 있는 작업 워크플로우 생성

아이디어가 준비되면 창의성을 체계적인 플랜으로 전환할 때입니다. 비디오 마케팅 소프트웨어 내 ClickUp 작업의 하위 작업 및 체크리스트를 활용해 각 비디오 프로젝트를 명확하고 실행 가능한 단계로 세분화하세요.

비디오 프로젝트를 실행 가능한 작업으로 분할하기 위한 구체적인 ClickUp 작업 생성

소유권을 할당하고, 우선순위를 설정하며, 의존성을 추가하여(촬영이 완료되기 전에는 편집이 시작되지 않도록) 반복적인 비디오 유형(제품 데모나 고객 후기 등)에 대한 작업 템플릿을 활용해 시간을 절약할 수 있습니다.

📌 예시: 스타트업 마케팅 팀은 각 단계(컨셉, 대본 승인, 촬영, 편집, 게시)별로 마감일, 담당자, 첨부 파일 또는 Clip이 포함된 작업을 생성합니다. 프로젝트 매니저는 누가 어떤 작업을 진행 중인지, 지연된 작업은 무엇인지, 검토 준비가 된 작업은 무엇인지 즉시 확인할 수 있습니다.

한 고객도 이렇게 공유합니다:

특히 하위 작업 기능과 프로젝트 의존성 정의 기능은 우리에게 획기적인 변화를 가져왔습니다. 우리는 종종 여러 구성 요소로 이루어진 프로젝트를 진행하며, 팀원들(또는 클라이언트)의 다양한 회원들이 참여하는 경우가 많기 때문입니다. 또한 포괄적인 프로젝트 개요를 제공하는 홈 탭은 커뮤니케이션이나 제작 과정에서 불필요한 지연을 방지하는 데 매우 유용했습니다.

특히 하위 작업 기능과 프로젝트 의존성 정의 기능은 우리에게 획기적인 변화를 가져왔습니다. 우리는 종종 여러 구성 요소로 이루어진 프로젝트를 진행하며, 팀원들(또는 클라이언트)의 다양한 회원이 참여하는 경우가 많기 때문입니다. 또한 포괄적인 프로젝트 개요를 제공하는 홈 탭은 커뮤니케이션이나 제작 과정에서 불필요한 지연을 방지하는 데 매우 유용했습니다.

ClickUp Brain으로 AI 기반 자동화 기능을 추가하세요

ClickUp Brain은 기획부터 게시까지 비디오 마케팅 워크플로우를 가속화합니다.

제품 위치에 기반한 비디오 대본 생성, 다양한 플랫폼별 매력적인 훅 아이디어 도출, 브랜드 음성에 부합하는 비디오 설명 및 자막 초안 작성 등에 활용하세요.

웨비나를 짧은 Clip으로 재활용해야 하나요?

ClickUp Brain은 각 세그먼트별로 강조할 가치가 있는 핵심 순간을 제안하고 소셜 미디어 게시글 초안을 작성해 줍니다. 비디오 제목이나 썸네일 고민되시나요? Brain에게 가장 성과가 좋은 콘텐츠를 분석해 달라고 요청하고, 시청자와 공감할 수 있는 방식으로 이를 개선할 방법을 추천받으세요. ClickUp AI로 전체 콘텐츠 제작을 영상 중심으로 어떻게 강화하는지 아래에서 확인해 보세요.

진정한 장점: Brain은 연결된 작업 공간에 접근할 수 있으므로 귀사의 스타트업 상황을 이해합니다. 이 도구는 브랜드 가이드라인, 타겟 고객층, 과거 캠페인 성과, 제품 메시지를 숙지하고 있습니다. 따라서 비디오 전략 수립을 요청하면 일반적인 마케팅 조언이 아닌, 귀사 팀에 실제로 효과가 있었던 내용과 현재 목표에 부합하는 맞춤형 권장 사항을 제공받게 됩니다.

또한 Brain은 공동 프로젝트 관리 역할도 수행합니다. 예를 들어 '제품 데모 비디오' 작업을 생성하면 스크립팅, 촬영, 편집, 게시 등의 하위 작업이 자동으로 생성되며, 각 작업은 적절한 소유자에게 배정됩니다.

심지어 '다음 비디오 출시 상태는?' 또는 '일정 지연 중인 비디오 작업은?'과 같은 질문도 가능합니다. AI 마케팅 tool은 몇 초 만에 업데이트 내용을 요약하고 소유자를 지정하며 잠재적 장애 요소를 강조 표시합니다.

🧠 재미있는 사실: 1941년 7월 1일, 뉴욕 TV 방송국 WNBT(현 WNBC)에서 야구 경기 전 10초 분량의 불로바 시계 광고가 방영되었습니다. 약 9달러의 비용으로 제작된 이 광고는 미국 지도 위에 시계가 등장하는 내용으로, 최초의 유료 TV 광고로 널리 알려져 있습니다.

ClickUp Clips로 원활한 승인 워크플로우를 보장하세요

팀이 시각적으로 소통해야 할 때, ClickUp Clips는 끝없는 댓글 스레드를 간결하고 명확한 비디오 메시지로 바꿔줍니다.

비디오 편집에 대한 상세한 피드백을 직접 입력하거나 다음 캠페인 자산을 위한 비전을 설명하는 대신, 정확히 원하는 바를 보여주는 간단한 화면 공유를 녹화하세요.

ClickUp Clip으로 마케팅 비디오에 대한 피드백을 제공하여 명확성을 극대화하세요

예를 들어, 크리에이티브 디렉터가 썸네일 옵션을 설명하는 Clip를 녹화하고 어떤 옵션이 더 효과적인지 설명할 수 있습니다.

모든 클립은 자동으로 클립 허브에 저장되어, 팀이 언제든지 참조할 수 있는 검색 가능한 비디오 피드백, 크리에이티브 방향성, 전략 논의 라이브러리를 생성합니다. 신규 팀원은 흩어진 Slack 메시지를 통해 조각조각 이해하는 대신, 과거 클립을 시청하여 비디오 스타일과 기준을 파악할 수 있습니다.

🚀 친절한 팁: ClickUp Brain은 프로젝트 컨텍스트, 브랜드 키트 예시, 워크플로우를 이해하는 내장형 작성 보조 도구를 제공합니다. 이를 통해 비디오 스크립트, 소셜 캡션, 설명문 초안을 작성하고 워크플로우 개요까지 구성할 수 있습니다. 예시 프롬프트: 스타트업의 다음 고객 추천 비디오용 90초 분량 대본을 작성해 주세요. 어조: 친근하지만 전문적인 느낌. 마지막에 '무료 데모 체험하기'라는 강력한 행동 유도 문구를 포함하세요.

ClickUp 자동화로 워크플로우 진행을 자동화하세요

비디오가 기획 단계에서 게시 단계로 진행될 때 수동 작업 인계는 진행 속도를 늦춥니다. ClickUp 자동화는 트리거 > 조건 > 액션을 활용하여 작업을 이동하고, 소유자를 지정하며, 상태를 전환하고, 댓글을 자동으로 게시합니다.

필요한 자동화 기능을 토글하거나 AI를 기반으로 워크플로우에 맞춰 규칙을 맞춤형으로 설정하세요.

예를 들어, '촬영' 상태의 작업이 '완료'로 변경되면 자동화 기능이 에디터에게 '편집' 작업을 자동 할당하고, 마감일을 +2일로 설정하며, 관계자에게 알림을 보냅니다. 이렇게 하면 다른 10가지 일을 동시에 처리 중일 때도 비디오 제작 파이프라인이 원활하게 진행됩니다.

🚀 빠른 팁: 자동화가 예측 가능한 규칙 기반 작업을 처리하는 반면, ClickUp 에이전트는 워크플로우에 적응형 지능을 더합니다. 에이전트는 맥락을 이해하고 패턴을 분석하며 스마트한 결정을 내립니다. 예를 들어, 제품 데모 비디오 에디터가 마감일을 놓쳤을 경우 앰비언트 에이전트가 관련 작업을 자동으로 재우선순위화하고, 프로젝트 관리자에게 알리며, 심지어 진행 중인 업데이트를 요약해 전달할 수 있습니다. AI 에이전트를 추가하여: 잠재적 장애 요인 파악

진행 중인 모든 교육 비디오 예시에 대한 빠른 요약 생성

업무량이나 기술 역량에 따라 동적으로 작업을 배정하세요

ClickUp 달력으로 일정을 체계적으로 관리하세요

스타트업 성장에 꾸준한 콘텐츠 게시가 필수적입니다. ClickUp 달력을 통해 모든 대본 작성, 촬영, 편집, 게시 마일스톤을 한눈에 파악하세요.

스타트업의 비디오 마케팅 관리를 위해 ClickUp 달력을 활용하세요

Google 캘린더와 같은 외부 달력과의 양방향 동기화를 통해 ClickUp에서 이루어진 모든 업데이트는 연결된 플랫폼에 자동으로 반영됩니다. 또한 일자나 주 단위로 작업을 드래그 앤 드롭하여 즉시 재조정할 수 있으며, 생산 리듬에 맞춰 일별, 주별 또는 월별 레이아웃 중에서 선택할 수 있습니다.

'편집 중'은 빨간색, '승인됨'은 녹색, '게시됨'은 파란색 등 색상 코딩된 작업으로 우선순위를 쉽게 파악할 수 있습니다. 특정 마감일이 지정된 하위 작업은 별도의 이벤트로 표시됩니다.

💡 프로 팁: 마감일이 촉박할 때는 맞춤형 알림을 설정해 모두가 같은 페이지를 보게 하세요. 주요 촬영, 비디오 출시 또는 콘텐츠 검토 전에 팀원들에게 알림을 보내 동기를 부여하세요.

ClickUp 대시보드로 추적 및 측정하세요

비디오가 공개된 후에는 그 성과를 확인해야 하며, ClickUp 대시보드는 이를 실시간으로 명확하게 보여줍니다. 제작 중인 작업 카드, 대본 작성부터 게시까지의 평균 소요 시간, 에디터별 업무량, 또는 참여도와 전환율 같은 메트릭을 추가할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에 맞춤형 카드를 추가하여 핵심 메트릭을 추적하세요

예를 들어, '영상 제작 메트릭'이라는 대시보드를 생성합니다.

한 카드는 현재 편집 중인 8개의 비디오를 표시하고, 다른 카드는 평균 처리 시간이 12일(지난 분기 9일에서 증가)임을 보여줍니다.

🔍 알고 계셨나요? 소비자의 78%가 브랜드가 소통 수단으로 비디오를 더 많이 활용하기를 원합니다. 특히 맞춤형 비디오는 그 효과가 더욱 큽니다. 일반 비디오에 비해 맞춤형 비디오가 고객 유치 또는 유지에 성공할 확률은 3.5배 더 높습니다.

스타트업이 비디오 마케팅에서 흔히 저지르는 실수

비디오 마케팅에서 흔히 저지르는 실수와 각 실수에 대한 실용적인 해결책을 소개합니다:

흔히 저지르는 실수 ✅ 솔루션 명확한 목표나 KPI 부재 제작 전 구체적인 비디오 목표를 설정하여 콘텐츠 방향을 제시하세요 핵심 가치보다 바이럴 효과만 좇는 것 특정 목표 고객층과 깊이 공감할 수 있는 콘텐츠 제작에 집중하세요. 잘못 배정된 예산 전략에 충분히 투자하고, 비디오 대본을 작성하며 , 장비뿐만 아니라 다중 채널 배포를 확보하세요. 배포 전략 부재 소유 채널, 획득 채널, 유료 채널 활용을 위한 명확한 플랜을 수립하세요. 기능 중심 메시지 제품 기능 목록에 그치지 말고 혜택과 감성적 영향을 강조하세요. 불분명하거나 혼란스러운 메시지 전문 용어 없이 간결하고 명확하게 핵심 메시지를 전달하는 언어를 사용하세요. 속도 조절이 미흡하고 흥미 유발이 약함 첫 몇 초 안에 시선을 사로잡고, 명확한 스토리텔링과 간결한 편집으로 몰입감을 유지하세요. 목표 고객층을 무시하는 경우 명확히 정의된 목표 고객층의 관심사, 고민점, 선호도에 맞춰 비디오를 연구하고 맞춤 제작하세요.

‘일시정지’와 ‘재생’을 스마트하게: ClickUp을 활용하세요

효과적인 비디오 제작은 구조, 타이밍, 그리고 스마트한 실행에 달려 있습니다. 각본, 편집, 게시 일정이 모두 하나의 작업 공간에 통합되면 비디오 마케팅은…쉬워집니다(네, 감히 말할 수 있죠!).

업무를 위한 올인원 앱 ClickUp은 비디오 제작 워크플로우의 모든 단계를 효율적으로 만듭니다. ClickUp Docs로 비디오 대본을 작성하고, Tasks로 제작 단계를 관리하며, 달력으로 게시 일정을 놓치지 않고 계획하세요.

대시보드를 통해 캠페인 진행 상황을 추적하고, 반복적인 단계는 ClickUp 자동화 기능이 처리하도록 하세요. 물론 ClickUp Brain이 업데이트를 요약하고, 작업을 우선순위화하며, 데이터를 인사이트로 전환하여 모든 단계를 최적화해 드립니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

스타트업은 제품이나 서비스를 설명하고, 브랜드 또는 창업자 스토리를 공유하며 신뢰를 구축하는 명확하고 간결한 단편 비디오로 시작해야 합니다. 효과적인 유형으로는 설명 비디오, 고객 추천 비디오, 제품 데모 비디오, 전문가용 사용법 비디오, 비하인드 스토리 비디오 등이 있습니다.

제한된 예산으로 스타트업은 스마트폰이나 저가형 카메라, 무료 또는 저렴한 편집 도구를 활용할 수 있습니다. 화려한 제작보다는 진정성 있는 스토리텔링에 집중하세요. 사용자 제작 영상이나 고객 후기 등 기존 콘텐츠를 활용하면 비용을 절감할 수 있습니다. 프리랜서와의 협업이나 간단한 애니메이션 및 템플릿 사용도 도움이 됩니다.

게시 빈도는 플랫폼과 대상에 따라 다르지만, Instagram이나 페이스북 같은 플랫폼에서는 주당 3~7회 게시하는 것이 실용적인 일정입니다. 틱톡은 하루 4회 게시를 지원하지만, 주당 3~5회가 적정합니다.

ROI 측정은 비디오 보기 수, 참여 메트릭, 클릭률 및 전환율, 시청자 유지율을 추적하는 것을 포함합니다. 비디오 분석을 영업 또는 CRM 시스템과 통합하여 리드나 매출을 비디오 콘텐츠에 귀속시키세요. 추가 지표로는 브랜드 인지도, 수명, 리드 생성이 있습니다.

Filmora, CapCut, iMovie 같은 도구는 저렴한 비용으로 편집을 처리합니다. 하지만 전체 비디오 콘텐츠 생성 워크플로우를 관리할 플랫폼이 필요하다면 ClickUp이 훌륭한 선택입니다. ClickUp 문서 내 아이디어 구상 및 대본 작성부터 ClickUp 달력을 활용한 촬영, 편집, 게시까지 모든 단계를 지원하는 포괄적인 도구를 제공합니다.