2025년을 위한 최고의 의료 협업 software tools 11선

의료 분야에서 협업은 단순한 팀워크를 넘어 시간을 절약하고 오류를 줄이며 궁극적으로 환자 치료 결과를 개선하는 핵심입니다. 그러나 진료팀, 관리자, IT 담당자가 수십 개의 시스템과 커뮤니케이션 채널을 동시에 관리해야 할 때, 간단한 조정조차도 미로처럼 느껴질 수 있습니다.

바로 여기에 의료 협업 소프트웨어가 필요한 이유입니다.

이 tools들은 임상 리더부터 진료 관리자에 이르기까지 모든 구성원을 단일 플랫폼에 통합하여 업데이트 공유, 환자 정보 추적, 워크플로우 간소화를 가능하게 합니다.

관리자 병목 현상을 줄이거나, 팀 커뮤니케이션을 강화하거나, 부서 간 협력을 강화하려는 경우, 적합한 소프트웨어가 이를 실현할 수 있습니다.

본 블로그 포스트에서는 실제 임상 워크플로우를 기반으로 환자 치료를 향상시키는 최고의 tools를 살펴봅니다.

시작해 보세요!

주요 의료 협업 소프트웨어 한눈에 보기

주요 의료 협업 소프트웨어 솔루션에 대한 간략한 개요입니다.

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp HIPAA 준수 설정에서 임상, 연구 및 행정 팀을 위한 통합 진료 및 운영 조정 HIPAA 준수 프로젝트 관리 with 맞춤형 역할, ClickUp 채팅을 통한 상황별 메시징, ClickUp 문서를 통한 공유 SOP 및 문서 관리, ClickUp Brain을 통한 스마트 진료 조정, AI 달력을 통한 실시간 스케줄링, 사용자 지정 필드를 통한 작업 단위 PHI 추적, 환자 및 직원 워크플로우 통합 뷰, AI 생성 퇴원 체크리스트 및 CDC 참고 자료 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 TigerConnect 병원, 의사 및 응급 대응 팀을 위한 임상 메시징 및 실시간 협업 솔루션 역동적인 팀을 통한 역할 기반 커뮤니케이션, EHR 및 모니터링 시스템을 통한 진료 워크플로우 통합, 자동 에스컬레이션 기능이 탑재된 보안 모바일 메시징, 우선순위 알림을 통한 긴급도 기반 라우팅 맞춤형 가격 책정 Sickbay 연구 병원 및 다중 시설 의료 시스템을 위한 실시간 환자 모니터링 및 위험 추적 원격 측정 검토, 과거 추세 분석, 임상 이벤트에 대한 원격 협업, 다중 단위 연속성 대시보드를 위한 벤더 중립적 데이터 플랫폼 맞춤형 가격 책정 OceanMD 다중 클리닉 제공자 네트워크를 위한 의뢰 관리 및 상호운용성 타 지역 전자 의뢰 및 전자 상담, 자동화 예약 및 체크인 tools, 대기 시간 및 환자 피드백 분석, 30개 이상의 플랫폼을 아우르는 EMR 통합 맞춤형 가격 책정 케어클라우드 외래 및 전문 클리닉을 위한 AI 기반 문서화, 청구 및 EHR 워크플로우 자동화된 진료 노트 작성, 이의 제기 생성, EHR 보조 채팅, 근거 기반 진료 지침, 외부 시스템과의 ONC 인증 상호 운용성을 지원하는 cirrusAI 맞춤형 가격 책정 Microsoft Teams 병원 시스템 및 진료팀을 위한 보안 커뮤니케이션 및 비디오 회의 솔루션 Microsoft 클라우드 기반 HIPAA 준수 팀 채팅, 비디오 상담 및 근무 일정 관리, 전문 분야별 구조화된 채널, FHIR 통합을 통한 원활한 EHR 연동 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $5.25부터 시작합니다. Slack 연구, 보험사, 관리자를 위한 HIPAA 준수 내부 커뮤니케이션 기업급 접근 제어, 진료 프로세스 자동화를 위한 워크플로우 빌더, 조직 간 협의를 위한 Slack Connect, 안전한 파일 및 메시지 사용을 위한 DLP 지원 Free; 유료 플랜은 사용자당 월 $8.75부터 시작 의료용 Zoom(Zoom for Healthcare) 클리닉 및 배포 의료팀을 위한 원격의료 상담 및 가상 회진 환자 친화적 접근이 가능한 HIPAA 준수 비디오 세션, MyChart와 같은 tools과의 EHR 통합, 가상 진료 중 기기 스트리밍, 스마트 클리닉을 위한 Zoom Rooms 유료 플랜은 사용자당 월 $16.99부터 시작됩니다. Google Workspace 건강 교육 및 팀 간 플랜을 위한 문서 기반 협업 및 생산성 도구 HIPAA 준수 Google Docs 및 Google 미팅, Google 사이트를 통한 내장형 교육 허브, 접수용 동기화된 Google 양식 및 스프레드시트, 안전한 모바일 기기 접근 유료 플랜은 사용자당 월 $8.40부터 시작됩니다. 에픽 시스템즈 병원 및 기업 의료 시스템을 위한 포괄적인 EHR 관리 및 임상 운영 솔루션 역할별 하이퍼스페이스 UI, Comet을 통한 AI 차트 요약하다, In Basket을 통한 보안 커뮤니케이션, Haiku 및 Canto를 통한 모바일 EHR 접근 맞춤형 가격 책정 오라클 헬스(Cerner) 대규모 네트워크 전반에 걸친 통합 임상, 재무 및 운영 데이터 관리 Cerner Millennium을 통한 통합 워크플로우, HealtheLife를 통한 환자 참여, HealtheIntent를 통한 인구 건강 분석, 그리고 타사 tools를 위한 개방형 API 맞춤형 가격 책정

의료 분야에 협업 소프트웨어가 필요한 이유

기존 의료 프로젝트 관리 방식은 현대 의료 실무의 요구를 따라잡는 데 종종 어려움을 겪습니다. 의료 협업 소프트웨어는 다음과 같은 방식으로 이러한 과제를 해결합니다:

전문직 간 소통 강화: 의료 전문가들 간의 실시간, 보안 및 의료 전문가들 간의 실시간, 보안 및 중앙 집중화된 소통을 지원하여 정보 공유의 정확성과 일관성을 보장합니다.

임상 워크플로우 간소화: 기존 시스템과 통합되어 작업을 자동화함으로써 행정적 부담을 줄이고 의료진이 환자 치료에 더 집중할 수 있도록 지원합니다.

원격 및 하이브리드 모델 지원: 원격의료 및 모바일 진료팀을 수용하여 위치에 관계없이 지속적인 소통을 보장합니다.

규정 준수 및 보안 보장: 환자 데이터를 보호하고 의료 생태계 전반에 걸친 신뢰를 유지하기 위해 건강보험 이동성 및 책임법(HIPAA)과 같은 규정을 준수합니다.

💡 전문가 팁: 치료 결정을 '무엇을'이 아닌 '왜'를 설명하는 방식으로 문서화하세요. 이렇게 하면 다른 주치의나 신규 팀원이 추후 확인 없이도 신속하게 근거를 파악할 수 있습니다.

의료 협업 소프트웨어 사용의 이점은 무엇인가요?

의료 분야 협업 소프트웨어 도입은 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다:

의료 오류 감소: 명확한 문서화와 간소화된 의사소통 경로가 오해와 실수를 최소화하는 데 도움이 됩니다.

향상된 환자 만족도: 신속한 응답 시간과 통합된 치료로 더 나은 환자 경험과 결과를 이끌어냅니다.

가속화된 의사 결정: 실시간 커뮤니케이션 tools를 통해 더 빠른 상담 및 승인이 가능해져 환자 치료 지연을 줄입니다.

적극적인 지식 공유: 협업 tools를 통해 의료 전문가들은 통찰력과 최고의 실행 방식을 공유하며 지속적인 학습을 이룰 수 있습니다.

자원 배분 개선: 자원을 효율적으로 추적 및 관리하여 최적의 자원을 효율적으로 추적 및 관리하여 최적의 활용 관리를 보장하고 낭비를 줄입니다.

🧠 재미있는 사실: 협업은 심장 수술 후 회복까지도 개선할 수 있습니다. 체계적인 '협업 치료 모델'에서 의사 및 간호사가 함께 일한 환자들은 3개월 이내에 더 나은 수면, 더 강한 정신 건강, 더 높은 삶의 질을 보고했습니다.

의료 협업 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

적합한 의료 협업 소프트웨어 선택은 팀 협업과 환자 치료 향상에 필수적입니다. 고려해야 할 키 요소는 다음과 같습니다:

사용자 친화적 인터페이스: 직관적이고 탐색이 쉬운 플랫폼을 선택하여 의료 전문가의 학습 곡선을 최소화하세요.

모바일 접근성: 다양한 기기에서 소프트웨어를 이용할 수 있도록 하여 의료 제공자가 어디서나 연결 상태를 유지하고 정보를 확인할 수 있도록 합니다.

통합 기능: 기존 전자건강기록(EHR) 및 기타 임상 시스템과 원활하게 연동되어 워크플로우를 간소화하는 솔루션을 선택하세요.

맞춤형 알림: 환자별 맞춤형 알림 및 통지 기능을 통해 중대한 환자 요구사항에 신속히 대응할 수 있도록 지원하는 기능을 확인하세요.

포괄적인 보고 tools: 성능과 환자 결과를 효과적으로 모니터링할 수 있는 강력한 분석 및 보고 기능을 갖춘 의료 소프트웨어를 선택하세요.

🔍 알고 계셨나요? 협업은 만성 질환 관리에도 도움이 됩니다. 메타분석에 따르면, 다학제적 진료(다양한 의료 전문가의 협업)는 환자의 수축기 혈압, LDL 콜레스테롤, HbA1c 수치를 낮추고 입원 일수도 줄이는 것으로 나타났습니다.

최고의 의료 협업 소프트웨어

최고의 의료 협업 소프트웨어를 엄선했습니다. 👇

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

ClickUp (의료 관리 및 운영을 위한 보안 협업 플랫폼이 필요한 의료 팀에 최적)

첫 번째 추천은 ClickUp입니다. 그 이유는 분명합니다.

ClickUp의 의료 프로젝트 관리 소프트웨어는 임상 및 행정 팀을 통합된 작업 공간에서 하나로 모으는 보안 협업 플랫폼입니다.

환자 워크플로우 및 문서화부터 직원 스케줄링 및 재고 관리에 이르기까지 모든 것을 HIPAA 준수 환경 내에서 처리하도록 설계되었습니다.

ClickUp 채팅으로 대화를 맥락에 맞게 진행하세요 ClickUp 채팅으로 작업 공간 내에서 팀 커뮤니케이션이 맥락을 유지하도록 보장하세요

실시간 커뮤니케이션 간소화

의료 협업에서 커뮤니케이션은 핵심 요소이며, ClickUp 채팅은 채널 기반 토론 및 스레드 형식 답변과 같은 기능으로 이를 원활하게 합니다.

예시: 심장 질환 환자를 관리하는 진료팀은 전용 '심장내과' 채팅 채널을 생성할 수 있습니다. 간호사는 실시간으로 생체 신호를 업데이트하고, 약사는 약물 조정 정보를 공유하며, 당직 심장내과 전문의는 @멘션을 통해 즉시 알림을 받아 신속한 상담이 가능합니다.

대화 내용이 환자 관련 작업 및 관련 문서들과 직접 연결되어 있으므로, 퇴원 지시사항이나 약물 변경 사항이 관련자 모두에게 지속적으로 가시적이고 실행 가능한 상태로 유지됩니다.

중앙 집중화된 지식 및 문서화

ClickUp Docs를 사용하면 팀이 표준 운용 절차 (SOP), 환자 교육 자료 또는 프로토콜과 같은 자료를 생성하고 공유할 수 있으며, 이를 관련 작업이나 환자 사례에 직접 연결할 수 있습니다. 이를 통해 모든 구성원이 최신 정보를 확보할 수 있습니다.

ClickUp 문서에서 중앙 집중식 기록 생성

또한 PubMed 또는 Scopus 참고 문헌을 삽입하여 출판물이나 실험 데이터에 대한 협업을 진행할 수 있습니다.

실시간 협업을 통해 여러 의료진이나 연구원이 동시에 문서를 편집하고, 의견을 제시하며, 업데이트할 수 있습니다.

환자 사례를 명확하게 관리하세요

AI 기반 ClickUp 캘린더는 예약, 교대 근무 일정, 진료팀 회의를 하나의 보안이 확보된 접근성 높은 공간에 통합합니다. 실시간 업데이트, 공유된 가시성, 작업과의 원활한 연동을 통해 의료팀이 효율적으로 협업하고 일정 관리 오류를 줄일 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 작업들을 통해 의료 팀은 환자 후속 조치 할당 및 추적, 의뢰 일정 관리, 보험 승인 같은 행정 워크플로우 관리를 수행할 수 있습니다.

ClickUp 작업으로 환자 치료의 모든 단계를 체계적으로 관리하세요

ClickUp 맞춤형 필드를 통해 팀은 PHI(개인 건강 정보), 환자 ID, 긴급도 수준과 같은 필수 세부 정보를 수집할 수 있어 예약 일정 관리 및 접수 과정에서 발생하는 혼란을 방지합니다.

AI를 활용해 임상 직원 간 연결을 강화하세요

마지막으로, 통합 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 모든 것을 하나로 연결합니다.

ClickUp Brain을 활용하면 회의 노트를 요약하고, 진료 논의에서 실행 항목을 추출하거나, 수동 문서 작업에 추가 시간을 들이지 않고도 환자 후속 조치 체크리스트를 생성할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 정책, 프로토콜 또는 환자 워크플로우에 대한 빠른 답변을 얻으세요

예를 들어, 병원 감염 관리 팀은 ClickUp Brain을 활용하여 일일 인시던트 보고서를 처리하고 키 트렌드(반복되는 감염원 등)를 도출할 수 있습니다.

동일한 작업 공간 내에서 팀을 위한 우선순위가 지정된 조치 목록을 생성하고 최신 CDC 프로토콜에 즉시 접근을 제공할 수도 있습니다.

📌 다음 프롬프트를 활용해 보세요: 오늘의 다학제 팀 회의 노트를 요약하고, 심장내과, 간호, 약제 팀별로 실행 항목을 별도로 목록에 나열하십시오.

이 퇴원 프로토콜을 기반으로 수술 후 환자를 위한 후속 조치 체크리스트를 생성하고 회복실에 작업을 할당하십시오.

이번 주 감염 관리 인시던트 보고에서 반복되는 문제를 강조하고, 다음 회의에서 우선순위로 취해야 할 세 가지 조치를 제안하십시오.

손 위생 준수 관련 CDC 지침을 간략히 안내하고 감염 관리 문서와 연결하세요.

ClickUp Brain을 개인 비서로 활용하는 더 많은 방법을 알아보세요:

ClickUp 최고의 기능

민감한 데이터를 안전하게 보호하세요: 맞춤형 역할을 추가하여 접근 및 권한을 제어함으로써, 오직 권한이 있는 사람만이 중요한 정보를 보기 또는 편집할 수 있도록 합니다. 맞춤형 역할을 추가하여 접근 및 권한을 제어함으로써, 오직 권한이 있는 사람만이 중요한 정보를 보기 또는 편집할 수 있도록 합니다.

재고와 자원을 시각적으로 관리하세요: 간트 차트와 칸반 보드 같은 간트 차트와 칸반 보드 같은 ClickUp 뷰를 활용해 백신 유효 기간, 개인 보호 장비(PPE) 수준, 의료 장비 현황을 추적하세요.

일상 업무 자동화: ClickUp 자동화 기능을 설정하여 진료 예약 알림, 접수 양식 제출 또는 물품 재고 보충을 처리함으로써 직원들이 환자 치료에 더 집중할 수 있는 시간을 확보하세요. ClickUp 자동화 기능을 설정하여 진료 예약 알림, 접수 양식 제출 또는 물품 재고 보충을 처리함으로써 직원들이 환자 치료에 더 집중할 수 있는 시간을 확보하세요.

한 곳에서 모든 것을 모니터링하세요: ClickUp 대시보드를 구축하여 환자 워크플로우, 직원 스케줄, 재고 상태의 실시간 가시성을 확보하고 신속한 의사 결정을 내리세요.

정보를 효율적으로 수집하고 정리하세요: ClickUp 양식을 생성하여 환자 데이터, 공급 요청 또는 인시던트 보고서를 수집하세요. 응답 내용은 자동으로 작업으로 등록되어 정보를 중앙 집중화하고 쉽게 추적할 수 있습니다.

이동 중에도 연결 유지: ClickUp 모바일 앱으로 할 일 목록 관리, 업데이트 게시, 알림 확인 등을 수행하세요.

ClickUp의 한도

ClickUp의 범위의 기능을 시작하는 것은 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰가 이를 완벽하게 요약합니다:

ClickUp은 일상적인 사무 일을 체계적으로 정리하고 추적하는 것을 매우 간편하게 해줍니다. 혼란 없이 빠르게 작업을 생성하고, 알림을 설정하며, 진행 중인 활동을 추적할 수 있습니다. 시작하는 데 많은 시간이 걸리지 않았고, 매일 사용하기에 매우 매끄럽습니다. 또한 우리가 사용하는 다른 tools와 잘 연결되어 시간과 노력을 절약해 주는 점도 마음에 듭니다. 고객 지원도 필요할 때마다 유용한 도움을 줍니다. *

ClickUp은 일상적인 사무 일을 체계적으로 정리하고 추적하는 것을 매우 간편하게 해줍니다. 혼란 없이 빠르게 작업을 생성하고, 알림을 설정하며, 진행 중인 활동을 추적할 수 있습니다. 시작하는 데 많은 시간이 걸리지 않았고, 매일 사용하기에 매우 매끄럽습니다. 또한 우리가 사용하는 다른 tools와 잘 연결되어 시간과 노력을 절약해 주는 점도 마음에 듭니다. 고객 지원도 필요할 때마다 유용한 도움을 줍니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 70%가 '나중에 다시 확인하겠다'는 플랜으로 탭을 열어둔다고 답했습니다. 익숙한 이야기죠. 🤭아이러니하게도 30%는 브라우저 충돌 등 인스턴스로 기존 탭이 모두 사라지면 오히려 안도할 것이라고 말합니다. 바로 제이거니크 효과가 일하고 있는 순간입니다. 우리 뇌는 미완성 작업에 집착하여 모든 탭을 미완의 이야기처럼 만듭니다. 실제로 진전이 없어도 바쁘게 느껴지죠. 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 여러분의 우선순위를 항상 중심에 두게 합니다. ClickUp Brain에게 일일/주간 우선순위를 표시해 달라고 요청하거나, 실시간 웹 검색을 실행해 필요한 순간에 바로 관련 정보를 찾아보세요. 이제 루프를 닫지 않고도 탭을 닫을 수 있습니다. 🕊️

2. TigerConnect (임상 커뮤니케이션 및 진료 조정 분야 최고)

TigerConnect 제공

TigerConnect는 의료 기관 간 커뮤니케이션 격차를 해소하기 위해 설계된 클라우드 네이티브 임상 커뮤니케이션 및 협업(CC&C) 플랫폼입니다.

메시징, 알림 및 임상 워크플로우를 단일 플랫폼으로 통합하여 의사, 간호사부터 응급의료서비스(EMS) 제공자에 이르기까지 의료진이 중요한 정보에 적시에 접근할 수 있도록 보장합니다.

이 의료 프로젝트 관리 소프트웨어는 간호사 호출 솔루션, 모니터링 장치, 의사 스케줄링 tools 등 기존 병원 시스템과 깊이 통합됩니다. 이를 통해 의료팀은 실시간 협업이 가능하며, 긴급 메시지를 자동으로 에스컬레이션하고 IT 장애 발생 시에도 지속적인 연결을 유지할 수 있습니다.

TigerConnect 주요 기능

전자의무기록(EHR), 모니터링 시스템 및 진료의뢰 요청에서 풍부한 맥락 정보를 담은 알림을 적절한 팀 회원에게 직접 전송하여 진료 조정 역량을 강화하세요.

역할 기반 메시징 으로 의사소통을 간소화하여, 의료진이 이름 대신 역할별로 모든 제공자에게 연락할 수 있도록 지원합니다.

긴급 워크플로우 및 환자 이송 시 직원 협업을 즉시 조정하기 위해 맞춤형 동적 팀 을 즉시 활성화하세요

우선순위 메시징 및 미처리 알림에 대한 메시지 에스컬레이션 기능을 통해 긴급 메시지가 반드시 처리되도록 보장하세요.

TigerConnect의 한도

한도 실시간 고객 지원 서비스로, 상담원과의 직접 통화를 피하도록 설계된 번호 체계

가끔 발생하는 로그인 지연 현상으로 신속한 의사소통이 방해받을 수 있음

사용자들은 메시지에서 특정 인물을 태그할 수 없다는 점을 보고했으며, 이는 커뮤니케이션의 명확성을 저하시킵니다.

아카이브 권한이 너무 광범위합니다. 아카이브 접근 권한이 있는 일부 사용자는 본래 접근해서는 안 되는 메시지까지 포함해 모든 메시지를 볼 수 있습니다.

TigerConnect 가격 정책

맞춤형 가격 책정

TigerConnect 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (190개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TigerConnect에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

이 플랫폼은 SMS/텍스트 메시지와 같은 다른 모달 창(모달 창)으로 환자/클라이언트와 연결하는 데 탁월한 tool이라고 생각합니다. 비디오 회의 솔루션으로도 상당히 잘 작동한다고 봅니다. 다만 플랫폼에 대해 개선되길 바라는 몇 가지 사항이 있습니다. 동일한 제품 내에서 이메일과 같은 다른 방식으로도 소통할 수 있다면 더 유용할 것 같습니다.

이 플랫폼은 SMS/텍스트 메시지와 같은 다른 모달 창(모달 창)을 통해 환자/클라이언트와 연결하는 데 탁월한 tool이라고 생각합니다. 화상 회의 솔루션으로도 상당히 잘 일합니다. 다만 플랫폼에 대해 개선되길 바라는 몇 가지 사항이 있습니다. 동일한 제품 내에서 이메일과 같은 다른 방식으로도 소통할 수 있다면 더 유용할 것 같습니다.

🔍 알고 계셨나요? 의료 중환자실(ICU)에서 다학제 팀의 일일 회진은 환자 사망률을 낮춥니다. 의사 인력이 집중 배치되고 완전한 치료 팀을 갖춘 병원들은 패혈증 같은 중증 사례에서도 사망률이 현저히 낮았습니다.

3. Sickbay (환자 모니터링 데이터 분석 및 워크플로우에 최적)

via Sickbay

Sickbay는 공급업체 중립적인 의료 협업 소프트웨어로, 치료 전 과정에서 환자 모니터링 데이터를 실행 가능한 형태로 전환합니다.

모니터링을 넘어, Sickbay는 데이터를 연구, 운영 개선 및 선제적 치료를 위한 tool로 전환합니다. 경영진, IT 팀 및 임상 직원이 원활하게 협업하고, 이벤트에 주석을 달며, 치료 관행을 표준화할 수 있도록 지원합니다.

실시간 환자 모니터링 대시보드와 원격 측정 데이터를 활용한 인력 배치 및 자원 배분 최적화를 통해 적절한 의료진이 항상 적시에 적절한 장소에 배치되도록 지원합니다.

Sickbay의 주요 기능

Analyze 를 활용하여 임상 및 연구 워크플로우를 표준화하고, 실시간에 가까운 데이터와 역사적 데이터를 통해 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

자동화 로 다중 시설 운영을 간소화하세요. 워크플로우를 디지털화하고 수동 인계를 줄입니다.

통합 분석 및 협업 tools를 통해 인구의 연구와 운영 개선을 가능케 하십시오.

부서 간 환자 추적 및 위험 관련 정보의 효율적 공유를 통해 치료의 연속성을 개선하세요.

의료실의 한도

설정, 유지보수 및 문제 해결의 부담은 병원 내부 IT 담당자에게 전가됩니다.

임상진과 연구진은 심층 데이터 분석 기능을 활용하기 위해 확장된 훈련이 필요합니다.

Sickbay 가격 정책

맞춤형 가격 책정

의료실 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 병원 간 협력뿐만 아니라 그 이상의 파트너십도 중요합니다. 클리닉, 지방 정부, 사회복지 서비스가 함께 일할 때 지역사회 건강 결과가 개선됩니다. 그러나 성공은 이러한 협업이 얼마나 체계적으로 구축되고 지속되는지에 크게 의존합니다.

🌟 보너스: ClickUp Brain MAX(ClickUp Brain MAX )를 활용하여 환자 기록, 임상 문서, 진료팀 커뮤니케이션을 AI 기반 데스크탑 도우미 하나로 즉시 검색하세요. 의료 전문가들이 정보를 찾고, 업데이트를 요약하며, 워크플로우를 간소화하여 소중한 시간을 절약하고 더 나은 환자 치료를 지원합니다.

4. OceanMD (제공자 네트워크 연결성 및 의뢰 관리에 최적)

OceanMD 제공

OceanMD는 환자, 의료 전문가, 의료 시스템을 원활하게 연결하도록 설계된 클리닉 관리 플랫폼입니다.

상호 운용성을 핵심으로 설계된 OceanMD는 주요 EMR 및 건강 정보 시스템과 통합되어 클리닉, 병원, 주(州) 간 보안이 보장된 데이터 교환을 가능하게 합니다.

이 플랫폼은 현장 직원과 환자 모두에게 동등한 가치를 제공합니다. 환자 참여 솔루션을 통해 진료소는 온라인 예약, 알림, 디지털 체크인 같은 셀프 서비스 tools를 제공할 수 있으며, 오션 제공자 네트워크는 전자 의뢰, 전자 상담, 전자 처방을 간소화합니다.

OceanMD 주요 기능

온라인 예약, 환자 메시지, 알림 기능 및 체크인 키오스크/태블릿 을 통해 환자에게 더 큰 편의성을 제공하세요.

사용 현황 데이터, 대기 시간 공개 자료, 환자 경험 메트릭을 제공하는 고급 보고 tools를 활용하여 결과를 추적하세요.

개방형 표준 기반 API를 통해 30개 이상의 임상 정보 시스템 및 리포지토리와 통합됩니다.

환자 응답을 기반으로 차트 필드를 자동으로 사전 입력하는 신규 환자 등록 템플릿 생성

OceanMD의 한도

OceanMD는 데이터 교환을 용이하게 하기 위해 설계되었으며, 환자 정보의 장기 저장소 솔루션이 아닙니다.

온라인 예약 시스템은 환자가 입력한 정보(이름, 생년월일, 건강카드 번호)와 건강 기록에 기재된 정보가 정확히 일치해야 합니다. 사소한 불일치도 오류로 이어질 수 있습니다.

OceanMD 가격 정책

맞춤형 가격 책정

OceanMD 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

💡 전문가 팁: 팀 간 사례에서 얻은 교훈을 내부 지식 데이터베이스에 기록하세요. 특정 환자의 치료 과정에서 발견된 협업 노하우나 워크플로우 개선 방안이 있다면 문서화하여 조직 전체가 활용할 수 있도록 하세요.

5. CareCloud (AI 기반 임상 문서화 및 EHR 통합에 최적)

CareCloud 제공

대부분의 의료 기관에서 가장 큰 장애물은 일상적인 문서 작업, 청구 처리, 그리고 시스템 간 단절입니다. CareCloud는 EHR(전자의무기록), 진료 관리, 수익 사이클 최적화, 상호 운용성을 통합하여 이러한 문제점을 해결합니다.

CareCloud가 다른 환자 관리 소프트웨어 와 차별화되는 점은 생성형 AI를 기반으로 한 cirrusAI 제품군으로, 이를 통해 더 스마트한 진료 노트 작성, 이의 제기 자동화 및 의사 결정 지원이 가능합니다.

여기에 CareCloud Connector와 같은 ONC 인증 상호운용성 tools를 추가하면, 귀하의 진료소는 실험실, 예방접종 등록부, EHR 시스템 간에 데이터를 교환할 수 있는 보안하고 확장 가능한 방법을 확보하게 됩니다.

CareCloud의 주요 기능

cirrusAI Notes 로 임상 기록을 자동화하여 환자-제공자 대화를 EHR 호환 노트로 자동 생성하세요.

의료 상담 시 cirrusAI Guide 의 근거 기반 AI 추천으로 치료 정확도를 지원하세요

cirrusAI Appeals 로 청구 데이터와 보험사 요구사항에 맞춰 맞춤형 이의신청서를 생성하여 환급 절차를 신속히 처리하세요.

cirrusAI 채팅으로 직원에게 자연어 지원을 제공하세요. 온보딩 및 워크플로우 탐색을 위한 EHR 내장형 어시스턴트입니다.

CareCloud의 한도

안드로이드용 앱은 제공되지 않습니다.

소프트웨어가 자주 다운되며, 사용자들은 느린 성능과 지연 시간으로 고생해야 합니다.

사용자들은 심각한 고객 서비스 문제를 보고하고 있습니다.

청구 및 보험 처리 지연으로 사용자들이 재정적 손실을 보고하고 있습니다

CareCloud 가격 정책

맞춤형 가격 책정

CareCloud 평가 및 리뷰

G2: 3. 6/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 3. 6/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 CareCloud에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 표현을 빌리자면:

CareCloud의 가장 큰 장점 중 하나는 컴퓨터에 로컬로 설치할 필요 없이 웹 기반으로 운영된다는 점입니다. 인터페이스는 매우 체계적이며 시스템 내 빠른 탐색이 가능합니다. 그러나 클리어링하우스는 근로자 보상 보험이나 자동차 보험사에 대한 청구를 전자적으로 제출할 수 없는 결과, 해당 청구서는 종이 문서로 전환되어 일반 우편으로 제출해야 합니다.

CareCloud의 가장 큰 장점 중 하나는 컴퓨터에 로컬로 설치할 필요 없이 웹 기반으로 운영된다는 점입니다. 인터페이스는 매우 체계적이며 시스템 내 빠른 탐색이 가능합니다. 그러나 클리어링하우스는 근로자 보상 보험이나 자동차 보험사에 대한 청구를 전자적으로 제출할 수 없는 결과, 해당 청구서는 종이 문서로 전환되어 일반 우편으로 제출해야 합니다.

💡 전문가 팁: 협업 tools에 직접 피드백 루프를 구축하세요. 예시: 간호사가 퇴원 플랜이 비현실적이라고 판단할 때 표시하거나 약사가 불명확한 처방전을 표시할 수 있도록 합니다. 실시간 피드백은 후속 과정에서 발생할 수 있는 오류를 방지합니다.

6. Microsoft Teams (의료진 회의 및 보안 협업에 최적)

Microsoft Teams를 통해

병원에서는 신속한 의사 결정이 원활한 소통에 의존하지만, 중요한 업데이트는 종종 전화 통화, 이메일 또는 놓친 메시지 속에 묻히곤 합니다. Microsoft Teams는 의료 제공자에게 실시간으로 채팅하고, 회의를 진행하며, 업데이트를 공유할 수 있는 보안하고 HIPAA 규정을 준수하는 방법을 제공함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

Microsoft Cloud for Healthcare에 통합된 Teams는 FHIR 지원 EHR과 직접 연동되어 기존 시스템 내에서 환자 상담을 시작하거나 치료 플랜을 업데이트하기 쉽습니다.

긴급한 메시지 전달, 예약된 비디오 진료, 리스트와 승인을 통한 체계적인 워크플로우 등 어떤 형태든 Teams는 병원의 업무 지연을 줄이고 정보 흐름을 원활하게 유지하는 데 도움을 줍니다.

Microsoft Teams의 주요 기능

통합 오디오/비디오 회의 기능을 통해 비디오 상담 및 팀 회의 시작

예약 앱 으로 환자 방문 일정을 관리하고, 자동으로 Teams 세션을 생성하세요.

의료용 템플릿을 적용하여 의료팀을 위한 채널과 앱을 신속하게 설정하세요

Shifts 앱으로 현장 직원 스케줄을 조정하여 행정 워크플로우를 간소화하세요

Microsoft Teams의 한도

제한된 관리자 기능으로 Teams를 통한 자격 증명 입력이나 장치 관리 같은 특정 IT 작업이 제한됩니다.

복잡한 알림 설정으로 인해 사용자가 효과적으로 알림을 맞춤 설정하기 어렵습니다.

기기/플랫폼 간 일관되지 않은 사용자 경험은 워크플로우에 악영향을 미칠 수 있습니다

Microsoft Teams 가격 정책

Free

기업: 사용자당 월 $5.25 (연간 청구)

Microsoft 365 F3: 사용자당 월 $8 (연간 결제)

프리미엄: 사용자당 월 $10 (연간 결제)

Microsoft Teams 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.4/5 (16,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (10,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Teams에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 수집한 피드백은 다음과 같습니다:

Teams는 앱 전환 없이도 채팅, 통화 또는 즉석 회의에 쉽게 참여할 수 있게 해줍니다. 메시지, 파일, 달력 등 모든 것이 한 곳에 모여 있는 점이 마음에 듭니다. 다만 데스크톱과 모바일 모두에서 앱이 다소 무겁고 로딩 시간이 걸립니다. 채팅 UI도 개선이 필요합니다. *

Teams는 앱 전환 없이도 채팅, 통화 또는 즉석 회의에 쉽게 참여할 수 있게 해줍니다. 메시지, 파일, 달력 등 모든 것이 한 곳에 모여 있는 점이 마음에 듭니다. 다만 데스크톱과 모바일 모두에서 앱이 다소 무겁고 로딩 시간이 걸립니다. 채팅 UI도 개선이 필요합니다. *

📖 함께 읽기: 협업을 위한 최고의 Microsoft Teams 대안

7. Slack (HIPAA 준수 커뮤니케이션 워크플로우에 최적)

Slack을 통해

Slack은 연결, 업데이트 공유, 진료 조정을 위한 유연한 환경을 제공하는 보안 협업 tool입니다. 엔터프라이즈 그리드 플랜은 HIPAA(미국 의료보험 이동성 및 책임법)에 맞춰 구성 가능하여 의료 제공자, 보험사, 연구원이 규정 준수를 유지하면서 전자 보호 건강 정보(ePHI)를 교환할 수 있습니다.

전용 채널, 안전한 통합 기능, 강력한 보안 제어 기능을 통해 환자 치료 지연을 줄이고 민감한 데이터가 보호되도록 보장합니다.

Salesforce Health Cloud 및 Service Cloud와 같은 플랫폼과의 연동으로 환자 및 회원 데이터를 중앙 집중화합니다.

Slack의 주요 기능

워크플로우 빌더 로 환자 접수부터 인시던트 보고 및 승인까지 반복적인 프로세스를 자동화하세요.

Slack Connect 공유 채널을 통해 외부 기관과 보안을 유지하며 협업하세요

데이터 손실 방지 tools 를 사용하여 팀의 Slack 사용을 모니터링하고 메시지 및 파일 제한을 적용하세요.

Clip로 환자 업데이트를 비동기적으로 검토하고 빠른 회의를 위해 Huddles를 활용하세요.

Slack의 한도

검색 기능은 한도가 있어 Slack 대안들에 비해 오래된 메시지나 파일을 찾기 어렵습니다.

다이렉트 메시지를 일괄 삭제하는 기능이 없어 사용자가 오래된 대화를 수동으로 삭제해야 함

Slack은 환자 관련 정보(PHI)가 포함된 경우 환자 대상 커뮤니케이션(환자, 플랜 회원, 가족 또는 고용주)에 플랫폼 사용을 명시적으로 금지합니다. 모든 PHI 관련 논의는 내부적으로만 이루어져야 합니다.

Slack 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $8.75

비즈니스+: 사용자당 월 $18

기업+: 맞춤형 가격

Slack 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (35,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (24,000개 이상의 리뷰)

8. Zoom (원격의료 상담 및 가상 진료팀 회의에 최적)

Zoom ( Zoom )을 통해

Zoom for Healthcare는 제공자가 환자와 동료들과 연결하는 방식을 간소화하도록 설계되었습니다.

의료 분야 특화 서비스에는 HIPAA 준수, 전용 BAA(비밀유지계약), 주요 EHR(전자의무기록) 시스템 연동이 포함됩니다. 이를 통해 민감한 데이터가 보호되는 동시에 제공자가 원격진료를 수행하고, 가상 클리닉을 운영하며, 여러 위치에 있는 전문가들과 협업할 수 있습니다.

Zoom은 환자 접근성과 임상 워크플로우 효율성을 균형 있게 조화시킵니다. 환자는 MyChart와 같은 포털을 통해 단일 링크로 가상 진료에 참여할 수 있으며, 별도의 소프트웨어 다운로드나 설치가 필요하지 않습니다.

Zoom의 최고의 기능들

대기실 채팅 과 제공자 알림 기능을 활용하여 환자 흐름을 효율화하세요

가상 진료 시 TytoCare 와 같은 의료 기기를 연결하여 실시간 환자 데이터와 이미지를 의료진에게 직접 전송하세요.

Zoom Rooms 기술을 활용하여 스마트 TV가 설치된 환자실에 원격의료 카트를 구축하세요.

Zoom 화이트보드로 종양 보드 및 치료 계획 수립 시 시각적 협업 수행

Zoom의 한도

시스템 중심의 업데이트와 빈번한 패치는 회의가 진행 중인 불편한 시간에 방해가 될 수 있습니다.

과거 취약점(예: Zoom 폭격, 암호화 결함)으로 인한 보안 우려는 여전히 민감한 사용 사례에 대한 주저함을 유발합니다.

의료 특화 내장 기능(예: 진료 전 접수 양식, 자동 알림, 통합 EHR 워크플로우)이 부족하여 외부 tools를 통해 추가해야 하는 경우가 많습니다.

Zoom 가격 정책

Pro: 사용자당 월 $16.99

비즈니스, 비즈니스 플러스, 기업: 맞춤형 가격 책정

Zoom 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (60,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (14,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoom에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

최근 G2 리뷰에 따르면:

Zoom Workplace의 두드러진 기능 중 하나는 여러 협업 tools을 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합한다는 점입니다. Zoom Meetings, Team Chat, 화이트보드, Scheduling tools을 하나의 인터페이스에 통합함으로써 많은 시간을 절약하고 여러 앱을 번갈아 사용해야 하는 번거로움을 줄여줍니다. 모바일 환경에서는 일관성이 떨어질 수 있습니다. *

Zoom Workplace의 두드러진 기능 중 하나는 여러 협업 tools을 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합한다는 점입니다. Zoom Meetings, Team Chat, 화이트보드, Scheduling tools을 하나의 인터페이스에 통합함으로써 많은 시간을 절약하고 여러 앱을 번갈아 사용해야 하는 번거로움을 줄여줍니다. 모바일 환경에서는 경험이 일관되지 않을 수 있습니다. *

🧠 재미있는 사실: 협업은 안전 문화를 강화합니다. 일본 병원에서는 팀워크와 조직 학습이 함께 증가할 때 병원 안전성이 향상됩니다— 직원들은 오류를 보고하고, 가족을 참여시키며, 피해를 예방하기 위해 일하는 데 더 편안함을 느낍니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Zoom 대체 솔루션

Google 작업 공간을 통해

Google Workspace는 Gmail, Docs, Sheets, Meet과 같은 일상적인 tools를 의료 및 생명과학 분야에 맞춤화된 HIPAA 준수 환경으로 통합합니다.

대부분의 직원과 의료진이 이미 이러한 앱에 익숙하기 때문에 도입이 빠르고 최소한의 교육만 필요합니다. 이러한 친숙함은 임상 팀 간의 정보 격차를 줄이는 데 도움이 됩니다.

Google Workspace의 이중 초점은 의료 제공자를 지원하고 생명과학 연구를 가속화합니다. 제로 트러스트 보안과 내장형 암호화 기술이 결합되어 조직은 VPN이나 지속적인 패치 작업의 부담 없이 대규모 협업을 수행할 수 있습니다.

Google 작업 공간의 최고의 기능

Google Forms 로 환자 접수 및 피드백을 수집하고 응답 내용을 즉시 Google 스프레드시트 에 동기화하세요.

Google 캘린더 로 편리한 일정 관리를 가능하게 하세요

Google Meet 을 통해 보안 원격의료 세션, 팀 회의 또는 교육 이벤트를 진행하세요.

Google Sites와 Google Vids로 온보딩 포털 및 교육 hub 구축하기

크롬북과 Android Enterprise 기기로 현장 직원이 안전하게 이동 중에도 접근할 수 있도록 지원하세요

Google 작업 공간의 한도

일부 외부 앱은 제대로 동기화되지 않아 Google 작업 공간 대안과 비교 시 일정 관리나 워크플로우에 문제를 일으킵니다.

관리자들은 Google 작업 공간 관리자 콘솔의 방대한 설정 옵션들로 인해 압도감을 느낍니다.

Google 연락처(BAA 적용 대상이 아닌 경우도 있음)는 연락처 및 제목 줄 데이터를 자동으로 저장하여 PHI가 노출될 수 있습니다.

Google Workspace 가격 정책

스타터: 사용자당 월 $8.40

표준 요금: 사용자당 월 $16.80

추가 혜택: 사용자당 월 $26.40

Enterprise Plus: 사용자당 월 $42

Google 작업 공간 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (46,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (17,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google 작업 공간에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자는 이렇게 요약했습니다:

모든 것이 하나의 플랫폼에서 원활하게 연결되는 점이 마음에 듭니다. Gmail, 드라이브, 문서, 스프레드시트, 달력, 회의가 통합되어 협업이 수월해집니다. 매우 사용자 친화적이고 구현이 쉬우며 모든 기기에서 접근 가능합니다. 문서와 스프레드시트에 대한 실시간 협업은 시간을 절약하고 모든 구성원의 업무를 일치시켜주며, 특히 원격 또는 하이브리드 근무 환경에서 유용합니다.

모든 것이 하나의 플랫폼에서 원활하게 연결되는 점이 마음에 듭니다. Gmail, 드라이브, 문서, 스프레드시트, 달력, 회의가 통합되어 협업이 수월해집니다. 매우 사용자 친화적이고 구현이 쉬우며 모든 기기에서 접근 가능합니다. 문서와 스프레드시트에 대한 실시간 협업은 시간을 절약하고 모든 구성원의 업무를 일치시켜주며, 특히 원격 또는 하이브리드 근무 환경에서 유용합니다.

💡 전문가 팁: 퇴원 계획이나 수술 전 준비 같은 반복적 프로세스에 ClickUp 작업 체크리스트를 활용하세요. 표준화는 중요한 업무에서 추측을 배제하여 협업을 더욱 원활하게 만듭니다. ClickUp에서 작업 체크리스트를 생성하여 반복 프로세스를 간소화하세요

10. 에픽 시스템즈 (종합적인 EHR 관리 및 임상 워크플로우에 최적)

에픽 시스템즈 제공

에픽(Epic)은 기록 관리 시스템 역할을 수행하며, 의료진, 행정 담당자, 심지어 외부 제공자까지 환자 치료를 중심으로 협업하는 방식을 개선합니다. 그 인터페이스인 하이퍼스페이스(Hyperspace)는 의사, 간호사, 청구 담당자 등 각 사용자의 역할에 맞춰 조정됩니다.

Comet은 위험, 결과 및 입원 기간에 대한 예측 통찰력을 제공하는 반면, 에픽의 생성형 AI 기능은 차트 작성, 코드, 심지어 환자 친화적인 커뮤니케이션 초안 작성까지 지원합니다.

의료 제공자는 환자가 서로 다른 에픽 지원 시설 간 이동 시 정보를 원활하게 공유할 수 있습니다. 이 시스템은 임상 작업과 행정 작업을 모두 처리하여 동일한 건물 내 또는 서로 다른 위치에 있더라도 진료팀이 조율된 협업을 유지할 수 있도록 합니다.

에픽 시스템즈의 주요 기능

In Basket 메시징 및 알림을 통해 보안을 갖춘 커뮤니케이션과 작업을 관리하세요

웹 기반 기록 공유를 위한 EpicCare Link 를 활용하여 의뢰 제공자에 대한 접근성을 확대하세요.

AI 차트 및 생성형 AI 기능으로 문서 작성 시간을 단축하세요

Haiku(모바일) 및 Canto(태블릿) 앱으로 이동 중에도 검토 및 주문이 가능합니다.

에픽 시스템즈의 한도

한도의 역사적 데이터로 인해 시간 경과에 따른 추세 분석이 더 어려워집니다.

완전한 도입까지 평균 약 9개월의 긴 구현 기간이 소요됩니다.

일부 외부 연동은 어려울 수 있습니다

에픽 시스템즈 가격 정책

맞춤형 가격 책정

에픽 시스템즈 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.2/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

💡 전문가 팁: 협업 시스템 내에 에스컬레이션 경로를 구축하세요. 검사 결과나 환자 노트가 중대한 문제로 표시되면, 누군가의 대기열에서 읽히지 않은 채 방치되지 않도록 적절한 상급 직원에게 자동으로 알림이 전송되어야 합니다.

11. Oracle Health (통합 임상 및 운영 데이터 관리에 최적)

오라클 헬스 제공

오라클 헬스(Oracle Health)의 일부가 된 Cerner는 임상, 재무 및 운영 데이터를 연결하도록 설계된 EHR 플랫폼을 제공합니다.

핵심 솔루션인 Cerner Millennium은 의료 기관에 단일 환경을 제공하여 제공자가 실시간으로 진료 기록을 작성하고 주문을 내리며 환자 이력을 확인할 수 있게 합니다.

Cerner가 두드러지는 점은 상호운용성과 환자 참여에 중점을 둔다는 것입니다. 인구 건강 관리용 HealtheIntent 및 환자 접근성 관리용 HealtheLife 같은 tools을 통해 내부 팀을 넘어 협업을 확장합니다.

Oracle Health 주요 기능

PowerChart 에서 직접 주문, 문서화 및 치료 플랜을 관리하세요.

CommonWell Health Alliance 및 Carequality 네트워크를 통해 기록을 원활하게 교환하세요

Oracle Health Developer API 및 타사 통합을 통해 시스템 기능을 확장하세요.

환자가 직접 치료 과정에 참여할 수 있도록 지원하는 HealtheLife를 통해 보안 메시징, 검사 결과 확인, 진료 예약 요청 기능을 제공합니다.

Oracle Health의 한도

특정 조직의 요구에 맞춘 서비스 제공의 맞춤형 부족

대규모 데이터셋 관리, 특히 AI 기능을 활용할 경우 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다.

Oracle Health 가격 정책

맞춤형 가격 책정

오라클 헬스 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 간호사와 의사의 팀워크는 수술 결과를 개선합니다. 665개 급성기 병원에서 130만 명 이상의 환자를 대상으로 한 대규모 연구에 따르면, 이들이 원활하게 일할 경우 수술 후 30일 이내 사망 확률이 감소하는 것으로 나타났습니다.

적합한 의료 협업 소프트웨어 선택 방법

의료 분야 협업 소프트웨어 선택은 매우 중요합니다. 시작점을 알려드립니다.

현재 겪고 있는 문제점부터 시작하세요

소프트웨어를 살펴보기 전에 일주일 동안 커뮤니케이션 문제를 추적하고, 메시지가 누락되는 때, 직원이 환자 업데이트를 찾지 못하는 때, 또는 중요한 정보가 너무 늦게 도착하는 때를 노트하세요. 이러한 실제 예시들은 어떤 기능 목록보다도 선택에 더 나은 지침이 될 것입니다.

실제 사용자의 의견을 들어보세요

매일 사용할 사람들을 묻지 않고 소프트웨어를 선택하지 마십시오.

간호사, 의사, 접수 직원에게 가장 큰 의사소통 문제점이 무엇인지 물어보세요. 무엇이 업무 속도를 늦추나요? 어떤 정보를 신속히 필요로 하나요? 그들의 답변은 공급업체의 약속보다 더 중요합니다.

💡 전문가 팁: 사용자들은 ClickUp의 '말하기-텍스트 변환' 기능을 사랑할 것입니다. 이 기능으로 임상 노트, 환자 업데이트 또는 치료 지침을 손쉽게 음성으로 입력할 수 있습니다—핸즈프리로 이동 중에도 가능합니다. 이는 문서 작업을 간소화하고 수동 타이핑을 줄여 의료 전문가들이 실시간으로 중요한 정보를 포착하도록 돕습니다. 정확성과 효율성 모두를 향상시킵니다.

현재 시스템과의 연동 방식을 확인해 보세요

협업 tool은 기존 EMR(전자의무기록), 예약 관리, 청구 소프트웨어와 손쉽게 연결되어야 합니다. 직원들이 여러 프로그램을 전환하거나 데이터를 중복 입력해야 한다면, 그들은 이를 사용하지 않을 것입니다.

공급업체에 해당 소프트웨어가 기존 시스템과 어떻게 연결되는지에 대한 구체적인 세부 사항을 문의하십시오.

당연히 사용하시는 모든 것은 HIPAA 규정을 준수해야 합니다.

실제 상황에서 테스트해 보세요

실제 환자 사례를 바탕으로 실제 바쁜 기간에 소프트웨어를 테스트하세요. 교대 근무 시간, 응급 상황, 일상적인 워크플로우 중에 사용해 보십시오. 네트워크 속도가 느려지거나 직원이 급하게 움직일 때의 성능을 확인하세요.

미래의 요구 사항을 고려하십시오

진료실 규모와 함께 성장할 수 있는 소프트웨어를 선택하세요. 사용자 수가 두 배로 늘어도 처리할 수 있나요? 공급업체가 정기적으로 새로운 기능을 추가하나요? 몇 달이 아닌 수년간 사용할 수 있는 플랫폼을 선택하세요.

의료 협업 소프트웨어 활용 사례

의료 협업 소프트웨어는 다양한 전문 분야의 임상 워크플로우를 혁신하고 있습니다. 실제 적용 사례는 다음과 같습니다:

원격 수술 지원: 특정 플랫폼은 증강 현실과 실시간 비디오 전송을 활용해 외과의가 어디서든 수술을 지도할 수 있게 합니다. 이 기술은 코로나19 팬데믹 기간 동안 복잡한 수술 수행에 핵심적인 역할을 했습니다.

응급실 협업: 응급실과 같은 고압적인 환경에서 협업 소프트웨어는 다학제 팀 간의 즉각적인 소통을 가능하게 합니다. 이러한 신속한 정보 교환은 적시에 정보에 기반한 의사결정을 내리는 데 핵심적입니다.

의료 교육 및 동료 학습: 이 플랫폼들은 의료 전문가들이 실제 환자 사례와 토론을 공유하여 협업 학습을 촉진합니다. 이러한 이 플랫폼들은 의료 전문가들이 실제 환자 사례와 토론을 공유하여 협업 학습을 촉진합니다. 이러한 동료 간 지식 교류는 진단 정확도와 임상 기술을 향상시킵니다.

의료 청구 사기 탐지: 의료 분야 AI 도구는 허위 청구 및 과다 청구와 같은 사기 행위를 탐지하는 데 도움을 줍니다. 이는 의료 기관이 사기로 인한 손실을 최소화하는 데 기여합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp의 AI 에이전트는 환자 후속 조치 및 진료 조정과 같은 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다. 예시, ClickUp 맞춤형 에이전트를 설정하여 환자의 상태 변화(퇴원 또는 새로운 검사 결과 등)를 모니터링하고, 이후 자동으로 후속 작업을 팀 회원에게 할당하며, 알림을 전송하고, 보안 채팅 채널에서 키 업데이트를 요약할 수 있습니다. 이는 수동 노력을 줄이고, 적시 환자 관리를 보장하며, 효율성과 환자 치료 결과를 모두 향상시킵니다. 첫 번째 노코드 AI 에이전트를 설정하는 방법을 알아보세요:

🔍 알고 계셨나요? 간호사와 의사의 협업이 우수한 병원은 예상보다 훨씬 낮은 사망률을 보고합니다. 한 연구에 따르면 협업 수준이 높은 병원은 예측 사망률보다 약 41% 낮은 사망률을 기록한 반면, 협업이 취약한 병원은 예측 사망률을 58% 초과했습니다.

📖 함께 읽어보세요: 더 나은 환자 인계를 위한 무료 간호 보고서 양식 템플릿

ClickUp으로 의료팀 협업 강화하기

놓친 전화, 흩어진 노트, 오래된 일정표는 환자에게 치명적인 지연으로 이어질 수 있습니다. ClickUp은 의료팀에게 치료 조정, 업데이트 기록, 워크플로우 관리를 위한 하나의 보안을 갖춘 스페이스를 제공함으로써 이러한 업무 산발성을 해결합니다.

의료진은 tool 전환 없이 업무 배정, 프로토콜 문서화, 환자 상태 업데이트 추적이 가능합니다. ClickUp 채팅 내 대화는 관련 환자 작업과 항상 연결되어 맥락이 끊어지지 않습니다. ClickUp 문서에서는 치료 지침, 연구 노트, 퇴원 지시사항을 실시간으로 공동 작업할 수 있으며, 사용자 지정 필드를 활용하면 환자 식별자나 긴급도 같은 세부 정보를 워크플로우 내에서 직접 기록할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 위험 요소를 표면화하고, 후속 조치 체크리스트를 생성하며, 필요 시 중요한 질문에 답변함으로써 추가적인 보호 계층을 제공합니다.

ClickUp은 의료 현장에서 협업이 실제로 일하도록 하는 보안 플랫폼입니다. 이를 통해 팀은 조정 업무에 덜 신경 쓰고 환자 치료에 더 집중할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

의료 협업 소프트웨어는 의사, 직원, 환자를 연결하여 커뮤니케이션, 작업 관리, 데이터 공유를 중앙화합니다. 이러한 tools들은 부서 간 정보 격차를 해소하고 진료 협력을 강화하며 팀과 부서 전반의 워크플로우를 효율화합니다.

ClickUp Enterprise는 서명된 비즈니스 협력 계약서(BAA)와 함께 사용할 경우 HIPAA 준수를 지원합니다. Slack Enterprise Grid 및 Microsoft Teams(엔터프라이즈 플랜)와 같은 다른 플랫폼도 올바르게 설정되고 엄격한 보안 정책 하에서 사용될 경우 HIPAA 준수를 위해 구성할 수 있습니다.

신속하고 보안을 갖춘 커뮤니케이션을 위해 ClickUp과 TigerConnect가 널리 사용됩니다. 반면 임상 데이터 교환 시 보안을 위해서는 에픽 Systems와 Oracle Health가 두각을 나타냅니다.

환자 데이터 및 진료 기록에 대한 직접 접근이 우선순위라면, 에픽이나 Cerner와 같은 EHR 통합 tools가 최적입니다. 보다 광범위한 프로젝트 관리, 부서 간 워크플로우, 또는 다중 앱 연동이 필요하다면 ClickUp과 같은 일반 플랫폼이 더 큰 유연성을 제공합니다.

의료 협업 소프트웨어는 의료 업계 팀이 정보를 더 빠르게 공유하고, 오해로 인한 의사소통 문제를 줄이며, 치료를 더 효과적으로 조정할 수 있도록 지원합니다. 이는 지연 감소, 더 정확한 의사 결정, 그리고 전반적으로 향상된 환자 치료로 이어집니다.

가격은 크게 다릅니다: ClickUp과 같은 의료 프로젝트 관리 플랫폼은 Free Plan으로 시작하여 HIPAA 관련 엔터프라이즈 플랜을 포함한 다양한 등급을 제공하는 반면, Epic이나 Oracle Health와 같은 의료 전용 tools은 규모와 맞춤형에 따라 병원에 연간 수십만 달러의 비용이 발생할 수 있습니다.

협업 tools은 EHR을 보완하지만 대체하지는 않습니다. 협업 tools이 커뮤니케이션과 워크플로우를 관리하는 반면, EHR은 임상 기록과 환자 병력을 위한 핵심 기록 시스템으로 남아 있습니다. 두 시스템은 통합될 때 가장 효과적으로 일합니다.