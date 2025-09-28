워크플로우를 간소화하는 무료 Asana 칸반 템플릿

제인은 이 정도만 더 있으면 폭발할 지경이었다. 그녀의 데스크탑에는 47개의 탭이 열려 있었고, 팀원들은 그녀가 할당한 기억조차 없는 업데이트를 요구했으며, 그녀의 "프로젝트 타임라인"은 누군가가 실수로 지워버린 화이트보드에 존재했다.

프로젝트 관리자인 제인은 위기 수습에 탁월했지만, 최근 들어 리더라기보다 전임 소방관 같은 기분이 들었습니다. 그러던 중 그녀에게 '칸반의 깨달음'이 찾아왔습니다

여러분도 워크플로우가 정글 같고, 고장난 지도를 든 외로운 탐험가 같다고 느낀 적이 있다면, 이 블로그가 바로 여러분을 위한 것입니다.

무료 Asana 칸반 템플릿을 살펴보세요—프로젝트 관리자, 애자일 팀, 그리고 작업이 눈에 보이는 곳에서 관리하는 것을 선호하는 애자일 프로젝트 관리를 실천하는 모든 분에게 매우 유용합니다.

🧠 재미있는 사실: 칸반(Kanban)은 일본어 '看(칸, sign)'과 '板(반, board)'에서 유래했습니다. 이름 그대로죠. 칸반 보드는 작업이 검토 중이거나, 승인을 기다리거나, 완료 직전인 상태를 가시화하여 일 관리를 단순화합니다.

칸반 템플릿 한눈에 보기

블로그에 목록으로 소개된 모든 칸반 템플릿을 요약한 테이블입니다:

좋은 Asana 칸반 템플릿의 조건은 무엇인가요?

아사나 칸반 템플릿은 '할 일', '진행 중', '완료됨'과 같은 명확한 시각적 단계로 워크플로우를 구성하는 사전 구축된 보드입니다. 이를 통해 팀은 혼란 없이 목적의식을 가지고 작업을 진행할 수 있습니다.

하지만 제대로 된 칸반 보드는 단순히 작업을 정리하는 것 이상의 역할을 합니다. 시각적 프로젝트 관리, 작업 진행 중 (WIP) 한도, 지속적인 개선과 같은 칸반 원칙을 준수하며 팀이 실제로 어떻게 운영되는지를 반영합니다.

고성능 칸반 보드 템플릿에서 다음 키 구성 요소를 확인하세요:

*시각적 계층 구조: 중요한 사항을 우선 노출하세요. 우수한 칸반 보드 템플릿은 예정된 작업, 우선순위가 높은 단계 또는 임박한 문제를 강조하여 팀이 정확히 어디에 집중해야 하는지 알 수 있도록 해야 합니다

명확한 소유권: *작업 할당 및 각 항목의 담당자를 명확히 지정하세요. 색상 코드화된 검토자 또는 역할 기반 스윔레인(예: '개발자 검토' vs. '클라이언트 검토')은 모호성을 줄이고 책임감을 고취합니다

자동화 트리거: *반복적인 단계를 건너뛰세요. 최고의 템플릿은 카드가 이동하는 순간 팀원을 자동 할당하고, 마감일을 트리거하거나, 알림을 발송합니다. 빈번한 상태 변경과 피드백 루프가 필요한 애자일 워크플로우에 완벽합니다

맞춤형: *진행 중에도 자유롭게 조정하세요. 스프린트 목표 변경, 작업 상태 업데이트, 열 이름 변경 등 훌륭한 템플릿은 프로세스에 맞춰 유연하게 조정됩니다. 그 반대는 아닙니다

실시간 추적: 진행 상황을 실시간으로 파악하세요. 이 즉각적인 개요를 통해 비동기 스탠드업을 운영하고, 이해관계자에게 지속적으로 정보를 제공하며, 빠르게 진행되는 프로젝트 전반에 걸쳐 가시성을 유지할 수 있습니다—모두 하나의 대시보드에서 가능합니다

내장된 팀워크: 팀 협업을 원활하게 유지하세요. @멘션, 카드 댓글, 첨부 파일을 활용해 팀원을 참여시키고, 장애 요소를 신속히 해결하며, 모든 업데이트를 작업이 진행되는 바로 그 자리에서 관리하세요 팀 협업을 원활하게 유지하세요. @멘션, 카드 댓글, 첨부 파일을 활용해 팀원을 참여시키고, 장애 요소를 신속히 해결하며, 모든 업데이트를 작업이 진행되는 바로 그 자리에서 관리하세요

💡 프로 팁: 재사용 가능한 태그, 열 논리, 내장 규칙이 포함된 칸반 보드 템플릿을 선택하세요. 클라이언트 온보딩, 마케팅 캠페인, 소셜 미디어 달력, 주간 회고 같은 작업을 위해 몇 초 만에 복제할 수 있습니다. 한 번의 탄탄한 설정 = 끝없는 반복적 성공.

free로 사용해 볼 수 있는 Asana 칸반 템플릿*

이 플러그 앤 플레이 방식의 디지털 칸반 tools는 작업을 단계별로 구성하고 팀 워크플로우의 가시성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 목록의 각 템플릿은 스프린트 플랜, 검토, 진행 중인 대기열 등 특정 워크플로에 적합합니다.

*asana 칸반 보드 템플릿

via Asana

Asana 칸반 보드가 처음이라면 이 템플릿으로 쉽게 시작하세요. 신규 요청, 백로그, 진행 중, 완료됨라는 네 가지 간단한 열을 통해 개별 작업이 단계별로 이동하는 과정을 시각화할 수 있습니다.

각 열은 명확한 일 상태를 나타내므로 끝없는 목록 속에서 누락되는 일이 없습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

보드 보기를 사용하여 다양한 단계에서 작업의 진행 상황을 즉시 파악하세요

반복 작업을 처음부터 시작하지 않고도 복제하고 조정하세요

내부 운영, 채용 또는 콘텐츠 파이프라인을 위한 가벼운 워크플로우를 생성하세요

🔑 이상적인 대상: 복잡함 없이 칸반 보드를 만들고자 하는 1인 기업가, 소규모 운영 팀 또는 처음 사용하는 Asana 사용자.

🔎 알고 계셨나요? 칸반은 1940년대 도요타 엔지니어 오노 타이이치가 적시생산 시스템으로 제조 공정을 혁신하면서 시작되었습니다. 과잉 생산 대신 팀은 고객이 필요로 하는 것을 정확히 (필요할 때 바로) 생산했습니다. 이러한 풀 방식 사고방식은 오늘날까지도 애자일 생산성의 핵심으로 자리 잡고 있습니다.

2. Asana 칸반 카드 템플릿

via Asana

칸반 보드는 카드만큼 강력합니다. 칸반 카드 템플릿은 각 카드를 작업 지휘 센터로 바꿔줍니다. 흩어진 작업 정보 대신 사용자 지정 필드, 하위 작업, 형식 옵션을 갖춘 반복 가능한 레이아웃을 제공합니다. 카드를 열면 팀원들은 즉시 진행 상황, 필요한 사항, 담당자를 확인할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

중첩된 하위 작업과 시각적 작업 계층 구조로 복잡한 일을 세분화하세요

우선순위, 마감일, 소유자를 위한 구조화된 필드로 명확성을 더하세요

카드에 작업 의존성을 직접 지도하여 관련 일을 연결하세요

🔑 권장 대상: 칸반 워크플로우 내에서 복잡한 작업 정보를 추적해야 하는 세부 사항에 집중하는 팀.

🎥 프로젝트 관리자가 칸반 맨으로 변신하는 모습을 시청하세요 (나중에 고마워하세요!)

3. Asana 스크럼반 템플릿

via Asana

스크럼 워크플로우에서 칸반으로 전환하거나 두 방식을 혼합하는 경우, 이 스크럼반 Asana 템플릿이 원활한 전환을 돕습니다.

팀이 익숙한 프레임워크를 유지하면서 더 유연한 풀(pull) 기반 워크플로로 전환할 수 있도록 제공합니다. 작업을 시각화하고, 진행 상황을 추적하며, 목표 변경 시 우선순위를 재조정하고, 매번 설정을 재구성하지 않고도 일관된 작업 속도를 유지하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

스프린트 의식과 칸반 보기를 결합하여 유연성을 잃지 않으면서 구조를 유지하세요

일일 스탠드업, 작업 진행 중 (WIP) 한도, 백로그 그루밍과 같은 애자일 루틴을 자동화하세요

스토리 포인트나 노력 수준으로 작업을 태그하여 더 스마트하게 계획하고 장애 요소를 조기에 표시하세요

🔑 이상적인 대상: 릴리스, 버그 수정, 스프린트 플랜을 동시에 처리하는 애자일 팀 — 구조를 유지하면서 흐름을 높이기 위해 스크럼반(Scrumban)을 시험 중인 팀.

🔎 알고 계셨나요? 스크럼과 칸반은 모두 애자일 방법론에 기반을 두고 있지만 , 팀을 이끄는 방식은 서로 다릅니다. 스크럼은 스프린트, 정기 회의, 정의된 역할과 같은 구조를 바탕으로 효과적으로 운영됩니다. 일정한 루틴과 시간 제한 목표를 기반으로 운영하는 팀에 적합합니다

칸반은 흐름에 관한 것입니다—시각적 프로젝트 관리 활용, 작업 과부하 한도, 실시간 적응을 통해 ✨ 많은 팀이 두 가지를 혼합한 방식(스크럼반) 을 채택합니다. 스크럼의 의식과 칸반의 유연성을 결합하여 규모가 커짐에 따라 적응하는 워크플로우를 구현합니다.

4. Asana 데일리 StandUp 회의 템플릿

via Asana

StandUp은 팀 간 동기화를 유지해야 하지만, 종종 서둘러 진행되는 업데이트 목록으로 전락합니다. 이 일일 StandUp 회의 템플릿은 매일의 점검을 위한 구조를 제공하여, 모두가 공유할 내용, 블록된 사항, 후속 조치가 필요한 사항을 명확히 파악할 수 있도록 합니다.

팀이 서로 다른 시간대에서 일하고 있을 때도 업데이트를 놓치지 않도록 보장합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

직관적인 시각적 인터페이스로 일상 작업 관리를 간소화하세요

비동기 업데이트와 가시적인 장애 요소로 팀 회원을 참여시키세요

일이 발생하는 바로 그 자리에서 후속 조치를 즉시 생성하세요

🔑 적합한 대상: 추가 회의 없이도 신속하게 비동기식 스탠드업을 통해 협업을 유지해야 하는 원격 또는 하이브리드 팀.

➡️ 함께 읽기: 무료 Asana 프로젝트 관리 템플릿

5. 아사나 스프린트 백로그 템플릿

via Asana

스프린트는 빠르게 진행되며, 명확한 백로그 없이는 과도한 약속이나 키 일 누락이 발생하기 쉽습니다. 이 애자일 중심 템플릿은 칸반 시각화를 통해 팀이 스프린트 항목을 우선순위화하고 분류하며 개선하는 데 도움을 줍니다.

노력을 추정하고 병목 현상을 파악하며, 새로운 장애물이나 버그가 발생할 때마다 즉각 조정하세요—전부 납품 일정을 방해하지 않으면서 말이죠.

이 템플릿을 좋아할 이유:

깔끔한 칸반 스타일 레이아웃으로 일 목표와 작업 부하를 시각화하세요

스프린트 중간에 우선순위를 재조정하거나 범위를 확장하면서도 출시 타임라인은 그대로 유지하세요

팀원과 이해관계자에게 진행 상황을 가시화하고 장애 요소를 신속하게 표시하세요

🔑 이상적인 대상: 변화하는 우선순위, 버그 수정, 주간 또는 격주별 전달 주기를 동시에 관리하는 애자일 또는 스크럼 팀.

🧠 재미있는 사실: 애자일 스프린트는 달리기 스프린트에서 모티프를 얻었습니다—짧고 집중적인 일의 폭발적인 순간이죠. 빠른 주기로 구축, 테스트, 반복을 수행하는 신속한 팀에 이상적입니다.

➡️ 함께 읽기: 워크플로우를 효율화하는 최고의 칸반 보드 예시

*칸반 보드에 Asana 사용 시 한도

Asana는 가벼운 칸반 설정에는 효과적이지만, 프로젝트 규모가 커지거나 워크플로우가 복잡해지면 한계가 드러납니다.

자동화 부족부터 한도 가시성에 이르기까지, 팀의 속도를 늦출 수 있는 요소는 다음과 같습니다:

*진행 중인 작업(WIP) 제한 기능 없음: 칸반 프로세스는 각 단계별 작업량을 한도로 설정하여 과부하를 방지하는 데 핵심이 있습니다. Asana는 열별 작업 수를 제한할 수 없으므로, 과도한 약속을 하고 방향성을 잃기 쉽습니다

흩어진 프로젝트 보기: *여러 보드를 관리 중이신가요? 모든 타임라인, 장애 요소, 달력을 한곳에서 확인할 수 있는 통합 뷰가 없습니다. 기본적인 업데이트를 확인하려면 탭 사이를 계속 오가야 합니다

기본 보고 및 분석: Asana 대시보드는 깔끔해 보이지만 분석 기능이 부족합니다. 복잡한 데이터를 겹쳐 표시하거나 고급 차트를 생성하거나 심층 필터링을 할 수 없어, 고성능 사용자들은 성과 추적에 대한 더 많은 제어권을 갈망하게 됩니다

기본 시간 추적 기능 없음: *스프린트, 청구 또는 생산성 관리를 위한 시간 추적이 필요하신가요? Asana는 기본적으로 이를 지원하지 않습니다. 외부 tools를 연결해야 하므로 추가 단계와 잠재적인 동기화 문제가 발생할 수 있습니다

협업 tool 부족: *Asana에는 내장형 화이트보드, 화면 녹화, 스케치 tools가 없습니다. 시각적 브레인스토밍, 신속한 플랜 수립 또는 비동기식 창의적 세션은 종종 다른 앱으로 밀려나 흐름과 중앙 집중화를 방해합니다

계층형 기능 접근: 작업량 보기, 목표, 고급 타임라인과 같은 핵심 tools은 프리미엄 플랜에서만 이용 가능합니다. 성장 중인 팀은 규모가 커지기 시작할 때쯤 유료 장벽에 부딪히곤 합니다

실제 Asana 사용자들의 후기:

이러한 한도는 실제 팀에 매일 영향을 미칩니다. G2와 레딧을 분석하여 사람들이 칸반 스타일 일에도 Asana를 어떻게 활용하는지, 그리고 어떤 부분에서 문제가 발생하는지 살펴보았습니다:

레딧 사용자의 의견은 다음과 같습니다:

Asana 정보는 항상 고립된 느낌이었습니다. 10개의 별도 프로젝트에 대한 달력이 있었지만, 이들을 한눈에 함께 볼 수 없었습니다.

Asana 정보는 항상 고립된 느낌이었습니다. 10개의 별도 프로젝트에 대한 달력들이 있었지만, 이들을 한눈에 함께 볼 수 없었습니다.

다른 G2 리뷰어의 의견은 다음과 같습니다:

여러 프로젝트를 동시에 진행할 때 특히 Asana 알림에 파묻히기 쉽습니다. 팀원들이 설정을 적극적으로 맞춤형으로 맞춤화하지 않으면 압도되어 우선순위를 놓칠 수 있습니다.

여러 프로젝트를 동시에 진행할 때 특히 Asana 알림에 파묻히기 쉽습니다. 팀원들이 설정을 적극적으로 맞춤형으로 설정하지 않으면 압도되어 우선순위를 놓칠 수 있습니다.

그렇다면 이러한 병목 현상을 어떻게 극복할 수 있을까요? 더 스마트한 전환을 할 때입니다.

대체 Asana 칸반 템플릿

클릭업(ClickUp)을 회의하세요 —일을 위한 만능 앱. 실시간 협업, 프로젝트 간 가시성, 내장형 시간 추적, 화이트보드, 화면 녹화, AI 기반 자동화 기능을 통해 클릭업은 Asana가 제공하지 않는 것 — 그리고 훨씬 더 많은 것들을 제공합니다. 모든 것이 한곳에.

ClickUp 칸반 보드 보기는 드래그 앤 드롭의 간편함과 팀이 필요로 하는 모든 맞춤형을 통해 워크플로우에 진정한 힘을 실어줍니다.

어떤 작업 목록에서든 새 보드를 생성하고, 각 단계를 조정하며, tool 간 전환 없이 일을 진행하세요. 불필요한 일 분산을 방지합니다 .

가장 큰 장점은? 하나의 보기에 얽매이지 않는다는 점입니다. 간트, 달력, 타임라인 또는 칸반 보드 보기 사이를 즉시 전환하세요— 가장 명확한 시각화를 제공하는 보드를 선택하세요.

g2 사용자가 ClickUp에 대해 남긴 평가: *

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 팀과 클라이언트를 손쉽게 한 페이지에 모아준다는 것입니다. 칸반 보드와 간트 차트부터 문서 및 화이트보드까지 모든 것을 한곳에서 제공하므로, 여러 tools를 오가며 작업할 필요 없이 브레인스토밍, 플랜, 실행을 원활히 진행할 수 있습니다. 실시간 댓글, 간편한 @멘션, 세분화된 권한 설정 덕분에 클라이언트는 필요한 정보만 정확히 확인하면서도 작업이나 문서 내에서 직접 협업할 수 있습니다. 여기에 강력한 자동화 기능, 사용자 지정 필드, Slack·Google Drive·Zoom 연동까지 더하면 ClickUp은 프로젝트를 원활히 진행시키고 커뮤니케이션을 투명하게 만드는 진정한 '지휘 센터'가 됩니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 팀과 클라이언트를 손쉽게 한 페이지에 모아준다는 것입니다. ClickUp은 칸반 보드와 간트 차트부터 문서 및 화이트보드까지 모든 것을 한곳에서 제공하므로, 여러 tools를 오가며 작업할 필요 없이 브레인스토밍, 플랜, 실행을 원활히 진행할 수 있습니다. 실시간 댓글, 간편한 @멘션, 세분화된 권한 설정 덕분에 클라이언트는 필요한 정보만 정확히 확인하면서도 작업이나 문서 내에서 직접 협업할 수 있습니다. 여기에 강력한 자동화 기능, 사용자 지정 필드, Slack·Google Drive·Zoom 연동까지 더하면 ClickUp은 프로젝트를 원활히 진행시키고 커뮤니케이션을 투명하게 만드는 진정한 '지휘 센터'가 됩니다.

이제 가장 복잡한 워크플로우도 매끄럽고 관리 가능한 작업으로 전환하여 팀의 칸반 보드를 날카롭고 간결하며 빠르게 유지하는 ClickUp 템플릿을 살펴보겠습니다.

*clickUp 칸반 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 칸반 보드 템플릿으로 혼란스러운 작업 목록을 간소화된 시각적 워크플로로 전환하세요

전통적인 작업 목록은 복잡한 형식에 묻혀 있을 때 종종 실패합니다. ClickUp 칸반 보드 템플릿은 흩어진 작업을 따라하기 쉬운 드래그 앤 드롭 시각적 워크플로로 전환하여 이 문제를 해결합니다.

새로운 프로젝트를 시작하거나, 여러 팀과 협업하거나, 단순히 작업 관리를 개선하려는 경우에도 여러분의 프로세스에 맞춰 조정됩니다. 맞춤형 단계를 설정하고, 우선순위에 따라 색상을 구분하며, 진행 중인 작업, 주의가 필요한 작업, 담당자를 한 곳에서 필터링하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

실제 프로젝트 계층 구조를 반영하는 중첩된 하위 작업으로 작업을 세분화하세요

실시간 카드 업데이트와 스레드형 댓글로 모든 구성원의 업무를 일치시키세요

전환, 업데이트 및 반복적인 단계를 자동화로 처리하세요

🔑 권장 대상: 실시간 가시성과 체계적인 실행이 필요한 빠르게 변화하는 워크플로우를 관리하는 프로젝트 관리자, 애자일 마케터 또는 크로스-기능 팀.

💡 보너스: 상황 인식 AI의 힘으로 칸반 워크플로우를 강화하세요: ClickUp, 구글 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 가로질러 칸반 템플릿, 프로젝트 보드, 워크플로우 문서를 즉시 검색하세요

텍스트 to 음성 변환 을 사용하여 질문하고, 카드를 생성하고, 상태를 업데이트하거나, 어디서나 손을 사용하지 않고 음성으로 칸반 보드를 관리하세요 을 사용하여 질문하고, 카드를 생성하고, 상태를 업데이트하거나, 어디서나 손을 사용하지 않고 음성으로 칸반 보드를 관리하세요

ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 AI tools를 활용하여 칸반 프로세스에 맥락과 지능을 더하는 단일 기업급 솔루션으로 업무를 혁신하세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 여러분의 일을 이해하는 맥락 기반 업무 AI 슈퍼 앱입니다. AI 도구 과다 사용을 줄이고, 음성으로 일을 완료하고, 문서를 생성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

2. ClickUp 칸반 보기 로드맵 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 칸반 보기 로드맵 템플릿으로 제품의 개념 단계부터 완료까지의 여정을 시각화하세요

대부분의 제품 팀은 로드맵과 일상적인 실행을 동기화하는 데 어려움을 겪습니다. 플랜은 변경되고, 업데이트는 묻히며, 이해관계자들은 가시성을 잃어 병목 현상과 업무 인수인계 누락으로 이어집니다. ClickUp 칸반 뷰 로드맵 템플릿이 이를 모두 해결해 드립니다.

이 템플릿은 단일하고 역동적인 시각적 작업 공간에서 거시적 계획과 실무적 실행을 매끄럽게 결합합니다. 시간 기반 열을 활용해 분기 또는 스프린트를 구성하고, 수직 스윔레인으로 이니셔티브를 계층화하며, 로드맵이 실시간으로 진화하도록 하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

내장된 사용자 지정 필드로 중요한 제품 인사이트를 즉시 파악하세요

우선순위가 변해도 민첩하게 대응하세요—흐름을 끊지 않고 재구성하세요

타임라인에서 팀 업무량까지 7가지 이상의 뷰를 전환하며 모든 각도에서 진행을 추적하세요

🔑 이상적인 대상: 다중 스프린트 릴리스를 플랜하거나, 로드맵 전환을 관리하거나, 팀 간 기능 출시를 추적하는 제품 리더 또는 엔지니어링 관리자.

💡 전문가 팁: 지능형 AI가 로드맵을 구축하도록 하세요. ClickUp Brain은 칸반 보드를 단순히 지원하는 것이 아니라 그 성능을 극대화합니다. 큰 목표를 실행 가능한 단계로 분할하고, 의존성을 지도하며, 테스트 플랜을 초안 작성하는 등 번거로운 작업을 대신 처리해 줍니다. 여러분은 구축에 집중하세요; Brain이 나머지를 처리합니다!

3. 소프트웨어 개발용 ClickUp 칸반 템플릿

무료 템플릿 받기 소프트웨어 개발을 위해 특별히 설계된 ClickUp 칸반 템플릿으로 개발 주기를 가속화하세요

개발 팀은 단순히 코드를 작성하는 것이 아닙니다. 버그, 스프린트 목표, 기능 요청, 갑작스러운 핫픽스까지 처리하며 마감일을 향해 질주합니다. 바로 이 때문에 워크플로우를 체계적이고 안정적으로 유지하려면 소프트웨어 개발용 ClickUp 칸반 템플릿이 필요합니다.

모든 작업—신규 기능이든 막판 버그 수정 작업이든—백로그에서 코딩, 검토, 테스트, 배포에 이르기까지 명확하고 번거롭지 않은 경로를 따릅니다. '하지 않는' 작업도 제자리를 갖기 때문에, 여러분의 우선순위와 비우선순위가 명확해집니다.

가장 큰 장점은? ClickUp 자동화 기능이 작업을 원활한 흐름으로 유지시켜, 카드를 즉시 올바른 열로 이동하므로 보드가 깔끔하게 유지되고 팀원들이 집중할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

아이디어에서 납품까지 명확한 흐름을 따르세요—누락된 티켓도, 추측도 없습니다

복잡성, 노력, 소유자 등 세부적인 정보를 사용자 지정 필드를 통해 기록하세요

작업 진행 중 (WIP) 한도, 자동 라우팅, 실시간 상태 업데이트로 병목 현상을 방지하세요

🔑 적합 대상: 기능, 버그, 기술 부채를 균형 있게 관리하는 엔지니어링 팀 및 프로젝트 리더—특히 지속적인 스탠드업 없이도 완벽한 가시성을 원하는 분들에게 이상적입니다.

🔎 알고 계셨나요? Microsoft에서는 애자일 팀이 기존 스프린트의 부담을 없애고 실시간 가시성을 확보하며 엔지니어의 역량을 강화하기 위해 칸반을 도입했습니다. 로널드 클렘즈(Ronald Klemz) 수석 소프트웨어 엔지니어링 매니저의 표현을 빌리자면: 우리는 약속된 일이 스프린트 기간 내에 완료되도록 회의, 플랜, 재플랜에 많은 시간을 할애했습니다. 그 결과 대규모 일 항목들이 며칠 또는 몇 주 동안 '진행 중' 열에 머물러 일의 상태를 파악하기 어려웠습니다. 회의 부담을 줄이고 엔지니어들의 시간을 확보하기 위해 칸반을 시도하기로 결정했고, 그 이후로 한 번도 후회한 적이 없습니다. 우리는 약속된 작업이 스프린트 기간 내에 완료되도록 회의, 계획 수립, 재계획에 많은 시간을 할애했습니다. 그 결과 대규모 작업 항목들이 며칠 또는 몇 주 동안 '진행 중' 열에 머물러 작업 상태를 파악하기 어려웠습니다. 회의 부담을 줄이고 엔지니어들의 시간을 확보하기 위해 칸반을 시도하기로 결정했고, 그 이후로 한 번도 후회한 적이 없습니다.

4. ClickUp 애자일 칸반 프로젝트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 애자일 칸반 프로젝트 관리 템플릿으로 빠르고 유연하며 집중력을 유지하세요

애자일 방법론은 구조와 유연성을 결합하여 더 스마트하게 플랜하고, 더 빠르게 방향을 전환하며, 지속적으로 성과를 내도록 돕습니다. ClickUp 애자일 칸반 프로젝트 관리 템플릿이 그 힘을 여러분의 손에 쥐어줍니다.

이 도구를 활용해 일을 반복 단위로 분할하고 추진력을 잃지 않으면서 우선순위를 조정하는 칸반 보드를 생성하세요. 백로그 정리부터 장애 요소 해결까지, 모든 단계가 가시적으로 관리되며 경직된 플랜의 부담 없이 진행됩니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

에픽, 스토리 포인트, 기술적 부채를 하나의 간소화된 보기로 관리하세요

작업 진행 중 (WIP) 한도, 차단 플래그 및 실시간 업데이트로 병목 현상을 방지하세요

스프린트 보고서를 자동 생성하여 속도를 추적하고 계획을 개선하세요

🔑 이상적인 대상: 반복적 전달, 피드백 주기, 변화하는 로드맵을 모두 하나의 유연한 칸반 작업 공간에서 균형 있게 관리하는 애자일 제품 스쿼드 및 기술 팀.

🧠 재미있는 사실: 애자일 선언문은 현대 반복적 개발의 근간입니다. 12가지 원칙은 고객 중심 사고, 경직성보다 유연성, 경직된 플랜과 과도한 문서보다 일하는 솔루션을 강조합니다.

5. ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿으로 더 스마트한 스프린트를 플랜하세요

스프린트 계획은 추진력을 불어넣을 수도 있지만, 지나친 고민, 불분명한 목표, 과부하 팀으로 이어질 수도 있습니다. ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿은 불필요한 요소를 제거하여 더 스마트한 회의를 진행하고, 신속하게 목표를 정렬하며, 자신감 있게 시작할 수 있도록 지원합니다.

스프레드시트와 포스트잇은 이제 그만! 이 템플릿은 스프린트 시작 전 목표를 설정하고, 백로그를 정제하며, 소유자 책임을 확정하는 단계별 가이드 역할을 합니다. 원격이든 하이브리드든, 고속 전달을 위한 올바른 방향을 제시합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

자동화된 백로그 정렬 및 필터링 tools로 스프린트 플랜을 준비하세요

과도한 약속을 방지하는 정확한 용량 계산에 기반하여 일을 할당하세요

실시간 번다운 차트와 속도 추적으로 스프린트 진행 상태를 모니터링하세요

🔑 권장 대상: 스크럼 마스터, 애자일 PM, 그리고 구조화된 시간 제한 스프린트 플랜을 자신감 있게 주도하고 후속 회의 횟수를 줄이고자 하는 팀.

6. ClickUp 간단한 스프린트 칸반 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 심플 스프린트 칸반 템플릿으로 애자일 도입을 간소화하세요

시간이 부족하거나 소규모 팀으로 프로젝트를 관리할 때는 복잡함이 아닌 명확함이 필요합니다. ClickUp 심플 스프린트 칸반 템플릿은 불필요한 요소를 제거하여 핵심 요소만 제공합니다: 작업 흐름, 소유권, 결과물.

깔끔한 레이아웃으로 복잡한 대시보드나 고급 보고서의 부담 없이 작업을 추적하고 우선순위를 정할 수 있습니다. 첫 번째 스프린트를 진행하든 여러 팀과 테스트하든, 이 템플릿은 스프린트를 원활하게 진행할 수 있는 충분한 구조를 제공합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

한 번의 클릭으로 완료되지 않은 작업을 다음 스프린트로 자동 이관하세요

작업 방해 요소를 태그하고 핵심 세부사항을 강조하여 절대 간과되지 않도록 하세요

스프린트 목표, 예상 소요 시간 및 노트를 추가하여 핵심 내용을 항상 중심에 두세요

🔑 적합한 대상: 소규모 팀, 초기 단계 스타트업 또는 빠르게 시작할 수 있을 만큼 간단하면서도 확장 가능한 구조를 갖춘 칸반 보드를 만들고자 하는 모든 분.

➡️ 함께 읽기: 최고의 Free 칸반 보드 소프트웨어 앱

7. ClickUp GTD(Getting Things Done) 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 'Getting Things Done' 템플릿으로 할 일 목록을 포착하고 명확히 정리하며 완료하세요

데이비드 앨런의 GTD (Getting Things Done) 방법은 생산성에 대한 우리의 사고방식을 혁신적으로 변화시켰으며, 정신적 혼란을 집중적이고 실행 가능한 다음 단계로 전환시켰습니다. ClickUp의 GTD 템플릿은 의도적이고 차분한 통제력으로 삶의 움직이는 요소들을 쉽게 관리할 수 있게 해줍니다.

팀 회의부터 장보기까지, 이 칸반 스타일 보드가 시각적 지휘 센터가 되어 드립니다. 업무 영역(일, 관계, 건강)별로 작업을 분류하고, 상황(전화, 심부름, 글쓰기)별로 태그를 지정하며, 현재 처리 능력에 맞는 작업에 집중할 수 있도록 노력 수준을 할당하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

GTD 단계(할 일, 진행 중, 보류 중, 완료하다) 간에 항목을 드래그 앤 드롭하세요

추가 클릭 없이 한눈에 키 정보—컨텍스트, 마감일, 노력—를 확인하세요

긴급도, 카테고리 또는 정신적 부담으로 보드를 필터링하여 의도적으로 일하세요

🔑 이상적인 대상: 지식 근로자, 프리랜서 또는 다양한 프로젝트와 책임을 동시에 처리하며 자신의 사고 방식을 반영하는 디지털 보드를 원하는 모든 분.

📮 ClickUp 인사이트: 현재 사용 중인 할 일 목록이 효과적이라고 생각하시나요? 다시 한번 생각해 보세요. 저희 설문조사에 따르면 전문가의 76%가 업무 관리를 위해 우선순위 지정 시스템을 활용하고 있습니다. 그러나 최근 연구에 따르면 근로자의 65%가 효과적인 우선순위 설정 없이 값 작업보다 쉬운 성과에 집중하는 경향이 있는 것으로 확인되었습니다. ClickUp 작업 우선순위 기능은 복잡한 프로젝트를 시각화하고 처리하는 방식을 혁신적으로 바꿔주며, 핵심 작업을 손쉽게 강조 표시합니다. ClickUp AI 기반 워크플로우와 맞춤형 우선순위 플래그를 통해 항상 가장 먼저 처리해야 할 작업을 명확히 파악할 수 있습니다.

8. ClickUp 고객 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 온보딩 템플릿으로 첫인상을 장기적인 충성도로 전환하세요

고객의 63%는 영업 팀 후 기대하는 지원인 온보딩이 구매 여부에 직접적인 영향을 미친다고 답했습니다. ClickUp 고객 온보딩 템플릿은 팀에게 체계적이고 협업적인 실행 가이드를 제공하여 첫인상을 장기적인 고객 유지로 전환합니다.

정적인 체크리스트와 달리, 이 시각적 작업 공간은 다양한 고객 세그먼트에 맞춰 조정되며 성장에 따라 손쉽게 확장됩니다. 반복 가능한 워크플로우를 구축하고, 클라이언트에게 공개되는 보기를 공유하며, 업데이트를 자동화하세요. 팀과 고객이 추가적인 관리 없이도 항상 동기화된 상태를 유지할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

동적 체크리스트, 재사용 가능한 하위 작업, 상태 기반 자동화로 프로세스를 표준화하세요

온보딩 과정 전반에 걸쳐 소유권을 지도하여 팀 협업을 강화하세요

내장된 분석 기능으로 클라이언트가 이탈하는 지점을 파악하여 마찰 지점을 발견하세요

🔑 이상적인 대상: 고객 성공 팀 또는 관리자로서 서로 다른 서비스 수준에서 동시에 여러 클라이언트의 온보딩을 처리하는 경우.

➡️ 함께 읽기: 워크플로우를 한 단계 업그레이드할 최고의 작업 관리 software tools

9. ClickUp 채용 선택 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 채용 선택 매트릭스 템플릿으로 공정하고 신속한 채용 프로세스를 간소화하세요

채용은 단순히 이력서를 검토하는 것이 아닙니다. 편견을 줄이고, 면접관들의 의견을 조율하며, 확신 있는 선택을 하는 것입니다. ClickUp 채용 선택 매트릭스 템플릿은 주관적인 논의를 객관적인 점수 기반 통찰로 전환하여 후보자를 명확하게 평가할 수 있도록 도와줍니다.

모든 후보자의 채용 과정을 추적하고, 면접 패널을 배정하며, 커뮤니케이션 능력, 기술 역량, 역할 적합성 등의 사용자 지정 필드를 활용해 자격 요건을 비교하세요. 스프레드시트 난립 없이 확장 가능한 체계적인 채용 프로세스(선별부터 최종 제안까지)를 위한 바로 가기입니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

기술, 경력, 면접 평가 점수 등 표준화된 기준으로 후보자를 나란히 비교 평가하세요

공유 보기와 통합 피드백을 위한 댓글 스레드로 협업을 간소화하세요

시각적 비교를 통해 최고의 인재를 즉시 파악하여 채용 결정을 가속화하세요

🔑 이상적인 대상: 대량 채용, 크로스-기능적 입력 또는 원격 채용 파이프라인을 처리하는 HR 팀 및 채용 관리자.

💡 전문가 팁: 현명한 HR 팀은 추측하지 않습니다—분석하고 적응합니다. ClickUp for HR을 사용하면 채용 속도, 단계별 이탈률, 팀 피드백을 한 곳에서 추적하여 채용 프로세스를 빠르고 공정하며 통찰력 중심으로 운영할 수 있습니다.

10. ClickUp 프로젝트 회고 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 회고 템플릿으로 배운 교훈을 실행으로 전환하세요

애자일 프로젝트 팀은 회고가 단순한 의식이 아닌 지속적인 개선의 원동력임을 잘 알고 있습니다. ClickUp 프로젝트 회고 템플릿은 무엇이 잘되었는지, 무엇이 잘되지 않았는지, 다음에 시도해 볼 사항을 반성할 수 있는 칸반 스타일의 스페이스를 제공합니다.

드래그 앤 드롭 방식으로 열을 분류하여 인사이트를 정리하고, 후속 조치 소유자를 지정하며, 팀이 스프린트별로 반복할 때마다 진행 상황을 시각화하세요. 주간 또는 월간 회고를 진행하든, 이 템플릿은 반성 과정을 반복 가능하고 추적 가능한 프로세스로 전환합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

작업 소유권과 후속 조치 추적을 통해 피드백에서 실행으로 이어지는 루프를 구축하세요

비동기 피드백과 공유 가시성으로 회의 피로를 줄이세요

스프린트 전반에 걸쳐 결과를 추적하여 레트로가 실질적인 변화를 이끌어내도록 보장하세요

🔑 권장 대상: 전달력을 향상시키는 회고 프로세스를 원하는 애자일 프로젝트 팀, 스크럼 마스터, 스타트업 스쿼드.

💡 ClickUp 활용 팁: ClickUp 대시보드를 활용해 작업 시간을 모니터링하고 병목 현상을 파악하며, 실행 항목을 실제 결과와 연결된 상태로 유지하세요. 마치 X-레이 시야로 회고회를 진행하는 것과 같습니다—통찰력 있고 빠르며 완전히 내장된 기능입니다.

11. ClickUp IT 지원 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp IT 지원 칸반 템플릿으로 운영을 간소화하고 문제를 더 빠르게 해결하세요

중단, 로그인 실패, 프로비저닝 지연, 긴급 티켓까지 동시에 처리하고 계신가요? 공유 받은편지함은 초기에는 효과적일 수 있지만, IT 팀이 확장될수록 한계가 드러납니다. 바로 이때 효율성을 위해 설계된 확장 가능한 시스템이 필요합니다—ClickUp IT 지원 템플릿이 그 해답입니다.

이 전문 템플릿을 사용하면 요청 사항을 분류하고, 긴급도에 따라 작업을 할당하며, 장애 요소를 조기에 파악하는 것이 쉬워집니다. 팀이 현장에 있든 원격으로 일하든, 접수부터 해결까지 모든 지원 문제에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

양식 입력, 태그 또는 이메일 트리거를 기반으로 티켓을 분류하고 자동으로 라우팅하세요

사용자 지정 필드와 색상 코딩을 활용하여 우선순위가 높거나 반복되는 문제를 강조하세요

실시간 칸반 보드 보기에서 SLA, 백로그 상태, 해결 속도를 모니터링하세요

🔑 적합 대상: 해결 단계별 및 여러 내부 기능에 걸쳐 지원을 확장하려는 IT 헬프데스크, 시스템 관리자, 기업 기술 팀.

12. ClickUp 비즈니스 경비 및 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 스프레드시트에 파묻히지 않고 모든 비용을 추적하세요. ClickUp 비즈니스 경비 및 보고서 템플릿을 활용하세요

팀이 출장비와 연료비 환급부터 미팅 및 마케팅 지출까지 모든 것을 기록할 때, 규정 준수 및 예산 관리가 순식간에 복잡해질 수 있습니다.

해결책은? ClickUp 비즈니스 경비 및 보고서 템플릿 — 영수증 수집, 보고 표준화, 실시간 지출 추적을 위한 올인원 hub입니다. 초기 입력부터 최종 승인까지, 재무 담당자에게 번거로운 소통 없이도 완벽한 가시성을 제공합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

중앙 집중식 필터링 가능한 로그로 모든 비즈니스 비용을 체계적으로 관리하세요

자동 알림 및 시각적 상태 태그로 관리자 승인을 가속화하세요

팀, 카테고리 또는 마감일별로 지출 내역을 태그 지정, 분류 및 분석하세요. 단 몇 번의 클릭만으로 가능합니다

🔑 적합 대상: 경비 추적의 관리자 부담을 줄이면서도 완벽한 감사 대비 상태를 유지하고자 하는 재무 팀 및 부서장.

➡️ 함께 읽기: 최고의 프로젝트 플랜 tools

13. ClickUp 블로그 편집 달력

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 편집 달력 칸반 템플릿으로 더 스마트한 콘텐츠 파이프라인을 플랜하세요

콘텐츠 생성은 단순히 글을 쓰는 것이 아닙니다. 팀 간 아이디어, 마감일, 시각 자료, 게시 타임라인을 조율하는 작업입니다. 만약 마감일을 놓치거나 작업을 반복하거나, 제작자에게 새 작업을 설명하느라 허둥대본 적이 있다면, ClickUp 블로그 편집 달력 템플릿이 해결책입니다.

아이디어 구상부터 프로모션까지 콘텐츠 라이프사이클을 360° 보기로 확인할 수 있습니다. 블로그를 단계별(아이디어, 초안, 디자인 등)로 그룹화하고, 적절한 담당자에게 작업을 할당하며, 모든 자산과 승인 절차를 한곳에서 관리하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

단계별 칸반 보드 보기로 블로그 상태를 실시간으로 추적하세요

역할을 할당하고, 타임라인을 설정하며, 작업 소유권을 통해 불필요한 소통을 줄이세요

자산, 게시 링크, 시각 자료를 첨부하여 모든 게시물이 제시간에 출시되도록 하세요

🔑 적합한 대상: 다양한 단계, 팀 회원, 게시 채널에 걸쳐 블로그를 관리하는 개인 블로거, 에디터, 마케팅 팀, 콘텐츠 제작자.

clickUp으로 칸반 활용도를 한 단계 업그레이드하세요*

칸반은 단순한 시각적 레이아웃이 아닙니다. 오늘날 최고의 팀들이 민첩하고 적응력 있게 움직이며 목표를 일치시키는 방식입니다.

Asana의 보드 보기는 작업을 시각화하는 데 도움이 되지만, 워크플로우를 확장하는 데 필요한 심층적인 맞춤 설정과 가시성이 부족합니다.

바로 여기에 ClickUp의 강점이 있습니다. 유연한 보기, 사용자 지정 필드, 실시간 대시보드, 시간 절약형 자동화를 제공합니다. 가장 큰 장점은? 전환이 매우 쉽다는 점입니다. 단 몇 분 만에 Asana 보드를 가져와 흩어진 작업을 효율적이고 확장 가능한 시스템으로 전환하세요.

레벨 업할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp을 무료로 체험하고 칸반의 모든 기능을 경험해 보세요!