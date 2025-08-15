2025년 애자일 프로젝트 관리를 위한 최고의 Axosoft 대안 10가지

Axosoft의 투박한 UI, 느린 업데이트 또는 경직된 워크플로우로 고생하고 있다면, 이 제품이 현재 애자일 팀의 업무 방식에 적합하지 않다는 것을 이미 알고 계실 것입니다.

더 나은 도구가 있습니다. 사용자 스토리를 업데이트하기 위해 끝없는 드롭다운 메뉴를 일일이 살펴볼 필요가 없는 도구입니다. 이 도구는 실시간 가시성, 직관적인 드래그 앤 드롭 보드, AI 지원 스프린트 계획, 그리고 스프린트마다 중단되지 않고 실제로 작동하는 통합 기능을 제공합니다.

이 가이드에서는 불필요한 부분을 생략하고, 실제로 효과를 발휘하는 Axosoft의 대안을 집중 조명합니다. 이 목록은 여러 부서의 업무를 동시에 처리하는 PM, 깔끔한 스프린트 보드가 필요한 개발 책임자, 또는 '효과가 있는' 것을 찾고 있는 스타트업 창업자에게 적합합니다. 그럼 시작해 보겠습니다!

👀 알고 계십니까? 1990년대에는 세계적 수준의 소프트웨어 부서가 가장 실적이 좋지 않은 부서로 자주 꼽혔습니다. 프로젝트는 일정이 지연되고 예산을 초과하며, 때로는 완전히 실패하기도 했습니다. 전환점은 2001년에 Agile Manifesto가 도입되면서 찾아왔습니다. 이로 인해 경직된 관리 방식에서 보다 유연하고 협력적인 개발 방식으로의 극적인 변화가 일어났습니다.

왜 Axosoft 대안을 선택해야 할까요?

Axosoft는 나쁜 도구는 아니지만, 현대적인 애자일 워크플로우와는 거리가 멀습니다. 대부분의 애자일 팀이 이 도구를 포기하는 이유는 다음과 같습니다.

오래된 UI 및 사용자 경험 : 최신 애자일 도구와 비교할 때 인터페이스가 투박하고 직관적이지 않습니다

학습 곡선이 가파르다 : 새로운 팀 회원을 교육하는 데 시간이 오래 걸리고 어려움이 많을 수 있습니다

제한된 협업 기능 : 실시간 편집, : 실시간 편집, 개발용 협업 도구 , 댓글, 통합 기능이 없거나 만족스럽지 않습니다

경직된 워크플로우 : 팀의 실제 프로세스에 맞게 Axosoft를 맞춤 설정하려면 종종 필요한 노력보다 더 많은 노력이 필요합니다

확장성 부족 : 여러 팀 또는 대규모 프로젝트를 관리하는 것이 금방 혼란스러워질 수 있습니다

최신 기능 부족: AI 지원 백로그 관리가 없고, 작업 자동화 기능이 제한적이며, 내장 템플릿이 적어 사용을 정당화하기 어렵습니다

Axosoft 대안 제품 한눈에 보기

이 게시물에서 소개하는 각 Axosoft 대안의 사용 사례 및 가격 구조에 대한 간략한 개요는 다음과 같습니다.

Tool 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp • 스프린트, 백로그, 간트, 문서, 대시보드가 포함된 애자일 보드 • ClickUp Brain을 통한 AI 프로젝트 및 지식 관리 • 맞춤형 워크플로우, 개발 도구 통합(예: GitHub, GitLab) 엔드 투 엔드 애자일 프로젝트 관리가 필요한 중규모에서 기업 규모의 팀 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤형 가격 책정 Jira • 스크럼/칸반 보드, 맞춤형 워크플로우 • JQL을 통한 강력한 필터링 • Confluence 및 Bitbucket과의 기본 개발 통합 심층적인 맞춤 설정 및 추적이 필요한 중대형 애자일 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 8.60달러부터, 기업용 맞춤형 가격 책정 GitLab • 통합 DevOps + 애자일 계획 • 내장 CI/CD, 병합 요청, 보안 테스트 • 코드 버전 관리 + 추적 중견 기업에서 대기업에 이르는 DevSecOps 팀 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤형 가격 책정 Wrike • 작업 및 업무량 보기, 대시보드, 양식 • 실시간 업데이트, 교정, 시간 추적 • 고급 분석 및 보고서 프로젝트와 업무량을 협업으로 관리하는 다기능 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 10달러부터, 기업용 맞춤형 가격 책정 Monday. com • 칸반, 타임라인, 간트 보기 • 워크플로우 자동화, 대시보드 • 사전 구축된 애자일 템플릿 및 통합 시각적이고 사용자 정의 가능한 워크플로우가 필요한 중소 규모의 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 12달러부터, 기업용 맞춤형 가격 책정 Asana • 타임라인 및 작업량 보기, 의존성 • 목표 추적, 포트폴리오 보기 • 자동화 및 OKR 조정 빠른 실행에 중점을 둔 신생 기업 및 중규모 조직의 애자일 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 13.49달러부터, 기업용 맞춤형 가격 책정 Targetprocess • SAFe/LeSS/Nexus 프레임워크 지원 • 가치 흐름 매핑, 로드맵 • 전략 및 팀 수준 조정 기업용 애자일 프레임워크를 사용하는 대규모 애자일 팀 기업을 위한 맞춤형 가격 Trello • 드래그 앤 드롭 칸반 보드 • 달력, 투표, 사용자 정의 필드용 파워업 • 버틀러 자동화 빌더 간단한 애자일 또는 개인 워크플로우를 관리하는 개인 및 소규모 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 6달러부터, 기업용 맞춤형 가격 책정 Zoho Sprints • 에픽, 백로그, 스프린트 계획 • Zoho 제품군 통합 • 애자일 보고서 및 회고 저렴한 애자일 솔루션을 찾고 있는 스타트업 및 소규모 애자일 팀 유료 플랜은 사용자당 월 1달러부터 시작하며, 기업을 위한 맞춤형 가격도 제공됩니다 YouTrack • 스크럼/칸반, 시간 추적, 자동화 • 간트 차트, 헬프데스크 통합 • 맞춤형 워크플로우 및 스크립트 개발 작업 및 문제 추적을 관리하는 모든 규모의 기술 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 4.40달러부터, 기업용 맞춤형 가격 책정

사용할 수 있는 최고의 10가지 Axosoft 대안

다음은 현대적인 애자일 팀을 위한 최고의 Axosoft 대안 및 작업 자동화 소프트웨어입니다.

1. ClickUp (엔드 투 엔드 애자일 프로젝트 관리에 가장 적합)

ClickUp에서 스프린트 관리를 시작하세요 ClickUp Sprint Management Platform을 사용하여 애자일 스프린트를 효율적으로 실행하고, 팀 전체에 걸쳐 완벽한 가시성을 확보하여 모든 반복 작업을 계획, 추적 및 검토하세요

스프린트, 백로그, 문서 및 타임라인을 관리하기 위해 여러 도구를 전환하는 데 지쳤다면, 일을 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp이 모든 것을 하나의 깔끔하고 사용자 지정 가능한 스페이스에 통합해 드립니다.

ClickUp 스프린트 관리 경험은 매우 쉽습니다. 스프린트 기간을 설정하고, 스토리 포인트를 할당하고, 자동으로 업데이트되는 내장 대시보드를 통해 속도 또는 번다운 메트릭을 추적할 수 있습니다. 각 스프린트는 자체적으로 종료될 수 있고, 작업은 자동으로 보관될 수 있으며, 완료된 작업과 지연된 작업을 모두 완벽하게 가시화할 수 있습니다.

백로그 추적도 매우 원활합니다. 항목이 묻혀버리는 복잡한 스프레드시트나 도구 대신, ClickUp을 사용하면 칸반 보드에서 백로그 항목을 드래그, 드롭, 태그 및 우선 순위를 지정할 수 있으며, 모든 것을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 하위 작업을 추가하고, 의존성을 할당하고, 백로그 항목을 에픽 또는 목표에 직접 연결할 수 있습니다. 모든 것이 깔끔하게 정리되고 추적 가능하기 때문에 스프린트 계획 프로세스가 간소화됩니다.

ClickUp의 간트 차트 보기를 사용하여 프로젝트 타임라인을 명확하게 시각화하여 작업, 의존성 및 마일스톤을 팀이 일관되고 앞서갈 수 있도록 매핑하세요

그리고 모든 것을 시각적으로 매핑할 때가 되면 ClickUp의 간트 차트 보기는 의존성이나 기간이 변경될 때 실시간으로 업데이트되는 완전한 프로젝트 타임라인을 제공합니다. 타임라인이 명확하지 않을 때 흔히 발생하는 막판의 혼란을 방지하기 위해 특별히 설계되었습니다.

ClickUp Docs를 사용하여 프로젝트 플랜부터 내부 지식 기반에 이르기까지 모든 것을 문서화하여 콘텐츠를 직접 만들고, 협업하고, 워크플로우에 연결하세요

문서는 많은 애자일 팀이 막히는 부분입니다. 사용자 스토리는 Jira에 있습니다. 기술 사양은 무작위 Confluence 페이지에 숨겨져 있습니다. 레트로 노트는 Slack 스레드 어딘가에 묻혀 있습니다. ClickUp Docs는 이러한 문제를 해결합니다.

문서는 워크플로우에 바로 삽입되므로 스프린트 회고, 제품 백로그, 회의 노트 및 테스트 플랜을 관련 작업에서 한 번의 클릭으로 확인할 수 있습니다. 팀 회원을 @멘션하거나 댓글을 할당하여 피드백을 수집하고, 코드 블록의 형식을 지정하고, 팀과 함께 성장하는 구조로 모든 것을 구성하고, 한 번의 클릭으로 텍스트에서 ClickUp 작업을 만들 수도 있습니다. 더 이상 사일로도, 탭 과부하도 없습니다.

ClickUp 자동화를 통해 반복적인 작업을 손쉽게 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄이며 수동 체크인 없이 프로젝트를 진행하세요

더 많은 시간을 절약하기 위해 ClickUp 자동화는 지루한 관리자 작업을 대신 처리합니다. 사전 정의된 트리거에 따라 작업을 단계별로 이동하거나, 팀 회원을 재할당하거나, 변경 사항이 발생하면 즉시 업데이트를 보내는 코드 없는 자동화를 설정할 수 있습니다. 빠르게 반복하는 애자일 팀의 경우, 이는 효율성이 최대 12% 향상되고 훌륭한 소프트웨어 구축에 더 많은 시간을 투자할 수 있음을 의미합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간 데이터에서 즉각적인 답변을 확인하고, 콘텐츠를 생성하고, 작업의 우선 순위를 더 잘 정할 수 있습니다

그리고 ClickUp Brain이 있습니다. ClickUp을 떠나지 않고도 계획, 작성 및 구축을 지원하는 세계에서 가장 완벽한 업무용 AI입니다. 스프린트에서 업데이트를 가져오고, 지연된 작업을 기반으로 백로그의 우선 순위를 지정하고, 작업 공간 문서 및 작업을 스캔하여 내부 질문에 답할 수도 있습니다.

스프린트 계획 보고서를 작성하거나 마지막 회고회를 요약해 달라고 요청하면 정확한 개요를 생성합니다.

필요한 출력 스타일이나 깊이에 따라 ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude 등 최고의 LLM을 전환할 수도 있습니다. 이러한 유연성은 다른 모든 도구와 비교할 수 없는 큰 차별화 요소로, 팀은 ClickUp을 떠나지 않고도 더 많은 제어권, 더 나은 컨텍스트 처리, 더 높은 품질의 결과를 얻을 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 여러 LLM을 전환하고 당면한 작업에 맞게 모델을 최적화하세요

💡 프로 팁: 팀의 일일 또는 주간 보고를 자동화하고 싶으신가요? ClickUp의 사전 구축된 자동 조종 장치 에이전트를 사용하면 간단합니다! 트리거를 설정하고 범위(완료된 작업 또는 차단 요소 등)를 정의하기만 하면 에이전트가 보고서를 생성하고 공유합니다. 수동으로 후속 조치를 취할 필요가 없습니다. ClickUp의 사전 구축된 자동화 에이전트를 통해 일일 작업을 효율적으로 관리하세요

모든 것이 ClickUp의 애자일 프로젝트 관리 솔루션으로 연결되어 있습니다. Kanban, 애자일 스크럼, 하이브리드 워크플로우 등 팀에 필요한 모든 것을 지원하며, 시각적인 대시보드, 보고서 및 반복 스프린트 주기를 쉽게 설정할 수 있습니다.

이를 통해 Stanley Security와 같은 선도적인 조직은 보고서 작성 및 공유에 소요되는 시간을 최대 50%까지 단축할 수 있었습니다 .

무료 템플릿 받기 ClickUp 애자일 프로젝트 관리 템플릿을 사용하여 애자일 프로세스를 더 빠르게 시작하고 스크럼, 칸반 또는 하이브리드 접근 방식에 적합한 사전 구축된 워크플로우를 확보하세요

가장 좋은 점은 무엇일까요? 시작을 돕기 위해 ClickUp 애자일 프로젝트 관리 템플릿은 최고의 사전 설정 중 하나입니다.

사용자 스토리 및 작업에 대한 완전한 보드 레이아웃, 백로그 목록, 내장 스프린트, 팀 성과를 모니터링하는 대시보드가 포함되어 있으며, 모든 것은 사용자 정의가 가능합니다. 플러그 앤 플레이가 아닌, 확장을 지원하도록 설계되었습니다.

이 비디오를 시청하여 ClickUp에서 애자일 워크플로우를 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

계획부터 배송까지 모든 것을 연결해야 하는 소프트웨어 팀을 위해 ClickUp의 소프트웨어 팀 프로젝트 관리 솔루션은 다양한 기능을 갖추고 있습니다. GitHub와 같은 개발 도구와 통합하면서 에픽, 기능 추적, 버그 보고, QA 인계까지 지원합니다. 팀은 ClickUp과 Jira 또는 Confluence 사이를 오갈 필요가 없습니다. 모든 것이 개발용으로 특별히 설계된 한 곳에서 이루어집니다.

ClickUp의 소프트웨어 팀 프로젝트 관리 도구를 사용하여 빌드를 추적하고, 릴리스를 관리하고, 협업하여 소프트웨어 개발 프로젝트를 스마트하게 구성하세요

또한 Axosoft와 달리 엔지니어링을 넘어 더 광범위한 협업을 위해 설계되었습니다. 마케팅, 디자인, HR, IT 등의 워크플로우에도 똑같이 잘 적응합니다.

ClickUp의 최고의 기능

ClickUp의 한도

이 플랫폼을 처음 사용하는 신규 사용자는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (44,000+ 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어의 평가:

ClickUp의 가장 큰 장점은 특정 유형의 작업에 우선 순위를 지정하는 맞춤형 대시보드를 만들 수 있다는 것입니다. 작업량 보기를 사용하여 팀에 이러한 작업을 쉽게 할당하고, 앞서 언급한 대시보드를 클라이언트와 공유하여 클라이언트가 전용 영역에서 중요한 사항을 확인할 수 있도록 할 수 있습니다. 무엇보다 GitHub와 같은 기존 서비스와 통합되며, 개발자라면 필요에 따라 맞춤형 통합을 쉽게 만들 수 있습니다. 저는 이제 이 도구를 매일 사용하여 모든 프로젝트를 관리하고 있습니다.

📮ClickUp Insight: 설문조사 응답자의 13%는 어려운 결정을 내리고 복잡한 문제를 해결하기 위해 AI를 사용하고 싶다고 답했습니다. 그러나 직장에서 AI를 정기적으로 사용한다고 답한 사람은 28%에 불과했습니다. 가능한 이유: 보안 문제! 고객은 민감한 의사 결정 데이터를 외부 AI와 공유하고 싶지 않을 수 있습니다. ClickUp은 AI 기반의 문제 해결 기능을 안전한 작업 공간에 직접 제공하여 이 문제를 해결합니다. SOC 2에서 ISO 표준에 이르기까지 ClickUp은 최고의 데이터 보안 표준을 준수하며 작업 공간 전체에서 생성형 AI 기술을 안전하게 사용할 수 있도록 지원합니다.

2. Jira (복잡한 워크플로우를 가진 개발 팀에 가장 적합)

jira를 통해

복잡한 애자일 워크플로우를 실행하고 있다면, Jira는 이 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 도구 중 하나입니다. 복잡한 스프린트 주기, 백로그, 에픽 및 의존성을 관리하는 데 적합하기 때문에 개발 팀에 적합한 선택입니다.

워크플로우에서 자동화 규칙에 이르기까지 프로세스의 거의 모든 부분을 맞춤 설정할 수 있으며, 작업을 릴리스에 직접 연결할 수도 있습니다. 내장된 스크럼 또는 칸반 보드를 사용하여 진행 중인 작업을 시각화할 수 있습니다. 또한 속도 또는 번다운 차트를 생성하여 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

Jira의 최고의 기능

백로그 정리, 맞춤형 문제 유형 및 스프린트 인사이트를 통해 프로젝트를 구조화하세요

브랜치, 조건, 유효성 검사기 및 사후 기능을 사용하여 워크플로우를 구성하세요

Bitbucket, Confluence 및 Figma와 긴밀하게 통합하여 라이프사이클의 가시성을 완벽하게 확보하세요

세부적인 액세스 제어를 위한 권한 및 보안 수준 설정

대규모 프로젝트에서 JQL로 검색 및 필터링

Jira의 한도

소규모 또는 기술에 익숙하지 않은 팀에게는 부담스러울 수 있습니다

설정 및 맞춤 설정에는 시간과 관리자의 전문 지식이 필요합니다

Jira 가격

Free

표준: 사용자당 월 8.60달러

프리미엄: 사용자당 월 17달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Jira 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (6,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (3,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jira에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰어의 평가:

Jira가 설계된 애자일 스프린트 관리의 개념이 마음에 듭니다. Jira 작업 보드에 작업이 배열되는 방식이 마음에 듭니다... UI는 개선의 여지가 있으며, 더 모듈화될 수 있습니다

3. GitLab (DevOps 및 애자일 계획을 결합한 팀에 가장 적합)

gitLab을 통해

소스 제어, CI/CD, 보안 스캔 및 프로젝트 관리를 위한 다양한 도구를 찾는 데 지쳤다면 GitLab을 선택하세요.

분할을 완전히 제거합니다. 소프트웨어를 계획, 구축, 보안 및 배포할 수 있는 단일 애플리케이션을 제공합니다. 플랫폼을 떠나지 않고도 문제 관리, 코드 검토 협업, 실시간 모니터링이 가능한 자동화 파이프라인 설정, 보안 및 규정 준수 표준 시행까지 모두 수행할 수 있습니다.

GitLab의 병합 요청 워크플로우, Kubernetes 통합 및 내장된 취약성 스캔을 통해 팀은 감독이나 품질을 저하시키지 않고 아이디어에서 생산으로 진행할 수 있습니다. 복잡한 DevSecOps 파이프라인을 관리하고 일관된 팀 가시성을 원하는 대규모 조직에 적합합니다.

GitLab의 최고의 기능

DevOps 가시성을 위해 문제를 레포지토리, 커밋 및 병합 요청에 연결하고 확인하세요

타사 도구 없이 배포 및 업데이트를 자동화하세요

하나의 작업 공간에서 워크플로우를 에픽, 마일스톤 및 CI/CD와 동기화하세요

사이클 시간, 배포 및 완료 메트릭을 통해 생산성을 모니터링하세요

문제 및 병합 요청 기반 로깅을 통해 시간을 자동으로 추적하세요

GitLab의 한도

인터페이스가 비개발자에게는 복잡하고 직관적이지 않을 수 있습니다

GitLab 가격

Free

프리미엄: 맞춤형 가격

Ultimate: 맞춤형 가격

GitLab 전용: 맞춤형 가격

GitLab Dedicated for Government: 맞춤형 가격

GitLab 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (820개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,180개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 GitLab에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

레딧 리뷰어의 의견:

GitLab은 소프트웨어 개발 라이프 사이클을 위한 거의 모든 것을 제공하는 원스톱 샵입니다. 이 앱에는 git 리포지토리, 문제 추적, CI/CD, Wiki, 컨테이너 리포지토리 등이 모두 통합되어 있습니다. 일부 사람들은 이 앱이 무겁기 때문에 이 점을 문제 삼습니다. 개인적으로는 지원을 받을 수 있는 하나의 도구를 가지고 모든 것이 잘 통합되어 있는 점이 마음에 듭니다...

👀 알고 계셨나요? Fortune 500 대 기업 중 25%만이 전략적 혼란을 예측하고 대응하기 위한 일관되고 체계적인 접근 방식을 갖추고 있으며, 나머지 기업들은 대부분 예상치 못한 변화에 취약한 상태입니다.

4. Wrike (자세한 작업 추적이 가능한 다기능 팀에 가장 적합)

wrike를 통해

Wrike는 특히 기본적인 백로그 추적을 넘어서는 기능을 원하는 팀을 위해 Axosoft의 현대적인 대안을 제공합니다. 사용자 지정 가능한 워크플로우, 동적 요청 양식, 실시간 대시보드 및 자세한 작업량 보기를 통해 개인, 팀 또는 기업 등 모든 수준의 업무를 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

경직되고 구식인 Axosoft와 달리 Wrike는 창의적인 교정, 고급 분석 및 교차 기능 협업을 지원하여 프로젝트 관리 및 운영 감독 모두에 유연한 옵션을 제공합니다.

Wrike의 최고의 기능

요청 양식 및 워크플로우를 구축하여 접수 프로세스를 간소화하고 프로세스를 맞춤화하세요

작업 의존성을 설정하고 실시간 업데이트를 활성화하여 병목 현상을 방지하세요

작업량 차트를 통해 팀 용량을 확인하여 리소스의 균형을 맞추고 업무 과다를 방지하세요

프로젝트 및 예산에 대한 통찰력을 제공하는 보고 및 시간 추적 기능을 통해 성과를 추적하세요

Wrike의 한도

Wrike는 Axosoft의 프로젝트 관리 DNA를 공유하지만 마케팅, 운영 및 여러 부서의 팀에 더 중점을 두고 있습니다. 애자일 보드와 의존성을 지원하지만 Axosoft가 제공하는 개발 관련 세부 정보는 부족합니다

Wrike 가격

Free

팀: 사용자당 월 10달러

Business: 사용자당 월 25달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Pinnacle: 맞춤형 가격

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,270개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (2,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어의 평가:

받은 편지함, 대시보드, 할 일 목록 등 다양한 보기를 사용할 수 있는 것이 정말 마음에 듭니다. 이러한 보기를 사용할 수 있어 저와 제 팀은 작업을 추적하고 더 원활하게 협업할 수 있습니다. 또한, 우리 기관의 여러 팀에서 함께 일할 수도 있습니다.

5. Monday. com (시각적 계획 및 팀 전체 협업에 가장 적합)

Axosoft의 UI가 너무 경직되거나 구식이라고 느끼신다면, Monday.com이 신선하고 시각적인 대안을 제공합니다. 사용자 정의 가능한 보드를 통해 칸반, 타임라인, 간트 및 달력 보기를 쉽게 전환할 수 있어 애자일 계획을 직관적이고 협업적으로 진행할 수 있습니다.

Axosoft와 비교할 때 Monday.com은 기술적 지식이 없어도 자동화 및 통합을 보다 자유롭게 이용할 수 있습니다.

Monday.com의 최고의 기능

드래그 앤 드롭 자동화 및 맞춤형 트리거로 프로젝트 템플릿을 구축하세요

여러 보드의 실시간 데이터로 공유 대시보드에서 워크플로우를 그룹화하세요

애자일 템플릿을 사용하여 프로젝트 생성, 작업 할당 및 알림을 자동화하세요

Slack, Teams 및 이메일 알림에서 업데이트를 자동으로 동기화하세요

Monday.com의 한도

하위 플랜에서는 보고 기능이 제한됩니다

팀 크기가 커질수록 비용이 많이 들 수 있습니다

Monday.com 가격

Free

기본: 사용자당 월 12달러

표준: 사용자당 월 14달러

Pro: 사용자당 월 24달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Monday. com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (12,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,450개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday.com에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰어의 평가:

monday. com은 우리의 노력을 통합하고 작업에 대해 협업할 수 있는 디지털 작업 공간을 제공합니다. 사전에 계획을 세울 수 있게 도와주어 일상적인 업무를 쉽게 진행할 수 있게 되었습니다.

6. Asana (단순성과 속도에 중점을 둔 애자일 팀에 가장 적합)

asana를 통해

Asana는 속도와 단순성을 좋아하는 애자일 팀에게 적합한 선택입니다. 이 툴은 애자일 보드, 스프린트 워크플로우, 작업 의존성 및 프로젝트 마일스톤을 제공하며, 툴 인터페이스 자체가 복잡하지 않습니다.

Teams는 목표 계층 구조를 통해 부서 프로젝트를 분기별 OKR 및 회사 목표에 맞출 수 있습니다. 모든 것이 깔끔하고 빠르며 정돈되어 있어, 더 가벼운 워크플로우와 더 빠른 작업 관리를 선호하는 팀에 이상적입니다.

Asana의 최고의 기능

Portfolios 및 Goals로 작업을 구성하여 실시간으로 경영진의 프로젝트 가시성을 확보하세요

진행 상황이나 마감일에 따라 작업 할당이나 카드 이동과 같은 자동화된 작업을 트리거하세요

Asana의 작업량 기능을 사용하여 팀 간 프로젝트에서 리소스 충돌을 방지하세요

타임라인 보기 및 의존성 선을 사용하여 이니셔티브를 시각적으로 매핑하고 관리하세요

Asana의 한도

고급 보고 기능은 상위 플랜에서만 사용할 수 있습니다

Asana 가격

개인용: 무료

스타터: 사용자당 월 13.49달러

고급: $30. 49/월(사용자당)

Enterprise: 맞춤형 가격

Enterprise+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (11,420개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,410+ 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있나요?

레딧 리뷰어의 의견:

최근 Asana의 기능, 가치, 사용 편의성 및 전반적인 기능을 테스트하기 위해 Asana를 테스트했습니다. Asana는 시중에 판매되는 다른 프로젝트 관리 도구보다 비싼 솔루션이지만, 훌륭한 제품이라고 생각합니다.

7. Targetprocess (기업 팀 전체에 애자일 확장하기에 가장 적합)

via Targetprocess

SAFe 또는 LeSS와 같은 대규모 애자일 프로그램을 실행하고 있다면, Targetprocess는 이러한 수준의 조정을 위해 만들어진 몇 안 되는 도구 중 하나입니다. 이 도구는 전략과 실행 사이의 격차를 아름답게 연결하며, 자세한 작업 보드와 함께 포트폴리오 관리 및 PI 계획을 제공합니다.

사용자 정의 가능한 보기, 실시간 메트릭 및 전략적 로드맵을 통해 수백 개의 애자일 팀을 관리하는 기업들 사이에서 인기가 높습니다.

Targetprocess의 최고의 기능

계층 구조 매핑을 통해 애자일 프레임워크(SAFe, LeSS, Nexus) 지원

팀, 프로그램 및 가치 흐름 전반에 걸쳐 작업 항목을 시각적으로 연결하세요

피벗 테이블과 로드맵을 사용하여 팀, 포트폴리오 또는 솔루션 수준에서 보기를 조정하세요

전략 실행 추적을 통해 IT 및 비즈니스 목표를 조정하세요

사용자 정의 가능한 보고서를 통해 진행 상황, 병목 현상 및 추세를 분석하세요

Targetprocess의 한도

복잡한 조직의 경우 설정이 시간이 오래 걸릴 수 있습니다

UI는 최신 Agile 도구들에 비해 약간 구식입니다

Targetprocess 가격 정보

맞춤형 가격

Targetprocess 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (240개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (540개 이상의 리뷰)

Targetprocess에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰어의 평가:

사용하기 쉽고 추적, 계획 및 프로젝트 관리 기능을 제공합니다.

8. Trello (경량 애자일 보드 및 빠른 온보딩에 가장 적합)

trello를 통해

Trello는 다양한 사용 사례에 놀랍도록 잘 확장되는 간단한 프로젝트 관리 접근 방식을 제공합니다. 경량 Axosoft 대안 중 하나입니다.

칸반 원칙에 따라 사용자는 개인 할 일 목록, 제품 개발 파이프라인, 콘텐츠 달력 등에 쉽게 적용할 수 있는 목록과 작업 카드가 포함된 보드를 만들 수 있습니다.

핵심 인터페이스는 깔끔하고 직관적이며, Trello의 파워업(통합 및 애드온)을 통해 고급 워크플로우를 지원할 수 있습니다. 멀티 보드 연결, 타임라인 보기, 반복 작업, 사용자 지정 필드와 같은 기능을 생각해보세요.

Trello의 최고의 기능

Butler를 사용하여 작업 할당, 마감일 알림 및 카드 정리를 자동화하세요

Trello 보드에 투표, 달력, 카드 만료, TeamGantt와 같은 파워업을 추가하세요

Trello Premium의 타임라인 및 애자일 대시보드 보기 등 고급 기능으로 칸반을 확장하세요

사용자 지정 카드 필드를 사용하여 예산, 우선순위 또는 시간과 같은 세부 정보를 추적하세요

Trello의 한도

애자일 팀을 확장하기에는 너무 기본적이라고 느낄 수 있습니다

업그레이드하지 않으면 자동화 기능이 제한됩니다

Trello 가격

Free

표준: 사용자당 월 6달러

프리미엄: 사용자당 월 $12.50

Enterprise: 사용자당 월 17.50달러(연간 청구)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,680개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,510+ 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있나요?

레딧 리뷰어의 의견:

저는 Trello에 푹 빠져서, 업무에서 작업 계획을 세우는 것부터 업무 외의 일, 여행 및 홈 프로젝트 계획, 식사 계획에 이르기까지 정말 다양한 용도로 사용하고 있습니다. 말 그대로 모든 일에 사용하고 있죠. 그리고 제가 가장 좋아하는 점 중 하나는 기본적으로 매우 간단하다는 것입니다. 말한 것처럼, 드래그할 수 있는 목록이 있는 기본적인 칸반 보드와 비슷합니다.

9. Zoho Sprints (예산이 제한된 소규모 애자일 팀에 가장 적합)

zoho Sprints를 통해

적은 예산으로 핵심 애자일 기능을 원한다면 Zoho Sprints가 적합합니다. 사용자 스토리 추적, 제품 백로그 관리, 스프린트, 보고, 타임시트, 회의 관리 등 모든 기능을 기업 규모의 예산 없이 사용할 수 있습니다.

스타트업에 충분히 간단하면서도 전체 애자일 주기를 효율적으로 실행할 수 있을 만큼 강력한 기능도 갖추고 있습니다.

Zoho Sprints의 주요 기능

중소기업을 위한 애자일 환경에서 사용자 스토리, 작업, 버그 및 에픽을 관리하세요

실시간 번다운 차트, 속도 추적 및 릴리스 계획으로 추정 기능을 개선하세요

Zoho Projects, CRM 및 타사 도구와 스프린트 계획을 통합하여 가시성을 확보하세요

내장된 템플릿 및 작업 항목 추적을 통해 회고회를 진행하세요

스윔레인, WIP 한도 및 스프린트 목표 필드로 스크럼 보드를 사용자 지정하세요

Zoho Sprints의 한도

대규모 업체에 비해 통합 기능이 제한적입니다

보고 기능은 기업 요구 사항에 비해 기본적이라고 느낄 수 있습니다

Zoho Sprints 가격

스타터: 사용자당 월 1달러(연간 청구)

Elite: 사용자당 월 3달러

프리미엄: 사용자당 월 6달러

Zoho Sprints 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (160개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (280개 이상의 리뷰)

Zoho Sprints에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어의 평가:

깔끔하고 직관적인 UI/UX로 애자일 워크플로우를 쉽게 관리할 수 있습니다. 또한 플랫폼에 애자일 원칙이 얼마나 잘 구현되어 있는지 높이 평가합니다. 사용자 지정 옵션이 매우 유연하고, 글로벌 보기를 통해 여러 프로젝트를 한눈에 볼 수 있는 유용한 개요를 확인할 수 있습니다. 가격도 경쟁력이 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 90% 이상의 조직이 프로젝트를 관리하고 더 빠른 전달을 추진하기 위해 어떤 형태로든 애자일 관행을 채택하고 있습니다.

10. YouTrack (사용자 지정 가능한 워크플로우를 통한 문제 추적에 가장 적합)

via YouTrack

YouTrack은 애자일 보드, 문제 추적 및 키보드 기반 워크플로우를 통해 Axosoft의 개발자 친화적인 느낌을 반영합니다. 많은 경직된 시스템과 달리, 팀의 자연스러운 프로세스에 맞게 맞춤형 워크플로우, 문제 필드 및 애자일 보드를 정의할 수 있습니다.

Scrum, Kanban 또는 혼합 방법론을 지원하며, 자세한 문제 추적, 시간 추적 및 지식 기반 기능도 제공합니다.

중요한 것은, YouTrack은 맞춤형 규칙에서 전체 스크립팅에 이르기까지 광범위한 자동화 기능과 제품 백로그 템플릿을 제공하여 팀이 도구 내에서 직접 복잡한 비즈니스 로직을 자동화할 수 있도록 지원합니다.

YouTrack의 최고의 기능

자연어 명령어(예: "금요일까지 수정, @John에게 할당")로 워크플로우를 맞춤 설정하세요

애자일 및 전통적인 프로젝트 관리( 스크럼 프로젝트 관리 + 워터폴) 지원

프로젝트 추적, 헬프데스크 티켓팅 및 지식 기반을 하나의 플랫폼에 통합하세요

누적 흐름, 번다운 및 간트 차트와 같은 기본 제공 보고서를 통해 프로젝트 상태를 분석하세요

글로벌 팀을 위해 여러 언어 및 시간대로 작업 공간을 현지화하세요

YouTrack의 한도

UI는 최신 도구들에 비해 다소 구식이라고 느낄 수 있습니다

이 목록에 있는 다른 도구보다 작은 앱 생태계

YouTrack 가격

Free

유료: 사용자당 월 $4.40

YouTrack 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 YouTrack에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰어의 평가:

...매우 유연해서 다양한 워크플로우 스타일에 적합합니다. 또한 소프트웨어 자체도 매우 가볍고 빠릅니다...

Axosoft를 넘어설 준비가 되셨나요? ClickUp으로 애자일을 시작하세요!

Axosoft가 발판이 아닌 장애물처럼 느껴지기 시작했다면, 그건 당신이나 팀만의 문제가 아닙니다. 프로젝트 관리 도구는 팀의 최고의 직감을 확장한 것처럼 느껴져야 합니다. 유연하고 빠르며 진정한 협업을 위해 만들어져야 합니다.

우리가 소개한 모든 대안에는 각각의 장점이 있지만, 가장 완벽하고 적응력이 뛰어난 솔루션을 찾고 있다면 ClickUp을 능가할 제품은 없습니다.

목표 추적, 스프린트 의식 자동화, 작업을 더 큰 이니셔티브에 직접 연결하는 등, Agile 워크플로우를 구축하는 것부터 모든 것을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 명확성이나 제어력을 희생하지 않고 더 빠르게 움직이고 싶은 팀을 위해 설계되었습니다.

ClickUp에 무료로 등록하고 오늘 바로 더 나은 워크플로우를 구축하세요.