부동산 중개인을 위한 승산 있는 마케팅 전략을 만드는 방법

당신이 추격을 하는 동안, 도시의 다른 쪽에 있는 경쟁자는 항상 당신보다 한 건의 거래를 더 성사시키고 있습니다. 사실, 그들이 당신보다 앞서가는 이유는 그들이 당신보다 뛰어나기 때문이 아니라, 그들의 필드 마케팅 전략이 뛰어나기 때문입니다.

리드 생성 플랜을 즉흥적으로 진행하는 것은 주의가 통화이고 모든 리드가 중요한 부동산 시장에서 해결책이 될 수 없습니다. 이 블로그 게시물에서는 부동산 중개인을 위한 효과적인 마케팅 전략을 논의하고 ClickUp이 어떻게 도움이 될 수 있는지 예시를 소개합니다!

⭐ 기능 템플릿 처음부터 마케팅 운영을 조직하고 싶지 않다면 ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿이 가장 빠른 방법입니다. 이 플러그 앤 플레이 리스트 설정은 이메일, 소셜 게시물 및 제품 출시를 관리하는 마케터와 부동산 중개업자에게 이상적입니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿으로 반복 가능하고 성과가 높은 캠페인을 구축하세요

부동산 중개업자에게 탄탄한 마케팅 전략이 필요한 이유는 무엇일까요?

마케팅은 사람들이 귀하를 기억하고, 신뢰하고, 선택하도록 돕습니다. 그리고 올바른 마케팅 전략은 귀하를 목표 고객의 마음 속에 가장 먼저 떠오르는 브랜드로 만들 것입니다.

효과적인 전략이 부동산 비즈니스에 미치는 효과는 다음과 같습니다.

부동산 틈새 시장을 개척하세요: 집중된 정체성을 구축하면 목표 광고에 도움이 되고 마케팅 메시지를 기억에 남게 할 수 있습니다

일관된 브랜딩으로 장기적인 신뢰를 쌓으세요: 동일한 두 개의 지역 시장과 구매자 프로필에 일관된 마케팅을 진행하면 구매 의사가 높은 고객을 소개받을 수 있습니다

비즈니스로 노출되기: 사고 리더십, 커뮤니티 존재감, 지역 권위에 마케팅 예산을 투자하면 인바운드 클라이언트를 유치하는 데 도움이 됩니다

일반적인 홍보는 피하세요: 경쟁사와 유사한 약력 및 템플릿으로 작성된 소셜 미디어 마케팅 게시물이 되지 않도록 집중적인 경쟁사와 유사한 약력 및 템플릿으로 작성된 소셜 미디어 마케팅 게시물이 되지 않도록 집중적인 마케팅 플랜을 통해 일하세요

📌 모든 사람에게 말하려고 하면 결국 누구에게도 공감을 얻지 못합니다. 목표 고객을 찾아 그들에게 어필하세요.

Reddit 스레드에 올라온 부동산 중개인의 말을 인용하면 다음과 같습니다.

고급 부동산 중개업자라면 고급 부동산 중개업자로 활동하세요. "월 Y 달러로 X 스타터 홈을 구입할 수 있습니다(현재 임대료보다 저렴합니다!)"와 같은 게시물을 올리지 마세요. 임대 중개업자라면 네트워크, 노하우, 시간을 활용하여 매월 10건의 임대 계약을 성사시키세요. 첫 주택 구매자 중개인이라면 교육 측면을 좋아하고, 수많은 정보를 검토하고, 관계를 구축하는 것을 좋아한다면... 그 역할을 맡으세요. 펜슬러이고 노련한 투자자를 위한 기회를 찾는 데 정말 능숙하다면... 그 역할을 맡으세요.

TL;DR: 고객과 직접 대화하고 모든 사람에게 모든 것을 제공하려고 하지 마세요. 누구에게 서비스를 제공하고 어떻게 일관되게 모습을 드러낼지 아는 것이 업무의 절반을 완료하는 것입니다.

👀 알고 계셨나요? 주택을 판매하는 데는 평균 30~90일이 걸립니다.

부동산 중개인을 위한 검증된 마케팅 전략

온라인과 오프라인 채널을 결합한 마케팅을 통해 지루한 리스팅에서 계약 체결로 이어질 수 있습니다. 리드 유치를 통해 목표 시장에 도달할 수 있는 부동산 중개인을 위한 최고의 마케팅 전략을 살펴보세요.

1. 주간 이메일 발송

눈에서 멀어지면 마음에서도 멀어집니다. 매주 수신함에서 소식을 듣지 못하면, 고객의 마음에서도 멀어집니다.

이메일 마케팅은 장기적인 리드를 육성하고 구매 또는 판매 준비가 되지 않은 고객에게 귀중한 인사이트를 전달하는 데 도움이 됩니다.

성공적인 마케팅 노력의 결과는 다음과 같습니다.

시장 펄스: 평균 매물 등록 기간, 최근 리스트 가격 대비 판매 가격 비율, 인기 지역의 신규 매물 목록 등 지역 주택 시장을 공유하세요

금주의 추천 리스팅: 멋진 사진과 독특한 가치 제안(가격, 위치, 기능)으로 눈에 띄는 부동산을 강조하세요

지역 스포트라이트: 근처의 카페, 하이킹 코스, 소규모 비즈니스 등을 추천하고, 해당 지역의 라이프 스타일의 매력과 연결하세요

📌 구독자의 30%만이 이메일을 열어도 나머지는 귀하의 이름과 제목을 볼 수 있으며, 이는 그들이 서비스를 필요로 할 때 귀하를 가장 먼저 떠올릴 수 있도록 귀하의 위치를 확립합니다.

🧠 재미있는 사실: 매일 약 3,470억 건의 비즈니스 및 소비자 이메일이 교환되고 있으며, 이로 인해 이메일 마케팅은 가장 효과적인 마케팅 채널 중 하나가 되었습니다.

2. 잠재 클라이언트에게 접근하세요

새로운 리스팅을 확보하려면 관련성이 필요합니다. 최신 부동산 리스팅 또는 판매 대상 근처에 있는 주택 소유자에게 집중하고 콜드 콜을 해보세요. 이러한 따뜻한 연락처는 이미 이웃의 시장 활동에 대해 생각하고 있습니다.

잠재적 구매자에게 전화할 타당한 이유가 있으므로 영업 팀이 그들의 일상을 방해하지 않습니다. 대신, 그 지역에서 일어나는 일에 대해 유용한 정보를 제공합니다.

이 마케팅 채널을 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

지리적 타겟팅을 통한 홍보: 방금 등록하거나 판매한 부동산에서 몇 블록 이내의 50~100명의 이웃에게 전화하기(정확한 주택 정보와 인근 주택 가격에 미치는 영향을 멘션하기)

호기심을 가지고 리드하세요: "귀하의 지역 주택의 시장 가치에 대한 최신 정보를 원하십니까?" 또는 "귀하의 주택이 현재 얼마나 가치가 있는지 알고 싶으십니까?"*라고 물어보세요

후속 조치를 위해 대화 기록하기: 잠재적 구매자를 잠재적 구매자를 부동산 CRM에 추가하고, 지역별로 태그를 지정하고, 인근에서 다른 판매가 발생하면 후속 조치를 취하세요

📌 이 강력한 마케팅 전략은 특정 지역에서 귀하의 존재감을 구축하여, 이웃들이 주택을 구매할 때 귀하를 기억할 수 있도록 도와줍니다.

3. 드립 캠페인을 활용하세요

FSBO(For-Sale-By-Owner, 소유자 직접 판매) 또는 만료된 리스트 판매자는 회의적일 수 있지만, 대부분은 좌절감과 부담감에 시달리고 있습니다.

시간이 지남에 따라 고객의 신뢰를 얻기 위해 짧고 전략적인 후속 부동산 마케팅 캠페인, 즉 드립 캠페인을 진행하세요.

부동산 회사가 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.

5~7단계의 터치포인트 플랜을 만드세요: 4~6주에 걸쳐 이메일, 텍스트, 전화를 혼합하여 사용하며, 각 메시지는 간결하고 개인적이며 유용해야 합니다

통찰력으로 리드: 최근의 인근 영업 팀 보고서, 무료 주택 평가, 시장성을 높일 수 있는 빠른 개선 사항 목록 등 부동산 서비스를 제공하세요

그들의 상황을 인정하세요: '첫 번째 시도가 플랜대로 진행되지 않으면 어렵겠네요'와 같은 공감적인 표현을 사용하세요

가시성과 일관성을 유지하세요: 부동산 리스팅은 다른 사람들이 모두 포기한 지 오래 지난 5주 후에 팔로워를 확보한 사람에게 돌아가는 경우가 많기 때문에 후속 조치를 믿으세요

📌 한때 망설이던 판매자로부터 신뢰와 추천, 그리고 장기적인 클라이언트를 확보할 가능성이 높아집니다.

💡프로 팁: 드립 캠페인을 자동화하고 싶으신가요? ClickUp을 사용해보세요. ClickUp 양식을 사용하여 리드 정보를 캡처하세요. 각 제출 내용은 FSBO/만료된 리스팅 목록에 ClickUp 작업으로 자동 기록되며, 사용자 지정 필드를 통해 우선순위와 단계가 미리 채워진 상태로 귀하 또는 귀하의 팀에 할당됩니다. 리드가 단계를 진행함에 따라 ClickUp 자동화를 사용하여 드립 시퀀스를 트리거하세요: 이메일, 체크인, 적절한 단계에 매핑된 가격 분석과 같은 부가가치. ClickUp을 사용하면 몇 번의 클릭만으로 후속 조치를 반복 가능한 시스템으로 만들 수 있습니다.

4. 인지도 제고를 위한 비디오 활용

89%의 비즈니스는 브랜드의 신뢰도를 빠르게 구축할 수 있기 때문에 비디오를 마케팅 도구로 사용합니다. 비디오를 장기적인 마케팅 자료로 활용하고 싶다면 다음을 참고하세요.

스냅샷 만들기: 평균 판매 가격이나 이자율의 변화 등 시장 동향을 설명하는 60초 분량의 업데이트를 녹음하세요

브랜드를 현지화하세요: 빠른 음성 해설을 통해 인근 지역, 커뮤니티 이벤트 등을 강조하여 자신을 최고의 부동산 중개업자로 포지셔닝하세요

비하인드 스토리를 공유하세요: 일상의 모습을 보여주세요 — 안내, 점검, 재미있는 사고 등 브랜드에 인간적인 면을 더할 수 있습니다

📌 고객이 결국 에이전트가 필요할 때, 그들이 주간 피드에서 꾸준히 본 에이전트가 가장 먼저 연락할 가능성이 높습니다.

5. 진지한 구매자를 필터링하는 리드 마그넷을 제작하세요

리드 마그넷은 마케팅 플레이북, 가이드, 체크리스트, 도구 등 이상적인 클라이언트의 특정 문제를 해결하는 무료 리소스입니다. 올바르게 위치하면 의욕이 있는 구매자를 끌어들이면서 자격이 없는 리드는 부드럽게 밀어낼 수 있습니다.

이 제품 마케팅 전략을 구축하는 방법은 다음과 같습니다.

긴급한 수요 해결: 게이트드 시장 분석을 제공하세요, 예를 들어 ‘[귀하의 도시]에서 $500,000 이하의 10개 숨겨진 보석’—첫 주택 구매자나 예산에 민감한 이사 고객에게 이상적입니다

로그 정보: 간단한 양식을 설정하고 이름, 이메일, 전화번호를 요청하여 잠재 클라이언트를 탭으로 관리하세요

후속 조치를 우선순위로 지정하세요: 가격 가이드를 선택한 리드를 판매자 잠재 고객으로 태그하고 맞춤형 이메일 육성 시퀀스로 전달하세요

풍부한 응답을 작성하세요: 리드 마그넷을 즉시 전달하고, 질문에 답변해줄 것을 제안하는 개인 메시지를 포함하세요

📌 리드 마그넷은 적절한 사람들과 대화를 시작하고, 파이프라인을 세분화하고, 고객 관계 관리를 확장하는 데 도움이 됩니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain의 AI 기능을 사용하여 부동산 전문 지식을 즉시 전환율 높은 리드 마그넷으로 바꿔보세요. "첫 FSBO 판매자를 위한 체크리스트 만들기" 또는 "만료된 리스팅 이메일 시리즈 초안 작성"과 같은 프롬프트를 입력하기만 하면 Brain이 실시간으로 개선할 수 있는 콘텐츠를 생성합니다!

ClickUp Brain으로 콘텐츠를 즉시 생성하세요. 프롬프트, 검토, 삽입만 하면 됩니다

6. 기능

신뢰를 빠르게 쌓는 것보다 더 효과적인 것은 없습니다. 특히 지역 커뮤니티 신문, 라이프스타일 잡지, 또는 고객들이 이미 알고 존중하는 커뮤니티 블로그 게시물에서의 제3자 추천은 더욱 효과적입니다.

당신의 명성을 단순히 또 다른 중개사에서 인정받는 전문가로 전환시켜, 듣기 가치 있는 통찰력을 제공하는 인물로 자리매김합니다.

추천을 받으려면 다음을 수행하세요.

뉴스의 각도를 파악하세요: 예시와 같이, 귀하의 목록이나 개인 브랜드를 스토리로 구성하세요. 귀하의 지역에서 다세대 주택 영업 팀의 급증

니치 기자 찾기: 제안 내용을 간결하고 명확하며 유용하게 작성하고, 기사에서 사용할 수 있는 인용문, 데이터, 사례를 제공하세요

📌 이전 구매자에게 소셜 미디어 계정에 귀하를 소개해달라고 요청하여 그들의 지인들에게 귀하의 신뢰도를 높일 수도 있습니다.

📖 또한 읽기: 콘텐츠 마케팅 관리 플랜을 만드는 방법

7. 클라이언트 후기를 최적화하세요

대부분의 에이전트는 한두 개의 긍정적 리뷰를 받으면 적극적으로 추천을 요청하는 것을 중단합니다. 그러나 경쟁이 치열한 시장에서는 최근의 리뷰와 리뷰의 수가 별점 평가만큼 중요합니다.

트렌드를 앞서가기 위해:

후기 수집: 거래가 완료된 직후, 고객의 감정이 고조된 상태에서 리뷰를 요청하세요. 이메일, 텍스트, 손으로 쓴 카드 등을 활용하면 응답률을 높일 수 있습니다

리뷰 플랫폼을 현명하게 선택하세요: 리뷰를 요청하는 위치를 순환하여 여러 플랫폼에서 권위를 쌓으세요

리뷰 소개: 리뷰를 온라인 마케팅 자산으로 재사용하세요. 소셜 미디어, 이메일 하단, 리스팅 프레젠테이션에서 공유할 수 있습니다

📌 리뷰는 게시 후에도 오랫동안 효과를 발휘하는 몇 안 되는 효과적인 부동산 마케팅 전략 중 하나입니다.

💡 프로 팁: 구매자와 판매자 10명 중 9명은 자신의 에이전트를 추천할 것이라고 말하지만, 대부분은 그렇게 하지 않습니다. 그 이유는 무엇일까요? 그들은 단순히 당신의 이름을 잊어버리기 때문입니다. 거래가 완료된 후 사라지는 대신, 트랜잭션 후의 후속 조치를 우선으로 생각하세요. 몇 달 후 간단한 확인을 하는 것만으로도 일회성 거래를 장기적인 추천 엔진으로 바꿀 수 있습니다.

8. 이동 구매자 캠페인을 생성하세요

많은 주택 소유자들은 자산 가치를 쌓아왔지만, 더 나은 스페이스를 구입할 수 있다는 사실을 깨닫지 못하고 있습니다. 이들은 업그레이드 구매자입니다. 이들을 공략하는 방법은 다음과 같습니다.

목표 고객과 대화하세요: '오늘날의 시장에서 귀하의 주택 자산으로 구매할 수 있는 것'과 같은 콘텐츠를 통해 5년 이상 전에 주택을 구매한 주택 소유자를 찾으세요

증거 제시: 성공적으로 더 큰 집으로 이사한 실제 클라이언트의 이야기를 담은 개인 맞춤형 우편물 또는 온라인 광고를 활용하세요

판매를 강요하지 마세요: 일대일 전략 통화를 제공하여 더 지원적인 인상을 주세요

📌 이 부동산 마케팅 플랜은 리스팅을 생성하고 주택 소유자를 잠재 클라이언트로 전환합니다.

9. 인터랙티브 오픈 하우스 개최

최고의 오픈 하우스는 기억에 남는 경험을 만드는 것입니다. 제대로 완료되면 이벤트가 끝난 후에도 오랫동안 브랜드의 가시성을 유지하고 다른 사람의 소셜 미디어 플랫폼에 소개될 수 있습니다.

부동산 마케팅 담당자가 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.

엔터테인먼트 혼합: 오픈 하우스에 '애완동물 환영'이나 '일몰 투어와 간식'과 같은 테마를 부여하세요

콘텐츠 생성: 이벤트 진행 중 주방의 특징을 강조하거나, FAQ에 답하거나, 방문객의 반응을 촬영하면서 짧은 비디오 클립을 녹화하세요

커뮤니티를 활용하세요: 지역 비즈니스와 교차 프로모션을 진행하세요(예: 베이커리에서 스낵을 후원하거나 참석자에게 쿠폰을 증정하는 등)

📌 각 오픈 하우스는 리드 생성, 지역 파트너십, 소셜 가시성 등 다중 채널 부동산 마케팅 플랜이 됩니다.

10. 간과된 우편번호를 목표로 삼으세요

지식이 풍부한 부동산 전문가들은 추가 비용 없이 파급 효과를 가져오는, 잘 알려지지 않은 작은 우편번호 지역을 확보합니다. 이를 실행에 옮기는 방법은 다음과 같습니다.

리드 생성 플랫폼에서 사용 가능한 우편번호를 감사하고 다른 중개업자가 무시하는 지역을 찾으세요

해당 지역에서 적극적으로 리드에 대한 비용을 지불하지 않더라도 이러한 우편번호를 에이전트 프로필에 추가하면 검색 엔진이 유기적인 리드를 귀하에게 연결해 드립니다

지역화된 콘텐츠(비디오, 이메일 업데이트, 블로그 게시물)를 제작하여 호기심 많은 구매자와 판매자의 가시성과 유기적 트래픽을 늘리세요

📌 때로는 가장 좋은 고객이 다른 사람들이 찾지 않는 곳에 숨어 있을 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 판매자의 71%는 주택 구매 과정에서 동일한 부동산 중개인을 다시 이용할 의사가 있다고 응답했습니다.

ClickUp이 에이전트의 마케팅을 정리하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요

클라이언트가 정확한 위치와 주변 정보를 확인할 수 있도록 ClickUp의 지도 보기를 사용하여 클라이언트의 목록을 지도에 표시하세요

실행할 수 있는 확실한 아이디어 목록이 준비되었으므로, 이제 모든 것을 원활하게 진행할 수 있는 플랫폼을 선택해야 할 때입니다.

모든 일을 위한 앱인 ClickUp은 부동산 중개업자로서 개인 브랜드를 구축하고 부동산 비즈니스를 관리하는 데 도움이 되는 조력자가 될 수 있습니다. 이 앱을 사용하면 연결된 작업 공간에 액세스하여 실시간으로 업무 전략을 수립, 문서화, 할당 및 측정할 수 있습니다.

예를 들어, ClickUp의 부동산 프로젝트 관리 플랫폼은 다음과 같은 도움을 드립니다.

Google/Outlook과 동기화하여 통합된 ClickUp 달력에서 쇼잉, 계약, 회의 등을 관리하세요

대화형 지도를 사용하여 부동산 위치, 인근 랜드마크 및 가격 코드가 지정된 핀을 표시하여 클라이언트가 더 잘 이해할 수 있도록 하세요

ClickUp 내에서 경량 CRM을 구축하여 예산, 재고, 연락처 등을 관리하세요

코드가 필요 없는 자동화(예: 작업 자동 할당, 알림 트리거, 상태 변경)로 수작업을 줄이세요

계약 관리, 시설 운영, 청구서, 디자인 워크플로우를 위한 부동산 관련 템플릿으로 빠르게 시작하세요

부동산 분야에서 일하는 디지털 전략가 및 콘텐츠 관리자 Erica Q.가 ClickUp을 평가합니다.

저는 부동산 마케팅 분야에서 일하고 있는데, 이 분야는 항상 일이 빠르게 진행됩니다. 에이전트가 매물을 공개해야 할 때, 저는 많은 세부 정보를 필요로 합니다. 자동화된 양식을 사용하여 모든 중요한 정보를 한 곳에 수집하고 저장하기 때문에, 필요한 모든 것을 한눈에 찾을 수 있고 일을 빠르고 효율적으로 완료할 수 있습니다. 이는 우리 비즈니스에 큰 변화를 가져다 주었습니다.

여기에서 ClickUp의 마케팅 제품군을 사용하여 워크플로우와 비즈니스 성장을 동시에 처리할 수도 있습니다. 이 프로세스를 5단계로 나누어 살펴보겠습니다.

1단계: 캠페인 플랜

ClickUp 화이트보드에서 원격으로 브레인스토밍을 하고 아이디어를 실행 가능한 작업으로 빠르게 전환하세요

ClickUp 화이트보드를 사용하여 오픈 하우스 프로모션이나 FSBO 아웃리치 퍼널과 같은 시퀀스를 브레인스토밍하는 것으로 시작하세요.

가장 좋은 점은 무엇일까요? 여기에는 모든 것이 추적 가능합니다. 스티커 노트를 드래그 앤 드롭하여 '이메일 이웃 초대'부터 '목록의 드론 영상 업로드'에 이르기까지 모든 캠페인 단계를 표현할 수 있습니다. 또한 각 노트를 담당자, 마감일 및 연결된 문서가 포함된 실행 가능한 작업으로 변환할 수도 있습니다.

주간 뉴스레터를 시작한다고 가정해 보겠습니다. 화이트보드를 시작의 발판으로 활용하는 방법은 다음과 같습니다.

'주간 부동산 뉴스레터'라는 제목의 화이트보드를 만드세요

시장 펄스, 추천 목록, 커뮤니티 스포트라이트, CTA 등 반복되는 각 섹션에 색상으로 구분된 스티커 노트를 추가하세요

화살표나 연결선을 사용하여 '문구 작성' ➝ 'VA와 검토' ➝ '이메일 발송 일정 예약'과 같은 흐름과 마감일을 시각화하세요

스티커 노트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상태, 우선순위 태그 및 관련 첨부 파일이 포함된 ClickUp 작업으로 변환하세요

또한, 내장된 AI 어시스턴트이자 세계에서 가장 완벽한 업무용 AI인 ClickUp Brain을 사용하여 브레인스토밍 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다.

'3분기에 Move Up 구매자를 위한 콘텐츠 플랜을 작성하세요'와 같은 아이디어를 프롬프트로 입력하면 몇 초 안에 바로 사용할 수 있는 제안을 받을 수 있습니다. 또한 작업 공간에서 세부 정보를 가져와 상황에 맞는 추천을 제안합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 표준 템플릿 또는 자세한 응답을 생성하세요

더 많은 내부자 팁이 필요하세요? ClickUp의 AI 노트 작성기를 사용하여 통화 후 리드 노트를 요약하고 캠페인에 반영하여 후속 조치를 정확하고 개인화할 수 있습니다. 또한, 내장된 맞춤법 및 문법 검사 기능을 통해 모든 메시지가 세련되게 전달되므로 추가 편집 도구나 ChatGPT를 통해 메시지를 반복적으로 수정할 필요가 없습니다.

ClickUp 문서를 사용하여 이 전략을 반복 가능한 시스템으로 전환하세요. 이 문서 에디터를 사용하여 '오픈 하우스 체크리스트' 또는 '리드 마그넷 후속 드립'과 같은 SOP 라이브러리를 구축할 수 있습니다

가장 좋은 점은 문서가 워크플로우에 연결되어 유지된다는 것입니다. 어떻게?

문서에서 '24시간 이내에 후속 조치 보내기'와 같은 텍스트를 강조 표시하세요. ➝ ClickUp 작업으로 변환하세요. ➝ 관련 팀 회원에게 할당하세요. ➝ 진행 상황을 추적하세요

진행 상황을 추적하려면 작업 공간에서 ClickUp 목표를 설정하세요. '더 많은 리드 확보'와 같은 의도를 측정 가능한 결과 중심의 핵심 성과 지표로 바꿀 수 있습니다.

ClickUp 목표를 사용하여 전체 진행 상황 또는 작업별 메트릭을 추적하세요

큰 목표를 실행 가능한 목표로 세분화할 수 있으며, 팀 회원이 작업을 완료할 때마다 목표가 업데이트됩니다.

목표가 '이번 달에 판매자 상담 10건 예약'이라고 가정해 보겠습니다.

목표 설정: '7월에 판매자 상담 10건 예약하기'

CRM에 '이메일 4건 발송'과 같은 목표를 추가하세요

각 목표를 이미 진행 중인 ClickUp 작업에 할당하세요

작업이 완료되면 진행 막대가 자동으로 업데이트되는 것을 확인하세요

ClickUp 마일스톤을 추가하여 '유료 광고의 성공'과 같은 중요한 성과를 추적하세요

🧠 재미있는 사실: 마케터 5명 중 1명은 전략에서 실행에 이르기까지 마케팅 이니셔티브를 자동화하기 위해 AI 에이전트를 사용하고자 합니다. ClickUp Autopilot Agents는 부동산 중개업자에게도 이러한 기능을 제공합니다. 코딩이 필요 없는 설정으로, 작업 공간 데이터를 기반으로 리드 작업을 자동으로 생성하고, 적시에 후속 조치를 보내고, 판매자 상태를 업데이트하고, 팀 채팅에 캠페인 진행 상황을 게시하는 맞춤형 에이전트를 만들 수 있습니다!

템플릿을 사용하여 마케팅 캠페인을 계획하고 싶다면 ClickUp 전략적 마케팅 플랜 템플릿으로 전환하세요.

큰 그림의 부동산 마케팅 아이디어를 실행 가능하고 추적 가능한 캠페인으로 전환합니다. 목표를 지도에 표시하고, 팀을 조정하고, 타임라인을 설정하고, 결과를 모니터링하여 가시성을 높일 수 있습니다.

이 템플릿은 반복 가능한 마케팅 시스템을 구축하거나 여러 팀 회원과 함께 홍보, 비디오 또는 이메일 마케팅을 진행하는 경우 매우 유용합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 전략적 마케팅 플랜 템플릿을 사용하여 전략과 실행을 연결하세요

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요.

전용 OKR 및 작업 할당을 사용하여 캠페인의 명확한 목표를 정의하세요

작업 및 타임라인 전반에 걸쳐 사용자 지정 상태 및 진행 상태 필드를 통해 마케팅 성과를 추적하세요

워크플로우에 내장된 타임라인, 마일스톤 및 상태 업데이트를 통해 작업의 일정과 우선 순위를 정하세요

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 11%는 브레인스토밍과 아이디어 구상을 위해 AI를 주로 활용합니다. 하지만 이러한 훌륭한 아이디어는 그 후 어떻게 될까요? 이때는 ClickUp 화이트보드와 같은 AI 기반 화이트보드가 필요합니다 . 이 화이트보드를 사용하면 브레인스토밍 세션에서 나온 아이디어를 즉시 작업으로 전환할 수 있습니다. 개념을 설명하기 어려운 경우 AI 이미지 생성기에 프롬프트를 입력하여 시각적 자료를 생성하도록 요청하세요. 아이디어를 구상하고, 시각화하고, 더 빠르게 실행할 수 있는 모든 것을 갖춘 업무용 앱입니다!

단계 2: 모든 캠페인을 한 곳에서 체계적으로 관리하세요

부동산 마케팅 캠페인의 템플릿을 만든 후에는 ClickUp의 프로젝트 계층 구조를 사용하여 모든 것을 중앙에서 쉽게 관리할 수 있도록 정리하세요.

1️⃣ 마케팅 노력을 위한 전용 스페이스를 만드는 것으로 시작하세요. 이 스페이스는 리드 생성, 후속 조치, 소셜 게시물, 오픈 하우스 프로모션 등 모든 것과 관련된 모든 것을 관리하는 고급 허브입니다.

2️⃣ 이 스페이스 내에서 실행하는 각 캠페인 유형에 대해 별도의 폴더를 만드세요. 예시:

소셜 미디어 캠페인

FSBO 리드 후속 조치

오픈 하우스 이벤트

3️⃣ 각 폴더 내에서 리스트를 만들어 특정 타임라인이나 주제를 추적하세요. 소셜 미디어를 관리하는 경우, 소셜 미디어 캠페인 폴더 내에 "8월 주간 게시글"이라는 리스트가 있을 수 있습니다.

4️⃣ 여기에서 이메일, 게시물, 비디오 등 각 캠페인 자산을 작업으로 생성할 수 있으며, 각 작업에는 다음이 포함됩니다.

담당자

마감일

결과물에 대한 하위 작업

협업 문의

초안, 이미지 또는 최종 콘텐츠를 추가하기 위한 첨부 파일

이 구조를 통해 업무를 명확하게 분리하고, 작업 인계를 자동화하며, 모든 부동산 마케팅 이니셔티브에 대해 팀의 일관성을 유지할 수 있습니다.

ClickUp 계층 구조로 마케팅 플랜과 아이디어를 정리하세요

단계 3: 캠페인을 자체적으로 실행하세요

ClickUp을 사용하면 후속 조치나 상태 변경을 기억할 필요가 없습니다.

ClickUp 자동화를 사용하면 트리거 기반 워크플로우를 설정하고 이러한 작업을 백그라운드에서 수행할 수 있습니다. 지시에 따라 작업을 할당하고, 댓글을 게시하고, 항목을 상태 간에 이동하고, 이메일을 보낼 수 있습니다.

📌 예시:

작업이 '실행 중'으로 표시되면 7일 후에 참여 여부를 확인하기 위한 후속 작업을 자동으로 할당합니다

리드 마그넷 작업이 '검토 중'으로 이동하면, 다음 단계를 예약하기 위한 지침과 함께 어시스턴트에게 알리세요

복잡한 논리를 구축하는 방법을 알 필요도 없습니다. ClickUp AI 자동화 빌더에 원하는 내용을 평이한 영어로 설명하기만 하면 됩니다(예: '홈이 닫힌 후 3일 후에 추천 요청을 보내도록 나에게 상기시켜 주세요'). 그러면 자동화가 구축됩니다.

ClickUp AI 자동화 빌더를 사용하여 몇 초 만에 ClickUp 자동화를 구축하세요

실행에는 스마트한 시간 관리도 필요하며, ClickUp 달력은 AI 스케줄링을 통해 이를 제공합니다.

이 전략을 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

새로운 리스팅 준비, 쇼잉 예약, 후속 캠페인 초안 작성 등 우선순위가 높은 작업에 대한 시간을 자동으로 블록하여, 중복 예약이나 중요한 일을 잊어버리는 일이 없도록 하세요

FSBO 홍보 활동이나 소셜 미디어 게시물 등 놓치거나 지연된 마케팅 활동을 귀하의 일정과 팀의 업무량에 따라 자동으로 재조정하세요

마감일이나 팀 회원을 지정하여 홈 투어, 리스팅 촬영, 이메일 캠페인 등 모든 작업을 달력 이벤트로 즉시 전환 할 수 있습니다

어시스턴트, 트랜잭션 코디네이터, 클라이언트와 읽기 전용 실시간 달력을 공유하여 모든 사람이 서로의 일정을 확인하고 일정을 조정할 수 있습니다

ClickUp 달력을 사용하여 모든 회의, 마감일 및 약속을 한 곳에서 정리하세요

4단계: 클라이언트 및 팀과 협업하기

부동산 중개업자는 혼자 일하는 경우가 거의 없습니다. VA, 사진작가, 광고 전문가, 모기지 브로커, 때로는 클라이언트와도 협업을 해야 합니다. 다행히도 ClickUp을 사용하면 커뮤니케이션을 위해 별도의 애플리케이션이 필요하지 않습니다.

ClickUp의 채팅 + 게스트 액세스는 클라이언트에게 전문적이고 투명한 경험을 제공하고, 5개의 다른 앱을 관리할 필요가 없게 해줍니다.

ClickUp 채팅을 사용하여 내부 팀뿐만 아니라 클라이언트 및 협력자와의 커뮤니케이션을 간소화하세요. 모든 프로젝트 또는 캠페인에 전용 채팅 채널을 만들어 대화를 체계적으로 정리하고 업무와 연결할 수 있습니다.

📌 예를 들어, 스테이저, 사진작가, VA가 하나의 스레드에서 협업할 수 있는 오픈 하우스 캠페인 채널을 설정하세요. 또는 판매자와 DM을 만들어 타임라인, 문서 업로드, 마케팅 업데이트에 대한 간단한 질문에 답할 수 있습니다.

더 좋은 점은 ClickUp 게스트 액세스를 사용하면 클라이언트와 공급업체가 제한된 가시성으로 대화에 참여할 수 있다는 것입니다. 리스팅 작업이나 공유 달력 등 그들이 볼 수 있는 내용을 정확하게 제어할 수 있으므로, 그들은 전체 작업 공간에 액세스하지 않고도 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

ClickUp 교정 기능을 사용하여 피드백을 전달할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하면 별도의 주석 도구를 사용하지 않고도 작업 내의 이미지, PDF 및 비디오에 직접 주석을 달 수 있습니다.

📌 예시: 드론 비디오를 시청하고 00:14에 댓글을 남겨보세요. '뒷마당을 더 천천히 보여주세요. '

각 댓글에는 시간 스탬프 또는 위치 표시가 되어 있으며, 특정 담당자에게 할당되어 해결 추적을 위해 작업 피드에 표시됩니다.

ClickUp 교정을 사용하여 이미지, PDF 및 비디오에 직접 댓글을 달 수 있습니다

ClickUp 양식을 사용하면 정보 수집도 더 쉬워집니다. 목록 세부 정보, 클라이언트 선호 사항 또는 쇼잉 후 피드백을 위한 브랜드 인테이크 양식을 만들 수 있습니다.

AI 기반 분석을 수행하여 ClickUp 양식에서 귀중한 인사이트를 얻으세요

누군가가 양식을 작성하면:

모든 응답 데이터가 포함된 작업이 자동으로 생성됩니다

비서에게 할당하는 등 자동화를 적용할 수 있습니다

AI는 피드백의 감정을 즉시 요약하거나 유사한 요청을 함께 그룹화할 수 있습니다

📖 또한 읽기: 부동산에서 AI를 사용하는 방법

5단계: 효과적인 전략 추적

ClickUp 대시보드는 실시간 데이터를 한 곳에서 시각적 카드로 가져와 마케팅 캠페인에서 효과가 있는 것을 확인하고 그 효과를 두 배로 높일 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에서 시각적 메트릭을 추적하세요

다음은 이를 구현하는 방법입니다:

AI 카드를 사용하면 시각적 요소를 넘어설 수 있습니다. 마케팅 생산성 메트릭 및 추세를 상황에 맞게 요약하도록 설정하세요. '*이번 달에 전환율이 가장 높았던 캠페인은 무엇입니까? '와 같은 AI 질문을 하고, 방대한 데이터를 검색하지 않고도 직접적인 답변을 얻을 수 있습니다.

현재의 디지털 마케팅 트렌드를 바탕으로 예측을 하는 데에도 사용할 수 있습니다.

📌 대시보드를 통해 전체 파이프라인에서 모멘텀을 창출하는 요소를 확인할 수 있습니다. 테이블 보기를 통해 이러한 마케팅 KPI의 배후에 있는 사람들을 관리할 수 있습니다.

시작할 준비가 되셨나요? ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 실행하여 바로 시작하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 사용하여 전략을 실행에 옮기세요

이 올인원 스페이스를 사용하면 캠페인 일정을 예약하고, 작업을 할당하고, 진행 상황을 추적하고, 팀과 실시간으로 협업할 수 있습니다. 사용자 지정 필드, 타임라인 보기 및 목표 추적 기능이 내장되어 있어 콘텐츠, 이벤트 또는 다중 채널 홍보를 관리하는 데 적합합니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요.

캠페인 활동을 한 곳에서 체계적으로 관리하세요

작업, 타임라인 및 성과를 추적하세요

모든 팀이 여러 채널에서 일관된 업무를 진행할 수 있도록 지원하세요

부동산 마케팅에서 피해야 할 흔한 실수

경험이 풍부한 중개인도 결과를 제한하는 패턴에 빠지는 경우가 많습니다. 마케팅 노력이 결과를 이끌어내기 위해 피해야 할 몇 가지 일반적인 실수는 다음과 같습니다.

모든 사람이 귀하의 고객이라고 가정할 경우: 광범위한 메시지는 전환으로 이어지는 경우가 드물기 때문에, 틈새 시장을 공략하면 적절한 클라이언트에게 직접 접근할 수 있습니다

일관되지 않은 마케팅 메시지: 플랫폼마다 다른 톤은 잠재 고객을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 목소리와 시각 자료를 일관되게 유지하세요

후속 조치 소홀: 대부분의 거래는 첫 접촉에서 성사되지 않습니다. 정기적으로 후속 조치를 취하세요

분석 생략: 열람, 클릭 또는 리드 소스를 추적하지 않으면, 그저 추측에 불과합니다. 데이터를 활용하세요

새로운 리드에만 집중하기: 과거 클라이언트를 무시하면 쉬운 추천 기회를 놓치게 됩니다. 체크인 프로세스를 자동화하여 리드를 최대한 활용하세요

모바일 최적화를 무시하면: 휴대폰에서 작동하지 않는 목록 및 리드 양식은 비즈니스 기회를 놓치게 됩니다. 게시하기 전에 모든 것을 모바일에서 테스트하세요

ClickUp의 마케팅 지휘 센터를 통해 효과적인 전략과 그렇지 않은 전략을 파악하세요

직감에만 의존하여 캠페인을 추적한다면, 마케팅이 더 어려워지고 수익을 놓치게 될 것입니다. 부동산에서 성공하려면 플랜을 세우고, 성장 마케팅 전략을 일관되게 실행하며, 무엇이 효과가 있을지 정확히 파악해야 합니다.

ClickUp은 이를 실현하는 데 필요한 시스템을 제공합니다. 모든 것이 하나의 연결된 작업 공간에 존재하며, 확장을 원하는 바쁜 에이전트를 위해 만들어졌습니다.

이 엔터프라이즈 마케팅 소프트웨어를 사용하면 수동 작업 없이 비즈니스 프로세스를 반복하고, 시각적 메트릭을 추적하고, AI와 비서처럼 대화하고, 상세한 워크플로우를 만들 수 있습니다.

분산된 도구와 뛰어난 실행력의 차이는 종종 한 가지, 즉 설정으로 귀결됩니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 모든 리드, 작업 및 캠페인을 완벽하게 관리하세요.