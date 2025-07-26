시장 조사를 수행하고 데이터를 행동으로 전환하는 방법

사람들이 원할 것이라고 생각한 제품을 출시했지만, 출시 당일 아무 반응도 없는 상황을 상상해보세요.

또는 제품/서비스의 가격이 너무 높아서 구매자가 충분하지 않은 상황일 수도 있습니다!

힘들게 느껴지시나요? 하지만 적절한 시장 조사 프로세스를 통해 완전히 예방 가능합니다. 창업자로서 뛰어난 아이디어를 가지고 계시든, 다음 캠페인을 최적화하려는 마케터이든, 시장 조사는 추측을 제거하는 가장 빠른 방법입니다. 이는 고객, 경쟁사, 기회를 명확히 하여 효과적인 전략을 수립할 수 있도록 도와줍니다.

🧠 재미있는 사실: 시장 조사 산업은 2021년 $102억 달러에서 2024년 $140억 달러로 37.25%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다.

시장 조사 프로세스에 대해 알아야 할 모든 것을 안내해드리니 편안히 앉아 들어보세요!

시장 조사는 무엇인가요?

시장 조사는 데이터를 수집, 분석 및 해석하는 과정입니다. 이 데이터에는 목표 고객, 경쟁사 또는 일반적인 시장 조건에 대한 정보가 포함될 수 있습니다.

이러한 분석은 기업이 고객의 요구를 이해하고, 트렌드를 파악하고, 아이디어를 실험하고, 최상의 결과를 달성하기 위해 전략을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 제품 출시를 위해 무턱대고 소비될 수 있는 시간, 비용, 노력을 절약할 수 있습니다.

이는 비즈니스의 비밀 정보라고 생각할 수 있습니다. 직감에 의존하기보다 실질적인 데이터를 확보하기 위해 노력을 기울이세요. 이 데이터는 사람들이 원하는 것, 행동 방식, 그리고 그들에게 접근하는 방법 등 시장의 격차를 강조합니다. 그 결과, 이러한 연구 결과는 명확성을 제공하여 성장을 가속화하기 위한 전략적 의사 결정을 내릴 수 있게 해줍니다.

⭐️ 주요 템플릿 ClickUp 시장 조사 템플릿 을 사용하면 팀이 한 곳에서 조사 데이터를 수집, 정리 및 분석할 수 있으므로 트렌드를 파악하고, 아이디어를 검증하며, 정보에 기반한 비즈니스 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있습니다. 설문조사 및 인터뷰에서 경쟁사 분석에 이르기까지, 조사 프로세스의 모든 단계가 체계적이고 협업적으로 진행됩니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 시장 조사 템플릿으로 인사이트를 더 빠르게 간소화하세요

비즈니스에서 시장 조사를 수행해야 하는 이유는 무엇일까요?

시장 조사는 변화하는 시장 트렌드와 변화하는 고객의 기대라는 거친 파도를 헤쳐나가는 데 도움이 되는 돛과 같은 역할을 합니다. ✅

비즈니스에서 시장 조사를 수행해야 하는 이유는 다음과 같습니다.

목표 시장 이해 : 목표 고객에 대한 360도 보기를 확보하는 데 도움이 되는 데이터를 수집합니다. 이러한 심층적인 이해는 고객의 고통 포인트와 요구 사항부터 행동 및 선호도에 이르기까지 다양합니다

출시 전에 아이디어를 검증하세요 : 모든 브레인스토밍이 실행 가능한 제품이나 서비스로 이어지는 것은 아닙니다. 시장 조사는 가설을 테스트하고 증거를 통해 큰 아이디어를 지지할 수 있는 샌드박스입니다

공감할 수 있는 메시지 작성*: 목표 시장에서 얻은 인사이트를 바탕으로 메시지를 최적화하여 공감을 얻고 전환으로 연결할 수 있습니다

위험 최소화 : 새로운 시장에 진출하거나 가격 전략을 조정할 때, 시장 조사 결과는 데이터 기반 인사이트를 제공하여 추측을 제거하고 위험을 최소화합니다

트렌드를 앞서가세요 : 시장 조사를 통해 진화하는 고객 행동, 기술 변화, 경쟁사의 성공 수식을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 시장에 영향을 미치는 트렌드를 한 발 앞서 파악하고 전략을 전환하여 성공을 거둘 수 있습니다

제품 및 서비스 개선 : 대상 고객과 고객의 피드백을 통해 제품 및 서비스에 변화를 도입하여 일관성을 높일 수 있습니다. 무엇이 효과가 있고 무엇이 개선이 필요한지 파악할 수 있습니다

자신감 있는 데이터 기반의 의사 결정 : 확실한 데이터를 바탕으로 정보에 기반한 의사 결정을 내리세요. 이를 통해 제품 로드맵, 마케팅 전략 및 영업 팀의 노력을 강화할 수 있습니다

팀 전체에 인사이트 전달: 시장 보고 소프트웨어와 같은 도구를 사용하면 모든 사람이 시장 조사 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이러한 가시성과 데이터 분석 기능이 결합되면 모든 사람이 동일한 정보를 공유하고 각자의 노력을 확대할 수 있습니다

🧠 재미있는 사실: 시장 조사에 투자하는 기업은 투자하지 않는 기업보다 2배에서 3배 더 빠르게 성장합니다!

가장 좋은 시장 조사 방법은 무엇일까요? 여기 비교해 보세요

시장 조사 방법은 크게 두 가지 유형으로 분류될 수 있습니다: 일차 조사와 이차 조사.

1차 연구에는 설문조사, 인터뷰, 포커스 그룹, 관찰과 같은 시장 조사 기법이 포함됩니다. 목표는 연구 참여자로부터 직접 새로운 직접적인 데이터를 수집하는 것입니다. 반면, 2차 연구는 보고서, 통계, 출판물 등 기존 데이터 소스를 분석합니다.

다음 테이블은 다양한 유형의 시장 조사 프로세스, 주로 1차 시장 조사 기법을 비교한 것입니다.

설문조사 인터뷰 포커스 그룹 관찰 연구 정의 설문조사는 대규모 그룹에 배포되는 구조화된 설문지입니다 인터뷰는 일대일 안내식 대화입니다 포커스 그룹은 소수의 참가자와 진행되는 안내형 토론입니다 관찰 연구는 자연 또는 통제된 환경에서 사용자를 관찰하는 것을 포함합니다 주요 목표 정량화 가능한 데이터 및 트렌드 수집 동기, 행동, 태도를 탐구하세요 반응을 테스트하고 인식을 파악하세요 실제 고객 행동을 이해하고 주장된 행동과 비교하세요 대상 고객 광범위한 대상 고객, 특정 세그먼트 개별 사용자, 이해 관계자 특정 인구 통계학적 세분화 실제 사용자 또는 고객 데이터 유형 정량적 정성적 정성적 정성적 시간과 비용 낮은 수준에서 중간 수준 시간이 많이 소요되고 비용이 많이 듭니다 중급에서 고급 진행 가장 적합한 가정 검증, 만족도 측정 심층적인 인사이트, 복잡한 의사결정 이해 새로운 개념 또는 메시지 테스트 UX 인사이트, 제품 사용 패턴

🔎 알고 계셨나요? 최초의 시장 조사 노력은 1920년대에 방문 설문조사를 통해 완료되었습니다!

시장 조사 프로세스: 비즈니스에서 데이터를 의사 결정으로 전환하는 방법

시장 조사는 한 번만 수행하는 활동이 아닙니다. 반복할 때마다 명확성을 제공하는 지속적인 프로세스입니다. 새로운 시장에 진출하거나, 제품을 출시하거나, 비즈니스 전략을 개선할 때, 철저한 시장 조사를 수행하면 추측이 아닌 실제 인사이트를 바탕으로 비즈니스를 구축할 수 있습니다.

올바른 질문을 파악하는 것부터 원시 데이터를 확실한 의사 결정으로 전환하는 것까지, 시장 조사 프로세스의 각 단계는 지속 가능한 성장의 기반을 마련합니다. 아래에서는 이 프로세스를 아이디어에서 실행에 이르기까지 안내하는 7가지 실행 가능한 단계로 나눕니다.

1단계: 연구 목표 정의

모든 성공적인 시장 조사 이니셔티브는 명확성에서 시작됩니다.

일하기 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp과 같은 도구와 ClickUp Docs와 같은 기능을 사용하면 연구 목표, 프로젝트 개요 및 이해 관계자의 피드백을 단일 협업 문서로 중앙 집중화할 수 있습니다.

댓글을 사용하여 팀의 의견을 수집하고 문서에서 직접 작업 항목을 할당하여 모든 사람이 같은 목표를 향해 나아갈 수 있도록 하세요. 새로운 고객 세그먼트를 탐색하고 계십니까? 브랜드 인지도를 측정하고 계십니까? 제품 컨셉을 검증하고 계십니까? "왜"를 정확히 파악하면 답해야 할 질문을 정리하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp 문서를 사용하여 모든 시장 조사 목표를 한 곳에 중앙 집중화하세요

프로 팁: 문서에 세부적인 권한을 설정하여 내부 팀이나 외부 파트너와 연구 결과를 안전하게 공유하고 민감한 정보가 보호될 수 있도록 하세요.

2단계: 데이터 수집 (1차 연구 대 2차 연구)

목표를 설정했다면 다음 단계는 관련 데이터를 수집하는 것입니다. 일반적으로 1차 연구(설문조사, 인터뷰 또는 포커스 그룹을 통해 수집한 원본 데이터)와 2차 연구(시장 보고서 또는 경쟁사 분석과 같은 기존 소스)가 포함됩니다. 1차 데이터는 구체적이고 독창적인 인사이트를 제공하는 반면, 2차 데이터는 더 큰 그림을 이해하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp 양식을 사용하면 실행 가능한 작업으로 응답을 작업 공간에 직접 전달하는 맞춤형 설문조사를 만들 수 있습니다. 양식 필드를 사용자 지정 필드에 매핑하고, 작업 소유자를 할당하고, 우선순위를 자동으로 설정하여 데이터 수집 및 후속 조치를 간소화할 수 있습니다.

이 단계에서 사용자 페르소나를 만드는 것을 잊지 마세요! 이를 통해 개인화된 고객 경험을 만들고 나머지 연구의 모양을 정할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 양식 템플릿으로 효과적인 시장 조사 프로세스를 확보하세요

ClickUp 양식 템플릿은 시장 조사를 처음부터 구성하고 자동화할 수 있는 바로 사용 가능한 작업 공간입니다. 처음부터 시작하는 대신, 완전히 맞춤 설정할 수 있는 미리 만들어진 양식 구조를 사용할 수 있어 고객 피드백, 인터뷰 응답 또는 이해 관계자의 의견을 수집하는 데 이상적입니다.

각 양식 제출은 기본 상태, 사용자 정의 필드 및 팀 할당과 함께 작업으로 작업 공간으로 흐름으로 이동합니다. 페르소나, 지역 또는 캠페인별로 응답에 태그를 지정하고 이러한 인사이트를 사용하여 트렌드를 추적하고, 격차를 분석하거나, 목표에 맞춘 후속 조치를 시작할 수 있습니다. 사용자 페르소나를 구축하고, 아이디어를 검증하고, 연구 물류를 관리하기 위한 실용적인 런치패드입니다.

대상: 다양한 접점을 통해 일차 데이터를 수집하기 위해 일관되고 반복 가능한 구조를 원하는 연구자 및 마케터.

📚 또한 읽기: 시장과 제품의 잠재력을 완전히 이해하기 위한 고객 발견 질문

3단계: 고객 세분화 및 분석

시장 조사는 경쟁사만큼이나 고객에 대해서도 중요합니다. 따라서 여기에서는 경쟁사가 무엇을 하고 있는지, 어떤 위치에 있는지, 그리고 어떤 부분에서 성공하고 있는지(또는 어려움을 겪고 있는지)를 조사합니다. 이러한 분석을 통해 시행착오를 거치지 않고도 미개척의 기회를 발견할 수 있습니다.

메시지, 가격, 고객 리뷰, 소셜 미디어 활동, 목소리 톤, 제품 기능을 분석하여 시장 격차, 충족되지 않은 고객 요구 사항 및 잠재적인 포지셔닝 기회를 파악하세요.

마케팅 분석 소프트웨어는 측면 비교와 실시간 벤치마킹을 제공하여 프로세스를 간소화합니다.

ClickUp 작업 태그를 사용하여 다양한 시장 조사 세그먼트를 분류하세요

ClickUp 작업 태그를 사용하여 '포장 불만'이나 '성분 혼동'과 같은 인사이트를 분류하세요. 이 태그는 라벨에 비해 추가적인 세부 정보를 제공합니다. 연령, 피부 유형, 지역별로 응답을 분류할 수 있습니다. 라벨과 태그를 함께 사용하면 트렌드를 더 쉽게 시각화하고 파악할 수 있습니다.

또한 ClickUp 대시보드를 구성하여 다양한 인사이트 클러스터와 그 빈도를 표시할 수도 있습니다.

4단계: 경쟁사 인사이트 분석

경쟁사 분석은 시장에서 귀하의 위치를 맥락화하고 활용할 수 있는 격차를 발견하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 경쟁사의 제품, 가격 모델, 고객 감정 및 마케팅 전략을 연구하는 것이 포함됩니다.

데이터가 수집되기 시작하면, 이제 데이터를 활용할 시간입니다. 먼저, 비정형 데이터를 정형 데이터로 변환해야 합니다. 원시 고객 피드백, 스프레드시트 및 차트를 유용한 인사이트로 변환하세요.

트렌드, 특이치, 반복되는 우려 사항, 놀라운 인사이트 등 주요 주제를 중심으로 조사 결과를 정리하세요. 시각화 도구를 사용하여 모든 관련 이해 관계자들이 데이터 분석을 더 쉽게 할 수 있도록 하세요.

ClickUp 테이블 보기를 사용하여 귀하의 제품 또는 서비스를 경쟁사의 제품 또는 서비스와 비교하세요

테이블 보기에서 직접 경쟁 환경 매트릭스를 구성하여 주요 경쟁사와 차별화 요소를 요약하세요. 기능, 가격, 패키징, 수식 유형 및 고객 감정을 비교하세요. 스크린샷, 웹 링크 및 소셜 감정 분석을 하위 작업으로 첨부하여 조사를 중앙 집중화할 수도 있습니다.

질문: 고객은 이 브랜드에 대해 무엇을 좋아하고 싫어할까요? 눈에 띄는 격차는 무엇일까요? 이러한 체계적인 비교를 통해 일반적인 개요에서는 놓치기 쉬운 패턴과 기회를 발견할 수 있습니다.

관련 스크린샷, 웹 링크 또는 소셜 감성 분석을 하위 작업으로 첨부하여 연구를 중앙 집중화하면 전략적 논의 중에 쉽게 다시 확인할 수 있습니다.

➡️ 자세히 보기: 경쟁을 추적할 수 있는 무료 산업 분석 템플릿

5단계: 데이터 정리 및 해석

이제 어려운 작업이 남아 있습니다. 정보를 인사이트로 전환하는 것입니다. 방향이 없는 데이터는 그저 소음에 불과합니다. 이 단계에서는 인사이트와 다음 단계 사이의 연결 고리를 찾습니다.

영향력 있는 인사이트를 구체적인 실행 항목으로 전환하세요. 고객은 특정 성분, 특정 콘텐츠 톤 또는 독특한 전달 형식을 선호할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 활용하여 제품 로드맵, 크리에이티브 카피 또는 가격 모델을 조정하세요.

기술 스택을 과소평가하지 마세요. AI 마케팅 도구는 고객의 언어에 기반한 메시지를 생성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

특히 새로운 채널이나 캠페인을 테스트하는 경우, 고객의 목소리에 커뮤니케이션을 맞추기 위한 현명한 바로 가기입니다.

ClickUp 보드 보기와 같은 리서치 도구를 사용하여 데이터를 해석하세요

ClickUp의 목록 및 보드 보기를 사용하면 데이터를 카테고리 또는 인사이트로 분류할 수 있습니다. '검증된 인사이트', '검토 필요', '지원되지 않는 주장'과 같은 맞춤형 상태를 만들어 각 데이터 포인트의 강점과 관련성을 추적할 수 있습니다. ClickUp Brain을 사용하여 긴 인터뷰 기록이나 피드백을 요약하고, 주요 패턴을 추출하고, 인사이트 초안을 자동으로 생성할 수 있습니다.

프로 팁: ClickUp 자동화를 사용하여 인사이트가 확인되거나 검토가 필요한 경우 작업을 이동하거나 이해 관계자에게 알리면서 워크플로우를 효율적이고 투명하게 유지하세요.

ClickUp에서 목록 보기를 사용하는 최고의 실행 방식에 대해 알아보세요.

6단계: 결과 발표

훌륭한 조사는 팀이 그 결과를 이해하고 실행에 옮길 수 있는 능력만큼만 가치가 있습니다. 주요 결과, 시각적 트렌드 및 실행 가능한 권장 사항을 이해 관계자에 맞게 명확하고 설득력 있는 형식으로 요약하세요.

ClickUp 대시보드를 통해 시장 조사 프로젝트의 결과를 발표하세요

ClickUp 대시보드는 이 단계에 이상적입니다. 차트, 작업 위젯 및 테이블을 결합하여 새로운 데이터가 들어오면 자동으로 업데이트되는 실시간 보고서를 작성할 수 있습니다.

설명 형식이 필요한 경우 ClickUp 문서에 모든 것을 편집하세요. 시각화 자료를 삽입하고, 작업을 연결하고, 참조를 위해 원시 데이터 파일을 첨부할 수도 있습니다. 프로세스를 잘 문서화하면 향후 프로젝트에 바로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 연구 라이브러리가 됩니다.

7단계: 데이터 기반의 의사 결정

연구 인사이트를 명확하게 이해한 후에는 관찰에서 실행으로 넘어갈 시간입니다. 연구 결과를 바탕으로 제품 개발, 시장 진출 전략, 고객 지원 또는 운영 개선을 진행하세요.

ClickUp 간트 차트 보기를 통해 로드맵을 통해 의사 결정을 추진하세요

인사이트를 이니셔티브로 전환하여 ClickUp에서 실행 가능한 로드맵을 만드세요. 연구 작업을 관련 목표에 연결하고, 마감일을 설정하고, 소유자를 지정하고, 간트 차트 또는 타임라인 보기를 사용하여 진행 상황을 추적하세요. ClickUp 마일스톤을 사용하여 주요 연구 단계를 표시하고 팀이 일정을 준수하도록 하세요.

➡️ 자세히 보기: Teams 및 전문가를 위한 무료 리서치 플랜 템플릿

시장 조사에 ClickUp 사용

ClickUp이 다양한 단계에서 시장 조사를 지원하는 방법은 이미 살펴보았습니다. 하지만 이 일상적인 업무용 앱은 그 이상의 기능을 제공합니다.

ClickUp Enterprise Search를 사용하면 작업 공간과 통합 앱(Google Drive, Slack, Figma 등)에서 파일, 메시지 및 인사이트를 즉시 찾을 수 있어 연구 종합에 소요되는 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

효과적인 시장 조사는 데이터 수집 이상의 것이 필요합니다. 명확성, 협업, 전략적 실행이 필요합니다. ClickUp은 이 모든 것을 단일 작업 공간에 통합하여 복잡한 연구 워크플로우를 쉽게 관리하고 인사이트를 정보에 기반한 의사 결정으로 전환할 수 있도록 지원합니다.

프로 팁: ClickUp AI Notetaker를 사용하여 인터뷰 또는 포커스 그룹을 자동으로 기록하고 요약한 다음, 쉽게 참조하고 분석할 수 있도록 문서 또는 작업에 직접 기록을 저장하세요.

ClickUp Goals를 사용하여 연구 결과를 비즈니스 전략에 맞추세요

연구 목표를 더 잘 이해한 후에는 ClickUp 목표에 지도로 표시하세요

시장 조사는 비즈니스 목표와 일치할 때만 가치가 있습니다. ClickUp 목표를 사용하면 경쟁사 분석 완료 또는 설문조사 응답 1,000건 수집과 같은 명확하고 측정 가능한 목표를 설정하고 이를 특정 작업이나 목록에 연결할 수 있습니다. 그 결과, 모든 연구 활동이 더 광범위한 비즈니스 성과에 기여하고 인사이트에서 영향력까지 명확한 경로를 제공합니다.

추가 혜택? 전반적인 목표를 정의하는 동안 제품 및 영업 팀과 실시간으로 협업할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 사전 대응 적인 사용자 피드백과 사후 대응적인 고객 지원을 구분하는 것이 중요합니다. 전용 고객 피드백 도구를 사용하여 일반적인 문의에서 영향력이 큰 아이디어를 식별하세요. 그런 다음, 검증된 인사이트를 실행 가능한 작업으로 워크플로우에 통합하여 집중적인 제품 개선을 추진하세요.

➡️ 자세히 알아보기: SurveyMonkey 대안 및 경쟁사

ClickUp 마일스톤을 사용하여 연구 단계별 진행 상황을 추적하세요

ClickUp 마일스톤을 사용하여 작업을 마일스톤에 연결하여 인사이트를 행동으로 전환하세요

마찬가지로 ClickUp Milestones는 계획, 정확하고 실행 가능한 데이터 수집, 분석 및 보고와 같은 주요 연구 단계의 진행 상황을 개요로 볼 수 있습니다.

마일스톤을 설정하여 연구 단계별 진행 상황을 추적하고, 지연을 조기에 발견하고, 팀이 마감일을 준수하도록 조정하세요.

Atrato의 CEO인 Juan Casian이 ClickUp 사용에 대해 어떻게 생각하는지 알아보세요.

더 큰 목표를 향해 어떻게 진행되고 있는지 펄스를 파악하는 것이 저에게는 중요합니다. ClickUp은 이전 도구에서는 없었던, 제가 필요로 하는 높은 수준의 가시성을 빠르게 제공합니다.

더 큰 목표를 향해 어떻게 진행되고 있는지 파악하는 것이 저에게는 중요합니다. ClickUp은 이전 도구에서는 얻을 수 없었던 높은 수준의 가시성을 빠르게 제공합니다.

💡 프로 팁: 훌륭한 사용자 연구는 데이터 수집을 넘어, 사전 대응적인 피드백과 사후 대응적인 지원의 차이를 인식하는 것입니다. 전용 고객 피드백 도구를 사용하여 영향력이 큰 인사이트를 도출한 다음, 이를 제품 혁신에 도움이 되는 실행 가능한 작업으로 전환하세요. 📚 더 자세한 정보를 원하시면, 사용자 연구 수행 방법 가이드를 살펴보고, 진정한 변화를 가져오는 피드백을 수집, 분석 및 실행하는 방법을 알아보세요.

ClickUp 작업을 사용하여 양식 응답을 연구 작업으로 전환하세요

ClickUp 작업을 사용하여 시장 조사 데이터 수집 과정에서 양식을 작업으로 전환하세요

설문조사 질문 작성부터 업계 동향 분석에 이르기까지 시장 조사 프로세스의 모든 단계는 ClickUp 작업에서 관리됩니다. 작업 소유자를 지정하고, 마감일을 추가하고, 첨부 파일을 포함하고, 필드를 사용자 지정하여 조사 유형, 소스 또는 우선순위를 추적할 수 있습니다.

이 작업 수준 구조는 전체 연구 워크플로우에 걸쳐 책임감과 투명성을 강화합니다.

다음은 다양한 유형의 ClickUp 작업에 대한 간략한 설명입니다.

ClickUp Brain을 사용하여 결과를 요약하고 인사이트를 더 빠르게 파악하세요

ClickUp Brain을 사용한 시장 조사 프로세스

원시 데이터를 의미 있는 인사이트로 전환하는 것은 종종 시간이 많이 소요됩니다.

ClickUp Brain은 원시 데이터에서 실제 인사이트를 더 빠르게 도출할 수 있도록 특별히 설계된 AI 연구 보조 도구입니다. 인터뷰를 자동으로 요약하고, 대용량 데이터 세트에서 반복되는 주제를 감지하고, 다음 단계의 조치를 생성합니다. 설문조사 응답을 정리하거나 경쟁 정보를 분석할 때도 Brain을 사용하면 수동으로 정보를 종합하는 과정을 건너뛰고 더 높은 수준의 의사 결정에 집중할 수 있습니다.

데스크탑 사용자의 경우, Brain Max는 경험을 더욱 향상시킵니다. 음성-텍스트 및 텍스트-음성 기능이 추가되어 연구 노트, 작업 또는 아이디어를 핸즈프리로 받아쓰기 할 수 있으며, 멀티태스킹을 하는 동안 AI가 생성한 요약을 소리내어 들을 수 있습니다. 또한 더 깊은 컨텍스트 인식을 얻을 수 있습니다. Brain Max는 ClickUp 작업 공간, 연결된 앱 및 웹을 검색하여 관련 파일, 인사이트 또는 요약, 심지어는 존재를 잊어버린 파일도 찾아낼 수 있습니다.

ClickUp Brain과 Brain Max가 함께 연구 워크플로우에 고급 AI 기능을 제공하므로 더 빠르게 생각하고, 아이디어를 행동으로 옮기고, 필요한 모든 것을 몇 초 만에 찾을 수 있습니다.

📮ClickUp Insight: 응답자의 30%는 연구 및 정보 수집에 AI 도구를 사용하고 있습니다. 하지만 직장에서 잃어버린 파일이나 저장하지 않은 중요한 Slack 스레드를 찾는 데 도움이 되는 AI가 있을까요? 네! ClickUp의 AI 기반 연결 검색은 통합된 타사 앱을 포함한 모든 작업 공간 콘텐츠를 즉시 검색하여 인사이트, 리소스 및 답변을 찾아낼 수 있습니다. ClickUp의 고급 검색 기능을 사용하면 매주 최대 5시간의 시간을 절약할 수 있습니다!

ClickUp 시장 조사 템플릿으로 조사의 모든 단계를 관리하세요

무료 템플릿 받기 ClickUp 시장 조사 템플릿으로 시장 조사 프로젝트와 비즈니스 의사 결정을 간소화하세요

ClickUp 시장 조사 템플릿을 사용하여 시장 조사 프로젝트와 비즈니스 의사 결정을 간소화하세요

또한 사용 사례에 따라 쉽게 맞춤 설정할 수 있는 다양한 템플릿을 이용할 수 있습니다. 예를 들어, ClickUp의 시장 조사 템플릿은 목표 설정 및 데이터 수집부터 경쟁 분석 및 최종 보고서에 이르기까지 연구 프로젝트의 모든 단계를 관리하는 데 도움이 되는 플러그 앤 플레이 작업 공간입니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

내장된 상태 및 타임라인으로 모든 연구 작업을 추적하세요

설문조사, 인터뷰 및 경쟁사 조사에서 얻은 인사이트를 미리 만들어진 목록으로 정리하세요

댓글, 문서 및 할당을 통해 팀원과 실시간으로 협업하세요

사전 통합된 대시보드를 사용하여 결과를 시각화하세요

🎁 보너스: ClickUp 시장 분석 템플릿

ClickUp으로 전문가처럼 리서치하세요!

시장 조사는 성공을 위한 발판입니다.

고객의 요구를 파악하거나, 새로운 개념을 테스트하거나, 경쟁사를 분석할 때, 올바른 조사 프로세스는 정보를 영향력 있는 결과로 전환하는 데 도움이 됩니다. 그리고 프로세스의 각 단계는 고객이 진정으로 원하는 것을 개발하는 데 한 걸음 더 다가갈 수 있게 해줍니다.

시장 조사 프로세스는 어려워 보이지만 ClickUp은 여러 가지 방법으로 이 과정을 더 쉽게 만들어줍니다. 모든 ClickUp 기능은 귀하의 조사를 실제적이고 측정 가능한 영향으로 전환하기 위해 설계되었습니다.

시장 주도적인 인사이트를 행동으로 전환할 준비가 되셨나요? 지금 ClickUp에 등록하세요!