ClickUp을 티켓팅 시스템으로 활용하는 방법

IT 지원, 인사 요청, 내부 문제 또는 고객 불만 사항을 처리하든, 작업을 추적하고 우선순위를 지정하며 해결하기 위해서는 티켓팅 시스템이 필요합니다.

접수된 요청을 추적 가능하고 할당 가능한 항목으로 전환하여 명확한 소유권, 마감일, 커뮤니케이션 이력을 제공합니다.

기존 티켓팅 시스템은 경직된 워크플로를 강요합니다. 그러나 ClickUp은 지원팀과 운영팀이 자체 데스크 티켓팅 시스템을 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다.

지원 또는 운영 관리자로서 다음과 같은 가시성을 확보할 수 있습니다:

누가 무엇을 담당하는가

지연되거나 에스컬레이션된 사항

반복되는 문제가 쌓여가는 곳

아래 섹션에서는 접수 양식부터 자동화 흐름, SLA 대시보드에 이르기까지 티켓 관리를 위해 ClickUp을 설정하는 방법을 단계별로 안내해 드립니다.

ClickUp을 티켓팅 시스템으로 사용하는 이유는 무엇인가요?

모든 팀은 고객부터 조직 내 구성원에 이르기까지 범위의 요청을 처리합니다.

IT 부서는 접근 권한 및 하드웨어 쿼리를 처리합니다. 인사팀은 정책, 신입사원 교육, 복리후생에 관한 질문을 담당합니다. 지원팀은 고객 문제를 해결합니다. 관리자와 운영팀은 시설 관리와 자원 요청을 조정합니다.

헬프데스크 티켓팅 시스템이 없다면, 이러한 요청들은 이메일, 스프레드시트, Slack DM, 또는 직접 찾아오는 대화 등 분산된 채널을 통해 접수됩니다. 이를 할당하고, 우선순위를 정하며, 후속 조치를 취하는 일관된 방법이 없습니다.

세계 최초의 통합 AI 워크스페이스인 ClickUp은 모든 워크플로우를 하나로 모읍니다. 팀의 일 방식에 맞춰진 책상 위 티켓팅 시스템으로 생각해보세요. 일 분산과 단절된 워크플로우 문제를 해결해줍니다.

일 스프롤은 팀이 서로 연결되지 않은 너무 많은 앱을 동시에 사용해야 할 때 발생합니다. 탭을 계속 전환하고, 여러 시스템을 업데이트하며, 그 과정에서 집중력을 잃게 되죠. 아이러니하게도 대부분의 기업은 더 많은 소프트웨어를 추가함으로써 이 문제를 해결하려 하지만, 이는 상황을 더욱 악화시킬 뿐입니다.

ClickUp은 차별화된 접근 방식을 취합니다: 작업, 대화, 문서, 심지어 AI까지 모든 것이 단일 기반 위에 구축된 하나의 공간에 통합됩니다. 이러한 통합은 컨텍스트 전환으로 인한 시간 낭비를 줄이고 팀의 일 명확성을 높여, 일 분산으로 인한 혼란을 해소하고 함께 더 빠르게 나아갈 수 있도록 합니다.

ClickUp이 최고의 티켓팅 소프트웨어 시스템으로 두각을 나타내는 이유는 다음과 같습니다. 여러분은 다음을 할 수 있습니다:

프로젝트 관리 소프트웨어, 커뮤니케이션 tools, 스프레드시트, 구두 후속 조치 등 여러 tool 간 전환은 이제 그만두세요. 접수부터 해결까지 모든 것이 단일 검색 가능한 작업 공간에서 이루어집니다.

티켓팅을 위한 ClickUp 설정하기

워크플로우에 맞춰 ClickUp을 데스크 티켓팅 시스템으로 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 티켓팅용 스페이스/폴더/리스트 생성하기

ClickUp을 기능적이고 효율적인 헬프 데스크 시스템으로 전환하려면 팀이 요청을 처리하는 방식을 반영한 작업 공간 구조를 구축해야 합니다.

담당자, 맞춤형 상태, 마감일, 우선순위 수준이 포함된 ClickUp 목록 보기 예시

'IT 지원', '인사 헬프데스크', '클라이언트 요청'과 같은 전용 스페이스를 생성하여 모든 지원 티켓을 중앙 집중화하세요.

해당 스페이스 내에서 폴더를 생성하여 티켓 카테고리나 팀별 업무를 구분하세요.

🎯 예시: IT 팀은 '하드웨어 문제', '소프트웨어 접근', '네트워크 요청'과 같은 폴더를 사용할 수 있으며, HR 팀은 '휴가 신청', '신규 입사자 관리', '정책 문의' 폴더를 가질 수 있습니다. 이러한 계층 구조를 활용하여 헬프데스크를 체계적으로 정리하고 쉽게 탐색할 수 있도록 하세요.

각 폴더 내부에 워크플로우, 요청 유형 또는 우선순위 수준을 나타내는 목록을 생성하세요. 예시: '하드웨어 문제' 폴더에는 '입력 장치', '진행 중', '출력 장치'와 같은 목록이 포함될 수 있습니다.

모든 티켓이 보관될 폴더가 마련된 구조를 반드시 구축해야 합니다. 이를 통해 모든 접수 요청을 추적하고 보고할 수 있습니다.

🛠️ 도구 키트: 효율적인 헬프 데스크 운영에는 신뢰할 수 있는 기술과 티켓 추적 시스템이 필수입니다. ClickUp의 헬프 데스크 티켓 템플릿은 고객 피드백을 신속하게 기록하고, 우선순위를 지정하며, 적시에 처리하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. 무료 템플릿 받기 이 즉시 사용 가능한 템플릿으로 요청 사항을 손쉽게 추적하세요 구성 내용: 사용자 지정 필드: 고객 데이터를 수집하여 각 헬프데스크 티켓에 저장하기 위한 기능

자동화: 고객 요청에 대한 트리거와 액션을 설정하여 어떤 요청도 놓치지 않도록 합니다.

대시보드: 각 티켓 및 지원 요청의 진행 상황을 모니터링하고 검토하기 위한 도구 이 헬프데스크 템플릿을 활용하여 응답률을 높이고, 이탈률을 줄이며, 작업을 정확히 추적하고, 부서 간 커뮤니케이션을 개선하세요.

2. ClickUp 양식으로 요청 수집하기

다음 단계는 헬프데스크 티켓팅 시스템 내에서 요청을 수집하는 일관되고 사용자 친화적인 방식을 설정하는 것입니다.

ClickUp 양식을 사용하면 고객 데이터 제출 방식을 표준화할 수 있습니다. 이를 통해 각 티켓이 정확한 세부 정보와 함께 접수되도록 보장합니다.

클라이언트 포털에 ClickUp 양식을 통합하여 고객 문제와 피드백을 추적하고 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

티켓 접수를 위해 지정한 모든 목록 내에서 간단히 양식 보기를 추가하세요. 여기서 팀의 고유한 요구사항에 맞춰 양식을 생성할 수 있습니다. '요청 유형', '긴급도', '담당 부서'와 같은 필드와 고객의 세부 정보를 수집할 수 있는 상세 설명 입력란을 포함할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 조건부 논리를 활용해 ClickUp 양식을 맞춤 설정하세요. 특정 필드는 관련성이 있을 때만 표시되도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 요청 유형으로 '기술적 문제'를 선택하면 '기기 유형'이나 '오류 메시지' 같은 추가 필드가 자동으로 나타납니다. 이렇게 하면 사용자에게는 양식이 간결하고 집중되게 유지되면서도 지원팀이 티켓을 효율적으로 해결하는 데 필요한 모든 세부 정보를 수집할 수 있습니다. ClickUp Forms에서 조건부 논리를 활용해 상황에 맞게 조정되는 동적 지원 양식을 생성하세요.

공개 링크를 통해 ClickUp 양식을 공유하거나 내부 리소스에 임베드할 수 있습니다.

모든 채널에서 요청을 수집할 수 있도록 링크로 지원 양식을 공유하세요

ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많으며, 성과가 높은 팀은 도구 세트를 9개 이하 플랫폼으로 한도 설정하여 효율성을 유지합니다. * 하지만 하나의 플랫폼으로 해결하는 건 어떨까요? 일을 위한 모든 것 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화를 단일 플랫폼에 통합하며, AI 기반 워크플로우까지 완료합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 일을 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

3. AI 기반 티켓 라우팅 및 할당 (자동화 기능 포함)

ClickUp의 AI 할당, AI 우선순위 지정, AI 카드를 활용하여 작업 관리를 자동화하고 실시간 인사이트를 즉시 확인하세요.

지원팀이나 운영팀이 하루에 수십 건(또는 수백 건)의 티켓을 처리할 때, 작업 할당, 상태 업데이트, 팀원 알림과 같은 사소한 작업조차도 시간 낭비가 될 수 있습니다.

우선, ClickUp에는 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 있어 티켓팅 워크플로우를 극대화합니다. 단순히 티켓 세부사항을 표시하거나 대화를 요약하는 것을 넘어, ClickUp Brain은 팀의 AI 기반 문제 해결사 역할을 합니다.

티켓에 공유된 기본 코드 스니펫 디버깅, 명확성을 위한 요구사항 또는 고객 요청 검토, 심지어 워크플로우 내에서 전문적인 이메일 응답 초안 작성까지 지원합니다. 지원 요청의 트렌드를 파악하거나, 티켓 관련 질문에 답변하거나, 여러 작업과 문서에서 키 컨텍스트를 빠르게 추출해야 하나요? ClickUp Brain이 모두 해결해 드립니다. 팀이 문제를 더 빠르게 해결하고, 더 명확하게 소통하며, 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 합니다.

다음으로, ClickUp 자동화 및 AI 에이전트가 운영상의 마찰을 제거합니다. 이러한 자동화 기능은 트리거, 조건, 액션이라는 세 가지 키 요소를 연결하여 일합니다.

ClickUp 자동화를 통해 수동 티켓팅 워크플로우를 줄이세요. 필요한 기능만 토글하면 됩니다.

⏯️ 몇 분 만에 시작하기: 자동화를 적용할 스페이스, 폴더 또는 목록으로 이동하세요.

오른쪽 상단에서 자동화 를 클릭하세요. 자동화 관리 를 선택하세요.

자동화 추가 를 클릭하세요

트리거 선택 (예: 티켓 제출, 사용자 정의 필드 업데이트, 상태 변경)

선택적 조건 추가 (비즈니스 플랜 이상에서 이용 가능)

작업 선택 (예: 알림 보내기, 우선순위 설정, 상태 변경)

작업/하위 작업 및 생성 출처(양식, API, 사용자 등)별로 필터링하세요.

동일한 모달 창에서 자동화를 저장하고 관리하세요 또는 에이전트가 대신 워크플로우를 실행하도록 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요:

가장 흔하고 반복적인 티켓 관리 프로세스 부분을 대신 처리해 주는 워크플로우 구축을 시작할 수 있습니다.

예시, 다음과 같은 자동화 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

티켓 자동화 할당: 카테고리, 이슈 유형, 양식 응답과 같은 필드에 따라 티켓을 자동으로 할당하세요. 티켓이 '기술 지원'으로 표시되면 지원 엔지니어나 팀 리더에게 바로 전달되도록 설정이 가능합니다.

티켓이 접수되는 즉시 우선순위 설정하세요. '긴급도'와 같은 사용자 지정 필드나 양식 응답 내 키워드를 활용해 티켓을 자동으로 고우선순위, 중간우선순위, 저우선순위로 분류합니다. 이를 통해 고객 지원팀이 가장 중요한 업무에 즉시 집중할 수 있습니다.

트리거 알림을 설정하여 모든 구성원이 최신 정보를 공유하도록 하세요. 우선순위가 높은 티켓이 제출되면 이메일, 앱 내 댓글 또는 Slack 메시지를 통해 즉시 담당자나 팀에게 알릴 수 있습니다.

끝없는 티켓 세부사항을 뒤지거나 최신 업데이트를 쫓아다닐 필요가 없다고 상상해 보세요—ClickUp의 AI 필드가 모든 힘든 작업을 대신해 줍니다. 한눈에 요약, 실시간 진행 상황 업데이트, 각 티켓에서 직접 추출한 작업 항목 목록까지 즉시 확인할 수 있습니다. 티켓을 번역하거나 유형/긴급도에 따라 신속하게 분류해야 하나요? AI 필드가 이를 처리하여 티켓을 우선순위화하고 적절한 담당자에게 쉽게 전달할 수 있게 합니다.

4. 티켓 관리 및 해결

자동화 기능이 규칙에 따라 티켓을 자동 할당하는 동안, ClickUp 작업을 통해 팀 회원에게 수동으로 할당하여 더 세밀한 제어가 가능합니다. 각 작업 내의 담당자 필드를 통해 한 명 또는 여러 명을 할당할 수 있어 협업이나 업무 이양이 용이합니다.

또한 작업에 명확한 마감일을 설정하여 기한을 가시화하거나, 위임하여 팀이 중요한 후속 조치를 놓치지 않도록 할 수 있습니다. 더 복잡한 티켓의 경우 ClickUp 작업은 하위 작업이나 체크리스트를 생성할 수 있습니다.

ClickUp 작업을 활용하여 모든 요청을 분류하고 맞춤형으로 설정하세요

🎯 예시: 개발자와 QA 테스터의 협업이 필요한 소프트웨어 버그 해결 티켓의 경우, 두 팀원 모두에게 작업을 할당할 수 있습니다. 버그 보고 마감일을 '6월 30일'로 설정하세요. '버그 식별', '수정 개발', '해결책 테스트'와 같은 단계로 구성된 체크리스트를 추가하여 모든 핵심 작업을 수행했는지 확인하세요.

ClickUp 맞춤형 작업 상태를 활용하면 티켓 처리 과정의 각 단계를 정의할 수 있어, 진행 상황과 담당자가 항상 명확하게 파악됩니다.

일반적인 상태 흐름은 다음과 같을 수 있습니다: 새 소식 : 방금 양식을 통해 티켓이 제출되었습니다

진행 중 : 티켓이 팀 회원에게 배정되어 적극적으로 일 중입니다.

맞춤형 대기 중 : 고객의 답변이나 추가 정보를 기다리는 상태입니다.

닫힘: 문제가 해결되었으며 티켓이 완료되었습니다.

스페이스, 폴더 또는 목록 수준에서 상태를 생성하고 맞춤 설정할 수 있으므로, 서로 다른 팀(예: IT, 고객 지원, 청구)이 동일한 작업 공간 내에서 각자의 워크플로를 운영할 수 있습니다.

주문을 조정해야 할 때는 왼쪽의 핸들을 사용하여 상태를 위아래로 드래그 앤 드롭하기만 하면 티켓 흐름을 필요에 따라 미세 조정할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp의 보드 보기를 활용하면 티켓 상태를 명확하게 드래그 앤 드롭 방식으로 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 신규, 진행 중, 고객 대기, 닫힘 티켓을 빠르게 확인하고, 열 사이에서 카드를 드래그하여 단계 간 이동이 용이합니다. 지원팀의 협업을 원활하게 유지하고 병목 현상이 심각해지기 전에 파악할 수 있는 간단한 방법입니다.

ClickUp의 collaboration tools와 기능을 통해 팀은 각 티켓 내에서 직접 소통하며 대화를 체계적으로 정리하고 쉽게 추적할 수 있습니다.

댓글 : 티켓 내 : 티켓 내 'ClickUp 할당 댓글' 기능을 활용하여 문제 해결 단계를 기록하거나, 해결 방안을 확인하거나, 다음 조치를 조정하세요. 이를 통해 모든 대화가 특정 문제와 연결되어 참조하기 쉬운 완전한 이력을 생성합니다.

첨부 파일 : 스크린샷, 오류 로그, 녹화 파일 및 기타 지원 자료를 티켓에 직접 업로드하여 팀이 문제 해결에 필요한 모든 것을 확보할 수 있도록 하세요.

@멘션: 기술 문제 에스컬레이션이나 청구 관련 협업 등 티켓에 팀원의 의견이 필요할 때 태그하세요. 즉시 알림을 받아 해당 맥락이 담긴 곳으로 바로 참여할 수 있습니다.

⏩ 빠른 팁: 개별 작업 외의 실시간 업데이트 및 논의에는 ClickUp 채팅을 활용하세요. 새로 들어오는 요청 검토, 까다로운 문제 논의, 우선순위 조율 등에 완벽하며 Slack이나 이메일로 전환할 필요가 없습니다.

더 나아가, 데스크 티켓팅 시스템에는 누구나 지원 문제를 해결할 수 있는 적절한 리소스가 갖춰져야 합니다. 예시: '관계' 기능을 활용해 적절한 ClickUp 문서를 새 작업에 직접 연결하는 방법을 고려해 보세요.

티켓을 열고 오른쪽의 '관계' 섹션으로 이동한 후 +를 클릭하고 '문서'를 선택하세요. 여기서 문제 해결 가이드, FAQ, 내부 프로세스 문서 등 기존 ClickUp 문서를 연결할 수 있습니다.

스크롤을 건너뛰고 팀이 필요한 정보에 바로 접근할 수 있도록 도와주는 간편한 방법입니다.

작업 내부에 바로 문서를 생성하여 티켓과 연결하세요. Gdocs 같은 타사 통합을 통해 문서 생성도 가능합니다.

💡 프로 팁: 티켓을 해결한 후, 발견한 새로운 세부 사항으로 관련 문서를 업데이트하거나 연결된 상태로 만드는 데 잠시 시간을 할애하세요. 그러면 다음에 유사한 문제가 발생할 때 팀이 처음부터 시작하지 않아도 됩니다. 시간이 지남에 따라 별도의 노력 없이도 더 유용한 지식 관리 시스템이 구축됩니다.

5. 보고 및 분석

마지막으로, 지원팀의 성과를 이해하고 모니터링하기 위해 명확하고 실행 가능한 데이터가 필요합니다. ClickUp 대시보드를 사용하면 이 모든 작업을 실시간으로 수행할 수 있습니다. 예시: '진행 중' 상태에서 48시간 이상 정체된 지원 티켓을 강조 표시하도록 필터링된 작업 목록 카드를 설정할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드의 AI 요약 기능을 활용해 요약 내용을 더 빠르게 확인하세요

완료됨: 티켓팅 대시보드 필수 카드 선 차트: 우선순위 = 높음, 채널 = 채팅과 같은 필터를 적용하여 채팅을 통해 접수된 고우선순위 티켓의 평균 해결 시간을 모니터링하세요.

막대 차트: '청구', '버그', '접근 문제' 등 키 이슈 유형별 티켓 발생량을 명확하게 비교하세요.

원형 차트: 티켓을 우선순위, 지원 채널 또는 에스컬레이션 상태별로 분류하여 빠른 개요를 파악하세요.

번호 카드: '닫힘 작업 수' 카드와 같은 핵심 메트릭을 강조하여 이번 주 해결된 총 티켓 수를 보여줍니다.

시간 추적 카드: 담당자가 티켓에 소요하는 시간을 추적하며, 담당자별 또는 티켓 카테고리별로 분류됩니다. ClickUp으로 코딩 없이 간편하게 대시보드를 구축하세요

적절한 사용자 지정 필드 없이는 이 모든 것이 작동하지 않습니다. 근본 원인(드롭다운 메뉴), 에스컬레이션 수준(라벨), 최초 응답 SLA(날짜)와 같은 사용자 지정 필드로 지원 티켓에 세부 정보를 추가함으로써, 이러한 인사이트를 가능하게 하는 구조를 구축하게 됩니다.

대시보드를 설정하면 다음과 같은 핵심 질문에 답할 수 있습니다:

가장 많은 '접근 문제' 에스컬레이션을 처리 중인 담당자는 누구인가요?

지난주 '결제 실패' 티켓 중 SLA를 지키지 못한 건 몇 건인가요?

🛠️ 데스크 티켓팅 시스템으로서의 ClickUp 실제 예시

메이드 인 쿡웨어는 홈 요리사에게 전문가급 조리기구를 제공하는 급성장 중인 DTC 브랜드입니다. 수요가 급증하면서 지원 티켓 양도 함께 늘었고, 기존 tools로는 이를 감당할 수 없었습니다.

tools 과다 사용, 파편화된 워크플로우, 부서 간 팀 간 협업 유지의 어려움 등이 주요 과제였습니다.

우리는 Airtable, Monday, Trello, Notion 등을 사용했는데… 정말 난장판이었어요. 아무것도 제대로 일하지 않았습니다.

우리는 Airtable, Monday, Trello, Notion 등을 사용했는데… 정말 난장판이었어요. 아무것도 제대로 일하지 않았습니다.

운영 효율화를 위한 중앙 집중식 플랫폼의 필요성을 인식한 크리스는 팀 간 일 방식을 혁신하기 위해 ClickUp을 선택했습니다.

도움이 된 ClickUp 기능:

양식 + 자동화: IT 요청을 효율적으로 처리하기 위한 체계적인 티켓팅 시스템 구축

팀 간 협업: 마케팅, 제품 개발팀 등 여러 팀이 이제 ClickUp 내에서 직접 태그를 달고 협업합니다.

맞춤형 워크플로우: ClickUp의 유연성 덕분에 크리스는 각 팀의 운영 방식에 맞춰 워크플로우를 설계할 수 있습니다.

ClickUp Brain + 지식 관리: 셀프 서비스 도움말 문서와 프로세스 문서를 통해 팀의 역량을 강화하고 IT 부서의 부담을 줄입니다.

ClickUp 평가를 완료한 후, 우리는 더 이상 다른 것을 살펴보고 싶지 않았습니다. 이 도구가 훌륭하다는 것을 깨달았고, 다른 대안을 찾을 필요가 없다는 결론을 내렸습니다.

ClickUp 평가를 완료한 후, 우리는 더 이상 다른 것을 살펴보고 싶지 않았습니다. 이 도구가 훌륭하다는 것을 깨달았고, 다른 대안을 찾을 필요가 없다는 결론을 내렸습니다.

효과:

전체 서비스 티켓 해결 시간 20% 단축

간소화된 접수 프로세스로 티켓당 3~5분 절약

유연하고 사용자 중심의 디자인 덕분에 4개월도 안 되어 팀의 80%가 채택했습니다.

ClickUp 티켓팅을 위한 최고의 실행 방식

ClickUp을 티켓팅 시스템으로 활용하기 위한 몇 가지 최고의 실행 방식은 다음과 같습니다:

맞춤형 보기로 체계화하기: 긴급 티켓만 표시하는 필터링된 목록 보기나 다가오는 SLA 마감일을 강조하는 달력 보기처럼, 각 팀이나 우선순위에 맞춰 저장된 긴급 티켓만 표시하는 필터링된 목록 보기나 다가오는 SLA 마감일을 강조하는 달력 보기처럼, 각 팀이나 우선순위에 맞춰 저장된 ClickUp 보기를 생성하세요.

할당 전 업무량 균형 조정: 새로운 티켓 작업을 할당하기 전에 작업량 보기를 활용해 팀의 현재 업무량을 분석하세요. 누가 용량에 도달했는지, 누가 추가 작업을 처리할 수 있는지 실시간으로 파악할 수 있어 티켓을 더 효율적으로 배포하고 번아웃을 방지하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp Brain으로 팀의 업무량을 손쉽게 분석하고 균형을 맞추세요

무료 템플릿 활용하기: ClickUp의 ClickUp의 무료 문제 추적 템플릿을 사용해 워크플로우에 내장된 명확성을 부여하세요

프로세스 최적화: 티켓팅 워크플로우를 개선할 때가 왔다면, 지루한 스프레드시트나 끝없는 이메일 스레드에 집착할 필요가 있을까요? 티켓팅 워크플로우를 개선할 때가 왔다면, 지루한 스프레드시트나 끝없는 이메일 스레드에 집착할 필요가 있을까요? ClickUp 마인드 맵과 ClickUp 화이트보드를 활용하면 팀들이 함께 모여 브레인스토밍을 하고 티켓이 시스템을 시각적으로 어떻게 흐르는지 재구상할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드를 활용하여 지원 운영을 시각화하고 개선하세요

ClickUp 티켓팅 시스템 예시 및 활용 사례

ClickUp의 유연성 덕분에 팀은 타사 tools 없이도 단순한 시스템부터 정교한 티켓팅 시스템까지 구축할 수 있습니다. 팀이 ClickUp을 활용해 실제 현장의 과제를 해결하고 서비스 제공을 효율화하는 방법은 다음과 같습니다:

1. IT 헬프데스크

문제: 프로젝트 관리 책임자의 노트북이 중요한 검토를 이틀 앞두고 고장났다고 가정해 보세요.

IT 팀에 이메일 스레드를 보내거나 Slack으로 연락하는 대신, ClickUp을 활용하여 IT 팀이 지원 티켓을 중앙에서 수집, 분류 및 해결할 수 있습니다. ClickUp이 제공하는 지원은 다음과 같습니다: 직원은 기기 유형, 문제 설명, 긴급도, 위치 등을 입력할 수 있는 전용 필드가 있는 ClickUp 양식을 통해 문제를 제출할 수 있습니다.

해당 작업은 자동으로 고우선순위로 분류되어 당직 기술자에게 배정됩니다.

ClickUp은 담당 기술자에게 알림을 전송하고 요청자에게 예상 응답 시간을 제공합니다.

특정 노트북 모델의 배터리 고장처럼 반복되는 문제인 경우, 해당 작업에는 추세 추적 및 향후 예방 조치를 위한 태그가 지정됩니다.

2. 인사 요청

문제: 신입사원 온보딩부터 정책 관련 간단한 문의 처리까지, 인사팀은 항상 여러 가지 업무를 동시에 처리해야 합니다.

ClickUp은 HR 티켓팅 시스템 으로서 직원 관리 워크플로우를 간소화합니다. 방법은 다음과 같습니다: 양식을 사용하여 체계적으로 요청 사항을 수집하세요

온보딩, 오프보딩 또는 정책 변경을 위한 인사 관리 전용 워크플로우를 구축하세요. 작업을 자동으로 할당하는 템플릿을 활용할 수 있습니다.

'주소 변경 방법은?'과 같은 자주 묻는 질문을 내부 ClickUp 문서에 연결하여 직원이 티켓 제출 전에 스스로 해결할 수 있도록 지원하세요.

인사팀이 모든 진행 중인 요청을 카테고리, 긴급도 또는 위치별로 추적할 수 있는 공유 대시보드를 생성하세요.

반복 작업과 의존성을 설정하여 복리후생 등록이나 퇴사 체크리스트 같은 프로세스를 수동 추적 없이 일정대로 진행하세요.

3. 시설 관리

문제: 시설 요청은 가장 안 좋은 시기에 발생하는 경향이 있습니다. 무언가가 고장 나거나, 무언가가 새거나, 무언가가 원래대로 일하지 않을 때가 바로 그런 때입니다.

ClickUp은 시설 관리팀이 유지보수 티켓부터 반복적인 건물 작업까지 모든 것을 체계적으로 한곳에서 관리할 수 있는 tools를 제공합니다. 방법은 다음과 같습니다: 화이트보드를 활용해 평면도나 향후 사무실 재구성을 지도하고, 이러한 시각 자료를 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

유지보수, 소모품, 공급업체 또는 스페이스 계획용으로 각각 분리된 리스트에 연결되는 양식 접수 시스템을 구축하세요.

각 단계별 명확한 추적을 위해 '신고됨', '일정 확정', '진행 중', '공급업체 확인'과 같은 맞춤형 상태를 설정하세요.

달력 및 간트 보기를 활용하여 중복되는 공급업체 약속, 대청소 일정 또는 입주 일정을 관리하세요.

공급업체 연락처 정보, 서비스 계약서, 비상 대응 절차를 한곳에 보관할 문서 허브를 생성하세요.

4. 고객 지원

문제: 오늘날 고객 지원은 버그 추적, "어떻게 해야 하나요?"라는 질문에 답변하기, 장애 요인 파악, 그리고 모든 고객이 자신의 의견이 경청되고 소중히 여겨진다고 느끼도록 하는 데 더 중점을 둡니다.

ClickUp은 여러 역할을 동시에 수행하며 실제 일 방식에 맞춰 유연하게 대응할 수 있는 시스템이 필요한 다음과 같은 팀에 적합합니다.

지원팀이 ClickUp을 헬프데스크 티켓팅 시스템으로 활용하는 방법은 다음과 같습니다: 지원 작업 내에서 추가 하위 작업을 생성하지 않고도 할당된 댓글을 사용하여 특정 다음 단계를 프로젝트 관리에 위임하세요.

고객 등급, 제품 영역 또는 응답 대기 중인 담당자에 따라 오픈 문제만 표시하는 필터링된 대시보드를 설정하세요.

네이티브 및 타사 통합을 통해 Intercom이나 HubSpot 같은 tools와 연동하여 요청이 자동으로 작업으로 전환되도록 하세요.

QA용 체크리스트로 내부 응답 품질을 추적하거나, 특히 민감한 에스컬레이션의 경우 ClickUp Brain에 어조 검토를 요청하세요.

ClickUp 시간 추적기로 고객이 보고한 버그를 기록하여 실제 해결에 걸리는 시간을 확인한 후, 해당 데이터를 활용하여 개선하세요.

5. 법무 및 규정 준수 팀

문제: 법무 팀은 비밀유지계약서(NDA), 계약서 수정안, 정책 승인, 프라이버시 검토 등 다양한 요청을 처리합니다. 이러한 티켓은 종종 여러 이해관계자, 민감한 타임라인, 그리고 적절한 절차를 거쳐 처리되어야 하는 문서들을 포함합니다.

법무팀이 ClickUp 내에서 스마트하게 일하는 방법: 민감한 법률 작업을 분리하여 관리하면서도 키 이해관계자가 협업할 수 있도록 개인 스페이스를 생성하세요.

작업 단위의 맞춤형 권한을 활용하여 전체 요청 내역을 노출하지 않고도 댓글 달기나 문서 업로드를 허용하세요.

ClickUp Docs 내에서 계약 유형, 관할권 또는 부서별로 분류된 중첩된 페이지로 문서를 체계적으로 정리하세요.

법무팀의 승인이 있을 때까지 고위험 항목이 진행되지 않도록 작업 우선순위 및 의존성을 설정하세요.

ClickUp의 헬프데스크 티켓팅 시스템으로 업무를 간편하게 처리하세요

이제 고객 만족과 문제 해결을 위해 여러 tools를 사용하던 방식을 버리시길 권합니다.

ClickUp은 헬프데스크 티켓팅 시스템과 프로젝트 관리를 동시에 수행할 수 있어 IT, 지원, 인사, 운영 등 다양한 팀에 완벽한 솔루션입니다.

양식을 통한 체계적인 접수부터 스마트 자동화, 맞춤형 워크플로우, 실시간 보고에 이르기까지, ClickUp은 티켓과 요청을 효율적으로 관리하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 헬프데스크 티켓팅 시스템으로 활용해 보세요.