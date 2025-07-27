채용 프로세스를 간소화하는 무료 면접 일정 템플릿

면접 일정을 잡을 때, 채용 담당자의 64%는 이메일로 연락을 주고받는 것이 가장 큰 어려움이라고 응답했습니다.

면접관 일정, 달력 충돌, 막바지 일정 변경 등 HR 관련 문제가 추가되면 상황은 금방 복잡해집니다. 오류 없는 면접 일정 관리 시스템이 없다면 유망한 후보자를 놓치고 고용주 브랜드가 손상될 위험이 있습니다.

당신이 최고의 성과를 달성할 수 있도록 최고의 무료 면접 일정 템플릿을 모았습니다.

한 가지 역할에 대한 채용이든, 여러 가지 역할을 맡을 인재를 채용하는 것이든, 이 도구를 사용하면 모든 것이 원활하게 진행될 것입니다. 면접 일정을 잡는 일로 스트레스를 받지 마세요.

면접 일정 템플릿이란 무엇일까요?

면접 일정 템플릿은 채용 프로세스를 간소화하기 위해 특별히 설계된 구조화된 도구입니다. HR 팀, 채용 관리자 및 소규모 비즈니스 소유자는 이 템플릿을 사용하여 채용 파이프라인을 파악하고 일정 충돌을 방지할 수 있습니다. 이 템플릿은 초기 면접부터 최종 피드백에 이르기까지 면접 프로세스의 모든 단계를 관리하는 데 도움이 됩니다.

지원자 이름, 지원한 역할, 면접 단계, 가능한 날짜, 시간, 배정된 면접관 등 면접 세부 정보를 한 곳에서 볼 수 있습니다.

이를 통해 면접 상태를 업데이트하고, 모든 채용 단계를 계획대로 진행하며, 내부 팀과 협력하고, 면접 피드백을 전달할 수 있습니다.

간단히 말해서, 면접 일정 템플릿을 사용하면 누가, 언제, 왜 면접을 진행하는지 모든 사람이 동일한 정보를 공유할 수 있습니다. 이를 통해 원활한 의사소통, 신속한 의사 결정, 훨씬 더 나은 후보자 경험을 보장할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 채용 관리자의 51%는 면접을 시작한 지 5분 이내에 지원자가 해당 직책에 적합한지 판단할 수 있다고 응답했습니다.

면접 일정 템플릿

모든 업무를 위한 앱인 ClickUp 및 기타 신뢰할 수 있는 소스에서 무료로 사용자 지정 가능한 면접 일정 템플릿을 얻을 수 있습니다. 이 템플릿은 프로세스를 원활하게 진행하고, 팀을 동기화하며, 지원자에게 좋은 인상을 남길 수 있도록 설계되었습니다.

다음은 조직적이고 효율적으로 업무를 진행할 수 있는 최고의 템플릿입니다:

1. ClickUp 직원 근무 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 근무 일정 템플릿을 사용하여 HR 팀의 일정과 면접 작업 진행 상황을 시각화하세요

HR 팀의 근무 교대, 근무 가능 여부, 업무량을 조정하는 일은 채용 담당자와 HR 팀에게 큰 골칫거리입니다. ClickUp 직원 근무 일정 템플릿을 사용하면 인력 계획을 간소화하고, 채용 팀의 일정을 정리하고, 대역폭을 모니터링하고, 면접 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

HR 팀이 후보자의 면접 프로세스를 관리할 충분한 시간을 확보할 수 있도록 업무 일정을 시각적으로 플랜하세요

특정 HR의 근무 가능 여부와 채용 기술에 따라 중요한 면접 작업을 파악하고 동기화하세요

맞춤형 상태를 사용하여 특정 직위의 채용 작업 상태 및 진행 상황을 추적하세요

면접 프로세스에서 작업 의존성을 모니터링하여 채용 팀의 모든 구성원이 현장 및 가상 면접을 처리할 준비가 되어 있는지 확인하세요

ClickUp 마일스톤을 사용하여 직원에게 일정을 전달할 마감일을 설정하세요

🔑 이상적인 사용처: 채용 팀의 근무 일정을 예약하고, 근무 가능 여부를 모니터링하며, 채용 담당자가 채용 타임라인과 업무량에 따라 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다

2. ClickUp 일정 블록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일정 차단 템플릿으로 면접 일정을 쉽게 블록으로 차단하세요

지원자의 40% 는 지원 후 6일 이내에 면접 초대장을 받기를 기대합니다. 이 기간을 놓치면 우수 인재를 잃을 위험이 있습니다.

ClickUp 일정 블록 템플릿은 인터뷰 타임라인, 팀의 일정, 보류 중인 작업을 업데이트하여 마감일을 지키는 데 도움을 줍니다. 각 후보자에게 날짜를 정확하게 할당할 수 있으므로 일정이 겹치거나 지연되는 것을 방지할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

현장 및 비디오 인터뷰 일정을 빠르고 정확하게 계획하세요

특정 직위에 적합한 채용 담당자에게 면접 작업을 할당하세요

채용 작업 간의 의존성을 파악하고 이해 관계자들이 참여할 수 있는지 확인하세요

맞춤형 보기를 사용하여 7가지 다른 보기로 작업 블록을 열면 일정을 쉽게 시각화하고 정리할 수 있습니다

🔑 이상적인 용도: 면접 일정을 정리하고, 달력 충돌을 방지하며, 채용 프로세스를 후보자 중심으로 원활하게 진행하기 위해

3. ClickUp 시간별 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시간별 일정 템플릿을 사용하여 채용 담당자가 하루의 모든 일정을 계획할 수 있도록 하세요

명확한 시간별 일정을 통해 면접을 명확하고 요점만 진행할 수 있습니다. 시간을 낭비하지 않고 전략적인 질문을 할 수 있으므로 지원자의 관심을 유지하고 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.

ClickUp 시간별 일정 템플릿을 사용하면 각 채용 작업을 지도에 표시하여 모든 인터뷰를 집중적이고 효율적으로 진행하며 채용 목표에 부합할 수 있습니다.

이것은 다음과 같은 도움을 제공합니다:

공유 가능한 ClickUp 달력에 명확한 목표와 우선순위를 설정하여 면접의 생산성을 높이세요

유연하면서도 체계적인 일일 타임라인으로 채용 프로세스를 체계적으로 관리하세요

작업 보기에서 채용 목표에 대한 진행 상황을 모니터링하세요

취소됨, 완료됨, 진행 중, 할 일 등 4가지 맞춤형 상태를 사용하여 아직 진행 중인 면접, 완료된 면접, 취소 및 일정이 변경된 면접을 확인할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용처: 일일 채용 워크플로우를 구조화하고, 후보자 인터뷰 일정을 준수하며, 채용 파이프라인에 대한 완전한 가시성을 유지하기 위해

🧠 재미있는 사실: 예상치 못한 질문으로 유명한 Google은 한 지원자에게 "이 방에 농구공을 몇 개 넣을 수 있나요?" 라고 물었습니다. 스포일러를 알려드리면, Google은 숫자를 알고 싶었던 것이 아니라 문제 해결 과정을 보고 싶었던 것입니다.

4. ClickUp 블록 스케줄링 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블록 스케줄링 템플릿을 사용하여 후보자의 선호도와 채용 담당자의 일정에 따라 면접 시간 블록을 스케줄링하세요

모든 사람에게 적합한 면접 일정을 찾는 것은 채용 담당자가 직면하는 가장 어려운 과제입니다. HR 팀의 일정을 명확하게 파악하지 못하면 잘못된 날짜로 면접 초대장을 보내거나 채용 작업이 겹치는 문제에 직면할 수 있습니다.

ClickUp 블록 스케줄링 템플릿을 사용하면 채용 팀의 일정을 빠르고 쉽게 만들고 조정할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

간편한 드래그 앤 드롭으로 채용 작업을 시각화하고 우선 순위를 지정하세요

프로젝트를 공유 스페이스에 블록으로 구성하여 모든 사람이 다음 인터뷰 일정을 알 수 있도록 하세요

인재 평가 도구 , 채용 핸드북, 가이드 등 여러 채용 팀의 리소스를 한 곳에서 관리하세요

ClickUp 달력에서 인터뷰 일정을 재조정하여 예기치 못한 상황에 대비하여 모든 사람에게 최신 정보를 전달하세요

🔑 이상적인 사용처: 여러 직책에 대한 면접 일정을 조정하고, 실시간 달력 업데이트를 통해 모든 사람이 일정을 확인할 수 있도록 하기 위해

💡 프로 팁: 작업, 마감일 및 팀의 일정을 관리할 수 있는 올인원 허브인 ClickUp 캘린더 기능을 사용하여 일정을 완벽하게 관리하세요. Google 또는 Outlook과 동기화하고, 보기를 통해 작업을 드래그 앤 드롭하고, 프로젝트 전반에 대한 완벽한 가시성을 확보하여 일주일 계획을 세우세요. ClickUp의 AI 달력을 사용하여 우선순위 작업을 자동으로 예약하세요

5. ClickUp 개인 일정 예약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 일정 가용성 템플릿을 사용하여 개별 채용 담당자의 일일 및 주간 일정을 평가하세요

먼저, 채용 팀의 일정을 파악하기 위해 각 회원의 개별 일정을 파악해야 합니다. ClickUp 개인 일정 가용성 템플릿을 사용하여 각 회원이 진행 중인 작업, 작업 일정, 긴급한 인터뷰를 위해 작업을 이동할 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

공유 달력에서 주간 일정을 실시간으로 시각화하고 맞춤 설정하세요

ClickUp 달력 보기를 사용하여 일정을 지도에 표시하고 작업, 이벤트 및 약속을 제 시간에 완료하세요

채용 관리자 및 기타 채용 담당자의 일정과 예정된 활동을 한눈에 추적하여 인터뷰 타임라인을 계획하세요

잠재적인 면접 일정 충돌을 미리 파악하고 해결하세요

🔑 이상적인 사용처: 팀 회원의 일정을 확인하고 주간 약속을 계획하여 면접 일정을 최적화하고 진행 중인 채용 작업과의 충돌을 방지합니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain에 귀하와 다른 면접관의 일정을 무료로 예약해달라고 요청한 다음, 달력 이벤트를 자동으로 생성하고 알림을 보내도록 설정하면 아무것도 놓치지 않을 수 있습니다. ClickUp Brain을 사용하여 회의를 즉시 예약하세요

6. ClickUp 달력 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 달력 플래너 템플릿으로 인터뷰를 예약하고, 날짜를 추가하고, 알림을 설정하세요

ClickUp 달력 플래너 템플릿은 일반 달력을 전략적인 면접 계획 도구로 바꿔줍니다. 일주일 또는 한 달의 채용 작업을 미리 계획할 수 있습니다. 이를 통해 채용 팀은 면접 초대장을 보내고 그에 따라 일정을 계획할 수 있습니다.

이 템플릿은 다음과 같은 데 도움이 됩니다.

일일, 주간, 월간 작업을 통해 효과적인 면접을 진행하며 체계적으로 일정을 관리하세요

작업과 목표를 분석하여 최적의 면접 일정을 찾고 ClickUp 달력을 통해 지원자에게 면접 초대장을 자동으로 보내세요

달력에 마감일 및 기타 중요한 채용 일정을 공유하여 지원자와 채용 담당자에게 최신 정보를 제공하세요

채용 타임라인을 망치지 않고 패널 인터뷰 일정을 조정하세요

전체 채용 워크플로우 및 진행 상황을 확인하세요

🔑 이상적인 사용처: 면접 일정과 채용 타임라인을 명확하게 공유하여 프로세스의 효율성과 협업을 유지하기 위해

7. ClickUp 회의 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회의 템플릿을 사용하여 면접 회의를 추적 가능한 작업으로 전환하세요

여러 직책에 대해 여러 건의 면접이 예정되어 있는 경우, 채용 담당자는 그 일정을 모두 기억하기 어려울 수 있습니다. 그 결과, 면접 초대장이 늦게 전달되거나 면접이 취소되어 지원자들이 불만을 느끼게 될 수 있습니다.

ClickUp 회의 템플릿을 사용하여 예정된 면접 회의를 추적하고 채용 팀이 일정을 준수할 수 있도록 하세요. 이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

적합한 채용 담당자에게 현장 및 가상 면접 회의를 할당하세요

관계자의 일정과 가용성에 따라 면접 시간과 날짜를 예약하세요

ClickUp 작업 관리를 사용하여 작업 제목, 면접관 또는 면접 단계별로 작업에 색상 코드나 태그를 지정하여 다양한 면접 일정을 쉽게 구분할 수 있습니다

회의 링크, 체크리스트 및 면접 질문을 추가하여 각 직책에 대한 성격과 자격을 평가하세요

채용 담당자와 지원자에게 예정된 면접을 알리는 알림을 설정하세요

🔑 이상적인 사용 사례: 여러 개의 공석에 대한 면접을 조직하고 체계적으로 알림을 보내는 경우

ClickUp을 사용하면 작업 배정 및 실행에 소요되는 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축할 수 있습니다. 이제 직원들은 신입 사원 교육에 대해 어떤 작업이 보류되어 있고 무엇을 해야 할지 알 수 있게 되었습니다. 이메일로 이러한 정보를 정리하는 것은 정말 어려운 일입니다. 템플릿을 사용하면 관리자는 한 번의 클릭으로 신입 사원 교육 보드를 만들 수 있습니다. 게임 체인저.

ClickUp을 사용하면 작업 배정 및 실행에 소요되는 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축할 수 있습니다. 이제 직원들은 신입 사원 교육에 대해 어떤 작업이 보류되어 있고 무엇을 해야 할지 알 수 있게 되었습니다. 이메일로 이러한 정보를 정리하는 것은 정말 어려운 일입니다. 템플릿을 사용하면 관리자는 한 번의 클릭으로 신입 사원마다 신입 사원 교육 보드를 만들 수 있습니다. 게임 체인저.

8. ClickUp 인터뷰 프로세스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 인터뷰 프로세스 템플릿으로 협업 인터뷰 프레임워크를 설정하세요

구조화된 면접은 유효성이 높기 때문에 적합한 후보자를 선택하는 데 더 효과적입니다. 면접을 구조화하려면 모든 채용 담당자가 따라야 할 표준 프로세스를 요약해야 합니다.

ClickUp 면접 프로세스 템플릿을 사용하면 표준화되고 반복 가능한 면접 프레임워크를 설정하여 모든 지원자를 공정하고 일관되게 평가할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

면접 프로세스를 설계하고 테스트하며 최적화하세요

지원자를 신속하게, 정확하게, 공정하게 평가하세요

채용 팀과 협력하여 적합한 면접 형식과 스타일을 결정하세요

채용 담당자가 필요한 모든 정보를 수집할 수 있도록 다양한 직위에 대한 면접 질문을 설정하세요

🔑 이상적인 사용처: 편견을 줄이고 각 직위에 대해 일관된 후보자 평가를 보장합니다.

💡 프로 팁: ClickUp의 사전 구축된 AI 에이전트에게 그날의 인터뷰를 알려달라고 요청할 수도 있습니다. 달력을 기반으로, 적절한 트리거가 주어지면 예정된 인터뷰를 전달할 수 있습니다. 필드에 프롬프트를 만들고 트리거를 추가하세요

9. ClickUp 인터뷰 관리 및 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 인터뷰 관리 및 보고서 템플릿을 사용하여 후보자의 성과 보고서를 쉽게 수집하고 관리하세요

많은 면접으로 인해 선택의 여지가 너무 많으신가요? ClickUp 면접 관리 및 보고서 템플릿을 사용하면 방대한 후보자 풀에서 적합한 인재를 선택할 수 있습니다. 채용 프로세스에서 후보자의 위치와 성과를 한 곳에서 간략하게 개요로 확인할 수 있습니다.

지원자 ID를 할당하고 이를 사용하여 특정 프로필을 검색할 수 있습니다. 훨씬 더 간단한 지원자 추적 시스템이라고 생각하시면 됩니다.

이 템플릿은 다음과 같은 데 도움이 됩니다.

모든 구직자와 그들의 상태를 하나의 정리된 작업 공간에 목록으로 보관하여 채용 과정에서 후보자를 놓치지 않도록 하세요

지원자가 여러 면접 단계를 진행함에 따라 상태를 업데이트하여 모든 이해 관계자에게 최신 정보를 제공하고, 오해나 단계 누락의 위험을 줄일 수 있습니다

각 후보자의 기록에 문화 적합성 , 의사소통 능력, 경험, 면접 파일, 기술 능력 등 사용자 정의 필드를 추가하세요

ClickUp 문서를 사용하여 모든 면접 데이터와 피드백을 종합적인 보고서로 정리하고, 채용 팀과 쉽게 공유하여 협업으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다

🔑 이상적인 사용처: 지원자를 추적하고, 성과를 평가하며, 직무 및 회사 문화에 가장 적합한 후보자를 선택하기 위한 간단하고 체계적인 방법을 설정할 때.

2021년 초에 여러 제품을 출시하려고 했던 것이 기억납니다. 마감일을 놓치고, 여러 문제가 발생했습니다. 직원들끼리 의사소통이 원활하지 않았고, 누가 결정을 내려야 할지 알 수 없는 상황이었습니다. 몇 명의 유능한 직원을 채용했지만, ClickUp이 회사 운영, 특히 훌륭한 워크플로우를 위한 중추적인 역할을 하고 있다고 말하고 싶습니다.

2021년 초에 여러 제품을 출시하려고 했던 것이 기억납니다. 마감일을 놓치고, 여러 문제가 발생했습니다. 직원들끼리 의사소통이 원활하지 않았고, 누가 결정을 내려야 할지 알 수 없는 상황이었죠. 몇 명의 유능한 직원을 채용했지만, ClickUp이 회사 운영, 특히 훌륭한 워크플로우를 위한 중추적인 역할을 하고 있다고 말하고 싶습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 채용 후보자 템플릿으로 공정하고 포용적인 채용 프로세스를 구축하세요

채용에 무의식적으로 내재된 편견은 채용 프로세스의 공정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 측정 가능한 평가 시스템을 갖춘 ClickUp 채용 후보자 템플릿을 사용하면 이러한 편견을 줄일 수 있습니다. 각 후보자의 점수를 추적하고, 평가의 공정성을 평가하며, 프로세스의 투명성과 일관성을 유지할 수 있습니다.

또한, 선택되지 않은 지원자들도 경험을 개선할 수 있도록 피드백을 공유할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

사용자 지정 가능한 평가 척도로 후보자를 정확하게 평가하세요

체크리스트, 마감일 및 기타 알림으로 일정을 체계적으로 관리하세요

테이블 보기 및 추적 보드를 사용하여 후보자의 자격 및 평가를 나란히 검토하고 비교하세요

지원자에 대한 모든 필수 정보를 수집하고 정리하세요

🔑 적합한 대상: 편향 최소화, 투명성 향상, 모든 후보자가 공정하게 평가되도록 보장

👀 알고 계십니까? 채용 담당자의 67%는 면접 일정 조정에 시간을 보냅니다.

11. ClickUp 채용 및 고용 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 채용 및 고용 템플릿을 사용하여 후보자 스코어카드를 확인하고 채용 작업을 정리하세요

ClickUp 채용 및 고용 템플릿은 채용 프로세스를 공정하고 측정 가능하게 유지하기 위한 훌륭한 도구입니다. 채용 작업을 구성하고, 입사 지원서를 저장하고, 스코어카드를 제공하여 적합한 후보자를 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

면접 스코어카드를 통해 채용 프로세스 전반에 걸쳐 후보자를 추적하세요

각 채용 위치에 대한 폴더로 입사 지원 양식을 정리하세요

ClickUp 자동화를 사용하여 작업 할당, 알림 전송, 후보자가 프로세스를 진행함에 따라 상태 업데이트를 수행하여 수동 작업과 지연을 최소화하세요

간트 및 타임라인 보기로 타임라인을 시각화하고 관리하여 마감일과 의존성을 명확하게 파악하세요

외부 달력(Google 캘린더, Outlook), 구인 게시판 및 이메일과 동기화하여 모든 채용 활동을 연결하고 최신 상태로 유지하세요

🔑 이상적인 사용처: 구인 광고를 관리하고, 지원자를 객관적으로 평가하며, 지원에서 최종 채용에 이르기까지 채용 프로세스를 간소화할 수 있는 중앙 집중식 시스템을 구축할 때.

💡 프로 팁: 명확하고 적시에 발송된 면접 일정 이메일은 후보자의 응답률을 높이고 전문적인 경험을 위한 분위기를 조성합니다. 면접 유형(전화 또는 비디오), 시간 옵션, 회의 링크(가상 회의인 경우) 및 면접관 세부 정보를 포함하세요. 반복되는 연락을 피하기 위해 ClickUp Calendar와 같은 공유 달력을 사용하거나 Calendly와 같은 달력 예약 도구와 통합할 수도 있습니다 .

12. ClickUp 채용 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 채용 체크리스트 템플릿을 사용하여 모든 채용 작업에 체크리스트를 추가하세요

채용 경험이 좋지 않았다고 보고한 지원자는 다시 지원하거나 다른 사람을 추천할 가능성이 낮습니다. 바쁜 채용 주기에는 가장 성실한 채용 팀조차도 단계를 놓치거나 진행 상황을 추적하지 못할 수 있습니다.

ClickUp 채용 체크리스트 템플릿으로 업무를 더 쉽게 진행하세요. 모든 중요한 단계를 간단하고 추적 가능한 체크리스트로 정리하여 모든 채용 작업에 추가할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

팀이 다음 단계로 진출한 지원자에게 세부 사항을 전달하고, 진출하지 못한 지원자에게도 그 사실을 알려주도록 하세요

지원서를 검토할 수 있는 일관되고 체계적인 방법을 제공합니다

후속 조치를 할당하고, 의존성을 추적하며, 대량 채용 과정에서 놓치는 사항이 없도록 하세요

자격 증명, NDA, 고용 계약서 등 서류 작업을 추적하세요

🔑 이상적인 사용처: 특히 채용이 많고 속도가 빠른 주기에서 중요한 단계를 놓치지 않는 반복 가능한 프로세스를 구축할 때.

13. 템플릿. Net의 HR 템플릿을 사용한 면접 일정 개요

Template. Net의 면접 일정 개요 HR 템플릿은 회사에서 진행할 면접에 대한 모든 세부 사항을 설정할 수 있는 간단한 템플릿입니다. 사무실 주소를 지정하고, 자세한 직무 설명을 제공하며, 표준 설문지를 설정할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

현장 면접을 위한 사무실 주소 및 길 안내를 제공하세요

양측의 이해를 일치시키기 위해 면접 아젠다를 요약하세요

패널 인터뷰에서 채용 담당자가 물어봐야 할 질문 목록을 작성하세요

공정한 면접을 위해 후보자 평가 기준과 필요한 자격 요건을 명확히 정의하세요

🔑 이상적인 사용처: 부서와 직무 역할 전반에 걸쳐 면접 프로세스를 표준화하면서 면접관들의 일관성을 유지하고 지원자들에게 정보를 지속적으로 제공하기 위해.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 AI를 사용하여 달력, 작업 및 알림을 통해 자신의 일상을 정리하고 싶다고 응답했습니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 작업과 관리 업무를 처리하기를 원합니다. 이를 위해 AI는 워크플로우에서 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업을 생성하거나 조정하는 데 필요한 단계를 실행하고, 자동화된 워크플로우를 설정할 수 있어야 합니다. 대부분의 도구에는 이러한 단계 중 한두 개가 포함되어 있습니다. 그러나 ClickUp은 사용자가 당사의 플랫폼을 사용하여 5개 이상의 앱을 통합할 수 있도록 지원합니다! AI 기반의 일정 관리 기능을 통해 우선순위 수준에 따라 작업과 회의를 달력의 빈 슬롯에 쉽게 할당할 수 있습니다. 또한 ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 일상적인 작업을 처리할 수도 있습니다. 바쁜 업무에 작별을 고하세요!

14. 템플릿의 면접 일정 확인서 템플릿. Net

인터뷰를 확인하기 위해 다양한 이메일을 작성하는 것은 이미 바쁜 HR 팀의 또 다른 반복적인 작업입니다. 채용 주기가 바쁠 때는 이 작업이 더욱 어려워집니다. Template. Net의 인터뷰 일정 확인 편지 템플릿은 사용자 지정 가능한 이메일 템플릿으로 이 작업을 간소화합니다.

이 템플릿은 다음과 같은 데 도움이 될 수 있습니다.

회사 이름, 직위 세부 정보 및 면접 시간을 포함하는 매력적인 면접 초대장을 작성하세요

개별 이메일을 작성할 필요 없이 여러 직책에 대한 후보자를 제 시간에 초대하세요

제목 줄을 맞춤 설정하고 다양한 공석에 맞게 이메일 문구를 조정하세요

🔑 적합한 대상: 중요한 모든 세부 사항을 전문적인 톤으로 포함해 맞춤형 면접 초대장을 빠르게 발송하는 데 이상적입니다.

📖 관련 기사: 채용 담당자의 하루를 알아보세요

15. Template. Net의 주간 면접 일정 템플릿

Template. Net의 주간 인터뷰 일정 템플릿은 매주 인터뷰 일정을 관리하기 위한 이상적인 프레임워크입니다. 팀의 일정을 논의하고, 공유 문서에 날짜와 인터뷰 시간을 목록으로 정리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

채용 담당자에게 면접 대상자, 면접 날짜, 직책 등을 알려주고 그에 따라 준비할 수 있도록 하세요

채용 담당자가 일정에서 추가 시간이 필요할 경우 검토하고 요청할 수 있도록 허용하세요

이번 주 인터뷰에 대한 기대 사항이나 회사 소개 방법을 노트에 기록하여 HR 팀이 보다 효과적인 인터뷰를 진행할 수 있도록 지원하세요

🔑 적합한 대상: 주간 면접 일정 관리 및 조직화.

16. Workable의 면접 일정 이메일 템플릿

workable을 통해

Workable의 면접 일정 이메일 템플릿을 사용하여 면접 초대장을 개인화하여 좋은 출발을 하세요. 이 템플릿은 제목 줄을 작성하고, 직책을 소개하고, 지원자에게 좋은 인상을 남길 수 있는 이메일 형식을 만드는 방법을 정확하게 보여줍니다.

이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

지원자에게 면접 시간, 날짜 및 표준 기대사항을 명확히 전달하세요

이메일의 '다음 날짜' 섹션에서 원하는 시간대를 회신해달라고 요청하세요

각 채용 제목에 맞게 대량 이메일을 맞춤 설정하세요

후속 면접의 다음 단계를 상세하게 기재하여 후보자의 기대치를 명확히 하세요

🔑 적합한 경우: 면접 일정 확인 및 후보자와의 초기 소통을 위한.

17. Pocket HRMS의 면접 일정 템플릿

pocket HRMS를 통해

Pocket HRMS의 면접 일정 템플릿은 후보자를 현장 면접에 초대하는 데 이상적입니다. 사무실의 위치와 후보자가 지참해야 할 서류를 안내할 수 있습니다. 채용하는 직책에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

지원자와의 현장 면접을 확인하세요

지원자가 원하는 면접 날짜와 시간을 선택할 수 있도록 하세요

회사에서 면접에 필요한 복장 코드 및 필수 서류를 지정하세요

🔑 적합한 대상: 대규모로 맞춤형 현장 면접 초대장을 발송하는 데 이상적입니다.

19. Jotform의 면접 일정 양식 템플릿

jotform을 통해

각 후보자의 일정을 반복해서 묻는 데 지치셨나요? Jotform의 면접 일정 양식 템플릿을 사용하면 후보자가 사용자 지정 가능한 양식을 통해 선호하는 날짜, 시간대 등을 선택할 수 있습니다.

이 템플릿은 다음과 같은 데 도움이 됩니다.

지원자의 중요한 정보를 수집하세요

지원자가 귀하의 가능한 시간대에서 면접 일정을 선택하도록 하세요

전화 인터뷰, 비디오 인터뷰, 현장 인터뷰 중에서 원하는 형식을 선택하세요

🔑 적합한 대상: 일정 조정 병목 현상을 제거하고 지원자가 면접 과정에 더 많은 통제권을 부여합니다.

💡 프로 팁: 기술 요구 사항, 백업 옵션, 복장 코드 등 비디오 인터뷰 체크리스트를 미리 보내세요. 또한, 방해 요소를 방지하기 위해 인터넷 안정성과 배경 설정을 항상 확인하세요. 이를 통해 원활한 상호 작용을 보장하고 지원자가 자신의 전문적인 경험을 효과적으로 발표할 수 있도록 도울 수 있습니다. 자세한 내용은 원격 인터뷰 준비 방법에 대한 팁을 참고하세요.

좋은 면접 일정 템플릿의 특징은 무엇일까요?

무료 HR 템플릿을 사용하면 시간, 예산, 정신 건강 및 평판을 절약할 수 있습니다. 그러나 그러기 위해서는 다음과 같은 몇 가지 특정 특성이 있어야 합니다.

명확한 구조 및 기준: 회사 이름, 후보자 이름, 역할, 면접 단계, 시간 및 면접관 세부 정보를 체계적인 형식으로 목록으로 표시합니다. 채용 담당자가 패널 면접을 조정하기 위해 자신의 일정을 입력할 수 있는 필드가 포함되어 있습니다

충돌 가시성: 일정이 겹치거나 면접관이 참석할 수 없는 경우를 강조 표시하여 예약 문제를 방지합니다. 오류를 식별하고 수정하여 잦은 일정 변경을 방지하고 처음부터 전문적인 분위기를 유지할 수 있습니다

사용자 지정 옵션: 면접 프로세스 및 역할별 요구 사항에 따라 필드를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 여러 채용 주기에 맞게 템플릿을 유연하게 조정할 수 있습니다

단계 추적: 초기 면접, 기술 면접, 초기 면접, 기술 면접, 면접 후 후속 조치 등 각 단계에서 후보자를 추적합니다. 모든 단계에서 자동화할 수 있는 제목과 템플릿이 포함된 맞춤형 면접 초대 이메일을 제공합니다

협업 도구: 채용 담당자, 채용 관리자 및 면접관이 한 곳에서 노트를 추가하고, 피드백을 공유하고, 일정을 업데이트할 수 있습니다. 모든 사람이 동일한 정보를 공유하고 일관된 후보자 경험을 보장할 수 있습니다

후속 계획: 후속 인터뷰, 결정 날짜, 피드백 마감일 등 다음 단계를 기록할 수 있는 스페이스를 제공합니다. 인터뷰 과정 전반에 걸쳐 후보자에게 최신 정보를 제공하고 참여를 유도합니다

다중 역할 지원: 단일 템플릿에서 여러 역할 및 부서의 면접 일정을 관리합니다. 각 채용에 대해 별도의 달력을 관리할 필요가 없습니다

ClickUp으로 면접을 효율적으로 예약하고 채용 프로세스를 간소화하세요

위에서 언급한 모든 템플릿에는 면접 일정을 쉽게 관리할 수 있는 기능이 포함되어 있습니다.

그러나 ClickUp은 최고의 템플릿을 사용하여 인터뷰를 쉽게 예약하고 채용 주기를 일관되고 중앙 집중식으로 유지할 수 있는 최상의 선택입니다. HR 소프트웨어 및 전체 채용 팀을 위한 지식 기반으로 사용할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 지원자에게 최신 정보를 제공하고, 채용 담당자가 일관된 정보를 공유하며, 채용 사이클 시간을 준수하세요.

또한 1,000개 이상의 플랫폼과 통합되므로, 기존 채용 기술 스택을 ClickUp과 쉽게 동기화할 수 있습니다.

지금 ClickUp에 가입하고 모든 후보자 인터뷰를 손쉽게 정리하세요!