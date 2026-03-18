ガートナーは、検証されていないAI生成データが増え続ける中、今後2年以内に組織の50％がデータガバナンスにおいて「ゼロトラスト」アプローチを採用すると予測しています。

これが今後の流れです。データが増え、自動化が進み、同じ質問を投げかけるステークホルダーも増えていくでしょう：

このデータの所有者は誰ですか？

これは信頼できるでしょうか？

アクセスを承認したのは誰ですか？

どちらの定義が正しいのでしょうか？

データガバナンス戦略テンプレートは、こうした疑問への答えを見つけるのに役立ちます。所有権、基準、アクセス権、品質チェック、そして事態が複雑化した際の意思決定プロセスについて、基本的な枠組みを提供します。

この記事では、おすすめの無料データガバナンス戦略テンプレートをいくつか共有し、それぞれのテンプレートでどのような設定が可能か、また組織に最適なものを選ぶ方法について解説します。

データガバナンス戦略テンプレートの概要

本ガイドで紹介するテンプレートの概要と、それぞれが解決するガバナンス上の課題を以下にまとめました 👇

テンプレート ダウンロードリンク こんな方に最適 主な機能 ClickUpによるガバナンスプランテンプレート 無料テンプレートを入手する ガバナンスの範囲とプログラム構造の一元化 ガバナンス憲章、ステークホルダーの役割、プログラムの成熟度追跡 ClickUpによるRACIプランテンプレート 無料テンプレートを入手する ガバナンス活動全体における所有権の割り当て RACIマトリックス構造、役割の割り当て、リンクされているガバナンスタスク ClickUpによるDACIモデルテンプレート 無料テンプレートを入手する ガバナンスに関する意思決定の仕組みづくり 担当者および承認者の役割、意思決定の責任、タスク間の依存関係 ClickUpによる監査ポリシーテンプレート 無料テンプレートを入手する ガバナンス監査ポリシーの文書化 監査範囲の定義、バージョン管理されたポリシー、コンプライアンスチェック ClickUpによる監査プランテンプレート 無料テンプレートを入手する 定期的なデータ監査のプラン 監査のタイムライン、定期的なタスク、調査結果の文書化 ClickUpによる内部統制チェックリストテンプレート 無料テンプレートを入手する ガバナンス管理の検証 テストチェックリスト、検証タイムスタンプ、レビューリマインダーの管理 ClickUpによる実装管理テンプレート 無料テンプレートを入手する チーム全体へのガバナンスプログラムの展開 導入状況の追跡、展開フェーズ、ガバナンスダッシュボード ClickUpによるデータ分析結果テンプレート 無料テンプレートを入手する データ品質に関する調査結果の記録 調査結果の文書化、是正措置の追跡、根本原因の分析 ClickUpによるビジネス要件定義書テンプレート 無料テンプレートを入手する ガバナンスの取り組みをビジネスニーズに整合させる ビジネス上の推進要因、機能要件、ステークホルダーとの連携 ClickUpによる戦略プランホワイトボード 無料テンプレートを入手する ガバナンス戦略を視覚的に可視化する 戦略プラン作成用ホワイトボード、イニシアチブのマップ、ロードマップの可視化

データガバナンス戦略テンプレートとは？

データガバナンス戦略テンプレートとは、組織がビジネス全体でデータをどのように管理するかを計画するためのフレームワークです。これには、データの所有、維持、保護、共有を規定するルール、役割、およびプロセスが定義されています。

通常、以下の内容が含まれます：

データの所有権と管理責任

データ品質基準

アクセス制御と許可

セキュリティおよびプライバシーポリシー

コンプライアンス要件

ガバナンスの役割とレビュープロセス

例えば、企業はデータガバナンス戦略テンプレートを活用して、顧客データの所有権を割り当てたり、記録の維持に関するルールを設定したり、機密情報へのアクセス権限を定義したりすることができます。

無料のデータガバナンス戦略テンプレート10選

これらのテンプレートは、全体的なプラン策定や役割の割り当てから、監査の準備や実施に至るまで、データガバナンスのさまざまな側面を網羅しています。各テンプレートは特定の課題に対応しているため、組み合わせることで、チームの独自のニーズに合ったプログラムを構築できます。さらに、すべてのテンプレートはClickUpで自由にカスタマイズ可能です。🛠️

1. ClickUpによるガバナンスプランテンプレート

ガバナンスに関する努力は、さまざまな文書、チーム、電子メールのスレッドに分散しており、統一された情報源がありません。これにより混乱が生じ、優先度の食い違いを招き、進捗状況を追跡したり、経営陣に対してコンプライアンスを証明したりすることがほぼ不可能になっています。

ClickUpの「ガバナンス計画テンプレート」で、この混乱を解消しましょう。このテンプレートを使えば、ガバナンス憲章、目標、範囲、ステークホルダーの役割、成功メトリクスを1か所に集約できます。これで全員が同じプランで足並みを揃え、ガバナンスプログラムの基盤が明確になります。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 複数のチームにわたりポリシー、統制、レビューサイクルを展開するITガバナンス担当者。

🎥 ガバナンス情報を一元管理するために、ガバナンスプログラムの基盤となるClickUpでのプロジェクト管理データベースの構築方法を紹介するこの解説動画をご覧ください。

2. ClickUpのRACIプランテンプレート

「その件はあなたが担当していると思っていたのですが」。データガバナンスにおいて、この言葉は責任の所在が不明確であることを示す危険信号です。役割が明確に定義されていないと、データ品質チェックやアクセス権限の見直しといった重要なタスクが放置され、責任の所在が曖昧なために業務の進捗が停滞してしまいます。

ClickUpのRACIプランテンプレートで、混乱に終止符を打ちましょう。

RACIは、各ガバナンス活動において、誰が責任者、説明責任者、相談相手、情報提供対象であるかを明確にするフレームワークです。このテンプレートは、行にガバナンスタスク、列にチームメンバーを配置したシンプルなマトリックス構造となっており、各交点に役割を割り当てることができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：ポリシー、アクセス、品質管理の各領域において明確な所有権を定めるデータガバナンスチーム。

💡 プロのヒント： RACIマトリックスを部門ごとに色分けすることで、部門横断的な依存関係を即座に把握できます。あるガバナンスタスクに5つの異なるチームとの協議が必要な場合、それはワークフローを簡素化するか、専任のコーディネーターを割り当てるべきというサインです。

3. ClickUpによるDACIモデルテンプレート

意思決定に関与する人が多すぎると、ガバナンスに関する決定が無限のレビューサイクルに陥ってしまいます。RACIモデルにおいて複数のステークホルダーが「責任者（Accountable）」となっている場合、ボトルネックが発生し、プログラム全体の進行が遅れ、チームは最終決定を待つ間にフラストレーションを溜めることになってしまいます。

そんな時に役立つのが、ClickUpのDACIモデルテンプレートです。このフレームワークでは、意思決定プロセスを監督するドライバーと、最終決定権を持つ承認者を1名ずつ割り当てます。一方、貢献者は意見を提供し、情報提供対象者には進捗が共有されますが、実際に決定を下す権限を持つのは、これら2つの主要な役割のみです。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：明確な指針と最終承認者を一元化する必要がある、部門横断的なデータに関する意思決定を主導するガバナンス責任者。

4. ClickUpの監査ポリシーテンプレート

「来月に監査が予定されています」という電子メールが届きました。突然、チームは本来以前から存在すべきだった文書を探し回ったり、最悪の場合、一から作成したりと大慌てになります。このような土壇場での対応はストレスがたまり、プロフェッショナルさに欠ける印象を与え、さらにポリシーに一貫性がなかったり不備があったりすることで、コンプライアンス違反が指摘されるリスクを大幅に高めてしまいます。

ClickUpの「監査ポリシーテンプレート」を使用して、データ監査のポリシーと手順を文書化し、監査サイクルに先手を打つことができます。このテンプレートは、監査の範囲、実施頻度の要件、文書化の基準、およびエスカレーション手順を定義するのに役立ちます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：定期的なデータ監査に備えるコンプライアンス担当者。

5. ClickUpによる監査プランテンプレート

チームの監査への取り組みは、その場しのぎで一貫性がない状態ではありませんか？毎回一からやり直すことで、ステップを見落とし、時間を浪費し、網羅的な監査を保証できなくなってしまいます。

ClickUpの「監査計画テンプレート」を使用して、監査ワークフロー全体を標準化しましょう。このテンプレートは、特定の監査を実行するためのプロジェクトプランを提供し、目的の定義、タイムラインの設定、リソースの割り当て、および調査結果の記録を行うためのセクションが含まれています。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：複数のデータシステムを対象に四半期ごとの内部監査を実施しているコンプライアンス担当者やデータガバナンスプログラムの所有者。

🔮 ClickUpの特長：監査プランにClickUpスーパーエージェントを追加すれば、ミーティングの間もワークフローを継続できます。スーパーエージェントはClickUpワークスペースのコンテキストを活用し、多段階の作業を処理できます。また、スーパーエージェントがアクセスできるツール、データ、許可を細かく設定することも可能です。 ClickUp Super Agentsを使って、あらかじめ設定された指示やパーソナリティを備えたカスタムAIエージェントを作成しましょう テンプレートを設定して、今後の監査のマイルストーンを監視し、期限切れの証拠提出要請を通知し、調査結果を整理された要約にまとめましょう。

「スーパーエージェント」について詳細はこちらをご覧ください：

6. ClickUpによる内部統制チェックリストテンプレート

データガバナンスポリシーを作成したものの、実際に誰かがそれを遵守しているかどうかを確認する手段がありません。検証システムがなければ、組織は防ごうとしていたのと同じデータリスクにさらされることになります。

ClickUpの「内部統制チェックリストテンプレート」を活用して、ポリシーを検証可能なアクションに変えましょう。内部統制とは、ルールが確実に遵守されていることを保証するための具体的なチェックとバランスです。このテンプレートには、アクセス管理、データ品質の検証、変更管理手順などの主要な統制領域に向けた、すぐに使えるチェックリストが用意されています。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：四半期ごとのレビュー前に、繰り返し使える統制テストのチェックリストが必要な内部監査責任者。

7. ClickUpによる実装管理テンプレート

優れた戦略も、導入が失敗すれば意味がありません。そして現在、各チームはガバナンスプログラムについて矛盾したメッセージを受け取っています。

ClickUpの「実装管理テンプレート」は、ガバナンス担当者が成果物をリクエストとして追跡し、各フェーズを経て進捗を管理し、重要な詳細情報を可視化することで、展開作業を円滑に進めるのに役立ちます。部門横断的に新しい基準を展開するデータガバナンスプログラムマネージャーに最適です。

このテンプレートがおすすめな理由：

チームに最適なビューを提供： 15種類以上のカスタマイズ可能な 15種類以上のカスタマイズ可能な ClickUpビュー を活用し、チームメンバーが自分の仕事を好みの方法で確認できるようにしましょう。

経営陣への可視性： 全部門の主要な実施メトリクスを1つの 全部門の主要な実施メトリクスを1つの ClickUpダッシュボード に集約し、経営陣に進捗状況をリアルタイムで把握できるようにします

リスクの追跡と軽減： 導入における 導入における 潜在的な障害 （技術的な課題や変化への抵抗など） を特定し 、ClickUpタスクとして追跡することで、先手を打って対処しましょう。

✅ こんな方に最適：新しいポリシーの導入、ツールの変更、およびトレーニングを部門横断的に調整するデータガバナンス・プログラムマネージャー。

8. ClickUpによるデータ分析結果テンプレート

データアナリストたちは品質上の問題を的確に特定していますが、その調査結果は電子メールのやり取りの中で埋もれてしまったり、二度と目を通されることのないスライド資料の中に埋もれてしまったりしています。その結果、同じデータの問題が繰り返し発生し、分析作業が無駄になり、実質的な改善は実現されていません。

ClickUpの「データ分析結果テンプレート」を使用して、すべてのデータ品質評価について、実行可能で永続的な記録を作成しましょう。このテンプレートを使用すれば、データソース、分析手法、結果の要約、具体的な推奨事項を文書化するためのフォーマットが提供されます。

このテンプレートがおすすめな理由：

は正措置を直接追跡： リンクされたタスク機能を使用して、各課題を適切なチームに割り当てられた是正タスクに直接接続します

エグゼクティブサマリーを作成： ClickUp Brain を使用すれば、長文の調査報告書を瞬時に要約し、経営陣へのブリーフィング用に簡潔な要約を作成できます

根本原因分析の実施： 何が問題だったかを特定するだけでなく、 何が問題だったかを特定するだけでなく、 データの問題が発生した理由を 文書化することで、将来的な発生を防止します

✅ こんな方に最適：データ品質の調査結果を記録し、修正作業を割り当て、進捗を追跡するための一元的な場所を必要としているアナリティクスマネージャーやデータスチュワード。

9. ClickUpによるビジネス要件定義書テンプレート

ガバナンスの取り組みが、ビジネスへの価値が明確でないために優先順位を下げられていませんか？ステークホルダーが、新しいガバナンスツールやプロセスが自分たちの目標達成にどう役立つのか理解していないため、必要な予算やリソースを確保するのに苦労していませんか？

ClickUpの「ビジネス要件定義書（BRD）テンプレート」を活用して、ガバナンス活動の明確なビジネス上の正当性を確保しましょう。このテンプレートを使用することで、各ガバナンス施策が明確なビジネス目標、具体的な機能要件、およびデータ要件とリンクされていることを確認できます。

技術的なガバナンスの仕事をビジネス価値の観点から捉えることで、その理解を容易にします。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな場合に最適： セキュリティ、データ、法務、エンジニアリングの各部門が連携して仕事を開始する必要がある、部門横断的なデータおよびコンプライアンスの取り組み。

10. ClickUpによる戦略プランホワイトボード

ClickUpの「戦略計画ホワイトボード」は、チームがデータガバナンスの全体的な目標を、説明しやすいプランへと落とし込むのに役立ちます。ClickUpホワイトボード上で、中心となる目標から始まり、プラン、構成要素、測定可能な成果へと展開する流れを視覚的に整理します。

この構造は、広範な優先度が実際の仕事とどのように接続されているかを示すため、ガバナンス戦略に最適です。データ品質の向上やアクセス制御の強化といった目標を、それをサポートする取り組み、構成要素、および施策へと具体化することができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

イニシアチブと目標を紐付ける： 戦略的な優先度と、その達成に役立つ具体的なガバナンスプロジェクトを視覚的に接続しましょう

アイデアを即座に実行に移す： ホワイトボードの付箋や形を直接ClickUpタスクに変換し、すぐに実行を開始しましょう

ガバナンスのロードマップを作成する： ホワイトボードを活用して、ガバナンスの取り組みが時間軸に沿ってどのように展開されるかを可視化し、今後12～18ヶ月間の明確なロードマップを作成しましょう。

✅ こんな方に最適：ガバナンスの目標を明確な取り組みや成功指標に落とし込むデータリーダーの方。

テンプレートを活用したデータガバナンス戦略の実装方法

適切なテンプレートを用意することは強力な出発点ですが、ガバナンスプログラムが機能するかどうかは、その実施方法にかかっています。チームが犯しがちな最大の過ちの一つは、すべてを一度にやろうとすることです。これでは混乱や抵抗を生み、導入が遅れることがよくあります。段階的なアプローチの方が効果的です。

そのことをやる方法は以下の通りです：

1. ステークホルダーの合意形成から始める

ポリシーを策定したり、管理措置を割り当てたりする前に、ガバナンスプログラムの目的にについて、経営陣や主要なステークホルダーの認識を統一しましょう。戦略計画ホワイトボードやガバナンス計画テンプレートを活用して、取り組みの背景にあるビジネス目標を明確に定義してください。

2. 早い段階で役割と所有権を明確に定義する

関係者の合意が得られたら、誰が何を担当するかを明確にします。RACI計画テンプレートやDACIモデルテンプレートを活用すれば、ポリシーを展開する前に所有権を明確にすることができます。これにより、曖昧さが解消され、ガバナンス体制を最初からスムーズに運用できるようになります。

3. 期待事項を明確に文書化する

役割を定義したら、監査ポリシーテンプレートを使用して、基準や期待事項を正式に定めましょう。明確な文書化により、ガバナンスは体系化され、透明性が高まります。また、ポリシーがどのように適用されるかについて、チームに指針を提供します。

4. 段階的な導入のプランを立てる

ガバナンスの変更は、段階的に導入することで受け入れやすくなります。導入管理テンプレートを使用すれば、期間をまたいで活動を順序立てて進めることができるため、チームが一度に多くの新しい要件に圧倒されることを防げます。

5. チェックポイントとレビュー体制を構築する

新しいプロセスが稼働する際は、ガバナンスが遵守されているかを確認する方法を必ず用意してください。内部統制チェックリストと監査プランテンプレートを活用すれば、コンプライアンスの追跡、進捗状況の確認、そして問題が深刻化する前に問題を特定することができます。

6. 調査結果を行動に移す

ガバナンスは、監査やレビューが終了しただけでは完了しません。データ分析結果テンプレートを使用して、洞察、推奨事項、および次のステップを文書化し、評価が実際の改善につながるようにしましょう。これにより、プロセスが完結し、長期的な継続的改善が促進されます。

💡 プロのヒント： ClickUpを使えば、データガバナンスの努力を一元管理し、自動化・最適化できます。その具体的な方法を紹介するプレイブックをご用意しました。

ClickUpを使って、ガバナンスを誰もが従うシステムに変えましょう

ガバナンス戦略テンプレートは、強力な第一歩となります。真の試金石となるのは、それがチームがデータを作成したり、アクセスをリクエストしたり、問題を記録したり、意思決定を行ったりする際に実際に活用される「生きているシステム」となるかどうかです。

ClickUpを使えば、そのシステムを一元管理できます。ClickUpの豊富なテンプレートから1つを選び、ホワイトボードでガバナンスモデルを可視化し、ドキュメントでポリシーを文書化しましょう。さらに、AIエージェントを追加して、更新情報の要約、リクエストのルーティングを行い、プログラムの拡大に伴い一貫したフォローアップを維持できます。

準備はできましたか？ClickUpを今すぐ無料で始めましょう！

よくある質問

データガバナンスのフレームワークとは、組織がデータを管理するための全体的な構造と原則を指し、一方、ポリシーテンプレートはそのフレームワーク内で個々のルールを定めた具体的な文書です。フレームワークは「どのように」行うかを示し、ポリシーは「何を」行うかを定めます。

ポリシーの承認やデータ品質のレビューなど、各ガバナンス活動をリストアップし、それぞれについてチームメンバーを「責任者（Responsible）」「説明責任者（Accountable）」「相談役（Consulted）」「報告対象者（Informed）」として割り当てます。これにより、プログラムのどの部分を誰が担当しているのかという混乱を解消する、明確なマトリックスが作成されます。

RACIは、1つの「責任者（Accountable）」を定めてタスクの実行に焦点を当てるのに対し、DACIは、意思決定を推進する単一の「推進者（Driver）」と最終決定権を持つ「承認者（Approver）」を指定することで、意思決定のスピードを重視して設計されています。合意形成が意思決定を遅らせる可能性がある、ペースの速いガバナンスの意思決定においては、DACIの方が適している場合が多いです。

初期のテンプレート設定は数日で完了しますが、データガバナンスの完全な導入には、組織のサイズや複雑さにもよりますが、通常数ヶ月を要します。テンプレートは構造を提供することでプロセスを大幅に加速させますが、組織文化への定着と成熟には時間がかかります。