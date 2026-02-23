収益拡大を実現する成長リーダーシップ向けトップ10 AIツール

月次成長同期会議では、ダッシュボードは良好な状態を示していた。顧客獲得コスト（CAC）は安定し、新規サインアップ数は増加傾向にあった。

しかしCFOが「どの施策が収益を押し上げたのか？ 単なるメトリクスの変動に終わったものは？」と問うと、答えは曖昧になった。

なぜなら？有料メディアデータは一つのツールに、製品活性化メトリクスは別のツールに、営業パイプラインの知見はCRMレポートに閉じ込められ、成長実験の追跡はプレゼン資料やスプレッドシート、Slackのスレッドで行われているからです。

データは存在するが、ダッシュボード、スプレッドシート、ツールに分散している。

獲得チャネルが増加し、ライフサイクルの旅路が複雑化し、収益ターゲットが上昇する中、リーダーにとっての課題は、これらのシステム全体にわたり明確性を確保することです。

以下では、断片化したインサイトを統合し、実験を加速させ、あらゆる取り組みを収益への影響に接続する成長リーダーシップ向けAIツールを探ります。📈

プラットフォーム導入前に、すべての成長リーダーが評価すべき基盤となる機能は以下の通りです：

主要なAIツールの概要と比較を以下に示します。各ツールが重要な洞察を提供し、チームパフォーマンスを向上させ、リーダーシップの可能性をサポートする能力に基づいて比較しています：

ツール 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp ワークマネジメント、クロスファンクショナルプランニング、ダッシュボード、自動化、ドキュメント管理、目標追跡 計画と実行を一つのシステムで管理するクロスファンクショナルチーム Free Forever；企業向けカスタム対応 6sense アカウントレベルの購買意図データ、購買フェーズモデリング、広告とアウトリーチを横断した連携 B2Bチームが優先順位付けし、高購買意欲のターゲットアカウントと関わる Freeプランあり、カスタム価格設定 ZoomInfo B2Bコンタクトデータベース、購買意図分析、営業プロセス管理、会話分析 大量のアウトバウンド営業と見込み客開拓を行う営業チーム カスタム価格設定 HubSpot CRM、マーケティング自動化、コンテンツ生成、レポート作成、AIアシスタント CRM、マーケティング、営業を一つのプラットフォームで運用する成長中のチーム Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額20ドルから Adobe Marketo Engage マーケティング自動化、マルチタッチアトリビューション、リードスコアリング、キャンペーンオーケストレーション 長期的な販売サイクルと複雑なキャンペーンを管理するB2Bチーム カスタム価格設定 Amplitude プロダクト分析、行動インサイト、AI駆動型分析、実験サポート リテンションと行動分析に注力するプロダクトおよび成長チーム向け Freeプランあり；有料プランは月額61ドルから Salesforce CRM、収益インテリジェンス、AIエージェント、分析、ワークフロー自動化 複雑な収益と顧客ワークフローを管理する大規模組織 有料プランはユーザーあたり月額25ドルから Clay データエンリッチメント、AIウェブリサーチ、アウトバウンドリスト構築、シーケンシング リーンなGTMチームが迅速にターゲットを絞ったアウトバウンドリストを構築 Freeプランあり；有料プランは月額149ドルから Drift AIチャットエージェント、ミーティング予約、リード選定、会話分析 B2Bチームが購入意欲の高いウェブサイト訪問者を顧客に変換 カスタム価格設定 Dynamic Yield パーソナライゼーション、実験的アプローチ、チャネル横断的な体験最適化 ウェブ、アプリ、コマース体験をパーソナライズするTeams カスタム価格設定

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを遵守しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

成長リーダーシップ向けの最適なAIツールは一つではありません。適切な選択は、チームの運営方法、既存システムにおけるデータのフロー、そしてリーダーシップ開発プログラム内でAIの役割がどれだけ効果的に定義されているかに依存します。

以下に、役立つ最高のAIツールをまとめました：

1. ClickUp（クロスファンクショナルチームの仕事の計画と追跡を一元化する最適なツール）

ClickUpを無料で試す 創造的な共同パートナーであるClickUp AIと共に、成長戦略を構想し実行に移しましょう

まずは社内でもお気に入りのClickUp for Marketing Teamsから始めましょう。このツールは、計画立案、共同作業、文書管理、実行を連携したワークスペースで実現し、ワークスプロール（業務の拡散）を解消します。

このリストの他ツールとの違いは？世界初の統合型AIワークスペースであるClickUp AIは、ドキュメント、チャット、ホワイトボードなどに直接組み込まれています。議論の要約、プランの生成、ビジュアルからアクションへの移行を、コンテキストを切り替えることなく行えます。

その中核となるAI融合機能のいくつかを見てみましょう：

ワークスペース内に組み込まれたコンテキスト対応AI

ClickUp Brainは仕事に組み込まれ、タスク・ドキュメント・コメント・プロジェクトデータの文脈を理解します。

コンテクストAIは仕事状況を把握した回答を提供し、ワークスペースの活動を要約し、障害要因を検知し、実際の仕事データに基づいたコンテンツを生成します。

以下のマーケティング用途（その他多数）にご利用いただけます：

自動化されたキャンペーン要約： 「最新のQ4キャンペーンタスクを、進捗状況、主な障害、次のステップを含めて要約してください」と尋ねると、タスク、コメント、ドキュメントからステータス情報を抽出します

クロスチャネルのフィードバック分析： キャンペーンのフィードバックや実績スプレッドシートを貼り付け、「主要なユーザー感情の傾向と推奨される改善策を抽出してください」というプロンプトで、手動分析なしに生データを実用的な知見に変換します。

即時コンテンツ支援：ClickUp Brainを活用し、電子メール文案、SNSキャプション、さらにはサポートメールの草案作成を支援

ClickUp Brainでワークスペースデータから明確な答えを得よう

AIスーパーエージェントに雑用をやらせよう

ClickUpのAIスーパーエージェントは、ワークスペースの変化に適応し、指示に基づいて行動するAIチームメイトです。スペースの監視、クエリへの対応、タスク作成、最小限の監督での作業整理が可能です。

ClickUp Super Agentsで、主要なマーケティングワークフローのすべてにAIスペシャリストを組み込みましょう

例えば、以下のような用途に活用できます：

リアルタイムフィードバックによる実験監視： エージェントを設定し、活性化・継続率・コンバージョンメトリクスを監視。パフォーマンスが閾値を下回った際に所有者に通知

収益影響アラート： パイプラインの変化、取引の停滞、CACの急上昇を検知し、適切な成長所有者にフォローアップアクションを自動割り当てするエージェントを作成

クロスファンクショナル連携トリガー： 製品アップデート、キャンペーン開始、価格変更が発生した際に検知し、関連チーム向けにタスクを自動生成するエージェントを設定

ソーシャルメディアAIエージェントの実践例をご紹介します 👇

あらゆる仕事に対応する統合型AIデスクトップ

ClickUp BrainとClickUp Agentsの機能を、専用AIデスクトップアプリでClickUpの外でも活用可能に。ClickUp Brain MAXで、接続済み全アプリの検索・AIモデル・コンテキストを統合。複数の最新AIモデルを1つのアプリに集約し、必要な場所で仕事コンテキストを可視化することで、AIの拡散を解消します。

ClickUp Brain MAXでコンテキストインテリジェンスを実現する単一の中核AI hubを導入し、複数の個別ツールを置き換えましょう

以下を提供します：

ツール横断の統一検索: 企業AI検索で、Figma、Google Drive、ClickUp間の切り替え作業を不要に 企業AI検索で、Figma、Google Drive、ClickUp間の切り替え作業を不要に

複数の外部AIモデルへのアクセス： 様々なタスクに異なるLLMを使用する必要はありません。ChatGPT、Claude、Geminiなどを一元化されたワークスペースで利用可能

音声からタスク作成: ClickUp Talk to Textでミーティングメモやキャンペーン案を口述。BrainGPTが音声思考をタイピング不要で実行可能な仕事に変換 ClickUp Talk to Textでミーティングメモやキャンペーン案を口述。BrainGPTが音声思考をタイピング不要で実行可能な仕事に変換

クロスアプリ分析：「最近のウェブページとリンク元から競合トレンドを要約する」と指示すれば、Brain MAXが引用元付き市場調査を提供。 「最近のウェブページとリンク元から競合トレンドを要約する」と指示すれば、Brain MAXが引用元付き市場調査を提供。 成長マーケティング戦略 ドキュメントにリンクされて活用可能

散在する成長アイデアを収益につながる実験へと転換する

ClickUpの「成長実験用ホワイトボードテンプレート」は、アイデア創出から分析まで文脈を損なわずに進められる視覚的システムをチームに提供します。

スライド、スプレッドシート、Slackスレッドに分散した実験管理の混乱を解消し、すべてを単一の共同ワークフローに集約します。

このテンプレートが気に入る理由：

明確なフェーズ別構造： アイデア創出、プラン立案、実施、テスト、分析の各フェーズで実験を整理し、プロセスが途中で停滞しないようにします

視覚的な優先順位付け： レポート作成を掘り下げる必要なく、どの成長戦略が進行中、遅延中、または展開準備完了状態かを一目で把握できます。

部門横断的な連携： 製品、マーケティング、収益の各チームが別々のツールではなく、一つの共有キャンバス上で協働します

データを明確な成長リーダーシップの洞察に変換する

成長リーダーとして、散在するパフォーマンス指標を迅速に体系化された知見へと変換し、ステークホルダーと共有する手法が必要です。

ClickUpの分析レポートテンプレートは、セッションデータ、ファネルの移動、キャンペーンシグナルなどのメトリクスを統合し、経営陣向けのインサイトとして提供します。

このテンプレートが気に入る理由：

経営陣向け構造： 総セッション数、トレンド、トラフィック内訳、パフォーマンスの変化を、リーダーシップが一目で確認できるフォーマットで提示

標準化されたレポート作成頻度： 単発のスプレッドシートを排除し、毎週または毎月の分析リズムを確立します

ノイズよりシグナルを： 生のエクスポートデータで関係者を圧倒するのではなく、急増・急減・チャネル移行など意味のある変化を強調する

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

高度な機能には慣れるまでに時間がかかる

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,850件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

ClickUpはタスク、ドキュメント、目標、時間管理を統合ワークスペースに集約します。2018年から利用しており、社内ワークフローとクライアントプロジェクトの両方を管理する上で非常に柔軟です。カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、カレンダーなど）と詳細な自動化オプションにより、毎週数時間の時間を節約しています。さらに、頻繁な機能アップデートはプラットフォーム改善への真剣な姿勢を示しています。

ClickUpはタスク、ドキュメント、目標、時間管理を統合ワークスペースに集約します。2018年から利用しており、社内ワークフローとクライアントプロジェクトの両方を管理する上で非常に柔軟です。カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、カレンダーなど）と詳細な自動化オプションにより、毎週数時間の時間を節約しています。さらに、頻繁な機能アップデートはプラットフォーム改善への真剣な姿勢を示しています。

2. 6sense（意図データを活用したターゲットアカウントを優先するB2Bチームに最適）

via6sense

6senseは、ウェブ、広告、電子メール、営業データを単一のAI対応システムに統合するABMプラットフォームです。

貴社のような上級管理職が需要を予測し、購買サイクルの早い段階でリーダーが行動できるよう準備する予測分析をプロバイダーが提供します。

6senseは自動化されたオーケストレーションを実現します。例えば、アカウントの購買フェーズ（認知フェーズ vs 意思決定フェーズなど）に基づき、プラットフォームは自動的にコンタクトを専用の電子メールシーケンスに登録したり、営業担当者に電話連絡を促すアラートを送信したりできます。

6senseは、企業がフォーム入力や営業担当者との接触を行うはるか以前から、ステルスモードで調査を行っている企業を特定することも可能です。IPデータ、クッキー、コンテンツ消費といった断片的なシグナルを相互に関連付けることでこれを実現します。

6senseの主な機能

LinkedIn、Meta、Google、およびプログラマティックチャネルへの広告費配分を、リアルタイムで購買モードに入ったアカウントに基づいて自動調整

購買シグナルを検知し、真の購入意思を示すアカウントを優先的に扱い、関連性の高いメッセージを届け、購買検討段階の購買担当者と接続する

イベント終了当日に役割に応じたフォローアップを自動化。CSVエクスポートやリスト整理、個別ワークフローなしで、参加者全員に適切な連絡を確実に届けます。

6senseの制限事項

初期設定とレポート作成には、完全な価値を引き出すために多大な努力と専門知識を要する課題があると指摘されています

6senseの価格設定

無料試用版

企業向け価格設定

6senseの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (25件以上のレビュー)

実際のユーザーは6senseについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

6senseは強力な意図データと予測インサイトを提供し、高価値アカウントの優先順位付けを支援。営業・マーケティング活動の効果的な集中化を実現します。アカウントインサイト、購買フェーズの可視性、セグメンテーション機能により、より優れたターゲティングとパーソナライゼーションが可能に。CRMとの連携性も高く、パフォーマンス追跡をより効率化します。

6senseは強力な意図データと予測インサイトを提供し、高価値アカウントの優先順位付けを支援。営業・マーケティング活動の効果的な集中化を実現します。アカウントインサイト、購買フェーズの可視性、セグメンテーション機能により、より優れたターゲティングとパーソナライゼーションが可能に。CRMとの連携性も高く、パフォーマンス追跡をより効率化します。

3. ZoomInfo Sales（営業チーム向け：見込み客の開拓と大量のアウトバウンド営業に最適）

viaZoomInfo Sales

理想的な顧客プロフィール（ICP）に基づいたアカウントデータベースを構築し、関連する意思決定者にリーチしたいですか？B2B営業見込み客開拓ソフトウェア「ZoomInfo Sales」は、アウトバウンド開拓における現実的な課題を解決します。

7,000万件以上の直通番号と1億7,400万件以上の検証済み電子メールアドレスへのアクセスを提供します。

ZoomInfo SalesはEngage/Chorusモジュールを通じて、すべての営業ミーティングを記録・文字起こしします。その後AIを活用し、取引リスク（例：競合他社のメンション）や購買シグナル（例：価格に関する質問）を追跡します。

キーワードベースの意図分析を超え、ZoomInfoはイベントベースのトリガー機能で際立っています。ICPアカウント内の変化をチームに通知します。例えば、企業が5000万ドルを調達した、新たなCMOを採用した、競合他社の製品を自社スタックに追加したといった情報を把握できます。これにより、チームはタイムリーで適切なアクションを実行可能となります。

ZoomInfo Salesの主な機能

単一ワークフローから電話と電子メールを横断したマルチタッチ営業プロセスを設計・実行

顧客とのやり取りを分析し、成約・失注の要因を把握し、堅牢なデータ分析でパイプラインを予測します。

購買意図、ウェブ活動、適合スコアリング、ZoomInfoのChrome拡張機能を活用し、コンバージョン可能性の高いアカウントを特定・優先順位付けする

ZoomInfo Salesのリミット

CRMへのレコード取り込み、担当者への割り当て、キャンペーンのタグ付けは煩雑で直感的でないと感じられるかもしれません

ZoomInfo Salesの価格設定

ZoomInfo Professional: カスタム見積もり

Copilot Advanced: カスタム見積もり

Copilot 企業： カスタム見積もり

ZoomInfo Sales 評価とレビュー

G2: 4.5/5 (8,930件以上のレビュー)

Capterra: 4.1/5 (300件以上のレビュー)

ZoomInfo Salesについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

ZoomInfoは、当社が積極的に取引を目指す小売業者や食料品店の連絡先情報をワンストップで提供することで、営業とマーケティングの両方を強化します。このプログラムは使いやすく、毎日活用しており、業務プロセスに不可欠な存在となっています。設定可能な自動化機能により、競合他社に先駆けてリード情報を把握できます。

ZoomInfoは、当社が積極的に取引を目指す小売業者や食料品店の連絡先情報をワンストップで提供することで、営業とマーケティングの両方を強化します。このプログラムは使いやすく、毎日活用しており、業務プロセスに不可欠な存在となっています。設定可能な自動化機能により、競合他社に先駆けてリード情報を把握できます。

4. HubSpot（CRM、マーケティング、営業を一つのプラットフォームで運用する成長中のチームに最適）

viaHubSpot

HubSpotはクラウドベースのCRMプラットフォームであり、マーケティング、営業、顧客データを一元管理します。これにより、AIを日常的な収益創出ワークフローに容易に統合できます。

スマートCRMを活用すれば、カスタムオブジェクト、イベント、スコアリングルール、計算式を定義し、自社のビジネス運営モデルを構築できます。

レコードは電子メール、通話、ウェブサイト活動、およびHubSpot独自のデータセットから自動的に情報を補完されるため、手動更新なしでプロフィールが常に最新の状態を維持します。

さらに、HubSpotではCRMレコード、会話、ドキュメント、接続ソース全体で自然言語による質問が可能。ツールを切り替えたりレポート作成を待ったりすることなく、即座に回答を得られます。

HubSpotの主な機能

ファーストパーティデータとサードパーティデータを統合し、クラウドストレージと100以上のツール間でリアルタイムの双方向連携により、スタック全体で同期を維持します。

コンテンツエージェントを活用して高品質なランディングページやブログを生成し、各資産をブランドに合った複数のフォーマットに再構成

インタラクティブ音声応答（IVR）による電話ツリーで高度な通話フローを構築し、チームルーティングと転送機能を有効化

HubSpotのリミット

データベースサイズ、チームサイズ、自動化ニーズの拡大に伴い価格が急上昇し、プラットフォームは長期的な巨額投資へと変貌します

HubSpotの価格設定

Free

スターター: ユーザーあたり月額20ドルから

プロフェッショナル: ユーザーあたり月額100ドルから

企業: ユーザーあたり月額150ドルから

HubSpotの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (34,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (4,400件以上のレビュー)

実際のユーザーはHubSpotについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

HubSpotの最大の強みは包括的なオールインワンエコシステムです。自動化ワークフローは非常に直感的で、常に手動で介入する必要なく効率的にリードを育成できます。特に価値を感じるのは、ランディングページビルダーが分析ツールとシームレスに接続し、顧客の行動経路を明確かつリアルタイムで可視化してくれる点です。これによりマーケティング努力とデータ駆動型結果の間のギャップが確実に埋まります。

HubSpotの最大の強みは包括的なオールインワンエコシステムです。自動化ワークフローは非常に直感的で、常に手動で介入する必要なく効率的にリードを育成できます。特に評価しているのは、ランディングページビルダーが分析ツールとシームレスに接続し、顧客の行動経路を明確かつリアルタイムで可視化してくれる点です。これによりマーケティング活動とデータ駆動型結果の間のギャップが確実に埋まります。

🎥 ボーナスビデオ： プロダクト主導型成長と顧客主導型成長のどちらを採用すべきか迷っている方へ 👇

5. Marketo Engage（長期的な販売サイクルと複雑なキャンペーンを管理するB2Bチームに最適）

viaMarketo Engage

成長リーダーとして、よくこう問われるでしょう：「マーケティング費用1ドルを実際の収益に紐づけることは可能か？」AI搭載のマーケティングオートメーションプラットフォーム「Marketo Engage」は、アトリビューションのギャップを埋めると同時に、長期にわたる販売サイクル全体での進捗追跡を改善します。

本ツールを活用すれば、クロスチャネルでの顧客獲得と育成を管理し、ネイティブCRM連携により営業とマーケティングデータを同期させ、予測可能なパイプラインを構築できます。

新興リーダー向けに業界最先端のマルチタッチアトリビューション（MTA）を提供。最初の匿名広告クリックから最終的な販売前ウェビナーまで、あらゆるタッチポイントを追跡し、CRMシステム内の収益に紐づけて分析します。

ブランドの方向性逸脱や単発キャンペーンの乱立を防ぐため、Marketoはプログラムテンプレートと複製機能も提供します。これにより、中央チームが「理想的なウェビナープログラム」を定義し、地域別や製品別チームがそれを複製して、日付・登壇者・対象セグメントなどの変数のみを変更できます。

Marketo Engageの主な機能

単発および定期的な電子メールキャンペーンを調整するか、リアルタイムの顧客行動、オーディエンスの変化、CRMの更新に基づいて送信します。

ブリーフ、テキスト、画像、音声プロンプトから多ステップのカスタマージャーニーを生成し、キャンペーン構築時間を劇的に短縮。市場投入実行を加速させます。

見込み顧客からの高価値エンゲージメントシグナル（視聴したビデオや完了したアンケートなど）を追跡し、チャネル横断での精密なセグメンテーションに活用する

Marketo Engageのリミット

このプラットフォームは運用負荷が高く、稼働させるだけでも専任のマーケティングオペレーション担当者を必要とする場合が多く、小規模組織には現実的ではありません。

Marketo Engageの価格

カスタム価格設定

Marketo Engageの評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (3,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (700件以上のレビュー)

Marketo Engageについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

Adobe Marketo Engageの最大の魅力は、B2Bマーケティングオートメーションにおけるその強力な機能と制御性です。複雑なリード管理、スコアリング、ライフサイクル追跡、多段階ナーチャリングを、軽量ツールよりもはるかに優れて処理します。特に長い販売サイクルと複数のタッチポイントを持つ組織においてその真価を発揮します。スマートリスト、スマートキャンペーン、トークンの柔軟性により、高度にカスタムされた自動化を構築しつつ、スケーラビリティを維持することが可能です。

Adobe Marketo Engageの最大の魅力は、B2Bマーケティングオートメーションにおけるその強力な機能と制御性です。複雑なリード管理、スコアリング、ライフサイクル追跡、多段階ナーチャリングを、軽量ツールよりもはるかに優れて処理します。特に長い販売サイクルと複数のタッチポイントを持つ組織においてその真価を発揮します。スマートリスト、スマートキャンペーン、トークンの柔軟性により、高度にカスタムされた自動化を構築しつつ、スケーラビリティを維持することが可能です。

6. Amplitude AI（行動分析と顧客維持率向上に取り組むプロダクトチームに最適）

viaAmplitude AI

Amplitude AIは、Webおよびモバイルアプリにおけるユーザー行動の追跡、可視化、分析を支援するAI分析プラットフォームです。

まず、御社の既存ダッシュボードやドキュメントに対してセマンティック検索を実行します。例えば、同僚が既にそのチャートを作成している場合、その内容を表示することで「真実の単一バージョン」を確保します。

Amplitudeではデジタルチームメイトとして機能する成長エージェントも利用可能です。目標（例：教育セグメントにおけるD7リテンション向上）を設定すると、エージェントが自動的に行動を監視し、摩擦点を特定し、具体的なA/BテストやFeature Flags調整を提案します。

AmplitudeのAutomated Insightsは専門アナリストの役割を模倣します。例えば、チェックアウトコンバージョンが15%低下した場合、AIが警告を発すると同時に、ツール呼び出しを連鎖的に実行します。具体的には、直近のFeature Flags、マーケティングキャンペーン、デバイス固有のコホートを検証し、原因を特定します。

Amplitude AIの主な機能

製品・成長データを平易な言語でクエリし、回答を即座にチャートやテーブルで可視化。日常的な意思決定におけるアナリスト依存関係を解消します。

UTMパラメータとリファラーを自動的にクリーンなチャネルに正規化し、獲得分析の信頼できる基盤を構築します

Google、Meta、自社データウェアハウスにおける広告費用対効果（ROAS）を継続的に監視し、予算再配分の指針とする

Amplitude AIの制限事項

一部のプランでは可視化データが1年間の期間に制限されるため、長期的なパフォーマンスや複数年にわたる傾向を一目で把握する能力が制限されます

Amplitude AIの価格設定

スターター: 無料

さらに： 月額61ドルから

Growth: カスタム価格設定

企業: カスタム見積もり

Amplitude AIの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (3,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (65件以上のレビュー)

実際のユーザーはAmplitude AIについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Amplitude Analyticsが膨大なデータを収集し、分かりやすいダッシュボードに構築する超強力なツールである点が気に入っています。特定の顧客がどの機能を利用しているか、あるいは利用していないかを把握できること、そして当社ツールの利用状況全体を概観できる点が非常に助かっています。

Amplitude Analyticsが膨大なデータを収集し、分かりやすいダッシュボードに構築する超強力なツールである点が気に入っています。特定の顧客がどの機能を利用しているか、あるいは利用していないかを把握できること、そして当社ツールの利用状況全体を概観できる点が非常に助かっています。

7. Salesforce（複雑な収益ワークフローを管理する大規模組織に最適）

viaSalesforce

顧客の旅路を360度把握したいですか？クラウドベースのCRMシステム「Salesforce」の導入をご検討ください。

製品シグナルをSalesforceに連携させると、リアルタイムのシステム・オブ・レコードが実現します。エンドユーザーのアプリ内アクションは瞬時にプロフィールに反映され、顧客対応チームの可視性が向上します。

つまり、アウトリーチは先週のデータではなく、直近の出来事に基づいて推進できます。Salesforceはまた、アインシュタインAIを活用し、記述的分析（何が起きたか）から予測的インサイト（何が起きるか）へと移行しています。

リスクのある取引が失われる前に特定し、トップパフォーマーの成功パターンを抽出して全チームに体系化。これによりプロダクト主導型成長戦略を最適化します。

さらに、汎用チャットボットとは異なり、Salesforce AgentforceエージェントはCRM内で以下のタスクを実行可能です：- リードの適格性判定- 企業の財務レポートの調査- 取引フェーズの更新- カスタム契約書の作成

Salesforceのベスト機能

単一システムからシームレスにパートナーをオンボーディングし、共同キャンペーンを展開し、パートナーと自社プログラム間の通貨管理を実現します。

AIエージェントを活用し、ケース解決を自動で要約してナレッジベースを構築。初日から現場のパフォーマンスを向上させます。

自動サブスクリプションとリアルタイム通知により、洞察を発見・共有・議論するために、CRM分析データをSlackにストリーミング配信

Salesforceのリミット

プラットフォーム上で高度な自動化を伴う大規模な導入では、フローやプロセスが慎重に最適化されていない場合、遅延や安定性の問題が発生する可能性があります

Salesforceの価格設定

CRM: Salesforce Starter: ユーザーあたり月額25ドル Salesforce Pro: ユーザーあたり月額100ドル

Salesforce Starter: ユーザーあたり月額25ドル

Salesforce Pro: ユーザーあたり月額100ドル

アナリティクス: Tableau: ユーザーあたり月額75ドル以上 CRMアナリティクス: ユーザーあたり月額140ドル以上 収益インテリジェンス: ユーザーあたり月額250ドル

Tableau: 月額75ドル以上（ユーザーあたり）

CRMアナリティクス: 月額140ドル以上（ユーザーあたり）

収益インテリジェンス: ユーザーあたり月額250ドル

アインシュタイン: カスタム見積もり

Salesforce Starter: ユーザーあたり月額25ドル

Salesforce Pro: ユーザーあたり月額100ドル

Tableau: 月額75ドル以上（ユーザーあたり）

CRMアナリティクス: 月額140ドル以上（ユーザーあたり）

収益インテリジェンス: ユーザーあたり月額250ドル

Salesforceの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (3,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (380件以上のレビュー)

実際のユーザーはSalesforceについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Salesforce Platformは日々の業務に不可欠で、効率的な組織運営を支えています。顧客情報を一元管理できる点が特に優れており、ケース管理をより容易かつ効率的に行えます。顧客リクエストの作成・管理機能により、全業務の追跡と整理が容易になる点が気に入っています。タスクの優先順位付け、各ケースのステータス監視、顧客や社内チームとの明確なコミュニケーション維持を可能にしてくれます。

Salesforce Platformは日々の業務に不可欠で、効率的な組織運営を支えています。顧客情報を一元管理できる点が特に価値があり、ケース管理をより容易かつ効率的に行えます。顧客リクエストの作成・管理機能により、全業務の追跡と整理が容易になる点が気に入っています。タスクの優先順位付け、各ケースのステータス監視、顧客や社内チームとの明確なコミュニケーション維持を可能にしてくれます。

8. Clay（ターゲットを絞ったアウトバウンドリストを迅速に構築する、小規模なGTMチームに最適）

viaClay

Clayは、Go-to-Market（GTM）チーム向けのAIデータプラットフォームです。150以上のデータポイントと統合されたAIリサーチにより、インバウンドリードを強化できます。

複数のサードパーティデータプロバイダーを順次クエリするウォーターフォールエンリッチメント技術を採用。1つのデータソースで検証済み電子メールや番号が見つからない場合、Clayは自動的に次のデータソースを確認します。これにより、単一データソースのエンリッチメントツールと比較してカバレッジとマッチング率が向上します。

また、Clayに各企業のサイト訪問を指示し、採用情報ページを確認させ、募集役割を特定させ、AIウェブスクレイピングとLLMを用いて最近の製品リリースを要約させることができます。その情報を基に、パーソナライズされた冒頭の挨拶文を生成することも可能です。

Clayの主な機能

カスタム分類体系を定義し、会社名や収益範囲などのフィールドを正規化し、コンプライアンスのための監査証跡を維持する

AIによるウェブ調査を引用したパーソナライズされた電子メール文案、高品質な番号、自動化されたシーケンス機能で営業担当者を強化

スプレッドシートのようなインターフェースで、新たな成長アイデア（転職や資金調達イベントをトリガーとしたアウトリーチなど）を簡単に構築、テスト、反復改善できます。

Clayの制限事項

データソースやカスタムオプションが多岐にわたるため、技術的知識のないユーザーにはプラットフォームが複雑に感じられる可能性があります

Clayの価格設定

Free

スターター: 月額149ドル

Explorer: 月額349ドル

プロ版: 月額800ドル

企業: カスタム見積もり

クレイの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (180件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはClayについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Clayのインタラクティブ性と使いやすさが非常に気に入っています。既に使用している多くのツールや情報源と連携できるため、利便性が高いです。また、SculptorとSequencerも高く評価しています。これらはアウトバウンドキャンペーンの実験、類似コンタクトの発見、アウトリーチ文案の生成において強力な機能を発揮しています。

Clayのインタラクティブ性と使いやすさが非常に気に入っています。既に使用している多くのツールや情報源と連携できるため、利便性が高いです。また、SculptorとSequencerも高く評価しています。これらはアウトバウンドキャンペーンの実験、類似コンタクトの発見、アウトリーチ文案の生成において強力な機能を発揮しています。

9. Drift（チャットを通じて高購買意欲のウェブサイト訪問者をコンバージョンさせるB2Bチームに最適）

viaDrift

DriftはAIを活用した対話型マーケティング・営業プラットフォームです。AIプレイブックを活用し、ウェブサイト訪問者の見込み客評価、一般的な技術質問への回答、営業担当者のカレンダーへの直接的なミーティングの振り分けや予約が可能です。

最近では、Driftは固定的なボタン型ボットから脱却し、膨大なB2B会話データで訓練された生成AIエージェントへと進化しています。これらのエージェントは、訪問者を事前定義されたメニューに強制するのではなく、価格設定、統合、セキュリティに関する自由テキスト形式の質問に対応可能です。

これにより、現場チームを拡大することなく、地域やタイムゾーンを跨いだリアルタイム営業カバレッジを拡張できます。これは、即時の人員増なしに成長チームを構築しようとする際に有効です。

Driftの主な機能

静的フォームから高価値リードやICPに合致したリードをリアルタイムチャットや組み込みスケジューリングフローへ誘導します

全LinkedInスレッドを1つのダッシュボードに集約し、チーム全体の会話品質と応答速度を監査可能にします

進行中の全案件を分析し、リスク・勢い・最適な次行動を特定。パイプラインをチームの実行拠点として活用する

Driftのリミット

プラットフォーム上のマルチシステム統合やカスタム実装は複雑化することがあり、専門的な知識が求められる場合があります

Driftの価格設定

カスタム価格設定

Driftの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (1,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (190件以上のレビュー)

実際のユーザーはDriftについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Driftの最大の魅力は、ウェブサイト上のチャットを即座に販売機会へと転換する能力です。このプラットフォームは複雑な顧客問い合わせを適切な担当者に効率的に振り分け、即時ミーティング設定を可能にし、HubSpot、Salesforce、Adobe Marketoなどのマーケティングツールとシームレスに連携します。特に、販売パイプラインの加速を目指すB2B SaaS企業に最適です。

Driftの最大の魅力は、ウェブサイト上のチャットを即座に販売機会へと転換する能力です。このプラットフォームは複雑な顧客問い合わせを適切な担当者に効率的に振り分け、即時ミーティング設定を可能にし、HubSpot、Salesforce、Adobe Marketoなどのマーケティングツールとシームレスに連携します。特に、販売パイプラインの加速を目指すB2B SaaS企業に最適です。

10. Dynamic Yield（Web、アプリ、コマース全体で体験をパーソナライズするチームに最適）

viaDynamic Yield

顧客がどこで接点を持っても、適切なタイミングで最適な体験を提供するには？AIパーソナライゼーション＆エクスペリエンス最適化プラットフォーム「Dynamic Yield」を活用しましょう。

Experience OSにより、ユーザーの意図にアルゴリズムで体験をマッチングさせ、次の行動を予測できるため、体験主導型成長に活用される戦略的プランソフトウェアを強力に補完します。

Dynamic Yieldは継続的にテスト、学習、適応を行い、静的なセグメントを超え、チャネル横断的なユーザー単位の意思決定を実現します。

例えば、ユーザーがウェブサイトでブーツの20%オフオファーを見た場合、5分後に電子メールでコートの10%オフオファーが表示されないようにします。Dynamic Yieldは、ウェブ、モバイルアプリ、電子メールドリップ、さらにはキオスクやPOSシステムに至るまで、体験を同期させます。

さらに、柔軟なデータアーキテクチャとオープンAPIにより、CMSプラットフォーム、eコマースシステム、DMP、AIマーケティングツール、タグマネージャー、アナリティクススタックとの統合が可能です。

Dynamic Yieldの主な機能

アフィニティMLから地理ベースの予測ターゲットまで、数十の高度な戦略にアクセスし、コンテキストデータ、CRMデータ、ロイヤルティデータ、店舗内データで強化して、より収益性の高いレコメンデーションを実現します。

デザインや開発の支援なしで「見たままがそのまま反映される」エディターにより、あらゆる対象グループ向けに実験を構築し、体験を最適化します。

各パーソナライゼーションおよび実験キャンペーンに適切なKPIを選択し、正しい目標に向けて最適化されていることを確認してください。

Dynamic Yieldのリミット

「ノーコード」であるにもかかわらず、高度なユースケースやA/Bテストには依然としてカスタム開発が必要であり、エンジニアリングチームへの継続的な依存関係が生じます。

Dynamic Yieldの価格設定

カスタム価格設定

Dynamic Yieldの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはDynamic Yieldについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Dynamic Yieldは業界最高峰のパーソナライゼーションプラットフォームであり、複数ブランドにわたる当社のパーソナライゼーションの努力を大幅に拡大しました。その強力なセグメンテーションとターゲティングツールにより、ウェブ、モバイル、電子メールを横断したインパクトのあるデータ駆動型キャンペーンを展開し、シームレスなオムニチャネル体験を実現しています。

Dynamic Yieldは業界最高峰のパーソナライゼーションプラットフォームであり、複数ブランドにわたる当社のパーソナライゼーションの努力を大幅に拡大しました。その強力なセグメンテーションとターゲティングツールにより、ウェブ、モバイル、電子メールを横断したインパクトのあるデータ駆動型キャンペーンを展開し、シームレスなオムニチャネル体験を実現しています。

ClickUpで成長戦略をゴールまで導く

多くの成長リーダー向けAIツールは仕事の傍らに存在します。ClickUpの統合型AIワークスペースは仕事の内部で動作します。

ClickUpはAIをリアルタイムのプロジェクト、タスク、ドキュメント、会話、タイムラインと統合します。つまりAIは、単に質問内容を理解するだけでなく、進行中の状況、障害要因、次に進めるべき事項を把握します。

優位性は融合から生まれる：

文脈は仕事が行われる場所に存在し、コピーされたプロンプトの中ではない

所有権とタイムラインの明確化が説明責任を強化します

あなたのAIチームメイトであるスーパーエージェントが、面倒な作業を代行します

統合型AIワークスペースの力を体験してみませんか？ClickUpで今すぐ無料登録を。