[年]年のサブスクリプション・ライフサイクル管理ソフトベスト10

定期収益は夢のようなものに思えますが、適切なシステムなしに数百件ものサブスクリプションを管理することの複雑さに気づくと、話は別です。2015年以降、従量課金型ソフトウェア企業の数は2倍以上に増加しており、従来のシンプルなツールでは対応しきれないほど、課金処理は複雑化しています。

このガイドでは、主要なサブスクリプション・ライフサイクル管理ソフトウェアの選択肢と、導入前に確認すべきポイントを詳しく解説します。また、ClickUpのようなツールが、請求ワークフローを顧客体験全体とどのように接続し、あらゆる更新の機会を逃さないようにするかもご紹介します。👀

サブスクリプション・ライフサイクル管理ソフトウェアの概要

ツール名 おすすめ 主な機能 価格 ClickUp サブスクリプション業務や顧客ワークフローを管理する、あらゆるサイズのチーム 更新メトリクスの追跡にはClickUpダッシュボード、ライフサイクルのトリガーにはClickUp自動化、AIを活用したインサイトにはClickUp Brain Free Forever；カスタムも可能です Chargebee 複雑な課金ニーズを持つ大規模なB2B SaaS企業 収益認識、督促管理、サブスクリプション分析 無料でお試しいただけます。有料プランは年間7,188ドルから Stripe Billing 柔軟なAPIを必要とする、開発者重視の企業チーム スマートな再試行、請求ポータル、使用量ベースの請求 カスタム価格設定 Zuora 大規模な企業向けサブスクリプションビジネス 見積から入金までの自動化、複数事業体へのサポート、CPQとの連携 カスタム価格設定 Maxio 財務業務の連携が必要な中規模から大規模のB2B SaaS企業 SaaSメトリクス、ASC 606準拠、請求業務の自動化 カスタム価格設定 Recurly 解約率の低減に注力する中規模から大規模のサブスクリプションビジネス インテリジェントな再試行ロジック、加入者管理、分析機能 カスタム価格設定 Zoho Billing Zohoエコシステムの中小企業 多通貨サポート、支払いゲートウェイ連携、クライアントポータル 有料プランは月額29ドル（組織あたり）から Paddle マーチャント・オブ・レコード（MoR）サービスを求める中小規模のSaaS企業 税務コンプライアンス、チェックアウトの最適化、サブスクリプション管理 従量課金制 Agentforce 収益管理 Salesforceを既に導入している大企業 CPQ、請求、収益ライフサイクル管理 有料プランはユーザー1人あたり月額150ドルから（年額一括払い） FastSpring デジタル製品を販売するグローバルなソフトウェア企業 フルサービスのEC、税務処理、ローカライズされたチェックアウト カスタム価格設定

ClickUpでのソフトウェアレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は製品の真の価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpでのソフトウェアレビュー方法について、詳しくご紹介します。

サブスクリプション・ライフサイクル管理ソフトウェアとは？

サブスクリプション・ライフサイクル管理ソフトウェアは、初期の登録やオンボーディングから、更新、アップグレード、ダウングレード、そして最終的な解約や顧客奪回に至るまで、顧客のサブスクリプション利用の全フェーズをビジネスが管理するのを支援するツールの一種です。

これは、継続的な収益がある企業にとって不可欠な業務基盤です。SaaS製品、会員制サービス、あるいは年間契約を伴うB2Bプラットフォームを運営している場合でも、いずれこのソフトウェアが必要になるでしょう。

専用のサブスクリプション管理ツールがない場合、チームはスプレッドシートや連携していない課金システム、手作業による更新追跡を同時にこなさなければなりません。その結果、顧客データが断片化され、サイロ化が生じます。

更新日が1つのスプレッドシートに、請求履歴が別のスプレッドシートに、顧客メモが誰かの受信トレイに散在している状態では、解約リスクやアップセルの機会を見逃してしまいます。

サブスクリプション・ライフサイクル管理ソフトウェア選びのポイント

多くのチームは、支払い機能だけを見てサブスクリプション課金ソフトウェアを選定し、後で後悔しています。適切なサブスクリプション管理プラットフォームは、単なる請求だけでなく、顧客体験の全行程に可視性を提供します。

また、プラットフォームはCRMや会計ソフト、カスタマーサクセスチームがすでに使用しているツールとも接続できる必要があります。これらのシステムが接続していないと、誰かが手作業でデータの照合を行わなければならなくなります。そこで、エラーや更新の漏れが発生してしまうのです。

評価すべき主な機能は以下の通りです：

自動請求・請求書発行： 期間中のプラン変更に伴う日割り計算や 期間中のプラン変更に伴う日割り計算や 複雑な価格設定を 、手作業なしで処理します

督促管理： 支払いの失敗を 支払いの失敗を 顧客の喪失 につながる前に回復させる、スマートな再試行ロジックを提供します

収益認識のコンプライアンス： ASC 606およびIFRS 15の会計基準をサポートしており、特にB2B SaaS企業にとって重要です

サブスクリプション分析： MRR（月間経常収益）、解約率、生涯価値、 MRR（月間経常収益）、解約率、生涯価値、 コホート分析を リアルタイムで確認できます

顧客向けセルフサービスポータル： 顧客がプランの変更や支払い方法を自身で管理できるようにし、サポートの負担を軽減します

ワークフローの自動化： ライフサイクルのイベントに基づいて、 ライフサイクルのイベントに基づいて、 更新リマインダー 、アップグレードのプロンプト、または解約リスクのあるアカウントへのアラート を送信します

サブスクリプション・ライフサイクル管理ソフトウェア トップ10

1. ClickUp

ClickUpの統合型AIワークスペースで、プロジェクト、タスク、ドキュメント、コミュニケーションを一元管理しましょう

サブスクリプションのライフサイクル管理は、単なる請求業務にとどまりません。顧客が契約を更新するか、あるいは解約するかを決めるワークフロー、業務の引き継ぎ、顧客との接点を調整することも重要な要素です。

ClickUpを使えば、サブスクリプション担当チームは、連携していないツールを切り替えることなく、顧客のライフサイクル各フェーズを追跡し、更新ワークフローを自動化し、各アカウントに関する詳細な情報を常に把握することができます。

リアルタイムデータでライフサイクルの全フェーズを追跡

ClickUpダッシュボードでサブスクリプション分析を監視

ClickUpダッシュボードを活用して、更新パイプライン、解約リスクのあるアカウント、収益メトリクスをリアルタイムで可視化しましょう。

これらは、顧客のタスクやコミュニケーションが管理されているのと同じワークスペースからデータを取得します。これにより、請求データが1つのシステムに、顧客メモが別のシステムに、更新タスクがどこかのスプレッドシートに分散している場合に生じる、情報のばらつきが解消されます。

カスタマイズ可能なカードを使用することで、総定期収益、今後の更新日、解約リスクを把握できます。地域別の更新状況を分析するための円グラフや、年間契約価値（ACV）を追跡するための「計算カード」など、ダッシュボードは生データを視覚的なロードマップへと変換します。

AIを活用して、ワークスペース全体のインサイトを可視化

ClickUp Brainでワークスペース全体を検索可能に

ClickUp BrainのAIを活用したインテリジェンスを活用し、解約リスクや拡大の機会を示す可能性のある顧客行動のパターンを特定しましょう。

ClickUp Brainは、サブスクリプションデータのコンテキストに加え、顧客とのミーティングの議事録や、ワークスペースに統合されたその他のツールも把握しています。複雑な契約条件を即座に要約し、「停滞している」更新タスクを特定し、予測的なインサイトを提供します。

「来月更新予定の契約はどれか？」や「顧客Aとの交渉履歴を要約する」といった質問をするだけで、手作業で情報を探し回る手間を大幅に削減できます。

ClickUp Super Agentsを活用すれば、さらに一歩先へ進めます。Super AgentsはAIを搭載したチームメイトであり、単にインサイトを示すだけでなく、それに基づいて行動します。静的な自動化とは異なり、Super Agentsはワークスペースのリアルタイムな状況を踏まえて多段階のワークフローを処理するため、サブスクリプションデータが変化しても柔軟に対応します。

次のような機能を自律的に実行する「スーパーエージェント」を構築しましょう：

更新パイプラインを毎日監視します

解約の兆候が見られるアカウントにフラグを立てる

アカウントマネージャー向けにパーソナライズされた連絡文を作成します

🦸🏻‍♀️サブスクリプション管理エージェントを起動しましょう。収益に影響を与えるイベントをリアルタイムで検知し、適切なトリガーを自動的に実行します。 「Subscription Management Agent」で、各サブスクリプションのライフサイクル全体を追跡しましょう

チームの業務リソースを圧迫する手作業を削減しましょう

ClickUpの自動化機能を活用して、チームの反復作業を軽減しましょう

ClickUpの自動化機能で、繰り返しのライフサイクル管理タスクを処理しましょう。「if this, then that」ワークフローを活用することで、以下の業務を自動化できます：

契約終了の90日前に更新タスクを作成する

利用率が低下した際にアカウントマネージャーへ通知する

統合プラットフォーム上で、課金イベントに基づいてアカウントをパイプラインの各フェーズに移行させる

顧客が特定のフェーズに入ると、自動化機能によってフォローアップタスクが作成されたり、適切なチームメンバーに通知が送信されたり、ClickUpのカスタムフィールドが更新されたり、パイプライン内のアイテムが移動したりします。

ClickUpの主な機能

ClickUpのメリットとデメリット

メリット：

統合ワークスペースで情報のばらつきを解消： 請求プラットフォーム、CRM、プロジェクト管理ツール、スプレッドシートの間を行き来する代わりに、チームは1か所でサブスクリプション業務を管理できます

サブスクリプションワークフローに合わせて高度にカスタマイズ可能： ClickUpのカスタムフィールド、ビュー、自動化を組み合わせることで、チームは、画一的な課金プラットフォームが想定する「あるべき姿」ではなく、実際の業務プロセスに合致したサブスクリプション管理プロセスを構築できます

ビジネスの文脈を理解するAI機能： ClickUp Brainでワークスペース全体の情報を分析して即座に回答を得たり、Super Agentsで自律的な多段階ワークフローを実行して、更新業務をバックグラウンドで円滑に進めたりできます。これは、顧客アカウントに関する迅速な回答や、連絡文書の作成支援を必要とするサブスクリプションチームにとって、非常に有用です。

デメリット：

カスタマイズ可能なワークプラットフォームを初めて導入するチームにおける習得の難易度

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (11,400件以上のレビュー)

Capterra：4.6/5（4,400件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーからのコメント：

私はClickUpを使っていますが、とても役に立っています。便利な機能が豊富で、割り当てられたタスクの管理も簡単です。タスク、進捗報告、チャットなど、すべてを一か所で利用できるため、ツールを切り替える必要がないのが気に入っています。これにより、仕事の管理がずっとシンプルになり、整理整頓もできます。全体的に使いやすく、日々のタスク追跡に最適です。

私はClickUpを使っていますが、とても役に立っています。便利な機能が豊富で、割り当てられたタスクの管理も簡単です。タスク、進捗報告、チャットなど、すべてを一か所で管理できるため、ツールを切り替える必要がないのが気に入っています。これにより、仕事の管理がはるかにシンプルで整理されたものになります。全体的に使いやすく、日々のタスク追跡に最適です。

2. Chargebee

viaChargebee

Chargebeeは、複雑な課金要件を持つB2B SaaS企業向けのサブスクリプション管理プラットフォームです。

このプラットフォームは、初期の価格設定や見積もりから、請求書発行、収益認識、更新管理に至るまでの「見積もりから入金」までの全サイクルを管理します。従量課金制、ハイブリッドモデル、多通貨での請求、複雑な日割り計算など、複雑な課金体系にも対応可能です。

Chargebeeの督促管理システムは、機械学習を活用して支払い失敗時の再試行タイミングを最適化し、そうでなければ失われるはずだった収益を回復します。また、基本的なMRR（月間経常収益）の追跡にとどまらない、詳細なサブスクリプション分析機能も提供します。

Chargebeeの主な機能

収益認識の自動化： ASC 606およびIFRS 15への準拠を自動的に処理し、財務チームが正確な収益レポート作成を行うために必要な仕訳伝票やレポートを生成します

スマートな再試行機能を備えた督促管理： 機械学習アルゴリズムを活用して支払い失敗のパターンを分析し、再試行のタイミングを最適化することで、回収率を最大化します

サブスクリプション分析とレポート作成機能： MRR（月間経常収益）、ARR（年間経常収益）、解約率、LTV（顧客生涯価値）などの主要なサブスクリプションメトリクスを追跡します。コホート分析により、チームは各顧客セグメントの経時的なパフォーマンスを把握できます

Chargebeeのメリットとデメリット

メリット：

複雑なB2Bの請求シナリオにも適切に対応します

強力な収益認識機能

広範な連携エコシステム

デメリット：

独自の課金要件を持つビジネスにとって、導入は複雑になる場合があります

一部の高度なユースケースでは、レポート作成のカスタムにリミットがあります

カスタマーサポートの対応時間は状況によって異なります

Chargebeeの料金体系

スタータープラン： Free

価格： 年額7,188ドルから

企業： カスタム価格

Chargebeeの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (700件以上のレビュー)

Capterra：4.2/5（100件以上のレビュー）

実際のユーザーはChargebeeについてどう評価しているのでしょうか？

G2のユーザーからのコメント： Chargebeeの最大の魅力は、サブスクリプションの請求業務や顧客管理が格段に簡単になる点です。すべてを一元管理できるため、時間の節約になり、手作業も削減できます。また、このプラットフォームはユーザーフレンドリーなため、支払いや請求書、サブスクリプションの変更状況を、混乱することなく簡単に追跡できます。

G2のユーザーからのコメント：

Chargebeeの最大の魅力は、サブスクリプションの請求業務や顧客管理が格段に簡単になる点です。すべてを一元管理できるため、時間を節約でき、手作業も削減できます。また、このプラットフォームはユーザーフレンドリーなため、支払いや請求書、サブスクリプションの変更状況を、混乱することなく簡単に追跡できます。

Chargebeeの最大の魅力は、サブスクリプションの請求業務や顧客管理が格段に簡単になる点です。すべてを一元管理できるため、時間の節約になり、手作業も削減できます。また、このプラットフォームはユーザーフレンドリーなため、支払いや請求書、サブスクリプションの変更状況を、混乱することなく簡単に追跡できます。

3. Stripe Billing

viaStripe

Stripe Billingは、Stripeの支払いインフラをサブスクリプション管理へと拡張し、定期的な収益獲得に向けた開発者重視のアプローチを提供します。そのAPIは、シンプルな月額サブスクリプションから複雑な従量課金モデルまで、事実上あらゆる課金シナリオに対応可能です。

このプラットフォームのスマートリトライ機能は、Stripeの膨大な決済データセットで学習させた機械学習を活用し、支払い失敗時の再試行のタイミングを最適化します。顧客向け請求ポータルでは、加入者がサポートの介入を必要とせずに、自身の支払い方法の管理、請求書の確認、サブスクリプションの更新を行うことができます。

Stripe Billingは、すでにStripeを支払いに利用している企業や、カスタム連携機能を構築できる開発チームを持つ企業に最適です。

Stripe Billingの主な機能

ネットワークインテリジェンスを活用したスマートな再試行機能： Stripeの再試行ロジックは、ネットワーク全体にわたる支払いパターンから学習し、支払いの成功率を最大化するために最適なタイミングを最適化します。この機械学習アプローチは、手動での設定を必要とせず、自動的に適応します。

柔軟な従量課金： 複雑な価格モデルをサポートしたAPIを活用し、顧客の利用状況を計測して、それに応じた請求を行います。API呼び出し数、席数、ギガバイト単位など、どのような課金形態であっても、Stripe Billingが計算と請求書発行を処理します

顧客向け請求ポータル： 顧客が支払い方法の更新、請求履歴の確認、サブスクリプションの管理を行えるホスティング型ポータルです。このセルフサービス機能により、サポートチケットの件数を削減し、顧客体験を向上させます

Stripe Billingのメリットとデメリット

メリット：

開発者向けの比類なきAPIの柔軟性

ネットワークを活用した支払い回収

Stripe支払いとのシームレスな連携

デメリット：

導入およびカスタムには開発リソースが必要です

すぐに使える機能が必要な技術に詳しくないチームにはあまり適していません

収益認識や高度な分析には、追加のツールが必要です

Stripe Billingの料金体系

カスタム価格設定

Stripe Billingの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (100件以上のレビュー)

Capterra：4.7/5（200件以上のレビュー）

Stripe Billingについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーからのコメント： Stripe Billingの最大の魅力は、定期支払いのシームレスな自動化と、他のプラットフォームとの連携の容易さです。これにより、手作業が大幅に削減されます。

G2のユーザーからのコメント：

Stripe Billingの最大の魅力は、定期支払いのシームレスな自動化と、他のプラットフォームとの連携の容易さです。これにより、手作業が大幅に削減されます。

Stripe Billingの最大の魅力は、定期支払いのシームレスな自動化と、他のプラットフォームとの連携の容易さです。これにより、手作業が大幅に削減されます。

4. Zuora

Zuoraは、企業向けサブスクリプションビジネス向けに、見積もりから収益化までのライフサイクル全体を網羅する包括的なスイートを提供しています。

このプラットフォームは、子会社間での複数法人への請求、複雑な契約変更、複数の会計基準にまたがる収益認識など、複雑なシナリオを同時に処理します。

確立されたサブスクリプションビジネスを展開する大企業向けに、Zuoraは財務部門や法務部門が必要とするガバナンス、監査証跡、コンプライアンス対応機能を提供します。このプラットフォームのCPQ（構成・価格・見積）機能はSalesforceやその他のCRMと連携しており、営業チームは複雑な見積書を作成し、手作業による引き継ぎなしに直接請求処理へと流すことができます。

Zuoraの分析機能には、サブスクリプションメトリクスダッシュボード、コホート分析、予測解約モデリングなどが含まれます。

Zuoraの主な機能

複数法人および複数通貨のサポート： 異なる通貨、税制要件、会計基準を持つ世界中の子会社におけるサブスクリプションを一元管理します。この企業機能により、各地域ごとに個別の課金システムを導入する必要がなくなります

見積から入金までの自動化： 手動でのデータ入力なしで、営業見積書が直接請求および収益計上プロセスに連携されます。契約の変更、更新、アップグレードは、スプレッドシートによる一時的な対応ではなく、体系的に処理されます

高度な収益認識機能： Zuora Revenue（別製品）は、自動化された仕訳エントリーと監査対応のレポート作成機能により、ASC 606およびIFRS 15への包括的な準拠を実現します

Zuoraのメリットとデメリット

メリット：

企業の複雑な業務環境に対応

Salesforceとの強力な連携

包括的な監査証跡

デメリット：

導入のタイムラインは数ヶ月に及ぶ場合があります

総所有権コストは重要な要素です

新しいプラットフォームと比べると、インターフェースが古臭く感じられます

Zuoraの価格

カスタム価格設定

Zuoraの評価とレビュー

G2: 3.9/5（300件以上のレビュー）

Capterra：3.9/5（50件以上のレビュー）

Zuoraについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーからのコメント： Zuoraは、サブスクリプションの請求管理や収益認識において高い柔軟性を提供します。その自動化機能により手作業が削減され、ビジネスの成長に合わせてプラットフォームもスムーズに拡張できます。特に、さまざまな価格モデルを簡単に設定できる点が気に入っています。これにより、変化する顧客のニーズに対応しやすくなります。また、レポート作成やダッシュボードにより、財務実績の可視性を明確に把握することができます。

G2のユーザーからのコメント：

Zuoraは、サブスクリプションの請求管理や収益認識において高い柔軟性を提供します。その自動化機能により手作業が削減され、ビジネスの成長に合わせてプラットフォームもスムーズに拡張できます。特に、さまざまな価格モデルを簡単に設定できる点が気に入っています。これにより、変化する顧客のニーズに対応しやすくなります。また、レポート作成やダッシュボードにより、財務実績の可視性が高まります。

Zuoraは、サブスクリプションの請求管理や収益認識において高い柔軟性を提供します。その自動化機能により手作業が削減され、ビジネスの成長に合わせてプラットフォームもスムーズに拡張できます。特に、さまざまな価格モデルを簡単に設定できる点が気に入っています。これにより、変化する顧客のニーズに対応しやすくなります。また、レポート作成やダッシュボードにより、財務実績の可視性を明確に把握することができます。

5. Maxio

viaMaxio

ChargifyとSaaSOpticsの合併により誕生したMaxioは、B2B SaaS企業向けに、財務業務機能を備えたサブスクリプション課金ソリューションを提供します。

SaaS企業の財務チーム向けに、Maxioは重要なサブスクリプション分析機能を提供します。具体的には、MRR（月間経常収益）の推移、コホート別継続率、拡大・縮小による収益、顧客生涯価値（CLV）などです。これらのメトリクスは請求データから自動的に算出されるため、手作業によるスプレッドシートでの分析が不要になります。

当プラットフォームのASC 606準拠機能は、サブスクリプションビジネスが直面する収益認識の複雑さを処理します。

Maxioの課金機能は、B2B SaaSで一般的な価格モデル、すなわち席数ベース、使用量ベース、段階的価格設定、およびハイブリッド型のアプローチをサポートしています。

Maxioの主な機能

SaaS固有のメトリクス： MRR、ARR、解約率、拡張収益、その他の主要メトリクスは、課金データから自動的に算出されます。財務チームは、別途スプレッドシートモデルを作成・管理することなく、正確な数値を把握できます

ASC 606 収益認識： 契約変更や変動対価の処理を含め、会計基準への準拠を自動化します

サブスクリプション課金の柔軟性： B2B SaaSで一般的な、席数ベース、利用量ベース、およびハイブリッド型の価格モデルをサポートしています

Maxioのメリットとデメリット

メリット：

B2B SaaS向けに特化して開発

財務チーム向けの強力なメトリクスと分析機能

堅実な収益認識機能

デメリット：

2つの製品の統合により、インターフェースに一貫性がないように感じられる場合があります

一部の機能を利用するには、異なるモジュール間を移動する必要があります

一部の競合他社に比べて規模が小さい

Maxioの料金体系

カスタム価格設定

Maxioの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (800件以上のレビュー)

Capterra：4.3/5（250件以上のレビュー）

実際のユーザーはMaxioについてどう評価しているのでしょうか？

G2のユーザーからのコメント： 私は、すべてのクライアントの請求書やサブスクリプションの詳細を追跡するためにMaxioを利用しています。 Maxioの最大の魅力は、クライアントとの通話中に、請求書やサブタスクの詳細を非常に簡単に確認できる点です。約2分程度で請求書を素早く確認でき、連絡先情報にも簡単にアクセスできます。このプラットフォームは本当に使いやすいです。セットアップも非常に簡単で、導入初日からMaxioにアクセスしてサブスクリプションや請求書を確認することができました。

G2のユーザーからのコメント：

私は、すべてのクライアントの請求書やサブスクリプションの詳細を追跡するためにMaxioを利用しています。 Maxioの最大の魅力は、クライアントとの通話中に、請求書やサブタスクの詳細を非常に簡単に確認できる点です。約2分程度で請求書を素早く確認でき、連絡先情報にも簡単にアクセスできます。このプラットフォームは本当に使いやすいです。セットアップも非常に簡単で、導入初日からMaxioにアクセスしてサブスクリプションや請求書を確認することができました。

私は、すべてのクライアントの請求書やサブスクリプションの詳細を追跡するためにMaxioを利用しています。 Maxioの最大の魅力は、クライアントとの通話中に、請求書やサブタスクの詳細を非常に簡単に確認できる点です。約2分程度で請求書を素早く確認でき、連絡先情報にも簡単にアクセスできます。このプラットフォームは本当に使いやすいです。セットアップも非常に簡単で、導入初日からMaxioにアクセスしてサブスクリプションや請求書を確認することができました。

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6. Recurly

viaRecurly

Recurlyはサブスクリプションの継続率向上に重点を置いており、自発的および非自発的な解約率の低減を軸にプラットフォームを展開しています。

このプラットフォームのインテリジェントな再試行ロジックと支払い拒否管理機能により、顧客の喪失の結果前に支払い失敗を回復します。わずかな顧客維持率の向上でも収益に大きな影響を与えるサブスクリプションビジネスにおいて、この解約率低減への注力は極めて魅力的です。

Recurlyは、定期課金、単発課金、従量課金、プラン変更といった標準的なサブスクリプション課金シナリオを適切に処理します。加入者管理インターフェースにより、チームは請求履歴、プラン変更、コミュニケーションログなど、個々の顧客アカウントの可視性を確保できます。

主要な支払いゲートウェイと連携し、PCIコンプライアンスへの対応を自社で行いたくない企業向けに、ホスティング型の支払いページを提供します。

Recurlyの主な機能

インテリジェントな再試行ロジック： 機械学習により、支払い失敗時の再試行のタイミングとアプローチを最適化し、回収率を最大化します。システムは、支払いパターンや拒否理由に基づいて自動的に適応します

拒否対応： 再試行だけでなく、Recurlyは有効期限切れのカード情報の更新、ソフト拒否への対応、および支払いに関する問題について顧客と連絡を取るためのツールを提供します

サブスクライバー管理： 各顧客のサブスクリプション履歴、請求イベント、およびコミュニケーション履歴を一元的に把握できます。サポートチームはアカウントのステータスを即座に把握し、適切な対応をとることができます

Recurlyのメリットとデメリット

メリット：

顧客維持と支払い回収に重点を置いています

機能と使いやすさのバランスが良好

主要な支払いゲートウェイとの堅牢な連携機能

デメリット：

高度な分析およびレポート作成機能にはリミットがあります

一部のカスタムには開発者の関与が必要です

企業向け機能を利用するには、上位プランが必要になる場合があります

Recurlyの料金体系

カスタム価格設定

Recurlyの評価とレビュー

G2: 4.0/5 (200件以上のレビュー)

Capterra：4.6/5（50件以上のレビュー）

実際のユーザーはRecurlyについてどう評価しているのでしょうか？

G2のユーザーからのコメント： Recurlyがサブスクリプション管理のための「単一の信頼できる情報源」を提供してくれる点が非常に気に入っています。これは当社のビジネス運営において極めて有用です。最小限の努力であらゆる支払いプロバイダーを簡単に連携できる機能も素晴らしく、その柔軟性を如実に物語っています。

G2のユーザーからのコメント：

Recurlyがサブスクリプション管理のための「単一の信頼できる情報源」を提供してくれる点が非常に気に入っています。これは当社のビジネス運営において極めて有用です。最小限の努力であらゆる支払いプロバイダーを簡単に連携できる機能も素晴らしく、その柔軟性を如実に物語っています。

Recurlyがサブスクリプション管理のための「単一の信頼できる情報源」を提供してくれる点が非常に気に入っています。これは当社のビジネス運営において極めて有用です。最小限の努力であらゆる支払いプロバイダーを簡単に連携できる機能も素晴らしく、その柔軟性を如実に物語っています。

7. Zoho Billing

Zoho Billing（旧Zoho Subscriptions）は、Zohoのエコシステムの一部としてサブスクリプション管理機能を提供します。すでにZoho CRM、Zoho Books、またはその他のZohoアプリケーションをご利用中のビジネス様には、ネイティブな統合機能により、一元化された操作環境が提供されます。

このプラットフォームは、定期請求、複数の請求サイクル、基本的な従量課金など、標準的なサブスクリプション請求シナリオに対応しています。Zoho Billingのクライアントポータルでは、顧客が請求書の確認、支払い方法の更新、サブスクリプションの管理を行うことができます。多通貨対応により、海外顧客を持つビジネスでも本プラットフォームを活用できます。

Zoho Billingは、シンプルなサブスクリプションモデルを採用している中小企業に最適です。

Zoho Billingの主な機能

Zohoエコシステムとのネイティブ接続： Zoho CRM、Zoho Books、その他のZohoアプリケーションとシームレスに接続します。顧客データ、請求書、会計エントリーが自動的に同期されます

多通貨対応の請求機能： 自動為替レート処理により、顧客の現地通貨での請求をサポート

クライアント向けセルフサービスポータル： クライアントは、サポートに連絡することなく、請求書の確認、支払い情報の更新、サブスクリプションの管理を行うことができます

Zoho Billingのメリットとデメリット

メリット：

Zohoの既存ユーザーにとって非常に価値のあるツールです

標準的な課金シナリオに対応したシンプルな設計

スタンドアロンプラットフォームと比較して手頃な価格設定

デメリット：

複雑な請求処理に対応する機能が限定的

基本的な収益認識機能

高度な機能を利用するには、Zohoの上位プランが必要になる場合があります

Zoho Billingの料金体系

スタンダードプラン：1組織あたり月額29ドル

プレミアム：1組織あたり月額69ドル

企業：カスタム価格

Zoho Billingの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (40件以上のレビュー)

Capterra：4.5/5（100件以上のレビュー）

Zoho Billingについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーからのコメント： このツールを使えば、見込み客からの支払いを簡単に回収できます。各ユーザーのタブで確認できる履歴機能や、カスタム機能も気に入っています。

G2のユーザーからのコメント：

このツールを使えば、見込み客からの支払いを簡単に回収できます。各ユーザーのタブで確認できる履歴機能や、カスタム機能も気に入っています。

このツールを使えば、見込み客からの支払いを簡単に回収できます。各ユーザーのタブで確認できる履歴機能や、カスタム機能も気に入っています。

8. Paddle

viaPaddle

Paddleは「マーチャント・オブ・レコード（MoR）」として機能し、ソフトウェア企業に代わって支払い処理、税務コンプライアンス、不正防止を代行します。グローバルにビジネスを展開するSaaS企業にとって、このモデルにより、異なる管轄区域における売上税、VAT（付加価値税）、その他の税務義務の管理に伴う複雑さが解消されます。

このプラットフォームは、チェックアウト、請求、サブスクリプション管理を統合されたシステムにまとめました。インテリジェントな支払いルーティングや地域に合わせた支払いオプションなどの機能を備え、コンバージョン率を最大化するようチェックアウト体験が最適化されています。

Paddleは、地域ごとの価格設定、通貨換算、および支払い方法の好みを管理します。サブスクリプション管理機能には、プラン管理、日割り計算の処理、および基本的な分析が含まれます。

Paddleの主な機能

Merchant of Record（MoR）モデル： Paddleが税務コンプライアンス、不正防止、支払い処理を代行します。貴社は複数の国でVAT登録を行う必要がなく、複雑な消費税の管理も不要です

ローカライズされた決済体験： 自動通貨換算、現地の支払い方法、現地価格の設定により、世界中の顧客のコンバージョン率を最大化します

統合型サブスクリプション管理： プランの作成、アップグレード、ダウングレード、解約は、支払いと同じプラットフォーム内で処理されます

Paddleの長所と短所

メリット：

グローバル販売における税務コンプライアンスの負担を解消します

ローカライズされたチェックアウト機能により、コンバージョン率を最適化

支払い、サブスクリプション、税務を一つのプラットフォームで管理し、業務を効率化

デメリット：

顧客との課金関係に対する管理が不十分

収益共有型の料金体系は、規模が大きくなるにつれてコストが高くなる可能性があります

サブスクリプション管理機能は、専用プラットフォームほど高度ではありません

Paddleの価格

従量課金制： トランザクションごとに5% + $0.50

大量導入の場合は、カスタム価格をご用意しています

Paddleの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (230件以上のレビュー)

Capterra：レビューが不足しています

実際のユーザーはPaddleについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーからのコメント： 私は自社ソフトウェア製品の支払いとサブスクリプション管理にPaddleを利用しています。Paddleは、さまざまな国の顧客に対する支払い、請求書発行、税務コンプライアンスを処理してくれるため、現地の税制を自社で対応する必要がなく、国際的な販売が格段に容易になります。 Paddleは、他のプロバイダーで直面していたいくつかの支払いやレポート作成に関する問題を解決してくれました。Paddleを使えば、支払い処理がより一貫性を持って行われ、レポート作成も簡単かつ明確になります。また、手数料、税金、最終金額が分かりやすいため、プラットフォーム上での確認のやり取りやエラーが減ります。

G2のユーザーからのコメント：

私は自社ソフトウェア製品の支払いとサブスクリプション管理にPaddleを利用しています。Paddleは、さまざまな国の顧客に対する支払い、請求書発行、税務コンプライアンスを処理してくれるため、現地の税制を自社で対応する必要がなく、国際的な販売が格段に容易になります。 Paddleは、他のプロバイダーで直面していたいくつかの支払いやレポート作成に関する問題を解決してくれました。Paddleを使えば、支払い処理がより一貫性を持って行われ、レポート作成も簡単かつ明確になります。また、手数料、税金、最終金額が分かりやすいため、プラットフォーム上での確認のやり取りやエラーが減ります。

私は自社ソフトウェア製品の支払いとサブスクリプション管理にPaddleを利用しています。Paddleは、さまざまな国の顧客に対する支払い、請求書発行、税務コンプライアンスを処理してくれるため、現地の税務規則を自社で対応する必要がなく、国際的な販売が格段に容易になります。 Paddleは、他のプロバイダーで直面していたいくつかの支払いやレポート作成に関する問題を解決してくれました。Paddleを使えば、支払い処理がより一貫性を持って行われ、レポート作成も簡単かつ明確になります。また、手数料、税金、最終金額が分かりやすいため、プラットフォーム上での確認のやり取りやエラーが減ります。

9. Agentforce Revenue Management

Salesforce経由

Agentforce Revenue Management（旧Salesforce Revenue Cloud）は、CPQ、請求、収益ライフサイクル管理を統合し、サブスクリプション管理をSalesforceエコシステムに組み込みます。すでにSalesforceを導入している企業にとって、顧客データ、営業データ、請求データを単一のプラットフォーム内で一元管理できるネイティブソリューションを提供します。

このプラットフォームのCPQ機能により、営業チームはサブスクリプション製品、使用量ベースのコンポーネント、および単発課金を組み合わせて複雑な見積書を作成できます。これらの見積書は手作業による引き継ぎを必要とせず、直接請求システムに連携されるため、エラーを減らし、見積から入金までのサイクルを短縮します。

また、契約の変更や更新、サブスクリプションの変更に伴う収益認識への影響も管理します。

Agentforce Revenue Managementの主な機能

Salesforceとのネイティブ連携： 顧客データ、商談、見積書、請求情報はすべてSalesforce内に一元管理されます。営業チームと財務チームは、同じ信頼できる情報源に基づいて仕事を行うことができます

複雑な取引向けのCPQ： 複数のサブスクリプション製品、利用コンポーネント、カスタム価格設定を組み合わせて見積書を作成します。承認ワークフローにより、価格設定のガバナンスを確保します

収益ライフサイクル管理： 初期見積もりから請求、収益計上に至るまでの収益を追跡し、顧客との収益関係全体に可視性を与えます

Agentforce Revenue Managementの長所と短所

メリット：

Salesforce CRMと統合され、データのサイロ化を解消します

複数年契約や契約変更など、企業の複雑な業務にも対応します

強力なガバナンスおよび監査機能

デメリット：

導入には多額の投資が必要です

すでにSalesforceにコミットしている組織にとってのみ意味があります

小規模なビジネスにとって、その複雑さは圧倒的になりがちです

Agentforce Revenue Managementの価格

Growth：ユーザーあたり月額150ドル（年額一括払い）

アドバンスト：ユーザーあたり月額200ドル（年額一括払い）

Agentforce Revenue Managementの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (1400件以上のレビュー)

Capterra：4.4/5（80件以上のレビュー）

Agentforce Revenue Managementについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーからのコメント： Salesforce Revenue Cloudは、AIを活用した収益管理の業界リーダーであり、部品・見積管理から請求・請求書発行に至るまで、すべてを網羅しています。これは、市場で最も強力なツールです。これにAgentforceを組み合わせれば、最高水準のソリューションが完成し、対応できない業務は存在しません。

G2のユーザーからのコメント：

Salesforce Revenue Cloudは、AIを活用した収益管理の業界リーダーであり、部品・見積管理から請求・請求書発行に至るまで、すべてを網羅しています。これは、市場で最も強力なツールです。これにAgentforceを組み合わせれば、最高水準のソリューションが完成し、対応できない業務は存在しません。

Salesforce Revenue Cloudは、AIを活用した収益管理の業界リーダーであり、部品・見積管理から請求・請求書発行に至るまで、すべてを網羅しています。これは、市場で最も強力なツールです。これにAgentforceを組み合わせれば、最高水準のソリューションが完成し、対応できない業務は存在しません。

💡 プロのヒント： Salesforce Connected Search 連携機能を使用すれば、ClickUp内でSalesforceのレコードを検索・プレビューできます！レコードを検索し、タスク内でSalesforceのリンク詳細プレビューを確認し、ClickUpを離れることなくAIコマンドバーから新しいSalesforceタスクやリードを作成できます。 ClickUpはSalesforceとネイティブに連携します

10. FastSpring

FastSpring経由

FastSpringは、ソフトウェアおよびデジタル製品企業向けにフルサービスのECソリューションを提供し、記録上の販売業者（Merchant of Record）として運営しています。

このプラットフォームは、グローバルな支払い、税務コンプライアンス、サブスクリプション管理を処理するため、ソフトウェア企業は独自の支払いインフラを構築することなく、国際的に販売を行うことができます。その強みは、チェックアウトの最適化とグローバルな支払い機能にあります。

FastSpringは、地域ごとの価格設定、複数通貨、および地域固有の支払い方法に対応しています。同社のサブスクリプション管理機能では、定期課金、プラン変更、顧客とのコミュニケーションを処理できますが、機能の充実度は専用のサブスクリプションプラットフォームには及びません。

FastSpringの主な機能

フルサービスのECプラットフォーム： FastSpringは、決済、支払い、税務コンプライアンス、サブスクリプション管理を1つのプラットフォームで一括管理します。ソフトウェア企業は、決済インフラの構築ではなく、製品開発に注力できます

グローバルな決済最適化： さまざまな地域における現地の支払い方法、通貨、価格設定をサポートしています。プラットフォームは、顧客の場所に基づいてコンバージョンを最適化します

税務およびコンプライアンス対応： 登録販売業者（Merchant of Record）として、FastSpringは世界中のVAT、売上税、その他の税務上の義務を管理します

FastSpringのメリットとデメリット

メリット：

グローバルなソフトウェア販売を効率化

最適化されたチェックアウト体験はコンバージョン率を向上させます

税務処理によりコンプライアンスの負担を軽減します

デメリット：

サブスクリプション管理機能は、専門プラットフォームほど高度ではありません

収益共有モデルは、取引量が増えるとコストが高くなる可能性があります

顧客との課金関係に対する管理が不十分

FastSpringの料金体系

カスタム価格設定

FastSpringの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (180件以上のレビュー)

Capterra：4.2/5（30件以上のレビュー）

FastSpringについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のユーザーからのコメント： FastSpringは、さまざまな支払い方法を提供しており、オンライントランザクションを柔軟に行える点が気に入っています。セキュリティも万全で、支払いを行う上で私にとって大きなメリットです。また、シンプルで管理がしやすい点も高く評価しています。

G2のユーザーからのコメント：

FastSpringは、さまざまな支払い方法を提供しており、オンライントランザクションを柔軟に行える点が気に入っています。セキュリティも万全で、支払いを行う上で私にとって大きなメリットです。また、シンプルで管理がしやすい点も高く評価しています。

FastSpringは、さまざまな支払い方法を提供しており、オンライントランザクションを柔軟に行える点が気に入っています。セキュリティも万全で、支払いを扱う上で私にとって大きなメリットです。また、シンプルで管理がしやすい点も高く評価しています。

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ClickUpでサブスクリプションのライフサイクルを管理

サブスクリプション・ライフサイクル管理ソフトウェアの選定は、自社の業務の複雑さと、プラットフォームの機能レベルを適切に照らし合わせて行うことが重要です。シンプルなサブスクリプションビジネスであれば、基本的な課金ツールから始めることができますが、利用量に応じた課金、企業契約、あるいはグローバルな顧客を抱える企業の場合は、そうした複雑さに対応できるプラットフォームが必要となります。

最も重要な要素は機能の数ではなく、そのプラットフォームがチームの実際の業務ワークフローと統合できるかどうかです。カスタマーサクセスのワークフローから切り離された状態で管理される請求データは、文脈の断片化を引き起こし、更新の漏れや本来防げたはずの解約につながります。

ClickUpの柔軟性を活用して、サブスクリプション業務を幅広い顧客ワークフローと連携させ、カスタムライフサイクル追跡機能を構築し、更新プロセスを自動化し、すべてのアカウントに関する詳細な情報を把握しましょう。今すぐClickUpを無料で始めましょう。

サブスクリプション管理ソフトウェアに関するよくある質問

サブスクリプション・ライフサイクル管理と定期課金ソフトウェアの違いは何ですか？

定期課金ソフトウェアは、主に支払いの処理やスケジュールに基づいた請求書の作成に重点を置いています。一方、サブスクリプション・ライフサイクル管理は、オンボーディング、エンゲージメント、更新、拡張、リテンションといった顧客体験の全行程を網羅しており、課金はより広範な運用システムの一要素として位置づけられます。

ClickUpのようなプロジェクト管理プラットフォームは、ライフサイクルの各フェーズにおける顧客の動向を追跡し、更新リマインダーを自動化し、各アカウントの状況を把握できるワークフローを構築します。ClickUpのダッシュボードでは更新パイプラインを可視化でき、ClickUpの自動化機能では定型的なフォローアップを処理できます。

企業向けサブスクリプション管理プラットフォームと中小企業向けソリューションでは、どのような機能に違いがあるのでしょうか？

企業向けプラットフォームは通常、複数エンティティのサポート、複雑な収益認識基準への準拠（ASC 606/IFRS 15）、高度なCPQ機能、きめ細かなユーザー許可設定、および詳細な監査証跡を提供します。一方、中小企業向けソリューションは、設定の柔軟性よりも使いやすさと迅速な導入を重視しています。

SaaSビジネスにおいて、専用のサブスクリプション管理ソフトウェアは必要でしょうか？

これは複雑さ次第です。シンプルな価格設定のスタートアップ企業であれば、基本的な請求書発行ツールで対応できる場合が多いです。しかし、価格モデルが複雑化すると（使用量ベースの要素、企業契約、複数の製品など）、正確性と業務効率を確保するためには、専用のサブスクリプション管理が不可欠となります。