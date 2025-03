コホート分析ガイド – どのように解約を減らすか

あなたのプラットフォームで新機能を立ち上げたばかりで、ユーザーは続々と登録している。しかし、数週間後、あなたは困ったことに気づきます。一部のユーザーが定着する一方で、多くのユーザーがどんどん離れていくのです。

何が問題なのかやることは?それはコホート分析です。獲得日や行動などの共通の特徴に基づいてユーザーをグループ化することで、コホート分析はユーザーのエンゲージメントとリテンションのパターンを特定するのに役立ちます。

デロイトの調査によると 88%の企業 の企業が、カスタマー・エクスペリエンスを最大の競争優位性としてビューしている。この数字は、何がユーザーを惹きつけてやまないかを理解することがいかに重要であるかを強調している。

コーホート分析は1回限りのタスクではなく、継続的なものである。 クライアント維持戦略 解約を減らし、製品の利用率を向上させ、カスタマーエクスペリエンスを微調整する。

製品の最適化であれ、マーケティングキャンペーンの改善であれ、コホート分析によってユーザーを理解し、リピーターを維持するために必要な実用的な洞察を得ることができます。

コーホート分析とは?

コーホートとは、特定の時間内に共有イベントを経験したユーザーのグループのことです。コーホート分析では、そのユーザーグループの活動を、たとえその活動が指定された分析期間外に発生したものであっても調査します。

コホート分析例

1月に新しいアプリを立ち上げ、その月に登録したユーザーを追跡しました。1月のコホートには、その期間に登録したすべてのユーザーが含まれます。

顧客コホート分析を実施すると、このグループが次の月にどのようにアプリと相互作用したかを観察できます。例:1月には多くのユーザーがアプリを利用していましたが、3月にはアクティビティが低下しました。

この洞察により、ユーザー維持に関する潜在的な問題を特定し、カスタマーアンケートを通じてフィードバックを収集するなどの戦略を立てることができます。これらの戦略により、エンゲージメントを向上させることができます。

こちらもお読みください

カスタマー・フィードバックの分析方法

コホート分析を使うメリット

コホート分析では、サインアップ日や初回購入日などの共有特性に基づいてユーザーをグループ化し、長期的な顧客行動やリテンション傾向に関する洞察を明らかにします。あなたの戦略にどのようなメリットがあるのかご紹介します:

ユーザーを維持するアクションや機能を特定します。

どのアップデートがトップユーザーを長く維持するかを示します。

ロイヤルカスタマーを惹きつけるチャネルを絞り込みます。

顧客生涯価値を最大化するためにどこに投資すべきかを明らかにします。

コホート行動の洞察に基づいてメッセージを調整します。

各顧客グループ内の行動の変化を追跡します。

詳細なユーザーデータにより、長期的な意思決定を行います。

コホート分析がどのようなものかを理解したところで、どのようなフォームを取ることができるかを見てみましょう。

コーホート分析の種類

コーホート分析の2つの主なタイプは、ユーザーの行動とリテンションに関するユニークな洞察を提供します。それぞれのタイプによって、ユーザーグループを異なる方法で追跡し、戦略を改良するのに役立つパターンを発見することができます。

行動コホート

行動コホート分析では、特定の時間枠内での特定の行動や振る舞いに基づいてユーザーをグループ化します。

例えば、購入を完了したユーザー、ニュースレターに登録したユーザー、アプリの特定の機能を使用したユーザーの行動コホートを作成できます。これらの行動を追跡することで、ユーザーエンゲージメントがどのように変化するかを確認し、継続や離脱につながる行動を特定することができます。

このような分析は、ユーザーの行動の背後にある「なぜ」を理解するのに役立ちます。どのような行動がエンゲージメントやリテンションを促進するのかを把握するのに役立ちます。どのような行動がユーザーのアクティビティ低下やユーザー離れの原因につながるかを示すのです。

つまり、ユーザー・ジャーニーを最適化し、顧客生涯価値を向上させるためのツールなのです。

獲得コホート

獲得コホートは、逆に、彼らが最初にあなたのプラットフォームに参加した時に基づいてユーザーをグループ化します-それがサインアップ日によるものであろうと、彼らが最初に購入をした月によるものであろうと、彼らが初めてあなたの製品と対話した時によるものであろうと。

この分析では、「誰が」「いつ」に焦点を当て、ユーザーを獲得した瞬間から時間追跡し、時間の経過とともにユーザーの行動がどのように変化するかをモニタリングします。オンボーディング、製品採用、早期リテンションの傾向を特定するために使用できます。

例えば、過去1年のQ1に獲得したユーザーがQ2に獲得したユーザーよりも高いエンゲージメントを示した場合、どのような変化や戦略がその変化に影響を与えたかを調査することができます。

市場セグメンテーションとターゲットオーディエンス

行動コホートと獲得コホートの両方が、マーケットセグメンテーションで重要な役割を果たす。

マーケットセグメンテーションによって、各グループのニーズと行動をよりよく理解することができ、その結果、カスタマイズされたマーケティングキャンペーンを作成し、ユーザー体験をパーソナライズし、最終的に顧客満足度とリテンションを向上させることができる。

市場セグメンテーションは、以下のような様々な要因に基づいて行うことができる:

デモグラフィック :人口統計:年齢、性別、収入、教育レベル

:人口統計:年齢、性別、収入、教育レベル ジオグラフィックス場所、地域、気候

サイコグラフィックス :ライフスタイル、価値観、興味ライフスタイル、価値観、利息

:ライフスタイル、価値観、興味ライフスタイル、価値観、利息 行動データ:行動データ:購買履歴、ウェブサイトとのやり取り、製品の使用状況 カスタム・セグメンテーション・ツール は、データ分析を使用して特定の基準に基づいてユーザーを自動的にグループ化することにより、この概念を拡張します。これらのツールは、顧客ベースの詳細なビューを提供し、異なるユーザーグループをより効果的にターゲットにするのに役立ちます。

コホート分析とカスタマー・セグメンテーション・ツールを組み合わせることで、各ユーザーグループのユニークなニーズに対応する、高度に焦点を絞った戦略を立てることができます。

解約率削減におけるコーホート分析

解約率は、あらゆるビジネス、特にSaaS企業にとって最も重要な評価指標の1つです。これは、時間の経過とともに製品やサービスの利用をやめてしまうカスタマーの割合を表しています。

高い解約率は、不満や製品の問題を示しています。 解約率をわずか5%減らすだけで、利益を25%から95%押し上げることができる。 .

解約を評価し、減らすためには、まずユーザーがいつ、なぜ離れていくのかを理解する必要がある。

解約を評価するテクニック

ユーザーの行動を調べる :サインアップ、機能の利用、インタラクションの頻度など、鍵になる行動を追跡し、ユーザーがどのように製品に関わっているかを理解する。

:サインアップ、機能の利用、インタラクションの頻度など、鍵になる行動を追跡し、ユーザーがどのように製品に関わっているかを理解する。 パターンを特定する :ユーザーがオンボーディング後に離脱したり、新機能を採用しなかったりするなど、解約を予測できる共通の行動やタイミングを探します。

:ユーザーがオンボーディング後に離脱したり、新機能を採用しなかったりするなど、解約を予測できる共通の行動やタイミングを探します。 ユーザーライフサイクルのフェーズを細分化する:カスタマーのライフサイクルをオンボーディング、製品採用、購入後、インタラクションのタッチポイントなどのフェーズに分け、各フェーズにおけるユーザーの行動を監視する。

主要な解約の瞬間を監視する:オンボーディング直後や非アクティブ期間後など、解約につながりやすい瞬間に注目する。

特定されたパターンに基づき、オンボーディングを完了していないユーザーに対するパーソナライズされたフォローアップや、新機能を使用していないユーザーに対するインセンティブなど、ターゲット戦略を適用する。

解約を減らすことは、顧客生涯価値(CLV)(ビジネスが1人の顧客からその企業との関係を通じて期待できる総収益)を高めるために極めて重要です。解約が減少すれば、CLVは上昇し、より強い顧客ロイヤルティと持続可能な成長を反映する。

もう一つの価値あるメトリクスは

製品分析

はネットプロモータースコア(NPS)であり、顧客の満足度や他の人にあなたの製品を薦める可能性を測定します。NPSが高ければ、熱心で忠実なユーザーであることを示し、逆にNPSが低ければ、不満や潜在的な解約を示す可能性がある。

様々なコホート分析とこれらのメトリクスを組み合わせることで、解約が財務に与える影響を追跡することができます。

👀 **Did You Know?

SaaS企業の平均年間解約率は、次のように高くなる可能性があります。 32-50% .

コーホート分析は、カスタマーリテンションを高めるためにSaaS企業をサポートします:

顧客離れの傾向を把握: ユーザーグループを長期的に観察し、新たな顧客離れのパターンを検出します。

ユーザーグループを長期的に観察し、新たな顧客離れのパターンを検出します。 Identifies common behaviors: Recognize shared behaviors and traits among less-engaged users segment.

Recognize shared behaviors and traits among less-engaged users segment. Highlights retention-boosting features: ユーザー維持率の向上に貢献する製品機能を発見する。

もお読みください:

10ベストSaaSアナリティクスツール(レビューと価格)

解約を減らすためのコホート分析の導入

ガートナー社のレポートによると、以下の通りです。 アナリティクスの洞察のわずか20 メトリクスを中心に。

コホートの選択

目標とメトリクスを設定したら、次は分析する特定のコホートを定義します。コホートは以下のようにグループ分けすることができます:

ユーザー属性(サインアップ月、場所、プランタイプなど)または

行動特性(オンボーディング中に取った行動、特定の機能に費やした時間、購入頻度など)

目標に沿った関連性の高いコホートを選択することで、どのユーザーセグメントがリテンションと成長に最も貢献しているかを特定し、インパクトの大きい分野に集中することができます。

データの分析

コホートが定義され、データが収集されたら、いよいよ分析に入ります。ここでパターン、トレンド、相関関係を探します。

例:ある期間にサインアップしたユーザーは、初月で解約する可能性が高いか?あるいは、特定の機能を頻繁に利用するユーザーは、ロイヤリティを維持しやすいのか?

ClickUpのようなツールは、コホート分析のプロセスをスムーズにします。

/参照 https://clickup.com/ ClickUp /%href/

はオールインワンのプロジェクト管理プラットフォームで、カスタマイズ可能なツールとデータインサイトにより、チームのワークフローの整理、追跡、最適化を支援する。

カスタマイズ可能なツールでワークフローを追跡し、最適化することができます。

製品管理ダッシュボード

フィールド、目標追跡機能を備えています。ダッシュボードとレポート作成機能を使用して、コホート分析チャートを作成することもできます。

サインアップ日、機能の使用状況、購入履歴など、コホートに関連する特定のデータポイントを追跡します。 ClickUp カスタムフィールド を使用してください。カスタムフィールドを使用すると、分析に最も重要な情報をキャプチャして整理し、情報に基づいた意思決定に必要な洞察を得ることができます。

ClickUp Formsを使ってユーザーアンケートを行い、機能の好みを収集し、データを一箇所に集めてコホートを総合的にビューすることができます。

ClickUpのスイートには強力なテンプレートも含まれており、特に新しい実装戦略を検討する際の努力を効率化します。

ClickUp 顧客ニーズ分析テンプレート

を使えば、カスタマーのニーズを体系的に把握・分析することができます。

ClickUp 顧客ニーズ分析テンプレート

あなたのアプローチを強化する方法をご紹介します:

顧客ニーズマップ :顧客のニーズを可視化し、優先順位をつけることで、マーケティング努力が顧客の共感を得られるようにします。

:顧客のニーズを可視化し、優先順位をつけることで、マーケティング努力が顧客の共感を得られるようにします。 チームコラボレーション :チームコラボレーション:マーケティングやプロダクトなど、様々なチームからのインプットを促し、顧客の生産性を包括的にビューします。

:チームコラボレーション:マーケティングやプロダクトなど、様々なチームからのインプットを促し、顧客の生産性を包括的にビューします。 フィードバックの統合テンプレート内で直接カスタマーのフィードバックを収集し、分析と戦略を継続的に改善します。

ダイナミックな調整 :新しい洞察を収集する際にリアルタイムで調整することで、分析を柔軟かつ最新の状態に保つことができます。

:新しい洞察を収集する際にリアルタイムで調整することで、分析を柔軟かつ最新の状態に保つことができます。 カスタムステータス:顧客ニーズ分析プロジェクトのステータスを最大15件まで追跡できます。 ClickUpのカスタムステータス は、改善を促す貴重なフィードバックを収集するための最適なリソースです。

顧客満足度アンケートテンプレート

あなたのプロセスをどのように改善できるかをご紹介します:

有意義な洞察の収集: ユーザーのフィードバック、好み、提案を収集するためのアンケートを設計し、配布します。

ユーザーのフィードバック、好み、提案を収集するためのアンケートを設計し、配布します。 満足度メトリクスを分析する: 組み込みのアナリティクスを使用して、顧客満足度スコアを評価し、改善点を特定する。

組み込みのアナリティクスを使用して、顧客満足度スコアを評価し、改善点を特定する。 顧客を巻き込む: 彼らの考えや経験を共有するためにアクティブなユーザーを招待することにより、コミュニティの感覚を養う。

彼らの考えや経験を共有するためにアクティブなユーザーを招待することにより、コミュニティの感覚を養う。 戦略を適応させる: より顧客のニーズを満たすために、リアルタイムのフィードバックに基づいてマーケティング戦略を迅速に適応させる。

より顧客のニーズを満たすために、リアルタイムのフィードバックに基づいてマーケティング戦略を迅速に適応させる。 カスタムフィールドを使用してアンケートをカスタマイズし、分析に関連する特定のデータを収集することで、インサイトの深度を高めることができます。

仮説検定

仮説検定は、サンプルが人口パラメーターに関する特定の仮定をサポートまたは棄却するのに十分な証拠を持っているかどうかを決定するための統計的手法です。

例えば、特定の集団の解約率が高いことに気づいたら、その原因について仮説を立てることができます。オンボーディングが不十分なためかもしれないし、あるいは、そのような傾向があるのかもしれない。 顧客コミュニケーション管理 .

仮定をテストすることで、変更を実施し、その調整が将来の集団にどのような影響を与えるかを観察することができる。

コホート分析におけるA/Bテストとデータサイエンス

A/Bテストは、戦略を改良するのに非常に有用である。このテクニックは、ある変数について2つのバージョンを比較し、どちらがより良いパフォーマンスを示すかを判断するもので、ビジネスが戦略を最適化するためにデータに基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

例えば、あるグループにはパーソナライズされた電子メールを送り、別のグループにはアプリ内通知を送るなど、2つの異なるコホートで異なるリテンション戦略をテストしたいとします。

それぞれの戦略の結果を比較することで、どちらのアプローチが解約を減らすのに効果的かを判断することができます。

コホート分析のためのツール

コホートリテンション分析を効果的に行うには、データを追跡、視覚化、解釈するための適切なツールが必要です。これには様々な

/参照 https://clickup.com/ja/blog/59274/customer-retention-software/ カスタマーリテンションツール /%href/

.検討すべきツールの種類をいくつか挙げてみよう:

ユーザーの行動を分析し、異なるコホート内の傾向を特定するための データ分析プラットフォーム 。

。 ユーザーとのやり取りを追跡し、ユーザーを効果的にセグメント化するための カスタマーリレーションシップ管理(CRM)ツール 。

。 アンケートツール 特定のコホートからフィードバックや洞察を収集し、ニーズや嗜好を理解するため。

特定のコホートからフィードバックや洞察を収集し、ニーズや嗜好を理解するため。 コホートのパフォーマンスとリテンションのメトリクスを明確に示すチャートとグラフを作成するための視覚化ツール。

ClickUpはこれらすべてのボックスを満たし、効果的なコホート分析のための包括的なソリューションを提供します。

お客様のコホート分析努力をサポートするClickUpの鍵機能をいくつかご紹介します:

データの可視化

/参照 https://clickup.com/features/dashboards ClickUpダッシュボード /参照

を使えば、コホートデータを強力に視覚化できます。チャートやテーブルなどのウィジェットを使用すると、継続率、ユーザー行動、解約などの主要メトリクスを簡単に追跡できます。

ClickUp Integrationsで1,000以上のツールをClickUpに無料接続。

顧客行動の分析

クリックアップCRM

ClickUp CRM /%ref.は、チームマネージャーがリードの追跡、セールスパイプラインの管理、顧客とのやり取りを1つのプラットフォームで整理できるようにすることで、顧客関係管理を合理化します。カスタマイズ可能なダッシュボードは、顧客データをリアルタイムで把握し、情報に基づいた意思決定を可能にします。

さらに

ClickUpのカスタマーサービス・プラットフォーム

は、チームのタスク割り当て、コメント、通知を通じたシームレスなコミュニケーションを促進し、顧客からの問い合わせにタイムリーに対応します。これらのツールが連携することで、顧客満足度を高め、チーム全体の効率を向上させます。

こちらもお読みください

クライアント対応のための10のカスタマーサービステンプレート

チャーン・リダクション戦略を強化しよう!

ビジネスが健全であることの鍵は、新規顧客を獲得しなくても収益が上がっていることです。

曰く

ジョナサン・パリオット

Actiondeskの共同設立者兼CEOであるJonathan Parisot氏は、コホート分析_「どの顧客グループが最も収益に貢献しているかを特定するのに役立ちます。

また、解約を減らすことはエキサイティングな旅になります!コーホート分析を使用すると、単に番号を見るだけでなく、ユーザーが留まる理由や離れる理由を正確に理解することができ、顧客維持を改善するのに役立ちます。

ClickUpのようなツールを使えば、分析をより簡単にし、本質的な傾向を見つけ、洞察を一箇所に集めることができます。

/参照 http://clickup.com/signup 今すぐClickUpを始めましょう!

/%href/