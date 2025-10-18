2025年版 トップ8 CRM＆請求書発行ソフトウェア

急成長を遂げる中で、最も避けたいのは、顧客関係管理（CRM）システムと請求システムが連携しないことです。
連携されていないツールは、販売サイクルの遅延、顧客データの分散、そして金銭的損失と信頼の喪失を招く請求エラーを引き起こします。
このブログ記事では、ビジネスの成長に合わせて拡張できる8つのCRMおよび請求書発行ソフトウェアツールを解説します。
あなたにぴったりのツールを見つけましょう！🧾
主要CRM・請求書発行ソフト一覧
全CRM・請求書発行ソフトを比較したテーブルはこちら。📊
|ツール*
|主な機能
|最適な用途*
|価格
|ClickUp
|統合型タスク＋クライアント管理、AI搭載ドキュメント＆自動化機能、カスタム請求書ワークフローチームサイズ：個人事業主、中小企業、中堅企業、大企業に最適
|AIアシスタントを統合したオールインワンのプロジェクト管理・CRM・請求ワークスペース
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|Zoho CRM と Zoho Invoice
|CRM連携請求書発行、支払いリマインダー、顧客ポータルチーム規模：中小規模のサービス業に最適
|組み込みの請求機能でクライアント関係を自動化
|無料試用版；月額20ドル/ユーザーから
|Flowlu
|顧客関係管理機能に請求書発行・見積もりツールを統合、定期支払いの自動化を実現チームサイズ：個人事業主や中小企業に最適
|タスクプラン、営業管理、支払い追跡
|Freeプランあり；月額49ドル/ユーザーから
|Pipedrive
|取引主導型CRM、取引からスマートに請求書を作成、請求プラットフォームとの連携機能 チームサイズ：中小企業に最適
|パイプライン管理、クライアントフォローアップ、請求書発行機能
|Free試用版；月額24ドル（ユーザーあたり）から
|FreshBooks
|時間追跡・経費記録・延滞金自動化機能付き簡単請求書発行チームサイズ：個人事業主や中小企業に最適
|時間追跡、経費記録、請求書発行
|Free試用版；月額21ドル/ユーザーから
|HubSpot
|スマートな連絡先管理、見積もりから入金までのツール、有料プラン向けStripe/QuickBooks連携 チームサイズ：中小規模企業に最適
|CRM自動化、見積書作成、収益レポート作成
|Freeプランあり；月額15ドル/ユーザーから
|Bitrix24
|タスク追跡、クライアントポータル、テレフォニー、電子署名オプションを備えたCRMソフトウェア チームサイズ：中小規模企業に最適
|チームコラボレーション、売上追跡、支払い回収
|Freeプランあり、50ユーザーで月額124ドルから
|Odoo CRM
|モジュール式CRM（請求書発行/見積もりアプリ、パイプライン自動化、リード追跡機能付き）チームサイズ： 中堅企業および成長するビジネスに最適
|ワークフローのカスタムと顧客管理
|Freeプランあり。月額31.10ドル（ユーザーあたり）から。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
CRMと請求書発行ソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？
まず、現在の営業プロセスがどこで滞っているかを特定しましょう。クライアントデータの分散、フォローアップの漏れ、支払い遅延などです。優先すべき追加機能は以下の通りです：
- カスタマイズ可能なパイプラインとステータス：*自社のビジネスプロセスに合わせて、販売フェーズ、取引ステータス、リードワークフローを調整できるCRMソリューションを探しましょう
- 自動請求とリマインダー機能： 定期請求、自動請求書発行、支払いフォローアップ通知をサポートするツールを選択し、手仕事を削減しましょう
- 一元化されたクライアントコミュニケーション：*電子メールやチャットと連携するプラットフォームを選択し、すべてのクライアントとの会話がワークスペース内で保存・検索可能にしましょう
- *リアルタイムレポート作成とダッシュボード：収益、支払いステータス、販売実績を一目で把握できる視覚的なダッシュボードを提供するシステムを検討しましょう
- 財務ツールとの連携: QuickBooks、Stripe、Harvestなどのアプリと簡単に接続できるソフトウェアを選び、財務業務を効率化しましょう
最高のCRMと請求書発行ソフトウェア
当社が厳選した最高のCRMと請求書発行ソフトウェアをご紹介します。👇
1. ClickUp（オールインワンのプロジェクト管理、CRM、請求機能に最適）
ClickUpは、見込み客の管理、クライアントの仕事の追跡、支払い管理を一元的に行える接続型ワークスペースを提供します。
ClickUp CRMでパイプラインを構築する
まずはClickUp CRMから始めましょう。クライアント追跡を、あなたのプロセスに実際に適合する形に変えます。ClickUpタスクを使ってあらゆる問い合わせや取引を記録し、関連ファイルを添付ファイルとして添付し、チームメイトをタグ付けし、会話が進展するにつれて重要な更新事項をメモできます。
たとえば小売クライアントからフルリブランディングの依頼があった場合、タスクを作成し、ディスカバリーコールのメモを追加し、デザインリーダーをタグ付けし、初期ムードボードを添付——これらすべてを一箇所で完結できます。
リードの進捗に応じて、ClickUpのカスタムタスクステータス（「提案書送付済み」「修正待ち」「請求書保留中」など）でフェーズを更新。これにより、進行中の事項とフォローが必要な事項が常に明確になります。
さらに、ClickUpカスタムフィールドを活用して、支払い条件、クライアントの電子メール、見積もり価値などのプロジェクト詳細情報を保存しましょう。そうすれば、高価値クライアントを分類したり、支払期限が迫っているクライアントを確認したりする際に、必要な情報が作業環境内に既に存在します。
ClickUpでのプロジェクト実行の詳細はこちら：
既製のCRMシステムを活用する
セットアップも省略可能です。
ClickUpのCRMテンプレートは、承認待ち、見込み顧客確定、予定済みなどのカスタムステータスを活用し、営業フェーズごとにリードを分類します。CRMアイテムタイプ、業種、担当者名、役職といった組み込みのカスタムフィールドにより、豊富な情報を含むプロフィール構築が可能です。
ここでは、ClickUpのリストビューがリードを価値、期日、契約ステータスで分類するのに役立ちます。
反復的なクライアント引継ぎを自動化
反復的なフォローアップに時間を浪費しないため、ClickUp自動化を設定するか、ClickUp内のAIエージェントを構成しましょう。例：クライアントを「請求準備完了」とマークすると、ClickUpが自動的に請求タスクを作成し、財務ツールにタグ付けし、期日を設定します。後で自分でリマインダーする必要はありません。
支払いとクライアントの健全性を監視する
請求書発行の準備が整ったら、ClickUpの財務管理ソフトウェアで、同じワークスペース内で支払い状況、予算、プロジェクトの収益性を追跡できます。
例えば、ブランディング、ソーシャルメディア、コンサルティングの3つのクライアントを同時に担当しているとします。ClickUpダッシュボードでは、誰が支払済みか、誰が延滞中か、各プロジェクトの価値を把握できます。
平均取引サイズ、成約率、クライアント健全性スコア、営業担当者のパフォーマンスといったクライアント管理メトリクスも、チャート、計算カード、時間追跡ブロックなど50種類以上のカードを活用すれば簡単に追跡可能です。
請求書の分析結果を即座に把握
ClickUp Brainは、必要なタイミングで鍵となるインサイトを可視化し、請求書をゼロから作成するなど、CRMと財務ワークフローにインテリジェントな層を追加します。
例、リピータークライアント向けの新しい請求書を作成する場合、過去のエントリー内容に基づいてカスタム請求書フォーマットを生成するようClickUp Brainに指示するだけで済みます。既存のテンプレート、クライアントの好み、支払いを確認し、プロジェクトの種類や請求サイクルに合ったすぐに使えるレイアウトを作成します。
請求プロセスを簡素化
ClickUpはQuickBooksやHarvestなどのツールとも接続可能です（ClickUp Integrations経由）。請求書発行時には、プロジェクトデータを直接取り込むことができます。
あるいは、すべてをClickUp内で管理することも可能です。ClickUp請求書テンプレートを使用すれば、各請求書ごとにタスクを作成し、期日を設定、支払いステータスを追跡し、すべてを元のクライアントタスクにリンクされている状態にすることができます。シンプルに運用したい場合や、業務を確実に管理するための信頼性の高いシステムが必要な場合に最適です。
複数のクライアントにまたがる支払いを追跡している場合、ClickUpの請求書追跡テンプレートで記録とフィルタリングが可能です。また、頻繁に見積書を発行しているなら、ClickUpの見積依頼テンプレートで一貫性を保ちながら作業を迅速化できます。
ClickUpの主な機能
- *クライアント情報の整理：ClickUp Docsで作成したオンボーディングプラン、サービス概要、またはSOW（作業範囲明細書）をタスクに直接リンクさせ、重要な情報を決して追跡しないようにします
- *クライアント情報の収集：ClickUpフォームを作成し、見積依頼を収集。ワークフロー内で即座に追跡可能なタスクに変換
- ワークスペースデータへの即時アクセス：*「クライアントXの未払い請求書を表示」「そのリテーナー契約の更新日は？」などとClickUp Brainに質問すれば、即座に回答が得られます
- 番号計算を簡単に：ClickUpの動的式フィールドを活用し、取引サイズ、成約コスト、または予測収益を自動計算
- クライアントや営業担当者と連携：ClickUp Chatでワークスペース内メッセージをやり取りし、AI生成の要約付きSyncUp通話を実施
- フォローアップと請求リマインダーの自動化：*チャット、リスト、スペースでClickUpオートパイロットエージェントを有効化し、週次更新の投稿やクライアントの質問対応を自動化
ClickUpの制限事項
- 豊富な機能セットのため、ClickUpはプラットフォームの奥深さと柔軟性に慣れるまで、新規ユーザーには学習曲線が生じる可能性があります
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
このG2レビューがすべてを物語っています：
ClickUpは、その汎用性とプロジェクト管理におけるオールインワンアプローチに優れています。当社の組織で最も頻繁に使用されるアプリとなりました。タスク管理、文書作成、時間追跡、目標、コラボレーションツールを1つの統合インターフェースに集約し、導入の容易さを提供します。カスタムビューやステータスから自動化やダッシュボードに至るカスタマイズオプションが際立っています。高い拡張性を備えており、個人、小規模チーム、大規模組織のいずれにも適しています。洗練されたインターフェースに加え、定期的なタスク機能、各種ツールとの連携、そしてすべてのビューといった機能がワークフロー管理を効率化します。
ClickUpは、その汎用性とプロジェクト管理におけるオールインワンアプローチに優れています。当社の組織で最も頻繁に使用されるアプリとなりました。タスク管理、文書作成、時間追跡、目標、コラボレーションツールを1つの統合インターフェースに集約し、導入の容易さを提供します。カスタムビューやステータスから自動化やダッシュボードに至るカスタマイズオプションが際立っています。高い拡張性を備えており、個人、小規模チーム、大規模組織のいずれにも適しています。洗練されたインターフェースに加え、定期的なタスク機能、各種ツールとの連携、そしてすべてのビューといった機能がワークフロー管理を効率化します。
2. Zoho CRM with Zoho Invoice（組み込み請求機能によるクライアント関係自動化に最適）
Zoho CRMとZoho Invoiceは連携して財務とCRMのワークフローを管理します。
営業が見積もりの承認後に契約を締結すると、請求書が自動生成されるため、請求システムで顧客情報を再入力する手作業が不要になります。Zoho CRMで連絡先が追加されると、その情報がZoho Invoiceに自動的にコピーされるため、請求書や見積書の作成が迅速化されます。
このCRMソフトウェアには、AI搭載アシスタント「Zia」という機能が搭載されています。Ziaは反復的な営業タスクを代行し、パフォーマンス分析を提供し、顧客行動に基づいた次のステップを提案します。
Zoho CRMとZoho Invoiceの主な機能
- Zoho CRMのインテリジェントなリードスコアリングシステムでリードを評価・分類し、高い購買意欲を持つ見込み客を一目で特定しましょう
- ブループリント機能で取引フェーズ、フォローアップ、承認プロセスをマップ化し、構造化された営業ワークフローを構築
- 場所、チャネル、またはエンゲージメントに基づいて見込み客を振り分ける割り当てルールで、リードを自動的に割り当てます
- 商業用請求書テンプレートと即時見積書から請求書への変換機能で、見積書の作成と送信を迅速に行えます
Zoho CRMとZoho Invoiceの制限事項
- 低価格プランでは請求機能が不足またはリミットされており、使用量上限やストレージ制約などが含まれます
- 複数のモジュールにまたがる複雑なCRMレポート作成により、部門横断的なインサイトの抽出が困難になる
Zoho CRMとZoho Invoiceの価格
Zoho CRM
- Free試用版
- Free（3ユーザーまで）
- スタンダードプラン: 月額20ドル/ユーザー
- プロフェッショナル版: 月額35ドル/ユーザー
- 企業版: *月額50ドル/ユーザー
- Ultimate: 月額65ドル/ユーザー
Zoho Invoice: 無料
Zoho CRMとZoho Invoiceの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (50,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (800件以上のレビュー)
実際のユーザーはZoho CRMとZoho Invoiceについてどう評価しているのか？
このG2レビューでCRMと請求書発行ソフトウェアをご覧ください：
*私の日常仕事（＝仕事）はZoho CRMでのカスタマーサポートクエリ対応であり、非常に便利で毎日使用しています。Zoho CRMの最大の利点は、パスワード保存、ホスティング、複数連携など、データ保存や企業のカスタマーサポートクエリ追跡を実行するための複数のツールが利用可能であることです。
私の日常仕事（仕事）はZoho CRMでのカスタマーサポート問い合わせ対応です。非常に便利で毎日活用しています。Zoho CRMの最大の利点は、パスワード保存、ホスティング、複数連携など、データ保存や企業のカスタマーサポートクエリ追跡を実行するための多様なツールが利用可能な点です。
🔍 ご存知でしたか？フランクリン・D・ルーズベルトは、世界初の CRM システムと言われる「 ファーリー・ファイル」を所有していました。彼の選挙運動責任者、ジェームズ・ファーリーは、FDR が出会ったすべての人について詳細なメモを残していました。FDR は、その後のミーティングでこれらの詳細をさりげなく引き合いに出し、人々に彼が写真のような記憶力を持っていると確信させていました。実際には、彼は優れたファイル管理能力を持っていただけでした。
3. Flowlu（タスクプラン、営業管理、財務追跡に最適）
Flowluは、請求がプロジェクトの成果物に直接連動する場合に効果を発揮します。
このプラットフォームはクラウドベースのシステムを採用し、どこからでも請求書を作成し、世界中のクライアントに請求できます。顧客データベースソフトウェアから自動的に顧客情報を取得します。継続的なサービス向けの定期請求書の作成を自動化できるため、毎月同じ請求書を手動で作成する手間が省けます。
Flowluにはクライアントポータルが備わっており、顧客は専用のスペースでプロジェクトの最新情報、請求書、ファイルにアクセスできるほか、組み込みのメッセンジャーを通じてチームとチャットできます。このシステムは全地域の配送と課税計算を処理するため、特に国際的なクライアントとの仕事時に役立ちます。
Flowluの主な機能
- 複数の販売パイプラインを構築し、異なる市場、製品、顧客タイプに合わせた取引フローをカスタマイズする
- 専用の受信トレイで電子メールからリードを自動取得し、営業電子メールを即座にCRMエントリーに変換
- 人気の支払いゲートウェイを活用してオンラインでの支払いスピードを向上させ、入金を自動記録して正確な追跡を実現
- 見積書を承認後、即座に請求書へ変換。見積から請求までの遅延を解消します
Flowluのリミット
- 提案書や定期支払いといったコア機能がない
- デフォルトでカンバンビューに戻り、ユーザー設定が失われます
Flowluの価格設定
- Free
- 必須: ユーザーあたり月額12ドル
- アドバンスド: 月額22ドル/ユーザー
- Ultimate: カスタム価格設定
Flowluの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (150件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (300件以上のレビュー)
Flowluについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2のレビュアーはこう要約しています：
Flowluは説明が非常に難しいオールインワンビジネス管理ツールです。中小企業向けでありながら、トップクラスのCRMやPMツールなどに搭載されるような驚異的な企業レベルの機能を統合したオールインワンビジネス管理ツールと考えてください。[…] 例えば、彼らのCRMには見込み客対応のラウンドロビン機能があります。以前Salesforceを導入していた企業で仕事をしていましたが、あちらではこの設定ができませんでした。[…] 一部の機能はやや硬直的であり、チームはクライアントの提案にもう少し耳を傾ける余地があるでしょう。
Flowluは説明が非常に難しいオールインワンビジネス管理ツールです。中小企業向けでありながら、トップクラスのCRMやPMツールなどに搭載されるような驚異的な企業レベルの機能を統合したオールインワンビジネス管理ツールと捉えてください。[…] 例えば、彼らのCRMには見込み顧客対応のラウンドロビン機能があります。以前Salesforceを導入していた企業で働いていましたが、あちらではこの設定ができませんでした。[…] 一部の機能はやや硬直的であり、チームはクライアントの提案にもう少し耳を傾ける余地があるでしょう。
💡 プロの秘訣： 契約締結は始まりに過ぎません。真の成長は顧客維持にあります。顧客維持ソフトウェアを活用し、顧客の関与を維持しリピートを促すワークフローを構築しましょう。
4. Pipedrive（パイプライン管理、クライアントフォローアップ、請求書作成に最適）
Pipedriveは、取引を迅速に成立させるために設計された、営業を最優先に考えたCRMプラットフォームです。
内蔵のAIセールスアシスタントが、優先度の高い案件や次に行うべき最善のアクションについてリアルタイムで提案します。案件詳細ビューから直接請求書を作成でき、製品カタログを有効にしている場合は、案件に既に追加されている製品詳細が請求書に自動入力されます。
さらに、Insights 機能によりCRMプロセスの監視、財務目標の設定、レポート作成の自動化を支援します。取引固有のインサイトと財務サマリーがワークフローに組み込まれているため、収益パフォーマンスを把握するためにツールを切り替える必要はありません。
Pipedriveの主な機能
- /AI電子メール生成ツールで、各見込み客の行動や状況に合わせてカスタマイズされたアウトリーチ電子メールを作成・パーソナライズ
- QuickBooks連携により請求書のステータスをリアルタイムで追跡。CRM内の支払い情報を自動更新します
- AIを活用してクライアント電子メールを瞬時に要約する
- 取引固有の価値フィールドと視覚的な売上目標追跡で財務実績を監視
Pipedriveの制限事項
- 電子メールマーケティング機能、ニュースレター分析機能、リードキャプチャフォームは標準装備されていません
- 高度な分析、予測、自動化にはアップグレードが必要な場合が多い
Pipedriveの価格設定
- 無料試用版
- 必須：1ユーザーあたり月額19ドル
- アドバンスド: 月額34ドル/ユーザー
- プレミアムプラン：月額64ドル（ユーザーあたり）
- Ultimate: ユーザーあたり月額89ドル
Pipedriveの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (2,500件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (3,000件以上のレビュー)
📮 ClickUpインサイト： 従業員の半数以上が、仕事で必要な情報を見つけるのに苦労しています。簡単だと答えたのはわずか27％で、残りの従業員は何らかの困難に直面しており、23％は非常に難しいと感じています。
知識が電子メール、チャット、ツールに分散していると、無駄な時間が急速に積み上がります。ClickUpなら、電子メールを追跡可能なタスクに変換し、チャットをタスクにリンクし、AIから回答を得ることが、単一のワークスペース内で可能です。
💫 実証済み結果： チームはClickUpを活用し、時代遅れのナレッジ管理プロセスを排除することで、週に5時間以上（年間1人あたり250時間以上）の時間を創出しています。四半期ごとに1週間分の生産性が追加されたら、チームが何を成し遂げられるか想像してみてください！
5. FreshBooks（時間追跡、経費記録、請求書発行に最適）
FreshBooksにはカスタマイズ可能なCRMテンプレート、税務対応の経費カテゴリ、シンプルなリテーナーセットアップが備わっています。さらに、クライアント別収益、回収済み支払い、リテーナー要約に焦点を当てた詳細なクライアントレポートを生成でき、完了する可視性を実現します。
モバイルアプリとChromeタイマー拡張機能により、デスクワークでも外出先でも、請求可能な時間を確実に記録できます。
単なる時間請求ソフトウェアを超え、FreshBooksは軽量なクライアント管理システムとしても機能します。顧客ポータル、プロジェクトコメント、ファイル共有を通じて、より良いコラボレーションを実現します。
モバイルアプリでは経費・記録された時間・支払いのリアルタイム更新も提供されるため、ビジネス状況を把握するのに数タップで済みます。
FreshBooksの主な機能
- 銀行口座やクレジットカードを接続し、ビジネス経費を自動で取り込み、分類し、更新しましょう
- 自動レシートスキャン機能で、物理的・デジタルの領収書を瞬時に記録し、店舗情報を取得
- 経費を請求対象としてマークし、オプションで上乗せ料金を適用して直接請求書に反映させることで、クライアントへの経費請求を実現します。
- クレジット機能でクライアントのクレジット残高と前払金を追跡し、将来の請求書に自動適用
FreshBooksのリミット
- 明確な元帳スタイルのインターフェースが不足しているため、一部のユーザーにとって照合作業が直感的でない
- 一部のユーザーからは、同期の問題、重複したエントリー、フィード管理における混乱がレポート作成されています。
FreshBooksの料金体系
- 無料試用版
- ライトプラン: 月額10.50ドル/ユーザー
- さらに：ユーザーあたり月額19ドル
- プレミアムプラン：月額32.50ドル（ユーザーあたり）
- 選択：カスタム価格設定
FreshBooksの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (900件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (4,500件以上のレビュー)
実際のユーザーはFreshBooksについてどう評価しているのか？
ユーザーによるこのCRM・請求書作成ソフトの簡単な感想：
FreshBooksはオンライン会計ツールの幅広い範囲を提供し、時間節約と高い生産性向上を実現します。請求書発行、課金管理、総勘定元帳は、私がFreshBooksで最も気に入っている機能の一部です。
FreshBooksはオンライン会計ツールの幅広い範囲を提供し、時間節約と高い生産性向上を実現します。請求書発行、課金管理、総勘定元帳は、私がFreshBooksで最も気に入っている機能の一部です。
💡 プロの秘訣： ClickUpのフリーランス向けテンプレートを活用すれば、プロジェクト提案書、請求書、クライアントオンボーディングタスクを遅滞なく即座に生成できます。
6. HubSpot（CRM自動化、見積書作成、収益レポート作成に最適）
HubSpotは請求業務をマーケティングや営業活動と接続させ、顧客体験全体に支払いプロセスを統合したい場合に役立ちます。StripeやHubSpot Paymentsを介して、自社ブランドのデジタル請求書で直接支払いを請求できます。
自動化機能により、手動操作なしで延滞請求書へのフォローアップ電子メールを送信するワークフローの設定が可能。QuickBooks連携により、HubSpotと会計システム間で請求書・支払いデータを同期できます。
HubSpotでは、商談や見積もりから直接請求書を作成したり、支払いリンクを埋め込んだり、支払済みや延滞状況を自動的に追跡したりすることも可能です。
HubSpotの主な機能
- 未払いの請求書を追跡し、パイプラインと接続した自動化機能でリマインダーをトリガーします
- Breeze Copilot に記録を要約する、電話の準備、企業調査を数秒で依頼
- AIを活用した共有請求書テンプレートを作成し、チームの迅速かつ一貫した対応を支援します
HubSpotのリミット
- パイプラインのレイアウトやデザインといったインターフェース要素は、回避策なしでは深くカスタマイズできません
- 専任の社内オンボーディングチームが存在せず、セットアップには第三者のサポートが必要な場合が多い
HubSpotの価格設定
- 無料ツール
- スターターカスタマープラットフォーム：月額15ドル／ユーザー
- Smart CRM Professional: 月額1450ドル（6ユーザー）
- Smart CRM 企業: 8ユーザーで月額4,700ドル
HubSpotの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (29,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (4,000件以上のレビュー)
🧠豆知識：1950年代、CRMの概念は 物理的なローデックス（回転式カードファイル）から始まりました。1956年にデンマーク人技術者ヒルダウル・ニールセンによって発明されたこの回転式カードファイルは、かつて営業担当者のネットワークの究極の象徴でした。
7. Bitrix24（営業追跡と支払い回収に最適）
Bitrix24は、チームのコミュニケーション、プロジェクト管理、CRM、業務運営の効率化を支援するために設計されています。
請求書に必要な必須フィールド、支払いシステム、クライアントタイプを設定する必要がある場合、このツールは特に役立ちます。さらに、異なる国々の顧客向けに多言語対応のテンプレートを作成可能です。請求システムはクライアントの場所に基づき、複数通貨、税金、割引を自動的に処理します。
PayPalとの連携で支払い処理を、Xeroとの連携でアカウント同期を実現。顧客が見積書を承認したら、ワンクリックで請求書に変換できます。
Bitrix24の主な機能
- BIレポート、ファネル分析、CRMダッシュボードを通じて、販売メトリクスと業績を追跡する
- AIアシスタント搭載の直感的なユーザーインターフェースで、見積書の作成、通話の文字起こし、クライアントへの請求を効率的に行えます。
- オムニチャネルコンタクトセンターで、電子メール、チャット、電話、ソーシャルメディアを問わずあらゆるメッセージをリードに変換
- 製品カタログと税務を管理し、複数通貨対応と地域別の税務コンプライアンスを内蔵サポートで実現
Bitrix24の制限事項
- 重要な設定変更はスーパー管理者だけが実行可能であり、一般ユーザーのワークフローの柔軟性がリミットされます
- タイムカード機能や高度なタスク管理ツールなど、多くの基本機能が上位プラン限定で利用可能となっています
Bitrix24の価格
- Free
- スタンダードプラン: 月額124ドル（50ユーザー分を含む）
- プロフェッショナル版: 月額249ドル（100ユーザー分を含む）
- 企業版: 月額499ドル（250ユーザー分を含む）
Bitrix24の評価とレビュー
- G2: 4. 1/5 (500件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5 (900件以上のレビュー)
Bitrix24について実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
あるユーザーは自社の顧客体験をこう表現しています：
Bitrix24の強みは多機能性にあります。サードパーティ製アプリの必要性を大幅に削減し、ワークフローを効率化、チームの生産性向上を実現します。[…] プラットフォームの機能は非常に多岐にわたるため、全ての操作方法を把握するには多少の時間を要するかもしれません。特にプロジェクト管理ツールに不慣れなユーザーは、膨大なカスタマイズオプションに圧倒される可能性があります。
Bitrix24の強みは多機能性にあります。サードパーティ製アプリの必要性を大幅に削減し、ワークフローを効率化、チームの生産性向上を実現します。[…] プラットフォームの機能は非常に多岐にわたるため、全機能の操作方法を把握するには多少の時間を要する可能性があります。特にプロジェクト管理ツールに不慣れなユーザーは、膨大なカスタマイズオプションに圧倒されるかもしれません。
🚀 ClickUpの優位性： ClickUp Chatスレッドでメンションされた各リードについて、ClickUp Brainにタスク作成を依頼できます。会話内容を分析し新しいタスクを提案するので、ワンクリックでワークスペースに追加可能です。
8. Odoo CRM（ワークフローのカスタムと顧客管理に最適）
Odooは、柔軟性を重視したモジュール式セットアップにより、見込み顧客管理を簡素化し請求処理を迅速化するCRMソフトウェアの例です。
これにより、収益予測の即時追跡、フォローアップのスケジュール設定、事前定義されたスクリプトに基づく営業活動の自動化が可能です。プラットフォームは、顧客請求書、仕入先請求書、経費など、会計トランザクションに関連するすべての仕訳エントリーを自動的に作成します。
請求書作成アプリは基本的な請求ニーズに最適です。または、包括的な財務レポート作成、銀行照合、資産管理を実現するフル機能の会計アプリを追加することも可能です。本システムにはOCRと/AI技術を活用した請求書デジタル化機能が含まれており、紙の請求書を自動的にデジタルフォームに変換します。
Odooは、請求書発行を在庫管理、製造、その他のビジネスプロセスと連携させる必要がある場合に仕事を発揮します。
Odoo CRMの主な機能
- 取引価値、連絡先情報、フェーズを一元表示するカンバン式ビューで、パーソナライズされた営業パイプラインを構築
- 自動化機能により、営業プレイブックに基づいて電話・電子メール・ミーティングなどの次ステップを自動スケジュール
- 組み込みの頻度設定と自動更新機能で、サブスクリプションや継続請求をシームレスに管理
Odoo CRMの制限事項
- 小規模チーム向けのセットアップが複雑。ドメイン横断的な詳細設定が多すぎて、圧倒されがちで不要に感じられる
- 一部のユーザーワークフローは、開発者の支援なしでは簡単に編集したり柔軟に対応したりできません
Odoo CRMの価格
- Free
- スタンダードプラン: 月額31.10ドル/ユーザー
- カスタム: 月額46.80ドル/ユーザー
Odoo CRMの評価とレビュー
- G2: 4. 1/5 (140件以上のレビュー)
- Capterra: 4.2/5 (1,200件以上のレビュー)
🔍 ご存知ですか？ ルカ・パチョーリの1494年の論文 は複式簿記を導入し、借方とクレジットを請求書処理に組み込みました。これは現代の請求書の仕事の基盤として今も機能しています。
