コンタクトセンター向けAIがチームワークフローを変革する方法

マッキンゼーの最近の調査によると、AIを導入したコンタクトセンターでは問題解決率が14%向上しています。

しかし、多くのチームは依然として断片化したツールを使用しており、顧客データが5つの異なるシステムに分散しています。これにより、担当者は問題解決ではなく文脈を探すことに時間を浪費しています。

AIは反復的なタスクの自動化、ワークフローの統合、そしてチームがより迅速で一貫性のあるサービスを提供するために必要なリアルタイムの洞察を提供することで、コンタクトセンターを変革します。

本記事では、コンタクトセンター向けAI導入のメリットとベストプラクティスを共有します。また、ClickUpのような統合プラットフォームがこれをどのようにサポートできるかをご紹介します。

コンタクトセンターチームは溺れかけています。繰り返しの顧客問い合わせの洪水に埋もれ、十数種類のツールを絶えず切り替え、一貫したサービス提供に苦戦しているのです。

これが日常的に直面するコンテキスト拡散の実態です——チームが業務に必要な情報を探すために、アプリ間の切り替えやファイルの検索に何時間も浪費する状況です。情報が散在しワークフローが断片化すると、エージェントと顧客双方の満足度が急落します。

コンタクトセンター向けAIはこの課題を解決する技術です。チャットボット、音声アシスタント、リアルタイム分析といったAIツール群を指し、顧客対応の自動化、人間のエージェント支援、あらゆる会話から価値あるインサイトの抽出を実現します。

チャット、電子メール、電話で大量の問い合わせを処理するチームにとって、解決時間を遅らせる手作業の負担を解消します。

チケット管理、通話対応、レポート作成といった分断されたツールで運用する代わりに、AIがデータとワークフローを統合します。単一の信頼できる情報源を提供し、エージェントが複雑な問題を解決するために必要な背景情報を与えつつ、単純作業を自動化します。

これを可能にする中核コンポーネントには以下が含まれます：

チャットボットと音声ボット による即時セルフサービス

自然言語処理（NLP） により顧客の真意を理解

インテリジェントルーティング により、初回から適切な担当者へお客様を誘導します

エージェント支援ツール は会話中にリアルタイムのガイダンスを提供します

音声・テキスト分析により、すべての対話を分析し、傾向把握とコンプライアンス対応を実現します

AI導入は単なるコスト削減ではありません。エージェントにとって持続可能な職場環境を構築しつつ、顧客が求める迅速かつ正確な体験を提供することです。AIが重労働を担うことで、チームの業務全体がより良い方向へ変化します。

より迅速な対応時間と24時間365日の可用性

顧客が午後10時に簡単な質問をしたが、あなたのチームは朝までオフライン状態だった。この遅延は不満と悪い顧客体験（CX）を生むが、24時間体制でエージェントを配置するのは費用がかさみ、燃え尽き症候群への近道となる。

AI搭載チャットボットと音声アシスタントは、一般的な問い合わせに対し24時間365日の即時サポートを提供することでこの課題を解決します。これらは大量かつ低負荷の質問を処理し、待ち行列の混雑を解消。これにより人間のエージェントは専門知識を要する問題に集中できます。スタンフォード大学の研究によれば、AI支援を活用することで新人または低スキルのエージェントの生産性が34％向上することが示されています。

クエリタイプ Handled By 平均解決時間 パスワードリセット AIチャットボット 60秒未満 注文追跡 AI音声アシスタント 1～2分 複雑な請求に関する紛争 人間のエージェント 8～15分

顧客は数時間ではなく数秒で回答を得られます。また、エージェントは複雑で高度な対応が必要な問題解決に集中でき、人間とAIの協働によって真の価値を生み出せます。

カスタマーサポートチームの対応時間を改善したいですか？ClickUpのスーパーエージェントが、面倒だが必要なタスクの優先順位付けの仕事を引き受けます！その方法をこのビデオでご覧ください：

エージェントの生産性と効率性の向上

エージェントは顧客支援とは無関係なタスクに多大な時間を費やしています。手動でのデータ入力、別システムのCRMでの顧客履歴検索、5つの異なるウィンドウ間での情報コピー＆貼り付けなどです。これがコンテキストスプロールの実態であり、生産性と士気を著しく低下させます。

AI駆動の自動化により、こうした煩雑な作業が解消されます。通話後の要約作成、データ入力、チケット分類を自動化。さらに重要なのは、リアルタイムのエージェント支援ツールがコパイロットのように機能し、会話中に必要な情報を提示し、応答案を提案し、最適な次行動を案内することです。

エージェントはタブを切り替える必要がなく、フロー状態を維持できます。過負荷を感じることなくより多くの問い合わせに対応でき、必要なコンテキストがすぐに得られるため、サービス品質が向上します。

大規模なコスト削減

従来、コンタクトセンターの拡張は単純かつ苦痛を伴う方程式でした：顧客量の増加＝オペレーターの増加。この直線的な成長モデルではサポート業務の拡大が非常に高額となり、予算制約と顧客満足度の間で選択を迫られる結果となっていました。

AIはこのパターンを打破します。問い合わせの大部分をセルフサービスチャネルへ誘導することで、人員を比例して増やすことなくより多くの問い合わせを処理可能にします。インテリジェントルーティングにより複雑な問題は初回から最適な担当者に確実に接続され、コストのかかる転送や再問い合わせを大幅に削減します。

これはエージェントの代替ではありません。最も貴重なリソースである人材を、反復的で影響力の低いタスクから、高価値でリレーションシップ構築につながる対話業務へ再配置することなのです。

📮 ClickUpインサイト： 従業員の4人に1人は、業務の文脈を構築するためだけに4つ以上のツールを使用しています。重要な詳細が電子メールに埋もれ、Slackのスレッドで展開され、別のツールに文書化されるため、チームは仕事を遂行する代わりに情報の探索に時間を浪費せざるを得ません。 ClickUpはワークフロー全体を単一の統合プラットフォームに集約します。ClickUp電子メールプロジェクト管理、ClickUpチャット、ClickUpドキュメント、ClickUp Brainなどの機能により、すべてが接続・同期され、瞬時にアクセス可能。仕事のための仕事に別れを告げ、生産的な時間を取り戻しましょう。 💫 実証済み結果：時代遅れのナレッジ管理プロセスを排除することで、TeamsはClickUpを活用し週に5時間以上（年間1人あたり250時間以上）の時間を創出。四半期ごとに1週間分の生産性が追加されることを想像してみてください！

リアルタイムのインサイトと分析

管理者として、あなたはしばしば手探りの状態です。従来の品質保証（QA）プロセスでは通話の1～2％しか確認できず、実際に何が起きているかについて大きな盲点が生じます。新たな顧客問題、エージェントのパフォーマンス不足、コンプライアンスリスクは、重大な問題に発展するまで把握できません。

AIは100%の可視性を提供します。あらゆる対話を分析し、通話やチャットを文字起こしして強力な分析エンジンで処理します。これにより、これまで不可能だったレベルの洞察が得られます。

感情分析の傾向： 全チャネルにわたる顧客満足度を自動追跡し、広範な問題点を特定します

コンプライアンスフラグ： 担当者が必須の開示事項を省略したり、スクリプトから逸脱したりした場合を即座に特定します

パフォーマンスパターン： 担当者が最も苦戦しているトピックを把握し、コーチングの機会を発見

推測に頼る時代は終わり、データに基づいた意思決定でチームのパフォーマンスと顧客体験全体の向上を実現できます。

一貫した品質とコンプライアンス

エージェントによって対応方法は必ずしも同一ではありません。この人的変動性がサービス品質のばらつきを招きます。さらに、必須スクリプトやデータ処理プロトコルといった複雑なコンプライアンス要件が加わると、エラー発生リスクが恒常的なストレス要因となります。

AIは包括的な品質管理層として機能します。すべてのやり取りを監視し、ブランドのトーンや手順への準拠を確保します。通話中、エージェントに必要なコンプライアンスプロンプトを正確に提示し、見落としを防止します。

これにより、品質保証プロセスは反応的でサンプルベースの監査から、先を見越した包括的なシステムへと変革されます。あらゆるチャネルで一貫したサービスを実現し、コンプライアンスリスクを大幅に低減。しかもチームを手作業によるレビュー仕事に埋もれさせることなく達成できます。

コンタクトセンターにおけるAIは単一の巨大な存在ではありません。顧客体験全体にわたって連携する専門技術群です。各コンポーネントが特定の機能を果たします。

AIチャットボットと音声アシスタント

これらは最前線のデジタルエージェントです。チャットボットはウェブサイトやメッセージングアプリでのテキストベースの会話を処理し、音声アシスタントは会話型AIを用いて電話対応を管理します。どちらも自然言語処理（NLP）を活用し、顧客の発話や入力内容を解釈します。

従来の硬直的なスクリプトに従うだけの不格好なボットとは異なり、現代のAIは複雑な複数ターンにわたる会話を処理可能。バンク・オブ・アメリカの「Erica」のようなソリューションは、現在30億件を超えるクライアント対応実績を達成している。

例えば以下のような一般的な問題を自律的に解決できます：

支払いの処理

予約のスケジュール設定

注文ステータスの追跡

よくある質問への回答

必要な情報を事前に収集し、人的対応が必要な場合には、会話の文脈を完全に保持した状態でシームレスに担当エージェントへ引き継ぎます。

インテリジェントな通話ルーティング

従来のルーティングシステムには限界があるため、チームは転送作業に時間を浪費しています。これらのシステムは、問題解決に必要なスキルを持つかどうかに関わらず、単に次に対応可能なエージェントへ顧客を転送するだけです。その結果、顧客は問題を何度も繰り返し説明せざるを得ず、不満を抱えることになります。

インテリジェントなコールルーティングがその解決策です。顧客の意図、貴社との取引履歴、さらには感情さえも分析し、初回から最適な担当者に直接つなげます。

従来の方法： 空き状況によるルーティング

新たな手法：最適ルートによるルーティング

これにより、転送回数が減り、解決が早まり、顧客体験が大幅にスムーズになります。

リアルタイムエージェント支援

リアルタイムエージェントアシストは、各エージェントに必要な瞬間に適切な回答を提供するパーソナルアシスタントを提供します。これらのAIツールは、ライブ会話中にバックグラウンドで動作し、状況に応じたサポートを提供します。

顧客が問題を説明する間、エージェント支援ツールは自動的に以下を実行します：

適切なナレッジベース記事を表示する

事前承認済み応答を提案する

顧客の完全なインタラクション履歴を表示する

必須コンプライアンススクリプトのリマインダーを表示する

エージェントは情報を検索するために顧客を保留にする必要がなくなりました。AIが文脈の取得を処理しているという確信のもと、会話に完全に集中し、没頭した状態を維持できます。

感情分析と音声分析

測定できないものは改善できません。感情分析ソフトウェアと音声分析ツールは、あらゆる顧客対応における感情のニュアンスとコンテンツを明確に可視化します。

音声分析は通話をテキストに変換し、キーワード・トピック・傾向を検索・分析可能にします。感情分析はさらに一歩進み、言葉の選択・声の調子・話し方のペースから、不満・満足・困惑といった感情を検知します。

これにより管理者は、監督者介入が必要なリスクのある通話を即座にフラグ付けし、広範な顧客の不満点を特定し、エージェント向けの具体的な研修機会をピンポイントで把握できます。

予測分析とプロアクティブなサービス

大半のコンタクトセンターは受動的であり、顧客に問題が発生するまで行動を起こしません。予測分析機能はこのモデルを根本から変革します。この技術はAIを活用し、顧客のニーズが発生する前に予測します。

顧客行動と履歴のパターンを分析することで、予測モデルは離反する可能性が高い顧客、技術的な問題を経験する顧客、または最近の購入に関する支援を必要とする顧客を特定できます。これにより、事後対応から先手を打つサービスへの転換が可能になります。

怒りの電話を待つ代わりに、サービス障害について事前に通知したり、リスクのあるアカウントにエージェントから個別提案で連絡したりできます。

カスタマーサービスにおけるAI活用のヒントをもっと知りたい方は、こちらのビデオをご覧ください 👇

単にAIツールを購入しただけでは、コンタクトセンターの問題は魔法のように解決しません。導入を成功させるには、明確な戦略、チームの賛同、そして継続的な改善への取り組みが必要です。成功した導入と失敗した導入を分ける実践方法を以下に示します。

効果が高く複雑性の低いタスクから開始： パスワード再設定や注文ステータス照会など、最も反復的で時間のかかるタスクの自動化から始めましょう。早期の成果が勢いを生み、チームへの価値を実証します

AIを基幹システムと連携させる： AIの知能はアクセス可能なデータの質に依存します。CRMやナレッジベースなど他システムと深く連携させ、顧客と担当者の双方に真に文脈に沿った体験を提供しましょう

エージェントがAIと連携して仕事を行うよう訓練する： AIを代替手段ではなく、仕事を容易にするツールとして位置付けます。エージェント支援機能の活用方法や、ボットからのエスカレーション対応について徹底したトレーニングを提供します。

パフォーマンスを監視し、継続的に改善する： 分析ツールを活用してAIのパフォーマンスを追跡します。成功している点と失敗している点を特定し、そのデータを用いて応答とワークフローを時間をかけて洗練させていきます。

常に人間オペレーターへの明確な経路を確保： 顧客にとって、助けにならないボットとのループに閉じ込められるほど苛立たしいことはありません。常にシンプルで明白な方法で人間オペレーターへエスカレーションできることを保証してください。

コンテキストの拡散解消に注力： 最終目標は 最終目標は 統一されたワークスペースです 。可能な限りツールを統合し、AIとエージェント双方が単一の信頼できる情報源から作業できるようにします

📮ClickUpインサイト：アンケートの回答者の88%が個人タスクにAIを活用している一方、50%以上が仕事での使用を避けています。 主な障壁は？シームレスな統合の欠如、知識のギャップ、セキュリティ懸念の3点です。しかし、AIがワークスペースに組み込まれており、既に安全性が確保されているとしたら？ClickUp Brain（ClickUp内蔵AIアシスタント）がこれを実現します。自然言語でのプロンプトを理解し、AI導入の3大懸念を解決しながら、チャット・タスク・ドキュメント・ナレッジをワークスペース全体で接続。ワンクリックで答えと洞察を見つけられます！

コンタクトセンターにおけるAIは急速に進化しています。

生成AIは定型応答の域を超えつつあります。近い将来、AIは各顧客の固有の状況に合わせて、動的で文脈に沿った高度にパーソナライズされた応答をリアルタイムで生成するようになります。

自律型AIエージェントがワークフロー全体をエンドツーエンドで処理します。単なる質問対応にとどまらず、返品処理やサービス再予約といった複雑な問題も、人間の介入なしに自ら行動を起こして解決します。

ワークマネジメントプラットフォームとの深い連携により、顧客とのやり取りを内部プロジェクトやチーム横断的な協業に直接結びつけ、サポート部門とその他の事業部門の間のサイロ化を解消します。

最終目標は人間不在のコンタクトセンターではありません。人間とAIの協業がシームレスに行われ、エージェントが複雑な問題解決に集中できる一方で、AIが日常タスクを処理するセンターです。

顧客対応向けAIは戦いの半分に過ぎません。チームの最大の不満は、内部の混乱——仕事の拡散、相互連携しない複数ツールに分散した業務活動——に起因することが多いのです。彼らは一つのシステムでチケットを、別のシステムでスケジュールを、さらに別のシステムでチームコミュニケーションを管理しています。ここにClickUpの真価が発揮されます。

質問やタスクの24時間365日対応アシスタントとして、ClickUp Brainを導入しましょう

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースです。プロジェクト、ドキュメント、会話、分析が共存する単一プラットフォームに、インテリジェンス層として埋め込まれた文脈認識AIが機能し、あらゆる仕事を一元化します。

コンテキストの拡散を解消し、エージェントや管理者が情報を探す時間を無駄にさせません。既存ツール群に新たなツールを追加する代わりに、ClickUpがワークフローを統合します。

ClickUpチャットチャネル内にAmbient Answersエージェントを構築し、チームの質問に回答しましょう

仕事を統合し、カスタマーサービスを変革する

コンタクトセンター向けAIは効果的ですが、基盤が崩れている状態を修復することはできません。持続的な改善は、顧客との対外的なやり取りと内部のワークフローの混乱の両方を解決したときに実現します。すべての業務を統合されたAIワークスペースに集約することで、チームの足を引っ張る分断を解消します。

タスク、ドキュメント、会話がすべて一箇所に集約されることで、チームはツールとの格闘を止め、顧客の問題解決に集中できます。

コンタクトセンターのワークフローを一元化し、チームにふさわしい統合ワークスペースを提供しましょう。今すぐClickUpで無料で始められます。

よくある質問（FAQ）

AIチャットボットは通常、特定の単純なクエリに対応するためスクリプト化されたフローに従います。AIエージェントはより自律的で、文脈を活用して判断を下し、人間の介入なしに複数ステップのタスクを完了できます。

いいえ、目標は協働です。AIは大量の反復タスクを処理するのに最適であり、これにより人間のエージェントは判断力が最も価値を発揮する複雑で共感が必要な問題に集中できるようになります。

優れたシステムは顧客対応をプロジェクト管理プラットフォームと接続し、会話を実行可能なタスクに変換します。これによりチームは解決ワークフローを追跡し、ClickUpのような統合ワークスペースで問題解決に共同作業できます。

対話型AIは既存データとスクリプトに基づき自然言語を理解・応答します。生成AIはさらに一歩進み、パーソナライズされた電子メール返信や動的な会話フローなど、文脈に即した全く新しいコンテンツを生成します。