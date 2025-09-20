2025年版：高精度音声テキスト変換を実現するSpeechmatics代替ツールトップ10

音声テキスト変換技術は大きく進化しました。かつて数時間かかっていた処理が、今や数分で完了し、かつてない結果を実現しています。

Speechmaticsはこのスペースのトップクラスです。正確で高速、幅広い言語の範囲をサポートしています。しかし、万能なサイズにフィットするソリューションではありません。

リアルタイム文字起こし、話者ラベル、ワークフローや予算に合ったより優れた連携機能が必要かもしれません。開発者、ポッドキャスター、ジャーナリスト、コンテンツプロフェッショナルを問わず、あなたのユースケースにぴったりのツールが必ず見つかります。

本ガイドでは、Speechmaticsに代わる最適な代替ツールをご紹介します。各競合製品は、機能・価格・性能など異なる特長を備えています。さらに特典として、単なる文字起こしを超えた画期的なClickUpの「Talk to Text」機能をご紹介。音声入力でテキスト変換するだけでなく、やることそのものを代行します！

主要なSpeechmatics代替ツール一覧

音声テキスト変換ワークフローをレベルアップさせる、最高のSpeechmatics代替ツールを厳選してご紹介します！

ツール* 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp あらゆるサイズのチームが、タスク管理・文字起こし・コラボレーションを一元管理できる環境を実現 Talk to Text、ClickUp Brain および Brain Max、AI Notetaker、ClickUp Brain、Tasks、AI搭載Docs Free Foreverプラン；企業向けカスタム Deepgram リアルタイムのAPI駆動型文字起こしを必要とする中規模のチーム向け Nova-3モデル、リアルタイム文字起こし、話者識別、スマートフォーマット 従量課金制 *Google Speech-to-Text 大規模なチームが正確な多言語文字起こしを大規模に必要とする場合 125以上の言語、リアルタイムおよびバッチモード、カスタム語彙、話者ID 従量課金制 Otter.ai* 自動化されたミーティングメモと要約を必要とする小規模チーム リアルタイム文字起こし、要約、アクションアイテム、Otter Chat Free、有料版は16.99ドル/ユーザー/月から AssemblyAI 感情分析や編集機能などのAI機能を備えた文字起こしを必要とする開発チーム リアルタイム処理とバッチ処理、感情分析、個人識別情報（PII）の伏線処理、言語検出 Free；有料プランは1時間あたり0.12ドルから Rev. ai* 小規模から大規模チームまで、高速かつ高精度な文字起こしを必要とする方々に最適です。 ストリーミングと非同期処理、カスタム語彙、人間による文字起こしオプション 月額14.99ドル（ユーザーあたり）から Whisper オープンソースで多言語対応のオフライン文字起こしが必要な個人開発者向け 多言語対応、英語への翻訳、オープンソース、ローカルデプロイメント 従量課金制 DeepSpeech ローカルデバイス上でオフラインかつリアルタイムの文字起こしを必要とする個人ユーザー オフライン利用、リアルタイム処理、事前学習済みモデル、クロスプラットフォーム対応、オープンソース 無料（オープンソース） Gladia 分析機能を備えたスマートな多言語文字起こしを必要とする中規模チーム 100以上の言語、コードスイッチング、ダイアリゼーション、要約する、感情分析 Free；有料版は1時間あたり0.612ドルから Braina オフラインでの音声入力とAIアシスタント機能が必要な個人ユーザー向け 音声入力、多言語サポート、音声コマンド、オフラインモード、AIアシスタント Free、有料版は年間99ドルから

Speechmaticsの代替ツールを選ぶ際に重視すべき点は？

適切な音声テキスト変換ツールは、仕事方法、必要な機能、予算という依存関係にあります。代替ツールを比較する際の鍵となるポイントは次の通りです：

Speechmaticsに代わる最高の選択肢

ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法 編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを遵守しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

Speechmaticsの代替ツールに求める条件がわかったところで、試す価値のある主要な音声認識ツールを詳しく見ていきましょう。

1. ClickUp（タスク管理と文字起こしを1つのプラットフォームで実現する最適な選択肢）

ClickUp Talk to Textをお試しください ClickUp Talk To Textで外出先でもアイデアやメモを音声入力で記録

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースです。つまり、単なるミーティング記録にとどまらず、あらゆる会話をアクションと結果へと変換する支援を行います。Speechmaticsユーザーにとって、特に仕事の全コンテキストを把握しタスクを実行できる音声テキスト変換プラットフォームを求める方々に最適な選択肢です。

ClickUpなら、ツール間を移動する必要はありません。高度な音声テキスト変換機能とAI搭載のタスク・プロジェクト管理を統合。仕事のはみ出しに別れを告げる準備はできていますか？

ClickUp 音声テキスト入力

ClickUpの「Talk to Text」は、音声から洗練された実用的なテキストへ変換することでワークフローを効率化する、強力なAI駆動型ディクテーションツールです。

「Talk to Text」機能で、アイデアを実行可能なテキストに変換しましょう

提供される機能は以下の通りです：

AI自動編集:* 標準的な音声認識とは異なり、ClickUpの「Talk to Text」は単なる文字起こしにとどまりません。リアルタイムで音声内容をインテリジェントに編集します。最小限の修正からプロレベルの洗練まで、編集レベルを選択可能です。

*文脈認識型メンションとリンク: AIが同僚、タスク、文書のメンションを自動認識し、適切なリンクやメンションを挿入。ClickUpエコシステム内でアクション可能な接続メモを維持します。

個人用語彙: ツールはユーザー固有の用語、業界用語、愛称を学習し、正確でパーソナライズされた文字起こしを実現します

*多言語サポート：ClickUpは50以上の言語に対応しているため、グローバルチームでも母国語で音声入力が可能です

統合検索と連携: ClickUp内のどこでも音声入力が可能。高度な/AIモデルと連携し、ツールを切り替えることなく接続済みアプリ全体を検索できます。

ClickUp Brain

文字起こしが完了したら、ClickUp Brainが引き継ぎます。これは組み込みのAIアシスタントで、会話全体をスキャンし、要点を抽出して発言内容を要約するのです。そして強力な機能を発揮します——それらの洞察をタスク（実際の追跡可能なアクションアイテム）に変換するのです。

ClickUp Brainで会話を要約する

Brainによって作成された各ClickUpタスクはプロジェクトボード上に存在します。期日の設定、所有者の割り当て、サブタスクへの分割が可能で、すべてを整理し接続させることができます。

ClickUp AIノートテイカー

次に紹介するのはClickUp AIノートテイカーです。通話スケジュールを設定するだけで、Zoom、Google Meet、Teamsのミーティングに自動的に参加します。録音ボタンを押す必要はありません。会話をリアルタイムで聞き取り、文字起こしし、ワークスペースに直接保存します。

ClickUp AI Notetakerを活用し、話者ラベル・要約・録音・アクションアイテムを単一ドキュメントにリストして正確な文字起こしをキャプチャ

文字起こしデータ、ビデオファイル、要約はすべて、セキュリティを確保したストレージと容易な参照のためにプライベートなClickUp Docsに直接保存されます。さらに、すべてのミーティング記録は完全に検索可能であり、ミーティングを欠席した場合や要約が必要な場合でも、誰が何を発言したかを素早く確認できます。

ClickUp Clips

タスクに詳細な説明を追加したいですか？ClickUp Clipsを活用しましょう。画面を録画し、次のステップを説明したり、チームに意思決定のプロセスを共有したりできます。クリップはタスクに保存されるため、チームメンバーは二度確認する必要がありません。音声と画面が1か所にまとまるのです。

ClickUp Clipsでチームと非同期コミュニケーションを実現

ClickUp内の仕事、ドキュメント、会話に関する文脈に基づいた回答が必要な場合は、Brainに尋ねてください。必要な情報を数秒で表示します。

要約と知識共有の自動化により、チームは情報検索や不要なミーティングに費やす時間を削減し、優先度の高いタスクに集中できます。

*ClickUpはサードパーティ製ミーティングツールや文字起こしサービスとの連携もサポートしています。例として、Tactiqで文字起こしを行う場合、自動化機能でClickUpに対応するタスクを生成でき、プラットフォームを問わずフォローアップを確実に実行できます。 チームはAPIや統合プラットフォームを活用し、ClickUpと他のミーティングツールや分析ツール間でデータを同期させ、ワークフローをさらに効率化できます。

ClickUpでは、すべての機能が相互に連携します。ミーティングは文字起こしに、文字起こしはタスクに、タスクはプロジェクトに。そしてプロジェクトは完了します——すべて一箇所で。*

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

初期セットアップにはワークフローに合わせてカスタムする時間がかかる場合があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューアーはこう述べています：

ClickUp Brainは本当に時間の節約になります。組み込みAIが長いスレッドを要約する、ドキュメント下書き作成、さらには音声クリップの文字起こしをタスク内で直接実行可能に。これによりチームのコンテキストスイッチングが減り、アドオンツールを探す手間も軽減されます。新カレンダー＆ガントチャート機能のアップグレードでプランニングがよりスムーズに。

ClickUp Brainは本当に時間の節約になります。組み込みAIが長いスレッドを要約する、ドキュメント下書き作成、さらには音声クリップの文字起こしをタスク内で直接実行可能に。これによりチームのコンテキストスイッチングが減り、アドオンツールを追う手間も軽減されます。新カレンダー＆ガントチャート機能のアップグレードでプランニングがよりスムーズに。

2. Deepgram（リアルタイム対応、開発者向け、大規模な音声テキスト変換に最適）

viaDeepgram

Deepgramの音声認識APIは、高速かつ正確なリアルタイムテキスト起こしを必要とする開発者向けに設計されています。

Nova-3モデルは、背景ノイズ、クロストーク、複数スピーカーなど困難な音声にも対応。通話、インタビュー、ライブストリームの文字起こしにおいて、Deepgramは低遅延でクリーンな出力を実現します。

機密データも保護します。組み込みの編集機能とスマートフォーマットにより、追加のポストエディットなしで読みやすくセキュリティを確保した文字起こしを作成できます。アプリやサービスに音声機能を組み込む場合、Deepgramはそれをやることのできるツールを提供します——迅速かつ大規模に。

Deepgramの主な機能

Nova-3モデルで明瞭な文字起こしを実現——騒がしい環境や複数話者の状況でも

ライブ用途向けに設計された低遅延APIで、オーディオをリアルタイムでストリーミング

スピーカーを自動識別し、声を分離して会話をラベル付けします

組み込みの句読点と整った構造で、文字起こしを瞬時にフォーマット

文字起こし中に自動PII（個人識別情報）の伏せ込み機能で機密情報を保護

30以上の言語に対応し、グローバルチームとコンテンツのための組み込みサポートで仕事可能

Deepgramの制限事項

組み込みの文字起こしエディターやUIはなし—APIのみ

Deepgramの価格設定

従量課金制*: 200ドル分のクレジットを無料で提供

成長 : 年間4000ドル以上

*企業: 年間15,000ドル以上

Deepgramの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (270件以上のレビュー)

Capterra: レビューは利用できません

Deepgramについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2のレビューにはこう書かれています：

特に際立っている機能は、Deepgramの高精度な文字起こし機能です。定性分析用途のミーティング録音文字起こし生成技術として、既存ワークフローにDeepgramのAPIを統合したところ、高い精度で信頼性の高い出力を生成しています。

特に際立っている機能は、Deepgramの高精度な文字起こし機能です。定性分析用途のミーティング録音文字起こし生成技術として、既存ワークフローにDeepgramのAPIを統合したところ、高い精度で信頼性の高い出力を生成しています。

📮 ClickUpインサイト： アンケートの回答者の47%はAIによる手作業の自動化を一度も試したことがありません。しかし、AIを導入した回答者の23%は、AIが作業負荷を大幅に軽減したと回答しています。 この差は単なる技術格差以上のものかもしれません。早期導入者が測定可能な成果をロック解除している一方で、大多数はAIが認知負荷を軽減し時間を取り戻す上でどれほど変革をもたらしうるかを過小評価している可能性があります。 ClickUp Brainは、AIをワークフローにシームレスに統合することでこのギャップを埋めます。スレッドを要約したり、コンテンツを起草したり、複雑なプロジェクトを分解したり、サブタスクを生成したり、当社のAIがすべてをこなします。ツールを切り替えたり、一から始める必要はありません。 💫 実証済み結果： STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールにより、レポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマットに費やす時間を減らし、予測業務に集中できるようになりました。

3. Google Speech-to-Text（企業向け多言語テキスト起こしに最適）

多言語・タイムゾーンを跨ぐグローバル音声の処理にお困りですか？Google Cloud Speech-to-Textは大量のコンテンツをリアルタイムでテキスト起こしします。

このAPIは125以上の言語をサポートし、句読点の追加、卑語のフィルタリング、テキストを明確で読みやすいブロックに分割する機能を備えています。

誰が何を発言したか把握したいですか？話者識別と単語単位のタイムスタンプがそれを実現します。カスタム語彙やモデル適応による結果の微調整も可能です。

グローバルで高速かつ複雑なユースケースでも、Googleの文字起こしエンジンが対応可能です。

Google Speech-to-Textの主な機能

ストリーミング、バッチ、非同期モードから選択して文字起こしを実行

カスタム語彙で独自の用語を追加し、精度を向上させましょう

単語単位のタイムスタンプで音声を正確に追跡し、レビューを容易にします

ユースケースに合わせてモデルを調整し、結果を微調整する

内蔵のダイアリゼーション機能で話者を自動的に分離

Google Speech-to-Textの制限事項

強いアクセントや方言への対応が困難

騒がしい環境での認識精度が低下します

Google Speech-to-Text の価格

カスタム価格設定

Google Speech-to-Textの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Google Speech-to-Textについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように言及されています：

他のソフトウェアと比較して、文字起こしコンテンツの精度が気に入っています。優れた/AIと機械学習により、誤字脱字や言い間違いを識別し修正します。

他のソフトウェアと比較して、文字起こしコンテンツの精度が気に入っています。優れた/AIと機械学習により、誤字脱字や言い間違いを識別し修正します。

4. Otter.ai（自動化されたミーティングメモと要約に最適）

ミーティングが日常の大半を占めるなら、Otter.aiが最適です。会話の聴取・文字起こし・整理を自動化。手間を省きます。

Zoom、Microsoft Teams、Google Meetの通話に参加します。話している間、リアルタイムで文字起こしを行います。ミーティング終了後、AIによる要約を生成し、アクションアイテムを抽出します。

Otter Chatを使えば、過去のミーティングについて質問し、即座に回答を得られます。先週誰かが言った内容を探す必要がある？ ただ尋ねればよいのです。チームが手間をかけずに検索可能なミーティングメモを整理したいなら、Otter.aiは有力な選択肢です。

Otter.aiの主な機能

ミーティングをリアルタイムでキャプチャし、ライブで文字起こし

通話終了後に自動的に要点要約する

組み込みのアクションアイテム検出機能で次のステップを強調表示

Zoom、Teams、Google Meetとのシームレスな連携を実現

スマートアシスタントのようにOtter Chatを活用し、過去のミーティング内容を素早く検索

iOS、Android、ウェブに対応したモバイルアプリとデスクトップアプリで、どこでも仕事可能

Otter.aiの制限事項

文字起こしデータのエクスポート時にフォーマットの問題が発生する可能性があります

Otter.ai の価格

ベーシック : 無料

Pro : ユーザーあたり月額16.99ドル

ビジネスプラン*：ユーザーあたり月額30ドル

*企業: カスタム価格

Otter.aiの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (290件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (90件以上のレビュー)

Otter.aiについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

G2のレビューにはこう書かれています：

Otter.aiは音声・ビデオの文字起こしに優れたAIツールです。プレミアムバージョンは音声アップロード時間が大幅に拡張され非常に便利です。最大の利点はタイムスタンプ機能と高い精度です。長期間プレミアムバージョンを利用していますが、最近の/AIによる会話から必要な情報を抽出する機能の追加は極めて有用です。

Otter.aiは音声・ビデオの文字起こしに優れたAIツールです。プレミアムバージョンは音声アップロード時間が大幅に拡張され非常に便利です。最大の利点はタイムスタンプ機能と高い精度です。長期間プレミアムバージョンを利用していますが、最近の/AIによる会話から必要な情報を抽出する機能の追加は極めて有用です。

📖 こちらもご覧ください:ウォーターマークなしのトップ無料スクリーンレコーダーツール

5. AssemblyAI（大規模な音声駆動のアプリを開発する開発者に最適）

viaAssemblyAI

AssemblyAIは強力なAPIを備えており、音声からテキストへの変換を実現するだけでなく、開発者向けにさらに多くの機能を備えています。

リアルタイムおよび非同期文字起こしを実現。ユニバーサルモデルは雑音の多い音声でも高精度。99言語以上をサポートし、言語を自動検出します。

言葉以上のものを求めていますか？AssemblyAIは感情分析、トピック検出、コンテンツモデレーションといったスマート機能を追加します。機密情報も自動的に削除します。

アプリに音声機能を導入する場合、このツールは拡張性を実現する柔軟性と成長を支える知性を提供します。

AssemblyAIの主な機能

リアルタイム処理とバッチ処理で、ライブまたは後から文字起こしが可能

感情分析、トピックタグ付け、コンテンツモデレーションによる会話分析

個人識別情報（PII）の自動伏せ込みで機密情報を自動的に隠蔽

99以上の言語と方言のサポート付きで、瞬時に言語を検出します

複数人の音声に対して、内蔵ダイアリゼーション機能で話者を明確にラベル付け

AssemblyAIの制限事項

ストリーミングアクセスは有料プランでのみ利用可能です

クラウド専用、オンプレミス展開不可

AssemblyAIの価格設定

無料*：50ドル分の無料クレジット

従量課金制*：1時間あたり0.15ドルから

カスタム*：個別見積もり

AssemblyAIの評価とレビュー

G2 : レビューは利用できません

Capterra: レビューは利用できません

6. Rev. ai（人間レベルの精度で素早くテキスト-to-speech変換を行うのに最適）

Rev. aiは、正確な音声認識を必要とする開発者向けの別のツールです。シンプルなAPIを通じて、リアルタイムと非同期の両方の文字起こしを提供します。

本プラットフォームは30以上の言語に対応し、話者識別、カスタム語彙、感情分析などの機能を備えています。多様な音声入力に対して高精度な処理を実現するよう設計されています。Rev. aiは、最高精度が求められるシナリオ向けに、人間による文字起こしサービスも提供しています。

Rev. ai の主な機能

非同期およびストリーミングサポートで、ライブ音声や録音音声を文字起こし

業界固有の用語に対応したカスタム語彙でツールをトレーニング

感情分析とトピック分析で洞察を素早くロック解除する

言語を自動検出して多言語文字起こしを効率化

99%の精度を誇る手動文字起こしで、人間レベルの正確さを選択

Rev. aiの制限事項

各ストリーミングセッションは3時間のリミットとなります

現在、オンプレミスでの導入オプションは提供されていません

Rev. ai の価格設定

Reverb Transcription: 0.20ドル/時間

*企業: カスタム価格

Rev. aiの評価とレビュー

G2 : レビューは利用できません

Capterra: レビュー数が不足しています

📖 こちらもご覧ください：効果的なメッセージを実現する最高のビジネスコミュニケーションソフトウェア

7. Whisper（オープンソース、多言語対応、柔軟なデプロイメントに最適）

viaOpenAI Whisper

WhisperはOpenAIのオープンソース音声テキストモデルです。多言語にわたる数十万時間の音声データで学習されており、訛りや背景雑音、日常会話の処理において優位性を発揮します。

99以上の言語で文字起こしが可能——英語への翻訳も対応。完全な制御が必要な場合はWhisperをローカルで実行するか、ホスト型ソリューションを好む場合はOpenAIのAPIを利用できます。

ライセンス料を支払うことなく、パワー、精度、柔軟性を求める開発者のために構築されています。

Whisperの主な機能

複数の言語から英語への音声翻訳を瞬時に行う

オープンソースアクセスによる適応と導入

ローカルデバイス上で完全に制御し、プライバシーを保護するためにオフラインで実行

API経由または自社アプリ内で簡単に統合可能

アクセントやバックグラウンドノイズに対応したモデルで、難しい音声も処理可能

Whisperのリミット

APIは現在、最大25MBまでのファイルをサポートしています

実際には発話されていないテキストが挿入される場合があります

Whisperの価格

従量課金制*: OpenAI API経由で1分あたり0.006ドル

セルフホスティング: Free（オープンソース）

Whisperの評価とレビュー

G2 : レビューは利用できません

Capterra: レビューは利用できません

💡 プロのヒント：APIを使った文字起こしでは、検証成功待機といったステータスメッセージが表示される場合があります。これはリクエストが処理中であることを意味します。デバッグ時にはログ内のレイIDを確認してください。リクエストの経路やバックエンドでの処理状況を追跡するのに役立ちます。

8. DeepSpeech（ローカルデバイスでのオフライン・リアルタイム文字起こしに最適）

viaDeepSpeech

DeepSpeechはMozillaが開発したオープンソースの音声テキストエンジンです。オフラインで動作するため、データ管理を完全に制御できます。

このモデルは深層学習に基づいており、ラズベリーパイのような小型デバイスでも仕事を行います。インターネット接続がなくても、Windows、Mac、Linuxで利用可能です。

英語の事前学習済みモデルが付属していますが、必要に応じて他の言語向けに微調整することも可能です。Mozillaによる積極的なメンテナンスは終了しましたが、オープンソースコミュニティによるサポートは継続されています。

リアルタイムでのプライベートなオフライン文字起こしが必要な場合、DeepSpeechは確かな出発点となります。

DeepSpeechの主な機能

インターネット接続なしでオフライン文字起こしが可能

Windows、Mac、Linux、またはRaspberry Pi上でどこでも実行可能

すぐに使える事前学習済み英語モデルで迅速に開始

リアルタイム文字起こし機能で音声データを即座に処理

Python、C++、JavaScript、または.NETサポートを活用して独自のソリューションを構築

DeepSpeechの制限事項

英語にリミットされます（カスタムトレーニングを除く）

アクセントや雑音の多い音声では精度が低下する可能性があります

DeepSpeechの価格

Mozilla Public Licenseのもとで無料かつオープンソースです

DeepSpeechの評価とレビュー

G2 : レビューは利用できません

Capterra: レビューは利用できません

9. Gladia（多言語対応・音声知能を活用したリアルタイム文字起こしに最適）

viaGladia

Gladiaは音声をテキストに変換するだけではありません。感情を理解し、話者を識別し、発言内容を要約する。これらすべてをAPIへの1回の呼び出しで実現します。

100以上の言語に対応し、文中のコードスイッチングも処理します。つまり、話者が同じ会話の中で英語、フランス語、スペイン語を切り替えても、認識が乱れることはありません。

グローバルなユーザー向けに音声機能を構築中で、単なるテキスト以上の機能が必要な場合、Gladiaは文字起こしに高度な知能をもたらします。

Gladiaの主な機能

自動ダイアリゼーションで話者を明確に分離

音声インテリジェンス（要約や感情分析など）を活用し、文脈を素早く追加

業界固有の用語に対応したカスタム語彙でツールをトレーニング

詳細な単語単位のタイムスタンプで、すべての言葉を追跡

アクセントや方言をサポートしたコードスイッチング機能で、複数言語が混在する音声を文字起こし

Gladiaの制限リミット

既存アプリケーションへの統合が必要です

現在、オンプレミスでの導入オプションは提供されていません

Gladiaの価格設定

Freeプラン*: 月額0ドル（月10時間分を含む）

Proおよび企業: カスタム価格

Gladiaの評価とレビュー

G2 : レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

10. Braina（オフライン音声入力と/AIアシスタント機能に最適）

viaBraina

Brainaは音声からテキストへの変換ツールでありながら、パーソナルアシスタントとしても機能します。Word、Gmail、ブラウザなどあらゆるアプリへの音声入力が可能で、100以上の言語をサポートしています。

オフラインで仕事を行い、音声トレーニング不要。医療用語や法律用語などの専門用語にも対応。カスタム単語やフレーズの登録も可能。音声入力だけでなく、ファイルの起動、音楽再生、ウェブ検索、タスクの自動化まで——すべて音声で操作できます。

Brainaの主な機能

音声でどこでもディクテーション—Word、ブラウザ、あらゆるアプリで

固有名詞や専門用語用にカスタム語彙を追加

インターネット接続なしでオフラインで仕事が可能

音声コマンドでPCをハンズフリー操作

モバイル連携でスマートフォンをワイヤレスマイクとして活用

Brainaの制限事項

macOS および Linux ではご利用いただけません

現代的なアプリと比べると時代遅れに感じるかもしれません

Brainaの価格設定

Braina Lite : 無料

Braina Pro : 年額99ドル

Braina Pro Plus : 2年間で199ドル

Braina Pro Ultra: 3年間で299ドル

Brainaの評価とレビュー

G2 : レビューは利用できません

Capterra: 3.8/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはBrainaについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューにはこう書かれています：

学習曲線が私にとって難しかった。必要な機能は全てBrainaが備えており、その性能も非常に優れていたが、私には高すぎた。ただし総合的な性能は、私からA+の評価だ。

学習曲線が私にとって難しかった。必要な機能は全てBrainaが備えており、その性能も非常に優れていたが、私には高すぎた。ただし総合的な性能は、私からA+の評価だ。

ClickUpでミーティングと議事録の管理方法を変革しましょう

文字起こしは始まりに過ぎません。ClickUpはミーティングメモをアクションに変換します。タスクの割り当て、進捗の追跡、作業の継続をツール間を移動することなく実現。会話の深い理解を促進し、チームの迅速かつ効果的な対応を支援します。

ClickUp AI Notetakerなら、単なる文字起こしを超えた価値を提供します。実際の仕事に連動したスマートな要約、次のステップ、リアルタイム更新が得られます。

ノート、タスク、ドキュメント、プロジェクト、関係者、さらにはミーティング中に共有されたメディアまで、すべてが一箇所に集約されます。さらに、ワークスペース内で常に情報を確認できるため、関連性のないファイルを掘り下げる必要はありません。

テクノロジー、教育、その他の変化の速い業界を問わず、Speechmaticsの代替をお探しなら、ClickUpは正確な文字起こし以上の価値を提供します。実行を継続するためのシステムを提供します。

今すぐClickUpに登録し、会話を完了タスクに変えましょう。