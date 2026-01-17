エンゲージメントを高めるバーチャルイベントプラットフォームの選び方

バーチャルイベントは、世界中のオーディエンスにリーチするためのデフォルトのフォーマットとなっています。

ビジネスは新製品発表会、ウェビナー、社内タウンホールミーティング、大規模カンファレンスなどにこれらを活用しています。バーチャルイベントの重要性が高まる中、プラットフォームの選択は数年前よりもはるかに重要になっています。

表面的には、ほとんどのツールが同じことを約束しています：迅速なセットアップ、低コスト、そして簡単にライブ配信を開始する方法です。

しかし現実には、DIY型のバーチャルイベントソフトウェアは配信自体は可能でも、その周辺機能に問題を抱えていることが多い。技術的な問題、低い参加者の関与度、限定的なレポート作成機能は、イベント終了後も長期にわたりその効果を損なう可能性がある。

以下では、単なる技術サポートの提供に留まらないバーチャルイベントプラットフォームの選び方を紹介します。これにより、バーチャルイベントは魅力的でセキュリティが確保され、効果測定可能な体験へと変貌します。

バーチャルイベントプラットフォームとは？

バーチャルイベントプラットフォームとは、組織がオンライン上でイベントを主催、管理、測定することを可能にするソフトウェアです。

基本的なレベルでは、バーチャルイベントプラットフォームは仮想会場として機能します。参加者は登録を行い、ライブまたは事前録画されたセッションに参加し、チャットや投票、質疑応答を通じて交流し、対面イベントと同様にセッション間をシームレスに移動できます。

より高度なプラットフォームは単なる配信機能を超えています。参加者のエンゲージメント促進、イベント運営管理、分析機能、マーケティングツールやCRMツールとの連携、事後レポート作成機能などを提供し、何が効果的だったか、どこを改善すべきかをチームが把握する手助けをします。

📌 仮想イベントプラットフォームの例 マーケティングチームが新製品発表のためのグローバルなバーチャルカンファレンスを開催すると想像してみてください。最新のバーチャルイベントプラットフォームにより、彼らは以下が可能になります： パフォーマンスの問題なく、複数のライブセッションとオンデマンドセッションをタイムゾーンを超えて開催する

チャット、投票、質疑応答、ブレイクアウトルームを活用して参加者を巻き込む

モデレーションツール、スピーカー管理、ブランド化されたバーチャル会場で体験を制御する

参加データ、セッションのエンゲージメント、離脱ポイントを通じてイベントのパフォーマンスを追跡する

マーケティングツールやCRMツールと連携し、リードを獲得し、イベント後のフォローアップをトリガーとして自動化します 結果として：参加者の関与が持続し、セッションは円滑に進行。さらに、今後のバーチャルイベントや対面イベントの改善に役立つ知見が得られます。

適切なバーチャルイベントプラットフォームを選ぶことが重要な理由とは？

バーチャルイベントプラットフォームを評価する際の核心的な問いは明快です：参加者と主催者の双方の体験を向上させるか？

適切なバーチャルイベントプラットフォームを選ぶことが重要な理由を以下に示します。

参加者のエンゲージメントと継続率に影響を与えます

優れたバーチャルイベントプラットフォームは、単にビデオを配信するだけではありません。参加者を積極的に巻き込み、関与させ続けるのです。

📌 例：製品発表ウェビナーにおいて、プラットフォームはライブ投票、モデレーター付きQ&A、参加を促すチャットプロンプトを可能にし、受動的な視聴ではなく積極的な参加を促します。

参加者はセッション間を移動し、登壇者と交流し、イベント全体を通じて関与を維持できます。

イベントの拡張性と体験品質を決定する

参加者が増えるにつれ、小さな技術的リミットが大きな問題となります。

優れたバーチャルイベントプラットフォームは、少人数の参加者から数百人規模まで、遅延や音声の問題、セッションのクラッシュなく対応します。複数の同時セッション、登壇者の切り替え、リアルタイムモデレーションを、体験を損なうことなくサポートします。

✅ 事実確認：ウェビナー参加者の約3分の1は、ライブ参加後もオンデマンドコンテンツを視聴し直しています。視聴者はオンデマンド再視聴を通じて、重要なポイントの復習、見逃したセグメントの補完、価値ある瞬間の共有を行い、バーチャルイベントの影響をライブセッションの枠を超えて持続させているのです。

ROIとイベント後の分析に影響を与える

バーチャルイベントはセッション終了で終わりではありません。その価値は、終了後に得られる学びにあります。

高度なプラットフォームは、イベント全体における参加率、セッションへの関与度、離脱ポイント、交流レベルを追跡します。例えば、分科会セッションが基調講演よりも参加者を長く留めたり、質疑応答中心のセッションがより多くのフォローアップ依頼につながったりする傾向が明らかになるかもしれません。

これらの知見は、チームが今後のイベントを洗練させ、コンテンツのフォーマットを改善し、データに基づいたイベント費用の正当性を説明するのに役立ちます。

ブランドイメージとプロフェッショナリズムに影響を与える

バーチャルイベント環境はブランドを反映します。スムーズな登録フロー、ブランド化されたバーチャル会場、信頼性の高いストリーミング、そして適切に管理されたセッションは、プロ意識と細部への配慮を示します。

一方、ログインの問題、不十分なモデレーション、技術的な不具合は、信頼を急速に損なう可能性があります。

外部向けイベントでは、この認識が見込み客の製品や企業への評価に直接影響します。社内向けイベントでは、従業員の自信と参加意欲に影響を与えます。

⭐ ボーナス：イベント管理の自動化、調整の改善、手作業の削減を目指すなら、検討する価値のあるAIツールをいくつかご紹介します。

バーチャルイベントプラットフォーム評価の主要基準

G2をざっと見ると、なんと210ものバーチャルイベントプラットフォームが存在します！圧倒的ですよね？

適切なプラットフォームを絞り込むにはどうすればよいでしょうか？ 👇

参加者のエンゲージメント機能： プラットフォームがライブチャット、投票機能、モデレート付きQ&A、ブレイクアウトルーム、セッション単位のインタラクションをサポートしているか確認する

拡張性とパフォーマンスの信頼性： 参加者が増加した際のプラットフォームの動作をテストしてください。また、障害発生時のプラットフォームの対応（自動再接続、セッション復旧、バックアップストリーム）を評価しましょう。ライブ配信中に問題が発生した場合に重要です。

複数セッションとアジェンダの柔軟性： 同時開催セッション、登壇者交代、アジェンダ変更をサポートし、参加者の体験を妨げない機能を探しましょう。これはバーチャルカンファレンスやハイブリッドイベントにおいて極めて重要です。

分析とレポート作成の深度： プラットフォームがセッションのエンゲージメント、離脱ポイント、投票回答、質疑応答への参加状況、オンデマンドビュー数を追跡し、イベントの効果測定に役立つかどうかを評価する

イベント後の分析データとアクセス権限： エンゲージメントデータをエクスポートしたり、CRMやマーケティングツールに連携できることを確認してください。これらの分析データは、フォローアップ活動、コンテンツの再利用、ROIレポート作成を推進します。

主催者と参加者のユーザー体験： 参加者がセッションに参加しやすく、主催者が技術的な摩擦なくスピーカー管理・モデレーション・ライブ変更を管理できるかどうかを評価する

ライブイベント中のサポートと信頼性： イベント中のリアルタイムサポートについて確認しましょう。セッション中に問題が発生した場合、機能リストよりも迅速な対応が重要です。

⭐ ボーナス：バーチャルイベントプラットフォームにはいくら支払うべきか？

投資額は、イベントのサイズ、開催頻度、エンゲージメント要件、レポート作成の詳細度に基づいて決定されます。

基本プラン：無料～月額100ドル

小規模チームが不定期にウェビナーや社内イベントを開催する場合に有用です。

このレベルには通常以下が含まれます：

ライブビデオ配信

基本のチャットとQ&A機能

参加人数のリミット

最小限のブランディング

基本の参加レポート作成

✅ 最適な用途: 社内ミーティング、小規模ウェビナー、初期フェーズのイベントプログラム。高度なエンゲージメント機能や事後分析機能は不足しています。

プロフェッショナルプラン：月額100～500ドル

定期的なバーチャルイベントを開催する成長中の組織向けに設計されています。

このレベルでは通常、以下の機能が追加されます：

より高い参加者リミット

投票機能やモデレーター付きQ&Aなどのインタラクティブ機能

セッション録画とオンデマンドアクセス

カスタムブランディングと登録ページ

より深い分析機能とマーケティングツールとの連携

✅ 最適な用途：製品発表会、顧客向けウェビナー、研修プログラムなどがこの範囲に該当します。

企業向けプラットフォーム：月額1,000ドル以上またはカスタム見積もり

大規模なカンファレンス、マルチトラックイベント、企業向けマーケティングプログラム向けに構築されています。

企業価格には以下が含まれます：

無制限または非常に高い参加者上限

複数セッション・複数日イベント

高度なエンゲージメントおよびモデレーションツール

詳細な参加者およびエンゲージメント分析

CRM連携とアトリビューションレポート作成

専任サポートとサービスレベル契約（SLA）

✅ 最適な用途：グローバルなバーチャルカンファレンス、イベント主導型成長プログラム、およびバーチャル企業イベントがパイプライン・ブランド・従業員エンゲージメントの主要チャネルとなる組織。

💡 プロの秘訣：バーチャルイベントプラットフォームを比較する際は、ClickUpでAIフィールドを活用した評価スコアカードを作成し、自動的にインサイトを抽出しましょう。 AI Fieldsは、要約の生成、要件の分類、または指定した基準（例：エンゲージメント機能、分析の深度、連携機能）に基づくプラットフォームの強みと弱みの指摘が可能です。

適切なバーチャルイベントプラットフォームの選び方

どこから始めればよいか迷っていますか？ここから始めましょう。👇

ステップ1：イベントの目標と対象者を明確にする

ツールを比較する前に、イベント開催の目的と対象者を明確にしましょう。以下のような質問を投げかけてみてください：

イベントの目的は、リード獲得、顧客教育、研修、それとも社内コミュニケーションにありますか？

成功の定義とは何か：登録者数、ライブ参加率、エンゲージメント、パイプラインへの影響、それとも知識共有か？

イベントにはどの程度のインタラクティブ性が必要ですか？

これは単発のイベントですか、それとも繰り返し実施可能なプログラムですか？

ウェビナー、バーチャルカンファレンス、ワークショップ、ハイブリッドイベントのいずれを開催しますか？

💡 プロの秘訣： このフェーズで、3～5つの測定可能な成功基準を書き出しましょう。イベント目標の例： 参加者の25%が投票や質疑応答に参加しています

オンデマンドビュー数は14日以内にライブ参加数を上回る

営業担当は、参加意欲を示した全出席者に対し、48時間以内にフォローアップを行います。

ステップ2：主要なプラットフォーム機能を評価する

実際に開催するイベントの種類に基づいて、バーチャルイベントプラットフォームを評価しましょう。さらに、必須機能とあれば便利な機能に分類します。

📌 例： 貴社の主な目標は、ブランドにとってより質の高い見込み客を獲得することです。プラットフォームは、参加者のデータを容易に収集・充実させ、それに基づいて行動を起こせるようにすべきです。

必須機能：

統合された登録フォームまたはネイティブCRM連携

参加者レベルでの出席率とエンゲージメントの追跡

フォローアップワークフローのための自動データエクスポートまたは同期

あると便利な機能：

カスタマイズ可能なランディングページやテーマ

セッション中または終了後のブランド化されたCTA

参加率向上のための軽いゲーミフィケーション

📌 例：あなたのイベントはネットワーキングとコミュニティ構築に焦点を当てています。ここでは、放送品質よりも交流の質が重要です。

必須機能：

1対1または少人数グループでのビデオネットワーキング

参加者のマッチングやテーブルベースのネットワーキングを容易に実現

明確なモデレーションと時間管理

あると便利な機能：

参加者のプロフィールと関心事項

イベント後のメッセージングやフォローアップツール

📮 ClickUpインサイト： 回答者の半数以上が毎日3つ以上のツールに情報を入力しており、「アプリ乱立」と分散したワークフローに悩まされている。 生産的で忙しいように感じられるかもしれませんが、実際にはアプリ間で文脈が途切れ、タイピングによるエネルギー消耗も無視できません。 BrainGPTがすべてを統合：一度話すだけで、更新情報・タスク・メモがClickUp内の適切な場所に正確に配置されます。切り替えの手間も混乱もなく、シームレスで一元化された生産性を実現します。 ClickUp BrainGPTで仕事を統合し、より迅速な結果を実現

ステップ3：統合性と自動化機能の評価

バーチャルイベントは孤立して存在するものではありません。イベントの前後において、マーケティング、営業、人事、運営の各ワークフローと接続します。

評価する：

登録および参加データは、CRMやマーケティングツールと同期されますか？

エンゲージメント指標（投票、Q&A、視聴時間）はフォローアップのトリガーになりますか？

参加者の行動に基づいてセグメント分けできますか？

統合機能はネイティブ対応か、それとも手動でのエクスポートに依存しているか？

カスタムが必要な場合、APIまたはwebhookへのアクセスは可能ですか？

イベント管理ソフトウェアの機能において、なぜ連携機能が重要なのでしょうか？それはイベントデータがフォローアップ、レポート作成、将来の計画立案へと確実に流れることを保証するからです。

ステップ4：ユーザー体験とサポートを確認する

機能や性能だけでなく、使いやすさも重視すべきです。

パイロットテストを実施し、参加者が摩擦なく簡単に参加できるか確認しましょう。プラットフォームは、主催者とモデレーターの双方にとって直感的なインターフェースを備えている必要があります。

📌 推奨テスト：コミット前に、実際の登壇者と少人数の参加者を集めてライブパイロットを実施しましょう。参加フロー、モデレーター操作、セッション中の予期せぬ問題へのプラットフォームの対応をテストします。

ステップ5：予算、拡張性、投資対効果（ROI）を考慮する

最後に、コストと長期的な価値を比較検討してください。

月額料金だけを見ずに、次の点を確認しましょう：

参加者が増加してもプラットフォームは拡張可能ですか？

将来のイベント改善に役立つ知見を提供していますか？

手作業の努力を軽減するのか、それとも新たな運用上の負担を生み出すのか？

💰 バーチャルイベント開催時に経営陣が重視するROI：

単なる登録者あたりのコストではなく、エンゲージメントのある参加者あたりのコスト

対外向けイベントにおけるパイプラインまたはコンバージョンへの影響

録画・再放送・Clipからのコンテンツ再利用価値

セットアップ、進行管理、レポート作成、フォローアップにかかる時間の削減

検討すべき主要なバーチャルイベントプラットフォーム

人気のバーチャルイベントプラットフォームのリストはこちら。👇

1. ClickUp

このリストにある他のバーチャルイベント運営ツールと比べ、ClickUpは運営の中核です。世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、ライブ体験を成功に導く作業の計画・調整・追跡・自動化・測定を行う場です。

ClickUpのイベント管理ソフトウェアの活用方法はこちら👇

ClickUpなら、文書・プロジェクト・会話などあらゆるものを包括的なプラットフォームで一元管理できます

専用のワークスペース内でイベントのプランを立て、構築する

まず、バーチャルイベントやイベントキャンペーン専用のClickUpスペースを作成します。このスペースが、企画から実行までのすべてを統括する指令センターとなります。

各イベントはスペース内でリストとして管理されます。スピーカーへの連絡、アジェンダの確定、プロモーションコンテンツの作成、リハーサル、フォローアップなどの活動をカバーする個別のタスクを追加してください。

ClickUpのプロジェクト階層内で、タイムライン、スピーカー調整、承認プロセス、資産管理、イベント後フォローアップを体系的に整理しましょう。

カスタムフィールドでは、イベントタイプ、対象者、所有者、地域、開催日などの重要な詳細情報を追跡します。カスタムステータスでは、受付中、計画中、プロモーション中、イベント当日、イベント後といったフェーズを表します。

この階層構造により、単発イベントから大規模な反復プログラムまで、容易に管理できます。

フォームを使用してリクエストや入力を収集する

ClickUpフォームを活用し、イベントがシステムに投入される方法を標準化します。マーケティング、人事、または内部チームが、明確な目標、対象者詳細、タイムライン、成功メトリクスを記載したリクエストを提出します。

各フォーム提出は自動的に構造化されたイベントタスクを生成し、事前定義されたフィールド、所有者、ステータスを設定します。これにより、すべてのイベントが明確な状態で開始され、仕事開始前の無駄なやり取りが排除されます。

フォームはイベント終了後にも活用され、参加者のフィードバック収集、内部振り返り、登壇者評価などに使用され、得られた知見を直接ワークスペースにフィードバックします。

プランと分析にはAIエージェントとBrainGPTを活用する

ClickUpのSuper AgentsとBrainGPTは、イベントライフサイクル全体にわたり文脈に応じた知性を付加します。

計画段階では、チームはBrainを活用して要件を要約し、進行表を作成し、タスクの依存関係に基づくリスクを可視化します。

スーパーエージェントは、プロモーション文書の作成やフィードバックの要約から、イベント後のパフォーマンスデータの分析まで、タスクやドキュメント内で直接、ワークフローをエンドツーエンドで処理できます。

ユースケースに合わせて、既成またはカスタムされたスーパーエージェントを活用する

Brainはコンテキストを認識するため、実際のワークスペースデータを活用し、「今月リスクのあるイベントはどれか？」や「前回のウェビナーで最も高いエンゲージメントを生み出した要因は何か？」といった質問に答えます。

ClickUp Brainを使用して、ワークスペースや接続アプリからコンテキストデータを抽出します

ClickUp AIと自動化によるイベント運営の自動化

ClickUpのイベント管理システムの核となるのは、ノーコードの自動化機能です。これらが連携して反復的な調整作業を処理するため、チームは影響力の大きい計画立案と実行に集中できます。

イベントのファネルが定義されたら、ClickUp自動化が実際のトリガーに基づいて仕事を自動的に進め、手動更新に頼る必要はありません。

📌 例： イベント企画フォームが送信されると、ClickUpは自動的に新しいイベントタスクを作成し、そのステータスを「受付中」に設定します。

すべての事前サブタスクが完了すると、親タスクは誰の手も加えられずに「プロモーション進行中」に移行します。

イベント終了後、ClickUpはステータスを「事後フォローアップ」に更新し、フィードバック収集と内部報告タスクを割り当てます。

ClickUpのAIは、インテリジェントなタスク割り当てとスケジューリングも支援します。

チームが複数地域でイベントを管理する場合、米国向けイベントのタスクは1人の所有者に、英国向けイベントは別の所有者に割り当てられます。AIはタスクやサブタスクの期日を自動設定し、すべての締切がイベントのタイムラインと連動するよう調整します。

ClickUpがインテリジェントなタスク割り当てをどう支援するか、こちらのビデオでご覧ください 👇

ClickUpのバーチャルイベントプロジェクトプランテンプレートを活用し、計画を一元管理しましょう

最適なバーチャルイベントプラットフォームを選んだら、次はプランを混乱なく実行に移す課題です。そこで登場するのが、ClickUpのバーチャルイベントプロジェクトテンプレートです。

このテンプレートは、イベントライフサイクル全体を網羅する体系的なプレイブックとして機能し、全てのタスク、タイムライン、所有者、成果物を単一のワークスペースに統合します。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能です：

マイルストーンを定義する （例：登壇者確定、リハーサル、公開日）

タスクを整理する ：運営、コンテンツ作成、マーケティング、技術セットアップ

依存関係を設定する これにより、前提条件が完了する前に何も開始されません

進捗管理 と締切を1つの集中ビューで把握

制作、マーケティング、運営部門間の クロスファンクショナルな仕事を調整する

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

包括的な機能セットは、新規ユーザーにとって圧倒的になりかねません

ClickUpの料金体系

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

ClickUpのお客様の声：

ClickUpを使えば、事前準備段階から本番当日まで、全員が同一プログラム内で共同作業が可能です。すべての詳細情報が一箇所に集約されているため、確信を持ってイベントを遂行できます。

ClickUpなら、事前準備段階から本番当日まで、全員が同一プログラム内で共同作業が可能です。すべての詳細情報が一箇所に集約されているため、確信を持ってイベントを遂行できます。

2. Zoom Events

viaZoom イベント

Zoom Eventsはオールインワンのバーチャルイベントプラットフォームです。小規模なセッションから、複数日にわたるカンファレンスや企業サミットといった大規模なバーチャルイベントまで、没入感のあるオンラインイベントの実現を支援します。

登録、チケット発行、ネットワーキング、セッション管理を単一の仮想イベント環境で統合します。

Zoomのツールは参加者の参加と交流を容易にし、高度な機能はエンゲージメントと分析をサポート。これにより主催者は参加者の行動や成果を理解できます。

Zoom Eventsの主な機能

登録・チケット発行・ロビー交流機能を備えたイベントhubで、参加者のシームレスなフローを確保

大規模バーチャルカンファレンス向けマルチセッション＆ブランドイベント管理

AIを活用した要約機能と自動化ツールで、エンゲージメント追跡とインサイト分析を効率化

Zoom Eventsの制限事項

参加者はZoomアカウントなしでZoom Eventsに参加できますが、主催者またはホストは通常、Zoom Events機能を購入または有効化する前に、Workplace経由の有料Zoomプラン（ミーティングライセンス付き）が必要です。

Zoom Eventsのイベント料金体系

基本 : Free

プロ : 月額16.99ドル

ビジネスプラン: 月額21.99ドル

企業: カスタム価格設定

注：これはZoom Workplaceの価格設定です。

Zoom Eventsの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (350件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (6,000件以上のレビュー)

Zoom Eventsについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

Zoomの最大の利点は、他のプラットフォームと連携してミーティングの文字起こしができる点です。当社はFellowで社内通話を記録していますが、設定に全く問題はありませんでした。また、豊富なフィルターオプションや設定機能も気に入っています。他のプラットフォームとは比べ物になりません。

Zoomの最大の利点は、他のプラットフォームと連携してミーティングの文字起こしができる点です。当社はFellowで社内通話を記録していますが、設定に全く問題はありませんでした。また、豊富なフィルターオプションや設定機能も気に入っています。他のプラットフォームとは比べ物になりません。

3. Goldcast

viaGoldcast

Goldcast.io を利用すれば、ウェビナー、複数セッションのバーチャルサミット、ハイブリッドイベント、継続的なシリーズを主催できます。このプラットフォームはライブセッションを超えて、チームがイベントコンテンツを再活用し、視聴者層を拡大するのを支援します。

行動意図を捕捉し、既存のテクノロジースタックと連携するツールを備えたGoldcastは、イベントエンゲージメントを測定可能なパイプラインへの影響へと転換します。

Goldcastでは、投票機能、ビデオQ&A、GIFなどを通じて参加者のエンゲージメントを促進できます。

イベントプランナーとして、Goldcastダッシュボードを活用すればイベントのパフォーマンスに関する洞察を得られます。参加者の分布や企業分布など、高度な分析データにアクセス可能です。

Goldcastの主な機能

Content Labを活用し、イベントコンテンツを大規模に再活用。AI技術でセッションをショートクリップ、ブログ記事、SNS対応素材に変換し、イベントのROIを拡大します。

ポッドキャスト、デモ、事前収録講演向けに、内蔵のレコーディングスタジオで高品質なセッションを録画・制作

AIエージェントによるコンテンツ分析と最適化の自動化で、重要な瞬間を可視化しインサイトを生成

Goldcastのリミット

主な用途が頻繁な小規模ウェビナーや社内ミーティングの場合、Goldcastは過剰な機能に感じられるかもしれません

Goldcastの価格設定

カスタム価格設定

Goldcastの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはGoldcastについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

多数の同時開催イベントをホスト可能。イベントのタイムライン調整により、制作コストにおけるタイミングワークフローが簡素化されます。

多数の同時開催イベントをホスト可能。イベントのタイムライン調整により、制作コストにおけるタイミングワークフローが簡素化されます。

4. Livestorm

viaLivestorm

Livestormは、ウェビナー、オンラインミーティング、大規模なバーチャルイベントをシームレスに開催するために設計されたブラウザベースのバーチャルイベントプラットフォームです。参加者やイベント主催者は、追加のダウンロードや複雑なセットアップを必要としません。

柔軟なエンゲージメントツール、明確な分析機能、強力な連携機能を提供し、チームが洗練されたイベントを実施し、実用的な知見を収集することを支援します。

Livestormはインタラクティブ機能と強力なマーケティング・CRM接続を組み合わせ、定期的なウェビナー、製品デモ、顧客教育プログラムに最適です。

AIとライブストリーミング機能により、効率的なコンテンツ作成と配布を支援し、各イベントの価値を最大化するお手伝いをします。

Livestormの主な機能

Livestorm AIで自動要約・文字起こし・コンテンツ推薦を入手

組み込みの再配信機能でリーチを拡大し、主催者がライブセッションを複数の配信先に同時配信してより広範な視聴者を獲得できるようにします

各イベントルームにカスタムブランディング（色、ロゴ、背景画像）を追加

Livestormのリミット

上位プランでは高度なカスタムとブランディングオプションが利用可能です

Livestormの料金体系

プロプラン: 月額105ユーロ（年額一括課金）

ビジネス向け： カスタム価格設定

企業: カスタム価格設定

Livestormの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (1,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはLivestormについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

オンラインミーティング、ウェビナー、バーチャルイベントの運営にはLivestormを利用しています。ライブプレゼンテーションやインタラクティブなトレーニングセッションに最適なプラットフォームだからです。優れたバーチャルイベントプラットフォームは、シンプルさと適切な機能性のバランスが取れている点が気に入っています。Livestormのセットアップは非常にスムーズで分かりやすかったです。さらに、他のツールと連携させることでワークフローの効率化が図れます。

オンラインミーティング、ウェビナー、バーチャルイベントの運営にはLivestormを利用しています。ライブプレゼンテーションやインタラクティブなトレーニングセッションに最適なプラットフォームだからです。優れたバーチャルイベントプラットフォームは、シンプルさと適切な機能のバランスが取れている点が気に入っています。Livestormの初期セットアップは非常にスムーズで分かりやすかったです。さらに、他のツールと連携させることでワークフローの効率化が図れます。

5. Airmeet

viaAirmeet

Airmeetは、双方向性のあるウェビナー、カンファレンス、ハイブリッドイベントを運営し、参加者の関与と運営管理を必要とするチーム向けに設計されたバーチャルイベントプラットフォームです。

AirIntelを通じて、主催者はエンゲージメントの傾向、参加者の行動、パフォーマンスメトリクスを可視化し、何が効果的かを理解できます。このデータは今後のプラン立案やフォローアップに活用されます。

ライブセッションはAirStudioを通じて制作されます。これは制作グレードのインターフェースであり、ホストがレイアウト、メディア、ストリーミング要素を精密に制御することを可能にします。

舞台裏では、AirControlがイベント設定、アクセス管理、スケジュール管理、リアルタイムモデレーションを一元管理します。

Airmeetの主な機能

組み込みのアクセシビリティサポートで包括性を強化し、字幕、キーボード操作、支援機能などすべての人に利用可能な状態を確保する

AX360を活用してイベント運営を効率化しましょう。Airmeetの統合型体験プラットフォームであるAX360は、プラン・運営・分析を一元管理します。

ホワイトレーベル機能を備えた完全なブランド環境を提供する

Airmeetのリミット

Airmeetのオンボーディングプロセスは、特に技術に詳しくないスピーカーや参加者にとって、新規ユーザーにはやや複雑に感じられる場合があります。

Airmeetの料金体系

プレミアムウェビナー： 月額199ドルから

イベント： カスタム価格設定

マネージドイベント： カスタム価格設定

Airmeetの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (700件以上のレビュー)

Capterra: 4. 4/5 (150件以上のレビュー)

Airmeetについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

最も気に入っているのはネットワーキング機能です。バーチャルテーブル間を移動し、リアルタイムのビデオチャットができることで、ユニークな会議のような雰囲気を醸し出しています。他のほとんどのプラットフォームよりも、対面式の体験を忠実に再現しています。

最も気に入っているのはネットワーキング機能です。バーチャルテーブル間を移動し、リアルタイムビデオチャットができる点が、ユニークな会議のような雰囲気を生み出しています。他のほとんどのプラットフォームよりも、対面式の体験を再現しています。

バーチャルイベントプラットフォーム選定時に避けるべきよくある失敗

注意すべき一般的な落とし穴は以下の通りです：

❌ 1. 実際には使用しない機能を過大評価する

多くのプラットフォームはデモではあらゆる機能を披露するため印象的に見えます。しかし実際には、イベント目標を直接サポートするごく一部の機能に依存することになります。

「すべてできる」という理由でプラットフォームを購入すると、複雑化や利用率の低下、ライブイベント中の混乱を招くことが多い。ステップ1で設定した成功メトリクスに直結しない機能は、選択の判断材料とすべきではない。

❌ 2. イベント後のワークフローを軽視する

チームはライブ体験に重点を置きがちですが、バーチャルイベントの真の価値はセッション自体を超えたところにあることを忘れてはいけません。

プラットフォームがエンゲージメントデータの取得、参加者のセグメント化、フォローアップのトリガー、録画の再利用を困難にする場合、ROIを制限することになります。

❌ 3. 連携のギャップを過小評価する

一部のプラットフォームは連携機能を謳いながら、実際には手動でのエクスポートや部分的なデータ同期に大きく依存しています。

こうしたギャップはフォローアップの遅延、レポート作成の歪み、マーケティング・営業・人事チームの余分な仕事を生み出します。時間の経過とともに、この断片化はイベントデータへの信頼を損ない、意思決定を弱体化させます。

❌ モバイル体験の軽視

参加者の多くはモバイル端末からバーチャルイベントに参加します。プラットフォームのモバイル体験が使いにくかったり操作が煩雑だったりすると、参加者の関与度は急速に低下します。

ツール選択時の追加アドバイス

当社の経験に基づき、活用できる追加のヒントをいくつかご紹介します：

1. 参加者の体験を最初から最後までテストする

参加者の体験がイベントの成否を左右します。以下の点を確認しましょう：

登録 > 確認 > イベントアクセス（このフローをデスクトップとモバイルの両方でテストしてください）

ログイン要件、アプリのダウンロード、分かりにくいナビゲーションなど、あらゆる摩擦点がないか確認してください

「イベントに参加」をクリックした後のエントリーまでのスピードを評価する

異なるブラウザタイプ向けの参加体験

覚えておいてください。操作が2～3クリック以上かかる場合、離脱率が大幅に上昇します。

📊 戦略的洞察： バーチャルブースは、バイヤーがベンダーを評価する方法を変えます。 物理イベントでは、ブース訪問は場所、通行量、社会的ダイナミクスによって促されます。バーチャルイベントでは、ブース訪問は意図によって促されます。 参加者は、直前に視聴したセッションの内容と合致するもの、調査中の課題に関連する内容、または追跡調査したい内容が見つかった際にブースをクリックします。これにより、バーチャルブースでの接触数は減少しますが、質の高い接触が大幅に増加します。

2. ストレステストを実施し、デバイスを横断したストリーミング品質を確認する

自社チームで負荷テストを実施しましょう。ピーク時のストリーミング性能、低帯域幅環境、モバイルホットスポット、ブラウザ変更時などを確認し、慎重に評価してください：

音声に遅延は生じませんか？

ビデオはどのくらいで安定しますか？

インターネット接続が不安定な場合の代替手段は用意されていますか？

💡 プロのアドバイス： プラットフォームのCDN配布マップを確認しましょう。グローバルにCDNノードを展開していない場合、海外の参加者はバッファリングの問題に直面する可能性があります。

3. 実際の統合の深さを評価する

選択したプラットフォームが50の連携機能をリストに載せていても、その80%は片方向連携である場合があります。例えば、以下の点を必ず確認してください：

CRMデータは双方向で同期されますか？

分析後のフィールドをデータベースにどのように取り込むことができますか？

プラットフォームはリアルタイム同期をサポートしていますか？

エンゲージメントメトリクスはコンタクトレコードに紐づいていますか？

チェックリスト：プラットフォーム評価の「やること」と「やることでないこと」

✅ これをやること ❌ こんなことはやらないでください ツールを絞り込む前に、明確なイベント目標を定義する 成功の定義が明確でない状態でデモを開始する イベントの種類（ウェビナー、カンファレンス、ハイブリッド）に合った仮想プラットフォームを選択する すべてのイベントフォーマットに同じプラットフォームが同等に機能すると仮定する 目標に連動したエンゲージメント機能を優先する 使わない派手な機能でツールを選んではいけない 実際のスピーカーとワークフローを用いた現実的なパイロットテストを実施する 洗練された営業デモだけに頼る 参加者の参加フローとモデレーター操作をテストする ライブ配信中のプレッシャー下でのイベント主催者の経験は無視する 参加人数を超えた分析指標を評価する 登録数と参加率を十分なメトリクスとして扱う 試用版期間中にCRMおよびマーケティング統合の検証を行う 「統合」とはシームレスなデータフローを意味すると仮定する 将来のイベントを見据えた拡張性を評価し、今日のイベントだけにとどまらないこと 現在の参加者サイズのみに最適化すること 運用上の努力と隠れたコストを考慮に入れる 価格だけでプラットフォームを比較する イベント後のワークフローとフォローアップのプランを立てる イベントを単発の実行として扱う

ClickUpでインパクトのあるバーチャルイベントを運営

バーチャルイベントプラットフォームの選び方を考える際、最終的に重要なのは一点です。それは、チームの仕事を容易にするツールを見つけることです。

イベント前・開催中・終了後の全仕事をサポートするプラットフォームが必要です。

ClickUpがそれを最も優れた形で実現します。

バーチャルイベントソフトウェアがライブ体験を管理する一方で、ClickUpはプラン、調整、自動化、測定を一元的に実現します。

AI、自動化機能、エージェントを単一ワークスペースに統合したClickUpは、あらゆる規模のバーチャルイベントを支える運用基盤となります。今すぐClickUpに無料で登録しましょう。

よくある質問

必須の仮想イベントプラットフォーム機能は以下の通りです：信頼性の高いライブ配信、チャット・投票・質疑応答などの組み込み型参加者エンゲージメント機能、柔軟な登録・アクセス制御、オンデマンド視聴可能なセッション録画、高度な分析機能。

バーチャルイベントプラットフォームは、マーケティングツールやCRMツールと連携します。これはネイティブ連携、API、またはwebhookを介して行われます。これらの連携により、登録データ、参加データ、エンゲージメントデータが自動的に同期されます。これにより、手動でのエクスポートなしに参加者をセグメント化し、フォローアップをトリガーし、成果を追跡することが容易になるため重要です。

追跡すべき重要なメトリクスには、エンゲージメントレベル、セッション継続率、デモリクエストやコンテンツダウンロードなどのフォローアップ行動、オンデマンド視聴が含まれます。また、エンゲージメント参加者あたりのコストを算出したり、イベントインサイトが今後のフォーマット・メッセージング・全体的なパフォーマンスをいかに改善するかを評価することも可能です。

ウェビナープラットフォームは、よりシンプルな単一セッションのネットワーキングイベント向けに設計されています。基本的なインタラクションでコンテンツを配信します。バーチャルカンファレンスプラットフォームは、複数セッション、複雑なアジェンダ、スピーカー管理、トラック間でのより豊かなエンゲージメントをサポートします。イベントに並行セッションが含まれる場合や複数日にわたる場合は、通常、カンファレンスプラットフォームの方が適しています。

ClickUpは、バーチャルイベントに関連するすべての業務の管理を支援します。イベントプラットフォームがホスティングや参加者のエンゲージメントを担当する一方で、ClickUpはタイムラインの計画、登壇者の調整、承認プロセス、共同作業、イベント後のフォローアップを単一のワークスペースでサポート。これによりイベント運営の一貫性が向上し、拡張も容易になります。