コーディングにおけるPerplexityとClaudeの比較：開発者にとって優れたAIはどちらか？

複雑なAPI統合でお困りですか？最新のドキュメントを検索するAIツールと、コードベース全体を読み取れるAIツール、どちらを選びますか？

これは開発者が日々直面する選択です。PerplexityとClaudeはプログラミング界隈で最も話題になるAIアシスタントの2つとなりましたが、その動作原理は根本的に異なります。

Perplexityはリアルタイムでウェブを検索し最新の回答を提示します。Claudeは数千行のコードを読み込み、アーキテクチャについて推論します。

本記事では、コードの品質、デバッグ支援、開発対象の理解度という、リリース時に重要な要素に基づき、コーディングにおけるPerplexityとClaudeを比較します。

PerplexityとClaudeの比較概要

以下に両ツールの要約テーブルと追加ツールを掲載します：

比較基準 Perplexity Claude ボーナス：ClickUp ⭐️ 主な機能 高速なウェブベースのコード応答を提供する回答エンジン 複雑なコーディングタスクのための推論優先モデル コード、ドキュメント、プロジェクト管理のためのコンテキストAIを備えたオールインワンワークプラットフォーム コーディング支援 リアルタイムソースからのクイックスニペットと修正 強力なマルチステップコードが言語を横断して支援します 文脈に応じたコード提案、コードブロック生成、エンジニアリングワークフローのサポート コード生成 短いスクリプトや例に適しています 完全な機能のための、より一貫性のある構造化された生成 ワークスペースのコンテキストを活用し、チームの規約やプロジェクト構造に合致したコードを生成します デバッグ 検索による既知の修正策の発見に最適 詳細なエラー分析と根本原因の特定 関連ドキュメント、過去のバグ報告、コードスニペットを抽出。文脈に沿ったトラブルシューティングを実現 文脈処理 検索重視；長文コードの文脈は限定的 マルチファイルプロジェクトに適した大規模コンテキストウィンドウ タスク・ドキュメント・コードベースからの深い文脈理解。コードがプロジェクト履歴やドキュメントとリンクされている カスタム 基本的なプロンプト制御 強力なスタイル、ペルソナ、システムプロンプトの調整 マルチモデルサポート（Claude、ChatGPT、Gemini、ClickUp AI）；チームのワークフローとスタイルに適応 コラボレーション 迅速な共有回答に最適 ペアプログラミングや反復的なレビューに適している コード・ドキュメント・タスクのリアルタイム共同編集チームディスカッションとリンクされているAI提案機能 ユースケース ライブラリ検索、迅速なデバッグ、APIの例 機能構築、リファクタリング、ドキュメント作成 エンドツーエンドのソフトウェア開発：プラン、コード、ドキュメント作成、レビュー、リリース 連携機能 ブラウザ/拡張機能ベース サードパーティツール経由でAPIとIDEに親和性あり プロジェクト管理、ドキュメント、チャット、ダッシュボードを単一ワークスペースでネイティブ統合

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

Perplexityとは？

viaPerplexity

Perplexityはリアルタイムでウェブを検索し、最新のソースに基づく回答を提供する回答エンジンです。複数の情報源から情報を統合し、引用付きで直接的な回答を提示します。

開発者にとってこれは、最新のドキュメント、フレームワークのリリースノート、最新のAPI変更をすべて入手し、それらをワークフローに直接取り込むことを意味します。

エラーメッセージのトラブルシューティングや新技術の学習時、Perplexity AIはオンラインで入手可能な最新情報とユーザーを接続します。これにより、ドキュメントの更新が頻繁に行われる環境において特に有用です。

Perplexityの主な機能

Perplexityは検索機能とAIツールを統合し、技術的な質問に対して出典付きの回答を提供します。開発者が頼りにする主な機能は以下の通りです：

機能 #1: 引用付きウェブ検索

ウェブに関する質問に正確な回答を得る

Perplexityは質問と同時にインターネットを検索し、最新のドキュメント、APIリファレンス、GitHubの問題、コミュニティディスカッションを抽出します。すべての回答には、公式ドキュメント、Stack Overflowのスレッド、最新のブログ記事など、元の情報源が直接リンクされていることが含まれます。

機能 #2: プロ検索モード

プロ検索モードでコードを分析

プロ検索はPerplexityの高度な推論モードであり、回答前に深い分析を行います。応答には時間がかかりますが、複数の情報源を徹底的に調査し、情報の質を評価し、詳細な技術的説明を提供します。

システムアーキテクチャやパフォーマンス最適化に関する複雑な質問、あるいは問題解決のための複数アプローチの比較において、Pro Searchは基本検索では見逃されがちなニュアンスを精査します。

機能 #3: プロジェクト整理のためのコレクション

コレクションでチャットスレッドを整理

コレクション機能を使えば、特定のプロジェクトや研究テーマに沿って、検索内容、情報源、会話を整理できます。

認証ライブラリの評価、データベース移行戦略の調査、新フレームワーク向けリソース収集などを行う場合、関連する検索を保存して技術文書を作成し、ナレッジベースを構築できます。

コレクション機能はコラボレーションをサポートし、チームメンバーが発見した情報を提供し、一元化されたスペース内で研究内容を共有できるようにします。

Perplexityの価格設定*

Free

Perplexity Pro: 月額20ドル

企業プロ: ユーザーあたり月額40ドル

企業・マックス: ユーザーあたり月額325ドル

* 最新の価格についてはツールの公式サイトをご確認ください

🎥 ビデオで確認：このビデオでは、コード生成・バグ検出・改善提案を行い、集中して開発できる最高のAIエージェントを紹介します。 内容： ✔ コード生成からバグ修正まで、最高のAIコーディングアシスタント✔ 比較：GitHub Copilot vs. ClickUp vs. Tabnine vs. その他✔ IDEとワークフローへのAIコーディングエージェント組み込み方法✔ 落とし穴を回避しコードベースを健全に保つためのヒント これを起点に開発ワークフローをレベルアップさせ、AIエージェントに雑務を任せつつ、あなたが主導権を握り続けましょう。

Claudeとは？

viaClaude

ClaudeはAnthropicが開発したAIアシスタントで、長文の文脈を把握した会話を通じてコードの理解と生成に特化しています。

AIコーディングツールとしてClaudeが際立つ点は、その巨大なコンテキストウィンドウにあります。単一の会話で数十万トークンを処理可能です。 これによりClaudeはコードベース全体を読み込み、複数の関連ファイルを同時にレビューし、長大なエラーログを分析し、複雑な技術的議論全体にわたって理解を維持できます。

Claudeは技術的な問題の解決策を導き出し、複雑な概念を説明し、詳細なトレードオフ分析を通じて設計判断の検討を支援します。

Claudeの主な機能

Claudeをコーディングに活用すると、高度な技術仕事と持続的なコラボレーション向けに設計された機能を利用できます。開発タスクにおいて価値ある理由はこちらです：

機能 #1: 高度なコード理解 + 生成

Claude AIでPython機能を書く

Claude SonnetはPython、JavaScript、TypeScript、Java、C++、Go、Rustなど数十のプログラミング言語でコードを読み書きします。構文を超え、Claudeはデザインパターン、アーキテクチャ原則、フレームワーク固有の規約を理解します。

適切なエラー処理を備えた完全な機能を生成し、可読性とパフォーマンス向上のためのコードリファクタリングを行い、エッジケースを含む包括的なテストスイートを記述し、複雑なアルゴリズムをステップごとに説明できます。

機能 #2: インタラクティブなコード開発のためのアーティファクト

Claude Artifactsで生成されたコードを表示

Claudeが大量のコードを生成する場合、アーティファクトを作成します。これはインタラクティブなパネルであり、構文強調表示されたフォーマット済みコードのビュー、実装内容をエディターへの直接コピー、バージョン間の反復処理が可能です。

Claudeに手法の変更や異なるパターンの試行を依頼すると、会話履歴を保持したままアーティファクトが更新されます。

機能 #3: プロジェクト知識の統合

プロジェクト知識をClaudeにアップロード

Claudeは会話中にプロジェクトのREADMEファイル、貢献ガイドライン、スタイルガイド、既存ドキュメントを処理・参照できます。これにより、要件を繰り返し説明する必要なく、チームの慣習・アーキテクチャ決定・コーディング標準に沿った応答が得られます。

プロジェクト内にドキュメントを一度アップロードすれば、Claudeの提案は確立されたパターンを尊重します。

Claudeの価格*

個人向け

Free

プロ： 月額20ドル

Max: ユーザーあたり月額100ドルから

チーム

スタンダードプラン: ユーザーあたり月額30ドル

プレミアム席：1ユーザーあたり月額150ドル

企業

カスタム価格設定

教育

カスタム価格設定

* 最新の価格についてはツールの公式サイトをご確認ください

💡 プロのコツ：プロンプトチェイニングを活用し、複雑なタスクをステップごとにAIコーディングツールに指示しましょう： AIにロジックやアプローチの概要を説明するよう求めるプロンプトから始めましょう

その概要に基づいて実際のコードを生成するには、2つ目のプロンプトを入力してください

コードをリファクタリングまたは簡素化するための別のプロンプトを追加してください

最後に、テストやエッジケースのチェックを求めるプロンプトで締めくくる

コーディングにおけるPerplexityとClaudeの機能比較

ClaudeとPerplexityはどちらも開発者に価値ある機能を提供しますが、コーディング支援へのアプローチが異なります。Perplexityは最新のウェブリソースやドキュメントとの接続に優れ、Claudeは膨大なコンテキストを用いた深いコード分析と推論を専門としています。

両者の比較をしてみましょう。🧑‍💻

機能 #1: リアルタイム情報アクセス

ソフトウェア開発において、急速に進化するフレームワークや新たに発見されたバグといった課題に対処する際、最新情報へのアクセスが極めて重要となります。

Perplexity

Perplexityはクエリごとにリアルタイムでウェブを検索し、最新のドキュメント、直近のStack Overflowディスカッション、GitHubの問題、開発者ブログから情報を抽出します。

引用元は情報の出所を正確に示し、クリックして全文の文脈を確認したり技術的な詳細を検証したりできます。

Claude

Claudeのトレーニングデータは2025年1月まで網羅しており、膨大なプログラミング知識と確立されたベストプラクティスをカバーしています。

成熟した技術、言語の基礎、安定したフレームワークに関する質問については、Claudeは外部情報源を必要とせず、トレーニングデータから直接回答できます。ウェブ検索機能も備えていますが、コーディング関連の質問に対してはデフォルトで検索を行いません。

🏆 勝者：Perplexityがこのラウンドを制しました！最新のベストプラクティスに沿った解決策を頻繁に検証する必要がある開発者に最適です。

機能 #2: コードベースの理解と文脈把握

プロジェクトの各部分がどう接続されるかを理解するには、全体像を把握する必要があります。コード作成におけるPerplexityとClaudeの比較結果を見てみましょう：

Perplexity

Perplexityはフォローアップ質問でも文脈を保持した会話処理が可能で、特定トピックのドリルダウンに役立ちます。Proプランではファイルアップロードによる分析も利用できます。ただし、Perplexityが同時に処理できるコードの量には実用的なリミットがあります。

Claude

Claudeの20万トークンというコンテキストウィンドウは、開発者の生産性向上に最適です。10～15個の大規模なコードファイルを貼り付けると、Claudeはそれらの相互作用を分析し、ファイル間の不整合を特定し、アーキテクチャ改善を提案し、リファクタリングタスクの全容を理解します。

🏆 勝者：Claudeの勝利！このカテゴリーでは圧倒的な優位性を示しました。プロジェクト構造全体を処理し、深い文脈を維持する能力により、Claudeの有効性は格段に高まります。

機能 #3: コード生成の品質

ベストプラクティスに従い、エッジケースを適切に処理する動作するコードを生成できるかどうかが、開発者向けAIツールが時間を節約するのか、それともより多くの仕事を生み出すのかを決定します。

Perplexity

Perplexityはドキュメント、チュートリアル、コミュニティリソースからコード例を生成します。最新のソースを検索するため、コードは現代的な構文や直近のAPI変更を反映していることが多いです。ただし、コード生成はPerplexityの主目的ではありません。その焦点は、ウェブ上の関連する例や説明をユーザーに接続することにあります。

Claude

Claudeは、エラー処理、エッジケース、保守性に細心の注意を払った包括的で実運用可能なコードを生成します。テストを記述し、適切なドキュメントを追加し、セキュリティ上の影響を考慮します。コード品質は、言語の慣用表現、フレームワークの慣例、ソフトウェア工学の原則に対する深い理解を一貫して反映しています。

🏆 勝者：Claudeを選択しましょう！より優れた推論、包括的なエラー処理、アーキテクチャへの深い配慮を備えたコードを生成します。

Redditで議論されるコード作成向けPerplexity vs. Claude

ユーザーがコーディング用途でPerplexityとClaudeをどう評価しているか、Redditの議論を調査しました。以下にその意見をご紹介します。

あるユーザーは、Perplexityがより広範な作成タスクをサポートする方法を次のように説明しています：

私はPerplexity Pro Labsをウェブページ作成、画像生成、スタイリング効果のコーディングなどに活用しています…詳細な説明付きで全ステップを提供してくれます…ご自身のプロンプトを理解し最適なツールを選択してください。

私はPerplexity Pro Labsをウェブページ作成、画像生成、スタイリング効果のコード化などに活用しています…詳細な説明付きで全ステップを提供してくれます…ご自身のプロンプトを理解し最適なツールを選択してください。

別のユーザーは、その技術的な強みとリミットを指摘しました：

Perplexityは堅牢なRAGシステムを備えている…ただし、コンテキストウィンドウのリミットは約6万文字である。

Perplexityは堅牢なRAGシステムを備えている…ただし、コンテキストウィンドウのリミットは約6万文字である。

コーディングの深さに関して、あるRedditユーザーは次のように共有しています：

最適なのはソネット3.5とo1だが、非常に単純な作業以外ではコーディングにPerplexityを使用しないこと。そもそもその用途には向いていない。[…] Perplexityが真価を発揮するのは、（ほぼ最新の）情報が重要な研究タスク（例：新規ライブラリに関する情報収集）に限られる[原文ママ]

最適なのはソネット3.5とo1だが、非常に単純な作業以外ではコードにPerplexityを使用しないこと。そもそもその用途には向いていない。[…] Perplexityが真価を発揮するのは、（ほぼ最新の）情報が重要な研究タスク（例：新規ライブラリに関する情報収集）に限られる[原文ママ]

別のReddit ユーザーがClaude AIのレビューを共有し、その優位性を説明しています：

コーディングが主な用途なら、Perplexityは最適な選択肢とは言えません。GitHub連携などの専用機能を備えたClaudeの方が理想的です。

コーディングが主な用途なら、Perplexityは最適な選択肢とは言えません。GitHub連携などの専用機能を備えたClaudeの方が理想的です。

ClickUpのミーティング：コーディングにおけるPerplexityとClaudeの最適な代替ツール

PerplexityとClaudeはコード生成や修正に役立つかもしれませんが、これら（およびその他のツール）を頻繁に切り替えることはAIスプロールを助長します。AIツール間を移動するたびに時間と文脈、作業の勢いを失い（複数のサブスクリプション料金も発生！）、結局は非効率に陥ります。コーディング、計画立案、コラボレーションがシームレスに接続される単一の環境が必要です。

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースであり、あらゆる業務アプリ、データ、ワークフローを統合します。

ClickUpでは、コードドキュメント、スプリントタスク、技術仕様書、チームディスカッションが一つのワークスペースに集約されます。AIは単なる個別の質問だけでなく、開発コンテキスト全体を理解できるのです。

ClickUpはコンテキストスイッチングを削減するために設計されました。人間とエージェントが共にコード（そして開発者ネタを共有）できる100%のコンテキストと単一の場所を提供することで、生産性を静かに蝕む「ワークスプロール」を根絶します！

その方法はこちら。👀

ClickUpの優位点 #1: コンテキストAI

コーディングセッション中も、ClickUp Brainのサポートで中断なく作業を継続

ClickUp Brainはソフトウェアチームに単一のAIシステムを提供し、分散したツールを置き換え、コンテキストを1つのワークスペース内に保持します。Claude、ChatGPT、Geminiなど複数のAIツールに分散していた知能と機能を統合します。

例えば、タスクやドキュメント、システム知識を既にClickUpで追跡しているとします。ClickUp Brainはその文脈を自動的に活用します。コードブロックの貼り付けやファイルの再アップロード、背景情報の再説明は不要です。

この文脈を活用し、コーディング中に正確な提案を行います。例えば、過去のAPI決定に関する簡単な要約をリクエストすると、関連するClickUpドキュメントを抽出し、その根拠を分析して明確な説明を提供。現在の仕事を継続する手助けをします。

同僚のように振る舞い、コードも書けるエージェント

ClickUpのアンビエントエージェントはワークスペース全体と深く連携し、実際のタスクを実行し、ワークフローを自動化し、プロジェクト管理環境内で直接コラボレーションできます。

スタンドアロンのAIモデルとは異なり、ClickUpのエージェント（ClickUp Codegenなどの特化型を含む）は、タスクの割り当て、本番環境対応コードの生成、コードに関する質問への回答、さらにはコーディングニーズに基づいたタスクの作成や更新が可能です。これら全てを、実際のプロジェクトデータ、コメント、ドキュメントを参照しながら実行します。

コーディング支援と実際のプロジェクト実行をシームレスに連携させることで、ClickUpのAIエージェントはチーム内での開発作業や複雑なプロジェクト管理において、開発者にとって他に類を見ない強力なツールとなります。

複数のプレミアムAIモデルを一箇所に集約

さらに、ClickUp Brainは複数のLLMを一元的に提供します。

タスクに応じてClaude、ChatGPT、Gemini、またはClickUp独自の特化モデルから選択可能です。このアプローチにより、調査には正確な回答を、リファクタリングには構造化された推論を、デバッグには明確な説明を提供します。

一つのシステム内で作業しながら、プラットフォームを切り替えることなく、異なるAIモデルの強みを活用できます。

ClickUp Brainでツールを切り替えずに複数のLLMを活用

実際のプロジェクト構造に適合するコード生成

さらに、ClickUp Brainは既存のフレームワークに沿ったコードを生成します。

ClickUp Brainでチームの構造に合ったコードを生成

チームが特定の命名規則を使用している場合や厳格なモジュールパターンに従っている場合、ClickUp Brainはタスクやドキュメントからそれらのパターンを学習し、それらを尊重した提案を生成します。このアプローチにより推測作業が不要になり、リクエストから実装への移行をより効率的に行えます。

📌 このプロンプトを試す：以下の問題を解決する、クリーンで簡潔、かつ本番環境対応のコードを記述してください。必要な箇所にのみコメントを含め、不要な説明は避け、完全なコードブロックを出力してください。コードはベストプラクティスに準拠し、容易に変更可能なものであること。 課題：ユーザーが期間を設定し、カウントダウンを行い、終了時に通知を表示するシンプルな生産性タイマーを構築すること。

💡 プロの秘訣： 機能の動作を正確に説明したり複雑なロジックを解説したりする音声付きClickUp Clipを作成し、技術文書やタスクコメントへ直接埋め込みましょう。

Brainを超える最強のAIを解き放て

ほとんどのAIコーディングツールは、その瞬間に与えられたコードスニペットや質問しか認識しません。ClickUp BrainGPTは、開発ワークスペース全体にアクセスできる点が異なります。

ClickUp内からBrainGPTを使用して主要AIモデルを切り替え

スプリントタスク、技術仕様書、APIドキュメント、過去のコードレビュー議論、チームの決定事項を把握しています。 これは、BrainGPTが既存のコードベースのパターンに沿った実装を提案し、ユーザーストーリーから実際の受け入れ基準を参照し、構築中の機能間の依存関係を理解できることを意味します。 プロジェクト固有の文脈を理解するコーディングアシスタントとして機能します。

これらに加え、BrainGPTは以下の機能も提供します：

ClickUp Brain MAXの「Talk To Text」でコードや指示を音声入力しましょう

コード、ドキュメント、会話の横断検索 : Brain MAXの統合検索機能は、技術文書、過去のコードに関するコメント内での議論、アーキテクチャ決定記録、接続されたリポジトリから関連情報を発見します

多様なコーディングタスクに対応する複数AIモデル：ClickUp Brainと同様に、Brain MAXもChatGPT、Claude、Geminiなど主要AIモデルをワークスペース内に統合します

💡 プロの秘訣： デイリーStandUpやスプリント計画にClickUp SyncUpsを活用し、ClickUp Brainが自動的に障害要因、アクションアイテム、技術的決定事項を追跡タスクとして抽出させましょう。

ClickUpの優位点 #2: 技術文書

ClickUp Docsはタスク、スプリント、ディスカッションと連動しているため、ドキュメントは常に記述対象の仕事とリンクされています。

ClickUp Docsでエンジニアリングタスクとドキュメントをリンク

たとえば、チームで共有のエラー処理パターンを定義したとしましょう。

スラッシュコマンドでクリーンなコードブロックを作成し、スニペットをドロップすれば、チャットスレッドやスクリーンショットで紛失することのない、チームにとって信頼できる参照ポイントを提供できます。

ClickUpドキュメントで読みやすいコードスニペットを保存

さらに、ClickUp BrainはDocs機能をさらに強化します。タスク、コメント、既存ページをスキャンし、技術的な詳細を正確に保つ明確なセクションを自動フォーマットします。

チームがデプロイスクリプトを更新したり、新たな連携機能を導入したりする場合を考えてみましょう。ClickUp Brainは関連する仕事内容を分析し、ドキュメントに直接組み込める構造化された説明を生成します。この手法により、ドキュメントは常に最新の状態に保たれ、複数のツールで同じ更新内容を書き直す努力が省けます。

ClickUp Brain in Docsで技術文書を作成する

🚀 ClickUpの優位性： 開発中のルーチン作業をClickUpエージェントで自動化。 ClickUpエージェントで一貫したエンジニアリングワークフローを実行 例えば、機能タスクを完了しコードレビューに移行するとします。 エージェントが関連サブタスクを更新し、レビュー担当者を割り当て、チームチャットに要約を投稿し、ClickUp Brainで作成された最新のドキュメントを添付ファイルとして添付します。このフローにより高い勢いを維持し、毎日同じ一連のアクションを完了するためにツールを切り替える散発的な努力を排除します。

ClickUpの優位性 #3: ソフトウェアプロジェクト管理

エンジニアリングチームに、ClickUpのアジャイルPMソリューションで迅速なセットアップを提供しましょう。

ClickUpソフトウェア開発テンプレートを試して、スプリント、バックログ、機能、バグ、リリースをソフトウェアチームの構築・リリース方法に合った構造で整理しましょう。新規サービスの立ち上げや新たなサイクルを開始することを想定しています。

テンプレートを読み込み、優先度を配置するだけで、システムをゼロから設計することなくプラン段階へ直行できます。このソフトウェア開発テンプレートの主な要素は以下の通りです：

エンジニアリング仕事のアクティブなサイクルを定義するスプリントリスト

機能、バグ、技術的負債、調査タスクを管理するバックログ

大規模な取り組みを管理可能な単位に分割するロードマップアイテム

スプリント割り当て、複雑度、コンポーネント、 リリースタグ用のClickUpカスタムフィールド

ボード、リスト、タイムライン、ワークロードマップで作業を整理するビュー

機能と修正の進捗状況を示すリリース追跡構造

ユーザーがClickUpの使用体験を共有しています：

当社ではソフトウェア開発プロジェクトの追跡にClickUpを活用しています。複数プロジェクトとチームの管理が格段に容易になり、スクラムや現代的なアジャイルプロジェクトを扱う上で、これまで使用した中で最高のツールの一つです。

当社ではソフトウェア開発プロジェクトの追跡にClickUpを活用しています。複数プロジェクトとチームの管理が格段に容易になり、スクラムや現代的なアジャイルプロジェクトを扱う上で、これまで使用した中で最高のツールの一つです。

開発者インサイトを一目で把握

さらに、ClickUpダッシュボードはソフトウェアチームにリアルタイムの指令センターを提供し、製品サイクル全体の状態を表示します。追跡したい項目、表示方法、チームにとって最も重要なデータソースを自由に制御できます。

ClickUpダッシュボードでスプリントとリリースのリアルタイムインサイトを可視化

開発チームがスプリント14を進行中、QAチームが修正をリリースに向けてプッシュしている状況を考えてみましょう。ダッシュボードを開けば、完了タスク、ブロックされているアイテム、アクティブなバグ、ベロシティ、チームの作業負荷、対応が必要なリリースなど、すべてが一箇所で確認できます。

ダッシュボード内のAIカードがさらなる明確さを提供。スプリント活動とタスクの進捗を分析し、チームがリスクを早期に発見する手助けとなる洞察を提示します。

ダッシュボードを使用して以下のKPIを追跡：

ClickUpを中心にツールスタックを再構築する

Perplexityは迅速な調査と最新の回答を提供します。

Claudeは複雑なリファクタリング時に深い推論と強力なサポートを提供します。両者とも開発者の現実的な課題を解決しますが、チームの仕事を生み出す現場に直接関与するものではありません。

ClickUpは異なるアプローチを取ります。スプリント、ドキュメント、タスク、会話、AIを同一ワークスペースに統合します。

ClickUp Brainは技術的文脈を理解し、エンジニアリングメモをフォーマットし、ドキュメントを更新し、構造化されたコードを記述し、開発サイクルのあらゆる段階をサポートします。AIスプロールに陥らせることなく。

今すぐClickUpに登録し、最初のスプリントからスマートに構築を始めましょう！ ✅