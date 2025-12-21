[年]に試すべき11のベストAttio代替ツール

ビジネス構築の初期段階は混乱しがちです。そこにCRMがさらに混乱を招く必要はありません。見込み客をアップロードし、いくつかのフィールドを設定し、チームを連携させ…すると何かが壊れます。列が同期しない、フィールド名が変更できない、あるいはデータの半分が「絶対に作成していない」フォルダに消えてしまうのです。

この段階でAttioを試したことがあるなら、共感できるかもしれません。

顧客データがスプレッドシート内よりもCRM内で管理しづらくなった時、それはアティオの代替ツールを検討すべきサインです。

本記事では、Attioの代替ツールのリストをその強み・弱み・価格帯・最適なユーザー層とともに厳選してご紹介します。さあ、探求を始めましょう！🔭

なぜAttioの代替ツールを選ぶべきか？

多くのAttioユーザーは、CRM導入時に以下の課題に直面していると報告しています：導入プロセスの遅延、ワークフローの混乱、カスタムの制限など。

チームがAttioの代替ツールを探す主な理由を見てみましょう：

11のAttio代替ツール一覧

これらのCRMソフトウェアの比較評価は以下の通りです：

👀役立つヒント：すべての営業パイプラインが同じとは限りません。自社の営業プロセスに合わせてパイプラインのフェーズを調整しましょう。一般的なフェーズ例：見込み客の選別 → ディスカバリーコール → 提案書送付 → 交渉 → 成約/失注。無料の営業パイプラインテンプレートを活用して、すぐに構築を始めましょう。

活用すべき最高のAttio代替ツール

このリストに掲載されている各ツールは、顧客データの管理、クライアントのオンボーディング、パイプラインの追跡、営業チームやカスタマーサポートチームのサポートにおいて、それぞれ独自のアプローチを提供します：

1. ClickUp（CRM、プロジェクト管理、コラボレーションを統合した最高のプラットフォーム）

現代的な顧客関係管理とは、複雑な営業パイプラインを通じた商談の追跡とフォローアップワークフローの自動化を意味します。マーケティングと営業チーム間の連携、顧客とのやり取りの記録、そしてあらゆる関係性に関する単一の信頼できる情報源の維持が求められます。

チームがプロジェクト管理、顧客文書の保管、仕事調整を行う場所とCRMが分離していると、全体像を把握するために常にツールを切り替える必要が生じます。

ClickUpが登場！

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースであり、あらゆる業務アプリ、データ、ワークフローを一元化します。

ClickUp CRMで理想のシステムを構築し、連絡先・顧客・取引を保存・分析しましょう

強力な営業CRMと包括的な業務管理プラットフォームの両方の機能を備えています。営業パイプライン、顧客データ、マーケティング自動化、営業オペレーションが、チームが顧客対応のために実際に行う仕事と連動します。

ClickUpはあらゆる形態の業務の拡散を解消し、場所を問わず100%のコンテキストを提供します。パイプライン管理はプロジェクト納品と直接連携。顧客との会話はサポートチケットや製品リクエストにリンクされています。営業自動化は単独のCRMツール内だけでなく、組織全体にわたるワークフローをトリガーします。

ClickUpのCRMは内部でさらに多くの機能を備えています。詳しく見ていきましょう：

仕事を簡単に整理し優先順位付け

ClickUpタスクはワークスペースの中心に位置し、文脈を一元管理する柔軟な構造を提供します。各タスクはリード、商談、活動、フォローアップ、サポートリクエストを表すことができ、注力すべき事項と担当者を可視化します。

ClickUpタスクにカスタムフィールドを追加し、CRMデータを分類・フィルタリング

ClickUpのカスタムステータス、担当者、期日、チェックリスト、営業自動化機能により、チームはあらゆるやり取りを明確な次のステップに変換できます。

ClickUpカスタムフィールドを活用し、タスクを豊富な動的CRMレコードへ変換。例えば以下を作成可能：

取引価値（通貨） ：各商談の予想収益を追跡します

リードソース（ドロップダウン） ：各リードの発生元（ウェブフォーム、紹介、イベントなど）を分類するための項目

成約確率（パーセンテージ）でパイプラインの健全性を予測し、確信度スコアリングを実現

💡 プロの秘訣： Gmail、HubSpot、MailChimpなどのプラットフォームをClickUpと連携させ、リード育成とキャンペーン追跡を自動化しましょう。リードが特定のフェーズに入った際に自動電子メールシーケンスをトリガーします（例：リードが「関心あり」に移行した際にケーススタディを送信）。電子メールのやり取りはClickUpタスク内に保存し、簡単に参照できるようにします。 1000以上のClickUp連携で、ワークスペース全体を単一プラットフォームに集約

パイプラインを即座に最適化

プラットフォームのAIアシスタント「ClickUp Brain」が積極的に作業負荷を軽減。完全な文脈理解機能により、タスク・ドキュメント・過去の会話・チーム活動を把握し、的確な回答を提供します。

ClickUp Brainにプロンプト：ClickUpワークスペースの文脈に基づき、クライアント向けコミュニケーションメッセージの下書きを作成する

そのプロジェクト管理機能は、パイプラインのレビュー、ボトルネックの特定、進捗報告の作成、さらには取引やキャンペーンの次のステップの提案まで行えます。

例えば、1週間取引が動かない場合、ClickUp Brainが自動的にフラグを立て、フォローアップ案を作成し、パイプライン要約を更新します。次の営業StandUp前に簡易レポートを準備するようプロンプトすることも可能です。

以下にいくつかの例を示します： 過去7日間で進展のない全案件を要約し、次のアクションを提案する

今週返信のない「交渉」フェーズの見込み客向けにフォローアップメッセージを作成する

チームの最近の活動に基づき、第1四半期アウトリーチキャンペーンのステータスを更新してください。

営業分野でのAI導入が初めての方、あるいはAIに関するアドバイスが誇大広告に感じられる方へ——このビデオが必携のガイドです。営業チーム向けに効果を発揮する具体的なツール、プロンプト、テンプレートを明確に解説し、AIを活用した営業手法を体系的に分解します。

反復仕事を自動化 Automationsで実現

ClickUpの自動化機能は、設定したシンプルなカスタムトリガーでワークフローの予測可能な反復作業を処理します。例えば、新規リードが「見込み客」とマークされると、自動的に担当営業にタスクを割り当て、「高優先度」タグを追加し、次のフェーズへ移動させます。

シンプルな「if this, then do that」コマンドでカスタムClickUp自動化を作成

設定可能な自動化の例をいくつかご紹介します： 新規リードを適切なフェーズへ移行する

取引の価値が特定の閾値を超えた際にチームへ自動通知

古い案件の可視性を維持（タスクが5日間更新されていない場合）

AIエージェントが営業担当者の能力を飛躍的に向上させる仕組み

営業向けAIエージェントはツールキットの秘密兵器のような存在。これによりチームは関係構築と戦略立案に集中できます。

ClickUp Autopilot Agentsでカスタムトリガーを設定し、時間のかかる反復タスクを自動化しましょう

設定可能なエージェントの種類は以下の通りです：

リードスコアリングエージェント ：データ駆動型の洞察に基づき、リードを迅速に評価・優先順位付けします

コミュニケーションボット ：顧客との初回対応やフォローアップを管理

データ分析エージェント ：番号を収集・分析し、実用的な知見を生成します

競合情報分析エージェント ：市場動向と競合他社のパフォーマンスを監視

スケジュール管理エージェント：ミーティングの調整とカレンダー管理を簡単に

パフォーマンスとKPIを一目で把握

リアルタイムダッシュボードで営業実績、商談進捗、顧客エンゲージメントを可視化。レポートウィジェットを活用し主要メトリクスを追跡、ボトルネックをビジネス成果に影響する前に特定します。

ClickUpダッシュボードは、営業パイプラインのパフォーマンスをリアルタイムで可視化します。

特定のKPIに合わせたカードでパーソナライズされたCRMダッシュボードを作成し、データ駆動型の意思決定を実現

これらのカードを使って、チームの息づく指令センターとなるカスタムダッシュボードを作成できます：

棒グラフまたはファンネルチャート （フェーズ別取引金額）

円グラフ リードステータス内訳

予測収益用計算カード

リストカード 更新予定一覧

電子メール返信時間追跡カード

さらに、営業サイクル期間、顧客の感情、リソース配分、リスクのある取引、マーケティングアトリビューションの監視も可能です。

💡 プロの秘訣：リスト、ボードビュー、テーブルビュー、ホワイトボードビューを活用し、チームに最適な方法でCRMデータを可視化しましょう。リレーションシップ列を使ってコンタクトをアカウントや取引とリンクさせれば、ナビゲーションと更新がシームレスになります。

テンプレートを活用して最初のCRMを素早く設定

営業パイプライン全体で連絡先、商談、タスクを管理する起点として、ClickUp CRMテンプレートを活用しましょう。承認待ち、見込み客確定、予定済みなど22種類のカスタムステータスを提供し、商談と顧客の進捗を細かく追跡できます。

さらに、CRMアイテムタイプ、コンタクト名、役職タイトルなど8種類のカスタムフィールドにより、詳細なコンタクト情報と取引データを確実に収集できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

その豊富なカスタムオプションは、ユーザーが慣れるのに苦労する可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューが全てを物語っています：

最も気に入っている点は、タスク、ドキュメント、ディスカッション、期限、そして様々なプロジェクトやチーム向けのダッシュボードを、一箇所に集中管理できることです。階層構造（ワークスペース→スペース→フォルダ→リスト→タスク）、カスタムフィールド、ビュー（リスト、ボード、ガントチャートビューなど）により、別々のツールを必要とせずに、非常に異なるワークフローにClickUpを適応させることができます。 共同作業にも最適です：コメント、割り当てコメント、チェックリスト、自動化機能により、担当者の進捗管理が容易になり、複雑なプロジェクトも確実に管理できます。

最も気に入っている点は、タスク、ドキュメント、ディスカッション、期限、そして様々なプロジェクトやチーム向けのダッシュボードを、一箇所に集中管理できることです。階層構造（ワークスペース→スペース→フォルダ→リスト→タスク）、カスタムフィールド、ビュー（リスト、ボード、ガントチャートなど）により、別々のツールを必要とせずに、非常に異なるワークフローにClickUpを適応させることができます。 共同作業にも最適です：コメント、割り当てコメント、チェックリスト、自動化機能により、担当者の進捗管理が容易になり、複雑なプロジェクトも確実に管理できます。

💡 プロの秘訣：営業マネージャーは、取引の健全性やチームパフォーマンスを把握するために、手動でレポートを作成したりCRM記録を掘り下げたりする必要はありません。ClickUp BrainGPTは、CRMデータ全体に基づいて、パイプラインステータス、顧客とのやり取り、販売動向に関する即座の回答を提供します。 音声でメモを口述し、リマインダーを設定し、ワークスペース全体を検索できます 具体的な方法は以下の通りです： 全顧客接点を横断検索 ：取引、タスク、電子メール、ミーティングメモ、文書を横断検索し、特定の顧客会話、契約条件、過去のコミットを即座に発見

手動レポート作成不要の即時パイプライン分析 : BrainGPTに「今四半期に失注リスクのある案件は？」と質問すれば、ワークスペース全体の実際の案件フェーズ、活動ログ、成約予定日に基づいた回答が即座に得られます

音声操作で外出先でもCRMを更新 ： 通話内容をテキスト変換し 、顧客との通話記録を残したり、商談フェーズを更新したり、クライアントとのミーティング後にメモを追加したりできます。運転中やアポイントメントの合間にも利用可能です。

タスクに応じた最適なAIモデルを選択：BrainGPTは複数の大規模言語モデル（LLM）を提供。Claudeでパーソナライズされた営業電子メール作成、ChatGPTで取引パターンの分析、その他のモデルで特定営業タスクを実行可能

2. HubSpot CRM（大規模な営業とマーケティングの連携に最適）

viaHubSpot

HubSpotは、マーケティング、営業、サービスを統合したいチームに最適です。基本機能（連絡先、商談、電子メール、フォーム）をカバーする無料CRMから始め、必要な場合にのみ機能を追加できます。さらに、全員が同じ顧客情報で仕事ができる共有CRMデータベースを構築可能です。

このプラットフォームはインバウンドアプローチを基盤に構築されているため、コンテンツ主導のリード育成、シンプルな自動化、体系的なフォローアップを自然にサポートします。ニーズが変化した場合には、マーケティングオートメーション、セールスシーケンス、チケット管理、ナレッジベース、データ同期、さらにはCMS機能まで、必要なhubを追加できます。

HubSpot CRMの主な機能

HubSpot CRMの制限事項

HubSpot CRMの価格設定

Free

プロフェッショナル: ユーザーあたり月額50ドル

企業: ユーザーあたり月額75ドル

HubSpot CRMの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (14,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (4000件以上のレビュー)

実際のユーザーはHubSpot CRMについてどう評価しているのか？

G2レビュアーのコメントをご紹介します：

HubSpotマーケティングハブがCRMとマーケティングプラットフォームの両方としてシームレスに統合され、唯一の信頼できる情報源として機能している点が気に入っています。マーケティングキャンペーン、セグメント、レポート、電子メールを効率的に管理でき、日常業務に不可欠です…ただし、成長するにつれて明らかになる制限もあります。例えば、動的コンテンツの拡張や複雑なマルチブランチワークフローの構築は、すぐに扱いにくくなる可能性があります…

HubSpotマーケティングハブがCRMとマーケティングプラットフォームの両方としてシームレスに統合され、唯一の信頼できる情報源として機能している点が気に入っています。マーケティングキャンペーン、セグメント、レポート、電子メールを効率的に管理でき、日常業務に不可欠です…ただし、成長するにつれて明らかになる制限もあります。例えば、動的コンテンツの拡張や複雑なマルチブランチワークフローの構築は、すぐに扱いにくくなる可能性があります…

3. Folk（温かいアプローチを管理する関係重視のチームに最適）

viaFolk

Folkは、個人や小規模チーム向けに設計された軽量で関係性重視の共同CRMです。人脈管理を簡単かつ柔軟に行いたい方々に最適です。AirtableやNotionのようなツールでお馴染みのスプレッドシートスタイルを採用しており、連絡先、パイプライン、プロジェクトの整理が簡単に行えます。

このプラットフォームはあらゆる関係性を一元管理します：顧客、候補者、パートナー、投資家、協力者。これにより、営業だけでなく採用や資金調達にも同様に効果を発揮します。LinkedIn、Gmail、ブラウザからのワンクリック連絡先取得により、Folkはネットワーク構築と強化の障壁を低減します。

Folkの主な機能

スマートフィールド と見込み客をランク付けするAI搭載の マジックフィールド でリードを優先順位付け

自動化された シーケンス と キャンペーン を活用し、AI生成コンテンツ提案によるパーソナライズされた一括アプローチを実現

連絡先リスト、メモ、やり取りのタイムラインを共有し、チームが会話の内容を可視化できるようにして、重複した連絡を防止します。

フォークのリミット

柔軟な価格設定

スタンダード: ユーザーあたり月額25ドル

プレミアムプラン: ユーザーあたり月額50ドル

カスタム料金: ユーザーあたり月額100ドルから

ユーザー評価とレビュー

G2: 4.5/5 (290件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (40件以上のレビュー)

実際のユーザーはFolkについてどう評価しているのか？

レビューからの引用：

Folk CRMは複雑ではありません。シームレスで、日常業務を容易にする統合機能やカスタム機能を提供します…LinkedInとの連携は時々不安定になることもありますが、これはLinkedInがサードパーティ（特にFolkのような小規模なプレイヤー）をブロックしようと懸命に努力している状況では当然のことです…

Folk CRMは複雑ではありません。シームレスで、日常業務を容易にする統合機能やカスタム機能を提供します…LinkedInとの連携は時々不安定になることもありますが、これはLinkedInがサードパーティ（特にFolkのような小規模なプレイヤー）をブロックしようと懸命に努力している状況では当然のことです…

💡 プロの秘訣：新しいCRMでフェーズをカスタムする前に、BANTフレームワーク（予算・決定権・必要性・タイムライン）でリードの適格性判断ロジックを検証しましょう。これによりパイプラインの過剰な混雑を防ぎ、CRMが真に重要な要素を追跡することを保証します。

4. Pipedrive（視覚的なパイプラインと取引追跡に依存する営業チームに最適）

viaPipedrive

Pipedriveは、営業担当者が勢いを保ちながら取引を前進させるのに役立つ視覚的なパイプラインを中核に据えた、営業主導型のCRMです。オールインワンプラットフォームを目指さず、代わりに営業担当者が必要とするものに焦点を当てています。これには、整理された取引ボード、明確な次のステップ、管理仕事を削減する軽量な自動化が含まれます。

そのかんばんスタイルのパイプラインにより、取引をフェーズ間で簡単にドラッグでき、ボトルネックを即座に特定し、健全な販売パイプラインを一目で把握可能——「営業担当者によって構築された」という理念に基づくアプローチです。カスタマイズ可能なパイプライン、コンタクト管理、活動追跡、電子メール・カレンダー同期、外出先での営業に最適な堅牢なモバイルアプリなど、必須機能がプラットフォームに統合されています。

Pipedriveの主な機能

AIセールスアシスタント を導入し、停滞した取引を検知、推奨アクションを取得、反復タスクを処理

カスタムされたウェブフォームとチャットボットでリードを獲得

カレンダー連携によるミーティングスケジュール設定（ラウンドロビンスケジューリングを含む）

Pipedriveのリミット

Pipedriveの料金体系

Lite: ユーザーあたり月額19ドル

成長プラン: ユーザーあたり月額34ドル

プレミアムプラン: ユーザーあたり月額64ドル

Ultimate: ユーザーあたり月額89ドル

Pipedriveの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (2700件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3000件以上のレビュー)

実際のユーザーはPipedriveについてどう評価しているのか？

あるレビュアーはこう述べています：

Pipedriveの優れたユーザーインターフェースは操作性を大幅に向上させ、直感的でスムーズな操作を実現している点が評価できます。スマートフォンやPCなど様々なデバイスからのアクセス容易性とクラウドベースの特性により、場所を問わずシームレスな運用が可能です。一方、同一プロジェクト内の複数案件の管理方法には不満があります。重複を避けるため、これらの案件を簡単に分離するのが困難です

Pipedriveの優れたユーザーインターフェースは操作性を大幅に向上させ、直感的でスムーズな操作を実現している点が評価できます。スマートフォンやPCなど様々なデバイスからのアクセス容易性とクラウドベースの特性により、場所を問わずシームレスな運用が可能です。一方、同一プロジェクト内の複数案件の管理方法には不満があります。重複を避けるため、これらの案件を簡単に分離するのが困難です

5. Affinity（ネットワーク主導型取引と関係性インテリジェンス管理に最適）

viaAffinity

アフィニティは、ベンチャーキャピタル企業、投資チーム、ディールデスクなど、ネットワークや紹介を重視するチーム向けに設計されています。すべての電子メールとカレンダーイベントを自動収集し、誰が誰を知っているかを可視化する「生きているマップ」を構築。チームが最も強力な接続を把握できるようにします。

このプラットフォームは、職務変更や組織情報など最新のデータで連絡先や企業情報を充実させます。特に重要なのは、Affinityが温かい紹介経路を可視化し、主要なステークホルダーとの内部接続を自動的に強調表示することで、チームの取引加速を支援する点です。

アフィニティの主な機能

AI搭載の Affinity Notetaker でミーティングの議論をキャプチャし、メモに変換

スマートリレーションシップマッピング と 推論された接続 でネットワークを可視化

Collaborator Seats を活用し、チームや外部パートナーと共同作業を実現

Formula Fieldsを使用して、Affinity Lists内のデータセット全体でカスタム計算を実行

アフィニティのリミット

LinkedInとの直接連携機能なし

既存のテクノロジースタックと接続しない貧弱な文書管理機能

アフィニティの価格設定

必須: ユーザーあたり年間2,000ドル

価格帯: ユーザーあたり年間2,300ドル

上級プラン: ユーザーあたり年間2,700ドル

企業: カスタム見積もり

アフィニティの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (レビュー数が不足しています)

Affinityについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2のレビューではこう評されています：

ベンチャー投資家のユースケースに特化して設計されています。電子メールやカレンダーとの連携が非常に優れています。メモ機能と初期段階のAI機能は極めて効果的です。モバイルアプリはあまり実用的ではありません。検索機能はさらなる改善が必要です

ベンチャー投資家のユースケースに特化して設計されています。電子メールやカレンダーとの連携が非常に優れています。メモ機能と初期段階のAI機能は極めて効果的です。モバイルアプリはあまり実用的ではありません。検索機能はさらなる改善が必要です

6. Bigin by Zoho CRM（効率化されたパイプラインを必要とする中小企業に最適）

viaBigin

Biginは、複雑さに圧倒されずに直感的なCRMを求める中小企業、フリーランサー、マイクロチーム向けに設計されています。複数のカスタマイズ可能なパイプラインをサポートしているため、異なるタイプの顧客体験（営業、オンボーディング、サポートなど）を追跡できます。

さらに、フェーズベースの自動化をトリガーできます。これにより、取引が特定のフェーズに移行した際に、自動的に電子メール送信、タスク作成、フィールドの再評価を実行可能です。ZohoのPhoneBridge経由で対応プロバイダーを利用すれば、CRMから直接電話をかけたり通話履歴を追跡したりできます。

Biginの主な機能

組み込みの電話機能、WhatsApp、SMS、ソーシャルメディアチャネルを活用して顧客と関わりましょう

iOSとAndroidアプリによるモバイルファースト設計で、チームはどこからでもタイムラインを把握し続けられます

販売実績、パイプラインフェーズ、チーム活動に関する視覚的なダッシュボードと詳細なレポートを生成します

機密情報を保護する役割ベースのアクセス制御、監査ログ、安全なデータ処理（GDPR、SSO、多要素認証をサポート）

Biginのリミット

Zohoスイートに含まれないサードパーティ製アプリとの連携が限定的

自動化トリガーとダッシュボードの柔軟性に欠ける

Biginの価格設定

Free

Express: ユーザーあたり月額9ドル

プレミア: ユーザーあたり月額15ドル

Bigin 360: ユーザーあたり月額21ドル

Biginの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (650件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (650件以上のレビュー)

実際のユーザーはBiginについてどう評価しているのか？

ユーザーからのインサイト：

Bigin by Zoho CRMは、シンプルで直感的な軽量CRM体験を提供します。小規模から成長中のチームに最適です。パイプラインビューで取引の追跡が容易になり、モバイルアプリで外出先でも全てにアクセス可能。シンプルさが魅力ですが、高度なレポート作成機能やワークフローのカスタマイズオプションがもう少し充実すると良いでしょう。Zohoスイート外のサードパーティツールとの連携は若干リミットがあります

Bigin by Zoho CRMは、シンプルで直感的な軽量CRM体験を提供します。小規模から成長中のチームに最適です。パイプラインビューで取引の追跡が容易になり、モバイルアプリで外出先でもすべてにアクセス可能。シンプルさが魅力ですが、高度なレポート作成機能やワークフローのカスタマイズオプションがもう少し充実すると良いでしょう。Zohoスイート外のサードパーティツールとの連携は若干リミットがあります

7. Capsule CRM（個人ユーザーや小規模チームに最適）

viaCapsule CRM

Capsule CRMは、連絡先・タスク・営業機会の管理に信頼性が高く使いやすいシステムを必要とする中小企業向けに設計されています。連絡先管理では、氏名・会社情報・メモ・ソーシャルリンクなどの詳細なプロフィールを保存可能で、追加情報を自動的に補完します。

彼らのパイプライン管理は視覚的で柔軟です。カンバンボード上で取引をフェーズ間ドラッグでき、異なる営業プロセス（例：新規事業 vs. アップセル）を反映する複数のパイプラインを設定し、取引価値と顧客エンゲージメントを追跡できます。

さらに、そのレポート作成機能は堅牢で、日付・ユーザー・チーム別にフィルタリング可能な多様な営業活動レポート（成約/失注、パイプライン成長率、平均取引サイズ）を提供します。

カプセルCRMの主な機能

「People & Organizations」タブ内で営業機会を管理：簡単なインポート、タグ付け、活動記録が可能

Tracks で日常的な営業・プロジェクト業務を自動化し、タスクの順次起動を実現

Capsuleの「Magical」ブラウザ拡張機能で、LinkedIn、WhatsApp、Gmail、Outlookから連絡先を自動取得

Capsule CRMの制限事項

モバイルアプリは動作が遅く、機能が貧弱で使い勝手が悪い

他のツールと接続するにはZapierなどのサードパーティ製ソフトウェアが必要。APTEM、Survey Monkey、Force 24といったシステムとの統合機能は未対応です。

Capsule CRMの価格設定

Free

スターター: ユーザーあたり月額21ドル

Growth: ユーザーあたり月額38ドル

アドバンスド: ユーザーあたり月額60ドル

カプセルCRMの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (150件以上のレビュー)

Capsule CRMについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

カプセルCRMに関する考察：

カプセルCRMが顧客や見込み客との会話や商談機会を詳細に記録する上で非常に役立っている点を高く評価しています。シンプルさが最大の機能であり、余計な複雑さなく機能します。おそらく活用しきれていない機能も多いので、追加機能を効果的に使うためのチュートリアルビデオがあると助かります。

カプセルCRMが顧客や見込み客との会話や商談機会を詳細に記録する上で非常に役立っている点を高く評価しています。シンプルさが最大の特長であり、余計な複雑さなく機能します。おそらく活用しきれていない機能も多いので、追加機能を効果的に使うためのチュートリアルビデオがあると助かります。

viaSalesflare

Salesflareは手動データ入力が嫌いなチーム向けに設計されています（その特徴が顕著です！）。このプラットフォームは、電子メール、カレンダーミーティング、署名、ソーシャルプロフィール、さらにはウェブサイト訪問から連絡先情報を自動的に取得します。これにより、文脈と関係履歴が不可欠なB2B企業にとって特に魅力的です。

視覚的なパイプラインで取引を簡単に管理できる一方、自動化機能は反復仕事（フォローアップリマインダー、フェーズ移行、電子メールシーケンス）を処理します。Salesflareのエンゲージメント追跡機能では、電子メールの開封者、リンククリック者、ウェブサイト訪問者を把握可能。これにより育成キャンペーンを確実に成功させられます。

Salesflareの主な機能

ドラッグ＆ドロップ式セールスパイプラインで営業プロセスを可視化

行動をトリガーにパーソナライズされた多段階キャンペーンを送信する「Email Sequences」でフォローアップワークフローを自動化

AI駆動のリードスコアリングとホットネスアラートを活用し、見込み客の優先順位付けを実現

Salesflareのリミット

CRMへの直接文書送信の自動化や、レポート作成・ダッシュボード機能を提供していません

ネイティブ連携が限定的であるため、Zapierに依存関係があります

Salesflareの価格設定

Growth: ユーザーあたり月額39ドル

プロプラン: ユーザーあたり月額64ドル

企業: ユーザーあたり月額124ドル

Salesflareの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (290件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (130件以上のレビュー)

Salesflareについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2ユーザーの感想：

Salesflareが電子メール、カレンダー、ソーシャルメディア、通話記録からデータを自動取得できる点は非常に助かります。手動更新が不要になるため大幅な時間短縮につながります…ただし大規模企業やチームでは機能がやや限定的に感じられるかもしれません。主に中小企業向けであり、大企業でも活用できる機能拡充を期待します。

Salesflareが電子メール、カレンダー、ソーシャルメディア、通話記録からデータを自動取得できる点は非常に助かります。手動更新が不要になるため大幅な時間短縮につながります…ただし大規模企業やチームでは機能がやや限定的に感じられるかもしれません。主に中小企業向けであり、大企業でも活用できる機能拡充を期待します。

viaEngageBay

EngageBayは、CRM、マーケティングオートメーション、営業パイプライン、カスタマーサポートのためのツールスイートを提供します。マーケティング面では、リード育成、セグメンテーション、スコアリング、マルチチャネルキャンペーンのためのビジュアルワークフローが含まれます。顧客の行動に応じて反応するターゲットを絞ったシーケンスを構築できるため、小規模なチームでも高度な自動化を実行できます。

一方、同社の営業向けCRMはドラッグ＆ドロップ式パイプライン、詳細なコンタクトプロフィール、アポイントメントスケジューリング、組み込みテレフォニー機能を提供。さらにライブチャット、ウェブフォーム、サポートチケットを通じたリアルタイム顧客対応をサポートし、全てのやり取りが単一の顧客レコードに集約されます。

EngageBayの主な機能

パーソナライズされたミーティングリンクとチーム全体のカレンダー共有で、アポイントメントのスケジュール設定とカレンダー管理を自動化

カスタマイズ可能なランディングページ、ウェブフォーム、スマートポップアップを通じてリードを獲得し育成する

Power Dialer 、通話録音、リアルタイム通話分析によるテレフォニー統合を実現

マルチモジュールレポート作成機能で、どのチャネルがコンバージョンをもたらすか、リードの進捗状況、ボトルネックが発生する場所を把握できます。

EngageBayのリミット

ユーザーからは、モバイルアプリにデスクトップ版機能がないと不満の声が上がっている

採用業務向けの専門的な連携機能やレポート作成機能が不足している

EngageBayの価格設定

Free

基本プラン: ユーザーあたり月額14.99ドル

Growth: ユーザーあたり月額64.99ドル

プロプラン: 月額119.99ドル/ユーザー

EngageBayの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (550件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (900件のレビュー)

EngageBayについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2レビュアーからの声：

毎日大量の学生問い合わせがあり、それらを管理するのはかつて非常に混乱していました。EngageBayでは、リード、電子メール、フォーム、リマインダーがすべて一箇所に整理されます。自動化機能は特に役立ちます…教育ニーズをより良くサポートするため、レポートがより詳細を提供してくれるとありがたいです。例えば、どのバッチのコンバージョン率が高かったかを追跡したり、学生が入学サイクルにおける進捗を監視したりする機能などです。

毎日大量の学生問い合わせがあり、それらを管理するのはかつて非常に混乱していました。EngageBayでは、リード、電子メール、フォーム、リマインダーがすべて一箇所に整理されます。自動化機能は特に役立ちます…教育ニーズをより良くサポートするため、レポートがより詳細を提供してくれるとありがたいです。例えば、どのバッチのコンバージョン率が高かったかを追跡したり、学生が入学サイクルにおける進捗を監視したりする機能などです。

10. Keap（自動化を多用したフォローアップを行うサービス業向け最適）

viaKeap

Keap（旧Infusionsoft）は中小企業、個人事業主、サービスプロバイダー向けに設計されています。このプラットフォームは連絡先、電子メールマーケティング、請求書、予約、支払いを一元管理します。さらに、統合された電子メール同期、通話記録、活動タイムラインを通じてクライアント管理を確実に行えます。

その自動化ビルダーは特筆すべき機能です。トリガーとアクションを活用し、ユーザーの行動に基づいてフォローアップ送信、タスク割り当て、フィールド更新、電子メールシーケンスの開始など、パーソナライズされたカスタマージャーニーを構築できます。

Keapの主な機能

タグ付け、詳細なプロフィール、インタラクション追跡、メモ機能によるコンタクトとリード管理を確実に行う

組み込みの支払い・請求機能を活用し、チェックアウトフォームの作成、請求書の送信、支払いの追跡、自動化による請求を実現

柔軟なタグベースのフィルタリングと自動化トリガーでコンタクトをセグメント化し、パーソナライズされたメッセージングを実現

AI搭載のコンテンツアシスタントを活用し、カスタムされたマーケティングコピーを生成

Keapの制限事項

Keapの価格設定

カスタム価格設定

Keapの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4. 1/5 (1250件以上のレビュー)

Keapについて実際のユーザーはどんな評価をしているのか？

あるレビュアーはこう述べています：

Keapのワークフローは非常に優れており、業界最高水準だと確信しています。新たに追加されたSMSマーケティング機能も大変有用です。さらに電子メール配信率も抜群です。ただし、Keapは価格が高額なのが最大の問題です。また新規ユーザーには操作が複雑に感じられる場合もあります。堅牢なプラットフォームである反面、これが時に使いにくさの要因となるのです

Keapのワークフローは非常に優れており、業界最高水準だと確信しています。新たに追加されたSMSマーケティング機能も大変有用です。さらに電子メール配信率も抜群です。ただし、Keapは価格が高額なのが最大の問題です。また新規ユーザーには操作が複雑に感じられる場合もあります。堅牢なプラットフォームである反面、これが時に使いにくさの要因となるのです

💡 プロの秘訣： チームがB2Bや企業取引を扱う場合、CRMフェーズをMEDDIC（メトリクス、経済的購買者、意思決定基準、意思決定プロセス、課題の特定、推進者）に基づいて設定しましょう。これにより予測精度が向上し、より明確で洞察に基づいた商談機会が創出されます。

11. monday.com（ワークOS上でカスタマイズ可能なワークフローを求める個人に最適）

Monday.comは、パイプライン、ワークフロー、コラボレーションの柔軟なカスタマイズを実現します。グループ、列、ビュー（テーブル、カンバン、タイムライン）を使用したビジュアルボードを構築し、チームに適した構造でリード、取引、連絡先を追跡できます。

電子メールシーケンス、一括電子メール送信、通話・ミーティング記録、タスクや案件進捗の自動化機能を備えています。ダッシュボードと予測ツールにより、ファネルチャート、リーダーボード、フィルターを通じてパイプラインの状態、チームパフォーマンス、案件成果を監視できます。

monday.comの主な機能

共有受信トレイとコラボレーションツールでコミュニケーションを一元化

GmailとOutlookの統合機能で電子メール通信を追跡。送信、受信、リアルタイム追跡が可能

感情分析を抽出し、実行可能なステップに対するカスタマイズされた提案を取得し、AI搭載のタイムライン要約で取引の成功や失敗を予測します。

monday.comの制限事項

monday.comの料金体系

Free

基本プラン: ユーザーあたり月額12ドル

スタンダード: ユーザーあたり月額14ドル

プロプラン: ユーザーあたり月額24ドル

企業: カスタム見積もり

monday.comの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (17,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (5,600件以上のレビュー)

monday.comについて実際のユーザーはどんな評価をしているのか？

monday.comユーザーの声：

monday CRMの直感的で使いやすい点が本当に気に入っています。非常に視覚的で分かりやすいので、チーム全員がほとんどトレーニングなしですぐに使い始められます…唯一の欠点は、CRMには現在活用している以上の大きな可能性を感じていること。おそらく基本機能の表面をなぞっているだけでしょう

monday CRMの直感的で使いやすい点が本当に気に入っています。非常に視覚的で分かりやすいので、チーム全員がほとんどトレーニングなしですぐに使い始められます…唯一の欠点は、CRMには現在活用している以上の大きな可能性を感じていること。おそらく基本機能の表面をなぞっているだけでしょう

CRMのニーズにはClickUpをお試しください！

次期顧客関係管理プラットフォームを選ぶ際、目標は単純明快です：業務の足を引っ張らないソリューションを見つけること。

Attio CRMソリューションに不満を感じているなら、最適な代替案はClickUpです。仕事のすべてをカバーするオールインワンアプリです。

タスク管理、営業業務、マルチチャネルでの顧客アプローチを一元管理する、より洗練された方法を提供します。ClickUp Tasks、カスタムフィールド、ダッシュボード、自動化機能、ClickUp Brainが連携することで、取引、ワークフロー、チームを結びつける単一のプラットフォームを実現します。

