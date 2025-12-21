[年]に試すべき11のベストAttio代替ツール

ビジネス構築の初期段階は混乱しがちです。そこにCRMがさらに混乱を招く必要はありません。見込み客をアップロードし、いくつかのフィールドを設定し、チームを連携させ…すると何かが壊れます。列が同期しない、フィールド名が変更できない、あるいはデータの半分が「絶対に作成していない」フォルダに消えてしまうのです。
この段階でAttioを試したことがあるなら、共感できるかもしれません。
顧客データがスプレッドシート内よりもCRM内で管理しづらくなった時、それはアティオの代替ツールを検討すべきサインです。
本記事では、Attioの代替ツールのリストをその強み・弱み・価格帯・最適なユーザー層とともに厳選してご紹介します。さあ、探求を始めましょう！🔭
なぜAttioの代替ツールを選ぶべきか？
多くのAttioユーザーは、CRM導入時に以下の課題に直面していると報告しています：導入プロセスの遅延、ワークフローの混乱、カスタムの制限など。
チームがAttioの代替ツールを探す主な理由を見てみましょう：
- データのアップロードと処理の信頼性不足：リードデータのアップロードと処理が不安定（アカウントのリミット内であっても発生）し、記録の欠落、属性の無視、高負荷ワークフロー時の時間浪費が結果として生じます。
- システムオブジェクト属性の柔軟性制限：企業、人物などのコア属性は名前変更不可。これにより、ニッチまたは非伝統的なワークフローを持つチームの営業プロセス改善が制限されます。
- 主要AI機能の言語サポート不足：通話文字起こし、データ補完、その他のAI機能は現在フランス語に対応しておらず、多言語チームはこれらのタスクを手動で管理せざるを得ない状況です
- インターフェースの奥行き不足：一部のユーザーは、Attioが使いやすいインターフェースを備えている一方で、AI、データモデリング、高度な分析や自動化といった必須のCRM機能が不足していると感じています。
- 重要な連携機能の不足：Amplitudeなど複数ツールとの接続が欠如していると、シームレスな分析ワークフローに依存するプロダクト主導型やデータ駆動型チームにとって障害となる可能性があります
🧠豆知識：現代のCRMには二人の先駆者がいます。ロバートとケイト・ケストンバウム夫妻は1980年代に「データベースマーケティング」を導入しました。これは顧客情報をデジタルで保存し、ターゲットを絞ったアプローチを行う初めての試みでした。
11のAttio代替ツール一覧
これらのCRMソフトウェアの比較評価は以下の通りです：
|ツール
|最適な用途
|主な機能
|価格
|ClickUp
|あらゆる規模のチームが求める、統一された業務管理、カスタマイズ可能なパイプライン、プロジェクト横断の連携型コラボレーションを実現
|カスタマイズ可能なパイプライン、カスタムフィールド、目標設定を備えた組み込み型CRM、ClickUp BrainによるAI駆動型インサイト、フェーズ更新とリマインダーの自動化、リアルタイムチャット、ドキュメント共同編集、企業検索、視覚的なダッシュボード
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|HubSpot CRM
|共有データ、インバウンド自動化、顧客ライフサイクル追跡を必要とする営業・マーケティングチーム向け
|ライブチャット＆チャットボットによるマルチチャネルコミュニケーション、AIリードスコアリング、自動電子メール/通話/ログ同期機能付きアクティビティタイムライン、メールテンプレート、シーケンス、CMS、アドオンhub経由のマーケティングオートメーション、AIコンテンツライター
|無料プランあり；有料プランはユーザーあたり月額50ドルから
|Folk
|人材パイプライン管理、温かいアプローチ、軽量なCRMワークフローを扱う、関係性を重視するチーム向け
|パーソナライズされたエンゲージメントのためのスマート＆マジックフィールド、自動化されたキャンペーンとシーケンス、共有コンタクトリストとメモ、LinkedIn/Gmail/ブラウザからのワンクリックキャプチャ
|有料プランはユーザーあたり月額25ドルから
|Pipedrive
|ビジュアルパイプライン、取引管理、活動駆動型ワークフローを活用する営業チーム
|AI営業アシスタント、カスタマイズ可能なパイプライン、ウェブフォームとチャットボット、カレンダースケジュール管理、モバイルアプリ、活動追跡、電子メール＆カレンダー同期
|有料プランは1ユーザーあたり月額19ドルから
|アフィニティ
|紹介や関係性インテリジェンスに依存するVCや投資会社のようなネットワーク主導型チーム
|AIノートテイカー、関係性マッピング、推論された接続、強化された連絡先/企業データ、カスタム計算用数式フィールド、共同作業者用ライセンス
|有料プランはユーザーあたり年間2,000ドルから
|Bigin by Zoho CRM
|シンプルで効率的なパイプラインを必要とする中小企業やフリーランサー向け
|組み込みテレフォニー、WhatsApp/SMS/ソーシャルチャネル、カスタマイズ可能なパイプライン、モバイルアプリ、フェーズベースの自動化、ビジュアルダッシュボード、役割ベースのアクセス制御、監査ログ
|無料；有料プランはユーザーあたり月額9ドルから
|Capsule CRM
|シンプルな連絡先管理と営業管理を求める個人ユーザーや小規模チーム向け
|People & Organizationプロフィール、自動化されたタスクシーケンスのためのTracks、カンバンパイプライン、営業活動レポート作成、Magical拡張機能によるコンタクト管理
|無料；有料プランはユーザーあたり月額21ドルから
|Salesflare
|自動化されたデータ収集と最小限の手動入力を目指すチーム
|電子メール/カレンダー/ソーシャルプロフィールからの自動データ補完、ドラッグ＆ドロップ式パイプライン、エンゲージメント追跡、メールシーケンス、AIリードスコアリング、ホットネスアラート
|有料プランはユーザーあたり月額39ドルから
|EngageBay
|CRM＋マーケティング自動化＋サービスツールを1つのシステムで実現したい、予算重視のチーム向け
|アポイントメントスケジューリング、ランディングページ＆ポップアップ、セグメンテーション＆スコアリング、パワーダイヤラー＆通話録音、ドラッグ＆ドロップ式パイプライン、マルチモジュールレポート作成、チケット管理＆ライブチャット
|無料；有料プランは14.99ドル/ユーザー/月から
|Keap
|自動化を多用したフォローアップとクライアントワークフローに依存するビジネス
|タグベースのセグメンテーション、自動化されたカスタマージャーニー、組み込みの請求書発行・支払い機能、チェックアウトフォーム、アクティビティタイムライン、AIコンテンツアシスタント
|カスタム価格設定
|monday.com
|柔軟なワークOS上でカスタマイズ可能なワークフローを必要とする個人およびチーム
|ビジュアルボード、パイプライン追跡、共有受信トレイ、Google WorkspaceおよびOutlookとのシームレスな連携、AIによるタイムライン要約、自動化トリガー、予測ダッシュボード
|無料；有料プランは1ユーザーあたり月額12ドルから
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
編集部では透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
👀役立つヒント：すべての営業パイプラインが同じとは限りません。自社の営業プロセスに合わせてパイプラインのフェーズを調整しましょう。一般的なフェーズ例：見込み客の選別 → ディスカバリーコール → 提案書送付 → 交渉 → 成約/失注。無料の営業パイプラインテンプレートを活用して、すぐに構築を始めましょう。
活用すべき最高のAttio代替ツール
このリストに掲載されている各ツールは、顧客データの管理、クライアントのオンボーディング、パイプラインの追跡、営業チームやカスタマーサポートチームのサポートにおいて、それぞれ独自のアプローチを提供します：
1. ClickUp（CRM、プロジェクト管理、コラボレーションを統合した最高のプラットフォーム）
現代的な顧客関係管理とは、複雑な営業パイプラインを通じた商談の追跡とフォローアップワークフローの自動化を意味します。マーケティングと営業チーム間の連携、顧客とのやり取りの記録、そしてあらゆる関係性に関する単一の信頼できる情報源の維持が求められます。
チームがプロジェクト管理、顧客文書の保管、仕事調整を行う場所とCRMが分離していると、全体像を把握するために常にツールを切り替える必要が生じます。
ClickUpが登場！
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースであり、あらゆる業務アプリ、データ、ワークフローを一元化します。
強力な営業CRMと包括的な業務管理プラットフォームの両方の機能を備えています。営業パイプライン、顧客データ、マーケティング自動化、営業オペレーションが、チームが顧客対応のために実際に行う仕事と連動します。
ClickUpはあらゆる形態の業務の拡散を解消し、場所を問わず100%のコンテキストを提供します。パイプライン管理はプロジェクト納品と直接連携。顧客との会話はサポートチケットや製品リクエストにリンクされています。営業自動化は単独のCRMツール内だけでなく、組織全体にわたるワークフローをトリガーします。
ClickUpのCRMは内部でさらに多くの機能を備えています。詳しく見ていきましょう：
仕事を簡単に整理し優先順位付け
ClickUpタスクはワークスペースの中心に位置し、文脈を一元管理する柔軟な構造を提供します。各タスクはリード、商談、活動、フォローアップ、サポートリクエストを表すことができ、注力すべき事項と担当者を可視化します。
ClickUpのカスタムステータス、担当者、期日、チェックリスト、営業自動化機能により、チームはあらゆるやり取りを明確な次のステップに変換できます。
ClickUpカスタムフィールドを活用し、タスクを豊富な動的CRMレコードへ変換。例えば以下を作成可能：
- 取引価値（通貨）：各商談の予想収益を追跡します
- リードソース（ドロップダウン）：各リードの発生元（ウェブフォーム、紹介、イベントなど）を分類するための項目
- 成約確率（パーセンテージ）でパイプラインの健全性を予測し、確信度スコアリングを実現
💡 プロの秘訣： Gmail、HubSpot、MailChimpなどのプラットフォームをClickUpと連携させ、リード育成とキャンペーン追跡を自動化しましょう。リードが特定のフェーズに入った際に自動電子メールシーケンスをトリガーします（例：リードが「関心あり」に移行した際にケーススタディを送信）。電子メールのやり取りはClickUpタスク内に保存し、簡単に参照できるようにします。
パイプラインを即座に最適化
プラットフォームのAIアシスタント「ClickUp Brain」が積極的に作業負荷を軽減。完全な文脈理解機能により、タスク・ドキュメント・過去の会話・チーム活動を把握し、的確な回答を提供します。
そのプロジェクト管理機能は、パイプラインのレビュー、ボトルネックの特定、進捗報告の作成、さらには取引やキャンペーンの次のステップの提案まで行えます。
例えば、1週間取引が動かない場合、ClickUp Brainが自動的にフラグを立て、フォローアップ案を作成し、パイプライン要約を更新します。次の営業StandUp前に簡易レポートを準備するようプロンプトすることも可能です。
以下にいくつかの例を示します：
- 過去7日間で進展のない全案件を要約し、次のアクションを提案する
- 今週返信のない「交渉」フェーズの見込み客向けにフォローアップメッセージを作成する
- チームの最近の活動に基づき、第1四半期アウトリーチキャンペーンのステータスを更新してください。
営業分野でのAI導入が初めての方、あるいはAIに関するアドバイスが誇大広告に感じられる方へ——このビデオが必携のガイドです。営業チーム向けに効果を発揮する具体的なツール、プロンプト、テンプレートを明確に解説し、AIを活用した営業手法を体系的に分解します。
反復仕事を自動化 Automationsで実現
ClickUpの自動化機能は、設定したシンプルなカスタムトリガーでワークフローの予測可能な反復作業を処理します。例えば、新規リードが「見込み客」とマークされると、自動的に担当営業にタスクを割り当て、「高優先度」タグを追加し、次のフェーズへ移動させます。
設定可能な自動化の例をいくつかご紹介します：
- 新規リードを適切なフェーズへ移行する
- 取引の価値が特定の閾値を超えた際にチームへ自動通知
- 古い案件の可視性を維持（タスクが5日間更新されていない場合）
AIエージェントが営業担当者の能力を飛躍的に向上させる仕組み
営業向けAIエージェントはツールキットの秘密兵器のような存在。これによりチームは関係構築と戦略立案に集中できます。
設定可能なエージェントの種類は以下の通りです：
- リードスコアリングエージェント：データ駆動型の洞察に基づき、リードを迅速に評価・優先順位付けします
- コミュニケーションボット：顧客との初回対応やフォローアップを管理
- データ分析エージェント：番号を収集・分析し、実用的な知見を生成します
- 競合情報分析エージェント：市場動向と競合他社のパフォーマンスを監視
- スケジュール管理エージェント：ミーティングの調整とカレンダー管理を簡単に
パフォーマンスとKPIを一目で把握
リアルタイムダッシュボードで営業実績、商談進捗、顧客エンゲージメントを可視化。レポートウィジェットを活用し主要メトリクスを追跡、ボトルネックをビジネス成果に影響する前に特定します。
ClickUpダッシュボードは、営業パイプラインのパフォーマンスをリアルタイムで可視化します。
これらのカードを使って、チームの息づく指令センターとなるカスタムダッシュボードを作成できます：
- 棒グラフまたはファンネルチャート（フェーズ別取引金額）
- 円グラフ リードステータス内訳
- 予測収益用計算カード
- リストカード 更新予定一覧
- 電子メール返信時間追跡カード
さらに、営業サイクル期間、顧客の感情、リソース配分、リスクのある取引、マーケティングアトリビューションの監視も可能です。
💡 プロの秘訣：リスト、ボードビュー、テーブルビュー、ホワイトボードビューを活用し、チームに最適な方法でCRMデータを可視化しましょう。リレーションシップ列を使ってコンタクトをアカウントや取引とリンクさせれば、ナビゲーションと更新がシームレスになります。
テンプレートを活用して最初のCRMを素早く設定
営業パイプライン全体で連絡先、商談、タスクを管理する起点として、ClickUp CRMテンプレートを活用しましょう。承認待ち、見込み客確定、予定済みなど22種類のカスタムステータスを提供し、商談と顧客の進捗を細かく追跡できます。
さらに、CRMアイテムタイプ、コンタクト名、役職タイトルなど8種類のカスタムフィールドにより、詳細なコンタクト情報と取引データを確実に収集できます。
ClickUpの主な機能
- 即座に連携：ClickUp Chatで商談の会話を一元管理し、更新情報を共有。すべてのメッセージを関連仕事に直接紐付けます。
- ドキュメントの一元管理：ClickUp Docs内でタスクやワークフローと接続する、常に更新されるプレイブック、クライアントブリーフ、社内ナレッジベースを構築
- 素早く答えを見つける：ClickUp企業検索を活用し、あらゆるタスク、ドキュメント、コメント、接続アプリを横断検索。必要な情報を数秒で正確に抽出します。
- フォローアップの自動化：自律型ClickUp AIエージェントがパイプラインを監視し、アクションを実行し、手動介入なしに仕事を継続的に推進します
- 洗練されたコンテンツ作成：ClickUpBrainのAI Writer forWorkを活用し、役割やプロジェクト状況に合わせたメモ作成、電子メール下書き、提案書、報告書、要約をAIで生成。
ClickUpの制限事項
- その豊富なカスタムオプションは、ユーザーが慣れるのに苦労する可能性があります
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
このG2レビューが全てを物語っています：
最も気に入っている点は、タスク、ドキュメント、ディスカッション、期限、そして様々なプロジェクトやチーム向けのダッシュボードを、一箇所に集中管理できることです。階層構造（ワークスペース→スペース→フォルダ→リスト→タスク）、カスタムフィールド、ビュー（リスト、ボード、ガントチャートビューなど）により、別々のツールを必要とせずに、非常に異なるワークフローにClickUpを適応させることができます。 共同作業にも最適です：コメント、割り当てコメント、チェックリスト、自動化機能により、担当者の進捗管理が容易になり、複雑なプロジェクトも確実に管理できます。
💡 プロの秘訣：営業マネージャーは、取引の健全性やチームパフォーマンスを把握するために、手動でレポートを作成したりCRM記録を掘り下げたりする必要はありません。ClickUp BrainGPTは、CRMデータ全体に基づいて、パイプラインステータス、顧客とのやり取り、販売動向に関する即座の回答を提供します。
具体的な方法は以下の通りです：
- 全顧客接点を横断検索：取引、タスク、電子メール、ミーティングメモ、文書を横断検索し、特定の顧客会話、契約条件、過去のコミットを即座に発見
- 手動レポート作成不要の即時パイプライン分析: BrainGPTに「今四半期に失注リスクのある案件は？」と質問すれば、ワークスペース全体の実際の案件フェーズ、活動ログ、成約予定日に基づいた回答が即座に得られます
- 音声操作で外出先でもCRMを更新：通話内容をテキスト変換し、顧客との通話記録を残したり、商談フェーズを更新したり、クライアントとのミーティング後にメモを追加したりできます。運転中やアポイントメントの合間にも利用可能です。
- タスクに応じた最適なAIモデルを選択：BrainGPTは複数の大規模言語モデル（LLM）を提供。Claudeでパーソナライズされた営業電子メール作成、ChatGPTで取引パターンの分析、その他のモデルで特定営業タスクを実行可能
2. HubSpot CRM（大規模な営業とマーケティングの連携に最適）
HubSpotは、マーケティング、営業、サービスを統合したいチームに最適です。基本機能（連絡先、商談、電子メール、フォーム）をカバーする無料CRMから始め、必要な場合にのみ機能を追加できます。さらに、全員が同じ顧客情報で仕事ができる共有CRMデータベースを構築可能です。
このプラットフォームはインバウンドアプローチを基盤に構築されているため、コンテンツ主導のリード育成、シンプルな自動化、体系的なフォローアップを自然にサポートします。ニーズが変化した場合には、マーケティングオートメーション、セールスシーケンス、チケット管理、ナレッジベース、データ同期、さらにはCMS機能まで、必要なhubを追加できます。
HubSpot CRMの主な機能
- ライブチャットとチャットボットでウェブサイト訪問者を惹きつけ、リード情報を収集しましょう
- AIを活用したリードスコアリングとスマートインサイトにより、見込み客のエンゲージメントに基づいて優先順位を付けます
- 顧客データベースソフトウェア内で電子メール、通話、ミーティング、メモを自動記録するアクティビティタイムラインにより、整理されたコミュニケーションログを維持
- AIコンテンツライターを活用し、マーケティング資料の迅速なコンテンツ作成を実現
HubSpot CRMの制限事項
- 一部の機能は柔軟性に欠け、カスタマイズ性が十分ではありません。例えば、技術的な専門知識がないとフォントを追加できません。
- プラットフォーム内での電子メールデザインは、HubSpot代替ツールとは異なり、ユーザーフレンドリーではありません
HubSpot CRMの価格設定
- Free
- プロフェッショナル: ユーザーあたり月額50ドル
- 企業: ユーザーあたり月額75ドル
HubSpot CRMの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (14,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (4000件以上のレビュー)
実際のユーザーはHubSpot CRMについてどう評価しているのか？
G2レビュアーのコメントをご紹介します：
HubSpotマーケティングハブがCRMとマーケティングプラットフォームの両方としてシームレスに統合され、唯一の信頼できる情報源として機能している点が気に入っています。マーケティングキャンペーン、セグメント、レポート、電子メールを効率的に管理でき、日常業務に不可欠です…ただし、成長するにつれて明らかになる制限もあります。例えば、動的コンテンツの拡張や複雑なマルチブランチワークフローの構築は、すぐに扱いにくくなる可能性があります…
📮 ClickUpインサイト： 16%がポートフォリオの一環として小規模ビジネスを運営したいと考えているが、実際にやっているのはわずか7%である。
全てを一人でやることをしなければならないという恐れは、人々をしばしば躊躇させる数多くの理由の一つです。
個人起業家なら、ClickUp Brain GPTがビジネスパートナーとして機能します。営業リードの優先順位付け、営業電子メールの草案作成、在庫追跡などを依頼すれば、AIエージェントが雑務を処理します。
サービスのマーケティングから注文処理まで、あらゆるタスクをAI駆動のワークフローで管理可能。日々の業務運営だけでなく、ビジネス成長に集中できる環境を実現します。
3. Folk（温かいアプローチを管理する関係重視のチームに最適）
Folkは、個人や小規模チーム向けに設計された軽量で関係性重視の共同CRMです。人脈管理を簡単かつ柔軟に行いたい方々に最適です。AirtableやNotionのようなツールでお馴染みのスプレッドシートスタイルを採用しており、連絡先、パイプライン、プロジェクトの整理が簡単に行えます。
このプラットフォームはあらゆる関係性を一元管理します：顧客、候補者、パートナー、投資家、協力者。これにより、営業だけでなく採用や資金調達にも同様に効果を発揮します。LinkedIn、Gmail、ブラウザからのワンクリック連絡先取得により、Folkはネットワーク構築と強化の障壁を低減します。
Folkの主な機能
- スマートフィールドと見込み客をランク付けするAI搭載のマジックフィールドでリードを優先順位付け
- 自動化されたシーケンスとキャンペーンを活用し、AI生成コンテンツ提案によるパーソナライズされた一括アプローチを実現
- 連絡先リスト、メモ、やり取りのタイムラインを共有し、チームが会話の内容を可視化できるようにして、重複した連絡を防止します。
フォークのリミット
- 他のFolk CRM代替ツールが提供する高度なレポート作成機能や自動化機能が不足している
- LinkedInのダイレクトメッセージ（DM）はプラットフォームに統合できません
柔軟な価格設定
- スタンダード: ユーザーあたり月額25ドル
- プレミアムプラン: ユーザーあたり月額50ドル
- カスタム料金: ユーザーあたり月額100ドルから
ユーザー評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (290件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (40件以上のレビュー)
実際のユーザーはFolkについてどう評価しているのか？
レビューからの引用：
Folk CRMは複雑ではありません。シームレスで、日常業務を容易にする統合機能やカスタム機能を提供します…LinkedInとの連携は時々不安定になることもありますが、これはLinkedInがサードパーティ（特にFolkのような小規模なプレイヤー）をブロックしようと懸命に努力している状況では当然のことです…
🔍 ご存知でしたか？ CRM の興味深い先駆け（少なくとも歴史愛好家にとっては）は、フランクリン・D・ルーズベルト米大統領の選挙運動責任者、ジェームズ・ファーリーが保管していた「ファーリー・ファイル」でした。これは、FDR が出会った人々に関する、誕生日や家族の詳細など、個人的および政治的なデータが詳細に記録されたファイルでした。これにより、FDR は人々との「親密な関係」を非常にうまく築くことができたのです。
💡 プロの秘訣：新しいCRMでフェーズをカスタムする前に、BANTフレームワーク（予算・決定権・必要性・タイムライン）でリードの適格性判断ロジックを検証しましょう。これによりパイプラインの過剰な混雑を防ぎ、CRMが真に重要な要素を追跡することを保証します。
4. Pipedrive（視覚的なパイプラインと取引追跡に依存する営業チームに最適）
Pipedriveは、営業担当者が勢いを保ちながら取引を前進させるのに役立つ視覚的なパイプラインを中核に据えた、営業主導型のCRMです。オールインワンプラットフォームを目指さず、代わりに営業担当者が必要とするものに焦点を当てています。これには、整理された取引ボード、明確な次のステップ、管理仕事を削減する軽量な自動化が含まれます。
そのかんばんスタイルのパイプラインにより、取引をフェーズ間で簡単にドラッグでき、ボトルネックを即座に特定し、健全な販売パイプラインを一目で把握可能——「営業担当者によって構築された」という理念に基づくアプローチです。カスタマイズ可能なパイプライン、コンタクト管理、活動追跡、電子メール・カレンダー同期、外出先での営業に最適な堅牢なモバイルアプリなど、必須機能がプラットフォームに統合されています。
Pipedriveの主な機能
- AIセールスアシスタントを導入し、停滞した取引を検知、推奨アクションを取得、反復タスクを処理
- カスタムされたウェブフォームとチャットボットでリードを獲得
- カレンダー連携によるミーティングスケジュール設定（ラウンドロビンスケジューリングを含む）
Pipedriveのリミット
- タスク割り当て時に担当者へ通知する自動化機能が不足している
- Pipedriveの代替ツールとは異なり、多ステップの条件付きワークフローを構築するのは困難です
Pipedriveの料金体系
- Lite: ユーザーあたり月額19ドル
- 成長プラン: ユーザーあたり月額34ドル
- プレミアムプラン: ユーザーあたり月額64ドル
- Ultimate: ユーザーあたり月額89ドル
Pipedriveの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (2700件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (3000件以上のレビュー)
実際のユーザーはPipedriveについてどう評価しているのか？
あるレビュアーはこう述べています：
Pipedriveの優れたユーザーインターフェースは操作性を大幅に向上させ、直感的でスムーズな操作を実現している点が評価できます。スマートフォンやPCなど様々なデバイスからのアクセス容易性とクラウドベースの特性により、場所を問わずシームレスな運用が可能です。一方、同一プロジェクト内の複数案件の管理方法には不満があります。重複を避けるため、これらの案件を簡単に分離するのが困難です
📖 こちらもご覧ください：従業員オンボーディングテンプレート
5. Affinity（ネットワーク主導型取引と関係性インテリジェンス管理に最適）
アフィニティは、ベンチャーキャピタル企業、投資チーム、ディールデスクなど、ネットワークや紹介を重視するチーム向けに設計されています。すべての電子メールとカレンダーイベントを自動収集し、誰が誰を知っているかを可視化する「生きているマップ」を構築。チームが最も強力な接続を把握できるようにします。
このプラットフォームは、職務変更や組織情報など最新のデータで連絡先や企業情報を充実させます。特に重要なのは、Affinityが温かい紹介経路を可視化し、主要なステークホルダーとの内部接続を自動的に強調表示することで、チームの取引加速を支援する点です。
アフィニティの主な機能
- AI搭載のAffinity Notetakerでミーティングの議論をキャプチャし、メモに変換
- スマートリレーションシップマッピングと推論された接続でネットワークを可視化
- Collaborator Seatsを活用し、チームや外部パートナーと共同作業を実現
- Formula Fieldsを使用して、Affinity Lists内のデータセット全体でカスタム計算を実行
アフィニティのリミット
- LinkedInとの直接連携機能なし
- 既存のテクノロジースタックと接続しない貧弱な文書管理機能
アフィニティの価格設定
- 必須: ユーザーあたり年間2,000ドル
- 価格帯: ユーザーあたり年間2,300ドル
- 上級プラン: ユーザーあたり年間2,700ドル
- 企業: カスタム見積もり
アフィニティの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (50件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (レビュー数が不足しています)
Affinityについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
G2のレビューではこう評されています：
ベンチャー投資家のユースケースに特化して設計されています。電子メールやカレンダーとの連携が非常に優れています。メモ機能と初期段階のAI機能は極めて効果的です。モバイルアプリはあまり実用的ではありません。検索機能はさらなる改善が必要です
🧠豆知識：数年前、Web 2.0とソーシャルメディアの台頭に伴い、ソーシャルCRM（またはCRM 2.0）と呼ばれる新たなパラダイムが登場しました。これにより企業は、FacebookやTwitterなどのソーシャルチャネルをCRM戦略に統合できるようになりました。
6. Bigin by Zoho CRM（効率化されたパイプラインを必要とする中小企業に最適）
Biginは、複雑さに圧倒されずに直感的なCRMを求める中小企業、フリーランサー、マイクロチーム向けに設計されています。複数のカスタマイズ可能なパイプラインをサポートしているため、異なるタイプの顧客体験（営業、オンボーディング、サポートなど）を追跡できます。
さらに、フェーズベースの自動化をトリガーできます。これにより、取引が特定のフェーズに移行した際に、自動的に電子メール送信、タスク作成、フィールドの再評価を実行可能です。ZohoのPhoneBridge経由で対応プロバイダーを利用すれば、CRMから直接電話をかけたり通話履歴を追跡したりできます。
Biginの主な機能
- 組み込みの電話機能、WhatsApp、SMS、ソーシャルメディアチャネルを活用して顧客と関わりましょう
- iOSとAndroidアプリによるモバイルファースト設計で、チームはどこからでもタイムラインを把握し続けられます
- 販売実績、パイプラインフェーズ、チーム活動に関する視覚的なダッシュボードと詳細なレポートを生成します
- 機密情報を保護する役割ベースのアクセス制御、監査ログ、安全なデータ処理（GDPR、SSO、多要素認証をサポート）
Biginのリミット
- Zohoスイートに含まれないサードパーティ製アプリとの連携が限定的
- 自動化トリガーとダッシュボードの柔軟性に欠ける
Biginの価格設定
- Free
- Express: ユーザーあたり月額9ドル
- プレミア: ユーザーあたり月額15ドル
- Bigin 360: ユーザーあたり月額21ドル
Biginの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (650件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (650件以上のレビュー)
実際のユーザーはBiginについてどう評価しているのか？
ユーザーからのインサイト：
Bigin by Zoho CRMは、シンプルで直感的な軽量CRM体験を提供します。小規模から成長中のチームに最適です。パイプラインビューで取引の追跡が容易になり、モバイルアプリで外出先でも全てにアクセス可能。シンプルさが魅力ですが、高度なレポート作成機能やワークフローのカスタマイズオプションがもう少し充実すると良いでしょう。Zohoスイート外のサードパーティツールとの連携は若干リミットがあります
📖 こちらもご覧ください：プロフェッショナル＆マーケター向けベストAI電子メールライター
7. Capsule CRM（個人ユーザーや小規模チームに最適）
Capsule CRMは、連絡先・タスク・営業機会の管理に信頼性が高く使いやすいシステムを必要とする中小企業向けに設計されています。連絡先管理では、氏名・会社情報・メモ・ソーシャルリンクなどの詳細なプロフィールを保存可能で、追加情報を自動的に補完します。
彼らのパイプライン管理は視覚的で柔軟です。カンバンボード上で取引をフェーズ間ドラッグでき、異なる営業プロセス（例：新規事業 vs. アップセル）を反映する複数のパイプラインを設定し、取引価値と顧客エンゲージメントを追跡できます。
さらに、そのレポート作成機能は堅牢で、日付・ユーザー・チーム別にフィルタリング可能な多様な営業活動レポート（成約/失注、パイプライン成長率、平均取引サイズ）を提供します。
カプセルCRMの主な機能
- 「People & Organizations」タブ内で営業機会を管理：簡単なインポート、タグ付け、活動記録が可能
- Tracksで日常的な営業・プロジェクト業務を自動化し、タスクの順次起動を実現
- Capsuleの「Magical」ブラウザ拡張機能で、LinkedIn、WhatsApp、Gmail、Outlookから連絡先を自動取得
Capsule CRMの制限事項
- モバイルアプリは動作が遅く、機能が貧弱で使い勝手が悪い
- 他のツールと接続するにはZapierなどのサードパーティ製ソフトウェアが必要。APTEM、Survey Monkey、Force 24といったシステムとの統合機能は未対応です。
Capsule CRMの価格設定
- Free
- スターター: ユーザーあたり月額21ドル
- Growth: ユーザーあたり月額38ドル
- アドバンスド: ユーザーあたり月額60ドル
カプセルCRMの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (150件以上のレビュー)
Capsule CRMについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？
カプセルCRMに関する考察：
カプセルCRMが顧客や見込み客との会話や商談機会を詳細に記録する上で非常に役立っている点を高く評価しています。シンプルさが最大の機能であり、余計な複雑さなく機能します。おそらく活用しきれていない機能も多いので、追加機能を効果的に使うためのチュートリアルビデオがあると助かります。
📖 こちらもご覧ください：Freeオンボーディング電子メールテンプレート（クライアント・従業員向け）
8. Salesflare（自動化によるデータ収集と手間いらずの更新に最適）
Salesflareは手動データ入力が嫌いなチーム向けに設計されています（その特徴が顕著です！）。このプラットフォームは、電子メール、カレンダーミーティング、署名、ソーシャルプロフィール、さらにはウェブサイト訪問から連絡先情報を自動的に取得します。これにより、文脈と関係履歴が不可欠なB2B企業にとって特に魅力的です。
視覚的なパイプラインで取引を簡単に管理できる一方、自動化機能は反復仕事（フォローアップリマインダー、フェーズ移行、電子メールシーケンス）を処理します。Salesflareのエンゲージメント追跡機能では、電子メールの開封者、リンククリック者、ウェブサイト訪問者を把握可能。これにより育成キャンペーンを確実に成功させられます。
Salesflareの主な機能
- ドラッグ＆ドロップ式セールスパイプラインで営業プロセスを可視化
- 行動をトリガーにパーソナライズされた多段階キャンペーンを送信する「Email Sequences」でフォローアップワークフローを自動化
- AI駆動のリードスコアリングとホットネスアラートを活用し、見込み客の優先順位付けを実現
Salesflareのリミット
- CRMへの直接文書送信の自動化や、レポート作成・ダッシュボード機能を提供していません
- ネイティブ連携が限定的であるため、Zapierに依存関係があります
Salesflareの価格設定
- Growth: ユーザーあたり月額39ドル
- プロプラン: ユーザーあたり月額64ドル
- 企業: ユーザーあたり月額124ドル
Salesflareの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (290件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (130件以上のレビュー)
Salesflareについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
G2ユーザーの感想：
Salesflareが電子メール、カレンダー、ソーシャルメディア、通話記録からデータを自動取得できる点は非常に助かります。手動更新が不要になるため大幅な時間短縮につながります…ただし大規模企業やチームでは機能がやや限定的に感じられるかもしれません。主に中小企業向けであり、大企業でも活用できる機能拡充を期待します。
🔍 ご存知でしたか？ 「CRM」の最も初期のフォームは、文字通りローデックス（回転式カードホルダー）でした。これは営業担当者が顧客情報を保管するための回転式カードホイールで、1956年にゼファー・アメリカン社のアーノルド・ノイシュタッターとヒルダウ・ニールセンによって発明されました。
📖 こちらもご覧ください：Salesflare vs. ClickUp
9. EngageBay（統合型営業・マーケティングツールを必要とする予算重視のチームに最適）
EngageBayは、CRM、マーケティングオートメーション、営業パイプライン、カスタマーサポートのためのツールスイートを提供します。マーケティング面では、リード育成、セグメンテーション、スコアリング、マルチチャネルキャンペーンのためのビジュアルワークフローが含まれます。顧客の行動に応じて反応するターゲットを絞ったシーケンスを構築できるため、小規模なチームでも高度な自動化を実行できます。
一方、同社の営業向けCRMはドラッグ＆ドロップ式パイプライン、詳細なコンタクトプロフィール、アポイントメントスケジューリング、組み込みテレフォニー機能を提供。さらにライブチャット、ウェブフォーム、サポートチケットを通じたリアルタイム顧客対応をサポートし、全てのやり取りが単一の顧客レコードに集約されます。
EngageBayの主な機能
- パーソナライズされたミーティングリンクとチーム全体のカレンダー共有で、アポイントメントのスケジュール設定とカレンダー管理を自動化
- カスタマイズ可能なランディングページ、ウェブフォーム、スマートポップアップを通じてリードを獲得し育成する
- Power Dialer、通話録音、リアルタイム通話分析によるテレフォニー統合を実現
- マルチモジュールレポート作成機能で、どのチャネルがコンバージョンをもたらすか、リードの進捗状況、ボトルネックが発生する場所を把握できます。
EngageBayのリミット
- ユーザーからは、モバイルアプリにデスクトップ版機能がないと不満の声が上がっている
- 採用業務向けの専門的な連携機能やレポート作成機能が不足している
EngageBayの価格設定
- Free
- 基本プラン: ユーザーあたり月額14.99ドル
- Growth: ユーザーあたり月額64.99ドル
- プロプラン: 月額119.99ドル/ユーザー
EngageBayの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (550件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (900件のレビュー)
EngageBayについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？
G2レビュアーからの声：
毎日大量の学生問い合わせがあり、それらを管理するのはかつて非常に混乱していました。EngageBayでは、リード、電子メール、フォーム、リマインダーがすべて一箇所に整理されます。自動化機能は特に役立ちます…教育ニーズをより良くサポートするため、レポートがより詳細を提供してくれるとありがたいです。例えば、どのバッチのコンバージョン率が高かったかを追跡したり、学生が入学サイクルにおける進捗を監視したりする機能などです。
🔍 ご存知ですか？ 1993年、トム・シーベルはオラクルを離れシーベル・システムズを創業。同社はリード追跡、営業タスクの自動化、パイプライン管理などを含む「営業自動化（SFA）」の先駆者となりました。
📖 こちらもご覧ください：EngageBay CRM vs. ClickUp
10. Keap（自動化を多用したフォローアップを行うサービス業向け最適）
Keap（旧Infusionsoft）は中小企業、個人事業主、サービスプロバイダー向けに設計されています。このプラットフォームは連絡先、電子メールマーケティング、請求書、予約、支払いを一元管理します。さらに、統合された電子メール同期、通話記録、活動タイムラインを通じてクライアント管理を確実に行えます。
その自動化ビルダーは特筆すべき機能です。トリガーとアクションを活用し、ユーザーの行動に基づいてフォローアップ送信、タスク割り当て、フィールド更新、電子メールシーケンスの開始など、パーソナライズされたカスタマージャーニーを構築できます。
Keapの主な機能
- タグ付け、詳細なプロフィール、インタラクション追跡、メモ機能によるコンタクトとリード管理を確実に行う
- 組み込みの支払い・請求機能を活用し、チェックアウトフォームの作成、請求書の送信、支払いの追跡、自動化による請求を実現
- 柔軟なタグベースのフィルタリングと自動化トリガーでコンタクトをセグメント化し、パーソナライズされたメッセージングを実現
- AI搭載のコンテンツアシスタントを活用し、カスタムされたマーケティングコピーを生成
Keapの制限事項
- ユーザーからは、特にeコマースやAI統合などの分野で機能が不足しているとの報告があり、Keapの代替ツールへの移行が進んでいます。
- テンプレートは時代遅れで柔軟性に欠ける
Keapの価格設定
- カスタム価格設定
Keapの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4. 1/5 (1250件以上のレビュー)
Keapについて実際のユーザーはどんな評価をしているのか？
あるレビュアーはこう述べています：
Keapのワークフローは非常に優れており、業界最高水準だと確信しています。新たに追加されたSMSマーケティング機能も大変有用です。さらに電子メール配信率も抜群です。ただし、Keapは価格が高額なのが最大の問題です。また新規ユーザーには操作が複雑に感じられる場合もあります。堅牢なプラットフォームである反面、これが時に使いにくさの要因となるのです
💡 プロの秘訣： チームがB2Bや企業取引を扱う場合、CRMフェーズをMEDDIC（メトリクス、経済的購買者、意思決定基準、意思決定プロセス、課題の特定、推進者）に基づいて設定しましょう。これにより予測精度が向上し、より明確で洞察に基づいた商談機会が創出されます。
11. monday.com（ワークOS上でカスタマイズ可能なワークフローを求める個人に最適）
Monday.comは、パイプライン、ワークフロー、コラボレーションの柔軟なカスタマイズを実現します。グループ、列、ビュー（テーブル、カンバン、タイムライン）を使用したビジュアルボードを構築し、チームに適した構造でリード、取引、連絡先を追跡できます。
電子メールシーケンス、一括電子メール送信、通話・ミーティング記録、タスクや案件進捗の自動化機能を備えています。ダッシュボードと予測ツールにより、ファネルチャート、リーダーボード、フィルターを通じてパイプラインの状態、チームパフォーマンス、案件成果を監視できます。
monday.comの主な機能
- 共有受信トレイとコラボレーションツールでコミュニケーションを一元化
- GmailとOutlookの統合機能で電子メール通信を追跡。送信、受信、リアルタイム追跡が可能
- 感情分析を抽出し、実行可能なステップに対するカスタマイズされた提案を取得し、AI搭載のタイムライン要約で取引の成功や失敗を予測します。
monday.comの制限事項
- 数値表示に式が使用できず、ミラーリング情報向けのAIワークフロー自動化機能も不足しています
- 1つの連絡先で複数の契約を管理する場合、Outlook連携は役に立たないため、monday.comの代替ツールを探しましょう
monday.comの料金体系
- Free
- 基本プラン: ユーザーあたり月額12ドル
- スタンダード: ユーザーあたり月額14ドル
- プロプラン: ユーザーあたり月額24ドル
- 企業: カスタム見積もり
monday.comの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (17,200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (5,600件以上のレビュー)
monday.comについて実際のユーザーはどんな評価をしているのか？
monday CRMの直感的で使いやすい点が本当に気に入っています。非常に視覚的で分かりやすいので、チーム全員がほとんどトレーニングなしですぐに使い始められます…唯一の欠点は、CRMには現在活用している以上の大きな可能性を感じていること。おそらく基本機能の表面をなぞっているだけでしょう
📖 こちらもご覧ください：ClickUp vs. Monday.com：プロジェクト管理ツール比較
CRMのニーズにはClickUpをお試しください！
次期顧客関係管理プラットフォームを選ぶ際、目標は単純明快です：業務の足を引っ張らないソリューションを見つけること。
Attio CRMソリューションに不満を感じているなら、最適な代替案はClickUpです。仕事のすべてをカバーするオールインワンアプリです。
タスク管理、営業業務、マルチチャネルでの顧客アプローチを一元管理する、より洗練された方法を提供します。ClickUp Tasks、カスタムフィールド、ダッシュボード、自動化機能、ClickUp Brainが連携することで、取引、ワークフロー、チームを結びつける単一のプラットフォームを実現します。
有意義な顧客関係を構築する準備はできていますか？今すぐClickUpに無料で登録しましょう！ ✅