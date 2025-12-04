Kissflow vs. ClickUp：ワークフロー自動化にはどちらが優れているか？

経理のデイブが、本来は設備管理のデイブに送られるべき注文を承認してしまった。17件のタスクに「保留中」という人物が割り当てられている。インターンがスプレッドシートで回避策を構築した結果、第3四半期予算全体がそこに移行してしまった。

現在のワークフローが電子メールのやり取りや文書化されていない知識に依存しているなら、すべての問題を解決すると謳うプラットフォームに注目し始めていることでしょう。

そして調査が完了したなら、KissflowとClickUpの比較がブラウザのタブに少なくとも一度は表示されたはずです。

これら2つのプラットフォームは、ワークフロー自動化に対するアプローチが根本的に異なります。出発点、機能、そして哲学が全く異なるのです。どちらが貴社に適しているか、一緒に見極めましょう。 📝

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集部では透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

ClickUpとKissflowの比較概要

各ツールの詳細を掘り下げる前に、チームの業務ニーズに合うツールを素早く見極めるための比較表をご紹介します。🧩

比較基準 ClickUp Kissflow 主な機能 統合型プロジェクト管理、ワークフロー、タスク実行、ドキュメント、ダッシュボード、AI ノーコードのワークフロービルダーと軽量ビジネスアプリケーション ワークフロー自動化 高度な自動化機能に加え、文脈を分析し知的なアクションを実行するAIエージェントを搭載 ルーティングルール、承認、条件設定のためのドラッグ＆ドロップ式プロセスビルダー タスク＆プロジェクト管理 深いタスク階層、依存関係、ダッシュボード、作業負荷、タイムライン、目標 運用仕事向けの基本プロジェクト、ボード、ケース、マトリックスビュー AI機能 組み込みのClickUp Brain、ワークスペース検索、文脈に応じた回答、Brain MAXによるマルチモデルAI 限定的；豊富な機能やAI向けアドオンとの堅牢な依存関係に依存します カスタム 高度にカスタマイズ可能なフィールド、ダッシュボード、ステータス、ビュー、許可、事前構築済みテンプレート プロセスフローとアプリ内の強力なカスタム機能；プロジェクト管理のカスタムはリミットがある コラボレーション ワークスペース内でチャット、コメント、ホワイトボード、ドキュメント、リアルタイム共同編集が可能 フロー内での基本コメント機能あり；ネイティブのマルチレイヤー共同作業ツールなし ユースケース オペレーション、PMO、プロダクト、エンジニアリング、人事、IT、エンドツーエンドの実行サポート 承認プロセス、業務管理、購買依頼、オンボーディングフロー、ローコード社内アプリ 連携機能 大規模なエコシステム + API + ネイティブAI Google DriveやSlackなど、複数のソフトウェアとの連携が可能。より高度なワークフローロジックはビルダー内で実現されます。

ClickUpとは？

ClickUpで仕事のあらゆる部分を接続しましょう ClickUpでワークフローの効率を向上させましょう

現代の仕事は機能不全に陥っている。

プロジェクト、ナレッジ、コミュニケーションが分断されたツールに散在しているため、業務のスピードが低下しています。

ClickUpのプロジェクト管理ソフトウェアは、プロジェクト・ナレッジ・チャットを1か所に統合したオールインワン仕事アプリでこの課題を解決。AIが駆動する機能で、より速く、よりスマートに働ける環境を実現します。

ユーザーフレンドリーなインターフェースで、複雑で変化し続ける仕事の側面を自由に管理できます。複雑なプロセスを可視化し、あらゆる進行中のタスクを追跡し、ドキュメントを一元管理し、関連する仕事に紐づけた会話を維持できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpはチームの既存の思考・運用方法に柔軟に対応します。その機能の詳細を詳しく見ていきましょう。💁

機能 #1: 自動化とAIエージェント

業務の効率化、ツールの乱立解消、プロセスの拡張を目指すチーム向けに、ClickUpはワークフロー自動化とAI駆動型タスク実行を統合しています。

シンプルな「if this, then do that」コマンドでカスタムClickUp自動化を設定し、ワークフローの一貫性を構築

ClickUpの自動化機能は日常業務を代行します。トリガーを設定するだけで、タスク移動・所有者割り当て・アイテムタグ付け・通知送信・フィールド更新・適切なリストへの作業移行など、残りの作業を自動処理。業務量が増加してもプロセスを安定させる最も簡単な方法です。

PMOチームが新規プロジェクト申請を審査する場合を想定します。プロジェクト申請フォームが提出されるたびに、ワークフロー自動化システムを設定して以下の処理を実行できます：

選択されたプロジェクトタイプを確認する

ClickUpタスク を空き状態のプログラムマネージャーに割り当ててください

ビジネスへの影響度に基づいて優先度を適用する

「Intake Review」パイプラインに直接追加

インテリジェントなClickUp AIエージェントで意思決定を加速

複雑なワークフローの自動化が必要な場合は、ClickUp AIエージェントをお試しください。単なるトリガーへの反応ではなく、タスクを読み取り内容を理解した上で、適切なアクションを実行します。

例えば、運用マネージャーが内部プロセスの問題を優先順位付けしている場合、新しいフィードバックタスクが届くと、AIエージェントは：

説明文を読み取り、ワークフローのギャップ、アクセス問題、システムエラーのいずれかを検出します

問題を明確で標準化された要約に書き換えます

タスクを適切な部署にタグ付けする

その種類の問題を扱う所有者に割り当てます

チームがすぐに行動できるよう、推奨される次のステップを簡潔に追加します

独自のワークフロー構築方法を学ぶ：

機能 #2: コンテキストAI

ClickUp Brainでワークスペース内のプロジェクト活動を統合

プラットフォームのAI搭載アシスタント「ClickUp Brain」は、タスク、ドキュメント、プロジェクト構造内に組み込まれています。ワークフロー、プロセスメモ、変更履歴、運用上の意思決定を理解します。

四半期ごとのプロセス更新（オンボーディング、調達、アクセス制御を含む）を管理しているとします。メインプロジェクトタスクを開き、ClickUp Brainにこれらのワークフロー全体での最新アクティビティを抽出するよう指示します。

変更ログ、依存関係、所有者更新を確認し、経営陣と共有可能な正確なステータス要約を生成します。この出力を活用して引継ぎポイントの確認、期限調整、リスクの早期発見を実現します。

ClickUp Brainを利用するチームは、思考と実行が1つのプロジェクト管理ソフトウェアで統合されるため、週に1.1日の時間を節約していると報告しています。

📌 プロンプト例：オンボーディング、調達、アクセス制御の各ワークフローにおける進捗状況をレビューしてください。現状を要約し、遅延要因を特定し、各チーム向けの次なるステップを提案してください。

AIの拡散を解消するClickUp Brain MAX

プロジェクトの文脈を維持したまま、ClickUp Brain MAX内でChatGPT、Claude、Geminiを切り替えられます

また、AIデスクトップコンパニオン「ClickUp Brain MAX」も利用可能です。ChatGPT、Claude、GeminiなどのプレミアムAIモデルを一元管理できるため、AIツールの乱立を防ぎ、ワークフロー全体で統一されたAIレイヤーを実現します。

システムアップグレードの実施プランを、IT部門・製品部門・サポート部門の意見を取り入れて作成する必要があるとします。まずClaudeに草案を整理させ、明確な段階的導入プランに再構築します。次にBrain MAXのChatGPTに切り替え、ステークホルダー向けのメッセージを練り上げます。最後にGeminiを活用し、チケット管理チーム向けの簡潔バージョンにプランを凝縮します。

📌 プロンプト例: この実施プランを3つの明確なフェーズに再構成してください。その後、ステークホルダー向けコミュニケーション用に簡潔なバージョンを作成してください。

🚀 ClickUpの強み： BrainMAX内のClickUp Talk-to-Textは音声優先の生産性をサポート。業務知識を遅滞なくタスクへ反映します。一度話すだけで、思考を構造化された仕事へ変換します。 ClickUp Brain MAXの「音声入力」で仕事の速度が4倍に 例えば、運用マネージャーが監査中にサーバーールームに入ると、技術者が繰り返し発生する障害パターンについて説明しているのを耳にする。マネージャーはフローティングのBrain MAXバーを開く（またはショートカットキーを押す）と、要約を音声で読み上げる。 Talk to Textが内容を文字起こしし、監査プロジェクト内にサブタスクを作成、担当技術者を自動メンションし、関連するセンサーログドキュメントを添付します。すべてが同一ワークスペース内で処理されるため、翌日に即座にフォローアップが可能となり、作業効率が向上します。

機能 #3: タスクとプロジェクト管理

あらゆるワークフローの中核となるのがClickUpタスクです。これは、何をやること、誰が責任者か、そしてそれが全体プロセスの中でどの位置にあるのかを把握するための、唯一の信頼できる情報源です。

ClickUpタスクで仕事を明確に整理

タスクは柔軟なコンテナのように機能し、仕事を進めるためにチームが必要とするすべてを収容できます：説明、添付ファイル、サブタスク、チェックリスト、カスタムフィールド、依存関係、コメント、さらには完全なディスカッションスレッドまで。

リクエストをキャプチャし、ClickUpカスタムフィールドで分類、適切な所有者を割り当て、履歴をログに記録、大規模なイニシアチブと接続し、ツールを切り替えることなくすべての更新を追跡できます。

しかし作業量が増えると、個々のタスク内の状況把握だけでは不十分です。全体的なパターンを把握する必要があり、そこでClickUpダッシュボードが真価を発揮します。

ClickUpダッシュボードでパターンを瞬時に可視化

ダッシュボードは、タスクの進捗状況を俯瞰的に把握する手段です。個々のタスクを逐一確認する代わりに、ワークスペース全体のリアルタイムデータを一元表示します：ステータス、作業量、ボトルネック、サイクルタイム、完了率、チームキャパシティ、成果、その他のプロジェクト管理KPIなど。

ClickUpチャットで、ワークスペースの文脈に沿った会話を維持しましょう

ClickUpチャットは、会話の場を仕事の中心に戻します。チャンネルとダイレクトメッセージを活用すれば、タスクの議論、質問、ファイル共有、迅速な進捗報告が可能。チーム横断の会話も、影響するプロジェクトに直接紐づけて管理できます。

クリックアップのシンクアップでスタンドアップ会議を議論したり、@メンションで仕事を割り当てたり、ワンクリックでメッセージをタスクに変換したりできる音声/ビデオ通話を手軽に開始しましょう。さらに、ClickUp AI（Brain）はチャットスレッドの要約、タスク作成、関連タスクの検索などをサポートします。

ClickUpホワイトボードでアイデアを実行に移そう

ClickUpホワイトボードは、ワークフローの可視化、プロセスのスケッチ、プロジェクトフェーズのアウトライン作成、アイデアのクラスタリング、クロスチームソリューションの設計を可能にするビジュアルキャンバスです。「話し合い」から「構築」へ、勢いを失うことなく移行できます。

例えば、製品チームが新しいオンボーディング体験の導入をプランしているとします。ホワイトボード上で、彼らは高レベルのユーザーフローをスケッチし、未解決の質問を付箋に書き留め、フィードバックタスクから抽出した顧客の課題点をグループ化します。

そこから、付箋紙に書かれた内容をすべてタスクに変換し、所有者を割り当て、プロジェクト管理ツール内で期日を設定します。

アイデアを整理し方向性が明確になったら、それらのコンセプトをより洗練された形に仕上げましょう。

ClickUp Docsは、ホワイトボード上の未整理なアイデアを、チームが活用できる体系化された長文コンテンツへと変換します：標準作業手順書（SOP）、プロジェクト概要書、プロセス文書、ナレッジベース、提案書、意思決定記録、または部門横断的なプランなど。

ClickUp Docs内で意思決定を明確に文書化

すべてのドキュメントはタスクやホワイトボードと同じワークスペースに存在するため、作業アイテムへの直接リンク、ビューの埋め込み、チームメイトのタグ付けが可能で、ドキュメントを実行プロセスと常に接続させられます。

ClickUpの料金体系

📮 ClickUpインサイト：50%の人が管理業務と集中仕事を特定の日で区切って時間を管理していますが、タスクを自動化または委任していると回答したのはわずか22%です。 手動での時間管理は役立つものの、集中作業の妨げとなる反復タスクを根絶することはできません。✔️ ClickUpのカレンダー、タイムブロッキング、AIエージェントが連携し、あなたの時間を守ります。反復仕事を自動スケジュールし、優先度に基づいてタスクを移動し、リマインダーを自動トリガー——週の仕事が自動的に進行します。 💫 実証済み結果：Lulu Pressでは、ClickUp自動化の導入により従業員1人あたり1日1時間の時間短縮を実現。これにより仕事の効率が12%向上しました。

Kissflowとは？

viaKissflow

Kissflowはノーコードプラットフォームであり、内部承認フロー、リクエストプロセス、軽量ビジネスアプリケーションの構築と自動化に使用されます。

Teamsは、購入依頼システム、従業員のオンボーディングフロー、ベンダー管理プロセス、出張承認、ITチケットセットアップ、サービスリクエストポータルなどの作成に頻繁に利用しています。

プロセスの各ステップを定義し、アクションが必要な担当者を決定し、ルーティングルールを設定し、フォームを添付し、ワークフローを通過する各アイテムのステータスを追跡できます。

Kissflowの主な機能

Kissflowのワークフロー標準化を支援する機能をご紹介します。

機能 #1: ビジュアルプロセスビルダーと自動化

複雑なプロジェクトでも生産性を高める明確なビジネスプロセスをKissflowで構築

Kissflowは直感的なビジュアルプロセスビルダーにより、ワークフローの標準化と拡張を支援します。チームはドラッグ＆ドロップ要素で各ステップをマップし、条件を定義し、タスクレベルのルールを設定し、並列ブランチを追加できます。

例えば、経費申請は自動的にマネージャーに回付され、リミットを超えた場合は経理部門にスキップされ、保留状態が長引いた場合はリマインダーが自動トリガーされます。こうしたフローにより、チームがコードを書く必要なく、より深い業務プロセスの自動化を実現します。

機能 #2: ローコード／ノーコードアプリビルダー

Kissflowなら急な学習曲線なしに、スムーズなアプリ開発プロセスを実現

Kissflowはローコード／ノーコードのアプリビルダーも提供しており、視覚的なフォーム、データテーブル、ワークフロー、ルールベースの自動化を活用して、チームがカスタム内部ソリューションを作成することを可能にします。

これにより、チームはノーコードアプリとして完全に構築された小規模な内部在庫トラッカーやオンボーディングリクエストツールを作成できます。IT部門はアクセス制御を設定し変更を監視できる一方で、ビジネスユーザーは迅速に構築と反復作業を進められます。

機能 #3: プロジェクト、ボード、ケース管理

Kissflowでチーム全体のメトリクスを可視化し、効率を最大化

従来のCRMワークフローに加え、Kissflowではカンバンボード、リストビュー、マトリックスレイアウト、詳細なプロジェクトスペースを、作業の可視化方法に応じて自由に切り替えられます。

これにより、チームは構造化されたプロセスと継続的な業務タスクを同一プラットフォーム内で管理できます。

Kissflowの料金体系

基本プラン: 月額2,500ドルから

企業: カスタム見積もり

ClickUp vs. Kissflow：機能比較

プロセス自動化と構造化されたワークフロー管理を検討中のチームは、仕事の整理と業務効率化を支援する両ツールであるClickUpとKissflowを比較することが多い。

ClickUpはAI駆動のプロジェクト実行、タスク管理の深さ、タスク・ドキュメント・ダッシュボードを横断したコラボレーションを重視。Kissflowはビジュアルノーコードビルダーを用いた構造化された承認フローと軽量な社内アプリの作成に焦点を当てています。

以下に両ツールの機能別比較を示します：

機能 #1: ワークフローのカスタマイズ性と柔軟性

まず、チーム固有の働き方に合わせてプロセスの形を構築する点で、ClickUpとKissflowがどのように比較されるかを見ていきましょう。

ClickUp

ClickUpはチームに、実際の日常業務に合ったワークフローを設計する自由を提供します。ステータス、フィールド、ビュー、タスクタイプ、ダッシュボード、許可をカスタマイズ可能です。迅速に進行するプロジェクトを構築するチームは、業務の整理・追跡・表示方法を完全に制御でき、優先度が変化しても柔軟に対応しやすくなります。

Kissflow

Kissflowは構造化されたフォームベースのワークフローに特化しています。プロセスや承認チェーンのステップをカスタムできますが、主に直線的なワークフローをサポートします。ローコードツールは発注書や人事申請など固定化されたビジネスプロセスに最適です。

🏆 勝者：引き分け！ ClickUpは柔軟なプロジェクト管理機能に優れ、Kissflowは構造化されたプロセス主導型ワークフローが必要なチームで真価を発揮します。

機能 #2: コラボレーションとナレッジ共有

これらのツールは、チームが業務時間中を通じて連携と接続を保つのにどのように役立つのでしょうか？ 詳しく見ていきましょう：

ClickUp

ClickUpは仕事そのものの中に職場のコラボレーションを集中させます。チームはタスク内でリアルタイムにチャットし、スレッド化されたコメントを追加し、添付ファイルを添付し、ドキュメントやホワイトボードを埋め込むことができます。すべての議論は特定のプロジェクトや成果物に紐づけられるため、チームは文脈を見失うことがありません。

さらに、ClickUp Docsではワークスペース内でハンドブック、標準業務手順書（SOP）、プラン、社内ナレッジベースを構築できます。Docsはタスク、プロジェクト、目標に直接接続し、意思決定、計画、行動を統合します。文書ストレージに追加ツールは不要です。

Kissflow

Kissflowはワークフロー内にコメント機能を備えますが、コラボレーションはプロセスフローの二次的要素です。コミュニケーションの大半はプラットフォーム外で行われるため、チームは議論・フィードバック・ブレインストーミングに外部ツールを併用せざるを得ません。承認業務には適していますが、プロジェクト中心のチームワークには不向きです。

さらに、Kissflowはワークフロー説明内に基本的なドキュメントを提供しますが、深く相互接続されたドキュメントや長文コンテンツはサポートしていません。

🏆 勝者：ClickUp統合されたコラボレーション機能と完全に統合されたドキュメント管理で優位に立っています。

機能 #3: 自動化の力

それでは、自動化と各ツールが反復仕事をどのように処理するかについて見ていきましょう。

ClickUp

ClickUpの自動化機能とAIエージェントは、タスク割り当てやステータス変更からリマインダースケジュール、引き継ぎステップまで、あらゆる業務を加速します。リスト、スペース、ワークフローを横断して自動化を接続できるため、構造化された作業と動的な作業の両方をサポートします。

複数の部門にまたがる自動化を必要とするチーム向けに設計されています。

Kissflow

Kissflowは、財務承認や調達ワークフローのような構造化されたプロセスの自動化に優れています。ただし、自動化はフォームと事前定義されたパスに依存するため、創造的または非線形のプロジェクト作業には適していません。

🏆 勝者：ClickUp複雑なワークフローから日常的なプロジェクトニーズまで適応する柔軟な自動化システムで、この対決を制しました。

機能 #4: レポート作成と可視性

最後に、進捗状況をチームに可視化するリアルタイムレポート機能を比較しましょう。

ClickUp

ClickUpはダッシュボード、カード、作業負荷チャート、スプリントメトリクス、時間追跡など、進捗管理に必要な機能をすべて提供します。部門・プロジェクト・チームを横断した可視性により、業務の透明性を高めるのに最適です。

Kissflow

Kissflowのレポート作成機能はプロセス監査や承認ボトルネックの特定に優れていますが、詳細なプロジェクト可視性やチーム横断的なレポートは提供しません。継続的なプロジェクト仕事よりも、ビジネスオペレーションに適しています。

🏆 勝者：ClickUp包括的なレポート作成機能とリアルタイムダッシュボードによるチーム全体の可視性で、このラウンドを制しました。

Redditで比較：ClickUp vs. Kissflow

Redditを徹底調査し、ユーザーがClickUpとKissflowをどう評価しているかを分析しました。両者を直接比較するスレッドは多くありませんが、各ツールに関する会話からは、ユーザーがそれらをどう認識しているかについて明確な知見が得られます。

ClickUpに関しては、あるユーザーが自社の日常の仕事をいかに根本的に変革したかを共有しています：

当社エージェンシーでは約半年前からClickUpを導入していますが、正直なところ、予想以上の形で業務の進め方が変わりました…彼らのDocsシステムは、Google ドキュメントの仕事の大半を静かに置き換えました。ドキュメントとプロジェクトが同じ場所に存在することで、すべてがよりスムーズに流れるようになったのです。

当社エージェンシーでは約半年前からClickUpを導入していますが、正直なところ、予想以上の形で業務の進め方が変わりました…彼らのDocsシステムは、Google ドキュメントの作業の大半を静かに置き換えました。ドキュメントとプロジェクトが同じ場所に存在することで、すべてがよりスムーズに流れるようになったのです。

また、ClickUp Brainが当初の懐疑的な懸念から実用的な時間節約ツールへと進化した経緯も紹介されました：

最初はClickUp Brainに迷いがあったのですが…特に長文のクライアント電子メールを要約したり、下書きを始めたりする際に、面倒な執筆作業から救ってくれました。

最初はClickUp Brainに迷いがあったのですが…特に長文のクライアント電子メールを要約したり、下書きを始めたりする際に、面倒な執筆タスクから救ってくれました。

別のRedditユーザーがKissflowの魅力を明確に要約しています：

使いやすさ、柔軟性、強力な機能を兼ね備えたツールをお探しなら、Kissflowがお勧めです。Kissflowは技術的知識のないユーザーでも独自にアプリケーションを開発できるよう特別に設計されており、包括的な業務効率化のニーズに応える強力な選択肢となります。

使いやすさ、柔軟性、強力な機能を兼ね備えたツールをお探しなら、Kissflowがお勧めです。Kissflowは技術的知識のないユーザーでも独自にアプリケーションを開発できるよう特別に設計されており、包括的な業務効率化のニーズに応える強力な選択肢となります。

Reddit上の傾向は一貫しています。構造化されたプロセスアプリ、フォーム中心のワークフロー、シンプルな市民開発を求めるチームはKissflowを好みます。一方、プロジェクト管理、ドキュメント管理、AI駆動の実行を単一ワークスペースで実現したいチームには、ClickUpが長期的に適しています。

🚀 ClickUpの強み: ClickUp内の事前構築済みAIエージェントで日常タスクを自動化。おすすめ機能はこちら： 自動応答エージェント がチームチャットを監視し、正確な回答を返信します

デイリーおよびウィークリーレポートエージェント がワークスペースをスキャンし、進捗状況、障害要因、今後の作業計画を明確にまとめた要約を共有します

ライブインテリジェンスエージェント はタスクの進捗を監視し、リスク・遅延・作業負荷の問題を可視化します

プロセス監視エージェント は、ステータス変更・ドキュメント更新・アクションアイテム発生時に反応し、自動的にフォローアップステップを実行します

タスク作成エージェント：ミーティングメモやドキュメントのアクションアイテムを、所有者・期日・背景情報を備えた構造化されたタスクに変換します ClickUp Auto-Answers Agentで全ての質問に正確な回答を得られます

どのワークフロー自動化ツールが最高峰か？

結果が出ました。明確な勝者が決定しました。💪

ClickUpです！🤩

Kissflowは構造化された承認フロー、フォーム駆動型プロセス、基本的なノーコードアプリに適しています。ルーティング、フォーム、シンプルなプロセスステップのみが必要な運用チームにとって、十分な機能を提供します。

仕事のためのオールインワンアプリ「ClickUp」は、さらに一歩進んだ機能を提供します。タスク、ドキュメント、ダッシュボード、自動化、AI、コラボレーションを単一のワークスペースに統合。日々の業務管理、複雑なワークフロー構築、パフォーマンス追跡、プロセス文書化が可能で、AIが文脈を解釈しタスクを推進します。

今すぐClickUpに登録！ ✅