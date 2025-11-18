人事チーム向けGlue代替ツールトップ10

Glueは従業員エンゲージメントのあらゆる問題を解決する「接着剤」として、全員を結びつける存在となることを約束していました。

しかし数回のセッション後、問題が表面化し始めました。学習曲線がチーム横断的な導入を妨げ、ダッシュボードは深みに欠け、組織が拡大するにつれて必要となる高度な機能が不足しています。😖

Glueの代替ツールを探る多くのチームが同じ結論に至っています：Glueは良いツールですが、まだ完全とは言えません。

そこで、より優れたパフォーマンス、豊富なカスタム、そしてよりスムーズなユーザー体験を提供する、厳選した代替ツールの数々をご紹介します。🎯

主要なGlue代替ツール一覧

本ブログで紹介するGlue代替ツールの比較テーブルはこちら。📊

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp 小規模チームから企業（スタートアップから大規模マーケティングチームまで）に対応する、オールインワンのタスク管理とチャット・ドキュメント・タスクを横断したコラボレーションを実現。 リアルタイムチャット、ClickUp Brainによる文脈に応じたAI回答、カスタムAIエージェント、タスク連動型ディスカッション、ワークフロー自動化、スマートサマリーを通じたチームのコラボレーションを提供する統合プラットフォーム Free Forever；企業向けカスタム対応 Lattice 人事リーダーやマネージャーがエンゲージメントの高いチームを構築するための、/AIを活用した人材管理・業績追跡・従業員育成ソリューション AIによるパフォーマンス要約、統合型HRIS、フィードバックループ、キャリア成長支援、エンゲージメント分析 有料プランはユーザーあたり月額10ドルから カルチャー・アンプ 職場文化と定着率の強化を目指す組織のための、継続的なフィードバック収集、エンゲージメント分析、パフォーマンスインサイトを提供します。 従業員アンケート、/AI駆動型分析、業績評価、エンゲージメント・ヒートマップ、カスタムテンプレート、ベンチマークツール カスタム価格設定 Vantage Circle ハイブリッド組織におけるモチベーションとパフォーマンスを推進する人事チームの報酬・表彰・従業員エンゲージメントプログラム 報酬マーケットプレイス、同僚による表彰、ゲーミフィケーション型チャレンジ、分析ダッシュボード、グローバルな交換オプション カスタム価格設定 Nectar 人中心の企業向けに、相互評価、マイルストーン追跡、報酬自動化を実現。感謝を原動力とする文化をプロモーションします。 表彰フィード、カスタムチャレンジ、報酬のための組み込み自動化、コア価値の追跡、エンゲージメントレポート カスタム価格設定 Coworker.ai 技術チーム、データサイエンティスト、企業運営チーム向けのAIメモリ搭載自動化ワークフロー 企業脳（OM1）、ディープ仕事モード、接続データ統合、AIタスク実行、コンテキストインサイト 有料プランはユーザーあたり月額29.99ドルから AIを読む リアルタイムミーティング分析、エンゲージメント追跡、AI生成インサイトにより、リーダーのコミュニケーション効率と参加率を向上 ミーティングエンゲージメントスコアリング、感情追跡、自動要約、チーム分析、コミュニケーションインサイト Free；有料プランはユーザーあたり月額19.75ドルから Patchwork 医療組織向けに、コンプライアンスと柔軟性のバランスを保ちながら、セキュリティを確保した勤務スケジュール管理、シフト管理、スタッフ調整を実現します。 シフト管理、労働力分析、モバイルスタッフ配置、コンプライアンス追跡、スタッフへの即時通知 カスタム価格設定 Slack 分散型チームのためのチャネルベースのメッセージング、ワークフロー自動化、クロスツール連携により、リアルタイムコラボレーションを効率化します。 チャネル、ハドル、ワークフロー、AI要約、アプリ連携、検索可能なナレッジアーカイブ 無料；有料プランはユーザーあたり月額4.38ドルから Mattermost 規制環境下で活動するセキュリティ重視のチーム向け、自社ホスティング型コラボレーション、インシデント対応、DevSecOps自動化ソリューション セキュアなメッセージング、セルフホスティング、プレイブック、インシデント自動化、DevSecOps統合、監査ログ 有料プランはユーザーあたり月額10ドルから（年額一括課金）

*最新の価格についてはツールのウェブサイトをご確認ください。

Glueの代替ツールを選ぶ際に重視すべき点は？

Glueの代替ツールを探す際、注目すべきポイントはこちらです。👀

リアルタイムフィードバックとアンケート： 年次評価だけに頼るのではなく、短く頻繁で、しばしば匿名のアンケートを実施し、従業員の感情を素早く把握し、問題が発生した時点で特定する能力。

包括的なアンケートのカスタム： 特定のチーム、部門、またはライフサイクルフェーズ（例：入社時、退職時）に合わせて設計された、カスタムアンケートのビルダーと研究に基づいた質問テンプレートのライブラリを提供するプラットフォームを探しましょう。

感情分析： /AIを活用し、自由形式のフィードバックやコメントを分析するツール。従業員の全体的な士気を把握し、問題が深刻化する前に潜在的な課題を検出します。

多層的な評価システム： プラットフォームは、相互評価（例：ソーシャルフィード、「称賛」カード）と、管理者やリーダーによるトップダウン評価の両方を促進し、感謝の文化を育むべきです。

目標設定と進捗追跡： 従業員が個人目標（OKRやSMART目標など）を設定し、広範な企業目標と整合させられる機能。継続的な進捗追跡と定期的な進捗確認が可能。

実用的な洞察とAI駆動型提案： ダッシュボードやレポートは、単なる生データではなく、明確なデータ駆動型の洞察と提案された行動プランを提供すべきです。これにより、管理職や人事部門が情報に基づいた意思決定を行えるようになります。

シームレスな統合： ツールは既存のHR情報システム（HRIS）、給与システム、日常コミュニケーションツールと連携し、日常ワークフローに自然に溶け込み、データのサイロ化を回避できることが必須です。

モバイルアクセシビリティ：デスクに常駐しないリモートワーカー、ハイブリッドワーカー、現場スタッフを巻き込むには、ユーザーフレンドリーでモバイル最適化された体験が不可欠です。

トップ10のGlue代替ツール

従業員のエンゲージメントを高めるスマートな方法をお探しですか？コンテキスト、チームコミュニケーション、自動化を統合する最高のGlue代替ツールをご紹介します。🎯

ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法 編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

ClickUp（AI駆動型タスク管理、チームコラボレーション、ワークフロー管理に最適）

今日の仕事は機能不全に陥っている。

プロジェクト、知識、コミュニケーションが分断されたツールに散在し、私たちの作業を遅らせています。

ClickUp は、プロジェクト、ナレッジ、チャットを1か所に統合した「仕事のためのすべてアプリ」でこの課題を解決。AIが駆動するこのアプリは、より速く、よりスマートに働くことを支援します。

人事チーム向けClickUpが、チームを結束させ、接続を維持する方法をぜひご覧ください。

ClickUp Chatでコミュニケーションのサイロを打破

ClickUp Chatは、会話をワークフローに直接組み込むことでチームコミュニケーションを容易にします。接続方法は2通り：チームチャット用の公開またはプライベートのチャンネル、そして1対1や少人数グループチャット用のダイレクトメッセージです。

メッセージから瞬時にClickUpタスクを作成できるので、やるべきことが見落とされることはありません。メッセージにカーソルを合わせ、「タスクを作成」をクリックするだけで完了。コンテキスト、担当者、適切なリスト位置が設定された状態でワークスペースに追加されます。

単一のメッセージを超えた可視性が必要ですか？投稿には4種類があります：お知らせ、ディスカッション、アイデア、更新。必要なコミュニケーションを柔軟に構築できます。

その高度な機能を探求しましょう：

ClickUp Brainで情報をキャッチし、即座にアクションを起こす

ClickUp Brainは、プラットフォームのAI搭載アシスタントとして、ワークフローを前進させます。あらゆるチャットを洞察、連携、行動へと変換します。

しばらく離れていましたか？Catch Me Up機能で即戦力に。期間を選択するだけで、見逃した内容をすべて瞬時に、わかりやすく要約する形で確認できます。

ClickUp Brainを活用し、ClickUp Chatから直接実行可能な次のアクションやスマート返信を作成

ClickUp BrainのAIプロジェクトマネージャーは、簡単な自然言語プロンプトに基づいて、発生した内容を瞬時に要約し、重要な更新事項、決定事項、次のステップを強調表示します。

そして行動を起こす時は、@Brain または @My Brain と入力するだけで、チャットの文脈を要約する、関連タスクを作成する、返信を生成する、またはスマートなAIフォローアップで会話を継続するといったことが可能です。

✅ プロンプト例： ミーティングメモに基づき、主要な決定事項トップ3と各責任者をリストする

48時間オフラインだったため、このチャットを要約してください。決定事項、割り当てられたタスク、および私の注意が必要な事項を強調表示してください

このスレッドから、@Maria へのスマート返信を起草し、次のステップを要約する、チーム向けのフォローアップタスクをスケジュールする

ClickUp Ambient Agentsでコミュニケーションを効率化

ClickUp Ambient Agentsは、ワークスペース内に常駐するスマートアシスタントで、日常的なタスクの自動化を支援します。

コアな生産性タスクにはプリビルドエージェントから選択可能。またはチームのワークフローに合わせたカスタムエージェントを独自に作成できます。

例、事前構築済み回答エージェントは、検証済みのワークスペースデータを使用してチームのクエリに対応します。

ClickUp Ambient Agentsを活用して、チャットチャンネル内のコミュニケーションを効率化しましょう

ClickUp Brain MAXでAIの拡散を解消

ClickUp Brain MAXは、戦略的な仕事（タスク、ドキュメント、チャット、ファイル）に直接接続するAIデスクトップアプリです。あらゆる応答が実際の文脈に基づいています。

ClickUp Brain MAXのクロスアプリ自動化機能で、ClickUp、Google Drive、Notionなど複数のアプリ間でファイルを検索し、ワークフローをトリガー

この統合型AI hubは、複数の分断されたツールに取って代わります。そのコンテキストAIはClickUpのワークグラフを活用し、タスク、プロジェクト、ミーティング、接続アプリが互いにどう関連しているかを理解します。

つまり、AIアシスタントがワークスペース全体の状況を正確に把握し、意思決定を迅速化するとともに「AIの拡散」を解消します。

Brain MAXはマルチモデルAIサポートも提供し、ChatGPT、Claude Sonnet、DeepSeek、Geminiといった主要モデルから、あらゆるシナリオに合わせて選択可能です。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

数多くの主要機能とビューを備えているため、チームのワークフローに合わせてClickUpを微調整するには時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

あるレビュアーがこう言い切っています：

正直なところ、ClickUpで最も気に入っている点は、すべてを一箇所にまとめられることです。以前はタスク管理アプリ、Google ドキュメント、NotionやGoogle Workspaceに散らばった会議メモなど、アプリごとに分かれていました。ClickUpなら、アプリを開くだけでやることが一目で分かり、メモを追加したり、チームとチャットしたりできる。アプリを切り替える必要がありません。

正直なところ、ClickUpで最も気に入っている点は、すべてを一箇所にまとめられることです。以前はタスク管理アプリ、Google ドキュメント、NotionやGoogle Workspaceに散らばったミーティングメモなど、アプリごとに分かれていました。ClickUpなら、アプリを開くだけでやることが一目で分かり、メモを追加したり、チームとチャットしたりできる。アプリを切り替える必要がありません。

2. Lattice（/AIを活用したパフォーマンス管理、人材開発、従業員エンゲージメントに最適）

viaLattice

人事リーダー、マネージャー、経営幹部が従業員エンゲージメントを強化できるよう設計されたLatticeは、分析、フィードバック、自動化を統合します。

統合されたHRISは、業績評価、目標設定、従業員コーチングを支援するコミュニケーションモデルと接続し、チームがリアルタイムの洞察に基づいて行動することを可能にします。

Glueの代替ツールを検討中の組織にとって、Latticeは人と/AIの融合というアプローチで際立っています。人間の理解力とインテリジェントな自動化を組み合わせることで、マネージャーは個別指導を提供し、人事チームは反復的なクエリを処理し、経営陣は報酬や業績に関するデータに基づいた意思決定を実現します。

LatticeTalksの主な機能

Lattice AI Agent で人事クエリを自動化し、休暇規定、福利厚生、従業員のリクエストを処理

パーソナライズされたコーチング、目標追跡、進捗分析でキャリア成長を促進

AIを活用して強みと改善点を客観的に可視化し、透明性の高いレビューサイクルを構築

1対1ツール、アジェンダ作成機能、自動化されたアクション追跡で管理者を支援します

LatticeTalksの制限事項

特定の管理ワークフローでは、異なるタスクを実行するために管理者モードとユーザーモードを切り替えるなど、複数のステップが必要です。

過去の業績やフィードバックデータは、アクセスや直感的な分析が困難な場合があり、管理職や人事部門の意思決定を複雑にします。

LatticeTalksの価格

人材管理: ユーザーあたり月額11ドル

エンゲージメントアドオン: ユーザーあたり月額4ドル

Grow アドオン: ユーザーあたり月額4ドル

アドオン: ユーザーあたり月額6ドル

LatticeTalksの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (3,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (150件以上のレビュー)

実際のユーザーはLatticeTalksについてどう評価しているのか？

実際のユーザーが体験を共有：

Latticeは、上司やマネージャーだけでなく、密接に連携して仕事をする同僚からもフィードバックを受け取れる柔軟性を提供します。これにより自己改善が可能です。不満機能は存在しませんが、現在の選択肢はリミットであり、月次・四半期ごとのパフォーマンスを把握する機能がさらに充実する余地があります。

Latticeは、上司やマネージャーだけでなく、密接に連携して仕事をする同僚からもフィードバックを受け取れる柔軟性を提供します。これにより自己改善が可能です。不満機能は存在しませんが、現在の選択肢はリミットであり、月次・四半期ごとのパフォーマンスを把握する機能がさらに充実する余地があります。

3. Culture Amp（データ駆動型の従業員エンゲージメントとパフォーマンス分析に最適）

viaCulture Amp

カルチャー・アンプは「意思決定インテリジェンス」エンジンであり、組織が従業員の仕事や成長、エンゲージメントの維持方法を理解し改善するのを支援します。継続的なフィードバック、チャットプラットフォーム、行動科学を組み合わせ、従業員の感情を測定可能なビジネス成果に変換します。

直感的なダッシュボードが生産性・定着率・帰属意識の要因を可視化し、リーダーが確信を持って人材を最優先した意思決定を行えるよう支援します。

15億以上のデータポイントから、エンゲージメントとパフォーマンスのパターンを実用的な知見に変換します。アンケートの実施からグローバルベンチマークの分析まで、Culture Ampはチームが大規模にハイパフォーマンスな文化を構築するのを支援します。

Culture Ampの主な機能

/AIコーチを起動し、パフォーマンスと成長を促進する、科学的に裏付けられたパーソナライズドコーチングインサイトを提供しましょう

40種類以上のカスタマイズ可能な コミュニケーションプランテンプレートと /AIコメント分析により、大規模なフィードバック収集を実現

主要なHRISシステム全体で、人事データをサードパーティソリューションと接続し、より迅速で正確なインサイトを実現します。

People Scienceが支えるAI駆動型推奨と予測的インサイトにより、意思決定を加速させます。

カルチャー・アンプの制限事項

ダッシュボードは視覚的に明確ですが、詳細なトレンドを分析するには時間がかかる場合があります

頻繁なアラートや通知は、特に大企業の管理者にとって負担に感じられることがあります

カルチャーアンプの価格

カスタム価格設定

カルチャー・アンプの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (100件以上のレビュー)

Culture Ampについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるユーザーが完璧に要約しています：

Culture Ampは全社的・部門別アンケートの実施を容易にします。ソフトウェアは非常に直感的で、優れたサポートを提供しています。ただし、新規従業員追加時の手動インポートには時間がかかる場合があります。ただし、Culture Ampでは複数の方法で新規ユーザーをインポートするオプションが用意されています。

Culture Ampは全社的・部門別アンケートの実施を容易にします。ソフトウェアは非常に直感的で、優れたサポートを提供しています。ただし、新規従業員追加時の手動インポートには時間がかかる場合があります。ただし、Culture Ampでは複数の方法で新規ユーザーをインポートするオプションが用意されています。

4. Vantage Circle（従業員エンゲージメント、表彰、ウェルネスの一元管理に最適）

viaVantage Circle

Vantage Circleは、行動科学と/AIを活用し、表彰・福利厚生・特典・フィードバックを統合。エンゲージメントをよりパーソナルにします。誕生日や勤続記念日ポイント、デジタル年鑑、報酬によるマイルストーンの自動化を実現。

このプラットフォームは、ピアツーピア、ソーシャル、またはパネルベースの表彰プログラムを通じて、成果を即座に認識する手助けをします。

既存のHRシステムとの同期から地域特化型報酬カタログの提供まで、Vantage Circleは企業が人材を最優先とする文化を築くことを支援します。

Vantage Circleの主な機能

Vantage Fit を通じて、フィットネストラッキング、マインドフルネスセッション、企業チャレンジでウェルネスを包括的に促進しましょう。

Vantage Pulse によるAI搭載の完全匿名従業員アンケートで、迅速なフィードバックループを開始

Vantage Perks を通じて、1000以上のブランドから厳選された割引でグローバルな特典とキャッシュバックを提供します。

リアルタイム分析ダッシュボードを活用し、エンゲージメント、パフォーマンス、感情に関する実用的なインサイトにアクセス

Vantage Circleの制限事項

報酬カタログは、長期間使用するとリミットを感じたり、繰り返しが多いと感じたりすることがあります

すべてのポイントを1回のトランザクションで利用できるわけではなく、特定のポイント交換には手数料がかかる場合があります。

Vantage Circleの価格

カスタム価格設定

Vantage Circleの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (5,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはVantage Circleについてどう評価しているのでしょうか？

ユーザーが最も的確に説明しています：

Vantage Circleは同僚を称賛・報酬する仕組みを簡素化し、チームの士気向上に大きく貢献します。ポイントシステムと交換オプションは感謝の気持ちを形にする手段を提供します…ユーザー設定に基づく地域特化型やパーソナライズされた提案がプラットフォームで提供されればさらに良いでしょう。

Vantage Circleは同僚を称賛・報酬する仕組みを簡素化し、チームの士気向上に大きく貢献します。ポイントシステムと交換オプションは感謝の気持ちを形にする手段を提供します…ユーザー設定に基づく地域特化型やパーソナライズされた提案がプラットフォームで提供されればさらに良いでしょう。

🚀 ClickUpの優位性：チームチャットで「後でリマインドしてもらえる？」というやり取りが頻発しているなら、リマインダーや更新情報、ステータス通知を自動配信するチャット自動化機能を設定できるClickUpオートメーションを活用すべきです。 設定はわずか数クリックで完了します： チャットチャンネルを開き、⚡自動化ボタンをクリック Create 自動化を選択 トリガー、条件、アクションを設定（例：タスクステータスが変更された際にメッセージを送信） 「作成」をクリックするだけで完了です ClickUpオートメーションで毎日の進捗確認とタスク完了通知を自動化し、会話を能動的に維持

5. Nectar（ピアツーピアの表彰・報酬・従業員感謝プログラムに最適）

viaNectar

人事リーダー、マネージャー、分散チーム向けに設計されたNectarは、称賛機能、チームコミュニケーション、カスタム課題を一元化します。

Glueの代替として、Nectarはより人間中心のアプローチを採用しています。成果を称賛し、マイルストーンを報酬で認め、その評価を企業価値に直接結びつけることが可能です。また、社内コミュニケーションをサポートするため、発表や更新情報、称賛のメッセージはチームのチャネルで共有されます。

詳細なダッシュボードと分析機能でエンゲージメントや組織文化の健全性を追跡可能。チーム別・部門別の表彰活動状況、参加率、影響度を可視化します。

このプラットフォームでは、チームメンバーがポイントをギフトカード、社内のグッズ、またはカスタム特典と交換できる柔軟な報酬カタログも提供しています。

Nectarの主な機能

表彰・報酬 モジュールで表彰と報酬を自動化

全社的な 表彰制度 を導入し、卓越した貢献を称えましょう

価値連動型リンクされている表彰タグ で体験をパーソナライズ。称賛を企業理念にリンクされている

ドラッグ＆ドロップのコミュニケーションビルダーで魅力的な告知を作成

Nectarのリミット

広範な人事システムやワークフローシステムとの連携がリミットであるため、複雑な技術スタックへのツール組み込みが困難になる可能性があります

通知やコミュニケーションチャネルが煩雑に感じられたり、圧倒されたりすることもあるでしょう

Nectarの価格

カスタム価格設定

ネクターの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (7,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

Nectarについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Nectarに関するユーザーの声の一部をご紹介します：

Nectarは、直感的なインターフェースで簡単に操作でき、様々な人気ギフトカードへのポイント交換を容易にします…プラットフォーム自体はスムーズに機能しますが、ポイントをより頻繁に獲得できる機会がもっとあればと思います。

Nectarは、直感的なインターフェースで簡単に操作でき、様々な人気ギフトカードへのポイント交換を容易にします…プラットフォーム自体はスムーズに機能しますが、ポイントをより頻繁に獲得できる機会がもっとあればと思います。

6. Coworker.ai（AIメモリで複雑なワークフローを自動化する企業のチームに最適）

Coworker.aiは、企業の文脈を理解し行動するよう設計されています。技術チーム、プロダクトマネージャー、AI主導型組織向けに開発され、社内ツールやデータとセキュリティを確保して接続し、いわゆる「企業脳」を構築します。OM1メモリアーキテクチャを搭載し、複雑な部門横断的な仕事を処理します。

リスクのある営業案件の特定、コードコミットの要約する、技術文書の作成、さらにはJira、Slack、GitHub間の更新調整まで、あらゆるタスクを自動化できます。

「どのカスタムが解約する可能性が高いか？」や「今週リリースされる機能は何か？」といった複雑な質問を投げかけ、正確で文脈に沿った回答を得られます。

Coworker.aiの主な機能

40以上の連携アプリで ディープワークモード を活用し、複雑なタスクを分析・プラン・実行する

プロジェクト、チーム、目標、コミュニケーションなど120以上の次元でコンテキストを保存・呼び出し可能

接続システム全体におけるチームの進捗、障害要因、パフォーマンスに関する自動更新情報を入手

Coworker.aiの制限事項

大規模なデータ取り込みに依存しているため、データソースが分散またはサイロ化している企業では、効果的な「企業記憶」の構築が困難となる可能性があります。

完全な価値を実現するには、40以上のアプリでのセットアップと複数システムへの統合が必要です

Coworker.ai の価格

プロ版: 月額29.99ドル/ユーザー

企業: カスタム価格

Coworker.aiの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

🧠 豆知識： イリノイ大学のPLATOシステム上で1973年に開発された世界初の真のマルチユーザーチャットシステム「Talkomatic」は、各参加者のテキストを専用ゾーンに文字単位で表示していました。

7. Read AI（リアルタイムミーティング分析、エンゲージメント追跡、会話インサイトに最適）

viaRead AI

Read AIは、ミーティング中にぼんやりしてしまい、後で混乱するのを防ぎます。

これはAI搭載の生産性コパイロットであり、デジタルワークスペースに統合され、ミーティングへの参加、電子メールのスキャン、チャットの同期を通じて議論を要約し、アクションアイテムを抽出し、洞察を可視化します。Google Meet、Microsoft Teams、Zoom、Gmail、Slack内で動作するプラットフォームです。

そのSearch Copilotは、ミーティングで発言された内容、電子メールで約束された事項、チャットスレッドでメンションされた内容を瞬時に検索します。一方、Monday Briefing、End-of-Week Agents、Post-Meeting RecapといったAIエージェントはワークフローをパーソナライズし、カスタマイズされた要約、週間インサイト、提案された次のステップを提供します。

AIの優れた機能を読む

ミーティングアシスタント で議論を記録し、要約・議事録・再生ハイライトを活用

Speaker Coach のエンゲージメントメトリクスと発言時間分析で、 のエンゲージメントメトリクスと発言時間分析で、 職場のコミュニケーション課題を 解消

進捗は For You Page で追跡可能。ミーティングトピックや繰り返し発生するテーマをまとめた個人用ダッシュボードです。

最適化レポートでチームの生産性を向上させましょう。より良いスケジュール管理とミーティング習慣を提案します

AIのリミットについて読む

AIの価格設定を読む

Free

プロ版: ユーザーあたり月額19.75ドル

企業: ユーザーあたり月額29.75ドル

企業+: ユーザーあたり月額39.75ドル

AIによる評価とレビューを読む

G2: 4/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはRead AIについてどう評価しているのか？

ユーザーからの共有をご紹介します：

ミーティング後のメモを確認できる機能は非常に役立ちました。テキストと音声により、議論されたトピックを後から振り返るのが格段に容易になりました。ただし、ウェブサイトからのファイルダウンロードは非常に困難でした。加えて、インターフェースには改善の余地が多々ありました。

ミーティング後のメモを確認できる機能は非常に役立ちました。テキストと音声により、議論されたトピックを後から振り返るのが格段に容易になりました。ただし、ウェブサイトからのファイルダウンロードは非常に困難でした。加えて、インターフェースには改善の余地が多々ありました。

8. Patchwork（柔軟な勤務スケジュール管理、シフト管理、コンプライアンス追跡に最適）

viaPatchwork

医療業務は事務作業で止まることはありません。Patchworkはこの現実を踏まえて構築されました。NHSの臨床医や医療チーム向けに特別に設計されたこのプラットフォームは、シフト管理、ローテーション管理、人員プランニングを直感的に行える環境を提供します。

臨時勤務のシフト予約から休暇管理、例外レポート作成、支払いまで、Patchworkプラットフォームが仕事を完全に掌握。病院、部門、派遣パートナーを連携型スタッフ配置ネットワークで接続し、柔軟な仕事を安全かつコンプライアンスに準拠した形で実現します。

医療従事者はこのツールで仕事でのインスタントメッセージング、シフトの予約、チームのローテーションビュー、遅滞なく給与を受け取ることが可能です。

Patchworkの主な機能

Patchwork Bank と自動化された支払い追跡で、臨時勤務シフトを簡単に管理

単一のオンボーディングプロセスで Collaborative Bank を活用し、NHS組織全体で連携を強化

Patchwork Rota で勤務表・休暇・例外レポートの作成のプランと更新を

Agency Managerでワークフロー、代理店スタッフ管理、コスト可視性を簡素化

Patchworkの制限事項

NHSトラストの採用に依存しているため、英国医療システム外での適用性はリミットです

主に臨時スタッフ派遣とシフト管理に重点を置いており、正社員採用や長期的な人材プランなど、他の労働力関連分野には完全に対応できない可能性があります。

Patchworkの価格設定

カスタム価格設定

Patchworkの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

9. Slack（AIを活用したチームコラボレーションと接続ワークフローに最適）

viaSlack

Slackはコミュニケーション、AIアシスタント、ワークフロー自動化を単一のワークスペースに統合し、チーム、ツール、プロジェクトがシームレスに接続します。

Slack AIを使えば、チームは見逃した会話の要約を即座に作成し、プロジェクトの洞察を抽出し、全社的なナレッジベースを横断検索できます。

技術チームやプロダクトリーダーがGlueの代替ツールを探しているなら、このチームコミュニケーションアプリが最適です。AgentforceやSlackbotといったインテリジェントエージェントによって強化された、ユーザーフレンドリーでクリーンなインターフェースを提供します。これらのAIコンパニオンは、営業提案書の更新、リマインダー設定、Salesforce、Asana、Googleなどの連携ツールからのインサイト抽出といった反復的なタスクを処理できます。

Slackの主な機能

ワークフロービルダー でカスタムワークフローを自動化し、チャンネル内で直接時間節約の自動化を実現

チャンネル で共同作業を行い、会話、ファイル、ツールを一つの透明性のあるワークスペースに集約しましょう

ハドル でライブディスカッションをホストし、音声またはビデオベースの迅速なコラボレーションを実現

Clipで更新内容を記録・共有し、非同期コミュニケーションを実現

Slackのリミット

Slackの料金プラン

Free

プロ版: 月額 4.38 ドル/ユーザー

ビジネスプラン: 月額9ドル/ユーザー

企業+: カスタム価格

Slackの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (36,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (23,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはSlackについてどう評価しているのでしょうか？

あるユーザーが最も有用だと感じた点は以下の通りです：

Slackはチームコミュニケーションを効率化し、シンプルかつ整理された状態にします。 直感的なインターフェースが非常に気に入っています。様々なプロジェクト用のチャンネルを簡単に設定でき、ファイルを効率的に共有し、Google Drive、Zoom、Notionなどの他のツールと接続できます。Slackは迅速なコミュニケーションを促進する点で優れていますが、多数のメッセージやチャンネルを管理する必要がある場合、圧倒されることがあります。特に通知は、大規模なチーム内で仕事をしている際に非常に気が散る要因となり得ます。*

Slackはチームコミュニケーションを効率化し、シンプルかつ整理された状態にします。 直感的なインターフェースが非常に気に入っています。様々なプロジェクト用のチャンネルを簡単に設定でき、ファイルを効率的に共有し、Google Drive、Zoom、Notionなどの他のツールと接続できます。Slackは迅速なコミュニケーションを促進する点で優れていますが、多数のメッセージやチャンネルを管理する必要がある場合、圧倒されることがあります。特に通知は、大規模なチーム内で仕事をしている際に非常に気が散る要因となり得ます。*

10. Mattermost（ミッションクリティカルな環境におけるセキュリティに優れた自社ホスティング型コラボレーションに最適）

viaMattermost

Mattermostは、高度なセキュリティ、コンプライアンス重視、ミッションクリティカルな環境で活動する成長中のチーム向けに構築された、安全なオープンソースのコラボレーションプラットフォームです。セルフホスト型であるため、データ、インフラストラクチャ、プライバシーを完全に管理できます。

このプラットフォームは、リアルタイムメッセージ、ファイル共有、音声通話に統合プレイブックとDevSecOpsワークフローを組み合わせたものです。

永続的なチャネルを通じてコラボレーションを行い、スラッシュコマンドやボットでタスクを自動化し、GitHub、Jenkins、Jira などのツールと接続することができます。

Mattermostの主な機能

統合された プレイブック を活用した標準化されたワークフローを実行し、インシデント対応とリリース管理を実現

機密データを保護する自社ホスト型 Mattermostエージェント で、/AIを活用してミーティング要約する

機密性の高い 人事プロセス 向けに、役割ベースのアクセス制御（RBAC）と高度なセキュリティ設定を有効化します

Mattermostの制限事項

Mattermostの価格

プロフェッショナル: ユーザーあたり月額10ドル（年額一括課金）

企業: カスタム価格

企業 アドバンスド: カスタム価格

Mattermostの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (100件以上のレビュー)

実際のユーザーはMattermostについてどう評価しているのでしょうか？

検証済みユーザーからの簡単な感想はこちら：

Mattermostの最大の魅力は柔軟性とカスタム性です。オープンソースであるため、他のプラットフォームとは異なり、チームの特定のニーズに合わせて調整できます…一方、Mattermostの欠点として、他のコラボレーションツールと比べて洗練度がやや劣る場合がある点が挙げられます。時折バグが発生することもあります…

Mattermostの最大の魅力は柔軟性とカスタマイズ性です。オープンソースであるため、他のプラットフォームとは異なり、チームの特定のニーズに合わせて調整できます…一方、Mattermostの欠点として、他のコラボレーションツールと比べて洗練度がやや劣る場合がある点が挙げられます。時折バグが発生することもあります…

ClickUpで従業員エンゲージメントの亀裂を修復する

Glueはチームの結束力となることを目指していましたが、これまで見てきたように、真のエンゲージメントは孤立した環境では生まれません。それは仕事が行われる場所で生まれるのです。

エンゲージメントツールと日常ワークフローを分離すると摩擦が生じます。これはまさに排除すべき問題です。上記のリストにある代替ツールはいずれも強力なソリューションを提供します：LatticeとCulture Ampは高度な人事分析の要となり、SlackとMattermostは円滑なコミュニケーション維持に優れています。

しかし理想的な代替ツールは、単なる関与の測定にとどまらず、障壁を取り除くことで関与を促進すべきです。単なる「つなぎ役」ではなく、人・プロセス・コミュニケーションを根本的に統合するツールをお探しなら、ClickUpが最適な選択肢です。

ClickUpに無料で登録すれば、チームが求めていた「最後のピース」が見つかるかもしれません。🔗