集中力と生産性を高めるNotion ADHDテンプレート10選

世界中で約4億400万人の成人が現在ADHDと共に生活しています。しかし、ほとんどの生産性システムは彼らの神経多様性のある脳のために設計されていません。
時間感覚の欠如が最大の課題であるのに、硬直したプランナーに向き合う気持ちはよくわかります。タスクは見落とされ、時間は消え去り、一見シンプルな日次プランが突然、未完了の仕事の山のように感じられるのです。
ADHDに配慮したテンプレートがなければ、このサイクルは繰り返され、神経多様性を持つ人々はフロー状態ではなく、フラストレーションに囚われたままになります。
時間を節約し、あなたに仕事をするためのシステムを活用できるよう、今すぐ使える最高のNotion ADHDテンプレートを厳選しました。
一目でわかるベストNotion ADHDテンプレート
|ADHD マスターツールキット
|このテンプレートをダウンロード
|プラン・習慣形成・時間管理を1つのダッシュボードで統合した体系的なシステムを必要とするADHDの方へ
|組み込みのポモドーロタイマー、やることリスト、習慣トラッカー
|ADHD/生産性 デイリープランナー
|このテンプレートをダウンロード
|プランを圧倒されるものではなく、サポートと感じられる、軽やかで柔軟なシステムを求めるすべての人へ
|タスクを整理する中央ダッシュボード、視覚的ヒントを備えたADHDに配慮したワークフロー
|ADHD タスクマネージャー
|このテンプレートをダウンロード
|神経多様性のある方や学生向けに、プランナーに組み込まれた意思決定支援機能を搭載。考えすぎずに始められるよう設計されています。
|クイック追加ボタン、優先度フィルター、意思決定疲労を軽減する明確なビュー
|ADHDスマートジャーナル
|このテンプレートをダウンロード
|感情を記録し、一貫したADHD生活プランナーを構築することで、メンタルヘルスと自己理解の向上を目指すADHDの方へ
|内省、気分追跡、アイデア収集のためのプロンプト付きデイリージャーナリング
|ADHD目標トラッカーと発見ツール
|このテンプレートをダウンロード
|漠然とした目標設定に苦労し、抽象的な夢を測定可能なターゲットと同じくらい実践的に感じられる枠組みを求めるADHDの方、学生、プロフェッショナル向け。
|目標とマイルストーン、進捗追跡
|ADHDジャーナル＆気分記録ツール
|このテンプレートをダウンロード
|スピードと深さのバランスを保ちながら、感情の追跡とメンタルウェルビーイングの管理を支援するメンタルチェックインシステムを求めるADHDユーザー向け。
|感情状態・習慣・気分トラッカー
|ADHD習慣・ルーチントラッカー
|このテンプレートをダウンロード
|一貫性のないルーティンに悩む方、科学的に裏付けられた朝の習慣・夜の習慣・集中セッションの仕組みを求めている方へ
|視覚的な習慣継続記録、リマインダー、ルーティン確認機能で行動変容をサポート
|ADHD週間プランナー
|このテンプレートをダウンロード
|時間があっという間に過ぎてしまうことに悩むADHDを持つプロフェッショナルの方々に、構造化されながらも柔軟な週間リセットシステムを提供します。
|主要タスク・予定・ルーティンの週間概要
|デイリーフォーカスペンナー（ADHD＆ビヨンド）
|このテンプレートをダウンロード
|ADHDを持つ学生やプロフェッショナルの方へ。特に長いやることリストが逆効果になりがちな場合、毎日集中力を保つためのシンプルで効果的な方法をお探しの方へ。
|重要なタスクのための集中モード、タイムブロッキング、素早いブレインダンプ、一日の終わりに振り返り
|ADHDプランナー オールインワン
|このテンプレートをダウンロード
|ADHDの方や、個人目標と職業目標の両方で集中力・整理力・一貫性を保つための、体系化されたオールインワン生活プランナーを求めるすべての方へ
|包括的なタスク管理、習慣形成、日記、目標設定、ルーティン管理
|ClickUp カレンダープランナーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|神経多様性を持つプロフェッショナルや学生の方へ。時間を構造化し、意思決定疲労を軽減するための、視覚的で気が散らない方法が必要な方へ。
|タスク・ミーティング・イベントの視覚的レイアウト、チーム別・優先度別の色コード、締切とスケジュールの統合ビュー
|ClickUp デイリープランナーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ADHDの方で、整理整頓を保ち、やる気を維持し、圧倒されることなく日々のタスクを管理したい方へ
|目標設定・スケジュール管理・タスク優先順位付け・進捗確認を日単位でプラン
|ClickUp デイリータイムブロックテンプレート
|無料テンプレートを入手
|終わりのないリストではなく、一日の視覚的なマップで成果を上げるADHDユーザー向け
|集中タスク専用スロット、時間軸に基づくプラン
|ClickUpタスク管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|視覚的な構造を活かし、信頼できるシステムで負担を軽減し責任感を高める必要があるADHDのフリーランスやプロフェッショナル向け
|ステータス・優先度・期日追跡、複数ビュー（リスト・ボード・カレンダー）対応のタスク追跡機能
|ClickUpライフプランナーテンプレート
|無料テンプレートを入手
|人生の大きな目標と日々の進捗を両立させたい方へ。構造と視覚的な明快さを必要とするADHD脳に最適です。
|個人＋仕事のプラン：目標、ルーティン、タスク、人生プロジェクトを一箇所にまとめ
|ClickUp時間割テンプレート
|無料テンプレートを入手
|詰め込まれた日程と変動する優先度の中で軌道に乗るために、視覚的な明瞭さとリアルタイムの柔軟性を必要とするADHDの脳に最適です。
|時間単位のスケジュール管理で、きめ細かな時間管理を実現
|ClickUp GTD（Getting Things Done）テンプレート
|無料テンプレートを入手
|タスク過多やADHDによる行動不能に悩むすべての人へ。明確な優先順位付けと、ついに物事を完了するためのカラフルで柔軟なシステムが必要です。
|タスク管理のためのGTD手法、タスク捕捉ファネル、次のアクションワークフロー
|ClickUp 食事プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ADHDや多忙なスケジュールを両立させながら、ストレスなく食事プランを立て、食事時の決断疲労を軽減したい方へ
|食材リストと買い物リスト付きの献立プラン、タスクやカレンダーとの連携による日常的な食事管理
|ClickUp スケジュール整理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|多忙なマルチタスカーやADHDの方々に最適。人生全体を俯瞰するビューを実現しつつ、日々の詳細にもズームインできる視点を実現します。
|仕事・用事・プライベートなど、様々なコミットを横断的に管理するスケジュール管理
|ClickUp ADHDおよび神経多様性を持つ成人向けプロジェクトプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ADHDを持つプロフェッショナルや神経多様性のある作成者の方々に最適。柔軟性に富み、あなたの脳の働きに合わせて設計されたプロジェクトプランを求めている方へ。
|目標設定＋管理可能なタスクへの分解、カスタムビューとフィールド、ADHDのニーズに合わせたプロジェクトプラン
優れたNotion ADHDテンプレートの条件とは？
すべての生産性テンプレートが誰にでも同じように仕事をするわけではありません。特に神経多様性を持つ方や複雑さに圧倒されやすい方にはなおさらです。Notion ADHDテンプレートを評価する際、選択の指針となるべき要素は以下の通りです：👇
- シンプルでミニマルなレイアウト：*ADHDに配慮したNotionテンプレートを選ぶ際は、すっきりしたダッシュボード、最小限のアイコン、直感的なナビゲーションを優先しましょう。色やウィジェットが多すぎると混乱を招くため、一目で次に何をすべきかがわかるレイアウトが理想的です。
- 時間とタスクの可視性: 視覚的な手がかりが、時間の感覚が鈍った時に集中力を支えます。 *カレンダーやタイムラインビューに紐づいたタスク、日々の詳細、あるいは費やした時間と達成した成果を反映する進捗バーを表示するNotionテンプレートを選択しましょう。
- 優先順位付け機能：すべてが同時に緊急に感じられ、決断が麻痺してしまうことがあります。ADHDに配慮したダッシュボードテンプレートで、緊急度に基づいてタスクをランク付けできるようにしましょう。あるいは、その日の「メインフォーカス」タスクを1つ強調表示する機能が必要です。
- タイムブロッキング：*ADHDの主な課題の一つは、仕事中に集中力を失うことです。ポモドーロタイマー、集中モード切り替え、気が散る要素を記録する簡易メモ欄を備えたデジタルプランナーテンプレートが理想的です。
- 習慣とルーティンの追跡：*日次または週次ダッシュボードにシンプルな習慣トラッカーが組み込まれたADHDプランナーを探しましょう。これにより、ユーザー自身またはADHDコーチがタスクを素早くチェックでき、モバイルアクセスも確保できます。
- 連携機能: ADHDに配慮したNotionテンプレートは、進捗の追跡やポジティブな強化を提供するため、日常生活で使用する他のアプリやデジタルツールと連携できる必要があります。
👀 ご存知でしたか？ 女性は男性より約4年遅れてADHDと診断される傾向があります。主な理由は以下の通りです：
- 不注意症状を軽視する社会文化的期待
- 男性の症状パターンに基づいた診断基準
- 少女と女性におけるマスキングと代償行動
- ADHDが認識される前の気分障害の誤診
📚 さらに読む：ADHD管理に役立つおすすめ書籍
FreeのNotion ADHDテンプレート
ADHDに優しい無料Notionテンプレートを探ってみましょう。これらはADHDの苦労を理解する学生、作成者、生産性愛好家によって作成されています。
これらのNotionテンプレートとADHDライフプランナーは出発点です。ダウンロードして始め、自分に合う方法を見つけましょう。あるいはシステムを調整して、自分だけのものにすることもできます。
1. ADHD マスターツールキットテンプレート
ADHDマスターツールキットテンプレートは、日常生活に集中力、構造、進捗をもたらします。
組み込みのポモドーロタイマーを搭載しているため、アプリを切り替える煩わしさなく集中作業のセッションを開始できます。このADHD対応ライフプランナーは、個人用タスクと仕事用タスクを別々のセクションで管理可能です。
ダークモード対応のプランは、柔軟性と使いやすさを求める神経多様性のある方々のプランに役立ちます。
このテンプレートが気に入る理由：
- ADHD向けやることリストを作成し、日々の責任を管理し、時間管理を改善しましょう
- ADHD知識wikiを通じて厳選された知見にアクセスし、リソースと戦略をワークスペースに取り込みましょう
- 毎日小さな繰り返し行動を促すシンプルな習慣トラッカーで、継続性を築きましょう
- 一日の出来事を一行で記録するジャーナルで、意味ある振り返りを実現。進捗の記録を素早く持続可能にします。
✅ こんな方に最適：プラン・習慣形成・時間管理を1つのダッシュボードで統合する体系的なシステムを必要とするADHDの方
⚡ テンプレートアーカイブ：仕事でのタスク管理をサポートする最高のADHD向けテンプレート
2. ADHD/生産性プランナーテンプレート
脳が40ものタブを開いたブラウザのように感じる日もあるでしょう。そんな日には、Notion ADHD/生産性プランナーテンプレートが、仕事から集中できる一つの落ち着いた窓を提供します。重苦しさやストレスを感じさせることなく、軌道に乗るのに十分な構造を加えます。素早く書き留め、頭をクリアにし、よりコントロール感を得られるでしょう。
このNotionライフプランには3つの主要コンポーネントがあります：・ブレインダンプボード：ランダムなアイデアを一時的に保管し、注意力を奪われない安全な場所・デイリーやることリスト：タスクを簡潔にまとめ、ワンクリックで完了処理可能・今日の小さな喜びボックス：小さな達成を祝うことを優しくリマインダーし、症状管理が特に困難な日に最適
騒がしい日常の中で、喜びの瞬間を見つけられなければ、人生とは何でしょう！
このテンプレートが気に入る理由：
- 柔軟な習慣トラッカーで、休んだ日を罰することなく素早く習慣をリセット
- 穏やかな構造を提供する日次ルーチンスケジュールで軌道に乗る
- カレンダービューを活用すれば、余計な情報に邪魔されることなく、スケジュール全体の流れを一目で把握できます
✅ こんな方に最適：プランを圧倒されるものではなく、サポートとなるように感じられる、軽くて柔軟なシステムを求めるすべての方
3. ADHD タスク管理テンプレート
ADHDタスク管理テンプレートは、長いリストを見てどこから手をつければいいかわからなくなることが多い方のために作られています。
すべてのタスクを1つの圧倒的なページに放置する代わりに、このテンプレートは緊急度、重要度、さらには期間によってタスクを分類します。どのアイテムが直ちに対応が必要か、どれが後回しにできるか、そして集中できる時間枠にスケジュールする価値があるかを素早く把握できます。
Notionテンプレートのダッシュボードでは、緊急タスク・任意タスク・完了済みタスクの数を要約する形で把握できます。これによりコンテキストの切り替えが不要に。次にやること探すために、複数のページやアプリ、リストを行き来する必要はもうありません。
このテンプレートが気に入る理由：
- タイムブロックで仕事を区切り、長いタスクの負担を軽減しましょう
- 期間ベースの並べ替えで優先順位をスマートに設定。その瞬間のエネルギーに合ったタスク選びをサポートします
- 完了リストを視覚的な報酬システムとして活用し、進捗を強化し、未完了タスクへの罪悪感を軽減しましょう
✅ こんな方に最適：神経多様性のある方や学生の方。プランナーに組み込まれた意思決定支援機能で、考えすぎずに始めやすくなります
💡 プロの秘訣：AIが緊急かつ重要なアクションアイテムの特定を支援したら？ClickUp Brain（ClickUpのコンテキスト認識AI）はClickUpワークスペースをスキャンして重要タスクを識別。過去のデータに基づき、タスクを完了する順番も提案し、実行可能な期限も併記します。
4. ADHDスマートジャーナルテンプレート
ADHDを持つ多くの人にとって、思考や感情はまとまりがなく感じられ、ストレスが積み重なるまでそのパターンに気づきにくいものです。ADHDスマートジャーナルテンプレートは、そうしたパターンを明確に可視化します。
このADHDプランナーは、デイリージャーナルと気分追跡機能を組み合わせたものです。これは何を意味するのでしょうか？単に一日の出来事を記録するだけでなく、その日を通して感じた感情も追跡できるのです。
視覚的な気分カレンダーとヒートマップで、一目で理解しやすい記録を実現。エネルギーが低下するタイミングやモチベーションがピークに達する瞬間、そしてそのトリガーとなる要因を追跡できます。
その有用性の秘密は、CBT（認知行動療法）の原則に基づいて構築されたマインドログにあります。日々の振り返りを自己認識と心の明晰さを高めるツールへと変えるのです。
このテンプレートが気に入る理由：
- 継続性を追跡する連日記録カウンターで、定期的な日記執筆を促します
- シンプルで集中力を保つADHDに配慮したデザインを体感してください
- 生活領域（個人、目標、旅行、夢）を専用のフォルダに整理し、明確な区別を実現
- デスクトップとモバイルの両方に最適化されたレイアウトで、ジャーナリングが特定のデバイスに縛られることはありません
✅ こんな方に最適：感情を記録し、一貫性のあるADHD生活プランナーを構築することで、メンタルヘルスと自己理解の向上を目指すADHDの方
💡 プロのアドバイス： NotionのADHDスマートジャーナルテンプレートは素晴らしいスタート地点ですが、専用のデジタルジャーナリングアプリなら、気分追跡、ガイド付きプロンプト、モバイルでの素早い記録といった追加機能を利用できる場合があります。
5. ADHD目標トラッカー＆発見テンプレート
自信をつけることや貯金を増やすことなど、目標を書き留めることは重要です。しかし、これらの願望を成果に変える手助けとなるシステムを持つことも同様に重要です。
ご紹介：ADHD目標トラッカー＆発見テンプレート。具体的な目標（5,000ドル貯金やフィットネス番号の追跡など）と抽象的な目標（自信や集中力の向上など）を明確に分離。曖昧すぎて仕事にならない目標は一切ありません。
このNotionテンプレートにはインタラクティブな目標発見ワークシートが搭載されており、真に重要なことを明確化し、現実的で追跡可能な成果へと再構築するプロセスをガイドします。モバイルとデスクトップの両方で利用可能で、マイクに向かって話すだけで日々の振り返りをシステムが文字起こしします。
このテンプレートが気に入る理由：
- 番号と進捗バーを用いた「具体的な目標トラッカー」で測定可能な成果を追跡しましょう
- 測定が難しい目標に向けて日々の行動を促す抽象的な目標トラッカーで、モチベーションを維持しましょう
- ADHD仲間たちの活気あるコミュニティにアクセスしよう
✅ こんな方に最適：漠然とした目標設定に苦労するADHDの方、学生、プロフェッショナル。抽象的な夢を測定可能なターゲットと同じくらい実践的に感じさせるフレームワークを求める方へ
6. ADHD日記＆気分記録テンプレート
ADHDジャーナル＆気分記録テンプレートは、日々のADHDジャーナル（簡単な振り返り用）とADHD症状記録（日中における脳と身体の反応を追跡）を組み合わせたものです。
ネガティブなイベントが押し寄せた時、組み込みの「ネガティブイベント処理」ジャーナルが感情を整理する手助けをし、感情が積み上がるのを防ぎます。時間が限られている場合は、90秒で記入できる「気分ログ」が素早く状態を確認し、パターンを見つける手段を提供します。
このテンプレートが気に入る理由：
- ゲーミフィケーションボタンと色で、感情の記録を重く感じさせず、軽やかに。
- タイマーやプロンプトを設定し、終わりのない日記書きセッションに流されないようにしましょう
- AIがあなたのエントリーを分析し、感情を要約する形で明らかにする隠れたパターンを明らかにします
- 簡単なメモから詳細な記録まで、あなたの習慣に合わせてすべてをカスタムできます
✅ こんな方に最適：スピードと深みを両立したメンタルチェックインシステムを求めるADHDユーザー。感情の追跡とメンタルウェルビーイングの管理を支援します
📮 ClickUpインサイト：やることリストが機能していると思っていませんか？再考を。当社のアンケートによると、76%のプロフェッショナル がタスク管理に優先順位付けシステムを利用しています。
しかし、最近の調査によると、労働者の65％は効果的な優先順位付けを行わず、高価値タスクよりも容易な成果に集中する傾向があることが確認されています。
ClickUpタスクの優先度機能は、複雑なプロジェクトの可視化と取り組み方を変革し、重要なタスクを簡単に強調表示します。AI搭載のワークフローとカスタム優先度フラグにより、常に最優先で取り組むべき課題が明確になります。
7. ADHD習慣・ルーチントラッカーテンプレート
朝が慌ただしく、夕方はあっという間に過ぎてしまうなら、このADHD習慣・ルーチントラッカーテンプレートが、あなたの脳に合ったルーティンで一日を安定させます。
科学的な根拠とともに効果を解説した、朝と夜のルーティンセクションがあらかじめ用意されています。
モチベーションが最低レベルに落ち込んだ時に使える「ADHD対策ルーティン」プロトコルも用意。5分以内で脳のモヤモヤを解消します。
深い仕事には「集中準備」セクションを活用し、邪魔されずに長時間集中しましょう。
このテンプレートが気に入る理由：
- ゲーミフィケーションを取り入れたチェックボックスやドーパミンを刺激するボタンで、習慣を完了させる達成感を実感しましょう
- ルーティンを進める中で、組み込まれた励ましの言葉でやる気を維持しましょう
- ビデオチュートリアルとテキストガイドで、各プロトコルを自分のペースで学べます
✅ こんな方に最適：ルーティンが不安定で悩んでいる方、朝・夜・集中セッションの時間を科学的に裏付けられた構造で整えたい方
8. ADHD週間プランナーテンプレート
ADHD週間プランナーテンプレートは、明確な記録と整理のフローを提供します。タスクを頭の中に留めておく代わりに、クイックキャプチャセクションに素早く記録し、日次または週次のプランに分類しましょう。
週間計画ビューでは、前週を振り返り、優先度を見直し、今後の現実的なプラン立てられます。これにより、毎週Mondayにゼロから始めるストレスを軽減できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- プランと振り返りを導くステップの日次チェックリストで構造を構築しましょう
- 組み込みのポモドーロタイマーで集中して仕事を行い、一日の終わりに進捗を確認しましょう
- 専用のセクションで目標とリマインダーを整理し、週単位での可視性を確保
- レビュー用プロンプトとメモで、一週間のエネルギーと生産性を追跡しましょう
✅ こんな方に最適：時間があっという間に過ぎてしまうADHDのビジネスパーソンで、構造化されながらも柔軟な週間リセットシステムを求める方
9. デイリーフォーカスのプランナー（ADHD＆ビヨンド）テンプレート
優先順位付けに問題がある方へ、このNotionテンプレートが最適です。デイリーフォーカスペンナー（ADHD＆ビヨンド）テンプレートでは、最大3つのコアタスクを記録できます。
併せて、オプションのタスクを追加する選択肢もあります。
テンプレートの「ブレインダンプ」ゾーンはメンタルな受信トレイとして仕事します。あらゆるアイデア、気が散る要素、リマインダーが、集中力を奪う前に即座に捕捉されます。後でこれらのメモをタスクに処理したり、単に消去したりできます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 週次習慣トラッカーでステップごとに一貫性を築きましょう。進捗を称えつつ、圧倒的なチャート表示を避けられます
- 週の主要目標を俯瞰ビューで、日別に整理されたプランを簡単に立てられます
- ミニマルで気が散らないデザインを体感してください。洗練されたフォーマット、絵文字によるヒント、集中力を維持するレイアウトが特徴です。
✅ こんな方に最適：学生やADHDの専門家で、特に長いやることリストが逆効果になりがちな場合に、シンプルでありながら効果的に日々の集中力を維持したい方
⭐ 特典： 最高のアイデアも、その場で記録しなければ消えてしまいます。 ClickUpの「Talk to Text」を使えば、タスクやメモ、リマインダーが浮かんだ瞬間に音声入力でき、即座にワークスペースへ転記されます。ClickUpのデスクトップAIスーパーアプリ「ClickUp Brain MAX」内で有効化可能です。
タスクの最中やスクロール中に突然アイデアが浮かぶADHDの方々に最適です。集中を途切れさせて入力する代わりに、ToDoリストや思考、ミーティングメモを音声で記録し、後で整理できます。
さらに、ClickUpと直接接続しているため、発言内容を検索したり、要約したり、割り当てたりすることもできます。
10. ADHDプランナー オールインワンテンプレート
ADHDプランナーオールインワンテンプレートは、セルフケアのダッシュボードと考えてください。ポモドーロテクニックを用いて仕事時間を25分単位で分割します。
このテンプレートを使って、一日の振り返り、習慣の追跡、予算管理や衝動買いの抑制、感情の整理などを行ってください。
バケットリストや夢日記、ご褒美チャート、アイゼンハワー・マトリックスといった楽しいツールも含まれています。すべてが柔軟性と使いやすさを保ちながら、整理整頓をサポートするよう設計されています。
このテンプレートが気に入る理由：
- 30種類以上の組み込みプランを利用可能。日次・週次プランから財務、健康、学習、家事管理まで、すべてをカバー。
- 神経多様性のある個人のニーズに合わせて設計された、集中プラン、報酬チャート、目標優先順位付け、整理整頓チェックリストなどのADHD特化型テンプレートを活用しましょう。
- 日次・週次・月次のプランナーには、タスクメモ、クイックメモ、買い物リスト、日々の振り返りセクションなどが含まれています。
✅ こんな方に最適：ADHDの方、または個人と仕事の目標を集中力・整理力・一貫性を持って達成するための、構造化されたオールインワン生活プランナーをお探しの方
💡 プロのコツ： 複数の考えが同時に頭をよぎる時、次に何をすべきか決めるのは大変に感じられます。アイゼンハワー・マトリックスは、タスクを「緊急」「重要」「その他」といった明確なカテゴリーに分類することで解決策を提供します。
ClickUpのアイゼンハワー・マトリックステンプレートで、一歩先を行きましょう。
ADHDの脳にとって、この方法は以下と組み合わせるとさらに仕事です：
- タスクを色でコード化して優先度が即座に可視性を持つように
- 「緊急かつ重要」なタスクをマイクロステップに分解し、負荷過多を回避する
- 「重要だが緊急ではない」目標をカレンダーにスケジュールして、忘れられないようにする
- 「今すぐやる」アイテムにポモドーロ式クイックタイマーを設定し、緊急性と集中力を生み出す
これにより、実行をより容易にし、より充実感をもたらすシステムが手に入ります。
Notionの制限事項
Notionは優れたオールインワン生産性ツールですが、ユーザーレビューではいくつかの欠点が指摘されることがよくあります。知っておくべき主な欠点をいくつかご紹介します：
- 習得には時間がかかります。ブロック、データベース、式を理解するには時間がかかります
- 大規模なページやデータベースを扱う際に、特にモバイル端末では動作が遅くなったりラグが発生したりすることがあります
- ほとんどの機能がインターネット接続を必要とするため、オフラインではうまく仕事しません
- 時間追跡、チャート、高度なレポート作成など、組み込み機能にはリミットがあります
- 式は扱いが難しく、ExcelやGoogleスプレッドシートと同じように仕事しません
- 切り替え（ドロップダウン）内のコンテンツのコピーや移動は煩わしい場合があります
代替となるNotionテンプレート
NotionはADHDに優しいワークフローで人気ですが、多くのユーザーは自動化機能やリマインダー、組み込みの構造化機能の充実を望んでいます。
ClickUpの事前構築済みテンプレートはNotionの優れた代替手段です。タスクを整理するだけでなく、以下の機能も提供します：
- ルーティンステップを自動化
- 定期的なタスクのスマートリマインダーを送信
- あなたの仕事のスタイルに合わせてカスタマイズ
- カレンダーをタスクリストと直接連携させましょう
*私たちの言葉だけじゃなく！ADHDを持つユーザーがClickUpについて語った本音はこちら：
私は重度のADHDを抱えていますが、ClickUpは本当に人生を変えました。以前は、1日に何度もやること忘れ、圧倒される状態に陥っていました。今では、ノートパソコンでもスマホでもアプリを開くだけで、設定したカテゴリごとに整理されたタスクが全て表示されます。期日や優先度で分類されているため、精神的な混乱なく進捗管理が可能です。ClickUpの標準機能（以前は他のツールで追加料金を払っていたもの）のおかげで、ようやく明確さと自信を持って行動できるようになったと感じています。
ClickUpのADHD対応ライフプランナーテンプレートの中から、より良い仕事を実現するためのベストテンプレートを見ていきましょう。
1. ClickUp カレンダープランナーテンプレート
付箋やアプリ、記憶の片隅に残った予定でスケジュールが散らかっていると感じたことはありませんか？ClickUpカレンダープランナーテンプレートは、あらゆる予定を色で気が散らない1つのカレンダーに集約。計画を現実的に感じさせます。次に何をするか、何が緊急か、安心して後回しにできるかを明確に示す視覚的なレイアウトを提供します。
ADHDの方にとって、これは一週間をひと目で把握し、何に注力すべきか迷うことを止める方法です。最大の利点は、全体像を見失うことなく、必要に応じてシンプルにも詳細にも調整できる点にあります。
このテンプレートが気に入る理由：
- タスクやイベントをカレンダーに直接ドラッグ＆ドロップするだけで、1日や1週間の予定を瞬時に可視化できます
- 優先度、個人イベント、チームコミットを素早く区別できる色ラベルを適用
- 緊急度、ステータス、種類で活動をフィルタリングし、混乱を避け、今重要なことだけに集中しましょう
- エクスポートや一括編集で、管理を失うことなく大規模な作業負荷を簡素化
- Googleマップ経由でイベント場所を追加し、領収書・ファイル・メモを添付ファイルとして添付してすべてを接続させましょう
✅ こんな方に最適：神経多様性のあるプロフェッショナルや学生。視覚的で気が散らない方法で時間を構造化し、意思決定疲労を軽減したい方へ
💡 プロの秘訣：ClickUpカレンダーのカレンダーテンプレートが気に入ったなら、フル機能のClickUpカレンダーの真価にきっと驚きます。AI搭載の生産性向上ツールで、リアルタイムにあなたの優先度に適応。集中時間を自動でブロックし、タスクの衝突を回避して再配置し、期限切れのアイテムも指一本動かさず再スケジュールします。
さらに、以下のようなことも可能です：
- 優先度タスクを自動スケジュール化し、作業負荷のバランスを保ちながら締め切りをストレスフリーに管理
- Google カレンダーやOutlookとシームレスに同期し、イベントを逃すことはありません
- バックログや優先度からタスクをドラッグ＆ドロップするだけで、集中仕事のための時間を即座にブロックできます
- ClickUpのAIノートテイカーでミーティングメモを記録・文字起こしし、タスクやドキュメントに直接リンクさせましょう
- スマートなスケジュールリンクを活用し、ミーティングプラン時の無駄なやり取りを削減しましょう
- ClickUpカレンダー内で検索し、空き状況を即座に確認できるクイック回答を取得
🎥 ClickUpカレンダーの実際の動きを見てみませんか？仕事を自動スケジュールする仕組みを解説したクイックビデオはこちら 👇
2. ClickUp デイリープランナーテンプレート
ClickUpデイリープランナーテンプレートは、ポケットに入る個人用生産性コーチのような存在です。毎日のプランを、実際に楽しみになるものに変えてくれます。
内蔵の連続記録カウンターが、習慣を継続するモチベーションを維持し、毎日着実に進捗しているという満足感をもたらします。
色コード付きの優先度を追加すれば、何にまず注意を向けるべきか悩む精神的エネルギーを無駄にすることはありません。視覚的にすべてが際立つため、ADHDに優しくストレスフリーです。
さらに、同じワークスペース内で直接ClickUp Docsを利用できます。Docsはタスクと接続しているため、思考と実行を同時に進められるスペースを実現。ADHDユーザーにとっては、コンテキスト切り替えが減り、思考がより明晰になることを意味します。
このテンプレートが気に入る理由：
- サブタスク、タスクチェックリスト、詳細な背景情報を記したメモで、タスクを管理しやすいステップに分解しましょう。
- リストビューで素早くタスクを記録したり、カンバンビューで視覚的なフローを確認したり。脳が好む方法で一日を把握しましょう。
- 健康、仕事、自己成長など、重点分野に合わせてClickUpカスタムフィールドでプランをパーソナライズ
- リマインダーと定期的なタスク機能で重要なアイテムを見逃さず、計画通りに進めましょう
✅ こんな方に最適：ADHDの方で、整理整頓を保ち、やる気を維持し、圧倒されることなく日々のタスクを管理したい方
📚 詳細はこちら：1日を整理するベストデイリープランナーアプリ
3. ClickUp デイリータイムブロックテンプレート
一日があっという間に過ぎ、実際にやったやること思い出せないことがよくあります。そこで役立つのがClickUpデイリータイムブロッキングテンプレート。1時間ごとにタスクを割り当てることで、この問題を解決します。単なるToDoリストではなく、視覚的なブロックで分割されたスケジュールが表示されます。カスタムフィールドには「期間」（時間を過小評価しないため）、「カテゴリ」（仕事と私生活を分離するため）、「フェーズ」（朝・昼・夜のエネルギーレベルをプランするため）などが含まれます。
このタイムブロックがより効果的な理由は、時間の行方を推測するのをやめ、実際にどう使われているかを正確に把握できる点にあります。この構造は、硬直することなく落ち着きをもたらします。集中すべき時、充電すべき時、そしてただ息をつくべき時が明確になるのです。
このテンプレートが気に入る理由：
- 集中仕事から休憩時間まで、一日をブロック単位で可視化
- 完全にカスタマイズ可能なプランのために、デイリー、ウィークリー、マンスリーのビューを切り替えられます
- 組み込みの見積もり時間で目標を現実的に保ち、過負荷を回避しましょう
- ClickUpのホワイトボードと優先度マトリックスを活用し、邪魔を一時的に置き、勢いを維持しましょう
✅ こんな方に最適：終わりのないリストではなく、一日の視覚的なマップで成果を出せるADHDユーザー
▶️ タイムブロッキングは実際にどう機能するのか？1日を集中ブロックに分割して時間を最大限活用する方法を解説するビデオをご覧ください。
タイムブロックを始めたばかりの方や、生産性の向上のためのリフレッシュが必要な方に最適です。
📮 ClickUpインサイト：労働者の50%が依然としてオフィス勤務に縛られている一方、48%はワークライフバランスの向上のためにハイブリッドセットアップを望んでいます。その結果？ 硬直したスケジュール、通勤疲れ、境界線のコントロール不良です。🚗💨
自動スケジュール設定とタイムブロック機能を備えたClickUpのカレンダーは、あらゆる職場環境で整理整頓をサポート。ホームでもオフィスでも、ClickUpならワークフローは一貫性を保ち、プライベートな時間は確実に守られます！
💫 実証済み結果： Lulu Pressでは従業員1人あたり1日1時間の時間をClickUp自動化で節約し、仕事の効率を12%向上させました。
⚡ テンプレートアーカイブ： 長期目標のプランニング、自己成長の追跡、仕事と生活のバランス構築を支援するライフプランニングテンプレートで、日々のタスクを超えたプランを立てましょう。
4. ClickUpタスク管理テンプレート
やることが終わらないと感じるなら、ClickUpタスク管理テンプレートがあなた専用のプロジェクトマネージャーとして機能します。期限、優先度、チームの責任範囲など、すべてを強力なタスク管理ソフトのように一元管理。しかもすぐに使えるテンプレートとして最適化されています。
緊急度、所要時間、担当者などの詳細を追加すれば、何をいつ対応すべきかが明確に把握できます。真の価値はその柔軟性にあります。日々のタスク、新たなアイデア、長期的なバックログの管理にも、このテンプレートはあなたのスタイルに合わせて調整され、バラバラなメモを明確な進捗へと導きます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 進捗をパーセンテージ進捗バーとリアルタイム更新で追跡
- タスクリマインダーとステータス変更で反復的な更新を自動化
- 添付ファイル、リンク、予算をタスク内に直接保存し、ワンクリックでアクセス可能に
- 個人ビューとチームビューを切り替えて、集中と協働のバランスを保ちましょう
✅ こんな方に最適：フリーランスやADHDの専門家。視覚的な構造で成果を上げ、信頼できるシステムで負担を軽減し、責任感を高めたい方へ
🎥 タスクの優先度付けをマスターしたいですか？ビデオで、最重要事項が常に表面化するシステムの構築方法を学びましょう。
⭐ 特典：ClickUpのAIエージェントをご紹介——小さなタスクを処理する組み込みのタスクコパイロットです。これにより、あなたは大きな目標に集中できます。タスクの自動割り当てから進捗報告の草案作成まで、あなたの脳が休憩を必要とする時でもワークフローをスムーズに維持します。
5. ClickUpライフプランナーテンプレート
ADHDをお持ちの方にとって、人生はアイデアや目標、責任が渦巻くような感覚かもしれません。ClickUpライフプランニングテンプレートは、大きな夢に構造化されたホームを与えることで、混沌に落ち着きをもたらします。人生のビジョンを設定し、それをSMART目標に分解するまで、このテンプレートはあなたを圧倒することなく、モチベーションと集中力を維持します。
特筆すべきは、各目標を人間関係・健康・キャリア・ウェルネスといった生活領域に接続する機能。これによりエネルギーの向きを常に把握できます。さらに「アカウンタビリティパートナー」機能で、一人きりの旅路を歩むことはありません。
このテンプレートが気に入る理由：
- 色コードマーカーでタスクのステータス（やること、進行中、完了）を一目で確認
- 優先度タグを追加して、緊急性と重要性を素早く視覚的に把握しましょう
- 生活領域（キャリア、健康、財務、関係）をカスタムし、全体像を把握しましょう
- プランスタイルに応じてリストビューとボードビューを切り替えられます
✅ こんな方に最適：人生の大きな目標と日々の進捗を両立させたい方。構造化と視覚的な明瞭さを好むADHD脳にぴったりです。
6. ClickUp 時間割テンプレート
ClickUp時間割テンプレートは、1時間単位でスケジュール管理を取り戻す手助けをします。ミーティング、集中仕事、休憩、さらには急な用事までカスタム可能な事前設定ブロックにより、堅苦しさを感じさせずに1日を構造化します。
さらに優れた点は、色のコードされたカテゴリと定期的なタスク機能により、ルーティンを毎回作り直す必要がないこと。生活の変化に合わせてドラッグ＆ドロップで調整するだけで、スケジュールがあなたに合わせて柔軟に変化します。
このテンプレートが気に入る理由：
- 1日を1時間単位に分割し、一度に1つのタスクに集中しやすくすることで、圧倒されることなく作業を進められます。
- ドラッグ＆ドロップ式のカレンダービューでタスクを即座に調整。急な予定変更にも柔軟に対応できるスケジュール管理を実現します
- 進捗を追跡しタスクの忘れを防ぐ「デイリースケジュールビュー」で一貫性を維持しましょう
✅ こんな方に最適： 視覚的な明確さとリアルタイムの柔軟性を必要とするADHDの方。詰め込まれたスケジュールや優先度の変化にも遅れず追跡できます。
⚡ テンプレートアーカイブ：一日のリズムを見つけるのは難しいものです。特にADHDの場合、構造化が全てを変えることも少なくありません。そこで私たちは、あなた自身の方法で時間をプランできるよう設計されたスケジュールテンプレートのライブラリをまとめました。その方法は：
- 型にはまる感覚なく、構造をもたらす
- ルーティンの追跡を行い、見落としを防ぐ
- 一日を明確で管理しやすい時間ブロックに分割する
7. ClickUp GTD（Getting Things Done）テンプレート
全てが緊急に感じられ、頭がタスク間を飛び回ってしまう時、ClickUp GTDボードテンプレートがオールインワンの脳内整理ツールとしてステップします。デイビッド・アレンのGTD手法を基盤に構築され、脳の働きに合わせて適応。タスク管理の多様な方法を提供します。例として、視覚的なドラッグ＆ドロップフローを実現するカンバンボードに切り替えたり、シンプルなやることリストで1日を整理したりできます。
そして、それだけではありません。プロジェクト中心のワークフローでは、複数のグループや部門にまたがるタスクを整理するボードビュー、あるいはタスクの横に直接メモを追加したり、アイデアをブレインストーミングしたり、詳細な参照資料を添付できる共同作業スペースとしても機能するドキュメントビューを選択することも可能です。
このテンプレートが気に入る理由：
- タスクに「仕事」「家庭」「プライベート」などのカテゴリタグを追加し、生活の様々な領域を1か所でバランスよく管理しましょう
- コンテキストタグ（電話、電子メール、コンピューター、書類作業）を活用すれば、次に取り組むべきタスクの種類が明確に把握できます
- エネルギーレベル評価を活用し、タスクと集中力の状態を一致させましょう。新鮮な状態の時は高エネルギータスクを、疲れている時は短時間で達成できるタスクを。
- タスクに見積もり時間を割り当て、1日の予定を詰め込みすぎないようにしましょう
✅ こんな方に最適：タスク過多やADHDによる行動不能に悩む方。明確な優先順位付けと実行力を得るための、色で表現された柔軟なシステムが必要な方。
⚡ テンプレートアーカイブ：ワークフローにさらなる構造化が必要ですか？タスクの記録、プロジェクトの整理、進捗確認を容易にするGTDテンプレートを探索しましょう。
8. ClickUp 食事計画テンプレート
「今日の夕食は何にしよう？」という質問が1日の中で最もストレスを感じるなら、ClickUpの食事計画テンプレートが解決策です。色や構造、ドラッグ＆ドロップの簡便さを好むADHDの方々に最適で、食事・レシピ・買い物リストを整理する明確な視覚システムを提供し、そのストレスを解消します。
週単位や月単位で食事計画を立て、栄養目標を設定し、レシピをシンプルな買い物リストに分解できるので、決断疲労を避けるのに最適です。カロリー、炭水化物、タンパク質、食事の種類（朝食、昼食、間食、夕食）などのカスタムフィールドにより、食事目標の追跡が容易になるだけでなく、食品廃棄も削減できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 繰り返し作るお気に入りレシピを、簡単にアクセスできるフォルダに整理しましょう
- 食材を忘れない自動チェックリストを作成
- 複数のビューで視点を簡単に切り替え：全体プラン用の「食事カレンダー」、素早い分類用の「食事タイプボード」、集中した日々の準備のための「週間要約ビュー」
✅ こんな方に最適：ADHDや多忙なスケジュールを抱えながら、ストレスなく食事プランを立て、食事時の決断疲労を減らしたい方
💡 プロのコツ： 食事プランは毎週同じリストを書き直すような作業であってはいけません。ClickUpの「定期的なタスク」機能を使えば、メニューを一度設定するだけで、後はシステムが処理してくれます。曜日を選択し、定期的な設定するだけで、食事プランが自動的にスケジュール通りに繰り返されます。
- 毎週同じ食事を再入力する必要をなくす
- プランをストレスなく一貫して続けられます
- 創造的な時間を無料に戻そう（古いレシピを打ち直す代わりに、新しいレシピに挑戦しよう）
- 定期的なタスクをカレンダー全体ビューと同期させ、整理整頓を維持しましょう
9. ClickUp スケジュール整理テンプレート
ClickUpのスケジュール管理テンプレートは、仕事上の締切、家事、社交のプラン、個人的な目標など、すべてを整理する、あなたの人生のダッシュボードのようなものです。
生活の各領域（プライベート、仕事、家事、社交、自己啓発まで）が色分けされた明確なレーンで管理されるため、脳がタスクの所属を瞬時に認識。プラン変更（よくあること）もドラッグ＆ドロップで数秒でスケジュールを再編成。柔軟性を保ちつつ計画を遂行できるため、負担軽減と集中力維持を両立します。
このテンプレートが気に入る理由：
- タスクを活動タイプ（個人、仕事、家事、社交、自己啓発）別にグループ化。エネルギーを注ぐべきカテゴリーを明確に把握できます
- 開始日と期日を設定して1日の枠組みを整えつつ、柔軟性のあるスペースを残しましょう
- 毎朝ジョギング、家事、静かな時間など、繰り返す習慣を自動化してスケジュール。毎週入力し直す必要はありません。
✅ こんなビジネスパーソンに最適：多忙なマルチタスカーやADHDの方で、人生全体を俯瞰しつつ日々の詳細にも集中できるビューが必要な方
10. ClickUp ADHDおよび神経多様性を持つ成人向けプロジェクトプランテンプレート
ClickUp ADHDおよび神経多様性を持つ成人向けプロジェクトプランテンプレートは、標準的なプロジェクトプランナーではありません。代わりに、大きすぎて圧倒される計画を、実際に実行可能な構造化された色分けステップに分解することで、集中力を維持し進捗を管理します。複数の仕事を提供：整理された段階的集中のためのリストビュー、視覚的なカンバン管理のためのボードビュー、そして全てのメモ・ガイド・詳細を一箇所にまとめるドキュメントビューを備えています。
各タスクカードは完全なドラッグ＆ドロップ操作が可能。集中力が移り変わる日中のプロジェクト構成も自由に再編成できます。さらに色による視認性で、タスクが背景に埋もれる心配もありません。一目見ただけで注力すべき事項が即座に把握できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 他人の硬直したシステムではなく、あなたの実際のワークフローを反映するステータスをカスタムしましょう
- プラン・メモ・リソースを一元管理し、複数のファイルを漁るストレスを解消
- タスクに優先度、期日、努力評価を設定し、心の雑念を減らしましょう
✅ こんな方に最適：柔軟性があり、脳の働きに合ったプロジェクトプランを求めるADHDの専門家や神経多様性のある作成者
ClickUpでワークフローをレベルアップ！
Notion ADHDテンプレートは、1日の構造化と少しのコントロールを求める方に最適なスタート地点です。プラン・追跡・整理のためのすっきりとしたスペースを提供します。
しかし手動セットアップにリミットを感じたことがある方や、システムがもっと多くのことをやれることを期待している方には、ClickUpが頼れるツールとなります。
ClickUpテンプレートは、日々のスケジュールやタスクの整理だけにとどまりません。AI搭載の「Brain」「Docs」「カレンダー」などを通じて、実際に仕事を片付ける手助けをします。神経多様性のある方だけでなく、すべての人にとって、これは精神的負荷の軽減と生産性の向上を意味します。
自分に合わせるシステムを試す準備ができたら、ClickUpをぜひお試しください。
