日々の習慣を改善するFree習慣積み上げテンプレート

早起き、ベッドメイキング、運動着の準備、水筒の補充、目標の確認、運動、そして繰り返し。習慣が定着するには通常21日かかると読んだ後、あなたはこれを壁に貼った。3週間という期間は達成可能に思えたので、あなたは始めた。

しかし現実は厳しく、気づけば朝の8時にソーシャルメディアを20分も見てしまっている。

これはあなただけではありません。実際、新年の抱負を実際に継続できたのはわずか9％だと、習慣形成を研究するカリフォルニア工科大学の行動経済学者コリン・キャメラーは述べています。

習慣形成のタイムラインは人それぞれ異なります。しかし、どんな行動も日常の自動的な一部にする鍵は反復にあります。定着する習慣とは、無意識やること行動に自然に組み込まれるものです。

このブログ記事では、持続する習慣を築くための優れたClickUp習慣積み重ねテンプレートをいくつかご紹介します。🎯

習慣積み上げテンプレートとは？

習慣積み重ねテンプレートは、既存の行動パターンを特定し、新たな習慣をそれらに接続するための構造化されたフレームワークです。

通常、現在のトリガー、望ましい新しい習慣、具体的な実行プランの列が含まれます。インスタンスとして、テンプレートには「玄関のドアをロックした後」と「深く3回呼吸する」がペアで表示される場合があります。

これらのフレームワークは習慣形成の試行錯誤を排除し、既にやることと新たに始めたいやることとの間に明確で実行可能な接続を提供します。

🧠 豆知識：体系的な目標設定の概念はアリストテレスにまで遡ります。彼は『ニコマコス倫理学』（紀元前4世紀）において、徳を育むには反復行動が必要だと記しました。これは本質的に、習慣積み重ねの初期哲学と言えるでしょう。

優れた習慣積み重ねテンプレートの条件とは？

よく設計された習慣積み上げテンプレートは混乱を解消し、実行をシンプルにします。効果的なテンプレートと一般的なチェックリストの違いは以下の通りです：

具体的なトリガーの瞬間を特定： 「朝」や「夕方」といった曖昧な期間ではなく、正確な行動に焦点を当てます

習慣の難易度とトリガーの強さを一致させる：簡単な健康習慣を、絶対に欠かさない確固たる既存の習慣と組み合わせる

実施詳細を含む： 新しい習慣がいつ、どこで、どのように行われるかを曖昧さなく明確に指定します

単一の行動に焦点を当てる： を引き起こし一貫性を低下させる複雑な複数ステップのルーティンを回避します 意思決定疲労 を引き起こし一貫性を低下させる複雑な複数ステップのルーティンを回避します

論理的なフローを構築： 行動から行動へと自然に連なるフローを作り出します

異なるアカウントのスケジュールに対応： 様々なライフスタイルや仕事に合わせた柔軟な選択肢をプロバイダーします

完了状況を追跡： 複雑なシステムを必要としないチェックボックスや基本的な進捗インジケーターを使用します

反復を可能にします： 実践で仕事しない接続を調整できるようにします

11の習慣積み上げテンプレート

習慣積み上げは、新しい行動が既に実践している朝のルーティンに添付ファイルされる形で定着します。

ClickUpが習慣を定着させるお手伝いをします。具体的には？世界初の統合型AIワークスペースとして、あらゆる仕事アプリ・データ・ワークフローを一元管理します。

習慣積み重ねテンプレートも提供しており、アイデアを明確なプランに変換します。リンクされているトリガー、スケジュールされた反復、成果の追跡機能により、無理なく継続性を築けます。

この習慣トラッカーアプリが提供するトップ11のテンプレートをご紹介します。

1. ClickUp個人用習慣トラッカーテンプレート

ClickUp個人用習慣トラッカーテンプレートは、測定可能なターゲットとシンプルなステータスで日々の行動をリストに一元管理します。ClickUpカスタムフィールドを活用すれば、タスクを分類し、進捗状況、15ページ読了、1万ステップなどの属性を追加でき、進捗を視覚的に把握しやすくなります。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

🎥 短期目標と長期目標を追跡するのに最適なツールを探索しましょう：

2. ClickUp リチュアルリセットテンプレート

ClickUpの「習慣リセットテンプレート」は、ルーティンを点検するガイド付きClickUpドキュメントから始まります。自己内省を促し、個人の成長目標に沿った習慣を構築するための枠組みを提供します。選択した習慣は、所有者・タイムライン・リマインダー付きのスケジュール済みClickUpタスクに変換可能です。

🌟 こんな理由で気に入るはず：

軽量な目標設定、進捗チェック、 メモ戦略で進捗 を追跡し、小さな成功を可視化して積み重ねていきましょう

気分 、 エネルギーレベル 、 完了時間 などのカスタムフィールドを追加し、習慣が1日に与える影響を確認しましょう

大きな習慣を小さなステップに分割し、ネストサブタスクで 儀式的なリセット 中に圧倒されないようにしましょう

📌 こんな方に最適： 日常習慣を見直したい方、自己成長を包括的に追跡したい方、長期目標に沿った習慣を維持したい方。

🚀 役立つヒント：ClickUp Brainはタスク・ドキュメント・進捗を接続し、日常のルーティンに知性を吹き込みます。 例えば朝の習慣を構築したい場合、「水分の摂取、日記、ストレッチの繰り返しチェックリストを作成し、週単位で継続記録を追跡する」と指示するだけで、ツールが自動的にシステムを構築・維持します。 持続的な習慣形成のため、ClickUpをあなたの責任のパートナーにしましょう ボーナスプロンプトをいくつかご紹介します。✨ 毎日の進捗確認付き21日間習慣チャレンジを生成

今週の健康習慣と学習習慣の進捗を要約してください

完了した習慣を確認・記録するよう、午後8時にリマインダーしてください 毎朝、ClickUp Brainのダッシュボード要約で進捗（個人と仕事）を追跡しましょう：

3. ClickUpセルフケアプランテンプレート

ClickUpセルフケアプランテンプレートは、回復を促すタスクをスケジュールし、専用のフェーズで成果を記録します。身体的・精神的・感情的・霊的なウェルビーイングに対応するよう設計されたこのツールは、体系的なセルフケアアプローチを提供します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

達成済み 、 順調 、 未着手 、 保留中 に基づいてプランを調整しましょう。 セルフケア目標を管理し、 といったClickUpカスタムタスクステータス に基づいてプランを調整しましょう。

メモ 、 セルフケアの種類 、 参照資料 、 ウェルネスの種類 を含む4種類のカスタムフィールドを活用できます。

リマインダーと通知を設定して継続性を維持し、 日々の習慣を 定着させましょう

📌 こんな方に最適： 可視性をもって継続的なセルフケアを実現する、繰り返し使えるシステムが必要な学生やプロフェッショナル。

4. ClickUp 75 Hard ウェルネスチャレンジテンプレート

ClickUpの「75 Hardウェルネスチャレンジ」テンプレートは、『75 Hard』プログラムのフレームワークに基づいて設計されています。プログラム全体を日々のカードにマップし、75日間の各日をタスク（またはタスク群）として表現。各タスクはコアチャレンジ要件を網羅しています。

具体的には、2種類のワークアウト（うち1回は屋外）、栄養・食事プランの遵守、定量の水摂取、自己啓発書の読書、日々の進捗写真撮影です。これらの日課には各要素ごとにサブタスクやチェックリストアイテムが含まれることが多く、1日を通して各項目を完了していけます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

やること 、 進行中 、 I Did It といったステータスを活用し、進捗状況を明確に把握しましょう

視覚的な連続記録と欠席日マーカーで自己管理を可視化し、継続の習慣を確立しましょう。

チャレンジ要約 、 テーブルビュー 、 チャレンジステータスビュー 、 開始ガイド 、その他のビューを切り替えられます

進捗を評価し、課題を振り返り、期間のレビュー（週次）でプランを調整しましょう。

📌 こんな方に最適： 厳格な75日ハードチャレンジにコミットする方、確固たる可視性のある責任体制を求める方。

⚙️ ボーナス：他の75 Hard Challengeテンプレートも活用して、計画を整理し、進捗を追跡し、挑戦の全行程を通じてモチベーションを維持しましょう。

5. ClickUp 日次やること習慣形成テンプレート

ClickUpデイリーやることテンプレートは、1日で完了するやることすべてを記録・管理し、自己規律を確立するのに役立ちます。一元化された日々のチェックリストが必要な方に最適です。

組み込みリストとカスタマイズ可能なフィールドで1日をタスクとして構造化。やることリストを小さな実行可能なステップに分解できます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

🔍 ご存知ですか？ジェームズ・クリアー著『アトミック・ハビッツ』は2500万部以上を売り上げ、60以上の言語に翻訳されています。 本書は、小さな継続的な変化を通じて既存の習慣を断ち切りながら、健全な習慣を築く方法を解説しています。著者によれば、習慣を定着させるには以下の行動変容の四原則が有効です： 明確にしましょう

魅力的に仕上げる

簡単に始めましょう

満足感を得られるように

6. ClickUp デイリープランナーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpデイリープランナーテンプレート内のグラフやチャートなどの視覚的要素で進捗を追跡

ClickUpデイリープランナーテンプレートは、日々のタスクをシンプルで繰り返し可能な構造に整理します。カテゴリー別に日次タスクをプランし、効果的に優先順位を付け、様々な方法で進捗を可視化しましょう。未処理や完了といった基本ステータスで仕事の追跡ができます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

全タスク 、 カレンダー 、 スタートガイド を切り替えて、毎日の方向性を確認しましょう

履歴 セクションで完了したアイテムを確認し、生産性のパターンを振り返りましょう

タスクを個人、仕事、目標などのカテゴリに分類し、重要度/緊急度を設定しましょう

📌 こんな方に最適： 優先度が競合しても崩れない、信頼できる日々のシステムを必要とする多忙なプロフェッショナルや学生。

7. ClickUp カレンダー やること リスト テンプレート

ClickUpのカレンダーToDoリストテンプレートは、ToDoリストの構造とカレンダーを融合させています。カレンダービュー内に構築されているため、タスクは日付に紐付けられ、発生時期をスケジュールできます。組み込みのカラーコードによる優先度表示で、どのタスクが最優先で対応すべきか一目で把握できます。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

カテゴリー 、 リソース 、 生産性レベル 、 役割 などの属性でタスクを可視化しましょう。

ミーティングリクエスト 、 役割別 、 カテゴリ別 、 スケジュール 、 スタートガイド など、5種類のビューを切り替えられます。

1日を「朝」「昼」「夜」のブロックに分割し、タスクを特定の時間帯に割り当てましょう

組み込みのメモセクションで日々の振り返りを記録。成功体験、障害要因、明日のリマインダーを保存可能

📌 こんな方に最適： ミーティング、締切、タスクを管理しつつ、振り返りや優先度を見失わない、体系的な日々のプランを望むプロフェッショナル。

🧠 豆知識：UCSF + Big Joyプロジェクトでは、毎日わずか5～10分の「小さな喜びの行動」——感謝を伝える、親切なことをする、美しさを見つけるなど——を行った人々が、より高い幸福感、ストレスの軽減、感情のコントロール感の向上をレポート作成しました。小さな日々の習慣が大きな効果をもたらすことが示されています。

8. ClickUp個人成長プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp個人成長プランテンプレートで成長目標と習慣のマップを作成

ClickUpの個人成長プランテンプレートは、個人および職業上の成長を定義・追跡・改善するための構造化されたオールインワンダッシュボードを提供します。目標、メトリクス、タイムライン、進捗確認、振り返りを一つのスペースに集約。タスクを特定のカレンダー日付に直接ドラッグ＆ドロップできるため、締切プランニングが容易になります。

このテンプレートには4つのビューが含まれます：四半期ごとの目標計画用PD per Quarter、タスクを一目で確認できるProgress Tracker。Plan of Actionは実行可能なステップとタイムラインを追跡し、Getting Started Guideは手順と例を提供します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

各目標の進捗状況をステータスで管理： 目標達成 未開始 遅延中 保留中* 順調

最低日次ターゲット 、 進捗への満足度 、 達成事項と成果 、 学習目標 などの事前設定済みフィールドを活用できます

GoogleやOutlookなどの外部カレンダーと同期し、ミーティングや予定をタスクと並べて表示

日次、週次、月次レイアウトを切り替えて、差し迫ったタスクの詳細な内訳を確認したり、長期的な優先度のビューを把握したりできます。

Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. のビジネス開発アナリスト、ファハド・カーン氏はClickUpについてこう語っています：

このツールは個人および職業上の成長に非常に効果的です。これにより、出勤記録や仕事時間の追跡が可能となり、必要に応じて個々のタスクを分類できます。やること内のタスクの優先度を設定でき、タスクに設定した期日をリマインダーしてくれます。

9. ClickUp 子供向けデイリー個人スケジュールテンプレート

ClickUpの「子供向けデイリー個人スケジュール」テンプレートは、学業・家族時間・趣味活動をバランスよく組み込んだ日課管理を支援します。親はリマインダー設定や進捗確認を通じて、子供の責任感と自立心を育めます。毎日のタスクを可視化し、課外活動を時間ブロックで管理する楽しい方法です。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

1日を「学校」「遊び」「家事」など明確なカテゴリーに分け、子どもが集中すべきことを理解できるようにしましょう

「今日はどうでしたか？」 、 「今日、何が笑顔になりましたか？」 、 「今日、何か苦労していることはありますか？」 といったフィールドで自己内省を促しましょう。

複数の介護者とスケジュールを共有し、全員が期待とルーティンについて認識を一致させましょう

📌 こんな方に最適： 予測可能なルーティンを確立しつつ、子どもに日々の責任管理を教えたいご家族。

10. ClickUp 個人向け生産性テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp個人生産性テンプレートで習慣積み上げの集中力を高めよう

ClickUp個人用生産性テンプレートは、タスクの優先順位付けと無駄な努力の排除するシステムを求める個人向けに設計されています。習慣トラッカーは、最も重要なことを明確に示す単一のフレームワークで全ての仕事を整理します。

🌟 こんな点がお気に入りになるはず：

食事プラン済み 、 肉屋で購入 、 レシピ 、 材料あり 、 完了する など、15種類以上のカスタムステータスを活用しましょう。

責任を「緊急」「重要」「任意」などのカテゴリーに整理する

完了したタスクを時系列で確認し、生産性の傾向を分析。いつ、どのように最高のパフォーマンスを発揮できるかを特定する手助けとなります。

📌 こんな方に最適： 集中力を高め、重要な仕事を着実に進めるための実践的な仕組みを求める個人。

11. ClickUp SMART目標テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpのSMART目標テンプレートで習慣積み上げの目標をプランしましょう

ClickUpのSMART目標テンプレートは、目標をSMARTフレームワーク（具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き）のステップに分解します。リマインダー、チェックポイント、進捗追跡によって、漠然とした意図を具体的なプランへと変えます。

🌟 こんな点が気に入るはず：

順調 、 順調すぎる 、 遅延中 、 保留中 、 完了する といったステータスで目標の進捗を管理しましょう

カスタムフィールドで重要な詳細を記録しましょう。 必要なスキル 、 労力レベル 、 この目標が重要な理由 、 成功メトリクス などを含みます。

短期タスクと長期目標の進捗を、一つのワークスペースで追跡しましょう

5つのカスタマイズビューにアクセス：SMART目標、目標の努力、SMART目標ワークシート、会社目標、スタートガイド 目標を可視化し管理するために*

📌 こんな方に最適：明確で測定可能な目標に沿って努力を調整し、一貫した進捗と責任の所在を確保したいプロフェッショナル、チーム、組織。

ClickUpで新しく持続可能な習慣を築く

日々の生活は小さな習慣で成り立っている。スマホを確認し、鍵を手に取り、仕事を始める最初の一歩を踏み出す。

小さな行動がリズムを設定し、その上に積み重ねる正しい習慣が、一日のフロー全体を変えるのです。

ClickUpは習慣の積み重ねを定着させるための基盤を提供します。カスタマイズ可能な習慣積み重ねテンプレート、定期的なタスク、進捗追跡機能により、散発的な善意を継続可能な習慣へと変えられます。

今すぐClickUpに無料で登録しよう！ ✅