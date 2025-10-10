顧客体験を可視化する無料Figmaユーザージャーニーマップテンプレート

バリスタがコーヒーを渡す際、名前を間違え、追加のエスプレッソショットを入れ忘れ、しかも普段より5分も長くかかってしまった。些細な詳細だが、積み重なると大きな不満となる。
デジタル製品も同様です。クリック操作、遅延、操作ミスの一つひとつが、ユーザーがブランドに対して抱く印象を形作ります。
Figmaユーザージャーニーマップテンプレートは、不満に変わる前の瞬間を捉えるのに役立ちます。UXデザイナー、プロダクトチーム、マーケターが顧客体験の全ステップを追跡し、課題点を発見し、満足度の高い体験を微調整するのに役立つ優れたテンプレートを厳選しました。
AIによる洞察を備えた優れたClickUpテンプレートをぜひご覧ください。これにより、ジャーニーマッピングがさらにスマートになります。🗺️✨
トップ10 Figmaユーザージャーニーマップテンプレート一覧
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|主な機能
|こんな方に最適*
|Figmaユーザージャーニーマップテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|モジュラーグリッド、ユーザープロフィール、組み込みガイダンス、課題マップ
|プロダクトマネージャー、UXデザイナー、リサーチャー
|Figma ジャーニーマップテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|シンプルな構造、感情、障害、改善案
|スタートアップ、アジャイルチーム、ジャーニーマッピング初心者
|Figmaストーリーマップテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ストーリーカード、エピック目標、垂直優先順位付け、リリースプラン
|アジャイルチーム、プロダクト所有者、スクラムマスター
|Figmaユーザーフローフローテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|事前作成済み形、決定ノード、多ステップフロー
|UX/UIデザイナー、プロダクト開発者、アナリスト
|Figmaユーザーマップテンプレート（詳細版）
|このテンプレートをダウンロード
|ペルソナ／シナリオ、絵文字による感情表現、課題点、苦労点
|UXリサーチャー、プロダクトストラテジスト、マーケター
|Figmaファッションアプリ体験マップテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|アプリ画面、絵文字感情分析、トレンド発見、EC特化機能
|ファッションテック、eコマースUXチーム
|Figma ジャーニーマップとユーザーペルソナテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|UXスケール、未充足ニーズ、所有者/協力者フィールド
|企業製品チーム、ITプロジェクトマネージャー、ビジネスアーキテクト
|Figmaユーザーストーリー（チームブレインストーミングセッション）テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ユーザープロフィール画像、共同作業フロー、編集可能な経路
|アジャイルチーム、プロダクトマネージャー、UXデザイナー
|フィグマ修破離UXテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|デザインシステム、変更履歴、習得フェーズ
|大規模デザインチーム、デザインシステムマネージャー
|Figmaサービスブループリントキットテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|モバイル/デスクトップビュー、サポートアクション、可視性ライン
|サービスデザイナー、運用マネージャー、ストラテジスト
👋🏾 さらに役立つ、ClickUpの優れた代替ツールをご紹介します！
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|主な機能
|こんな方に最適*
|ビジュアルフォーマット*
|ClickUp カスタマージャーニーマップテンプレート
|無料テンプレートを入手
|段階的エスカレーション、チケット追跡、カスタムフィールド
|マーケティング、営業、プロダクトチーム
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUpユーザーフローテンプレート
|無料テンプレートを入手
|色分けされたノード、画面モックアップ、分岐ロジック
|UX/UIデザイナー、プロダクトマネージャー、開発者
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp ユーザーストーリーマップテンプレート
|無料テンプレートを入手
|順序立てたステップ、色コードされたストーリー、リリーススライス
|アジャイルチーム、プロダクトマネージャー、クロスファンクショナルチーム
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUp 共感マップ ホワイトボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|クアドラント、ペイン/ゲインセクション、中央プロフィール
|UXリサーチャー、デザイナー、マーケター
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUpカスタマー成功プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|カスタムステータス、クライアント詳細、進捗バー、複数ビュー
|SaaSカスタマーサポートチーム、アカウントマネージャー
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp 顧客の声テンプレート
|無料テンプレートを入手
|フィードバック収集、タスクリンク、カスタムフィールド、複数ビュー
|プロダクトマネージャー、リサーチ、顧客対応チーム
|ClickUp リスト、ボード、ドキュメント
|ClickUpカスタマーオンボーディングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|カスタムステータス、受付フォーム、オンボーディングフェーズ、複数ビュー
|カスタマーサポートチーム、アカウントマネージャー
|ClickUp リスト、ボード、フォーム
|ClickUpカスタマーサービスエスカレーションテンプレート
|無料テンプレートを入手
|段階的エスカレーション、チケット追跡、カスタムフィールド
|サポート、カスタマーサポートチーム、SaaS
|ClickUp リスト、ボード、フォーム
|ClickUp セールスパイプラインテンプレート
|無料テンプレートを入手
|カスタムステータス、取引情報、収益予測
|営業チーム、アカウントマネージャー
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp DMAICテンプレート
|無料テンプレートを入手
|色付きのフェーズ、KPI、自動化、レポート作成
|オペレーションズ、リーンシックスシグマ、プロセス改善
|ClickUp ホワイトボード、リスト
|ClickUp スイムレーンプロセスマップテンプレート
|無料テンプレートを入手
|色コードされたレーン、引き継ぎ追跡、リアルタイム編集
|クロスファンクショナルチーム、プロセスマップ
|ClickUp ホワイトボード
優れたFigmaユーザーマップテンプレートの条件とは？
Figmaテンプレートは様々な貢献者によって作られているため、ユーザージャーニーマップには複数のバージョンが存在します。役立つカスタマージャーニーマップテンプレートを選ぶ際のポイントをご紹介します。👀
- ユーザーペルソナ：*人口統計、ニーズ、目標、特徴的なユーザープロフィール、ターゲットユーザーの思考パターンを含む
- ジャーニーの段階: 体験を明確なフェーズに分割し、対応するユーザーの行動と目標を設定します
- *感情と課題点：各ステップにおけるユーザーの感情を可視化し、不満点を明確にします
- タッチポイント： ユーザーが様々なチャネルで製品やサービスと接触するポイントを示します
- 視覚的構造: コネクター、アイコン、絵文字を用いた整理されたレイアウトで、インサイトを直感的に把握可能
- 柔軟性: 様々な製品、ペルソナ、CRMワークフローに合わせてカスタム可能
🔍 ご存知でしたか？ Spotifyのカスタマージャーニーマップは、マッピングすべき内容の素晴らしい実践例です。同社の「消費者意思決定プロセスレポート」によると、リスナーの71%が「このプラットフォームが購買プロセスを支援している」と回答しています。
購入までのプロセスを5つのフェーズに分解：Be（日常生活を送っている段階で、まだ購入を検討していない）、Dream（可能性を探る）、Choose（選択肢を絞り込む）、Buy（購入）、そしてUse（購入後の体験）。
10のFigmaユーザージャーニーマップテンプレート
顧客体験を可視化し、課題点を解決し、改善の機会を発見するのに役立つ、すぐに使える10のFigmaカスタマージャーニーマッピングツールを探ってみましょう。🎯
1. Figmaユーザージャーニーマップテンプレート
Figmaユーザージャーニーマップテンプレートは、ユーザーの旅路におけるあらゆる接点を可視化し理解するための、クリーンで構造化されたキャンバスを提供します。単純な直線的なフローを超え、ユーザーがやること、何を考え、感じ、そして真の課題がどこにあるのかを捉えるための専用セクションを備えています。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 名前、年齢、目標などの専用フィールドを備えた詳細なユーザープロフィールを作成
- プロセスをわかりやすく解説する組み込みガイダンスと「ハウツー」セクションを活用しましょう
- モジュール式のグリッドベースデザインで、フェーズやタッチポイントの追加・削除・再配置を簡単に行えます
📌 こんな方に最適：共有可能なユーザージャーニーマップを作成するための包括的なソリューションを必要とするプロダクトマネージャー、UXデザイナー、リサーチャー。
🧠 豆知識：最初の「フロープロセスチャート」は1920年代にフランク・ギルブレスとリリアン・ギルブレスによって考案され、産業ワークフローの分析と無駄な動作の削減に用いられました。
2. Figma ジャーニーマップテンプレート
このシンプルなFigmaユーザージャーニーマップテンプレートは、ユーザーの経路を可視化する直感的な構造を提供します。明快さと効率性を追求した設計により、チームは不要な詳細に埋もれることなく、重要な瞬間、感情の変化、そして決定的な接点を素早く特定できます。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- インタラクションの各フェーズで、ユーザーの目標・行動・思考・感情を定義する
- ユーザーが直面する障害や不満を特定し、ターゲットを絞った問題解決を可能にします
- 各フェーズにおける改善点や革新的な解決策を、専用のセクションに文書化しましょう
📌 こんな方に最適：ユーザー体験の理解と改善をシンプルに優先するスタートアップ、中小企業、アジャイルチーム、またはジャーニーマッピング初心者の方。
3. Figmaストーリーマップテンプレート
ユーザーに響く製品を作るには、彼らの物語を理解することが不可欠です。Figmaストーリーマップテンプレートは、ユーザーの旅路を管理しやすい「ストーリーカード」に分解する視覚的に直感的な手法を提供します。
各カードは、エピックなユーザー目標と、それを達成するために必要な個々のステップに焦点を当てています。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 戦略的概要のために、ユーザー活動と目標をハイレベルに整理する
- 各エピックを、具体的なユーザータスクやインタラクションを表す、より小さく実行可能なストーリーカードに分解する
- 縦軸を活用し、優先度やリリース単位でストーリーカードを積み重ね、反復開発を導く
- ユーザーニーズと製品範囲について、部門横断的なチームを連携させる
📌 こんな方に最適： プロダクトバックログのプランや機能の優先順位付けに共同作業ツールが必要なアジャイルプロダクトチーム、プロダクト所有者、スクラムマスター。
🔍 ご存知ですか？ 1990年代、統一モデリング言語（UML）のアクティビティ図がフローチャートをデジタル時代へと導きました。記号を標準化し、専門のUMLソフトウェアを用いてチームがプロセスをマップすることを容易にしたのです。
4. Figmaユーザーフロー図テンプレート
Figmaユーザーフロー図テンプレートは、アプリケーション内でのユーザーの操作、意思決定、システム応答を論理的に図示するためのフレームワークを提供します。
このフローチャートテンプレートが特に価値ある理由は、アクションや画面名から意思決定ポイントまで網羅した事前設計済みコンポーネント群にあります。潜在的な摩擦点を特定し、インタラクションシーケンスを最適化するのに役立ちます。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- アプリケーション内でのユーザーの移動経路を示す、複数ステップのユーザージャーニーをマップする
- アクション、画面、意思決定ポイント用の豊富な形のライブラリを活用し、素早く図を組み立てられます
- ユーザーの選択とその後の経路を明確に示すため、Yes/Noノードや質問ノードを組み込みましょう
- デザイナー、開発者、ステークホルダーがユーザーージャーニーについて議論し、改善するための共通の視覚的言語を手に入れましょう
📌 こんな方に最適：UX/UIデザイナー、プロダクト開発者、ビジネスアナリスト。デジタル製品やサービスにおけるユーザーのフローを文書化し最適化する必要がある方。
5. Figmaユーザージャーニーマップテンプレート
このFigmaユーザージャーニーマップテンプレートは、ユーザー体験を可視化する視覚的で詳細なアプローチを提供します。思考、行動、課題点、感情の各段階に特化した行を設けることで、ユーザーの心理的・感情的な側面を深く掘り下げられる点が特徴です。
最上部に明確なユーザーペルソナとシナリオを配置したこのテンプレートは、ジャーニーのあらゆる詳細が特定のユーザーコンテキストに根ざした状態を維持します。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 明確なユーザーペルソナとシナリオから始め、すべてのジャーニーの洞察が現実的なプロフィールに基づいていることを確認しましょう
- 各フェーズで絵文字インジケーターを用いてユーザーの感情を追跡し、感情の高まりと落ち込みを一目で把握できるようにします
- 課題や障害を明確化し、ターゲットを絞った解決策を導き、開発努力の優先順位付けを行う
📌 こんなチームに最適：ユーザー体験の詳細なビューが必要なUXリサーチャー、プロダクトストラテジスト、マーケティングチーム
🧠 豆知識： 1930年代のディズニーアニメーターは、映画のイベントシーケンスをストーリーボードでマップしていました。最初の完了するストーリーボードは1933年の短編『三匹の子豚』に登場し、1937年の長編『白雪姫と七人の小人』でも使用されました。現代のUXデザイナーはこの手法を借用し、ユーザーインタラクションやカスタマージャーニーの可視化に活用しています。
6. Figmaファッションアプリ体験マップテンプレート
ファッションのようなダイナミックな業界におけるユーザーの行動を理解するには、専門的なアプローチが必要です。このFigmaファッションアプリ体験マップテンプレートは、デジタル環境内でのショッピング、閲覧、インタラクションの独特なニュアンスを捉えます。
汎用的なジャーニーマップとは異なり、アプリ画面の視覚的表現と明確なユーザーフロー例（現在の状態と将来の状態を比較するエクスペリエンスマップなど）を統合しています。これにより、ユーザーがトレンドを発見し、購入決定を行い、コンテンツとどのように関わるかを効果的に追跡できます。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- モバイルファッションアプリの画面コンテキスト内で、ユーザーのユーザージャーニーの選択肢とインタラクションを直接マップする
- 各ユーザーステップに具体的な文脈を提供するため、アプリインターフェースのスクリーンショットやワイヤーフレームを組み込みましょう
- アプリとのインタラクションの各フェーズでユーザーの感情を測定するために、埋め込みの絵文字スケールを活用しましょう
📌 対象：EC・ファッションテック分野のUX/UIデザイナーおよびプロダクトチーム。エンドツーエンドのユーザー体験を深く分析・最適化する必要がある方々に最適です。
7. Figma ジャーニーマップとユーザーペルソナテンプレート
複雑なビジネスプロセスと明確なユーザーニーズの整合に苦労していませんか？このFigmaジャーニーマップとユーザーペルソナテンプレートは、企業レベルのプロジェクト向けに特別に設計されています。エンドユーザーを常に焦点に置きながら、実装プロセスを定義するための堅牢なフレームワークを提供します。
フェーズ、ステップ、所有権、協力者をマップ。本カスタマージャーニーマップテンプレートは、製品のUXスケールメトリクスと未解決の重要ニーズ専用セクションを統合した点が特徴です。これにより、大規模導入においても技術的実装が人間中心の課題を直接解決することを保証できます。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- ユースケース定義からデータ処理アーキテクチャまで、企業のプロジェクトの明確なフェーズを概説する
- 各ステップの所有者と個別協力者を明確に指定し、チーム間の責任の所在と明確なコミュニケーションを確保します
- 実装プロセス全体を通じてUXへの影響とエンゲージメントレベルを視覚的に追跡し、改善すべき領域を明確にします
- 導入成功のために解決すべき包括的な課題と要件を文書化する
📌 対象：大規模システム導入を管理する企業製品チーム、ITプロジェクトマネージャー、ビジネスアーキテクト
🔍 ご存知ですか？AIDAモデル（Attention：注意、Interest：関心、Desire：欲求、Action：行動）は、広告の先駆者エリアス・セントエルモ・ルイスによって1898年に提唱されました。このフレームワークは、現代のカスタマージャーニーマッピングの基礎を築いたのです。
8. Figmaユーザーストーリー（チームブレインストーミングセッション）テンプレート
ユーザーストーリーを軸に生産性の高いチームブレインストーミングセッションを組織化するのは混乱を招きがちです。そんな時はこのFigmaユーザーストーリーテンプレートを活用しましょう。共同ワークショップ向けに設計され、ユーザーインタラクションをサインアップ＆共有フロー、支払いフロー、コンテンツ共有フローという理解しやすいフローに分解します。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 各ステップにユーザープロフィール画像を組み込み、議論中のフローをよりパーソナルでユーザー中心のものにします
- チームがユーザーストーリーや機能開発について議論し、洗練させ、優先順位付けするための共通の視覚的基盤を提供します
- 既存のフローを簡単に修正・拡張して代替経路を探索し、ユーザー体験を最適化しましょう
📌 最適な対象： アジャイル開発チーム、プロダクトマネージャー、UXデザイナー。ユーザーストーリーや機能開発の定義・改善・優先順位付けを行う共同ブレインストーミングセッションに最適です。
9. フィグマ修破離UXテンプレート
ルール遵守から革新へ至るデザイン成熟の旅路を、修破離UXテンプレートが 捉えます。日本の武道概念に着想を得たこのFigmaユーザージャーニーマップテンプレートは、三フェーズの習得プロセスを通じて製品ユーザー体験を向上させる包括的なデザインシステムフレームワークです。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- デザイナーを「守」（ルールに従う）、「破」（ルールを破る）、「離」（ルールを超越する）のフェーズへと導き、継続的な学習文化を育む
- 要素を論理的なカテゴリに整理し、詳細なカウントで発見性を向上させましょう
- すべてのデザインコンポーネント、スタイル、変数を管理するための基盤構造を手に入れましょう
- 詳細な変更履歴のため、すべての更新、追加、変更、廃止、バグ修正を記録する
🧠 豆知識：1947年、ジョン・フォン・ノイマンとハーマン・ゴールドスタインはコンピュータプログラムのプランのためにフローチャートを開発し、これはコンピューティングにおけるフローチャートの最も初期の用途の一つとなった。
10. Figmaサービスブループリントキットテンプレート
このFigmaテンプレートは、サービス体験の複雑な層を分析・可視化する高度なツールです。ユーザーの行動、フロントステージのインタラクション（ユーザーが目にすること）、バックステージのアクション（内部プロセス）、サポートアクション（内部システムと担当者）を同時にチャートします。
その最大の強みは、「インタラクションライン」と「可視性ライン」を明確に定義し、サービス提供に必要な引き継ぎや舞台裏の努力を可視化することにあります。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- モバイルとデスクトップのビューを並べて表示し、クロスデバイスでのインタラクションを可視化
- 技術的な電話対応からサービス介入まで、必要な「サポートアクション」を明確に定義する
- 顧客とサービスの接点を可視化し、サービスのどの部分が顧客の可視性にあるか、あるいは非表示になっているかを明確にします。
📌 対象： マルチタッチポイントサービスを提供する組織のサービスデザイナー、オペレーションマネージャー、エクスペリエンスストラテジスト
Figmaのユーザージャーニー設計におけるリミット
Figmaのジャーニーマップの効果が低下しがちな制約事項は以下の通りです：
- *静的またはリミットされたインタラクティブ性：そのインタラクティブ性は比較的基礎的なものです。非常に動的なユーザーパス、条件付きロジック、またはリアルタイムの変更（例：ユーザー入力に基づく応答）をシミュレートするのは煩雑です。
- スケールに伴うパフォーマンスの低下：多数のレイヤー、フレーム、アセット、コネクターがFigma内での読み込み、編集、共有に影響を与えます
- メンテナンスの難易度: 感情、タッチポイント、新たなフローなどの要素を手動で更新し、ジャーニーマップを最新の状態に保つ必要があります
- 組み込みの分析機能とフィードバックループの不足:* 実際のユーザーメトリクス（例：離脱率、NPS、CSAT）をFigmaマップに直接取り込めないため、仮定ではなく実際の行動をどれだけ反映できるかがリミットされる
- テンプレートの固定化と過度なカスタマイズのトレードオフ： Figmaのコミュニティ作成テンプレートはスタイルや構造が大きく異なります。既成のテンプレートを使用すると、自社のプロセスではなくそのスタイルにマップを合わせることを強いられる可能性があります。
🔍 ご存知でしたか？ 1986年、ソビエト連邦はブラン宇宙船計画のソフトウェア開発効率向上のため、ビジュアルプログラミング言語「DRAKON」を開発しました。DRAKONの構造化されたフローチャートは、現在も様々なアプリケーションで活用されています。
代替ユーザージャーニーマッピングテンプレート
Figmaはデザインには優れていますが、ユーザーージャーニーマップの作成や維持管理となると、そのリミットがすぐに明らかになります。
ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべての仕事アプリです。AI技術により作業効率と精度を向上させます。CRMソフトウェアとしても機能し、顧客体験を円滑にするために必要なすべて（優れたテンプレートを含む）を提供します。🏁
特典として、プラットフォーム内で利用できる優れたユーザージャーニーマップテンプレートのいくつかをここでご紹介しましょう：
1. ClickUp カスタマージャーニーマップテンプレート
ClickUpカスタマージャーニーマップテンプレートは、チームが顧客体験の全行程を視覚的に把握する手段を提供します。Figmaで断片的なインサイトを組み立てる必要はもうありません。
このテンプレートは共同編集可能なClickUpホワイトボード上にすべてを配置し、認知、検討、コンバージョンの各フェーズに旅程を分割します。
各フェーズにはメモとガイド付きプロンプトが事前設定されており、顧客の行動、主要な接点、潜在的な障害を把握するのに役立ちます。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 各フェーズにチームリーダーがリンクされていることにより、責任の所在を明確にすることで担当者を割り当てます
- 顧客接点と並行して解決策と機会を整理し、成長戦略を推進する
- 感情の高まりと落ち込みを追跡し、信頼とロイヤルティを築く体験を設計する
📌 こんなチームに最適： 顧客インサイトへの合意形成、摩擦点の特定、エンドツーエンドのユーザー体験改善に向けた協働を目指すマーケティング、営業、製品開発チーム。
🚀 ClickUpの優位性: ClickUpのマインドマップは、各ノードがアイデア・タスク・ブランチとして機能することで、ブレインストーミングを具体的な行動へと転換します。
各ブランチは完全に編集可能で、色をカスタマイズでき、直接タスクやサブタスクに変換できます。自動再レイアウト、依存関係、リスト表示と空白モード、タスク・ドキュメント・ダッシュボード・自動化機能とのシームレスな接続により、マップは実行可能なプランへと進化します。
2. ClickUpユーザーフローテンプレート
シームレスなユーザー体験を設計したいですか？その第一歩がClickUpユーザーフローテンプレートです。ユーザーが直面するあらゆる意思決定、アクション、画面をマップできます。開始点・アクション・意思決定ノードを色で区別するシステムにより、最も論理的な経路を素早く設計し、迂回箇所を発見し、製品内でのユーザー移動を最適化できます。
これは使いやすさの設計図と考え、障害を予測し意思決定を簡素化する助けとなります。テンプレート全体が共同編集可能なため、チームとリアルタイムで経路を確認し、複雑なフローを効率化できます。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 開始点/終了点、アクション、条件ロジックノードを明確に示した凡例で意思決定をマップする
- 実際の画面モックアップを添付ファイルとして添付し、チームがフローを実際のデザインに接続できるようにしましょう
- ブランチ経路で「もし～なら」シナリオを可視化し、あらゆる可能性を網羅する
📌 こんな方に最適： ユーザー経路の可視化、設計判断の検証、スムーズでエラーのないユーザー体験の共同構築が必要なUX/UIデザイナー、プロダクトマネージャー、開発者。
📮 ClickUpインサイト： マネージャーの31%がビジュアルボードを好む一方、他はガントチャート、ダッシュボード、リソースビューに依存しています。
しかし、ほとんどのツールはどちらか一方を選ばせる。ビューが思考プロセスに合致しなければ、それは単なる摩擦の層に過ぎない。
ClickUpなら選択不要。AI搭載のガントチャート、カンバンボード、ダッシュボード、ワークロードビューをワンクリックで切り替え可能。さらにClickUp Brainを使えば、閲覧者（あなた自身、経営陣、デザイナーなど）に応じてカスタマイズされたビューや要約を自動生成できます。
💫 実証済み結果：CEMEXはClickUpを活用し、製品ローンチを15%加速。コミュニケーション遅延を24時間から数秒に短縮。
3. ClickUp ユーザーストーリーマップテンプレート
チームが大きな製品構想を実行可能な開発タスクに落とし込めない場合、ClickUpユーザーストーリーマッピングテンプレートが最適です。画面ごとの意思決定に焦点を当てるカスタマージャーニーマップとは異なり、ストーリーマッピングはユーザー行動を体系化された開発ストーリーに変換することを目的としています。
このユーザー体験マップを活用すれば、ユーザーニーズをステップに整理し、ペルソナとリンクされている状態で、各リリースに組み込む機能の優先順位付けが可能になります。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 活動を順序立てたステップに分解し、詳細で色コードされたユーザーストーリーに変換する
- マップをリリース1、リリース2、そしてそれ以降に分割することで、視覚的にリリース優先順位を決定
- 付箋、矢印、テキスト、リンク、描画機能を備えたClickUpホワイトボードの柔軟性を活用しましょう
📌 こんなチームに最適： 製品機能を実際のユーザーニーズに合わせ、リリースプランを立てる必要があるアジャイル製品チーム、プロジェクトマネージャー、クロスファンクショナルチーム。
テファンズ・タクティクスのシステムスペシャリスト、ステファニー・ディジョバンニは次のように述べています：
カスタマーポータルを探していた時にClickUpに出会いました。まさかこれほど多機能で、複数のソフトウェアとコストを置き換え、各チームのプロセスに合わせてカスタムできるとは思いもよりませんでした。今では私たちのバーチャルオフィスとして活用しています。私自身も個人・業務で利用し、他者の導入支援も行っています。ClickUpは一生もの！
4. ClickUp 共感マップ ホワイトボードテンプレート
ClickUp共感マップホワイトボードテンプレートは、一からマップを作成する手間をかけずに深い顧客インサイトを捉えるのに役立ちます。色分けされた四象限、専用の課題/メリットセクション、そしてユーザーに焦点を当てた中央の顧客プロフィールを用いて、デジタル上で仕事を進められます。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 考える・感じる、見る、聞く、言う・行うという4つの事前定義された領域で仕事を行い、構造化されたユーザー中心の洞察を得る
- 専用の課題と機会セクションを活用し、潜在的な不満点とビジネスチャンスを可視化
- すべての調査を単一のプロフィールに集中させるための中核となる顧客プロフィールサークル
📌 こんな方に最適： 仮定を超え、共感を生み出し、実際のユーザーの動機に基づいた解決策を構築したいUXリサーチャー、プロダクトデザイナー、マーケティングチーム。
5. ClickUpカスタマー成功プランテンプレート
顧客維持は、第一印象よりも、契約締結後のサポートの継続関係に大きく依存します。ClickUpカスタマーサクセスプランテンプレートは、顧客データ、契約内容、進捗状況を1つの視覚的なワークフローに整理します。
このクライアント管理ツールの真の強みは可視性にあります。各クライアントはボード上に表示され、連絡先情報、合意済み料金、サービス種別といった主要な詳細がライフサイクルの進捗を追跡する進捗インジケーターと連動して管理されます。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- オンボーディング、リテンション、解約リスクありなどのClickUpカスタムステータスで、ライフサイクルフェーズごとにクライアントをフィルタリング
- サブスクリプションタイプ、契約内容、アカウントフェーズ、問題内容などの重要なクライアント情報をClickUpカスタムフィールドに保存
- 各クライアントカードにパーセンテージベースの進捗バーを表示し、進捗を即座に可視化
- 新規顧客、オンボーディング中の顧客、顧客の健全性別など、7種類の既製ClickUpビューを切り替えて、特定のセグメントに素早くアクセスできます。
📌 最適な対象： クライアントライフサイクルを体系的に管理する必要があるSaaSカスタマーサクセス（CS）チーム、アカウントマネージャー、サポートリーダー。
🚀 ClickUpの優位性: 付箋やFigmaコメント、生の顧客フィードバック文書が散らばっていませんか？それらを直接ClickUpに投入し、ClickUp Brainに面倒な作業を任せましょう：
- パターンを即座に発見：メモをスキャンして繰り返し現れるテーマ、ボトルネック、顧客の不満点を特定
- *文脈を伴った要約する：各フェーズの感情、タッチポイント、ユーザーニーズを完了する簡潔な要約を取得
- アクションアイテムを生成：フォローアップ、修正、機能リクエストのためのタスクを作成し、適切な所有者に割り当てます
🤩 こんなプロンプトを試してみてください：
- このユーザージャーニーマップを目標と感情を伴う主要なフェーズに要約する
- ログインフローにおける顧客の不満点と改善策のレポートを生成する
- これらのフィードバックメモをジャーニーフェーズごとにグループ化：認知、検討、購入、維持
6. ClickUp 顧客の声テンプレート
従来のテンプレートが顧客の経路を可視化し良好な関係維持に役立つ一方、ClickUp顧客の声（VoC）テンプレートは顧客自身の言葉で理解することを可能にします。
優れたカスタマーサービスを実現するこのツールは、アンケート、ソーシャルメディア、インタビュー、オンラインレビューなど複数のチャネルにわたるフィードバックを分析し、明確なアクションアイテムに変換することを可能にします。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 本物の顧客の声と、解釈されたニーズ、実行可能な解決策を同時に記録する
- 各フィードバックをリンクされたタスク、サブタスク、所有者に関連付け、解決策が行方不明にならないようにする
- 顧客ニーズ、VoCソース、解決策などのカスタムフィールドを活用し、インサイトを統一的かつ体系的に管理しましょう
- リスト、ボード、スタート・ヒアビューを切り替えて、素早いナビゲーションと分析を実現
📌 こんなチームに最適：生の顧客フィードバックをデータ駆動型の意思決定と実践可能な改善に転換する必要があるプロダクトマネージャー、リサーチチーム、顧客対応チーム。
7. ClickUpカスタマーオンボーディングテンプレート
ClickUpカスタマーオンボーディングテンプレートは、新規クライアントを体系的なウェルカムプロセスへと導きます。これにより、登録時点から全てのクライアントがサポートされていると感じられ、解約率の低減と長期的な満足度の向上を実現します。
クライアントのオンボーディングを、ウェルカムギフト、チーム割り当て、アンケート、オンボーディング面談といった明確なフェーズに分解することで、スムーズなスタートを実現できます。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 新規顧客、オンボーディング面談・アンケート、完了するなどのカスタムステータスでオンボーディング進捗を追跡
- 顧客タイプ、サービス内容、オンボーディングコールの日付など、鍵となる詳細情報を記録します。
- 顧客情報入力フォーム、スタートガイド、オンボーディングプロセスなど、7つの事前構築済みビューから仕事を開始できます。
📌 こんな方に最適：一貫したパーソナライズされたオンボーディング体験を提供するためのCRMテンプレートを必要とするカスタマーサクセスチームやアカウントマネージャー。
顧客関係をナビゲートする方法に関する専門ガイドをご紹介します：
8. ClickUpカスタマーサービスエスカレーションテンプレート
サポートリクエストが複雑化した場合、明確なエスカレーションプロセスが必要です。ClickUpカスタマーサポートエスカレーションテンプレートはまさにその役割を果たします。複雑な顧客接続問題を迅速に管理・解決するための階層型システムを提供します。
Tier 1問い合わせからTier 2重大問題まで、適切な担当者が適切なタイミングで所有権を持つことを保証するテンプレートです。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- オープン、進行中、顧客待ち、Tier 2エスカレーションなどのカスタムステータスでチケットを追跡
- 注文ID、電子メール、電話番号、配送先住所など、カスタムフィールドで顧客の詳細情報を完全に収集
- チケットリストビューで未解決のケースをすべて確認するか、より視覚的なワークフローを求めるなら階層別サポートボードに切り替えてください
📌 最適な対象：大量のチケットを管理するサポート・カスタマーサービスチーム、および段階的なエスカレーションプロセスを持つSaaSビジネス。
9. ClickUp セールスパイプラインテンプレート
ClickUpセールスパイプラインテンプレートは、すべての商談を一元管理。商談の進捗追跡、収益予測、見込み客の初回接触から閉じた成約までの導線を可視化します。
ドラッグ＆ドロップ式フェーズ、リアルタイムダッシュボード、カスタマイズ可能なビューにより、各アカウントの進捗状況を常に把握できます。タスク割り当て、期日、ClickUpリマインダーを活用してフォローアップを最新状態に保ち、チームが散在する更新情報を追うことなく営業活動に集中できるようにします。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 見込み顧客、対応必要、解約済み、更新時期など30種類以上のカスタムステータスで商談を整理
- 最終連絡日、取引価値、支払いステータスなどの主要な取引情報をカスタムフィールドに記録
- 詳細確認にはリストビューを、プロセスステップ確認には営業SOPビューを切り替えてご利用ください
- 計算フィールドで売上を予測し、取引の価値をフェーズ別またはパイプライン全体で集計します
📌 こんな方に最適：複雑な取引サイクルを管理する営業チーム、更新やアップセルを追跡するアカウントマネージャー、あらゆるビジネス。
🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Brain MAXは単なる質問応答を超え、タスク・ドキュメント・会話のコンテキストを積極的に管理します。作成・検索・実行を一元化することでAIの拡散を解消する設計です。
ClickUpの「音声入力」機能で簡単な音声メモを洗練されたタスクやドキュメントに変換し、ユニバーサル検索でClickUpや接続アプリからファイル・フィードバック・タスクを瞬時に抽出できます。
10. ClickUp DMAICテンプレート
ClickUp DMAICテンプレートは、実績ある手法の各フェーズをチームが順を追って進められるよう設計されたホワイトボードを提供します。DMAIC（定義、測定、分析、改善、管理）フレームワークにより、問題の定義、長期的な結果の追跡が可能となり、ワークフロー全体を1か所で整理・可視化できます。
各フェーズは色コードされ構造化済みなので、目標・KPI・根本原因・解決策・管理策を正確に把握できます。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 各フェーズで何を追加すべきかを説明する事前入力済みのガイダンスメモで、すぐに始められます
- カスタムフィールドを活用し、メトリクス・KPI・アクションステップを体系的に追跡
- リストとボードビューをリンクさせ、ブレインストーミングから実行へ移行。メモを実行可能なタスクに変換します
- ClickUpの自動化機能、タグ、レポート作成ダッシュボードを活用し、変更を持続可能な形で管理。長期的な結果をモニタリングしましょう。
📌 対象： 運用チーム、プロセス改善スペシャリスト、リーンシックスシグマ実践者、または問題の特定と効率改善のための再現可能なシステムを求めるあらゆるチーム。
11. ClickUp スイムレーンプロセスマップテンプレート
所有権が不明確な場合、プロセスはしばしば機能しなくなる。
ClickUp スイムレーンプロセスマップテンプレートは、色分けされた方法でワークフローを可視化し、役割、責任、引き継ぎを明確にします。各チームの貢献を分離できるため、マーケティング、営業、製品、サポート間の仕事のフローを把握しやすくなります。
🌟 こんな理由で気に入るはず：
- 各チームやステークホルダーごとに色分けされた明確なスイムレーンで役割と責任をプランする
- チーム間の引き継ぎを追跡し、プロセスの遅延箇所や顧客が摩擦を感じるポイントを正確に把握する
- 複雑さを整理して可視化：条件分岐経路（例：Yes/Noチェックポイント）を視覚化することで、煩雑さを排除しながら複雑な流れを捉える
- 静的な図表を、ライブ編集・付箋・注釈機能のサポートを備えたインタラクティブなホワイトボードに置き換えましょう
📌 最適な対象:エンドツーエンドの顧客体験をマップし、所有権を見失うことなくプロセス改善点を特定する必要があるクロスファンクショナルチーム（マーケティング、営業、サポート、プロダクト）
🔍 ご存知ですか？ 2024年に公開されたFlowLearnデータセットには、科学文献から収集した注釈付きフローチャートが数千点収録されており、研究コミュニケーションにおけるその重要性を浮き彫りにしています。
ClickUpで卓越したカスタマーサービスを実現
ジャーニーの可視化は一つの手段ですが、それを全てのプロジェクト、タスク、チームメンバーに接続するのは別問題です。Figmaテンプレートはジャーニーマッピングの共有を容易にしますが、それらの知見を日常の仕事に接続する点では不十分です。
ここでClickUpのステップが活躍します。リアルタイムブレインストーミング用のホワイトボード、アイデアを構造化されたワークフローに変換するマインドマップ、AIによる要約機能「ClickUp Brain」を備え、あなたのジャーニーマップが実行を積極的に導きます。
ClickUpに無料で登録し、顧客の旅を生き生きと表現しましょう。 ✅