コンテンツに基づいてタスクを自動タグ付けするトップ3のPMソフトウェア

タスクをどこに分類すべきか迷った回数は数えきれないほどだ：「クライアントフィードバック」か「緊急レビュー」か。一方に移動すれば消えてしまい、もう一方に移動すれば優先度の高いリストが散らかってしまう。

このような多数のプロジェクトの仕事を行う場合、手動でのタグ付けはすぐに時間の浪費となり、一貫性がなくエラーが発生しやすい作業となります。

AIプロジェクト管理ツールは、コンテンツや文脈、さらには会話までを基にタスクを自動タグ付けすることでこの課題を解決します。カテゴリの精度が維持され、検索が高速化され、チームはついに管理業務ではなく仕事にもっと専念できるようになります。

このブログ記事では、コンテンツに基づいてタスクを自動タグ付けするトップ3のPMソフトウェアツールのリストを厳選しました。迷いを断ち切り、より迅速に動き出しましょう。🏁

プロジェクト管理ソフトウェアにおける自動タグ付けとは？

プロジェクト管理システムにおける自動タグ付けとは、ツールがタスクやメモ、要素のコンテンツや文脈に基づいてメタデータ（タグやラベル）を自動的に割り当てる機能を指します。

手作業で手間をかけてアイテムにタグ付けする代わりに、AIとアルゴリズムエンジンがキーワード、テーマ、意味を識別し、適切なタグを動的に適用します。このワークフロー自動化により、一貫した分類が保証され、検索性が向上し、大規模または進化するプロジェクトにも容易に拡張できます。

チーム向け自動タグ付けのメリット

複数のプロジェクトを管理する際、たった1つの分類漏れが進捗を遅らせるのを目の当たりにしてきました。自動タグ付けは、文脈に基づいてタスクとコンテンツを自動的に整理することでこの問題を解決します。その仕組みは以下の通りです：

時間節約と効率化：* 手作業による数時間の努力を削減し、チームメンバーが複雑で価値のあるタスクに集中できる環境を実現

組織化とアクセシビリティの向上： データとコンテンツが一貫して分類されるため、追跡と管理が容易になります

より良いコラボレーションと洞察： トレンド、プロジェクトの進捗状況、顧客の要求に関する深い洞察を提供します。自動タグ付けによって生成されたメタデータは、分析やレポート作成にも活用できます。

拡張性と精度：企業固有のモデルに適応し、業界やビジネスニーズに合わせ、タグの細分化と関連性を高めます

自動タグ機能付きプロジェクト管理ソフトウェアで重視すべき主な機能

プロジェクト管理ソフトウェアを評価する際、私が通常優先する機能は以下の通りです。👇

自然言語処理（NLP）とエンティティ認識を活用：* タスクの説明やメモ内のテーマ、キーワード、概念を自動的に検出します

人間による検証を可能にします： 自動タグ付けを最終適用前に手動で確認・承認するオプションを提供します

ルールベースのカスタマイズを可能に： カスタム「if this, then that」ロジックやドメイン固有の分類体系をサポートし、タグ付けの挙動を最適化

アルゴリズムロジックによる一貫したタグ付けの維持：*類似コンテンツ全体でタグが均一に適用されることを保証し、人的エラーを削減します

スケーラブルなアプリケーションをサポート： 大量のプロジェクトタスクにわたる自動タグ付けを、パフォーマンス低下なく処理します

広範な検索ツールとの連携： 自動タグを活用してフィルタリングとグローバル検索を強化し、ツール横断でリンクされている関連コンテンツを表示します

監視と改善機能を提供：タグの正確性と使用パターンを追跡し、時間の経過とともに反復的な改善を可能にします

数多くのプロジェクト管理ツールをテストしてきた経験から、自動タグ付けやAIの扱いはツールによって異なることがわかっています。注目すべきトップ3を簡単にご紹介します。

ツール* 最適なのは 主な機能* 価格* ClickUp 個人、小規模プロジェクトチーム、企業向けにカスタマイズ可能なワークフローと文脈認識型タグ付けを備えたAI駆動型タスク管理 ClickUp Brain（文脈認識タグ付けとAI要約）、自動化機能、AIオートパイロットエージェント、タスク管理 Free Forever；企業向けカスタム対応 Notion スタートアップ、クリエイター、プロジェクトマネージャー、チームのための文脈認識型AI知識管理 Notion AI（自動タグ付けと文脈検索）、データベース、wiki、ドキュメント、カスタムテンプレート、Google カレンダーやその他ツールとの連携、メモ機能 無料；有料プランはユーザーあたり月額12ドルから Wrike 中規模から大規模組織向けの企業のワークフローとリソース配分 Wrike AI（自動タグ付けと予測）、クロスタグ付け、ダッシュボード、自動化、リソースおよびプロジェクトポートフォリオ管理 無料；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから

コンテンツ、文脈、会話に基づいてタスクを自動タグ付けする最高のPMソフトウェアを見てみましょう。🤩

1. ClickUp（オールインワンのAI搭載仕事マネジメントを求めるチームに最適）

ClickUpタスクを無料で試す ClickUpタスクでプロジェクトと仕事を整理しましょう

まず最初に紹介するのは、ClickUpプロジェクト管理ソフトウェアです。

プロジェクト、ナレッジ、コミュニケーションがバラバラのツールに分散していると、作業効率が低下します。ClickUpの無料プロジェクト管理ソフトウェアは、プロジェクト、ナレッジ、チャットをAIで統合し、一元管理を実現します。

ClickUpタスクでタスク管理を最適化

ClickUpタスクは、ワークスペース内での作業整理と追跡の基盤となる単位です。チームのワークフローに合わせて、各タスクを詳細でカスタムし充実させることができます。例：以下が可能です：

さて、ここが私の最も気に入っている部分です。ClickUpタスクのタグ機能を使えば、緊急度、承認ステータス、チーム名、あるいはチームが必要とする任意のカスタムラベルで、仕事を瞬時に分類できます。

チームメンバーへのタスク割り当て、期日の設定、ステータスの更新をすべて行いながら、タグを常に可視性・活用可能な状態に保てます。

ClickUpタグでプロジェクト横断的なタスクと関連仕事を管理

その利点は以下の通りです：

文脈（例：すべての「承認待ち」または「ブロック中」のアイテム）でタスクを即座に フィルタリングおよびグループ化

タスクの場所やステータスに関係なく、タグによる 一元化されたビュー を実現します

責任者と期限を割り当て、タグ付けされたすべてのタスクが所有者と追跡されるようにします

ダッシュボードやレポートで優先度の高い仕事やリスクのある仕事を可視化する

文脈に応じた提案を実現するClickUp Brainを活用しましょう

ClickUp Brainはプラットフォームに組み込まれたAIアシスタントで、タスクコンテンツ・コメント・更新内容を分析し、インテリジェントな洞察を提供します。タスクの割り当て、ワークスペース要約の生成、反復作業の自動化、文脈に応じたアクションの提案が可能で、AIを活用したプロジェクト管理を支援します。

適切なタグ付けを自動提案。タスク・ドキュメント・会話のコンテンツを分析し、プロジェクトの文脈に合致するタグを提案します。

ClickUp Brainで特定のタグを付けて、すべての緊急タスクをハイライト表示

製品ローンチを管理している際、チームメンバーがタスクに「ランディングページを進めるには、クライアントの最終的なコピー承認待ち」とコメントしたとします。ClickUpのAIタスク自動化機能「ClickUp Brain」は即座に文脈を認識し、「クライアントリクエスト」や「承認待ち」といったタグを提案します。

また、タグでタスクをフィルタリングし、手動でリンクされていない場合でも、キャンペーンや期限に関連するすべてのアイテムを表示できます。

📌 例: 「第4四半期マーケティングキャンペーンで承認待ちのタグが付いた全タスクを、所有者と期日付きで表示してください」*

ClickUp Brainでプロジェクト管理をシンプルにする方法をビデオでご覧ください！ ⚡️

カスタムルールによるタグ付けの自動化

ClickUpの自動化機能では、特定のアクションをトリガーするノーコードルールを構築できます。「もしこうなら、そうする」というルールに基づき、わずか数分でカスタムワークフローを作成可能です。

以下の条件を満たす場合に特定のタグを追加する自動化を設定できます：

タスクが特定のステータスに移動される

タスクは特定のリスト内で作成されます

カスタムフィールドが更新されました

タスクが誰かに割り当てられる

ルールを一度設定するだけで、ClickUpの自動化機能が繰り返し仕事を代行します

例、タスクが「レビュー中」ステータスに移行した瞬間に「レビュー」タグを適用する自動化を設定したり、タスクの優先度フィールドが「緊急」に更新された際に「高優先度」タグを割り当てたりできます。

自動化機能は、今後の期日、担当者変更、さらには時間追跡イベントにも連動可能。これによりタスクのラベルが一貫して維持されます。

AIオートパイロットエージェントを導入し、動的なタグ付けを実現

これを基盤に、ClickUpオートパイロットエージェントは自動化をさらに文脈主導のシナリオへ拡張します。単純なルールとは異なり、これらのAI搭載エージェントはタスク、会話、ドキュメントを監視し、あなたの代わりにアクションを実行します。

日次・週次レポートなどの用途にはClickUpプリビルド自動化エージェントから選択可能。あるいは、独自のロジックに完全沿ったClickUpカスタム自動化エージェントを作成できます。

ClickUp Autopilot Agentsを導入し、タスクをリアルタイムで監視・タグ付け・レポート作成しましょう

例、リスト内の新規タスクを監視するAIエージェントを設定できます。タスクのタイトルに「緊急」という単語が含まれている場合、エージェントが「緊急」タグを追加します。「緊急」タグが存在しない場合は、新規作成して適用します。

エージェントは他のタスクも代行可能です。例えば、日々の要約を生成してチームのチャットチャンネルに投稿し、追加の努力なく関係者の情報を同期させます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

新規ユーザーは、ビューの操作や自動化機能、AIツールに慣れるまで時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

ClickUpはチームの協業方法、プロジェクト管理、進捗追跡を完全に変革しました…ClickUp導入後はすべてが一箇所に集約：タスク、プロジェクトタイムライン、ドキュメント、ダッシュボード、コメント、ミーティングメモまで。驚くほどカスタマイズ可能でありながら、誰もが直感的にすぐに使いこなせます。自動化機能、AIライティングアシスタント、刷新されたカレンダーといった機能は、まさに時間を節約してくれます。そして最大の利点は？新規キャンペーンの立ち上げから長期的な業務管理まで、私たちの成長に合わせて拡張できることです…

📮 ClickUpインサイト： 従業員の24%が「反復的なタスクがより意義ある仕事をすることが妨げられている」と回答し、さらに24%が「自身のスキルが十分に活かされていない」と感じています。これは労働力のほぼ半数が創造的なブロックを感じ、過小評価されていることを意味します。💔 ClickUpは設定が簡単なAIエージェントで、トリガーに基づく定期的なタスクを自動化し、影響力の大きい業務に集中できるように支援します。例: タスクが完了すると、ClickUpのAIエージェントが自動的に次のステップを割り当てたり、リマインダーを送信したり、プロジェクトのステータスを更新したりするため、手動でのフォローアップから解放されます。 💫 実証済み結果： STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールにより、レポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマットに費やす時間を減らし、予測業務に集中できるようになりました。

2. Notion（文脈認識型AI知識管理に最適）

viaNotion

Notionは、ノート作成、プロジェクト管理、wiki、データベースを統合した柔軟なワークスペースです。強力なインテリジェント分類ツールも提供します。AI搭載の自動入力プロパティを活用すれば、コンテンツに基づいてタグを自動生成し、整理プロセスを効率化できます。

私がNotionで最も気に入っている機能の一つは、そのリレーショナルデータベースシステムです。単一のタスクやメモはラベル付けされ、プロジェクト、チームメンバー、期限などの関連アイテムと紐付けられます。これにより、ワークスペース全体に動的な文脈のネットワークが構築されます。

時間の経過とともに、プロジェクトが複雑化しても直感的で整理されたワークスペースを構築できます。

より多くの自動化の例をお探しの方には、NotionのAPIがカスタムソリューションを実現します。つまり、特定のニーズに合わせて独自の自動タグ付けシステムを構築できるのです。

Notionの主な機能

Notion AIに「ブロック中」「承認待ち」「クライアント依頼」などのスマートタグを生成するようプロンプトする

詳細な焦点タグ（時間管理）と包括的な傘タグ（生産性）を組み合わせる

「関連付け」プロパティでメモとタスクを結びつけ、文脈を常に明確に保ちます

タグの種類や関係の数に基づいてタスクをランク付けする式を適用する

従来のタグを絵文字に置き換え、タグ付けをより視覚的に

Notionの制限事項

Freeプランではチームコラボレーションツールがリミットされ、ファイルアップロードの許可も制限されます

高度なプロジェクト管理機能が不足しています。具体的には、組み込みの自動化機能、ガントチャート、依存関係追跡、ネイティブ時間追跡などが含まれます。

Notionの価格

Free

追加料金： 月額12ドル/ユーザー

ビジネスプラン: 月額24ドル/ユーザー

企業版：カスタム見積もり

Notionの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (6,475件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,580件以上のレビュー)

実際のユーザーはNotionについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

私が最も気に入っているのはNotionの柔軟性です…データベースのリンク、ビューの切り替え（テーブル、ボード、カレンダー、リスト）、ほぼあらゆるコンテンツの挿入が可能なので、情報の整理方法にリミットされることがありません…ただし、非常に大規模なデータベースやコンテンツが重いページを扱うとパフォーマンスが低下することも判明しました。これはペースの速い仕事環境ではストレスになります。最後に、Notionはオフラインアクセス機能において進捗を遂げたものの、まだ理想的なシームレスさには程遠く、安定したインターネット環境がない場所での仕事では不便を感じることがあります。

🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Brain MAXは、高度な検索機能、アプリ横断的な知見、ハンズフリーでの生産性を必要とするユーザー向けに設計された、先進的なAIデスクトップコンパニオンです。 テクノロジースタック内のあらゆるサードパーティツールと接続し、AIツールの乱立を解消することで業務範囲を拡大。つまり、ワークスペースからGoogle Drive、GitHub、Figmaまで、あらゆる場所の結果を一括検索できるのです。 このビデオでClickUp Brain MAXの詳細をご覧ください：

3. Wrike（企業向けワークフローとリソース配分に最適）

viaWrike

Wrikeはチームが複雑な仕事を整理するのを支援し、タスク、サブタスク、プロジェクト、さらにはマイルストーンをクロスタギングで分類できるようにします.

タグ付けは仕事のあらゆる層に及ぶため、単一のアイテムが複数のスペースに同時に存在できます。マーケティング、プロダクト、オペレーションの各部門が、重複努力なしに、それぞれの視点から同じ予算サブタスクをビュー可能です。

さらに、Wrikeの動的ガントチャートでタイムラインを視覚化しやすく、ダッシュボードやカンバンビューでチーム間の作業のフローを正確に把握できます。上位プランではリアルタイムレポート、時間追跡、動的リクエストフォーム、自動承認ワークフローも利用可能です。

複数のプロジェクトを扱うチーム向けに、このタスク管理ツールは各部門向けのカスタムワークフローやリソース配分、共同校正機能もサポート。Slack、Salesforce、Google Workspaceなどのツールとの接続も可能です。

Wrikeの主な機能

Wrikeの制限事項

ビュー、フィールド、ワークフローのカスタマイズにリミットがある

ワークフロー自動化とリソース管理機能は、ビジネスプラン以上でのみご利用いただけます

大規模プロジェクトや大容量ファイルのアップロード時に、ユーザーから読み込み速度が遅いとの報告が寄せられています

Wrikeの価格

Free

チーム: 月額10ドル/ユーザー（年額課金）

ビジネスプラン: 月額25ドル/ユーザー（年額一括課金）

企業版：*カスタム見積もり

Pinnacle: カスタム見積もり

Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (4,400件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (2,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはWrikeについてどう評価しているのでしょうか？

G2レビューからの引用：

この製品の堅牢性と、多様な用途での機能性に感銘を受けています。チーム全体が一貫して使用し、全員がプロジェクト構造を理解できれば、驚くほど効果を発揮します！…私の組織はスタートアップで、少人数で様々な業務をこなしているため、誰かが作成したプロジェクトやタスクを見つけられず、重複して作成されるケースが頻繁に発生します。

その他の注目すべきメンション

他にも複数のプロジェクト管理ツールがAIワークフロー自動化などの機能を提供しており、様々なニーズやプロジェクトスタイルを持つチームに対応しています。

ルールベースの機能を通じて、これらのツールがタスクの効率化、仕事の優先順位付け、手作業の削減にどのように役立つかを簡単に見てみましょう：

Asana: AsanaはAI Studioを通じてAI機能を統合した AsanaはAI Studioを通じてAI機能を統合した ワークフロー自動化ソフトウェアです 。コードなしで反復的なタスクを自動化するカスタムワークフローを作成できます。

Jira: JiraはAtlassian IntelligenceによるAI機能を統合し、チケットの優先順位付け・割り当て・アクション実行 JiraはAtlassian IntelligenceによるAI機能を統合し、チケットの優先順位付け・割り当て・アクション実行 を行うAIエージェントワークフローなどの 機能を提供します。さらに、自動生成要約や類似作業アイテムのリンク機能により、文脈理解とワークフロー効率を向上させます。

*TrelloのButler自動化機能により、ユーザーは 反復的なタスクを自動化し 、カードの移動や期日設定などのルールベースのアクションを作成できます。また、様々なソースからタスクを収集する「受信トレイ」や、カレンダーと同期する「Planner」などの機能も提供しています。

適切な自動タグ付けPMソフトウェアの選び方

多くのチームが、理論上は優れているように見えるツールをテストするのに何時間も費やしているのを目にしてきました。しかし実際には、それらのツールはワークフローを破壊してしまうのです。

それを避けるために、プロジェクト管理用AIエージェントの選択肢を評価する体系的な方法を以下に示します：

プロジェクトの複雑さとチームのサイズを評価：*小規模で単純なプロジェクトを管理しているのか、それとも複数の依存関係を持つ複雑な部門横断型仕事を管理しているのかを特定します。これにより、自動タグ付けやレポート作成機能の必要高度さが決まります

重要な自動タグ付け要件を定義する： タグ付けを自動化すべき具体的なシナリオを特定する（例：期限が迫った時やクライアントの承認が必要な時）。これらのトリガーを標準でサポートするソフトウェアを探す

現在のツールとの互換性を確認： Slack、Google Drive、GitHubなどの既存アプリと連携できるPMソフトウェアを選び、ワークフロー間でタグがシームレスに引き継がれるようにしましょう

拡張性と適応性を検証： 現在の作業負荷に対応し、プロジェクトのサイズや複雑さが増しても拡張可能なツールを選択しましょう

チームでパイロットテストを実施：*無料試用版を活用し、実際のシナリオでソフトウェアをテスト。使いやすさに関するフィードバックを収集し、自動タグ付けルールが本当に手作業の努力を削減できるかを確認しましょう。

サポート体制と将来性確認のポイント：信頼できるカスタマーサポート定期的なアップデートワークフローの変化に対応できる柔軟性

ClickUpと一緒にタグ付けしよう

ナレッジベースが必要な場合はNotionが優れており、厳格なワークフローを管理するチームにはWrikeが適しています。しかし、機能の豊富さから私はClickUpを推奨します。

プロジェクト、タスク、ドキュメント、チームコラボレーションを統合する「仕事のためのすべてアプリ」です。ClickUp Brainにより、文脈を認識した要約と洞察が得られます。自動化機能とAIオートパイロットエージェントを組み合わせれば、タスクを分類・検索可能にし、常に最新の状態を保つシステムが完成します。

今すぐClickUpに無料で登録！ ✅

よくある質問（FAQ）

自動タグ付けとは、プロジェクト管理ツールがタスク・メモ・プロジェクトのコンテンツに基づいて自動的にラベル（タグ）を適用する機能です。ソフトウェアはテキスト認識技術でテーマやキーワードを検出し、適切なタグを自動的に割り当てます。

AI自動タグ付けは自然言語処理（NLP）と機械学習を活用し、タスクの説明文・コメント・添付ファイルを分析します。システムはパターン（繰り返し表現・キーワード・固有名詞など）を検出し、それに応じてタグを適用します。一部のツールでは人間による検証機能も提供され、提案されたタグを確認・調整できるため、AIは時間の経過とともに精度を高めていきます。

WrikeやNotionなど複数のツールがタグ付けやリレーショナルデータベース機能を提供している中、ClickUpは現在最も強力かつ柔軟な自動タグ付けシステムの一つを提供しています。ルールベースのタグ付けとAIによる提案を組み合わせ、カスタム自動化をサポートするため、タグはプロジェクト間で一貫性を保ちます。

はい、独自のタグを定義し、カスタムフィールドや自動化ルールにリンクされています。プロジェクトテンプレートやタスクトリガーに基づいて自動割り当てを可能にするツールもあります。

はい。ClickUp、Wrike、Notionなどの主要なPMツールは、転送中および保存中のデータを暗号化します。つまり、AIが分析中もタスクコンテンツは保護されます。自動タグ付けはデータガバナンスをサポートし、機密ラベルや分類タグによるアクセス制御の強化を可能にします。

まず明確なタグカテゴリとラベルの例を手動で定義します。これらを/AIシステムに投入し、パターンから学習させます。誤ったタグ付けを修正し続けることで精度を高め、時間の経過とともに精度が向上するようにします。