/AIを活用した人事プロセスの自動化でオンボーディングを迅速化する方法

Mondayの朝、受信トレイはすでにメールで溢れかえっている。今日から3名の新入社員が始動するが、IT部門はアカウントの設定を完了しておらず、ウェルカム電子メールも送信されていない。そして誰かがまたしても「オンボーディングチェックリストはどこだ？」と尋ねてきた…

人事担当者なら、この混乱を痛いほどご存じでしょう。

オンボーディングは、企業にとっても新入社員にとってもワクワクする体験であるべきです。しかし、チームが反復タスクに埋もれていると、その体験は損なわれます。朗報です。もう全てを手作業で行う必要はありません。そこで登場するのが、人事向け人工知能（AI）のステップです。

本記事では、/AIを活用した人事プロセスの自動化により、人間味を損なうことなく、より迅速でスマートなオンボーディング体験を実現する方法を解説します。

なぜHRプロセスを/AIで自動化すべきか？

IBMビジネス価値研究所によると、アンケート対象の経営幹部の87%が「AIは自身の役割を代替するよりも補完する可能性が高い」と認識しています。人事部門はこの変革のまさに転換点に立っており、より大きく、より影響力のある可能性へとステップを踏み出そうとしています。

人事部門でAIを活用すべき理由：

効率化を実現： 人事部門に就いた人が 人事部門に就いた人が 休暇制度の 追跡作業を好むはずがありません。こうした管理タスクの自動化によって、手動データエントリーが減り、エラーも減少します

より賢明な意思決定を実現： AIを活用したパフォーマンス分析により、研修進捗・フィードバック・実績を追跡し、人事機能が有望な人材を特定する支援を行います

人材定着率の向上（そして自チームのサポート）: 人事分野でのAI活用により、定着率向上戦略や従業員のエンゲージメントと忠誠心を高める支援的な職場環境づくりなど、成果につながる仕事をすることができるようになり、時間を節約できます

従業員満足度の向上： HR自動化ツールは24時間365日のサポートを提供し、ポリシーに関する質問への回答やオンボーディングプロセスの案内を行います。迅速な対応と個別化された支援により、採用プロセスが効率化され、入社初日からサポートされていると感じる従業員の満足度が向上します。

コンプライアンス維持：追加の管理仕事なしで、規制対応、記録の正確性、コンプライアンスを確実に維持できます。さらに、労働力の動向を予測し、競争優位性のために適切な対応を人事部門にプロンプトします。

主要な人事プロセスをAIで自動化すべき

どのHRプロセスを自動化すべきか判断する際は、結果を常に遅延させるボトルネックを探してください。

面接スケジューリングからコンプライアンスチェックまで、人事ワークフローにおける最大の障害は、往々にしてAIが最も容易に解決できる課題です。具体的には以下が含まれます：

1. 採用活動と履歴書選考

数百もの履歴書を手作業で解析することは、人事機能にとって最大のボトルネックの一つです。人工知能を活用すれば、応募書類をスキャンし、スキルを抽出し、職務内容に基づいて候補者をランク付けできます。

ClickUp Brainを使えば、ワークスペースや他の接続HRアプリから、候補者情報、フィードバック、面接メモまでを素早く抽出できます。

面接準備にBrainを活用する方法をご紹介します。

ClickUp Brainで採用活動と履歴書選考のフェーズの時間を節約

2. 面接スケジュールの調整

面接1件の調整に何通の電子メールが必要か？多すぎる。AIスケジューリングアシスタントがカレンダーを確認し、空き時間を提案し、リマインダーを送信し、直前での日程変更にも対応。採用担当者は従業員体験に注力する時間を確保できます。

💡 プロの秘訣：複数のツールを使い分ける代わりに、ClickUpのAI搭載カレンダーで全てを一元管理しましょう。面接、オンボーディングのマイルストーン、チームのイベント、休暇申請を統一されたタイムラインで整理。イベントタイプごとに色分けし、ドラッグ＆ドロップで再スケジュール可能。さらに、タスクや目標データに基づき、AIが重要事項の時間を自動ブロックします。 ClickUpのAI搭載カレンダーで自然言語によるミーティングスケジュール設定を実現

3. オンボーディング関連書類

ID、納税フォーム、契約書の追跡作業は反復的でコンプライアンス対応が重い。

従業員セルフサービスポータルを活用すれば、新入社員は書類をアップロードするだけで、自動検証・セキュリティ確保・エラーフラグ付けが実行されます。プロセスが円滑であればあるほど、第一印象は良くなり、従業員エンゲージメントの基盤も強固になります。

4. 従業員データ管理

従業員が住所、銀行口座情報、連絡先を更新する際、人事データベースはしばしば遅延が生じます。

AIシステムはAI搭載フォームの更新情報を基幹HRプラットフォームに直接同期するため、エラーを削減し記録の正確性を確保します。これにより人事責任者は、長期プランをサポートする予測分析に信頼性の高いクリーンなデータを活用できます。

🎥 採用活動でAIを効果的に活用する方法はこちらのビデオでご覧ください：

5. 研修と学習パス

AIツールを活用すれば、従業員の役割・経験・実績を分析し、個別に最適化された学習パスを提案できます。開発プロセスをパーソナライズすることで、人事チームは従業員エンゲージメントと業績管理の両方を向上させることが可能です。

6. 給与・福利厚生管理

/AIプラットフォームは給与計算、経費精算、給与明細書の作成を自動化すると同時に、適格性チェックをガイドする機能で福利厚生の登録手続きを簡素化します。

📮 ClickUpインサイト： 従業員の32%は自動化で節約できる時間はわずか数分と認識していますが、19%は週に3～5時間のロック解除が可能と回答。実際はわずかな時間短縮でも長期的に積み上がります。 例：反復タスクで1日わずか5分を節約するだけで、四半期ごとに20時間以上の時間を回復できます。この時間は、より価値の高い戦略的な仕事に振り向けることが可能です。 ClickUpなら、期日やチームメイトのタグ付けといった小さなタスクの自動化も1分未満で完了。自動要約やレポート作成には組み込みのAIエージェントを 、特定ワークフローにはカスタムエージェントを活用できます。時間を有効活用しましょう！ 💫 実証済み結果： STANLEY Securityは、ClickUpのカスタマイズ可能なレポート作成ツールによりレポート作成時間を50%以上削減。これによりチームはフォーマット作業から無料解放され、予測業務に注力できるようになりました。

7. 業績評価

評価プロセスが停滞する原因は、管理者が扱うデータ量が多すぎることにあります。AIがステップし、メトリクスの集計、360度フィードバックの統合、要約の 生成を行うことで、 パフォーマンス管理をより一貫性があり、透明性が高く、データ駆動型に進化させます。

これにより、従業員はより公平な評価を受けられる一方、人事部門は将来の予測分析に活用できる洞察を得られます。

⚡ プロの秘訣:ClickUpダッシュボードは、従業員のパフォーマンスやエンゲージメントから離職率の傾向まで、主要な人事分析を一元管理。カスタマイズ可能なビューで表示します。AIによる洞察を活用すれば、人事チームはパターンを追跡し、危険信号を早期に発見し、これまで以上に迅速にデータに基づいた意思決定が可能になります。

8. 従業員サポートと人事ヘルプデスク

自然言語処理技術を搭載したAIチャットボットがFAQを即時対応し、複雑な問題をエスカレーションし、繰り返し発生する課題を記録します。

ClickUpナレッジマネジメントを活用すれば、従業員がポリシー、福利厚生の詳細、オンボーディングガイドを独自に簡単にアクセスできる一元化された人事ナレッジベースを構築できます。

ClickUpの事前構築済みオートパイロットエージェントを設定するか、HR関連のクエリを解決する独自のカスタムエージェントを構築することも可能です。

例えば、人事チームのチームには多くの質問が寄せられます。 人事パートナーリーダーは、AIを活用してこれらの質問の一部を回答し、チームの時間を解放したいと考えています。彼らはチャネル内にカスタムオートパイロットエージェントを作成し、アクセス可能なナレッジベースに回答が存在する場合のみ質問に答えるよう設定しました。さらに、ユーザーのメッセージに明確で直接的な例が含まれている場合にのみ応答するよう指定しています。オートパイロットエージェントに質問例まで提供しています。 独自のHRニーズに合わせたカスタムAIエージェントを作成

9. 離職管理

離職時の手続きは入社手続きと同様に重要ですが、多くの場合、確立されたプロセスが欠如しています。

AIがクリアランスチェックリスト、システム無効化、離職時アンケートを自動化。予測分析でアンケートデータを分析すれば、離職パターンを把握し定着戦略を強化できると同時に、全ステップでコンプライアンスを確保できます。

AIで人事プロセスの自動化する方法

たった1つのHRプロセス管理のために、ツールを次々と切り替えるのに疲れていませんか？

ClickUpは、すべての業務アプリ、データ、チャット、自動化、ワークフローを世界初の統合型AIワークスペースに集約します。承認のためにアプリや標準手順書、チャット、電子メールを行き来する必要はもうありません。ClickUpなら、採用から管理、活気ある人材のサポートまで、たった1つのワークスペースで完結。ワークスプロール （業務の分散化）は 今ここに終止符を打ちます。

人事チームは書類作業ではなく人材に集中できます。なぜなら、人間とエージェントが協働するための単一の作業環境と、100%のコンテキストが提供されるからです。

想像してみてください：ClickUp Agentsでパフォーマンス管理エージェントを構築します。評価シーズンが来るとマネージャーに通知し、データ入力プロセスを案内し、既存の標準業務手順書（SOP）から自然な形で質問に答え、リマインダーや要約のスケジュールを設定し、さらに結果を人事責任者に伝達します。

これはほんの一部に過ぎません

皆様の支援のため、実践的な知見を交えた人事プロセス自動化のステップバイステップガイドをご用意しました。

ステップ1：自動化に適したプロセスを特定し、マップ化する

反復的でルールベース、かつ大量発生する人事タスクに焦点を当てましょう。具体的には：給与計算、休暇管理、候補者スクリーニング、オンボーディングチェックリスト、コンプライアンスレポート作成など。

AIを導入する前に、フローチャートやホワイトボードで現在のプロセスを可視化しましょう。これにより、自動化で解消できるボトルネックや非効率な部分が明らかになります。

会議室の壁を付箋で埋め尽くす代わりに、ClickUpホワイトボードを活用して人事プロセスをデジタルでマップしましょう。

デジタルなClickUpホワイトボードで人事プロセスを作成し、仕事をアクションアイテムに変換しましょう

ホワイトボードを仮想キャンバスとして活用し、チーム全体がリアルタイムで協業します。リモートワークでも現場勤務でも、人事プランにおいて現在のオンボーディングフローをスケッチしましょう。つまり「候補者がオファーを受諾」から「ノートパソコンと初回の給与を受け取る」までの全プロセスをマップできるのです。

バックグラウンドチェックでボトルネックを発見したら、ホワイトボードから直接ClickUpタスクに変換しましょう。どこから始めればよいかわからない場合は、ホワイトボードに組み込まれたClickUp HR標準業務手順書テンプレートをご利用いただけます。

無料テンプレートを入手 ClickUp HR標準業務手順書テンプレートで、人事業務を悩ませがちな推測作業を排除しましょう

このフレームワークは視覚的なフォーマットで従業員のライフサイクル全体をカバーします。職務プロフィール、求人掲載、採用といった明確なフェーズにHRプロセスを整理できます。各フェーズはステップ、関係者、入力、出力で定義されています。

ステップ #2: 目標を定義する

SMART目標（具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き）を設定しましょう。以下に目指すべき成果の例を示します：

自動化されたコミュニケーションとパーソナライズされた接点を通じて、次四半期までに候補者のエンゲージメントを30%向上させる

セルフサービスポータルとAIチャットサポートの導入により、今後6ヶ月で人事関連の手動問い合わせを40%削減

自動化されたスクリーニング、スケジュール調整、フィードバックワークフローにより、今後90日間で平均採用期間を25%短縮

多くのHR自動化プロジェクトが失敗する原因はここにあります：チームは技術に夢中になるが、重要な指標を測定することを忘れる。そんなチームにならないでください！

📮 ClickUp Insight：アンケートの回答者の約88%が、個人タスクの簡素化と加速にAIツールを活用しています。仕事でも同様の効果を得たいとお考えですか？ ClickUpがお手伝いします！ClickUp Brainは、ミーティングの削減、AIによる迅速な要約、タスクの自動化により、生産性を30%向上させます。

市場に存在する数多くのツールの中から、業務を完了するのに最適なツールをどのように見極めるべきでしょうか？

以下に重要な検討事項を挙げます：

実践例： 自動化されたスクリーニング、スケジュール調整、フィードバックワークフローにより、「今後90日間で平均採用期間を25%短縮する」という目標を設定した場合、以下の要素を検討すべきです： NLP搭載の採用/AIツールで、数分で履歴書をスクリーニング

カレンダーの混乱を解決する/AIスケジューリングアシスタント

予測分析ダッシュボードにより、ボトルネックが発生する箇所（面接遅延、オファー処理時間）を事前に特定します

人事ワークフローのための/AIコパイロット

HRスタックに新たなスタンドアロンツールを追加する代わりに、ClickUp Brainは既存のClickUpワークフローに直接AIを統合します。タスク、ドキュメント、目標、ホワイトボードを横断して機能する接続型AIアシスタントと捉えてください。

ClickUp Brainの即時更新で遅延・エラー・意思疎通の齟齬を防止

人事チームがBrainを活用できる主な方法は以下の通りです：

⭐ 質問に即座に回答： 「サラのオンボーディングステータスは？」や「バックグラウンドチェック待ちの候補者は？」とBrainに尋ねれば、ワークスペースから直接回答を取得します。

⭐ 人事ドキュメントを数秒で要約する： 長い従業員ハンドブック、ポリシー更新、研修マニュアルは新入社員を圧倒しがちです。Brainがそれらを消化しやすい要約に凝縮し、従業員が内容に積極的に向き合えるようにします。

⭐ 会話から行動へ： 面接の振り返りやオンボーディングの通話後、Brainが「研修セッションをスケジュールする」や「IT機器の請求を送る」といったタスクを自動生成。面倒な追加作業を省けます。

⭐ 知識を一元管理：標準業務手順書（SOP）、コンプライアンスワークフロー、パフォーマンス管理マニュアルなど、Brainは散在するファイルではなく、常に最新の単一の情報源を保証します。

ステップ #4: データの標準化とクリーンアップ

人事データが乱雑な状態では、最も優れたAIでも結果を出せません。重複した従業員記録、古い給与情報、不統一なフォーマットはエラーを発生させ、自動化ワークフローを完全に破壊します。

/AIを導入する前に、データの標準化とクリーニングに時間をかけ、システム間で共通言語が確立されていることを確認しましょう。

なぜこれが重要なのか？

2つの異なる役職のタイトルを持つ従業員記録が存在する場合、AIはどちらが正しい記録かを判断できません

さらに、不正確な記録はレポート作成エラーを引き起こす可能性があり、監査時に修正するのが面倒になる場合があります

さらに、自動化は一貫したトリガーに依存関係にあります。「部署」フィールドが「営業」と「営業チーム」で混在している場合、ワークフローは失敗します

しかしClickUp for HR Teamsなら、データクリーニングが集中管理され標準化されます。

HRチーム向けClickUpを活用し、自動化のためのデータ収集を効率化しましょう

具体的な方法は以下の通りです：

正確性を高めるカスタムフィールド

カスタムフィールドのドロップダウンと事前設定オプションを活用し、部署・役割・上司・場所などの従業員情報を正確に収集。これにより推測作業が不要となり、各トリガーに対する複数のバリエーション発生を防止します。

注文を強制するための依存関係

オンボーディングのようなプロセスでは、特定のステップは他のステップの完了に依存します。例えば、機器を発行する前に身分証明書の確認を行うなどです。ClickUpの依存関係機能は、データが正しい順序で流れることを保証します。これにより、見落としがなくなり、自動化が適切なタイミングでトリガーされます。

データ整合性のための自動化

ClickUp自動化により、人事チームは自律的に動作するワークフローを構築できます。以下の3要素で設計されています：

トリガー : 自動化を開始するイベント。例：「タスクがオンボーディングに移行した」「カスタムフィールドが更新された」など

条件 : 自動化を実行するタイミングをフィルタリングするルール。例：「マネージャー承認が空欄の場合のみ」

アクション: タスクの割り当て、コメントの投稿、ステータスの更新など、次に発生する処理

承認ワークフローに合わせてカスタムClickUp自動化を作成

例えば、システムに新しい履歴書が追加された際、AIを活用して候補者向けのタスク作成を自動化します。同時に採用担当責任者に割り当てるとともに、ステータスを「一次審査」に設定します。

このプラットフォームは、プロセス効率化を実現する一元的な場所を提供してくれました。ClickUpチームは優れたメンバーで構成され、常にフィードバックを受け入れ、それに基づく変更を積極的に実施します。これほど充実したサポート体制は他にありません。あらゆるチームが自動化の恩恵を受けられますが、ClickUpは私が遭遇したあらゆるシナリオに対応可能です。しかし最大の強みは、プロセスとツールを一つのワークゾーンに統合する簡素化にあります。

ステップ #5: パイロット運用、トレーニング、そして変化の管理

小規模なパイロット運用を開始しましょう。面接スケジューリングやポリシーFAQなど、1つのプロセスを選んでパイロットを実施します。採用担当者、管理職、従業員からフィードバックを収集し、全社展開前にワークフローを改善してください。

これにより、HR部門の自動化導入に対する自信も高まります。

このフェーズでは、ClickUp Docsを活用して、HRチーム向けのステップバイステップガイド、FAQ、オンボーディング資料を作成しましょう。パイロット運用を改善する過程で、ドキュメントをリアルタイムに更新できるため、全員が常に情報を共有できます。Docsは「成功した点」と「失敗した点」の恒久的な記録としても機能し、後々の拡張を容易にします。

ClickUpドキュメントを活用してオンボーディングの標準業務手順書（SOP）やポリシーを作成しましょう

よく設計されたパイロットプログラムがあっても、HRチームは依然として繰り返しのクエリに追われる可能性があります。手作業を増やす代わりに、チームと共に応答し、行動し、学習するClickUpのオートパイロットエージェントをテストする絶好のフェーズです。

実践例：ポリシーに関するよくある質問（FAQ）の自動化を試験導入しています。 採用担当者が「新入社員の試用期間は？」と入力すると、オートパイロットエージェントがクエリを認識し、ポリシードキュメントを確認して正確な条項を返信します。ドキュメントが古いか不明確な場合、即座に通知されるため、自動化と文書の両方を改善するためのフィードバックが得られます。

このビデオでは、ClickUpで初めてのオートパイロットエージェントの設定手順をご案内します：

ステップ #6. 人事チームのトレーニングとスキルアップ

自動化の効果は、それを支える人材の質に左右されます。AIをブラックボックスではなく、生産性を増幅するツールとして位置付けることが重要です。既に65%の人事チームとリーダーが何らかの形で生成AIを活用している現状を踏まえ、その活用方法を検討しましょう。

人事機能にAI自動化を導入する際に強調すべき重要な基本事項：

💡 プロの秘訣：ClickUp Clipsを活用し、新自動化の動作を正確に示す簡易画面録画を作成しましょう。「AIによる休暇申請処理」を実演する2分間のクリップを録画し、これらの短編チュートリアルを研修ドキュメントに直接共有できます。

ステップ7：継続的な監視と改善

HR自動化は「設定したら放置」できるものではありません。最も優れたワークフローでさえ、継続的な監視・テスト・改善がなければ軌道から外れてしまいます。ポリシーは進化し、コンプライアンス規則は変更され、従業員の期待も変化します。自動化システムはこうしたあらゆる変化に対応し続けなければなりません。

具体的な方法は？

ClickUpダッシュボードを使えば、自動化のリアルタイムなパフォーマンスを追跡できます。採用までの時間が短縮傾向にあるか、データ精度のターゲットが達成されているか、従業員サポートチケットが減っているかを確認しましょう。

ClickUpダッシュボードを活用した自動化導入の成功（または失敗）の追跡方法

実践例： 手動での人事問い合わせを40%削減する目標を設定します。ClickUpダッシュボードでヘルプデスクのチケット件数減少を確認しつつ、フォームで未回答質問に関するフィードバックを収集。これにより数値データと背景情報の両方を把握でき、自動化をさらに最適化できます。

プロセスをマップし目標を設定した後は、反復タスクをAIツールに任せ、人事の人的側面へ集中できるソリューションを検討しましょう。

ツール名 主な機能 強み ユースケース ClickUp オールインワン型仕事管理＆人事自動化ソリューション HRタスクを一元管理するプラットフォーム。AI（ClickUp Brain）と自動化機能、リアルタイムダッシュボード、統合ドキュメントを組み合わせ、単一の信頼できる情報源を実現します。 採用、オンボーディング、業績評価、コンプライアンスを単一の共同作業スペースで効率化したい人事チーム Multiplier グローバル給与計算＆雇用主代行サービス（EOR） 150カ国以上での強力なグローバルコンプライアンス対応、複数通貨給与計算、契約社員サポート 現地の法令を遵守しながら、国際的な従業員や契約社員を採用・管理する企業 リーナ/AI HRチャットボット＆従業員セルフサービス ポリシーFAQや人事クエリへの会話型AI対応、感情分析、HRISプラットフォームとの連携を実現 24時間365日の人事サポートを提供し、人事担当者を低価値のクエリから無料解放したい企業様へ ClearCompany パフォーマンス管理と人材ライフサイクル 強力な目標整合ツール、堅牢な分析機能、後継者プラン、従業員ライフサイクル全体にわたる統合型人材管理 体系的な業績管理と長期的な人材育成を必要とする組織 Moveworks 会話型人事自動化 ワークフロールーティング機能を備えた企業グレードのチャットボット。人事とITのリクエストを統合し、大規模なチケット解決を自動化します。 従業員サポートとワークフロー管理のための単一の会話プラットフォームを求める企業向け人事/ITチーム Deel グローバル採用と給与計算 国境を越えた採用を簡素化し、コンプライアンスと税務申告を自動化。契約社員と正社員のオンボーディングを迅速化します。 信頼性の高いグローバル採用とコンプライアンス対応の給与計算を必要とするリモートファーストチーム

人事自動化導入時に避けるべきよくある失敗

人事における自動化は、人を置き換えることよりも、人事チームが最高の仕事を妨げる反復的なタスクを取り除くことに重点を置いています。

人事部門が直面する主な課題は以下の通りです：

1. 文化変革の軽視

背景：自動化プロジェクトは人事部門の積極的な関与なしにIT部門主導で進められるため、人事部門の戦略的役割が損なわれるリスクがあります。

✅ 解決策：「なぜ」を明確に伝えること——自動化が人事部門を解放し、文化・エンゲージメント・定着率向上に注力できる仕組みを説明します。これに、小さな可視的な成果（面接スケジュールの迅速化など）を組み合わせ、組織全体で信頼と勢いを構築しましょう。

2. サイバーセキュリティリスクの軽視

背景：人事部門の責任者は、サイバーセキュリティはIT部門の責任範囲と想定しがちです。しかし給与データ、契約書、業績評価など人事データこそが、組織内で最も機密性の高い情報の一つであるという事実を見落としているのです。

✅ 解決策：全従業員記録の暗号化を義務付け、厳格な役割ベースのアクセス制御を実施し、定期的なセキュリティ監査を実施する。

ClickUpは強力な許可と監査証跡を提供するため、許可されたユーザーのみが機密性の高い人事情報をビューできます。

3. 従業員のプライバシーを軽視する

背景： 自動化を急ぐあまり、人事チームがコミュニケーションの監視、生産性の追跡、機密データの処理を行うAIを導入するケースがあります。これを従業員に明確に説明しないまま進めると、不信感が生じます。

✅ 解決策：収集するデータの内容、その利用方法、従業員情報を保護する安全対策について明確に伝達する。

ClickUpは、きめ細かい許可設定、プライベートビュー、監査ログによりプライバシー保護を支援。従業員が自身の個人データが保護され、適切な担当者だけがアクセスできることを確信できるようにします。

4. 導入時間の過小評価

発生原因：自動化ツールはプラグアンドプレイではないことを認識してください。データクレンジング、ワークフローテスト、ユーザートレーニング、変更管理に必要な時間を過小評価すると、急ぎの展開と frustrate したチームにつながります。

✅ 解決策：パイロット導入から始め、段階的に自動化を進めることで現実的なタイムラインを設定しましょう。テスト、フィードバック、改善のための時間をプランに組み込んでください。

ClickUpを導入して人事ワークフローを自動化しましょう

/AIシステムは手作業のタスクを引き継ぐ準備が整っています。つまり、あなたがそれらを委ねる準備ができているなら、という条件付きで。

適切なツールは採用プロセスを円滑にし、人事部門の負担を軽減します。

仕事に対応するすべてアプリ「ClickUp」は、あらゆるステップを支援する豊富な機能を提供します。

ClickUp Brain、Brain MAX、Autopilot Agentsを活用すれば、あらゆる人事プロセスが円滑に稼働するオールインワンワークスペースが実現します。さらにDocs、ホワイトボード、目標が人事ワークフローの他の側面をすべてカバーします。

