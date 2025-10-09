ノーコード構築向け 10大 Builder.io 代替ツール

Builder.ioはページの迅速な作成を可能にしますが、サイトの規模拡大やワークフローの複雑化に伴い、「簡単」はすぐに「リミット」へと変わり得ます。

より柔軟性が高く、開発チームとデザインチームのチーム連携を強化するBuilder.ioの代替ツール、あるいは既存のスタックにシームレスに統合できるヘッドレスCMSをお探しなら、このガイドが最適です。

デザイナー、開発者、プロダクトチーム向けの主要なBuilder.io競合ツールを厳選しました。ロードマップに沿って拡張できるプラットフォームを選びましょう。

💡 プロの秘訣：必須要件をカテゴリー別にマップしましょう——コンテンツ管理、連携機能、拡張性、セキュリティ、チームコラボレーション——そして各ツールを一般的な機能リストではなく、実際の使用事例に基づいて評価してください。

リストに入る前に、まず優れたBuilder.io代替ツールの条件を明確にしましょう。

Builder.ioの代替ツールを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

Builder.ioの代替ツールを検討する際は、各ツールがチームのワークフロー、成長プラン、技術要件にどれだけ適合するかに焦点を当ててください。適切なプラットフォームはコンテンツ管理を 簡素化すると同時に、 デザイナーと開発者の双方に必要な柔軟性を提供すべきです。

鍵となる検討要素は以下の通りです：

技術的知識のないユーザーでも素早く編集・公開できるビジュアルインターフェース

既存ツールとの接続を実現する統合機能とAPI連携

様々なデバイスやeコマースプラットフォームにおけるスケーラビリティと信頼性の高いパフォーマンス

不要な複雑さを加えない、豊富なカスタムオプション

高度なセキュリティ、管理者制御、コンプライアンスサポートなどのエンタープライズプラン機能

コンテンツ作成者、開発者、関係者の連携を円滑にするコラボレーションツール

主要なBuilder.io代替ツール一覧

詳細なレビューに入る前に、主要なBuilder.io代替ツールの簡易比較と各ツールの優劣をまとめました。

ツール* 最適な用途* 主な機能 価格* ClickUp AI搭載のWebプロジェクトワークフローチームサイズ： クリエイティブ、プロダクト、エンジニアリングチームに最適 CMS向けドキュメント、ホワイトボード、自動化、チャット、ClickUp Brain、AIエージェント、コンテンツ管理テンプレート Free Forever；企業向けカスタム対応 Sanity 構造化されたAPIファーストのコンテンツワークフローチームサイズ： 高い柔軟性を必要とする開発者中心のチームに最適 カスタムスキーマ、リアルタイムStudioコラボレーション、GraphQL & GROQ API、CDN、コンテンツレイク Freeプランあり；有料プランは月額15ドル/ユーザーから Webflow ビジュアルデザインの柔軟性チームサイズ： デザイナーやマーケティングチームに最適 ドラッグ＆ドロップエディター、組み込みCMS、カスタムコード、ホスティング、SEO、コラボレーションツール Freeプランあり；有料プランは月額18ドルから Contentful エンタープライズ対応のヘッドレスCMSチームサイズ：グローバル企業や大規模なウェブチームに最適 モジュール型コンテンツモデリング、GraphQL API、RBAC、ローカライゼーション、アプリマーケットプレイス Freeプランあり；有料プランは月額300ドルから Storyblok モジュール式コンテンツブロックとビジュアル編集チームサイズ： マーケティングと開発の協業に最適 ビジュアルエディター、リアルタイムプレビュー、再利用可能なコンポーネント、多言語ワークフロー Freeプランあり；有料プランは月額99ドルから Framer 迅速なプロトタイピングとサイト構築チームサイズ： 動きの速いデザインチームや成長中のチームに最適 ビジュアルUI、アニメーションサポート、SEO対策、組み込みホスティング、分析機能 Freeプランあり；有料プランは月額15ドルから Strapi 完全なバックエンド制御を備えたオープンソースCMSチームサイズ： セルフホスティングオプションを必要とする開発チームに最適 REST & GraphQL API、カスタムコンテンツタイプ、完全なコードアクセス、プラグインエコシステム Free（セルフホスティング）；有料クラウドプランは月額15ドルから Prismic マーケティング特化型コンテンツ管理チームサイズ： キャンペーン作成を行うマーケティング＋開発チームに最適 スライスベースのエディター、スケジュール機能、ローカライズ、リアルタイムプレビュー Freeプランあり；有料プランは月額180ドルから Plasmic コンポーネント駆動型ローコード開発チームサイズ: デザインシステムやReact/Vueアプリを拡張するチームに最適 ビジュアルビルダー、再利用可能なコンポーネント、完全な開発者向け統合、API Freeプランあり；有料プランは月額49ドルから Podia デジタル製品＆オンラインコースの販売チームサイズ： 作成者、コーチ、教育者に最適 コースホスティング、ストアフロントビルダー、電子メールマーケティング、メンバーシップ Freeプランあり；有料プランは月額39ドルから

Builder.ioに代わる最高の選択肢

これらのBuilder.io代替ツールは、小規模チームによる迅速な開発から複雑なワークフローを管理する企業まで、柔軟性・高機能性・拡張性を兼ね備えています。迅速なページ開発からシームレスなコンテンツ管理、強力な連携機能まで、検討に値するトッププラットフォームをご紹介します。

1. ClickUp（AI搭載ワークフローによるウェブプロジェクトの構築・管理・拡張に最適）

ノーコードのビジュアル開発においてBuilder.ioの強力な代替ツールをお探しなら、ClickUpが有力候補です。Builder.ioがドラッグ＆ドロップ式のウェブサイト・アプリビルダーで知られる一方、ClickUpはウェブプロジェクトの構築・管理・拡張を包括的に支援するプラットフォームを提供します。ビジュアルコラボレーション、コンテンツ管理、AI駆動型自動化を単一環境で統合しています。

モダンなウェブチームのコラボレーション機能

ClickUpのコラボレーションスイートは、アイデア創出からローンチまでチーム全体の同期を保つよう設計されています。仕事のすべてを管理するアプリとして、ClickUpはドキュメント、タスク、コミュニケーションを1つの接続された空間に集約します。ClickUp Docsは動的なCMSとしても機能し、コンテンツの作成、編集、公開を共同で行えます。

コメント欄の優れたアイデアを即座に実行可能なタスクに変換し、担当者や詳細を追加してそのアイデアを実現させましょう

ドキュメントはタスク、コメント、ワークフローと深く連携しているため、コンテンツは常に行動可能かつ整理された状態を保ちます。ネストされたページと豊富なフォーマットでコンテンツを構造化し、組み込みのタスクリンク機能によりテキストを即座にアクションアイテムに変換可能。大規模なチームでは、連携しないツール間のやり取りが削減されます。

ビジュアルプランニングには、ClickUp Whiteboardsが最適です。チームとリアルタイムでユーザージャーニー、ワイヤーフレーム、プロジェクトフローをマップでき、ブレインストーミングやプロトタイピングに理想的です。リアルタイムコラボレーションにより、デザイナー、開発者、ステークホルダーが最初から連携を保てます。

コミュニケーションもClickUp Chatで強化され、プロジェクトの議論が作業と直接連携します。散らかったSlackスレッドや文脈の欠落はもうありません。会話、ドキュメント、タスクが同じ空間に集約されます。

自動化と統合で手間いらずのノーコードワークフローを実現

ClickUp Automationsは効率性をさらに高めます。ステータスフィールドの更新、タスクの割り当て、レビュー準備完了時の通知送信といった反復ステップを自動化し、プロジェクトを前進させ続けます。コーディング不要です。

事前構築済みの自動化レシピを利用するか、ニーズに合わせてカスタムしてください

さらに、1,000以上の連携機能（Figma、Slack、Google Driveなど）を備えたClickUpは、お気に入りのデザイン・開発ツールとシームレスに接続します。

🎬 次に見るべき動画： ClickUpのAIがプロジェクトのプラン・構築・管理をどう変革するかをご覧ください。タスクの引き継ぎ自動化からチーム横断的な進捗を要約するまで。

*AI搭載の生産性向上ツール「ClickUp Brain」

ClickUp Brainで即座の回答、タスク要約、スマートな提案を入手—常時稼働のAIエージェント

プラットフォームのAIアシスタント「ClickUp Brain」を組み込めば、ウェブプロジェクトに強力な機能を追加できます。ドキュメントを要約したり、コンテンツを生成したり、ClickUpタスク内での次のステップを提案したり可能で、品質を維持しながらチームの作業効率を向上させます。

サイトの拡張、複数クライアントの管理、企業向け構築のいずれにおいても、ClickUpは作成・実行・改善を一元管理します。

高度な自動化とインサイトを実現するClickUp Brain MAXは、インテリジェントなワークフロー提案やコンテンツ生成など、さらに多くのAI機能のロック解除を行います。

ClickUpタスクは高度にカスタマイズ可能で、カスタムフィールド、ステータス、ビューを活用して仕事の割り当て、追跡、優先順位付けが可能です。アジャイルなウェブ開発チームやコンテンツ作成者に最適です。

さらに、ClickUpのAIエージェントを活用すれば、複雑なワークフローの自動化、反復作業の委任、インテリジェントな提案が可能に。AIが雑務を処理する間、チームは創造的かつ戦略的な業務に集中できます。

すぐに始めたい方には、ClickUpコンテンツ管理テンプレートがおすすめです。コンテンツライブラリ、公開ワークフロー、承認プロセスをシームレスに管理できる、すぐに使えるフレームワークを提供します。

ClickUpの主な機能

構造化されたコンテンツ管理、バージョン管理、ネストされたページを実現するClickUp Docs

ClickUpホワイトボードでワークフローを設計し、ウェブサイトをマップし、チームを視覚的に連携させましょう

ClickUp Chatでプロジェクトの会話とタスク・ドキュメントを同一スペースで管理

ClickUp自動化は、手仕事を削減し、反復ワークフローを効率化する

ClickUp BrainでAIによる要約、コンテンツ生成、ドキュメントやタスク内の文脈に応じた提案を実現

ClickUpコンテンツ管理テンプレートでコンテンツの整理・追跡・公開を高速化

ClickUpの制限事項

機能の幅広さには慣れるまで時間がかかる場合があります。特にスペースの整理やカスタムビューの設定時には注意が必要です。

高度なレポートとダッシュボードの真の力をロック解除するには、少しのセットアップが必要かもしれません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

ClickUpの最も優れた点は、そのカスタマイズ性と柔軟性です。シンプルなタスクリストから、自動化・依存関係・ダッシュボードを備えた詳細なワークフロー構築まで、思い通りの設定が可能です。プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーション、さらには時間追跡まで一元管理できるため、複数のツールを切り替える必要がありません。直感的なインターフェースと、複雑さを増さずに新機能を追加する継続的なアップデートも非常に評価しています。複雑なプロジェクトにも対応できるほど強力でありながら、チームが導入しやすい手軽さを兼ね備えています。

ClickUpの最も優れた点は、そのカスタマイズ性と柔軟性です。シンプルなタスクリストから、自動化・依存関係・ダッシュボードを備えた詳細なワークフロー構築まで、思い通りの設定が可能です。プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーション、さらには時間追跡まで一元管理できるため、複数のツールを切り替える必要がありません。直感的なインターフェースと、複雑さを増さずに機能を追加する継続的なアップデートも非常に評価しています。複雑なプロジェクトにも対応できるほど強力でありながら、チームが導入しやすい手軽さを兼ね備えています。

📮 ClickUpインサイト： 43%の人が「反復タスクは仕事に有益な構造をもたらす」と回答する一方、48%は「消耗する」「有意義な仕事から注意をそらす」と感じています。ルーティンは生産性をもたらす一方で、創造性をリミットし、本質的な進捗を妨げることも少なくありません。 ClickUpは、 インテリジェントなAIエージェントによるルーチンタスクの自動化でこの悪循環から解放し 、深い作業に集中できるようにします 。リマインダー、更新、タスク割り当てを自動化し、自動時間ブロックやタスク優先度設定などの機能で集中すべき時間を確保しましょう。 💫 実証済み結果： Lulu Pressでは、ClickUp自動化の導入により、従業員1人あたり1日1時間の時間短縮を実現。これにより仕事の効率が12%向上しました。

2. Sanity（構造化・APIファースト型コンテンツワークフローに最適）

viaSanity

Sanityは開発者中心のヘッドレスCMSであり、構造化されたスケーラブルなコンテンツ管理に優れています。リアルタイム編集インターフェース、柔軟なスキーマシステム、強力なAPIを備え、統合機能、リッチコンテンツ作成、異なるデバイスやプラットフォーム間での迅速な反復を優先するチームに最適です。

SanityのStudioは各チームのニーズに合わせたカスタマイズ可能なビジュアルインターフェースを提供し、そのコンポーザブルアーキテクチャによりNext.jsやRemixといったフレームワークとのシームレスな統合を実現します。これによりフロントエンドを分離しつつ効率的な共同作業が可能となり、企業レベルの柔軟性を求める大規模組織にとって確かな代替手段となります。

その比較ポイントを詳しく見ていきましょう：

Sanityの主な機能

柔軟なスキーマ定義による構造化コンテンツモデリングで、広範なカスタムとモジュール化されたコンテンツ再利用を実現

Studioでのリアルタイム共同編集により、複数のユーザーが競合なく同時に編集可能

コンテンツ作成とレビューワークフローを効率化するビジュアル編集ツールとライブプレビュー

堅牢なAPIインフラ（GROQ & GraphQL）、ライブCDN、コンテンツレイクによる高速コンテンツ配信とスケーラビリティを実現

強力な開発者ツールと統合機能、幅広いプラグインマーケットプレイスとコミュニティサポート

Sanityのリミット

コンテンツモデリングには開発者の努力が必要—ノーコードソリューションではないため、非技術ユーザーはサポートが必要となる場合があります

利用規模の拡大（席数増加、API呼び出し数増加、帯域幅増加）に伴い、運用コストが予測不能に増加する可能性があります。そのため、事前の予算計画が不可欠です。

Sanityの価格体系

Free

Growth : 15ドル/ユーザー/月

*企業: カスタム価格

Sanityの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (900件以上のレビュー)

実際のユーザーはSanityについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

SanityがReactで構築されており、当社のNext.jsアプリとシームレスに連携できる点が非常に気に入っています。高速で開発者フレンドリー、そして驚くほどカスタマイズ性が高いです。Studioではコンテンツの管理方法や構造を完全に制御できるため、大きな利点と言えます。

SanityがReactで構築されており、当社のNext.jsアプリとシームレスに連携できる点が非常に気に入っています。高速で開発者フレンドリー、そして驚くほどカスタマイズ性が高いです。Studioではコンテンツの管理方法や構造を完全に制御できるため、大きな利点と言えます。

3. Webflow（ビジュアルデザインの柔軟性に最適）

viaWebflow

WebflowはBuilder.ioの主要な競合サービスの一つであり、デザイナーがコードを書かずに完全レスポンシブなウェブサイトを構築できる強力なビジュアルインターフェースを提供します。同時に、カスタムコンポーネント、API、統合機能を通じて開発者向けに広範なカスタマイズ性を備えており、クリエイティブチームと技術チームの両方に等しく魅力的です。

Webflowでは、プラットフォーム上で直接、本番環境対応のページをデザイン、作成、公開できます。組み込みのコンテンツ管理システムにより、ブログ記事、製品カタログ、動的データの管理が容易になり、異なるデバイス間でもデザインの一貫性を維持できます。

組織や大企業向けに、Webflowは高度な拡張性、企業レベルのセキュリティ、専任サポートを提供します。創造的な柔軟性と企業向け信頼性のバランスが取れているため、開発力を損なうことなくピクセルパーフェクトなデザインを求めるユーザーにとって、Builder.ioの強力な代替ツールの一つです。

Webflowの主な機能

コード不要のレスポンシブWebサイト構築を実現するドラッグ＆ドロップ式ビジュアルインターフェース

ブログ、製品カタログ、動的データ向けの組み込みコンテンツ管理システム

高度な機能のためのカスタムコード埋め込みとAPI統合

ホスティング、SEOツール、パフォーマンス最適化がプラットフォームに統合されています

デザイナー、マーケター、開発者がシームレスに仕事ができるコラボレーションツール

Webflowのリミット

新規ユーザーにとって習得が難しいのは、その高度な機能によるものです

プロジェクトの拡張時や高度なプラン利用時にはコストが急上昇する可能性があります

一部の代替ツールと比較して、多言語対応やローカライゼーションワークフローへのサポートがリミット

Webflowの価格

Free

基本プラン: 月額18ドル

CMS: 月額29ドル

ビジネスプラン: 月額49ドル

*企業版：カスタム見積もり

Webflowの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (550件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはWebflowについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声 ：

Webflowは、完全にカスタムなものを作成したい開発者を満足させる深さと機能を犠牲にすることなく、ウェブデザインと開発を驚くほど簡単にします。

Webflowは、完全にカスタムなものを作成したい開発者を満足させる深さと機能を犠牲にすることなく、ウェブデザインと開発を驚くほど簡単にします。

4. Contentful（企業対応のヘッドレスCMSに最適）

viaContentful

Contentfulは最も確立されたヘッドレスコンテンツ管理プラットフォームの一つであり、大規模組織や企業の複雑なコンテンツ管理ニーズに対応するよう設計されています。ビジュアルなドラッグ＆ドロップ型代替ツールとは異なり、構造化データ、モジュール式コンポーネント、強力な統合機能に焦点を当てており、異なるデバイスやeコマースプラットフォームにまたがってデジタル体験を拡張する必要があるビジネスにとって最適なソリューションです。

APIファーストのアプローチにより、Contentfulは開発者にコンテンツ配信の完全な制御権を提供すると同時に、エディターはコンテンツの作成・管理・公開のための直感的なインターフェースを活用できます。シームレスなコラボレーション、強力なガバナンス、大規模なワークフローの調整能力を必要とするグローバルチームに広く採用されています。

Contentfulはさらに、役割ベースのアクセス制御、専任サポート、強化されたセキュリティといった高度なエンタープライズプランオプションを提供します。これらは、ミッションクリティカルなウェブプロジェクトを運用する大企業にとって不可欠な要素です。

コンテンツfulの主な機能

モジュール式コンポーネントによる柔軟なコンテンツモデリングで、構造化されたデジタル体験を実現

スケーラブルな統合を実現するRESTとGraphQLを備えたAPIファーストアーキテクチャ

企業レベルの組織に適した役割、許可、ガバナンス管理機能

地域をまたいだ多言語コンテンツ管理を実現する強力なローカライズ機能

プラグインによる機能拡張のためのアプリフレームワークとマーケットプレイス

コンテンツの制限事項

専任の開発者がいない小規模チームには複雑に感じられる可能性があります

一部のレビューアは、よりシンプルなビジュアルプラットフォームと比較したエディターの学習曲線についてメモしている

コンテンツ、ユーザー、API呼び出しの増加に伴い、料金が大幅に上昇する可能性があります

Contentfulの価格設定

Free

Liteプラン: 月額300ドル

プレミアム：カスタム価格設定

コンテンツの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (150件以上のレビュー)

実際のユーザーはContentfulについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

直感的なUIによりコンテンツエディターは独立して仕事ができ、開発者はあらゆるフロントエンドフレームワークとの柔軟な連携を享受できます。

直感的なUIによりコンテンツエディターは独立して仕事でき、開発者はあらゆるフロントエンドフレームワークとの柔軟な連携を享受できます。

5. Storyblok（モジュール式コンテンツブロックに最適）

viaStoryblok

Storyblokは開発者とコンテンツチーム双方を考慮して設計されたヘッドレスCMSです。モジュール式コンポーネントアプローチが特徴で、エディターにはリアルタイムでコンテンツを管理するビジュアルインターフェースを提供し、開発者にはAPIファーストシステムの柔軟性を提供します。これにより、創造的な自由と構造化されたコンテンツ管理のバランスを重視する組織にとって有力な選択肢となります。

再利用可能なコンテンツブロックを基盤とした本システムは、チームがウェブサイトやeコマースプラットフォームの設計・構築・拡張を迅速に行うことを支援します。エディターはコンポーネントをドラッグ＆ドロップで操作しながら、異なるデバイスでの変更を即時プレビューできるため、ボトルネックを削減しコンテンツの一貫性を確保します。一方、開発者はStoryblokをNext.js、Nuxt、Reactなどの主要フレームワークと統合し、拡張性の高いプロジェクトを実現できます。

大企業向けに、Storyblokは役割ベースのアクセス制御、ワークフロー承認、多言語ローカライゼーションといった高度な企業機能を提供し、グローバルなコンテンツ運用を大規模に管理しやすくします。

Storyblokの主な機能

シームレスな編集と公開を実現するリアルタイムプレビュー機能付きビジュアルエディター

複数のページやウェブサイトで再利用可能なコンポーネントのためのモジュール式コンテンツブロック

効率的なコラボレーションのための組み込みワークフローと承認システム

主要なフレームワークやeコマースプラットフォームとの強力なAPI連携

グローバルなコンテンツ配信のための強力なローカライズサポート

Storyblokの制限事項

モジュール型コンテンツ管理に不慣れな新規ユーザーには、インターフェースが複雑に感じられる場合があります

高度な機能にはカスタムセットアップが必要な場合があり、小規模チームにとっては複雑さが増す可能性があります

料金は使用量に応じて変動するため、成長中の組織には負担となる可能性があります

Storyblokの価格

スターター: 無料

成長プラン: 月額99ドル

Growth Plus: 月額349ドル

プレミアム＆エリートプラン：カスタム見積もり

Storyblokの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (150件以上のレビュー)

Storyblokについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2 ユーザー の声 ：

Storyblokはパフォーマンスと信頼性で際立っています。このプラットフォームは驚くほど簡単に始められ、新規ユーザーでも急な学習曲線はありません。

Storyblokはパフォーマンスと信頼性で際立っています。このプラットフォームは驚くほど簡単に始められ、新規ユーザーでも急な学習曲線はありません。

🧠 豆知識： モジュール設計の概念はもともと建築分野に由来し、交換可能なモジュールを用いて建築工事を迅速化していました。今日では、同じ原理がウェブ開発の効率化を推進しています。

6. Framer（迅速なプロトタイピングとサイト作成に最適）

viaFramer

Framerはデザイナー向けプロトタイピングツールとして始まりましたが、ビジュアルデザインの自由度と本番環境対応の出力を融合した本格的なウェブサイトビルダーへと進化しました。最小限のコードで、コンセプトから公開サイトへの迅速な移行を望むチームにとって、Builder.ioの優れた代替ツールです。

直感的なビジュアルインターフェースにより、ユーザーはドラッグ＆ドロップ操作でインタラクティブなページやコンポーネントを設計できる一方、高度な機能を実現するためのカスタムコード追加も可能です。このバランスにより、Framerはスピードと完成度の両方が求められるプロジェクトで開発者とデザイナーが協業する際に特に有用です。

Framerは主要なECプラットフォームとの連携も実現し、各種デバイスに対応したレスポンシブレイアウトをサポート。デジタルプレゼンス全体での一貫性を保証します。ホスティング機能、SEO機能、分析ツールを内蔵したエンドツーエンドソリューションにより、組織のコンテンツ作成・公開ワークフローを効率化します。

Framerの主な機能

アニメーションとインタラクティブコンポーネントのサポートを含むドラッグ＆ドロップ式ビジュアルインターフェース

より複雑な機能を実現するためのカスタムコード追加機能

あらゆるデバイスでシームレスにウェブサイトを適応させるレスポンシブデザインツール

ECプラットフォームやマーケティングツールとの接続でシームレスなワークフローを実現

完了する開発パイプラインのための組み込みホスティングと分析機能

Framerのリミット

初心者にとって、よりシンプルな代替手段と比べて習得が難しい

複雑なコンテンツ管理ニーズを持つ大規模企業向けの拡張性のリミットあり

コードオーバーライドなどの高度な機能には技術的な専門知識が必要となる場合があります

Framerの価格

Free

基本プラン: 月額15ドル

プロプラン: 月額45ドル

規模: 月額100ドル

*企業

Framerの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (50件以上のレビュー)

実際のユーザーはFramerについてどう評価しているのか？

G2ユーザーはこう述べています ：

UI/UXは非常に優れており、ウェブサイトの作成が容易です。マーケティングチームはわずか1ヶ月でサイト構築のやることを行い、統合も簡単で、Googleアナリティクスやcal.comなどとの連携を実現しています。

UI/UXは非常に優れており、ウェブサイトの作成が容易です。マーケティングチームはわずか1ヶ月でサイト構築を完了させるやることを行いました。統合も簡単で、Googleアナリティクスやcal.comなどとの連携を実現しています。

7. Strapi（オープンソースのヘッドレスCMSとしての柔軟性に最適）

viaStrapi

StrapiはオープンソースのヘッドレスCMSであり、開発者やチームがコンテンツ管理ワークフローに対する所有権を完全に保持できるようにします。閉じたプラットフォームとは異なり、セルフホスティング型であるため、データ、セキュリティ、カスタム設定を完全に制御できます。これにより、特定のコンプライアンスやスケーラビリティのニーズを持つ組織のお気に入りとなっています。

Strapiでは、モジュール式コンポーネントの作成、柔軟なコンテンツの定義、RESTまたはGraphQL APIを介したあらゆるフロントエンドフレームワークとの接続が可能です。最新のECプラットフォーム、サードパーティツール、カスタムアプリとの統合をサポートし、様々なプロジェクトに高い適応性を発揮します。

大企業向けに、Strapiはロールベースの許可、SSO、監査ログ、専任サポートを含むエンタープライズプランを提供。複雑なワークフローも大規模でセキュリティを確保して管理できます。

Strapiの主な機能

コンテンツタイプとコンポーネントを完全にカスタム可能なオープンソースフレームワーク

複数のフロントエンドプラットフォームとの容易な統合を実現するRESTおよびGraphQL API

インフラとセキュリティを完全に制御するためのセルフホスティングオプション

機能拡張のための強力なコミュニティとプラグインエコシステム

グローバルなコンテンツ配信のための多言語およびローカライズサポート

Strapiのリミット

ホスト型代替ツールと比較して、より多くのセットアップとメンテナンスが必要

高度なRBACやSSOなどの機能は、企業プランでのみ利用可能です

技術的知識のないユーザーは習得に時間がかかる可能性があります

Strapiの価格設定

CMS*

Free

成長: 月額45ドル

*企業: カスタム価格

クラウド

Free

基本プラン: 月額15ドル/プロジェクト

Proプラン: プロジェクトあたり月額75ドル

規模: 月額375ドル

Strapiの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはStrapiについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声：

Strapiはコンテンツ駆動型アプリケーションの構築・カスタム・スケーリングを驚くほど容易にします。その柔軟性、直感的な管理パネル、Node.jsなどの最新技術で構築されている点が特に気に入っています。

Strapiはコンテンツ駆動型アプリケーションの構築・カスタム・スケーリングを驚くほど容易にします。その柔軟性、直感的な管理パネル、Node.jsなどの最新技術で構築されている点が特に気に入っています。

💡 プロの秘訣： オープンソースCMSセットアップでは、ホスティングとスケーリング戦略を早期にプランしましょう。セルフホスト型ソリューションはインフラ管理が必要ですが、コンテンツとワークフローに対する比類のない柔軟性と制御を提供します。

8. Prismic（マーケティング重視のコンテンツ管理に最適）

viaPrismic

Prismicはマーケティングチーム向けに設計されたヘッドレスCMSです。コンテンツ作成と公開を直感的に行えることに重点を置きつつ、開発者にはAPIファーストシステムの柔軟性を提供します。スライスベースのエディターにより、複数のページで再利用可能なコンポーネントを構築でき、マーケターはコードを書かずにウェブサイトを更新・管理できる一貫したビジュアルインターフェースを利用できます。

Prismicは、マーケティングチームと開発チームが緊密に仕事をする必要があるコラボレーションシナリオで真価を発揮します。マーケターはコンテンツキャンペーンをリアルタイムでスケジュール設定・プレビューできる一方、開発者は構造化されたコンテンツモデルを定義し、APIで拡張機能を拡張できます。これにより、拡張性を損なうことなくコンテンツ管理を効率化したい 組織にとって有力な選択肢となります。

大規模企業向けには、Prismicのエンタープライズプランが強化されたセキュリティ、専任サポート、高度な公開ワークフローを提供。グローバルチームが異なるデバイスや地域間でガバナンスと一貫性を維持するのに役立ちます。

Prismicの主な機能

複数ページで再利用可能なコンポーネントのためのスライスベースのコンテンツエディター

マーケティングキャンペーン向けリアルタイムプレビューとスケジュール設定

フロントエンドプラットフォームとの柔軟な連携を実現するRESTおよびGraphQL API

国際組織向けの多言語ローカライズ機能

マーケターがコンテンツを迅速に作成・更新できるシンプルなビジュアルインターフェース

Prismicの制限リミット

開発者中心の代替ツールと比較してデザインの柔軟性にリミットがある

技術的知識のないユーザーは、スライスベースのエディターを最初は直感的でないと感じるかもしれません

高度な機能とスケーラビリティには上位プランが必要です

Prismicの価格設定

Free

Medium: 月額180ドル

プラチナ: 月額750ドル

企業: *カスタム価格

Prismicの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (350件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはPrismicについてどう評価しているのか？

G2ユーザーはこう述べています ：

複数のモダンな開発者向けWebライブラリを採用しているため、ポートフォリオのカスタマイズが簡単に実装できます！ – カスタムページタイプやUIのカスタムブロックを作成できる点は、まるでReactバージョンWordPressのようで、非常に統合しやすいです！

複数のモダンな開発者向けWebライブラリを採用しているため、ポートフォリオのカスタマイズが簡単に実装できます！ – カスタムページタイプやUIのカスタムブロックを作成できる点は、まるでReactバージョンWordPressのようで、非常に統合しやすいです！

9. Plasmic（コンポーネント駆動型デザインに最適）

viaPlasmic

Plasmicは、デザインとコードのギャップを埋めるビジュアル開発プラットフォームです。従来のCMSツールとは異なり、再利用可能なコンポーネントの構築と、React、Next.js、Vueなどの現代的な開発フレームワークへの直接統合に重点を置いています。これにより、ビジュアルインターフェースのスピードを損なうことなく、きめ細かい制御を求める開発チームに特に有用です。

Plasmicでは、デザイナーが視覚的にページを作成・編集できる一方、開発者はAPI統合とカスタム機能で同じプロジェクトに接続できます。コンポーネント駆動型のアプローチにより、ウェブサイトやアプリ全体で一貫性が確保され、組織がデジタル体験を効率的に拡張するのに役立ちます。

大企業向けに、Plasmicはロールベースのアクセス制御、強化されたセキュリティ、専任サポートを備えた高度なエンタープライズプランを提供し、ミッションクリティカルなプロジェクトにおける信頼性の高いソリューションを実現します。

Plasmicの主な機能

プロジェクト横断で再利用可能なモジュールを実現するコンポーネント駆動設計

React、Next.js、Vueなどのフレームワークとのシームレスな統合を実現

開発者レベルの柔軟性を備えたコンテンツ作成用ビジュアルエディター

外部データソースへの接続のためのAPIファーストアーキテクチャ

デザインと開発のチームを連携させるコラボレーションツール

Plasmicの制限リミット

完全な機能をロック解除するには技術的な専門知識が必要です

非技術ユーザーにとって、よりシンプルな代替手段と比べて初心者向けとは言えない

高度な機能は小規模組織には負担に感じられる可能性があります

Plasmicの価格設定

Free

スタータープラン: 月額49ドル

プロプラン: 月額129ドル

規模 : 月額499ドル

*企業：カスタム見積もり

Plasmicの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはPlasmicについてどう評価しているのか？

G2ユーザーの声 ：

Plasmicはローコード開発の世界に革命をもたらす存在です。ローコードの限界を突破するだけでなく、それを完全に打ち破り、チームが前例のないスピードで本番環境レベルのアプリやウェブサイトを構築できるプラットフォームを提供します。

Plasmicはローコード開発の世界に革命をもたらす存在です。ローコードの限界を突破するだけでなく、それを完全に打ち破り、チームが前例のないスピードで本番環境レベルのアプリやウェブサイトを構築できるプラットフォームを提供します。

Plasmicはローコード開発の世界に革命をもたらす存在です。ローコードの限界を突破するだけでなく、それを完全に打ち破り、チームが前例のないスピードで本番環境レベルのアプリやウェブサイトを構築できるプラットフォームを提供します。

10. Podia（作成者とデジタル製品ビジネスに最適）

viaPodia

Podiaは、デジタル製品の作成・マーケティング・販売をワンストップで実現するオールインワンプラットフォームを求める独立作成者、教育者、中小企業向けに設計されています。従来のヘッドレスCMSプラットフォームとは異なり、Podiaはオンライン販売の簡素化に重点を置いており、複数のアプリを使い分けることなくコンテンツ、コース、メンバーシップ、ストアフロントを一元管理したいユーザーに最適です。

洗練されたビジュアルインターフェースを備えたPodiaなら、ウェブサイト構築、オンラインストアの設定、コンテンツワークフローの管理を迅速に行えます。デジタル製品のアップロード、マルチメディアの埋め込み、ブランドに合わせたページのカスタムが、コードを1行も書かずに実現。eコマースで顧客と接続する作成者にとって、Podiaは決済から配送までの全プロセスを効率化します。

基本的な機能を超えた成長を遂げる組織向けに、Podiaは段階的な価格プランとサポートを提供し、趣味のプロジェクトからデジタルビジネスの拡大まで、様々な特定のニーズに対応します。

Podiaの主な機能

コース、メンバーシップ、デジタル製品販売のためのオールインワンプラットフォーム

カスタマイズ可能なページを備えたウェブサイトビルダー。コード不要。

セキュリティと支払い処理を備えた統合型チェックアウトシステム

電子メールマーケティングと自動化ツール

オーディエンスと直接関わるためのコミュニティ機能

Podiaの制限事項

複雑なコンテンツ管理ニーズを持つ大企業にはあまり適していません

完全な開発プラットフォームと比較すると、デザインのカスタムはリミットです

高度な技術プロジェクトや広範な統合を必要とするアプリには不向き

Podiaの価格設定

Podia 電子メール : Free

Mover: 月額39ドル

Shaker: 月額89ドル

Podiaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

Podiaについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

Capterraユーザーの声：

Podiaでコースやデジタル商品をホストするのが大好きです。ユーザーフレンドリーなインターフェースのおかげで、ビジネスのニーズが変わっても簡単に設定や編集ができます。

Podiaでコースやデジタル商品をホストするのが大好きです。ユーザーフレンドリーなインターフェースのおかげで、ビジネスのニーズが変わっても簡単に設定や編集ができます。

チームに最適なBuilder.io代替ツールを見つける

Sanity、Contentful、StrapiといったヘッドレスCMSプラットフォームから、Podiaのような作成者向けツールまで、Builder.ioの代替案は豊富に存在します。鍵は、プラットフォームの機能をチームのワークフロー、技術的習熟度、成長目標に合わせることであり、それは作成速度、堅牢な統合機能、企業レベルの拡張性を意味する場合もあります。

コンテンツ管理、コラボレーション、AI駆動型ワークフローを1か所で統合するソリューションをお探しなら、ClickUpが最適です。ClickUp Docs、ClickUp Chat、ClickUp Automations、そしてすぐに使えるClickUpコンテンツテンプレートを活用すれば、ツールを切り替えることなく、プロジェクトのプラン・構築・管理をより迅速に行えます。

🚀今すぐFreeで登録し、ClickUpがアイデアから公開までのコンテンツワークフローをいかに効率化するか体験してください。