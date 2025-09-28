2025年版 請求管理に最適な10のスマートリテーナー管理ソフトウェア

代理店やコンサルタントに尋ねれば、新規クライアントの獲得は既存クライアントの維持よりもはるかにコストがかかるという答えが返ってくるでしょう。チームが継続的なクライアントの仕事に積極的に管理せず、顧客満足度に注力していなければ、それはいずれ顕在化します。特にキャッシュフローに深刻な影響を及ぼすでしょう。この構造的な欠如はクライアント満足度を低下させ、最終的には収益に直結します。

実際、新規のカスタムを獲得するコストは、既存カスタムを維持するコストの5倍から7倍にも上ることがあります。

クリエイティブエージェンシー向けにリテーナー契約を改善し、リテーナーを効率的に管理するため、定期的なクライアント仕事の処理と長期的なクライアント関係の維持を支援する、トップクラスのリテーナー管理ソフトウェアのリストをご紹介します。

主要なリテイナー管理ソフトウェアを、主要機能・追加機能・価格・ユーザー評価に基づいて比較し、最適な選択を支援します。

ツール 主な機能 主な利用シーン 価格* ClickUp ドキュメント、テンプレート、時間追跡、ダッシュボードを1つのワークスペースに集約 リテーナー管理とプロジェクト実行を単一の共同作業プラットフォームで実現 Free Forever；企業向けカスタム対応 Accelo* 見積から入金までの全ライフサイクルをクライアントポータルで管理 リテーナー請求・利用状況追跡・クライアント業務をエンドツーエンドで自動化 カスタム価格設定 Scoro 財務ダッシュボードと利益率追跡 予算、予測、収益性をリテーナープロジェクトと並行して管理する代理店 月額23.90ドル（ユーザーあたり）から Paymo リアルタイムの時間追跡 + 定期的な請求書発行 請求可能時間をタスク追跡とリンクされており、自動化されたリテーナー請求書発行を実現する Free；有料プランは月額5.90ドルから FunctionFox CEOデスクトップ＋リテーナー予算追跡 時間、範囲、レポート作成に重点を置き、継続的なクライアントを扱うクリエイティブチーム向け ユーザーあたり月額12ドルから Toggl Plan チームタイムラインとキャパシティ管理、視覚的なスケジュール管理 小規模チームがリテーナー契約プロジェクト全体の作業負荷を明確に調整 Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから Hubstaff 生産性モニタリング付き時間追跡 リテーナー契約における時間、活動、予算を追跡するオフィスベースのチーム Free；有料プランはユーザーあたり月額5ドルから Wrike 高度な許可管理 + AI + リスク予測 セキュリティかつ拡張性のあるリテーナーワークフローを必要とする企業のチーム向け Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから Zoho プロジェクト* タスク＋予算追跡をAIアシスタントで 手頃な価格で時間追跡＋タスク追跡＋請求書追跡が必要な小規模チーム向け 無料；有料プランはユーザーあたり月額4ドルから Proposify 提案書作成 + 分析 + 電子署名 提案書・更新手続き・リテーナー契約書の管理を担う営業チームとクライアントチーム ユーザーあたり月額29ドルから

クライアントとの関係強化に役立つリテーナー管理ソフトウェアを選ぶ際のポイントとは？

適切なリテーナー管理ソフトウェアを選ぶことで、難しい長期的なクライアントとの関係の構築とシームレスなワークフローの実現が可能になります。

リピーター顧客対応における最大の課題は、情報がすべてスプレッドシートに分散されているため、適切な意思決定が困難な点です。理想的には、リテーナー請求を簡素化し、キャッシュフロー管理を改善し、継続的なクライアントの仕事に関連する管理タスクを削減する機能を備えたソリューションを探しましょう。

クライアント維持戦略を成功させるために優先すべきポイントは以下の通りです：

✅ リテーナー予算の追跡、リテーナー使用状況の監視、支払い体系の確立に加え、未使用時間やリミット接近時のアラート設定が可能✅ 時間追跡と請求書を連携し、完了タスクの請求書を自動生成✅固定料金型や継続型リテーナーなど、様々なリテーナーモデルへのサポートを備えた請求プロセスの自動化⃟✅ ご利用状況、パフォーマンス、クライアントデータを表示するダッシュボードによるリアルタイム分析をアクセス可能に⃟✅ 透明性の向上とクライアント満足度向上のためのクライアント向けポータルを提供

トップ10 リテーナー管理ソフトウェア

優れたリテーナー管理ソリューションは、プロジェクト管理ツールと連携し、時間追跡を自動化し、リテーナー使用状況に関するリアルタイムの洞察を提供します。

これらを実現する10のツールをご紹介します。

1. ClickUp（効率的なリテーナー管理とシームレスなチームワークフローに最適）

リテーナー管理ソフトウェアとプロジェクト管理システムの連携は不可欠です。しかし、多くの代理店では依然として、重要な情報が複数のツールに分散しているために課題を抱えています。

ClickUpは、プロジェクト管理ワークスペースを単一プラットフォーム内の完全な機能を備えたリテーナー管理hubへと変革することで、その隔たりを解消します。すべての機能がどのように統合されるかをご紹介します。

ClickUp Docsでチームを連携させる*

各リテーナー期間は、更新されたサービス内容、成果物、価格設定、契約条件を反映し、チームとクライアント間の連携を確実にする必要があります。ClickUp Docsなら、ワークスペースからリテーナー契約書の作成・修正・共有が簡単に行えます。

ClickUp Docsで各リテーナー期間中に契約書を簡単に作成・更新・送信

各ドキュメントを関連タスクやタイムラインに接続し、文脈豊かなコラボレーションを実現できます。

*ClickUpテンプレートでプロセスを標準化

リテーナー契約モデルを構築したら、オンボーディング、サービスパッケージ、プロジェクトプラン用のClickUpテンプレートを作成できます。この手法により、クライアント横断でのワークフローが標準化され、手作業の努力が削減され、チームは設定作業ではなく成果提供に集中できるようになります。

💡 プロの秘訣：コンサルタントとクライアントの法的保護を確保したいなら、ClickUpのコンサルティング契約書テンプレートが最適です。 無料テンプレートを入手 ClickUpコンサルティング契約書テンプレートで、毎回一から始めることなくクライアント関係を正式化しましょう

このコンサルティング契約書テンプレートは、業務範囲、支払い、責任に関する条項を標準化し、誤解を減らすことで、円滑でプロフェッショナルな関係の設定に貢献します。

*チームの仕事時間をClickUp Time Trackingで追跡

ワークフローが整ったら、次は継続的なクライアントの仕事に費やした時間を監視する段階です。ClickUpの時間追跡機能は、タスク内で直接時間を記録し、実際の努力を反映した請求書を自動生成します。

ClickUpの時間追跡機能で請求可能な時間を正確に記録し、正確な請求書を作成しましょう。

このステップは、完了した仕事に対するクライアントの支払いを確実にし、未使用の作業時間が漏れることがないようにするために極めて重要です。

*ClickUpビューで燃え尽き症候群を予防

契約内容の変更や終了に伴い、余剰時間やリソースを再配分する必要が生じます。ClickUpのワークロード管理とボックスビューを活用すれば、チームの時間配分を再調整でき、生産性の低下を防ぎながらリテーナープロジェクトの要員配置を効率的に維持できます。

ClickUpのワークロードビューでチームのキャパシティを管理し、リテーナー契約間で努力を引き継ぎましょう

ClickUpタスクとリアルタイム共同作業でタスクを分解し、フィードバックを共有*

プロジェクトが開始したら、ClickUp Tasksで各成果物を細分化し、依存関係を割り当て、リテーナー期間全体で仕事の優先順位を付けられます。すべてのタスクがドキュメント、タイムライン、記録された時間と接続しているため、チームは常に次の作業を把握できます。

リソースが整いタスクが進行中なら、全員が接続を保つことが不可欠です。

社内チーム、フリーランサー、クライアントを問わず、ClickUpのコラボレーションツール（ライブ編集、タスクコメント、リアルタイム更新）が、進行中の全仕事における一貫したコミュニケーションをサポートします。

ClickUpのコラボレーション機能で、1つのプラットフォーム内でシームレスに仕事を実現

*ClickUpダッシュボードでプロジェクト進捗を360度把握

最後に、作業が進むにつれて可視性が不可欠になります。ClickUpダッシュボードは、リテーナーの利用状況、成果物、時間追跡、ステータスに関するリアルタイムの洞察を提供し、価値を証明しクライアント満足度を向上させるのに役立ちます。

ClickUpダッシュボードで、リテーナーの利用状況とプロジェクトのステータスをリアルタイムで可視性

ClickUpダッシュボードを最大限活用するためのクイックガイドをご紹介します。*

フリーランサー向けClickUpは、クライアントプロジェクトの整理、進行中の成果物管理、フリーランスワークフローの管理を可能にする便利なツールです。問い合わせフォームから時間追跡、自動化機能まで、ツールを切り替えることなく、クライアントの仕事のあらゆる部分を簡素化できます。

💡 プロの秘訣: 複数のクライアントを同時に管理しながらミスをゼロに？フリーランサー向けベストプロジェクト管理ソフトウェアが、整理整頓、納期遵守、全プロジェクトの順調な追跡を実現するツールを見つけるお手伝いをします。

💜 特典:ClickUp Brain Max: テキスト入力でリテーナー業務を強化 あらゆるクライアント接点を明確な請求機会に変える。デスクトップ版Brain Maxで音声テキスト変換を活用し、クライアントとの通話・スタンドアップ・音声メモを記録。その後即座に： 担当者、期日、リンクされているリテーナーを指定したタスクを作成

ミーティングの議事録、SOW更新、月次リテーナー要約の作成

超過承認や更新準備のためのアクションアイテムを自動生成

会話中に適切なクライアント/プロジェクトへ時間エントリーを追加 *結果：スプレッドシートに縛られることなく、引き継ぎの明確化、正確な請求、迅速な月末レポート作成を実現。

ClickUpの主な機能

ClickUp Docsでリテーナー契約書の作成・修正・共有を、タスクやタイムラインとリンクされている機能と共に実現

リテーナー契約プロジェクト、オンボーディングフロー、サービス提供のための カスタムテンプレート を作成

組み込みの時間追跡機能で作業時間を記録し、未使用時間を防ぎ、正確な請求を確保しましょう

ドキュメント、コメント、タスク共有を通じてクライアントや契約業者とリアルタイムで協業

カスタマイズ可能なダッシュボードで、リテーナーの利用状況、納期タイムライン、パフォーマンスを可視化

ClickUpの制限事項

専任のオンボーディング担当者がいない小規模なチームにとっては、圧倒されることもあるでしょう

複雑なリテーナーワークフローのセットアップには、初期段階で時間がかかる場合があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの評判とは？

G2ユーザーの声：

ClickUpは、当社が解決すべき多様な課題に対するカスタムソリューションです。プロジェクトを効率的かつ協働的に追跡できるため、全員が整理された状態で情報を共有し、タスクを完了するに必要な重要情報へのアクセスも確保できます。

ClickUpは、当社が解決すべき多様な課題に対するカスタムソリューションです。プロジェクトを効率的かつ協働的に追跡できるため、全員が整理された状態で情報を共有し、タスクを完了するに必要な重要情報にもアクセス可能です。

2. Accelo（見積もりから入金までの全プロセス自動化に最適）

via Accelo

リテーナー管理における最大の課題の一つは、クライアントライフサイクルの全フェーズを統合することです。見積もり用の分散したツール、連携されていないプロジェクト追跡、遅延する請求書発行、そしてリテーナー使用状況の乱雑なスプレッドシートといった問題が横行しています。

この分断は時間を浪費し、エラーを増やし、リテーナークライアントに一貫した価値を提供することを困難にします。

Acceloは、初期提案やリテーナー契約からタスク実行、時間追跡、請求まですべてを一元化する真の見積もりから入金までのプラットフォームでこれらの問題を解決します。

サービス業向けコンサルティングソフトウェアとして明確に設計されたAcceloは、業務、納品、財務を統合。チームが継続的なクライアントの仕事を一元管理できるようにします。

Acceloの主な機能

クライアントポータルとパイプラインツールを活用し、リテーナー契約・見積書・プロジェクト範囲を一元管理

リテーナー請求 、経費追跡、定期請求書を自動化。リテーナーの使用状況と財務状況を完全に可視性で把握

チームキャパシティとリソース配分を、稼働率の分析データで監視

直感的なログとタイムシートで時間を追跡し、リテーナー契約期間中の請求可能な時間を確実に記録します

組み込みダッシュボードでリアルタイムのインサイトにアクセスし、作業負荷の予測を支援

Acceloの制限事項

習得が難しい（特に導入時と設定時）

最小利用席数の要件があるため、非常に小規模なチームにはあまり適していません

複数のクライアントワークフローを管理する際、インターフェースが煩雑に感じられることがあります

Acceloの価格

プロフェッショナルプラン : カスタム価格

ビジネスプラン : カスタム価格

アドバンスドプラン: カスタム価格

Acceloの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (520件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (170件以上のレビュー)

Acceloについてユーザーが語る声とは？

Capterraユーザーの声：

Acceloは、メモ、請求書、支払い、未完了タスクを含む全ての顧客情報を一箇所で整理できる点が優れています。

Acceloは、メモ、請求書、支払い、未完了タスクを含む全ての顧客情報を一箇所で整理できる点が優れています。

3. Scoro（リテーナープロジェクトにおける財務可視性に最適）

via Scoro

リテーナー契約を扱う代理店にとって最も困難な点は、時間追跡ではなく、資金の追跡です。

Scoroが際立つのはここです：このソフトウェアはプロジェクト管理と財務管理を1つのシステムに統合し、請求書発行前に収益・コスト・作業時間を完全に可視性を確保します。

スプレッドシートやツールを複数使い分ける代わりに、Scoroで見積書作成、タスク割り当て、時間追跡、請求書発行を可能に。プランされた予算と実績をリアルタイムで比較しながら進められます。

Scoroの主な機能

手動およびリアルタイムの時間追跡で請求可能時間を追跡し、 タスク間およびリテーナクライアント間で同期 されます

見積書を自動で構造化されたプロジェクトに変換し、明確な予算とタイムラインを設定します

カスタマイズ可能なダッシュボード とリアルタイムレポートで財務状況を監視し、コスト、マージン、リテーナー使用状況を把握

財務プラン、リソース稼働状況、利益追跡のためのツールで、作業負荷と収益を予測します。

Scoroの制限事項

習得が難しい（特に導入時）

小規模チームやフリーランサーには高価

レポート作成と高度な財務ツールは上位プラン限定となります

Scoroの価格

Core : ユーザーあたり月額23.90ドル

Growth : ユーザーあたり月額38.90ドル

パフォーマンスプラン*：月額59.90ドル／ユーザー

*企業: カスタム価格

Scoroの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (230件以上のレビュー)

Scoroについてユーザーが語る声とは？

G2ユーザーの声：

Scoroの見積書機能は、クライアント向けの標準化された見積書の作成を容易にする点で高く評価しています。テンプレート方式により、事前に設計されたプロジェクト設計を迅速かつ容易に取得できるため、効率性が向上します。

Scoroの見積書機能は、クライアント向けの標準化された見積書の作成を容易にする点で高く評価しています。テンプレート方式により、事前に設計されたプロジェクト案を迅速かつ容易に取得できるため、業務効率が向上します。

4. Paymo（時間追跡とリテーナー請求をシームレスにリンクされているのに最適）

via Paymo

リテーナープロジェクトの管理では、特に時間追跡と請求処理が別々のツールで行われる場合、断片化したワークフローとの戦いが常につきものです。

この連携不足は、不正確な請求、未計上時間の発生、キャッシュフローの遅延を招きます。Paymoは、時間追跡、タスク実行、リテーナー請求を単一の洗練されたインターフェースに緊密に統合することで他社と一線を画します。

他のリテーナー管理ソフトとは異なり、Paymoの組み込みタイマーは請求機能と直接接続。プラットフォームを切り替えることなく、時間追跡、請求単価の割り当て、定期請求書の自動生成が可能です。

Paymoの主な機能

リンクされた時間を 請求書に紐付け*デスクトップとモバイルで利用可能なリアルタイム時間追跡ウィジェットを活用

定期請求書、見積書、追跡された経費でリテーナー請求を自動化

ガントチャート、タスクリスト、プロジェクトプランツールを活用し、タイムラインとタスクの依存関係を可視化します。

タスクの共同作業、ファイル共有、統合された校正ツールを通じたビジュアルフィードバックの依頼を実現します。

ワークロードビュー、従業員スケジューリング、休暇追跡を活用した柔軟なリソース配分を実現

Paymoの制限リミット

Paymoの料金体系

Free

スターター : ユーザーあたり月額5.90ドル

小規模オフィス : ユーザーあたり月額10.90ドル

ビジネス: 1ユーザーあたり月額16.90ドル

Paymoの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (590件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (690件以上のレビュー)

Paymoについてユーザーが語る声とは？

Capterraユーザーの声：

タイムシートで時間を簡単に追跡し、カレンダービューで1日の作業を可視化。プロジェクト作成も簡単で、プロジェクトの可視化方法に応じてテーブルやガントチャートなど様々な表示オプションが利用可能です。

タイムシートで時間を簡単に追跡し、カレンダービューで1日の作業を可視化。プロジェクト作成も簡単で、プロジェクトの可視化方法に応じて、テーブルやガントチャートなど様々な表示オプションが利用可能です。

📖 こちらもご覧ください:Paymoの代替ツールと競合サービストップ

5. FunctionFox（リテーナー契約を管理するクリエイティブチームに最適。管理コストのリミットまで抑えられます）

via FunctionFox

FunctionFoxは、時間追跡・予算管理・プロジェクト進捗管理の明確化を必要とするクリエイティブプロフェッショナル向けに設計された効率的なシステムを提供し、リテーナー契約における一般的な課題を解決します。

固定料金サービスパッケージでも月額リテーナー料金請求でも、プラットフォームが詳細なリテーナー使用状況を追跡します。

FunctionFoxにはタイムシート機能と自動リマインダーが標準搭載されており、リテーナー期間を先回りして管理し、未使用時間の無駄を防ぎます。

FunctionFoxの主な機能

タイムシートとストップウォッチベースの時間追跡で、請求可能時間と 非請求可能時間 を正確に追跡

CEO向けデスクトップインサイトと詳細レポートで、リテーナーの使用状況、予算、実際の稼働時間を監視・レポート作成

プロジェクトブログと社内メモでチームコミュニケーションを一元化*

プロジェクトテンプレート、リソース配分ビュー、リアルタイムステータス追跡でプロジェクト監視を簡素化

完了したタスクや事前定義されたリテーナー構造に基づいて見積書を送信し、請求書を生成します

FunctionFoxの制限事項

サードパーティ連携機能はリミットであり、カスタムワークフロー向けのオープンAPIは提供されていません

カンバンやスクラムボードのようなアジャイル専用ツールは不要です

スタンドアロンのリテーナー管理ソフトウェアソリューションに不慣れなチームの学習曲線

FunctionFoxの価格

クラシック : ユーザーあたり月額12ドル

プレミア : ユーザーあたり月額18ドル

社内導入: カスタム価格設定

FunctionFoxの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (190件以上のレビュー)

ユーザーがFunctionFoxについて語る声とは？

G2ユーザーの声：

スケジュールの概要が非常に気に入りました。視覚的な手がかりで、各従業員に毎日割り当てられた仕事の量が一目で把握できました。これにより、ボトルネックや遅延が発生する可能性のある箇所を特定できました。

スケジュールの概要が非常に気に入りました。視覚的な手がかりで、各従業員に毎日割り当てられた仕事の量を把握できました。これにより、ボトルネックや遅延が発生する可能性のある箇所を特定できました。

📮 ClickUpインサイト：回答者の3分の1が、スキル開発にAIを活用することに特に興味を示しています。例えば、技術的知識のないチームのメンバーが、AIの助けを借りてウェブページの基本コードを生成したいと考えるかもしれません。 こうした状況では、AIは作業の文脈を理解しているときに最高のパフォーマンスを発揮します。そして、そこがClickUpの真価が発揮される点です。オールインワンのワークプラットフォームとして、ClickUpのAIはあなたのプロジェクトを把握しており、カスタマイズされたアクションを提案したり、コードの生成といったタスクを簡単に処理したりできます。

💡 プロの秘訣：競争の激しいコンサルティング市場で信頼性を高め、差別化を図りたいですか？『キャリア構築のためのコンサルティング認定資格』と継続的なサポートにより、専門性を高めクライアントの信頼を確立する、最も認知された認定資格を紹介します。

6. Toggl Plan（シンプルな視覚的計画とタイムラインの明確化が必要な小規模チームに最適）

via Toggl Plan

小規模チームが重複する成果物に対応する際、よくある状況はこうです：何をやることかは分かっていても、いつ、誰が、そしてそれがチーム全体にどう影響するかは把握できていないのです。

Toggl Planは、タイムライン・空き状況・タスクの所有権を優先する視覚的に優れた仕事プランツールを提供することで、まさにこの課題を解決するために設計されています。

従来の定額契約管理ソフトやタスク管理ツールとは異なり、Toggl Planはチームのタイムライン、空き状況ビュー、ドラッグ＆ドロップ式スケジュールで連携を簡素化します。

Togglプランの主な機能

チームタイムラインで作業負荷を可視化し、カレンダー上でタスクをドラッグするだけで再割り当てや 数秒での再スケジュール が可能

キャパシティビューでチームの空き状況と休暇スケジュールを追跡し、燃え尽き症候群を防ぎ、稼働率を向上させましょう

ボードと定期スケジュールでタスクを管理し、仕事の一連の段階に対応したマイルストーンとセグメントを完了する

クライアントや関係者と 閲覧専用タイムライン を共有し、内部ワークフローを煩雑にすることなく完全な可視性を実現

Toggl TrackやGoogle カレンダーと連携し、プランと時間追跡をシームレスに接続しましょう

Toggl プランの制限事項

タスクの依存関係がないため、クリティカルパスの追跡がリミットされる

リテーナー管理ツールに通常備わる財務追跡機能や請求書発行機能が不足しています

複雑なワークフロー向けのカスタム機能は、企業向けツールと比較してリミットがあります

Togglプランの料金プラン

Free

スタータープラン*: ユーザーあたり月額10ドル

プレミアムプラン : ユーザーあたり月額20ドル

*企業: カスタム価格

Togglプランの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (40件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,570件以上のレビュー)

Toggl Planについてユーザーが語る声とは？

Capterraユーザーの声：

数年間断続的にToggl trackを利用してきましたが、今年は仕事時間に基づく支払いが増えたため、全ての時間を追跡しています。レポート機能のおかげで自身の働き方を理解し、作業量と時間のプランをより適切に立てられるようになりました。

数年間Togglを断続的に使用してきましたが、今年は仕事時間に基づく支払いが増えたため、全ての時間を追跡しています。レポート機能のおかげで自身の働き方を理解し、作業負荷と時間のプランをより適切に立てられるようになりました。

📖 こちらもご覧ください:時間追跡に最適なToggl代替ツールトップ

7. Hubstaff（オフィス勤務チーム向け。時間追跡＋生産性モニタリングに最適）

via Hubstaff

プロジェクトが長期化したりチームの生産性が低下したりする場合、その原因は努力不足ではなく、ほとんどの場合、進捗状況の可視性不足にあります。

Hubstaffが解決する方法は次の通りです：デスクワークとリモートワークの両方のチーム向けに設計されたこのツールは、時間追跡、活動監視、プロジェクト予算管理を統合し、マネージャーが誰が、いつ、どの程度効果的に働いているかを明確に把握できるようにします。

Hubstaffなら正確な請求、タイムシート承認、GustoやQuickBooksなどの連携による給与支払いのトリガーが簡単に行えます。

Hubstaffの主な機能

デスクトップ、モバイル、Chrome拡張機能、キオスク端末で時間を追跡。手動編集を防止する設定付き

活動レベル 、ぼかし処理されたスクリーンショット、アプリ、URLデータを収集し、生産性に関する洞察を得る

プロジェクト予算と請求可能単価を活用してコストを管理し、閾値に達した際に管理者に通知します

設定可能なコンプライアンス設定で、残業、休憩、休暇を管理

QuickBooks、Gusto、Trello、Asanaなど30以上のツールと連携し、請求書発行と自動化を実現

Hubstaffの制限事項

モバイルジオフェンシングは、仕事区域外でのタイムカード打刻を防止しません

スケジューリング機能はプロジェクト/タスクレベルの詳細が不足しており、シフトの重複を検知しません

タイムクロックの検証に生体認証や顔認証は不要

Hubstaffの料金プラン

Free

プレミアムプラン*：ユーザーあたり月額5ドル

Hubstaffの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (1,380件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,540件以上のレビュー)

Hubstaffに関するユーザーの声

G2ユーザーの声：

作業証明付き時間追跡。オプションのスクリーンショット、活動レベル、アプリ/URL使用状況で時間を記録可能。透明性が求められるリモートチームやフリーランサーに最適です。

時間追跡付き作業証明。オプションのスクリーンショット、活動レベル、アプリ/URL使用状況で時間を追跡可能。透明性が求められるリモートチームやフリーランサーに最適です。

📖 こちらもご覧ください:Hubstaffの代替ツールと競合サービス

8. Wrike（企業レベルの管理機能とプロジェクトセキュリティ制御が必要なチームに最適）

via Wrike

複数の要素が絡み合う大規模プロジェクトを管理した経験があれば、物事がどれほど急速に混乱するかを理解しているでしょう——更新情報の漏れ、責任範囲の不明確さ、そして使いすぎるツールの数々。

ガートナーによれば、これがITプロジェクトの約80%が失敗とみなされる確かな理由である。

Wrikeは混沌を整理します。マーケティング部門、オペレーションチーム、規制産業など、強力な監督が必要なチームは、管理機能とセキュリティ機能を高く評価するでしょう。

Wrikeの主な機能

ガントチャート、カンバンボード、カレンダー、動的レポートでプロジェクトを管理

AIで業務範囲を記述し、リスクを予測し、議論を要約する*

詳細な分析と自動化トリガーでダッシュボードをカスタム

詳細なユーザー許可設定、IP制限、SSO、二段階認証の設定が可能

Adobe Creative Cloud、Salesforce、Slack、Power BIなど400以上のツールと連携可能

Wrikeの制限事項

リアルタイム文書編集には外部ソフトウェアが必要で、ネイティブの共同編集機能がありません

プレミアム連携機能（例：QuickBooks、Salesforce）は上位プランでのみご利用いただけます

Wrike LockやDatahubなどのアドオンは、総コストを大幅に増加させます

Wrikeの価格

Free

チームプラン*: ユーザーあたり月額10ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額25ドル

*企業: カスタム価格

Pinnacle: カスタム価格設定

Wrikeの評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (3,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (2,790件以上のレビュー)

Wrikeについてユーザーが語る声とは？

Capterraユーザーの声：

Wrikeにより、プロジェクトポートフォリオにおける信頼できる情報源の構築と透明性の向上を実現しました。自動化により手作業が不要となり、他プラットフォームとの連携機能によって効率性が向上しています。

Wrikeにより、プロジェクトポートフォリオにおける信頼できる情報源の構築と透明性の向上が実現しました。自動化により手作業が不要となり、他プラットフォームとの連携機能によって効率性が向上しています。

9. Zoho Projects（手頃な価格でタスク＋予算追跡が必要な小規模チームに最適）

via Zoho Projects

多くのプロジェクトマネージャーは付箋やスプレッドシート、そして「あと1回だけ簡単なステータスミーティングを」という要求のループに囚われています。

それでもなお、Zoho プロジェクトは新鮮な変化をもたらすかもしれません。

シンプルさを追求した設計で、タスクの依存関係、時間追跡、視覚的なプロジェクトビューといった必須機能を網羅。しかも習得が容易です。

何が優れているのか？低コスト（ユーザーあたりわずか4ドル）、習得が容易、さらに期限管理やインサイト抽出を支援する内蔵のAIアシスタント「Zia」を内蔵しています。

さらに、チームが既にCRMやBooksなどの他のZohoツールを利用している場合でも、シームレスに連携します。

Zoho Projectsの主な機能

タスクごとに複数のユーザーを割り当て、依存関係やサブタスクを設定可能

Zia （/AIアシスタント）からデータ分析とスケジュール提案を取得

Blueprintワークフローで定期的なタスクと承認を自動化

視覚的なダッシュボードで、時間追跡、プロジェクト予算、リソース利用状況を追跡

カンバン、ガントチャート、カレンダーフォーマットでプロジェクトを柔軟にビュー

Zoho プロジェクトの制限事項

電話サポートと24時間365日の支援は、プレミアムアドオンでのみ利用可能です

ほとんどのサードパーティ製統合機能はZohoのエコシステムにおけるリミットに留まっています

カスタムフィールドと役割はエンタープライズプランでのみ利用可能です

Zoho プロジェクトの価格

Free

プレミアムプラン : ユーザーあたり月額4ドル

*企業: ユーザーあたり月額9ドル

Zoho プロジェクトの評価とレビュー

G2 : 4.1/5 (2000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (800件以上のレビュー)

Zoho Projectsについてユーザーが語る声とは？

G2ユーザーの声：

Zoho Oneには、中小企業が必要とするあらゆる種類のモジュールが揃っています。プロジェクト管理から人事、CRM、オンラインサインイン、電子メールやカレンダー、アンケートなど。オールインワンシステムに最適です。当社ではチーム全体で毎日活用しています。

Zoho Oneには、中小企業が必要とするあらゆる種類のモジュールが揃っています。プロジェクト管理から人事、CRM、オンラインサインイン、電子メールやカレンダー、アンケートなど。オールインワンシステムに最適です。当社ではチーム全体で毎日活用しています。

📖 こちらもご覧ください:フリーランス向け最高の時間追跡ソフトウェア

10. Proposify（洗練された追跡可能な提案書が必要な営業チームの最適）

via Proposify

Google ドキュメントで土壇場の提案書を作成するのに慌てた経験があり、クライアントがそれを開いたかどうかさえ疑問に思ったことがあるなら、Proposifyが役立つかもしれません。

このソフトウェアは、洗練されたブランドイメージに沿った印象的な提案書を作成し、あらゆるやり取りを秒単位で追跡したい現代の営業チーム向けに設計されています。

さらに、Proposifyは複雑な提案書フォローアップの可視性をプロバイダーします。誰が開封したか、どのセクションで時間を費やしたか、いつ署名したかを把握できます。

Proposifyの主な機能

ビュー時間、セクション訪問数、再開封率などの 文書分析 でクライアントとのやり取りを追跡

埋め込み画像、ビデオ、価格テーブルを備えた洗練されたインタラクティブな提案書を作成

提案書内で直接、法的拘束力のある電子署名を収集

メトリクスダッシュボード とパイプラインビューで提案ステータスと成約率を監視

カスタマイズ可能な リテーナー契約書 テンプレートのライブラリから作成するか、一から独自に作成できます

Proposifyの制限事項

テンプレート使用時のカスタムのリミット

提案書の編集は、完全なデザイン制御に慣れたチームにとって煩雑に感じられることがあります

基本プランには厳格な利用制限があります（例：月5回の開封）

Proposifyの価格

ベーシック*：ユーザーあたり月額29ドル

チームプラン*: ユーザーあたり月額49ドル

ビジネス: ユーザーあたり月額65ドル

Proposifyの評価とレビュー

G2 : 4.6/5.0 (1,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5.0 (290件以上のレビュー)

Proposifyについてユーザーが語る声とは？

G2ユーザーの声：

Proposifyのあらゆるツールと機能を実際に使用してきましたが、必要なことをやることにおいて問題が生じたことは一度もありません。特にチームにとって有益なのは、アクセス可能な統計データとメトリクスです。Proposifyの導入以来、売上高は倍増しました。

Proposifyのあらゆるツールと機能を実際に使用してきましたが、必要なことをやることにおいて問題が生じたことは一度もありません。特にチームにとって有益なのは、アクセス可能な統計データとメトリクスです。Proposifyの導入以来、売上は倍増しました。

以下は、代理店やコンサルタントが継続的なクライアント業務に活用する3つの追加ツールです：

ClickUpで簡単にクライアントを維持

リテーナー管理が持続可能なクライアント関係と予測可能な収益の基盤であることは、特に継続的なクライアントを扱う場合、お分かりいただける確率が高いでしょう。

ClickUpがその実現をお手伝いします。

契約書の作成・更新をClickUp Docsで、請求可能時間の追跡やダッシュボードによる利用状況の可視化まで、リテーナー契約のライフサイクル全体をシームレスに一元管理します。

そして、単なるクライアント維持だけではありません。Cedcoss Technologies Private Limitedのビジネスアナリスト、シカ・チャトゥルヴェディ氏がレビューで述べたように：

ClickUpを活用すれば、全てのビジネス課題を1か所に集約し、各課題に同時に集中できます。また、タスク管理や特定タスクへの時間投入状況の追跡にも役立ちます。

ClickUpを活用すれば、全てのビジネス課題を1か所に集約し、各課題に同時に集中できます。また、タスク管理や特定タスクへの時間投入状況の追跡にも役立ちます。

リテーナー管理をよりスマートに開始しましょう。今すぐClickUpに登録してください。

よくある質問

予算の追跡、請求書の自動化、定期的な仕事の正確な請求を保証することで、代理店、コンサルタント、サービスプロバイダーが継続的なクライアント関係を管理するのを支援するツールです。

継続的なクライアントの仕事をするコンサルタント、マーケティングエージェンシー、法律事務所、クリエイティブスタジオ、フリーランサー向け。

リテーナー契約により、クライアントはコンサルタント、マーケティングエージェンシー、法律事務所、クリエイティブスタジオ、フリーランサーなど、継続的なクライアント契約で仕事を行う専門家へのアクセスを確保できます。