パフォーマンス追跡用FreeKPIダッシュボードテンプレート

顧客獲得コストから解約率まで、リアルタイムの洞察がより賢く迅速な意思決定を促進します。KPIダッシュボードテンプレートがすべてを統合。散らかったスプレッドシートや遅延したレポート作成はもう不要。成長を推進するデータに即座にアクセスできます。
洗練された一元化されたダッシュボードから、KPI、利益、キャッシュフロー、マーケティング実績を追跡。
無料でカスタムが容易なプロ仕様のKPIダッシュボードテンプレートを活用し、メトリクスを常に把握し、Businessパフォーマンスを監視し、成長を促進しましょう。
🔍 ご存知ですか？ 優れたKPIの秘訣はSMARTフレームワークにあります。目標設定と同様に、主要業績評価指標（KPI）は具体的（Specific）、測定可能（Measurable）、達成可能（Achievable）、関連性（Relevant）、期限付き（Time-bound）であるべきです！曖昧なメトリクスはもう終わり—正確で定量化可能なインサイトのみを！
*KPIダッシュボードテンプレートとは？
KPIダッシュボードテンプレートは、売上実績、顧客獲得コスト、純利益率などの鍵の業績評価指標（KPI）の追跡と可視化を支援します。
適切なKPIダッシュボードテンプレートを使えば、次のことが可能です：
- 鍵のメトリクスをリアルタイムで監視
- 履歴データからトレンドを発見する
- データに基づいた意思決定を迅速に行う
- ウェブサイトのトラフィック、コンバージョン率、レスポンス率を可視化
- 部門横断で戦略目標との整合性を維持
- 業務効率とカスタムの満足度を向上させましょう
例えば、マーケティング努力、広告費、広告費用対効果（ROAS）を追跡しているとします。財務KPIダッシュボードを使えば、複数のツールを使い分けることなく、支出額、平均注文価値、新規顧客数を一元管理できます。
*優れたKPIダッシュボードテンプレートとは？
優れたデザインのKPIダッシュボードテンプレートは、チームが迅速に情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。主要な鍵のパフォーマンス指標を明確に視覚化し、信頼できるデータソースから情報を取得し、一目で洞察を提供します。
優れたKPIダッシュボードテンプレートを選ぶ際のポイントは以下の通りです：
- リアルタイムデータ追跡：* ライブデータソースから情報を取得するテンプレートを選択し、最新のKPIレポート作成で迅速なデータ駆動型意思決定を実現
- クリアされた視覚的階層構造： コンバージョン率、顧客生涯価値、ネットプロモータースコアなどの重要メトリクスを優先したKPIダッシュボードテンプレートを選択。明確なグラフ・チャート・テーブルで一目で把握可能
- 多様なユースケースに対応するカスタマイズ性：プロジェクト管理、人事、マーケティングなど、様々なチームに適応するテンプレートを見つけ、関連する管理KPIを追跡しましょう
- 履歴データとの比較：* 現在のKPIレポートと並べて履歴データを表示し、チームが傾向やパターンを把握できるテンプレートを選択しましょう
- *タイムリーなアラートとトリガー: 離反率、顧客満足度、利益率の変化に対する通知設定が可能なテンプレートを選択し、迅速な調整を実現
- ユーザーフレンドリーなレイアウト： 視覚的に魅力的で直感的な操作性を実現し、モバイル対応のKPIダッシュボードテンプレートを選択。ユーザーエクスペリエンスを向上させ、Teams全体での導入促進を図ります。
KPIダッシュボードテンプレートの概要
|テンプレート名
|*テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です*
|*主な機能
|ビジュアルフォーマット*
|ClickUp KPIテンプレート
|無料テンプレートを入手
|チームリーダー、マーケティングマネージャー、オペレーション見出し、スタートアップ
|パフォーマンスのタイムライン、実績対目標、リアルタイムのインサイト
|ClickUp ダッシュボード、リスト
|ClickUp プロジェクト管理ダッシュボードテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、PMO、分散されたチーム
|チームの作業量、ボトルネックの検出、共有更新情報
|ClickUp ダッシュボード、リスト
|ClickUp 会社 OKR と目標テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|経営幹部、チームリーダー、運用マネージャー
|OKRの整合性、測定可能な鍵の結果、リアルタイムの進捗状況
|ClickUp ダッシュボード、リスト
|ClickUp OKRsテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|戦略Teams、人事、部門責任者
|目標プラン、進捗ダッシュボード、責任追跡
|ClickUp ダッシュボード、リスト
|ClickUp OKRフレームワークテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|スタートアップ創業者、クロスファンクショナルなTeams
|フレームワーク優先のOKRセットアップ、視覚的ダッシュボード、障害要因
|ClickUp ダッシュボード、リスト
|ClickUp SMART 目標 テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、人事担当者、フリーランス、チームリーダー
|SMART目標設定プロンプト、タイムライン、進捗追跡
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp SMARTアクションプランテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|プロフェッショナル、コーチ、目標志向のチーム
|アクションアイテム、チェックリスト、期限、マイルストーンの追跡
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp アナリティクスレポートテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|マーケティング、オペレーション、ビジネスアナリスト、経営陣
|データ可視化、共有可能なワークスペース、コラボレーション
|ClickUpダッシュボード、ドキュメント
|ClickUp デジタルマーケティングレポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングマネージャー、SEO担当者、代理店
|キャンペーンメトリクス、トレンド分析、チームコラボレーション
|ClickUpダッシュボード、ドキュメント
|ClickUp マーケティングレポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングマネージャー、ストラテジスト、代理店
|チャネル追跡、ROI、予算実績、自動化
|ClickUpダッシュボード、ドキュメント
|ClickUp 戦略的マーケティング OKR テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|マーケティング責任者、創業者、ブランドマネージャー
|目標の整合、キャンペーンプラン、クロスチャネル追跡
|ClickUp ダッシュボード、リスト
*データを可視化するKPIダッシュボードテンプレート
コスト効率の向上、業務パフォーマンスの強化、機会の迅速な特定を支援する11のKPIダッシュボードテンプレートをご紹介します：
ClickUp KPIテンプレート*
鍵の主要業績評価指標（KPI）の追跡は推測作業であってはなりません。ClickUp KPIテンプレートを使えば、ビジネスオペレーションのパフォーマンスを管理・監視・改善するための効率的で視覚的な方法が得られます。顧客獲得コスト（CAC）、コンバージョン率、チーム目標を明確に追跡し、KPIを常に把握できます。
このテンプレートは、Teamsを結束させ、ターゲットを明確化し、成果につながる要素に集中することを支援します。常に適切なメトリクスを測定し、データに基づいた意思決定を確実に行えるようにします。
こんな点で気に入るはず：
- 整理されたパフォーマンスタイムラインでトレンドを簡単に把握
- 実績と目標の差異を監視し、ターゲットを維持
- リアルタイムのパフォーマンス分析でより良い意思決定を実現
🔑 こんな方に最適： チームリーダー、マーケティングマネージャー、オペレーションの見出し、スタートアップ企業など、パフォーマンスの監視、戦略の調整、ビジネス機能横断での成長推進が必要な方々に。
2. ClickUpプロジェクト管理ダッシュボードテンプレート*
プロジェクト管理は圧倒される必要はありません。ClickUpプロジェクト管理ダッシュボードテンプレートは、タスク、期限、リソース、進捗といったあらゆる要素を一元的にリアルタイムでビューに可視化します。
この直感的なプロジェクト管理ダッシュボードテンプレートは、整理整頓の維持、パフォーマンスの追跡、チームとの効率的なコラボレーションを支援します。最大の利点は？プロジェクトパイプラインを視覚的に把握できるため、意思決定が迅速化し、ワークフローが円滑になります。
さらに、ClickUpダッシュボードを活用すれば、プロジェクトのリアルタイムかつ一元的な概要を把握できます。この機能により、タイムラインの追跡、チームの作業負荷の監視、ボトルネックの特定を簡単に、一目で確認できます。
ウィジェットをカスタムしてタスク進捗やリソース配分などの鍵のメトリクスを可視化し、データに基づいた迅速な意思決定を行い、すべての関係者の認識を完全に一致させることができます。
こんな点で気に入るはず：
- チームの作業負荷を監視し、リソースを効果的に管理する
- ボトルネックを特定し、優先度をリアルタイムで調整
- 共有更新とリマインダーで協働を促進
🔑 こんな方に最適： テクノロジー、建設、マーケティング、オペレーション分野のプロジェクトマネージャー、チームリーダー、PMO（プロジェクトマネジメントオフィス）。複雑なプロジェクト、分散型Teams、時間制約のある成果物を管理する方々に。
3. ClickUp 会社OKRと目標テンプレート
チームパフォーマンスの追跡は、全員が自身の仕事が広範な企業目標とどう連動するかを理解している場合に容易になります。ClickUpのOKRと目標テンプレートは、組織全体にOKRフレームワークを導入するのに役立ちます。これにより、マーケティングチーム、プロダクトリーダー、人事担当者が皆、同じ方向に向かって力を合わせることができます。
このテンプレートを使用して、高レベルのオブジェクトを定義し、測定可能な鍵の結果を割り当て、リンクされたタスクとリアルタイムの進捗更新でチームのアカウントを明確にします。
こんな点で気に入るはず：
- 会社のOKRを一元管理し、チーム全体にトップダウンの明確さを推進する
- 各チームの仕事を組織全体の成果に接続する
- 測定可能な目標リンクされているパフォーマンスメトリクスを用いて鍵の結果を追跡する
- 大きな目標を実行可能なタスクに分解し、進捗を一元管理
🔑 こんな方に最適： チームを連携させ、成果を推進し、全社的な目標を明確に追跡したい、企業、テック、成長中のスタートアップで働く経営幹部、チームリーダー、運用マネージャー。
4. ClickUp OKRsテンプレート
ClickUp OKRsテンプレートは、目標を追跡可能な成果に変えるお手伝いをします。個人目標や全社的な優先度の管理は、組み込みのプラン・追跡・レポート作成機能を通じて、目標設定戦略に体系的な構造をもたらします。
アラインメントドキュメント、視覚的タイムライン、進捗ダッシュボードがTeamsの集中力と適応力を維持します。目標設定から結果測定まで、常に現状を把握できます。
こんな点がお気に入りになる理由：
- 個人、チーム、そして会社全体にわたって目標を整合させます
- 一元化されたOKRプランドキュメントで四半期プランを効率的に策定
- 監視しやすいタスクの進捗で全員のアカウントを明確に
🔑 こんな方に最適：プロセス効率化、組織目標の整合、目標達成率向上、四半期プランサイクル全体の透明性強化を目指す戦略チーム、部門見出し、人事マネージャー。
5. ClickUp OKRフレームワークテンプレート
マーケティング、製品開発、営業など複数のプロジェクトを同時に進めるチームでは、共有のオブジェクトを見失いがちです。ClickUp OKRフレームワークテンプレートは、戦略的オブジェクトの定義、測定可能な結果の割り当て、実行状況の追跡を1つの視覚的ダッシュボードで実現し、混乱に注文をもたらします。
OKR成功のための拡張可能な設計図と考えてください。特に、ペースの速いスタートアップや優先度が重なり合うチームに有用です。
こんな点で気に入るはず：
- フレームワークを最優先に採用し、オブジェクト・結果・タスクを明確化する
- ダッシュボードで進捗を可視化し、迅速なステータス確認を実現
- 障害要因を早期に発見し、リアルタイムのフィードバックに基づいて目標を適応させましょう
🔑 こんな方に最適：スタートアップ創業者、チームリーダー、部門見出し。急速に変化するクロスファンクショナルな仕事環境において、Teams間の連携強化、目標の推進、戦略的可視性の向上を目指す方へ。
📮 ClickUpインサイト： 55%のマネージャーは、タスクをより大きな課題や目標に結びつけることで、プロジェクトの背景にある「理由」を説明しています。
これは、従業員の45%が目的よりもプロセスをデフォルトで優先する傾向にあることを意味し、チームメンバーのモチベーションや意欲の低下を招く可能性があります。高い成果を上げる人材でさえ、自身の仕事がどのように重要であるかを理解し、その業務に意味を見出す必要があるのです。
ギャップを埋める時が来ました。ClickUpで個々のタスクを包括的な目標と目的につなぎましょう。組み込みの関連性と依存関係を活用し、あらゆる努力が全体像にどう貢献するかを可視化。チームの全員にとってタスクをより意味あるものにします。
💫 実際の結果：カートゥーン ネットワークはClickUpのソーシャルメディア管理機能を活用し、コンテンツ公開を4か月前倒しで完了。同じチームサイズで2倍のソーシャルチャネルを管理することに成功しました。
6. ClickUp SMART目標テンプレート
目標を設定することは一つ、それをSMARTにすることは別物です。ClickUpのSMART目標テンプレートは、個人や小規模チームが具体的で、測定可能で、達成可能で、関連性があり、期限付きの目標を定義するのを支援します。組み込みのプロンプトにより、野心が細部に埋もれることを防ぎます。
SMART目標テンプレートは、人事プログラム、専門能力開発、チームsprintに最適です。開始から完了まで目標を追跡し、確実に進めます。
こんな点で気に入るはず：
- 大きな目標を具体的で測定可能なタスクに分解する
- 「なぜ」を明確化し、オブジェクトをより広範なBusiness成果と整合させる
- タイムラインと進捗の追跡で責任を果たす
🔑 こんな方に最適： 実行可能なプランの作成、戦略との目標整合、個人および業務目標に対する責任感の向上を目指すプロジェクトマネージャー、チームリーダー、フリーランサー、人事チーム。
🧠 豆知識： 史上初のデータダッシュボードは意外な人物が考案しました。19世紀中頃のフローレンス・ナイチンゲールです！彼女はクリミア戦争における死亡評価を視覚的に表現するため、円グラフに似た「極座標面積図」を用い、衛生改革に多大な影響を与えました。
7. ClickUp SMARTアクションプランテンプレート
目標がSMARTになったら、ClickUpのSMART目標アクションプランテンプレートで「方法」をプランしましょう。各ステップを明確に示し、所有者や期日を割り当て、マイルストーンを追跡します。次に何をいつ行うべきか、常に正確に把握できます。
このテンプレートを活用して戦略を実行に移しましょう。特に複数のステップや貢献者が必要な目標管理において効果的です。
こんな点で気に入るはず：
- 目標を明確なタイムラインと責任分担付きのアクションアイテムに分解する
- タスクを割り当て、期日を設定し、チェックリストで進捗を可視化
- 進捗や関係者のフィードバックに基づき迅速に対応する
- 進捗と完了するのを確実にするため、期限を設定する
- フィードバックや変化するニーズに基づき、プランを迅速に調整する
🔑 こんな方に最適： 自己成長、ビジネスプラン、プロジェクト遂行においてSMART目標をプラン・実行したいプロフェッショナル、コーチ、チームリーダー、目標志向の個人。
8. ClickUp アナリティクスレポートテンプレート
ClickUp分析レポートテンプレートは、データレポート作成を簡素化しながら、すべてを整理し、実行可能な状態に保ちます。売上、エンゲージメント、チームの生産性を追跡する場合でも、このテンプレートは、構造化され、視覚的で、理解しやすいフォーマットで結果を提示するのに役立ちます。
KPIの設定から関係者への詳細なインサイト共有まで、時間を節約し、エラーを減らし、Businessの現状を常に把握できます。
こんな点で気に入るはず：
- データを可視化してパターンと成長機会を発見する
- 共有可能なワークスペースでレポート作成とインサイトを整理
- コメントや更新を通じて関係者と連携
🔑 こんな方に最適： プロジェクトや部門全体のパフォーマンス向上に向け、鍵データインサイトのレポート作成・可視化・アクションが必要なマーケティングチーム、ビジネスアナリスト、オペレーションマネージャー、経営幹部。
9. ClickUp デジタルマーケティングレポートテンプレート
ClickUpデジタルマーケティングレポートテンプレートは、混乱なくキャンペーンの成果を明確にします。複数のツールやスプレッドシートを使い分ける代わりに、すべてのデジタルマーケティングメトリクスを一箇所で収集、分析、可視化できます。
このテンプレートは、チャネル横断的なKPIの追跡と視覚的で分かりやすいフォーマットでのインサイト提示により、データ駆動型の意思決定を迅速化します。これにより、チームとステークホルダーを連携させる効率的なレポート作成を通じて、より革新的なマーケティングを実現します。
こんな点で気に入るはず：
- 魅力的な洞察に満ちたグラフとレポートでキャンペーンメトリクスを可視化
- トレンドと改善領域を特定し、マーケティング戦略を最適化しましょう
- チームメンバーと協力して分析結果を解釈し、次のステップを形作りましょう
🔑 こんな方に最適： マーケティングデータの一元管理、ROIの追跡、キャンペーン成果の戦略的向上を目指すマーケティングマネージャー、SEOスペシャリスト、デジタルエージェンシー、コンテンツチーム。
💡 プロの秘訣：ClickUp Brainでマーケティングレポートを即座に分析。データを入力するだけで、ClickUp Brainがパフォーマンスを要約する、主要チャネルを特定し、重要なメトリクス変化を強調表示します。手作業での掘り下げなしに、トレンドや異常を素早く特定し、戦略最適化に不可欠な洞察を提供します。
10. ClickUp マーケティングレポートテンプレート
ClickUpマーケティングレポートテンプレートは、混乱なくマーケティング活動を管理・分析・報告するスマートな方法を提供します。すべてのキャンペーンデータを一元管理できるため、KPIの追跡、パフォーマンス測定、効果的なレポート作成が容易になります。
このテンプレートは自動化と視覚化ツールを提供し、レポート作成の全ステップを簡素化することで時間を節約します。これにより、スプレッドシート作業を減らし、戦略立案により集中できます。
こんな点で気に入るはず：
- マーケティング活動を追跡し、すべての鍵チャネルにおけるパフォーマンスを測定します
- チームと協力し、コンテンツとインサイトを1つのスペースに集約しましょう
- ROIと予算実績を文書化し、マーケティング効果を検証する
🔑 こんな方に最適： キャンペーン成果のレポート作成、マーケティングデータの分析、将来の努力を最適化するための迅速なデータ駆動型意思決定が必要なマーケティングマネージャー、デジタルストラテジスト、コンテンツチーム、代理店。
11. ClickUp 戦略的マーケティング OKR テンプレート
強力なマーケティング戦略の策定は、必ずしも困難な作業である必要はありません。ClickUpの戦略的マーケティングOKRテンプレートを使えば、マーケティング活動を広範なビジネス目標と整合させるための明確で実行可能なフレームワークが得られます。目標設定、適切なチャネルの特定、進捗追跡を一元化された空間で実現します。
このテンプレートは、オブジェクト設定からリアルタイムでの戦術調整まで、よりスマートなプラン立案と迅速な実行を支援します。紙面上でも見栄えが良く、結果をもたらすマーケティングプランを実行するためのあらゆるツールが揃います。
こんな点で気に入るはず：
- 広範なBusinessのオブジェクトに沿った明確なマーケティング目標を定義する
- マーケティング施策をOKRにマップし、戦略的な明確さを向上させる
- クロスファンクショナルな可視性で複数チャネルにまたがるキャンペーンをプランする
- 影響度、コスト、利用可能なリソースに基づいて施策の優先順位を決定する
🔑 こんな方に最適： マーケティングリーダー、スタートアップ創業者、コンテンツストラテジスト、ブランドマネージャー。戦略を体系化し、チームの努力を調整し、データに基づいた意思決定と一貫したOKR追跡でパフォーマンスを推進したい方へ。
💡 プロの秘訣： 目標（オブジェクト）と鍵となる結果（Key Results）を混同しないこと！
🎯 目標（Objective）は、大胆な夢（例：顧客を感動させる）と考えましょう。主要な鍵（Key Results）は、その達成を測る具体的な指標（例：NPS70を達成する、顧客離脱率を5%に削減する）です。両者を明確に区別し、確実に達成しましょう！
*Excel、Google スプレッドシート、Power BI対応のFree KPIダッシュボード
ClickUpはKPIの管理とリアルタイム追跡のための堅牢なオールインワンプラットフォームを提供していますが、多くのチームは依然として、よりシンプルなニーズやレガシープロセス向けに、スプレッドシートベースのダッシュボードやBIツールに依存しています。
最も一般的なFreeKPIダッシュボードツールの簡易比較はこちら：
|ツール*
|最適用途
|*主な機能
|リミット
|Excel*
|財務チーム、アナリスト、プロジェクト追跡
|ピボットテーブル、条件付きフォーマット、チャートによる可視化
|手動更新、バージョン管理の問題
|Google スプレッドシート
|共同作業のチーム、リモートチーム
|クラウドアクセス、式、チャート、Google Data Studioとの連携
|自動化機能はリミット、大規模データではパフォーマンスの問題が発生
|*Power BI（Freeプラン）
|深い洞察を必要とするデータ集約型チーム
|ビジュアルダッシュボード、データモデリング、高度なフィルター
|学習曲線、Proライセンスなしでは無料機能がリミット
チームがスプレッドシートを超える自動化、リアルタイム追跡、コラボレーションを必要とするなら、ClickUpダッシュボードを活用してKPIレポート作成を効率化し、スケールアップしましょう。
*チーム別KPIダッシュボードの例
すべてのチームが同じ方法で成功を測るわけではありません。優れたKPIダッシュボードテンプレートは、部門を前進させる特定のメトリクスを反映すべきです。
チーム別によく使われるKPIカテゴリの簡単な内訳は以下の通りです：
- マーケティングKPI: ROAS（広告費用対効果）、ウェブサイトトラフィック、直帰率、リード単価、リード転換率などのメトリクスを追跡し、キャンペーン効果を評価します
- *営業KPI: 成約率、営業サイクル期間、パイプライン価値、ノルマ達成率、新規収益に焦点を当て、パフォーマンスと予測を最適化
- *財務KPI: 純利益率、キャッシュフロー、営業費用、粗利益率、カスタム獲得コストを監視し、財務健全性を維持
- 人事KPI: 採用までの時間、従業員定着率、離職率、研修完了率、eNPS（従業員ネットプロモータースコア）を活用し、チームの成長と満足度を向上させましょう
- *オペレーションKPI: サイクルタイム、フルフィルメント率、納期遵守率、不良評価、キャパシティ稼働率を監視し、効率を最大化します
💡 プロの秘訣： 各部門の優先度に合わせてダッシュボードをカスタムすることで、洞察力を高めるだけでなく、組織全体の採用率、アカウント、連携も向上します。
ClickUpでよりスマートに追跡し、より速く成長し、全てのKPIを達成しましょう！
KPIは単なる番号ではありません。戦略の鼓動そのものです。しかし、明確な追跡システムがなければ、パフォーマンス目標は混乱の中で見失われてしまいます。
そこで役立つのが、ClickUpの強力なKPIダッシュボードテンプレートです！進捗を可視化し、チームを連携させ、真に成果を左右する要素に集中し続けるお手伝いをします。
ClickUpは、仕事のためのすべてアプリです。プロジェクトマネージャー、アナリスト、チームリーダーがKPIをリアルタイムで追跡し、販売プロセスを最適化し、顧客満足度を向上させることを可能にします。自動化、ダッシュボード、目標追跡、レポートがすべて一箇所に集約されているため、チームはより迅速に、より賢明な意思決定を行えます。
そして最大の利点は？ClickUpが提供する1,000種類以上のカスタマイズ可能なテンプレートで、ワークフローを劇的に強化できます。
*よくあるご質問
KPIダッシュボードテンプレートは、チームの鍵の主要業績評価指標を追跡・可視化するための事前構築済みフレームワークです。データの集中管理、トレンドの把握、迅速かつ情報に基づいた意思決定を支援します。
最も重要で実行可能なメトリクスのみを含めます。これらは部門によって異なる場合がありますが、ビジネス目標に応じて、収益、顧客離脱率、タスクの進捗、コンバージョン率、顧客満足度などが含まれることが多いです。
オブジェクトから逆算して仕事をしましょう。SMARTフレームワークを活用し、KPIが具体的（Specific）、測定可能（Measurable）、達成可能（Achievable）、関連性がある（Relevant）、期限付き（Time-bound）であることを確認してください。
ClickUpは、リアルタイム更新と自動化機能を備えた柔軟なノーコードダッシュボードで、チームに最適です。その他のツールにはExcel、Google Data Studio、Tableau、Power BIなどがあります。
はい！ClickUpダッシュボードなどのツールを使えば、複数のウィジェットやフィルターを活用し、異なるチームの目標・タスク・メトリクスを一元的なビューで追跡できます。