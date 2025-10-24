スクリーンキャプチャと注釈機能に最適なGreenshot代替ツール11選

GreenshotはWindows用スニッピングツールおよびスクリーンショットソフトウェアです。Windows OS上でInternet Explorerを使用する際には、ウェブページのスクロールキャプチャについてもサポートしています。
キャプチャしたスクリーンショットには注釈やハイライトを追加したり、個人情報を伏せたりできます。その後、ファイル保存、クリップボードへのコピー、印刷、電子メール送信、Officeプログラムや写真サービスへの送信など、複数の方法でエクスポート可能です。
しかし、リモートワークやハイブリッドワークが主流となった現代では、Greenshotの機能にはリミットを感じることがあります。チームでは単発のスクリーンショットを超えたスクリーンショットツールが必要となるケースが少なくありません。例として、デバイス間での共有を容易にするクラウド同期、リアルタイム共同作業、レイヤー対応のPSD編集、複数ページPDFへの注釈機能などが挙げられます。
GreenshotはWindowsユーザー向けにオープンソースかつ無料ですが、進化のペースは遅れています。本ブログでは、現代のチームの仕事の仕方に追随する最高のGreenshot代替ツールを探ります。
なぜGreenshotの代替ツールを選ぶべきなのか？
プロジェクト管理、テスター、開発者、テクニカルライターに広く利用されているGreenshotですが、デバイス間での即時共有やより自動化されたワークフローが必要な場合には、不足を感じる場面があるでしょう。
Greenshotの代替ツールを検討すべき主な理由は以下の通りです：
- クラウド同期なし：Imgurなどのリミットされたサービスへのファイルアップロードは可能ですが、シームレスなマルチデバイス間クラウド連携機能はありません
- 基本編集ツール：*注釈やぼかしなどの基本機能はカバーしていますが、レイヤー編集やスニッピングツール、アセットライブラリ、高度なマークアップオプションは提供していません
- ビデオやGIFのキャプチャ不可：Windowsのスニッピングツールとして、スクリーンショットのみに限定されています。一方、競合製品はWindowsとiOSの両OSで静止画と動画の両方を扱えます
- 煩雑なワークフロー：GreenshotはAPIベースのセットアップのため、ウィンドウを表示せずバックグラウンドで静かに動作します。これにより操作性が不便です。ユーザーからは「検証成功」「待機中」といったメッセージが表示されるといった報告があります。
- 制限的なフレームワーク：本プラットフォームはMicrosoft .NET Framework 2.0～4.5向けに構築されており、これがないと動作しません。そのため使用環境はWindows PCに限定されます。これはMac OSユーザーにとって重大な欠点です。
- バッチ処理不可：*リミットのため、一括エクスポートや自動化されたワークフローを自由に実行できません
- *基本共有オプション：Teamsやクラウドドライブなどのコラボレーションツールとの強力な連携機能に欠ける
実際のユーザーによる最新アップデートに関するRedditレビューをご紹介します：
ただし、一つ気づいた点として、デフォルトでImgurプラグインがインストールされ有効化されることです。このプラグインはスクリーンショット撮影後に「Imgurにアップロード」オプションを追加します。スクリーンショットは即座にImgurにアップロードされ、画像へのリンクがクリップボードにコピーされます。デフォルトではアップロードは匿名で行われるため、Imgurからアップロードした画像を削除する方法はありません。これは明らかに情報セキュリティ上のリスクです。
11のGreenshot代替ツールを一覧で比較
以下に、いくつかのスクリーンキャプチャおよび注釈ソフトウェアの概要を簡単に紹介します：
|ツール*
|最適な用途*
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|タスクワークフローに接続した画面録画やクリップを必要とするあらゆるサイズのチーム向け
|タスクに埋め込まれたビデオクリップ用のClickUp Clips、ドキュメントにスクリーンショットを統合するClickUp Docs、クリップから要約とアクションアイテムを生成するClickUp Brain
|Free Forever；企業向けカスタム対応
|Snagit*
|プロ品質のキャプチャと軽量ビデオ
|スクリーンショットとスクロールキャプチャ、ビデオ＋音声録音、OCR、ステップバイステップガイド自動生成、プリセット
|ユーザーあたり年間39ドルから
|ShareX
|Windows向けFree・カスタマイズ可能なキャプチャ＋自動化ツール
|マルチモードキャプチャ（ビデオ/GIF、スクロール）、注釈/エフェクト付きエディター、自動化ワークフロー、OCR、生産性向上ツール
|Free
|Loom
|非同期ビデオコミュニケーションとチームコラボレーション
|ビデオ＋音声のクイックキャプチャ、ブラウザ/モバイルアクセス、視聴者分析付きリンク共有、リアクション/コメント機能、AIによる文字起こしとチャプター分割
|無料；有料プランはユーザーあたり月額18ドルから
|Droplr
|高速クラウド対応のキャプチャと共有
|スクリーンショット＆ビデオキャプチャ機能（即時クラウドアップロード対応）、ビジュアルボード、パスワード保護、自動削除タイマー
|プロプランはユーザーあたり月額8ドルから
|PicPick
|Windows向け軽量キャプチャツールと精密編集機能
|フルスイート：キャプチャ、エディター、カラーピッカー、ピクセル定規、ホワイトボード、拡大鏡；個人利用は無料
|Free；プロプランはユーザーあたり年間30ドルから
|Lightshot
|プラットフォームを問わず、超高速でシンプルなスクリーンショット
|高速キャプチャ＋基本注釈機能、印刷スクリーンリンク生成、ブラウザ拡張機能、クロスプラットフォームサポート
|Free
|Gyazo
|クラウド履歴付き即時GIF/画像キャプチャ
|自動アップロードHD GIF/ビデオ（無料版は7秒、Pro版はより長いビデオ）、OCRと代替テキスト、基本注釈機能
|Free；プロプランはユーザーあたり月額4.99ドルから
|ScreenRec
|分析機能付き、プライベートのセキュリティを確保した画面録画
|クラウド録画（即時リンクコピー機能付き）、HD画質・透かしなし、注釈機能、2GBの暗号化ストレージ、視聴者追跡機能
|Free；プロプランはユーザーあたり月額8ドルから
|Camtasia
|高度なビデオチュートリアルと洗練されたプレゼンテーション
|ドラッグ＆ドロップ式テンプレート、音声テキスト変換（Whisper AI）、マルチトラック編集、カーソル＋グリーンスクリーン効果、豊富なアセットライブラリ
|プロプランはユーザーあたり年間179.88ドルから
|Screenpresso
|ステップバイステップでのドキュメント作成とキャプチャ
|ステップツールによる自動ステップ番号付け、PDF/DOCX/HTMLへのコンパイル、ベクターエディター、ドラッグ＆ドロップ対応ワークスペース
|無料；プロプランはユーザーあたり29.99ドルから（1回限りの購入）
利用すべき最高のGreenshot代替ツール11選
ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
以下は、Greenshotの空白を埋めることができる最新のツールです：
ClickUp（画面録画とタスクコラボレーションを単一プラットフォームで必要とするチームに最適）
現代の業務ツールの問題点は、仕事が断片化していることです。録画データ、クリエイティブ素材、プロジェクトがウェブ上の異なる場所に分散し、適切な説明ビデオや標準作業手順書を探すのに膨大な時間を費やしています。まさにこうした「仕事の拡散」を解決するためにClickUpは開発されました。ClickUpはこれを変えます。画面録画からプロジェクトタスク、ユーザーマニュアル、ドキュメント、チャットまで、必要な全てを1つの統合型AIワークスペースで実現します。
次世代AIによる自動化と検索機能で加速される、プロジェクト管理・文書管理・チームコミュニケーションを単一プラットフォームに統合した、仕事全般に対応するすべてを兼ね備えたオールインワンアプリです。
基本的なスクリーンショットや注釈ツールとしてGreenshotを利用しているが、もっと多くの機能を求めているなら、ClickUpがそのニーズに応えます。
ClickUp Clipsのミーティングです。プロセスを示すために複数のスクリーンショットを撮る必要はありません。作業内容を説明する短いビデオを録画できます。
🎥 動画で確認: Clipの詳細はこちらについては、以下のビデオをクリックしてください。
LoomやScreenRecのようなスタンドアロンツールとは異なり、ClickUp Clipsはプロジェクトワークスペース内に統合されています。そのため、バグ報告の記録、トレーニング資料の作成、設計判断の説明などを行う際、録画は管理すべき別ファイルではなく、会話スレッドの一部として保存されます。
タイムスタンプ付きAI文字起こしにより、画面録画を検索可能かつ実用的なものに。例えばソフトウェア問題の5分間解説を録画した場合、チームメンバーは「2:34のエラーメッセージ表示箇所」に直接ジャンプしたり、特定の瞬間をClickUpタスクに変換できます。
ClickUp Docsは、従来のGreenshot→Word/Google ドキュメントというワークフローを完全に置き換えます。ここでは、ライブClipをドキュメントに直接埋め込むことが可能です。
プロセスドキュメント、バグレポート、トレーニング資料がインタラクティブに。チームは実際の画面録画をインラインで視聴し、タイムスタンプ付きコメントを残し、表示内容から直接タスクを作成できます。
さらに、ClickUpのSyncUpsはライブ ビデオミーティング機能であり 、プラットフォームを離れることなく対面での共同作業、画面共有、タスク接続が可能です。SyncUpsの録画はクリップハブでアクセスでき、チームと共有したりコメントしたりできます。
さらに、ClickUp Brainはビジュアルドキュメントの概念を変革します。静的なキャプチャ以上の価値を提供します。
Greenshotのようにスクリーンショットを手動で整理する代わりに、仕事について文脈に沿った質問をBrainに投げかけることができます：
- 先週のスクリーンショットを含むすべてのバグを表示する
- クライアントに共有したUIモックアップ録画のフィードバックを要約する
- 昨日のデモビデオでメンションされた問題に基づいてタスクリストを作成する
AI搭載アシスタントがプロジェクトの文脈を理解し、ビジュアルコンテンツをワークフローに接続。Brainはミーティング・スタンドアップ・音声メモから音声をテキストへ自動転写します。
更新内容やタスク、ドキュメントの要約を生成することも可能で、文書作成やフォーマットにかかる時間を削減できます。最後に、議事録やメモ、インサイトをタスクやドキュメントに直接添付ファイルすることで、知識がファイルやスクリーンショットに孤立することなく、すべてを文脈に沿って管理できます。
ClickUpの主な機能
- どこでもビデオ録画：ClickUp内のどこからでもビデオアイコンをクリックし、ビデオによる操作説明を作成したり、非同期更新を作成したり、ClickUp Brainでビデオからメモを取ったりできます。
- Clipへのコメント: ClickUp Clipの任意の部分にタイムスタンプ付きのコメントを追加し、会話を開始できます
- 許可管理：Clipを共有する際、ClickUpへの埋め込み、公開リンク、ビデオダウンロードなどの高度な共有オプションを利用可能
- ライブラリを作成：タスク、ドキュメント、コメントなど、記録したすべてのコンテンツをClips Hubに保存して整理しましょう
- AIノートテイカー:ClickUpのAIノートテイカーで、ミーティングを自動記録、議論を文字起こし、構造化されたメモを生成します。
- 自動化の設定：反復的なワークフローをClickUp Automationsで置き換えます。例：ミーティングメモからフォローアップを自動割り当てしたり、議事録で特定のキーワードがメンションされた際にアクションをトリガーしたりできます。
- カスタムAIエージェント：更新情報を要約する、プロジェクト質問への回答、アクションアイテムの抽出など、日常の仕事を行うカスタムAIエージェントを構築します。
- テンプレートの活用：ClickUp Docsのテンプレートを活用し、標準作業手順書（SOP）の作成、バグ報告、プロセス文書化を効率化。一から作成する手間を省けます。
ClickUpの制限事項
- カスタムの範囲が広いため、セットアップに時間がかかる
ClickUpの価格プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
このレビューがすべてを物語っています：
ClickUpはタスク管理、ドキュメント、チャット、プロジェクトプランなど必要な機能をすべて一元化。Asana、Slack、Notionなどのツールを置き換え、ワークフローを大幅に簡素化しました。 各チームの利用方法は多少異なりますが、全社的な接続は維持できています。特にカスタムビュー（リスト、カレンダー、ガント）と反復作業の自動化機能が気に入っています。新AIアシスタントはタスク作成を高速化し、プロジェクト概要を的確に要約してくれます。*
💡 プロの秘訣： ClickUp Brain MAXの「Talk-to-Text」機能を使えば、音声メモや同期録音、操作説明を正確で構造化されたテキストに瞬時に変換できます。
タスクやDocs内で検索可能かつ実行可能なドキュメントとして言葉を整理します。これにより、素早い思考の記録、ミーティングの文書化、レポート作成を一切入力せずに簡単に行え、リモートチームが知識のフローを速く維持する手段を提供します。
このビデオでは、ClickUp Brainを音声テキストアシスタントとして活用する方法をご紹介します。
2. Snagit（プロ品質の画像・ビデオキャプチャに最適）
プロフェッショナルな仕事で多くのビジュアルドキュメントを扱う場合、SnagitはWindowsとMacの両方に対応したスニッピングツールです。単なるスクリーンショット撮影だけでなく、音声付き画面録画、ウェブカメラ映像の挿入、さらにはGreenshotにない光学式文字認識（OCR）機能による画像からのテキスト抽出も可能です。
さらに、SlackやGoogle Driveなど、既に使用しているツールと直接接続します。プリセットオプションも便利な機能です。好みのスタイルを設定すれば、毎回設定を調整しなくても、すべてが統一された見た目になります。
新バージョンで特に便利な機能がステップキャプチャツールです。クリック操作を自動的にステップガイドに変換します。標準作業手順書（SOP）マニュアル、プロセス文書、チュートリアル、ハウツー記事、ヘルプセンターコンテンツ、ナレッジベース資料の作成時に活用できます。このチュートリアルビデオソフトでは、テキストや注釈、レイアウトをカスタム可能で、ドキュメントの一貫性を保てます。
Snagitの主な機能
- プリセットを活用し、透かしや枠線、サイズ変更などの複数の効果を重ねて適用することで、反復的なキャプチャタスクを自動化できます。
- テキスト抽出ツールで画像から直接テキストを抽出し、再利用や文脈に沿った編集を容易に実現
- スマート移動ツールでキャプチャ画像内の要素を再配置し、オリジナルファイルを保持したまま柔軟な編集を実現
Snagitのリミット
- 他のスクリーンキャプチャツールが無料またはフリーミアムであるのとは異なり、Snagitは無料で利用できず、毎年購入する必要があります。
Snagitの価格
- Snagit Individual: ユーザーあたり年間39ドル
- ビジネス向け: ユーザーあたり年間48ドル
- 企業: カスタム価格設定
Snagitの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (5,500件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (490件以上のレビュー)
実際のユーザーはSnagitについてどう評価しているのか？
あるユーザーは自身の体験をこう語っています：
画面上のあらゆる操作（領域・ウィンドウ・スクロール画面など）を記録。外部マイクまたは内蔵マイクで音声ファイルをキャプチャ…編集後に大容量の画面ビデオを保存するとクラッシュしやすい。Snagitビデオエディターで録画ビデオを磨き上げるのは簡単すぎる。
画面上のあらゆる操作（領域・ウィンドウ・スクロール画面など）を記録。外部マイクまたは内蔵マイクで音声ファイルを同時収録…編集後の大容量ビデオ保存時にクラッシュしやすい。Snagitビデオエディターでは録画ビデオの仕上げが簡単すぎる。
📚 詳細はこちら：Snagitに代わる最高の画面録画ツール
3. ShareX（無料かつカスタマイズ可能なスクリーンキャプチャに最適）
ShareXはFreeのオープンソース画面キャプチャツールです。キャプチャオプションは拡張機能で、フルスクリーン、特定ウィンドウ、カスタム領域の取得が可能です。長いウェブページのスクロールコンテンツのキャプチャや、画面ビデオ・GIFの録画も行えます。
このプラットフォームにはOCR機能が組み込まれており、有料ツールと同様に画像からテキストを抽出できます。このツールの興味深い点は、自動化ワークフローの扱い方です。一連のアクションを設定できます：何かをキャプチャし、効果や透かしを適用し、お好みのサービスに自動アップロードし、その後URLをクリップボードにコピーする、といった流れです。
アップロード先も幅広く対応しています。Dropbox、Imgur、Google Driveなど多数のサービスをサポート。コマンドラインインターフェースからの操作も可能です。
ShareXの主な機能
- クリップボードからの直接アップロードやドラッグ＆ドロップ機能を含む、80以上のサポート先へファイルを素早くアップロード
- ホットキーやコマンドをカスタムして、キャプチャモードやアップロード、その他の機能に素早くアクセスできます。
- カラーピッカー、QRコード生成ツール、ハッシュチェッカー、URL短縮ツールなどの生産性向上ツールを、デスクトップバージョンを手動で開くことなく、アプリ内に直接統合して利用できます。
ShareXのリミット
- ShareXはWindows専用（Windows 7 SP1以降）に設計されており、MacおよびLinuxユーザーにはネイティブサポートがありません。
ShareXの価格
- Free
ShareXの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (70件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
ShareXについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
あるレビューではこう評しています：
「ShareXの最も優れた点は、キャプチャツール、主要共有サイトへのアップロード、編集・注釈機能など、あらゆるツールが自由に使える点だと思います。ホットキー設定にはチュートリアルやアシスタント機能があれば、設定がさらに簡単になるでしょう。」
「ShareXの最も優れた点は、キャプチャツール、主要共有サイトへのアップロード、編集・注釈機能など、あらゆるツールが自由に使える点だと思います。ホットキー設定にはチュートリアルやアシスタント機能があれば、設定がさらに簡単になるでしょう。」
📚 こちらもご覧ください:画面録画と共有に最適なShareXの代替ツール
4. Loom（非同期ビデオコミュニケーションとチームコラボレーションに最適）
Loomは非同期チームコミュニケーション向けの画面録画・ビデオメッセージングツールです。Greenshotのようにスクリーンショットに苦労する必要はありません。ビデオと音声でコンテンツを説明し、最後に即座に共有可能なリンクを取得するだけです。リンクをクリックすれば、相手はすぐにあなたの説明を視聴できます。
Loomが他の 画面録画ソフトと一線を画すのは、録画後の分析機能です。ビデオの視聴者や視聴時刻を正確に把握できます。さらに有料プランでは、視聴者のコンテンツとの関わり方（一時停止・再視聴・離脱）を示すエンゲージメント分析も利用可能。トレーニング教材や操作説明ビデオに最適です。
称賛や絵文字反応機能により、通常は一方的なコミュニケーションがより協働的なものへと変化します。ビデオ内の特定の瞬間に具体的なフィードバックを残すことも可能です。
Loomの主な機能
- 画面録画ツールのChrome拡張機能またはモバイルアプリでビデオの編集が可能。トリミング、カット、テキスト、矢印、注釈の追加などに対応。
- ビデオに外部リンク、コメント、絵文字、リアクションを追加してエンゲージメントを高めましょう
- AIを活用した機能（不要な言葉の削除、自動文字起こし、自動生成タイトル・要約・チャプター）でビデオコンテンツを強化
Loomのリミット
- Freeプランではビデオの長さが5分にリミットされ、ストレージの容量も25本までとリミットされているため、長めのコンテンツには不向きです。そのため、より長いビデオを作成する場合はLoomの代替ツールを検討する必要があります。
Loomの価格
- スターター: 無料
- ビジネスプラン: ユーザーあたり月額18ドル
- ビジネス + AI: ユーザーあたり月額24ドル
- *企業: カスタム価格
Loomの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (2,100件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (490件以上のレビュー)
実際のユーザーはLoomについてどう評価しているのか？
実際のユーザーからの短い抜粋：
Loomの最大の魅力は、コミュニケーションを驚くほど迅速かつスムーズにすることです。長いSlackメッセージを打ったり、手順を書き出したりする代わりに、録画ボタンを押して数分で全てを説明できます…唯一の大きなリミットは、無料バージョンでの録画時間が4～5分に制限されている点です。より詳細な説明が必要な場合、これは厳しいですね…
Loomの最大の魅力は、コミュニケーションを驚くほど迅速かつスムーズにすることです。長いSlackメッセージを打ったり、手順を書き出したりする代わりに、録画ボタンを押して数分で全てを説明できます…唯一の大きなリミットは、無料バージョンでの録画時間が4～5分に制限されている点です。より詳細な説明が必要な場合、これは厳しいですね…
👀 詳細はこちら：Loomの活用方法：10の画面録画活用事例
5. Droplr（クラウドストレージによる画像・ビデオの迅速な共有に最適）
クラウド対応のスクリーンショットとコラボレーションツールを求めるプロフェッショナル向けに、DroplrはSaaSベースのソリューションを提供します。注釈機能付きのスクリーンショットとビデオ録画をサポートし、クラウドへの即時アップロードが可能です（もちろん、即座に短縮リンクを生成します）。
Greenshotとは異なり、このプラットフォームは「Boards」と呼ばれるクラウドワークスペースを通じて、職場での迅速な共有とコラボレーションに重点を置いています。ここでは、Pinterestのようにコンテンツを視覚的に整理できます。
ワークスペース外への共有も、直接ダウンロードやソーシャルメディア経由で簡単に行えます。ただし、他のGreenshot代替ツールに搭載されている高度な画像編集機能やOCRテキスト抽出機能は備えていません。
Droplrの主な機能
- 最大10GBの大容量ファイルを、シンプルなドラッグ＆ドロップ機能で転送
- 共有コンテンツをセキュリティするため、自動削除タイマー、パスワード、アクセス許可の設定を行いましょう
- 共有ファイル、スクリーンショット、録画データを、個人用クラウドワークスペースで保存・管理。分類、タグ付け、検索機能を備えています。
Droplrの制限事項
- プラットフォームにアップロードした文書は、サードパーティ製ツールなしでは編集できません
Droplrの価格
- Pro Plus: ユーザーあたり月額8ドル
- チーム: ユーザーあたり月額9ドル
- *企業: カスタム価格
Droplrの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (390件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (110件以上のレビュー)
実際のユーザーはDroplrについてどう評価しているのか？
G2レビューからの引用：
ファイルやスクリーンショットを共有できるスピードと、アップロードしたファイルがクリップボードにコピーされる機能が本当に気に入っています…Dropboxのようなサービスを使うよりもずっと速いです！職場のMacではたまにアップデートが少し不具合を起こすようですが、おそらく私だけの問題でしょう…
ファイルやスクリーンショットを共有できるスピードと、アップロードしたファイルがクリップボードにコピーされる機能が本当に気に入っています…Dropboxのようなサービスを使うよりもずっと速いです！職場のMacではたまにアップデートが少し不具合を起こすようですが、おそらく私だけの問題でしょう…
📚 詳細はこちら：ビデオ制作プロジェクト管理ガイド
6. PicPick（軽量なスクリーンショット編集と注釈に最適）
PicPickはスクリーンショットツール、画像エディター、色ピッカー、カラーパレット、ピクセル定規、分度器、十字線、さらにはホワイトボード機能を一つにまとめたツールです。通常のスクリーンショット撮影に加え、スクロールウィンドウキャプチャ機能により長い文書を一括でキャプチャできる点が便利です。
内蔵エディターでは、トリミング、サイズ変更、テキストや形の追加が可能です。とはいえ、プロレベルの複雑さに煩わされることはありません。
タスクバーに常駐し、シンプルなコンテキストメニューからすべてにアクセスできるため、必要な時まで邪魔になりません。さらに、PicPickは個人利用は完全無料ですが、商用ユーザーはライセンス購入が必要である点にメモしてください。
PicPickの主な機能
- ドロップシャドウ、フレーム、透かし、モザイク、モーションブラーなどの効果を適用
- ピクセル定規、分度器、十字線、拡大鏡などのグラフィックツールで測定・位置合わせを行い、精密なデザインを支援します
- カラーピッカーとカラーパレットツールから色を選択・管理し、画面上の任意の位置から配色を特定、一致させ、作成できます。
PicPickのリミット
- Windows専用ソフトウェアであるため、MacやLinuxユーザーにとっては利用しづらい問題があります。
PicPickの価格
- Free
- 個人向け:* ユーザーあたり年間30ドル（ユーザーごとに2台のコンピューターにインストール可能）
- チーム年間プラン:* 1ユーザーあたり年間120ドル（5ユーザー向け）
- シングルライフタイム: ユーザーあたり55ドル
- チーム向け永久ライセンス: ユーザーあたり55ドル
- 企業ライフタイム: *2,400ドル
PicPickの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
🔍 ご存知ですか？ 「記録（record）」という言葉は1300年頃に遡り、元々は「書き記された証言」または何かを公式に文書化する行為を意味していました。これは古フランス語のrecord（記憶、声明、報告）と中世ラテン語のrecordumに由来し、いずれも記憶のために何かを保存するという概念に関連しています。
📚 こちらもご覧ください:録画した画面をトリミングしてビデオ品質を向上させる方法
7. Lightshot（素早く簡単なスクリーンショットに最適）
スクリーンショットを素早く取得して即座に共有したいなら、Lightshotが最適なツールです。領域を選択し、簡単な編集を加え、余計な機能に煩わされることなくサーバーへアップロードできます。
Greenshotとの決定的な違いはエクスポート処理にあります。ファイルをローカルに保存してから共有方法を考える代わりに、「アップロード」をクリックするだけで共有可能なリンクを取得できます。このprnt.scリンクは電子メール、チャット、SNSなどすべてで機能し、一部のファイル共有サービスのようにリンク切れになることもありません。
編集ツールは基本的な機能に限定されています。テキスト、矢印、形、ハイライトの追加が可能ですが、それ以上の機能はありません。Windows、macOS、Ubuntuに対応しており、ウェブベースの仕事用にブラウザ拡張機能も提供されています。
Lightshotの主な機能
- すべてのスクリーンショットを個人用ギャラリーで追跡し、文脈を説明するキャプションを追加できます
- 何かをキャプチャするだけで、関連するビジュアルコンテンツを手動で検索することなく見つけることができます
- アカウントを作成してオンラインギャラリーの画像をビュー・削除し、スクリーンショット履歴にアクセスしてキャプチャを管理しましょう
Lightshotのリミット事項
- スクロールキャプチャ、注釈オプション、OCR、自動化機能などの高度な機能が不足しています
Lightshotの価格
- Free
Lightshotの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (130件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (30件以上のレビュー)
実際のユーザーはLightshotについてどう評価しているのか？
実際のユーザーからの短い抜粋：
Lightshotの直感的で使いやすいインターフェースが気に入りました。スクリーンショットの撮影と編集が驚くほど簡単です。即時共有オプションと多彩な編集ツールも際立っており、素早い注釈付けや様々なプラットフォームとのシームレスな連携が可能です…
Lightshotの直感的で使いやすいインターフェースが気に入りました。スクリーンショットの撮影と編集が驚くほど簡単です。即時共有オプションと多彩な編集ツールも際立っており、素早い注釈付けや様々なプラットフォームとのシームレスな連携が可能です…
📚 詳細はこちら：ブラウザ画面の録画方法
📚 こちらもご覧ください:画面録画に音声を追加する方法
8. Gyazo（自動アップロード機能付き、高速画像・GIFキャプチャに最適）
スクリーンレコーダーGyazoの無料バージョンでは、最大7秒間のHD GIFやビデオが作成可能。プリントスクリーンを押すだけで、リンクが即座に生成されます。Proバージョンにアップグレードすると、より長い動画キャプチャ（最大3分間）や画像からテキストを抽出するOCRスキャン機能が利用できます。
AI生成の代替テキスト説明も利用可能で、アクセシビリティ対策や過去のキャプチャ内容の記憶に便利です。Freeプランの編集ツールは基本機能（矢印とハイライトのみ）ですが、Proプランではテキスト、形、ぼかし効果に加え、クリエイティブな表現に使えるステッカーも追加されます。
即時アップロード機能については賛否両論です。クラウドホスト型リンクにより、リモートチームでの共同作業や迅速な視覚的コミュニケーションに適しています。ただし、ローカル環境での保存を希望する場合やキャプチャ内容の制御を強化したい場合には、クラウド優先のアプローチがリミットとなる可能性があります。
Gyazoの主な機能
- キャプチャをオンライン履歴で整理し、アプリ名・ページタイトル・日付で検索可能
- ホットキーをカスタムして、素早くシームレスなスクリーンショット撮影を実現
- ブラウザ上でGyazoリンクにカーソルを合わせると即座にプレビュー表示され、クリックせずに素早く視覚確認が可能になります
Gyazoの制限事項
- 仮想プロジェクト管理 向けのタスク連携、クラウド共同作業、高度なエクスポートオプションといった追加機能は見つかりません
Gyazoの料金プラン
- Free
- Gyazo Pro: ユーザーあたり月額4.99ドル
- Gyazo Teams 月額10ドル/ユーザー
Gyazoの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはGyazoについてどう評価しているのか？
あるレビューアによれば：
プレミアムユーザー向けに提供されている「tin eye」スタイルの画像検索は非常に便利そうです。広告付きユーザー向けに、少なくとも簡易バージョンが利用可能だとありがたいです。また、GIFやビデオのスクリーン録画のリミットが長くなると良いですね（ただし、これは有料アカウントが必要になるのは当然でしょう）。
プレミアムユーザー向けに提供されている「tin eye」スタイルの画像検索は非常に便利そうです。広告付きユーザー向けに、少なくとも簡易バージョンが利用可能だとありがたいです。また、GIFやビデオのスクリーン録画のリミットが長くなると良いですね（ただし、これは有料アカウントが必要になるのは当然でしょう）。
🧠 豆知識：1993年、初のグラフィカルウェブブラウザ「Mosaic」には、実は「グループ注釈機能」という機能が組み込まれていました。これにより、誰もが任意のウェブページにコメントを付けられるようになっていたのです。サーバーのリミットによりこの機能は廃止されましたが、その発明者であるマーク・アンドリーセンは今もこう考え続けています——もし知識の上に知識を重ねるこの能力が維持されていたら、インターネットはどう進化していたのか、と。
📚 こちらもご覧ください:PowerPointプレゼンテーションをビデオで録画する方法
9. ScreenRec（プライベートでセキュリティのある画面録画に最適）
Greenshotとは異なり、ScreenRecは「クラウド録画技術」を採用しています。これにより、録画中はすべてが直接クラウドにストリーミングされるため、キャプチャした内容をクリップボードにコピーされたリンクで画面録画を共有できます。
シンプルなインターフェースの裏側では、ScreenRecは企業向けビデオプラットフォーム基盤上で動作しています。非同期ビデオコミュニケーション向けに、コンテンツセキュリティ、プライバシー制御、公開オプション、分析機能といった高度な機能を利用できます。
録画の視聴者や視聴時間を追跡できるため、トレーニング教材やクライアント向けデモに最適です。すべての録画はHD画質で、透かしや時間リミットなしに保存可能。さらに2GBの無料暗号化クラウドストレージでキャプチャを整理できます。
ScreenRecの主な機能
- フレームレート、解像度（最大4K）、オーディオ設定など録画設定をカスタムし、高品質な出力を実現
- 録画したコンテンツに描画ツールやコメントで注釈を付け、鍵のポイントを強調したり指示を提供したりできます。
- タグと検索機能を備えた一元化されたギャラリーで録画を管理・整理
ScreenRecのリミット
- 高度な編集機能とローカルストレージ管理機能に欠ける
ScreenRecの価格
- Free Forever
- プロ版: ユーザーあたり月額8ドル
- プレミアムプラン: 5ユーザーで月額81ドル
ScreenRecの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
ScreenRecについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
あるユーザーが次のようなフィードバックを共有しました：
チームリーダー兼グラフィックデザイナーとして、画面録画ツールは私にとって重要です。ビデオを録画し、部下に共有して随時指導する必要があります。このツールはまさに便利…UXがあまり良くない点を除けば、特に不満はありません。また、録画品質が720pのみという点も残念です。
チームリーダー兼グラフィックデザイナーとして、画面録画ツールは私にとって重要です。ビデオを録画し、部下に共有して随時指導する必要があります。このツールはまさに便利…UXがあまり良くない点を除けば、特に不満はありません。また、録画品質が720pのみという点も残念です。
📚 こちらもご覧ください:Chromeでスクロールスクリーンショットを簡単に撮影する方法
10. Camtasia（高度なビデオ編集とチュートリアルに最適）
複雑なビデオ編集ソフトを習得せずにプロ品質のトレーニングビデオを作成したいなら、Camtasiaが最適です。教育者、マーケター、トレーナー、そしてプロフェッショナルなマルチメディアコンテンツを迅速に必要とするすべての人々のために特別に設計されています。
音声テキスト変換機能はOpenAIのWhisper技術を採用し、数十言語で正確な字幕を自動生成します。ソーシャルメディア風のテキスト形式で表示されるAI生成字幕は、8種類のプリセットスタイルからカスタム可能です。
Camtasia Revの/AI編集機能は、あらゆるビデオを迅速かつ簡単に編集可能。編集後は、プロがデザインしたレイアウトやエフェクトを録画に自動適用できます。
Camtasiaの主な機能
- カスタムテーマとテンプレートで、ビデオのブランドイメージを統一
- シングルウィンドウ録画機能で画面と音声の録画を単一アプリケーションに限定。これにより通知やアプリのポップアップを回避できます
- マルチトラック編集、カーソル効果、グリーンスクリーン機能といった高度なオプションを、急な学習曲線なしに活用できます
Camtasiaの制限事項
- 長いビデオの編集時には動作が重くなるため、ビデオを分割する必要があり、時間がかかります
Camtasiaの価格
- Camtasia Essentials: 179.88ドル/年（ユーザーあたり）
- Camtasia Create: ユーザーあたり年間249.00ドル
- Camtasia Pro: $599.00/年（ユーザーあたり）
- ビジネスプラン: 1ユーザーあたり年額198.00ドル
- 企業: カスタム価格
Camtasiaの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (1,590件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (440件以上のレビュー)
実際のユーザーはCamtasiaについてどう評価しているのか？
AppleのFinal Cut ProやAdobe Premiereなどの高機能ソフトウェアに比べ、高速かつコストパフォーマンスに優れた代替ツールです…ただし、長尺/大容量のビデオファイルを扱う際には代替手法が必要となる場合があり、そうでないとシステムが重くなる可能性があります…*
AppleのFinal Cut ProやAdobe Premiereなどの高機能ソフトウェアに比べ、高速かつコストパフォーマンスに優れた代替ツールです…ただし、長尺/大容量のビデオファイルを扱う際には代替手法が必要となる場合があり、そうでないとシステムが重くなる可能性があります…*
🔍 ご存知でしたか？ 植民地時代のニューイングランドで政治王朝として知られるウィンスロップ家は、熱心な書籍注釈者の一族でもありました。彼らは3世代にわたり、大西洋を越えてさえも、書き込み入りの蔵書を継承したのです。
📚 こちらもご覧ください:画面録画に最適なCamtasia代替ツール
11. Screenpresso（スクリーンショットの撮影とドキュメント作成に最適）
ScreenpressoはWindows専用のスクリーンキャプチャ・録画ツールです。スクロールスクリーンショットを含む複数のキャプチャモードをサポートし、すべてを内蔵ワークスペースに自動保存して素早くアクセスできるGreenshotの代替ツールを求めるユーザー向けです。
編集ツールでは、矢印、ステップ番号、注釈、影などの効果を追加できます。これらの機能により、Screenpressoはチュートリアルやバグ報告に適しています。さらにScreenpressoは、キャプチャをフォーマット済みのPDF、Word、HTMLガイドにエクスポートすることで完了するドキュメントを生成します。これはGreenshotにはない機能です。
ビデオ撮影にはScreenpressoがHD画質での画面録画を可能にし、音声やウェブカメラの重ね合わせも対応。無料バージョンで基本機能はカバーできますが、Proバージョンでは動画のトリミング、ドキュメント生成、OCRなどの機能がロック解除されます。
Screenpressoの主な機能
- 編集ツールや電子メールクライアント、その他のプログラムへドラッグ＆ドロップで操作できる「ワークスペース」ウィジェットに、すべての編集内容を保存できます。
- 143以上のオンラインサービスと連携可能（Screenpresso Cloudを含む）
- 柔軟な遅延キャプチャオプションでマウスカーソルやコンテキストメニューを捕捉し、正確なドキュメント作成を実現
Screenpressoのリミット
- スクリーンショットを撮影後、結果が不適切な場合、単に保存または破棄を選択するのではなく、キャプチャプロセスを再起動する必要があります。
Screenpressoの価格
- Free
- プロ版: ユーザーあたり29.99ドル（1回限りの購入）
- 企業: 無制限ユーザー向け $2,190.00 (1回限りの購入)
Screenpressoの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (30件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
実際のユーザーはCamtasiaについてどう評価しているのか？
このレビュアーの評価をご覧ください：
軽量なソフトウェアはまさに至福。当社のツールとの連携が驚くほど簡単です。文字通りすべてを一瞬でスクリーンショットし、不具合は一切発生しません…拡張スクリーンショット機能は少々扱いにくく、時折失敗することもありますが、実際に遭遇したことはごく稀です。総合的に見て非常に便利なツールです
軽量なソフトウェアはまさに至福。当社のツールとの連携が驚くほど簡単です。文字通りすべてを一瞬でスクリーンショットし、不具合は一切発生しません…拡張スクリーンショット機能は少々扱いにくく、時折失敗することもありますが、実際に遭遇したことはごく稀です。総合的に見て非常に便利なツールです
📚 こちらもご覧ください:Macで音声付き画面録画を簡単に行う方法
