代理店向け AI キャンペーン実行：ツール、ワークフロー、ベストプラクティス

素晴らしい戦略を満載したスライドを用意したのに、クライアントはキャンペーンをより迅速に進め、より多くの収益を上げることができるかどうかだけに関心があった。投資額を増やすことなく。🙄

クライアントの期待がかつてないほど高まり、厳しい予算が利益率を圧迫する中、優れた戦略プランだけでは不十分です。

また、時間とエネルギーを浪費する、遅くて手作業のワークフローに代わる手段も必要です。

代理店向けの AI キャンペーン実行により、これらはすべて実現可能です。AI と機械学習により、キャンペーンの構想、反復、最適化を半分の時間で実行し、広告費用対効果 (ROAS) の向上を実際に確認することができます。

どのように？

このブログ記事では、無駄のない、同業者同士の率直な解説で、以下の内容を解説します：

代理店が AI を活用すべき理由

賢くやる方法

成果をもたらすツール（ ClickUp 、HubSpot など）

AI マーケティングの努力の実際の ROI を測定する方法、および

避けるべき落とし穴

実行エンジンを強化する準備はできましたか？詳細はこちら。

代理店がキャンペーン実行に AI が必要な理由：主なユースケース

AI を活用していない代理店がすでに遅れをとっている理由、そして AI を採用している代理店がタイムラインと収益を刷新している理由について、ご説明いたします。

より創造的な成果物、より迅速な実行

代理店は、Midjourney や ElevenLabs などの生成型 AI ツールを使用して、ピッチやキャンペーン用のビジュアルやナレーションのモックアップを作成しています。これにより、複雑なコンセプトを数ヶ月ではなく数週間で実現し、より大規模なキャンペーンを勝ち取ることができます。

これは、クリエイティブ重視の実行においても同様です。

📌 たとえば、BETC では、Woolite のリローンチのために、AI によって生成された「Fluffy GOAT」という文字（衣服のケアにおいて「史上最高」を意味する）をチームで作成しました。この取り組みは、ブランドの威信を維持し、控えめな予算で実現しただけでなく、通常 3 ヶ月から 6 ヶ月かかる作業を6 週間で完了することができました。

予測データ分析とより効率的な予算配分

キャンペーンが開始されると、従来のレポート作成では数日遅れてしまうため、最適化が遅れてしまうことがよくあります。

AI は、ライブのキャンペーンパフォーマンスデータを分析し、実行中に変数を調整することで、この状況を一変させます。また、スマートアルゴリズムにより、最も反応の良いオーディエンスセグメントを特定し、最も効果の高い場所に予算を割り当て、広告費の無駄を削減します。

📌 例として、ロレアル社があります。同社は、マーケティング予算を最大限に活用したいと考えていました。WPP の Choreograph と提携し、オーディエンスデータとリアルタイムのパフォーマンスシグナルを分析するカスタム AI アルゴリズムを導入しました。 その結果、よりスマートな広告ターゲティングと、追加費用なしで有料ソーシャルメディアの予算効率が 22% 向上しました。

チャネル横断的なスケーラビリティ

ソーシャルから検索、電子メールに至るまで、AI により手作業による努力を倍増させることなく、マルチチャネルの連携が可能になります。資産を大規模に調整、スケジュール設定、ローカライズし、あらゆる場所でブランドの一貫性を維持することができます。

その証拠をご覧ください。

📌 Mediatech 社の子会社である NT Technology は、電子メール、ソーシャル、アプリ内メッセージなど、さまざまなチャネルにおける顧客エンゲージメントの向上を目指していました。AI 導入以前は、キャンペーンはサイロ化しており、メッセージの順序も決まっておらず、パーソナライゼーションもごくわずかでした。 同社は、Streamlogic の AI 搭載クロスチャネルオーケストレーションエージェントを導入し、あらゆるタッチポイントでのメッセージングを同期し、各ユーザーの行動に合わせてコンテンツをリアルタイムで調整しました。 12 か月間の結果は劇的でした。エンゲージメントは 180% 増加し、顧客離職率は 62% 減少し、この取り組みは 312% の ROI を達成しました。

ワークフローの自動化

かつて、キャンペーンの立ち上げはプロセスの最も時間のかかる部分でした。クリエイティブチーム、メディアチーム、運用チーム間の引き継ぎに何日もかかっていました。現在では、AI 駆動の展開ツールによって、その遅れは数時間に短縮されています。

Omnicom Media Group Hong Kong は、Windsor.ai のパイプラインを使用してオムニチャネルのレポート作成を自動化し、週 40 時間の手作業時間を削減しました。また、ほぼリアルタイムのデータフィード、1,900 以上の広告アカウントの統一されたガバナンスを実現し、アナリストは戦略的な洞察とクリエイティブのテストに集中できるようになった。

AI と従来のキャンペーン実行の比較

AI が上記のすべてをよりうまく実行できる理由をご存知ですか？

AI と従来のキャンペーンワークフローを直接比較した表は、次のとおりです。

基準 伝統的な実行方法 AI による実行 スピードと反復改善 アイデア発想とクリエイティブ段階は長引くことがあります——数週間、場合によっては数ヶ月にも及ぶことがあります。 AI ツールにより、モックアップ、ナレーション、ビジュアルストーリーボードを数時間から数日で作成 オーディエンスターゲティング 手動でのオーディエンスセグメンテーション、推測、繰り返し作業 AI は膨大なデータから学習し、マイクロセグメント化されたコンバージョン率の高いオーディエンスを提供します。 予算管理と最適化 キャンペーン終了後に手動で再配分；反応時間が遅い キャンペーン実行中の動的な予算調整 クリエイティブテスト A/Bテストは手間がかかり、時間がかかります。 大規模なマルチバリエイトクリエイティブテストにより、迅速な学習ループを実現します。 効率性とスケール 手作業によるタッチポイント、エラーのリスクが高い 自動化されたワークフローにより、代理店は戦略立案や制作に時間を割くことができます。

そのメリットは明らかですが、AI を活用したキャンペーン実行をどのように導入すればよいのでしょうか？

もちろん、適切なツールセットも必要です。

代理店のDNAは、明確性、スピード、コラボレーション、そしてシームレスな実行力です。AIキャンペーン管理ツールも同様であるべきです。

未来に備えた代理店様のAI キャンペーン実行を簡素化する5 つのプラットフォームをご紹介します。

ClickUp Brain：AI ワークフローのコパイロットが活躍

大手クライアントのキャンペーンキックオフを指揮していると想像してみてください。ブリーフ、ドキュメント、Slack のスレッドに情報が散らばり、締め切りとの戦いが繰り広げられています。

そこで、ClickUp Brain が、代理店のニューラルエンジンとして登場します。ClickUpBrain は、知識、ワークフロー、人、アクションを結びつけます。世界最も完全な仕事用 AI として、ClickUp および接続されたアプリ全体のすべてのデータのコンテキストを保持し、代理店の 1 週間の作業時間を 1 日分以上削減します。

具体的には次のような内容です：

ステップ 1：断片化された情報から統一された戦略へ

散在する情報源から目標を探し出す代わりに、Brain に「最新の Slack のディスカッションとクライアントのドキュメントに基づいて、キャンペーンの概要と成果物を要約してください」とプロンプトを出します。数秒で、Brain は明確で範囲が明確なプロジェクトの概要を作成します。

また、クライアントのブリーフをゼロからブレインストーミングすることもできます。

ClickUp Brain の AI を使用して、詳細なコンテンツやクリエイティブブリーフを作成

インテイクフォーム、ドキュメント、キックオフコール、過去のプロジェクトパターンから、構造化されたClickUp タスク、マイルストーン、関連コンテンツのカレンダーテンプレートも作成します。

その結果、ブリーフの準備やタスクの割り当てといった管理業務から、価値の高い戦略立案、メッセージ発信、クライアントとの関係構築といった業務に時間を割くことができるようになります。

ステップ 2：推測ではなく、オンデマンドでアイデアを生成

Brainはあなたのクリエイティブな相棒でもあります。

「高級マットレスブランドの屋外キャンペーンテーマのアイデアを 3 つ、トーンとメッセージの例とともに生成してください」と依頼すると、ワークスペース、キャンペーン履歴、ブランド資産などのコンテキストから、ターゲットオーディエンスに合わせた、考え抜かれたコンセプトが即座に提供されます。複雑なプロンプトエンジニアリングは必要ありません。

💡 プロのヒント: Brain を使用してクリエイティブな画像を生成し、アイデアを現実のものにすることもできます。また、調査やテキスト生成には、GPT、Claude、Gemini などの最新モデルを 1 つのワークスペースで切り替えて使用することができます。

ステップ 3：オートパイロット AI エージェント を使用して、インテリジェンスをアクションに変える

さあ、ClickUp のオートパイロットエージェントを起動しましょう。

🤝 フレンドリーなリマインダー： ClickUp Autopilot Agents は、ワークスペース内の特定のトリガー（タスクの承認やステータスの変更など）を監視し、複数のステップからなるアクションを自動的に実行する、プロアクティブで自律的な AI 搭載のワークフロー自動化機能です。タスクの割り当て、フィールドの更新、クライアントへの最新情報の送信、ツール間の作業の移動などを行うことができ、チームの手作業による引き継ぎを削減し、キャンペーンをボトルネックなく進行させることができます。

キャンペーンリストで 1 つ設定します：*「ブリーフが「承認済み」とマークされたら → クリエイティブおよびメディアのリードにタスクを割り当て、期日を設定し、Slack に進捗の概要を投稿する。

📌 AI エージェントのワークフローの例：

以下のビデオで、オートパイロットエージェントの作成方法をご覧ください 👇🏽

ステップ 4：リアルタイムの調整と発見

仕事が進むにつれて、Brain は常に稼働し、次のような質問に答えられます。「ニュースレターのデザインの最新情報は？」または 「前回のキャンペーンのパフォーマンス要約を見せて。」

さらに、ClickUp のエンタープライズ AI 検索は、タスク、ドキュメント、チャット、さらには Slack や Gmail などの接続アプリも検索して、適切なリソースをすぐに利用できるようにします。

ClickUp Brain を使用すると、キャンペーンのプラン、進捗、パフォーマンスに関する質問に即座に回答を得ることができます。

2. AdCreative.ai：オンデマンドで高性能なクリエイティブ

コンバージョンに最適化されたビデオ、バナー、広告コピーを、わずか数秒で作成できることを想像してみてください。AdCreative.ai は、テンプレートと AI スコアリングを活用して、インパクトのあるクリエイティブを迅速に作成、反復、拡大し、CTR とコンバージョン率を最大 14 倍向上させます。

Product Videoshoot AI モデル を使用すると、静止した製品画像をほぼ瞬時にビデオ製品広告に変換することができます。AI が提案するプロンプトを使用してスピードアップしたり、独自のプロンプトを作成して最良の結果を得ることができます。

多言語バージョン、リッチメディア、アプリ内広告など、AI マーケティングツールがすべて揃っています。レビューでは、A/B テスト、ダイナミックバージョン管理、プラットフォーム内でのキャンペーンスケジュール設定などのサポートが充実していると高い評価を得ています。

3. Predis.ai：代理店向けのソーシャルメディア管理コパイロット

ソーシャルメディアがチームの帯域幅を消費しているなら、Predis は投稿のアイデア出し、作成、スケジュール設定をワンストップで実現するツールです。クライアントの承認が必要ですか？このツールでも対応可能です。

また、UGC アバタービデオや製品広告の作成、競合他社のインサイトによるコンテンツの充実、パフォーマンスの向上にも最適です。API を使用して、ロゴ、色、声、トーンなど、ブランドの一貫性のあるカルーセル、ビデオ、ミーム、キャプションを作成できます。その後、1 つのカレンダービューで、複数のプラットフォームにスケジュールを設定できます。

🧠 興味深い事実： ClickUp のアンケート回答者の 47% は、手動タスクの処理に AI を使用したことがないものの、AI を導入した人の 23% は、作業負荷が大幅に軽減したと回答しています。

4. HubSpot：キャンペーンを実行する AI

HubSpot の AI レイヤーであるBreeze AI Agents は、オールインワンの HubSpot マーケティングプラットフォーム内に組み込まれています。そのため、別々のツールを駆使したり、システム間でデータが失われるリスクを冒したりする必要はありません。

AI マーケティングエージェントは、チーム内の共同戦略家のような存在であり、次のようなことを行います。

アウトリーチメッセージの草案作成

行動と適合度に基づいてリードを評価し、

購入意欲の高い見込み客を即座に発見し、営業チームとマーケティングチームが重点的に取り組むべき分野を正確に把握できるようにします。

Breeze は、電子メールやソーシャルメディア用のコンテンツを自動的に作成し、ブランドのトーンに合わせてコピーを適応させることもできます。これを、過去のエンゲージメントパターンに基づいて最適化された送信時間と組み合わせることで、チームが手作業に時間を費やすことなく、パーソナライズされたキャンペーンを適切なユーザーに届けることができます。

また、進行中のキャンペーンの健康状態を迅速に確認したい場合は、Breeze Copilot にパフォーマンスの要約を平易な英語で作成するよう依頼することができます。この要約には、重要なメトリクスやトレンドも記載されているため、生のレポートを詳しく確認することなく、調整を行うことができます。

5. Smartly：エンタープライズグレードの AI 搭載広告自動化およびクリエイティブスケーリング

Smartlyは、高ボリュームでクロスチャネルのキャンペーンを管理する代理店向けに設計された広告プラットフォームです。一貫性、スピード、スケールが不可欠な環境において、最適なソリューションを提供します。

このプラットフォームの中心となる AI Studio は、作成と最適化の境界線を曖昧にします。1 つの静的な広告セットを作成して、それがあらゆる場所で機能することを期待する代わりに、AI Studio は、縦長の TikTok ビデオ、正方形の Instagram 投稿、ディスプレイバナーなど、あらゆるフォーマットやプラットフォームに合わせてダイナミッククリエイティブを自動的に調整します。これにより、メッセージは、表示場所に関係なく、鮮明で、その場にふさわしいものになります。

Smartly Media は、クリエイティブだけでなく、キャンペーンの自動化も担当し、反復的なセットアップ、ターゲティング、予算配分などのタスクを処理するため、チームは戦略とストーリーテリングに集中できます。すべてのチャネルのパフォーマンスデータを、1 つの見やすいダッシュボードに集約します。ここでは、特定の地域でどのクリエイティブバリエーションが成功しているか、どのオーディエンスセグメントがコンバージョンを最も促進しているかなど、実用的なインサイトを得ることができます。

代理店向けに AI キャンペーン実行を導入する方法

さあ、AI を活用したキャンペーン実行を理論から現実のものにしましょう。

あなたが、持続可能な靴ブランドのために 3 ヶ月間のオムニチャネルキャンペーンを展開する、中規模のクリエイティブエージェンシーの責任者だと想像してみてください。クライアントの予算はそれほど多くはありませんが、期待は極めて高く、2 つの地域におけるオンライン販売と市場シェアの測定可能な向上を求めています。

マーケティングチーム向けの ClickUp のような AI 搭載のキャンペーン管理プラットフォームを使用すると、これを実現できる方法を具体的にご紹介します。

より視覚的な学習タイプの方 ClickUp を使用して、ClickUp でキャンペーンをプランニングする方法をご覧ください。

プランを、明日から実行できるステップに分割しました。

ステップ 1：目的と制約を明確にする

AI ツールに触れる前に、成功の定義と妥協できない点を明確に決めておきましょう。

それをうまく行う方法：

ステップ 2：データと過去の学習内容を監査する

AI は、トレーニングに使用したデータの質に比例してその性能を発揮します。オーディエンスリストが古くなっていたり、クリエイティブの結果がファイルやフォルダに散らばっている場合、不適切な推奨事項が提示される可能性が高くなります。

それをうまく行う方法：

データソースを整理してください。 CRM、分析、広告アカウント、電子メールリスト、eコマースデータを確認し、最終更新日を確認してください。

クリーンアップとセグメンテーション。 重複を削除し、行動や最新情報に基づいてオーディエンスにタグを付け、クリエイティブアセットにメタデータ（キャンペーン名、パフォーマンスメモ、その他の必要な詳細情報）が確実に付加されるようにします。

貴重な情報を掘り起こしましょう。 過去のキャンペーンで最もパフォーマンスが高かったクリエイティブ、その背景（季節、地域、オファー）、およびパフォーマンスの低かったクリエイティブを特定し、現在のマーケティング戦略に活かしましょう。

🦄 ClickUp のサポート内容： この作業を 10 倍高速化したいとお考えですか？ClickUp の AI エンタープライズ検索を使用して、「第 4 四半期のパフォーマンスが最も高いクリエイティブ」を検索したり、ClickUp Brain に「CTR が 5% 以上の電子メールセグメント」を ClickUp タスク、ドキュメント、統合ツールから取得するよう依頼したりすることができます。5 つの異なるツールに手動でログインする必要はありません。 ClickUp の AI エンタープライズ検索で、断片化したワークフローを統合

ステップ 3：クリエイティブとテストのプランを構築する

短い実験マトリックス（テスト内容、成功基準、最小サンプルサイズ）を定義し、バリエーションとローカリゼーションのテンプレートを作成します。ここで AI が共同戦略家としての役割を果たします。

それをうまく行う方法：

3つの大きなクリエイティブ角度からスタート。 例えば、当社のサステナブルシューズブランドの場合、以下の3つが考えられます：「エコ・ラグジュアリー」、「都市生活に最適な耐久性」、そして「意識の高いスタイル」。

実験をプランニング。 1 つの静的な広告ではなく、バリエーションのマトリックスを作成します。3 つの見出し × 3 つの画像 × 2 つの CTA = 18 種類の組み合わせそれぞれを異なるマイクロオーディエンスに割り当てます。

3つの見出し × 3つの画像 × 2つのCTA = 18の組み合わせ

各ターゲットを異なるマイクロオーディエンスに割り当てる

テスト基準を事前に作成。 キャンペーン開始前に、バリエーションのプロモーションまたは一時停止のパフォーマンスのしきい値を決定。

3つの見出し × 3つの画像 × 2つのCTA = 18の組み合わせ

各ターゲットを異なるマイクロオーディエンスに割り当てる

🦄 ClickUp のサポート内容： North Star の概要を ClickUp Brain に入力し、「サンプル見出し、キャプション、ビジュアルプロンプトを含む 3 つのクリエイティブなアプローチ」をリクエストすることができます。* 承認されたものは、資産タイプ、ステータス、テスト対象者などの列を含むClickUp テーブルビューに、個別のタスクとしてドロップします。AI によって生成されたドラフトを各タスクに直接添付することで、デザインチームはファイルを探して追いかけることなく、反復作業を行うことができます。 ClickUp のテーブルビューで AI マーケティングキャンペーンのタスクを管理

⚡️ テンプレートアーカイブ：コンテンツ作成テンプレート

ステップ 4：反復的な作業を自動化する

キャンペーン実行が失敗する原因は、クリエイティブの承認や広告配信に貴重な時間を費やしてしまうからです。

それをうまくやる方法：

引き継ぎをマップ化。 仕事の人やプラットフォーム間の移動（クリエイティブからメディア、クライアントからアカウントマネージャーなど）を毎回特定します。

トリガーを自動化します。 例：「広告セット A」のクリエイティブが承認されたら、自動的にメディアバイヤーに送信し、トラフィッキングシートにマークします。

例外ルールを設定します。 ファイルサイズチェックに失敗したり、ローカリゼーション要件を満たしていないアセットは、そのまま放置せずにレビューの対象としてフラグを立てます。

🦄 ClickUp の支援内容：カスタム ClickUp オートパイロットエージェントを割り当てて「承認済み」ステータスを監視し、以下の作業を行います。 メディアのローンチタスクを作成する

承認されたプレビューを Slack でクライアントに通知

キャンペーンアーカイブフォルダにアセットを記録 これにより、新製品の発売を円滑に進めることができると同時に、上級チームはファイルの受け渡しに時間を割くことなく、戦略立案に専念することができます。 ClickUp Autopilot Agents を使用して、毎日のタスクを短時間で完了しましょう。

📚 こちらもご一読ください：マーケティングの自動化に AI を活用する方法

ステップ 5：チャネル全体に展開および調整

マルチチャネルのローンチは、バージョン管理が大変で悪名高い作業です。あるプラットフォームで古い見出しが掲載されたり、別のプラットフォームで季節限定オファーが掲載されなかったりといった事態は避けたいものです。

それをうまく行う方法：

最終的な資産を一元化。 1 つのフォルダ、1 つの命名規則、およびチーム全体で確認できる最終的な承認プロセスを作成します。

スケジュールを同期。 電子メール、ソーシャル、有料、アプリ内広告キャンペーンが、最大の効果を得るために正しい順序で公開されるようにします。

スマートにローカライズ。 AI 翻訳および文化適応ツールを活用して規模を拡大し、ニュアンスを反映するために人間によるレビューを追加

ステップ 6：モニタリング、最適化、およびアトリビューション

ここが、多くのキャンペーンが停滞するか、修正が遅すぎるポイントです。

それをうまくやる方法：

リアルタイムのアラートを設定します。 例：「CTR が 1.2% を 6 時間以上下回った場合、Slack に通知を送信します。

しきい値に基づいて対応。 成功メトリクスを達成した勝者バリエーションをすぐにプロモーションし、パフォーマンスの低いものは迅速に中止。 増分テストを実行。 クリック数を測定するだけでなく、実際に売上を伸ばしたチャネルやクリエイティブを検証。

🦄 ClickUp のサポート内容： 広告および分析ツールからリアルタイムのパフォーマンス情報を取得できるClickUp ダッシュボードを構築します。BrainAI カードを追加して、「過去 24 時間のパフォーマンスの変化を要約し、次のアクションを提案」し、その推奨事項に基づいて、ダッシュボードから直接実行可能なタスクを作成します。 ClickUp ダッシュボードの AI カードを使用して、すべての仕事のステータス更新とパフォーマンスメトリクスを要約します。

ステップ 7：文書化、学習、拡大

AI プレイブックは、実行を重ねるごとに強化されるはずです。

それをうまく行う方法：

🦄 ClickUp のサポート内容： キャンペーン全体（タスク、自動化、AI プロンプト、レポート作成フォーマットなど）をClickUp テンプレートとして保存できます。クライアントタイプ、地域、キャンペーン目標などでタグ付けすることで、次の関連プロジェクトに簡単に引き出すことができます。もちろん、後で全てをカスタマイズすることも可能です。

ClickUp の仕事用アプリ「Everything」で AI を使用する最大のメリットは、繰り返し使用できるデータ駆動型のシステムを構築できることです。

これは、あなたとクライアントの両方にとって、まさにウィンウィンの関係です。

AI 駆動型代理店キャンペーンの ROI を測定する

結局のところ、データに裏打ちされた証拠がなければ、懐疑的なクライアントや CFO に、AI が優れたキャンペーン結果の成長要因であることを納得させることはできません。

AI によるキャンペーンのROI を測定するための簡単な青写真を以下にご紹介します。

メトリクス このサービスが提供する内容 具体的なアクションプラン ROAS / ROMI 1ドルの広告費がどれだけの収益を生むか キャンペーンごとに追跡し、3 倍以上の収益を上げているバリエーションに予算をリアルタイムでシフト CAC vs. CLV 顧客獲得コストと生涯価値 CAC が CLV/3 を上回っている場合は、顧客維持のためのアップセルを実行するか、ターゲットを絞り込みましょう。 CTR およびコンバージョン率 クリエイティブな魅力とマーケティングの効果 トップクリエイティブを迅速にプロモーションし、コンバージョン率の低いクリエイティブは AI による微調整で再検討 時間短縮 / アセットあたりのコスト AI クリエイティブと従来のクリエイティブの効率の比較 節約できた時間×チームの人件費を計算し、その分をさらなるテストや戦略の深化に再投資しましょう。 インクリメンタル効果 / アトリビューション タッチポイント全体における真の影響力と長期的な価値 ホールドアウトテストを設定し、アルゴリズムによるアトリビューションを活用して AI の威力を最大限に引き出しましょう。

🤝 リマインダー：すべての AI 導入が ROI の向上につながるわけではないため、AI の使用については、戦術的な側面だけでなく、戦略的な側面も考慮してください。

📚 こちらもご一読ください：AI をリードジェネレーションに活用する方法

代理店は AI キャンペーン実行をどのように開始すべきか？

最善の方法は、AI をプロセス全体に一度に導入するのではなく、まずプロセスの一部に導入することから始めることです。その手順は以下の通りです。

1 つのパイロットキャンペーンから始めましょう。 規模は控えめに、つまり、重要度は高いが、迅速に学習できるほどリスクは低い、季節限定のプロモーションや製品発売などを選びましょう。 すべてを基準値として設定します。 AI 導入前に、現在の CTR、CAC、クリエイティブ制作時間、ROAS を記録してください。 マイクロパイロットを展開します。 クリエイティブのバリエーション生成やパーソナライズされたオーディエンスターゲティングなど、1つのコンポーネントに AI を使用し、即時の変化（CTR の向上、CAC の削減）をモニタリングします。 説明責任を強化します。 迅速な増分テストを実施します（例えば、予算の 10% を旧手法のコントロールグループとして留保し、AI を導入した際の向上度を比較します）。 ドキュメントのインサイト。 メトリクスの変化だけでなく、節約できた時間、クライアントの反応、その過程で生まれたクリエイティブな驚きなども把握できます。 拡張性。 成功要素をワークフロー、テンプレート、チームプレイブックに変換することで、次のプロジェクトをゼロから始める必要がなくなります。

🧠 興味深い事実： 広告代理店 WPP では、96,000 人の従業員の半数が、WPP Openプラットフォームを使用して、クリエイティブなアイデアの創出とパーソナライゼーションに AI をすでに活用しています。このプラットフォームは、オーディエンス、ブランド、チャネル、パフォーマンスの 4 つの AI モデルを活用して、顧客体験全体における意思決定を改善します。

代理店キャンペーン実行における AI の活用課題と、その解決方法

AI は代理店の仕事を大幅に強化しますが、摩擦がないわけではありません。以下のヒントを参考にして、不確実性をプロのように乗り切ってください。

創造性と自動化のバランス

AI によって生成された広告コピーは、ベテランのコピーライターが自信を持って作成した手作りの見出しよりも、テストで 18% 優れたパフォーマンスを発揮します。人間的なタッチを番号のために捨てますか？それとも、芸術性を犠牲にしてパフォーマンスを危険にさらしますか？

自動化はパターンによって成功しますが、創造性は多くの場合、そのパターンを打ち破ることから生まれます。AI に過度に依存すると、キャンペーンは技術的には効果的になるかもしれませんが、その効果は短期的なものに留まります。オーディエンスがブランドと深い感情的なつながりを築くことができないリスクがあります。

ソリューション：AI を代替手段ではなく、コンセプト生成ツールとして活用します。AI に最初の草案や迅速なバリエーションの作成を任せ、その成果をクリエイティブリーダーに回して、トーン、文化的なニュアンス、ブランドストーリーを精査します。

プライバシーとコンプライアンスの確保

最先端の機械学習モデルはハイパーパーソナライズド広告を約束しますが、そのパーソナライズが不気味になったりGDPRに違反したりした場合、どうなりますか？

ソリューション：プロセスにプライバシーを組み込む。 広告のパーソナライズに使用してはならないデータポイントのリストを管理

AI モデルを、安全で承認済みの環境で実行し続ける（モデルのトレーニングに、お客様の同意なしにお客様のデータを使用することはありません）。

出力内容をレビューし、意図しない情報の漏洩を防止します。

このフェーズでの徹底した人的監督が、ブランドの法的セーフティネットとなります。

社内チームとクライアントチームの連携

AI はキャンペーンの作成を高速化します。しかし、承認はどうなるのでしょうか？

社内のチームが AI を優先したワークフローを実行している一方で、クライアントが「従来の承認モード」のままでは、AI が数分で作成した成果物の承認に数日かかるという事態に陥ってしまう可能性があります。

ソリューション：クライアントを最初からプロセスに参加させます。AI ワークフローを説明し、AI と人間だけの出力の例を並べて見せ、レビューサイクルの期待値を設定します。

💡 プロのヒント： 新しいクリエイティブのアイデア、テスト結果、パフォーマンスの向上を強調した「AI スナップショット」デッキをクライアントに送信し、結果とともにプロセスに対する信頼を高めていきましょう。

ツールの散在化と統合ギャップの管理

ほとんどの代理店は、1つのAIツールから始めて、すぐに7つのツールを同時に使いこなすことになって、それぞれログイン、請求、学習曲線が異なることに気づきます。Figmaでクリエイティブ、Jasperでコピー、ドキュメントでブリーフ、Sheetsでメディアプラン、Lookerで分析。もはやキャンペーンを管理しているのではなく、動物園を管理しているようなものです。

G2のレビューで確認済み：

ClickUp は、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、ガント、カレンダー）、強力な自動化機能、組み込みのドキュメント、目標、時間追跡など、比類のない柔軟性を 1 つのワークスペースで提供します。チームコラボレーションとプロジェクト管理を一元化することで、Trello、Asana、Notion などの複数のツールを 1 つの統合システムに置き換えることができます。

ClickUp は、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、ガント、カレンダー）、強力な自動化機能、組み込みのドキュメント、目標、時間追跡など、比類のない柔軟性を 1 つのワークスペースで提供します。チームコラボレーションとプロジェクト管理を一元化することで、Trello、Asana、Notion などの複数のツールを 1 つの統合システムに置き換えることができます。

ClickUp のデスクトップ AI コンパニオンであるClickUp Brain MAX を使用すると、AI の拡散も抑制できます。

1 つのサブスクリプションで無限の可能性 複数の AI ツールを個別に購入する代わりに、Brain MAX はそれらを 1 つのコンテキスト対応 AI スーパーアプリに置き換えます。 1 分前には GPT-5 を使って複雑なメッセージの草案を作成し、次の瞬間には、長い文脈の分析のために Claude に切り替え（すべて同じ「Ask AI」ウィンドウから）。異なる UI を学んだり、どのモデルがどのような機能を持っているかを覚える必要はありません。アプリを切り替えたり、多額の費用をかけたりすることなく、各タスクに最適なツールを簡単に選択できます。

Brain MAX を使用して、ClickUp 内からトップ AI モデルを切り替えることができます。

ClickUp Brain MAX の「Talk to Text」機能で、アイデアの収集、指示の共有、作業の完了を 4 倍高速化

最も成功しているチームは、こうした課題を見越して設計を行い、潜在的な落とし穴を競争優位性へと変えています。

実際の代理店事例：キャンペーン実行における AI の活用

AI を活用してキャンペーンの成果を飛躍的に向上させた、マーケティング代理店の3 つの最新の実例をご紹介します。これらの例は、AI が人と連携して、チームの迅速、スマート、そして創造的な業務推進を支援する方法を示しています。

1. ムーブメント戦略 & Intuit: 「Automagical」キャンペーン

Movement Strategy は、Netflix、Warner Bros.、Amazon などのブランド向けに、没入型で文化を駆使したキャンペーンを展開することで知られるクリエイティブエージェンシーです。同社は、Intuit から、個人金融という堅苦しいテーマを、人々が共有したくなるような体験に変えることを依頼されました。

TurboTax、Credit Karma、QuickBooks などの金融ツールを提供する Intuit は、AI を人間味のあるものにし、金融を親しみやすい、さらには楽しいものにしたいと考えていました。

その結果、ユーザーが自分の自撮り写真をアップロードし、自分の金融に関する習慣についていくつかの風変わりな質問に答える、インタラクティブなマイクロサイト「Automagical」が誕生しました。その舞台裏では、生成型 AI が回答を分析し、画像と組み合わせ、2 つの成果物、すなわち、風変わりな「金融オーラ」と、ユーザーのお金の性格を反映したカスタムアバターを作成しました。

🎯 効果：570,000 件以上のエンゲージメントとTikTok でのインタラクションが 62% 増加。インタラクティブなパーソナライゼーションがオーディエンスのエンゲージメントを大幅に高めることを実証しました。 ✅ 代理店にとって重要な理由：AI はブランドキャンペーンに個性を与え、抽象的なソフトウェアツールを感情的な体験に変えることができます。

2. Dept & Omoda：よりスマートなターゲティングで返品率を削減

ファッション小売企業の Omoda は、高い返品率に悩まされていました。収益の 50% 近くが返品によって失われていました。この課題の解決のために、同社はパートナーである Dept 代理店と Google に支援を求めました。

両社は協力して、BigQuery の顧客データと注文データを使用して予測 AI モデルを構築し、その予測結果を Google 広告キャンペーンにリアルタイムで反映しました。これにより、収益性が高く、返品が少ない注文につながる広告を優先的に表示することが可能になりました。

🎯 効果：AI モデルは、注文の 70～75% の収益を正確に予測しました。その結果、Omoda は、Google 広告による収益の返品率が 5% 減少し、利益率が 14% 増加しました。 ✅ 代理店にとって重要な理由：AI は必ずしもクリック数を追及する必要はありません。クライアントが、あらゆる顧客ではなく、最適な顧客を見つけるお手伝いをすることで、収益性を最適化することができます。

3. オグルヴィ、ウェーブメーカー、キャドバリー：#MyBirthdaySong キャンペーン

Ogilvy と Wavemaker は、生成型 AI 技術プラットフォーム（Gan.ai および Uberduck）と提携し、まるで魔法のような体験を実現しました。キャドバリー社のパッケージに貼られた QR コードをトリガーに、AI によって完全にパーソナライズされた誕生日の歌が流れるのです。ユーザーはニックネームと音楽スタイルを選択すると、AI が歌詞、メロディー、ボーカルをリアルタイムで生成します。

🎯 効果：1 週間で20,000 曲以上が生成され、合計 700,000 件以上のユーザーインタラクションが発生しました。 ✅ 代理店にとって重要な理由：AI は、ブランドとの親密さを高める新しいフォームのロックを解除します。このレベルのパーソナライゼーションは、感情的な共鳴、口コミ、共有性を構築し、ブランド力向上に強力な組み合わせとなります。

代理店キャンペーン実行における AI の今後の動向

AI キャンペーンに関しては、代理店は、迅速な実験と厳格な測定を組み合わせ、コンテキストを統合して混乱を回避し、AI を代替手段ではなくチームメイトとして扱う必要があります。

最新のトレンドを見てみましょう：

Agentic/Autopilot AI が現実の業務に導入可能になります。

代理店は、単一のプロンプトによる実験から、複数のステップ（ブリーフ→バリエーションのテスト→モニタリング→スケールアップなど）からなる仕事をプランニングし実行するエージェント型システムへと移行しています。マッキンゼーやその他の調査機関は、エージェント型 AI を注目すべきトップテクノロジートレンドのひとつとして挙げています。つまり、キャンペーンは、システム間で仕事を調整する「仮想チームメイト」によって実行されるケースが増えるということです。

マルチモーダル、マルチLLMの組み合わせが文脈理解で優位性を発揮します。

チームは、数十もの別々の UI を操作したり、AI の乱立に対処したりするよりも、その作業に最適なモデル（ロングコンテキスト、高速クリエイティブ、コード生成など）を選択し、音声や画像入力を使用できるプラットフォームを好むでしょう。これにより、ブリーフ、アセット、分析の統合とコンテキストの保持が向上します。

人間のスキルは、生産から調整や判断へと移行するでしょう。

AI のコンテンツ作成能力が高まるにつれ、人間のマーケティング担当者は、調整と評価の能力を高める必要があります。マシンに指示を与える方法、推進すべきアイデアを決定する方法、AI が生成したコンテンツをまとまりのあるキャンペーンにまとめ上げる方法などを学ぶ必要があります。

真の競争優位性は、プロンプトを入力することではなく、システムを設計し、出力を解釈し、それがブランド、戦略、倫理と整合していることを確認することにあります。つまり、AI は「作る」ことをより多く行い、人間は「意味を作る」ことをより多く行うようになるのです。

最終的な結論は？AI 機能（LLM + アセット履歴 +AI による自動化）を 1 つのコンテキストに応じたワークスペースに統合した代理店は、業務スピードを向上させ、信頼性の高いサービス提供によりプレミアム料金を請求できる可能性が高まります。

誇大広告から習慣へ：AI を代理店の競争優位性にする

その兆しは明らかです。

インテリジェントなキャンペーン実行に関しては、クライアントがテクノロジーの存在にほとんど気付かないほど、AI をワークフローに自然に統合し、結果だけを見える化することが目標となります。

業界を支配する代理店は、最も豪華な技術スタックを持っているわけではないかもしれませんが、人、プロセス、AI を、まるで 1 つのよく調整されたチームのように調整する能力を持っているでしょう。つまり、サイロ化が減り、雑務が減り、クライアントを獲得し、維持するための大きなクリエイティブな変化に、より集中できるということです。

まさにそこに ClickUp が役立ちます。これは単なる AI アドオンではなく、仕事と AI のすべてに対応するアプリです。 Brain MAX は、複数のLLMを1つのプラットフォームで提供します。

Talk to Text は、アイデアを即座にキャプチャする機能です。

ワークスペース全体でのコンテキスト検索 により、作業時間を大幅に短縮できます。

オートパイロットエージェントが承認をスムーズに実行に移します。 ClickUp を使用すると、アイデアの創出から最適化に至るまで、キャンペーンのライフサイクル全体を 1 つの接続されたインテリジェントなワークスペースで実行できます。

このガイドから1つだけ学ぶなら、それは「小規模から始め、すべてを測定し、スタックを統合し、クリエイティブな声をその中心にとどめる」ということです。未来は急速に近づいています。

今すぐ ClickUp に登録して、目標から逃げるのではなく、目標に向かって前進するための青写真を手にしましょう。

よくある質問（FAQ）

1. AI キャンペーン実行とは？

AI キャンペーン実行とは、人工知能を使用してマーケティングキャンペーンのプランニング、作成、展開、最適化を行うことです。AI は、反復的なタスクを自動化し、ターゲティングを改善し、意思決定を迅速化しながら、人間の戦略を主導的な立場に維持します。

2. AI は、大規模なキャンペーンのパーソナライズに役立ちますか？

はい。AI は、オーディエンスをセグメント化し、クリエイティブをカスタマイズし、何千人ものユーザーに 1 対 1 のメッセージを配信すると同時に、ブランドの整合性を維持し、何が効果的かを測定することができます。

3. AI は、クライアントのキャンペーンの立ち上げ時間を短縮するのに役立ちますか？

もちろんです。ブリーフ、アセットの作成、承認、展開のワークフローを自動化することで、AI はローンチまでのタイムラインを数週間から数日、場合によっては数時間に短縮することができます。

4. AI はキャンペーンマネージャーに取って代わることができるのでしょうか？

いいえ。AI は強力なアシスタントですが、キャンペーンマネージャーは、AI では再現できない戦略的方向性、創造性、クライアントとの調整、判断力などを提供します。