2025年版 アジャイルチーム向けトップMiro PIプランニングテンプレート

PI（プログラムインクリメント）プランニングは、アジャイルプロセスにおける重要な工程です。チームが一堂に会し、目標を共有し、優先度を設定し、今後のsprintで提供する成果物をマップします。適切な構造を整えることで、ワークフローにおける混乱、遅延、意思疎通の齟齬を解消できます。

この記事では、スプリントを順調に追跡することを目指すアジャイルチーム向けに設計された、トップクラスのMiro PIプランニングテンプレートが機能します。また、代替案をお探しの方には、最高のClickUp PIプランニングテンプレートもリストしています。

トップクラスのMiro PIプランニングテンプレート一覧

MiroとClickUpのPIプランテンプレートに機能したベストテンプレートを以下に要約しました：

優れたMiro PIプランニングテンプレートの条件とは？

適切なMiro PIプランテンプレートは、計画セッションを混乱させるのではなく、より円滑にするべきです。信頼できるMiro PIプランテンプレートを選ぶ際に注目すべきポイントはこちら👇

明確なチームスイムレーン： 各チームの仕事を視覚的に分離するテンプレートを探しましょう。これにより、誰が何を担当しているかの混乱を防げます。

sprintタイムライン： テンプレートには視認性の高いsprintカレンダーを必ず含め、チームが複数の反復にわたる仕事を明確にマップできるようにしましょう

PI目標セクション：主要な目標を設定および強調できるテンプレートを選択し、全員が共有される成果に集中できるように支援します

依存関係マッピング： タスク間の依存関係（特にチーム横断的なもの）を表示できるスペースを備えたテンプレートを探しましょう。これにより、目標のズレや障害の発生を回避できます。

リスクと障害ボード： テンプレートにリスクやボトルネックを記載するセクションを必ず設け、早期に対処しプランが頓挫しないようにしましょう

チームメモとコメント: 付箋やコメント機能を備えたテンプレートを選択しましょう。そうすれば、共同作業中にフィードバック、質問、アイデアが一箇所にまとまります。

アジャイルフレームワークに適合：SAFe、Scrum@Scale、カスタムセットアップなど、どのアジャイルプロセスを採用していても、レイアウトがプロセスをサポートすることを保証します

👀 ご存知でしたか？ DSDMはアジャイルが流行る前からアジャイルだったのです！ ダイナミックシステム開発法（DSDM）は1994年に初めて導入され、最も初期のアジャイルプロジェクトフレームワークの一つでした。アジャイルマニフェスト（2001年）よりずっと前から、DSDMは既に「ユーザーの積極的関与」「頻繁な成果物提供」「固定されたスケジュール」といった原則を推進していました。

Miro PIプランテンプレート

Miroは優れたPIプランニングテンプレートのコレクションを提供し、アジャイルチームが生産的なPIセッションを組織化できるよう支援します。目標の整合、タスクのマップ、リアルタイムでのコラボレーション促進を通じて実現します。

トップテンを見てみましょう 👇

1. PIプランニングテンプレート

MiroのPIプランニングテンプレートは、アジャイルチームのエンドツーエンドPIプランニングプロセスを効率化します。戦略の調整、チーム横断的な依存関係の特定、計画決定を実行可能なタスクへ変換するための共同作業デジタルワークスペースを提供します。

このテンプレートは、リアルタイムでの意見収集を促進し、PI計画の全成果物を一元管理することで、全員が共有のビジョンに向かって仕事に取り組むことを保証します。直感的なレイアウトにより、チームは機能の分解、リスクのマップ、今後のプログラムインクリメントに向けた次なるステップの調整を効率的に行えます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

計画開始前に、プログラムバックログ内の機能、ストーリー、タスクをリストし優先順位付けを行う

直感的なドラッグ＆ドロップ接続機能で、インタラクティブなプログラムボード上での依存関係を可視化し、連携させましょう。

組み込みのコミュニケーションツールと更新ツールで、リモートチームとリアルタイムに共同作業しましょう

双方向連携でJiraとシームレスに同期し、手動更新を回避。プラットフォーム間で常に連携を保ちます。

✅ こんな方に最適：SAFeフレームワークを採用するアジャイルリリーストレインや大規模チームで、プログラムインクリメントプランの管理と調整を一元的に行いたい場合

🗂️ 優先順位に合意できずお困りですか？ これらの作業優先順位付けツールは、依存関係を調整し、最大のインパクトをもたらす仕事に集中する手助けをします。sprint、リリース、クロスファンクショナルなワークフロー全体で明確さが必要な、動きの速いアジャイルチームに最適です。

2. オールインワン PI プランニングテンプレート

MiroのオールインワンPIプランニングテンプレートは、SAFeのPIプランニングにおける主要な要素をすべて1つのMiroボードで網羅する包括的なフレームワークを提供します。チームが共同でPI目標を設定し、チーム別ブレークアウトセッションを実施し、機能と依存関係を管理するプログラムボードを統一された空間内で運用することを可能にします。

目標、アジェンダ、リスク追跡、プログラムボードといった主要要素を統合することで、このテンプレートはあらゆる詳細が確実に考慮されるよう支援します。チームはこれを活用して優先度を可視化し、アジャイルチーム内およびチーム間で調整を図り、組織全体での連携と同期を推進できます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

タイムゾーンを跨いだプランを実現：PIプランニングイベントとサブイベントを明確なタイムゾーン別アジェンダで組織化

専用のソリューションボードとプログラムボードを活用し、複数のART（アジャイル・リリース・トラム）間で能力を調整しながら、クロスチームの依存関係を管理しましょう。

構造化されたROAMボードでリスクを追跡・解決し、所有者の割り当て、リスクの受諾、または緩和策のプランを支援します

視覚的な信頼投票セクションでチームの連携度を測定し、懸念事項を早期に把握して透明性を促進します

✅ こんな方に最適：複数のARTや複数場所にあるPIイベントをプランするアジャイルコーチやRTE（リードチームエンジニア）で、すぐに使える包括的なワークスペースが必要な方

⭐ ClickUp BrainでPIプランをスマートに ClickUp Brainは、ClickUp内に組み込まれたAIアシスタントです。タスク、ドキュメント、チャット、目標など、あらゆる仕事を接続し、即座に回答や要約、自動化を実現します。 ClickUp Brainはアジャイルチームを支援します： リアルタイムでプラン更新を要約する：同期やStandUpを逃しても最新情報を把握する

障害要因を即座に可視化 ：sprintを脱線させる前に潜在的なリスクを通知

オンデマンドで状況に応じたレポートを作成 ：PI進捗要約、バックログ分析、キャパシティプランをワンプロンプトで生成

管理業務の自動化 ：レトロスペクティブの草案作成、sprint目標の更新、フォローアップの割り当てといった定期的な計画業務をBrainに任せましょう

ワークスペース全体と接続：Brainはタスク、ドキュメント、チャット、連携ツール、さらにはカレンダーからも情報を収集し、完全な文脈に基づいた回答を提供します プロンプト例：「現在のPIボードから上位3つのリスクを要約するようプロンプトし、スプリント2開始前にそれらに対処する方法を提案してください。」 ClickUp Brainを活用して鍵のPIリスクを特定し、次のsprint開始前に解決するための即時提案を受け取ろう

3. SAFe PIプランニングテンプレート

MiroのSAFe PIプランニングテンプレートは、アジャイルリリーストレインの中核となるPIプランニングイベントを円滑に進めるために特別に設計されています。ビジネス/技術目標の設定、相互依存関係の特定、反復仕事の実行順序付けを行うための構造化されたスケーラブルなアジャイルフレームワークを提供します。

このテンプレートは標準的なPI計画の進行手順に沿ってチームを導き、チームのコミットやプログラムボードなどの重要要素を可視化します。目標に対する透明性と整合性により、組織は予測可能性を持って大規模な価値提供を実現するインクリメントプランを策定できます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

統合されたプログラムバックログとPIプランボードで、チーム横断的な機能の追跡と管理を実現

専用のチームボードと集中したプランスペースを活用し、各自で仕事を分解

組み込みのスクラム・オブ・スクラム（SoS）調整チェックリストでチームとARTを連携させます

構造化された振り返りテンプレートで各PI後の反省と改善を促進し、得られた教訓を体系的に記録しましょう

✅ こんなチームに最適：SAFeを厳密に実践し、リモートまたはハイブリッドPIプランイベントをサポートする即戦力ボードを求めるチーム

4. PI計画準備 SAFeテンプレート

MiroのPIプランニング準備SAFeテンプレートは、アジャイルチームが重要なPIプランニングイベント前にすべてを整える注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文の注文

ビジネスコンテキストの収集、バックログの精緻化、ビジョンの共有といったPI前の活動を効率化することで、実際のPIプランセッションをより効果的に進められます。

このテンプレートには、ステークホルダーのフィードバック収集、プロダクトビジョンの定義、目標のリスト化、イベントに必要なツール/統合の準備といったセクションが含まれています。主要な情報を事前に準備し、チームが共通認識を共有することで、混乱を軽減しPIプランニングを成功に導きます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

専用のスペースでビジネスコンテキストとプロダクトビジョンを文書化し、すべてのチームを早期に連携させましょう

統合された事前プランニングチェックリストを活用し、ステークホルダーからのフィードバックを事前に収集

実際のセッション前に、組み込みのドライランセクションでプランプロセスを事前にテストし、調整しましょう。

✅ こんなチームに最適：PIプランニング前の混乱を減らし、明確な目標とツールを事前に整えて万全の準備を整えたいチーム

5. PIプランプランニングまとめと進捗管理 SAFeテンプレート

via Miro.com

このテンプレートはMiroのAIを活用し、トピックのグループ化や議論の要約する支援により、フォローアップが容易になります。プロダクトマネージャーやRTEは、PI期間を通じてこのボードを「生きている」トラッカーとして活用し、ステータス更新、プログラムリスク管理、PIコミットメントへのチームの一致を確実に行えます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

PIオブジェクト、リスク、フォローアップ専用のまとめセクションで、最終成果を明確に文書化しましょう。

Miro AIを活用し、キーワードやトーンで関連するアイデアをグループ化することで、議論を迅速に要約する

統合された依存関係マップアプリで、チーム横断的な依存関係を視覚的に追跡

詳細なタイムラインとマイルストーン追跡により、イベント後の成果物を監視

✅ こんなチームに最適：PIプランニング後の進捗管理を行い、すべてのアクションアイテム、リスク、依存関係が確実に処理・追跡されることを求めるチーム

📦 RTE向けPIプランニングのコツ： 休憩時間、軽食、技術セットアップなどの準備を事前に整えておく

PIのビジョンと戦略的メッセージを、開始時点で明確に伝達する

活気あるアイスブレイカーやソーシャルアクティビティをスケジュールして、エンゲージメントを高めましょう

最適な出席率と集中力を確保するため、開始時刻は9時以降に設定してください

重要なコンテンツは準備しつつ、詰め込みすぎないように。チーム横断的な協働のための余地を残しましょう。

プログラム（ART）ボードを活用し、機能、タイムライン、依存関係を可視化しましょう

6. SAFeプログラムボードテンプレート

MiroのSAFeプログラムボードテンプレートは、アジャイルチームがプログラムインクリメントの全体像を可視化するのに役立ちます。単一のボード上で機能、プロジェクトのタイムライン、チーム間の依存関係を表示します。正式なPIプランセッション以外でも、プログラムボードは開発目標とビジネス目標の整合、チーム間の依存関係の明確化、チームとステークホルダー間のコラボレーション促進に有用です。

このMiroテンプレートは、構造化されながらも柔軟なボードを提供し、チームが反復サイクル、機能リリース日、依存関係リンクを管理できます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

構造化されたチーム別反復グリッドで、機能と実現要因を簡単に割り当て

マイルストーンとリリースチェックポイントを含むタイムラインで、デリバリー目標を視覚的に追跡

Peopleウィジェットでチームメンバーを機能にドラッグ＆ドロップするだけで即座に割り当て

クロスチーム依存関係マップで障害を早期に発見・解決

✅ こんな方に最適：依存関係やマイルストーンを明確に可視化したいアジャイルチームやプログラムマネージャー、特に分散型や複雑な計画策定時の努力時に

💡 プロの秘訣：PIプラン終了時には、チームのPI目標達成への自信度を測るために「フィスト・オブ・ファイブ」（0～5本の指）を活用しましょう。 平均値が4未満の場合は、一時停止し、プランを見直し、再投票を行う合図です。これにより、プランが現実的で方向性が一致し、チーム承認を得た状態で前進できます。

7. SAFe Roamボードテンプレート

MiroのSAFe ROAMボードテンプレートは、特定された各リスクを記録・分類するための共有スペースをチームに提供することで、リスクの可視性を高めます。

チームは各リスクの発生確率と影響度を評価し、対応策としてROAMステータス（例：即時解決／現状受容）を決定します。プランから実行までの全工程でROAMボードを最新状態に保つことで、全員が障害とその対処状況を把握でき、PI目標ミーティングへの確信が高まります。

💫 このテンプレートが気に入る理由

明確に定義された4つのゾーンで構成される事前構築済みのROAMフレームワークを活用し、リスクを効果的に分類しましょう。

共同投票セクションを通じて、影響力の大きいリスクをチームで優先順位付けしましょう

プランでシームレスにリスクを確認・更新し、ガイド付きリスク対応プロセスでプロダクトオーナーと同期

Jiraカード連携でツール間のリスクをシームレスに同期し、可視性と追跡性を向上させましょう

✅ こんなチームに最適：PIプランニングでリスク管理を可視化し、潜在的な障害要因について迅速かつ連携した意思決定を行いたいチーム

8. スクラム・オブ・スクラムミーティング SAFeテンプレート

Miroのスクラム・オブ・スクラムミーティング SAFeテンプレートは、大規模プロジェクトやアジャイルリリーストレインに取り組む複数のスクラムチームの調整を支援します。各チームの代表者が進捗や障害について情報を共有する定期的なミーティングである「スクラム・オブ・スクラム」向けに、構造化された議題とワークスペースを提供します。

このテンプレートは、依存関係のマップ、問題の追跡、アクションアイテムを要約する（テーマ要約にはAI支援機能付き）を通じて、全チームの連携を確実に維持します。

💫 このテンプレートが気に入る理由

依存関係や障害要因を可視性のため、専用のSoSミーティングエリアでチームの最新状況をリアルタイムに把握しましょう

構造化されたアジェンダとスクラムマスター更新セクションで、スムーズなSoSミーティングを実施しましょう

「Meet After」ゾーンで所有権と次のステップを明記し、明確なフォローアップを割り当てましょう

更新情報を直接プログラムボードに統合し、チーム横断的な進捗を可視化

✅ こんな方に最適：中規模から大規模のSAFe導入環境において、クロスチーム同期やSoSミーティングを運営するアジャイルリリーストレイン（ART）およびRTE（Release Train Engineer）

🛡️ アジャイルボーナス： PIプランニングにおけるROAMの意味とは？ ROAMはSAFe PIプランニングで使用されるシンプルでありながら強力なリスク管理ツールで、チームがリスクを分類しビジネス継続性を確保するのに役立ちます。その意味は以下の通りです： R – 解決済み: リスクは完全に解決され、追加の対応は不要ですO – 担当決定: リスク管理の責任者が割り当てられましたA – 受諾: チームは現状のリスクを容認することに合意しましたM – 軽減済み: リスクの影響を軽減するプランが策定されています

9. シナリオプランテンプレート

Miroのシナリオプランニングテンプレートは、チームが様々な将来シナリオに対して体系的に戦略を立案し準備するのを支援します。

PIに特化したものではなく、戦略的プランツールとして機能し、PIプランを補完します。「もし～なら」という仮定のシナリオを検討し、異なるシナリオを定義する専用セクション、潜在的な影響を分析するセクション、行動計画を策定するセクションを提供します。

この明確なフレームワークは構造化された思考を促進します。チームはシナリオ定義から結論へと論理的に進捗し、見落としを減らし、包括的なプランを確実に策定できるため、リスク軽減や長期プラン策定に特に有用です。

💫 このテンプレートが気に入る理由

ステップ・バイ・ステップのシナリオセクションでプランを導き、不確実性を容易に乗り越えましょう

制約なく、ビジネス、クリエイティブ、学術シナリオに合わせてレイアウトを適応させましょう

データ駆動型プランをサポートするチャートや成果物などのビジュアルをドラッグ＆ドロップで配置

チームの意見を即座に取り込む機能でリアルタイムに共同作業

✅ こんなチームに最適：主要なsprintやイニシアチブを開始する前に、複数の未来像を可視化し、柔軟で先を見据えた戦略を構築したいチーム

10. sprintプランテンプレート

Miroのスプリント計画テンプレートは、スプリント目標、計画されたストーリー/タスク、チームのキャパシティを明確に可視化するレイアウトを提供し、スプリント計画中のチームコラボレーションとコミュニケーションを強化します。

インタラクティブな設計（必要に応じてJiraなどのツールと連携）により、全員がバックログの優先順位付けやスプリント範囲の定義に貢献できます。チームが何をどのように提供するかを共有することで、共通の理解とコミットメントのもとスプリントを開始する手助けをします。

💫 このテンプレートが気に入る理由

編集可能なタスクカードでsprintアイテムを定義・グループ化し、プラン中に自由に移動可能

Jira連携でタスクを統合し、仕事をツール間で追跡しながら努力の重複を回避

ファイル、リンクされているメモなどの成果物をアップロードして、プランニング会議の議論を充実させましょう

構造化されたビューでsprint目標を明確に可視化し、所有者を割り当て、優先度を調整します

✅ こんなチームに最適：最小限のセットアップで最大限の明確さを実現し、迅速かつ効率的なsprintプランニングミーティングを実施したいスクラムチーム

Miroのリミット

Miroは視覚的な柔軟性で高く評価されていますが、多くのユーザーが生産性や使いやすさに影響する摩擦点をレポート作成しています。以下に最も一般的な課題点を挙げます：

急峻な学習曲線 により、指導なしでは新規ユーザーが使い始めるのが困難です

要素や共同作業者が多すぎると、 ボードのパフォーマンスが低下 します

ボードの管理が不十分 なため、ライブセッション中に意図しない編集や削除が発生する可能性があります

テキストのフォーマットはリミットされたまま で、1つのテキストボックス内で複数のフォントやスタイルを混在させることはサポートされていません

モバイルアプリは不十分で、デスクトップバージョンに比べて編集機能が限られています

代替となるMiro PIプランニングテンプレート

Miroはリアルタイムコラボレーションに優れていますが、一部のチームはClickUpが提供する構造化機能、タスク管理、ネイティブのアジャイル機能の方を好みます。

計画ボードと実行可能なワークフローを組み合わせたPIプランテンプレートの代替案としてMiroを検討中なら、ClickUpがプロジェクト管理スタック内で確かな選択肢を提供します。

次のプログラムインクリメントを効率的にプランするために活用できる、強力なClickUp PIプランニングテンプレートをご紹介します。

ClickUp PIプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp PIプランニングテンプレートを活用してプランを立て、創造的に問題を解決し、リスクを軽減し、バックログがリアルタイムで進化する様子を確認しましょう。

ClickUp PIプランニングテンプレートは、構造化されたホワイトボードと視覚的なタスク追跡を通じてプログラムインクリメント計画を実行するための一元化されたスペースを提供します。セッションを「Teams」「プログラム」「アジェンダ」「ROAM」の4つの主要ボードに分割するため、チームは依存関係、リスク、sprint 成果物を容易にマップできます。

このテンプレートは、アジャイルチームが整理整頓を維持し、目標を一致させ、議論から実行への移行を効率化するのに役立ちます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

✅ こんな方に最適：構造化されたPIプランニングセッションを実施し、ClickUpでリアルタイム更新とエンドツーエンドの可視性を実現したいアジャイルチームやリリーストレインエンジニア

2. ClickUp PIプランミーティングアジェンダテンプレート

無料テンプレートを入手 このClickUp PIプランニングミーティングアジェンダテンプレートを活用し、ミーティングの詳細設定、役割の割り当て、セッション開始前の全参加者の調整を完了させましょう。

ClickUp PIプラン会議アジェンダテンプレートは、アジャイルチームがPIプランイベントのアジェンダに沿って進められるよう設計された構造化文書テンプレートです。チーム紹介やビジョン設定から、バックログレビュー、キャパシティ計画、リスク検討に至るまで、必要なトピックをすべて網羅します。

このテンプレートは高度な共同編集機能を備えており、チームがリアルタイムで編集したり、コメントを追加したり、バージョン管理を活用して変更を追跡したりできます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

✅ こんな方に最適：明確な目標、時間枠、各セグメントの責任分担を備えた構造化されたPIミーティングレイアウトを求めるアジャイルチーム

3. ClickUp プログラムインクリメントボードテンプレート

ClickUpプログラムインクリメントボードテンプレートはSAFeプログラムボードと同様の機能を持ち、チームが一箇所で全sprint/リリースを把握し、改善案を共有し、期限に対する進捗を監視できます。

どの機能がどのsprintに含まれ、全体的なタイムラインとどう関連しているかを可視化することで、全員の認識を統一します。正確な進捗測定と一元化されたビューにより、チームはPI目標達成に向けて順調か容易に把握でき、必要に応じて調整を加えられます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

チームごとの総キャパシティと負荷を追跡し、バランスの取れたリソース配分を実現

色分けされた行で割り当てを一目で整理し、チームの責任範囲を即座に把握

視覚的なタイムライン上で直接マイルストーンを追跡し、チームの活動を重要な日程と整合させましょう

コネクターを使用してタスク間の関係を明確に強調し、チーム横断的な依存関係をマップします

各チームの活動ごとにメモをドラッグ＆ドロップするだけで、その場でプランをカスタム・調整可能

✅ こんなチームに最適：アジャイルリリーストレインフレームワークを活用し、複数部門にまたがるプログラムインクリメントを明確かつインタラクティブに構築したいチーム

4. ClickUpプロジェクト実施プランテンプレート

ClickUpプロジェクト実施計画テンプレートは、プロジェクト計画を現実のものとするための青写真として機能します。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの範囲や目的からタイムライン、マイルストーン、リソースに至るまで、詳細なプランにすべてをマップできます。

このテンプレートはClickUpでの明確なワークフローも提供します：開始から完了までの全タスクをリスト化し、期日と依存関係を設定し、ClickUpのガントチャートやカスタムステータス・フィールドを通じてリソースを適切に割り当てられます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

ガントチャートやタイムラインなどの視覚的ツールで重要なマイルストーンをマークし、タスクをリンクして依存関係を明確化しましょう

リスク、承認、チームなど、11種類の強力なカスタムフィールドで主要なプロジェクト詳細を把握・監視

プロジェクトフェーズビューやリストビューなど6種類のビューを切り替え、あらゆるプロジェクトの側面を一元管理

給与・ツール・リソース配分専用のコスト表で、プロジェクト経費を簡単に追跡・管理

✅ こんなチームに最適：詳細なタイムライン、明確な所有権、リソースの責任体制でPIの各フェーズをプラン・実行・監視したいチーム

5. ClickUp プログラム管理テンプレート

タスク依存関係、リスク評価、財務追跡、組み込みタイムラインなどの機能を備えたClickUpプロジェクト管理テンプレートは、プロジェクトリーダーに全構成プロジェクトを管理するための高レベルなフォルダ構造を提供すると同時に、タスクへのドリルダウンも可能です。

💫 このテンプレートが気に入る理由

✅ こんな方に最適：成果物の追跡、リスク管理、予算監視、各フェーズでのステークホルダーの連携維持を包括的に実現するソリューションを求めるプログラム・プロジェクトマネージャー

6. ClickUpプロジェクトリソースマトリックステンプレート

チームメンバー、設備、施設、ソフトウェアなど、あらゆるリソースとその稼働状況、各プロジェクトやタスクへの割り当てを明確に記録できるマトリックスをお探しなら、ClickUpのプロジェクトリソースマトリックステンプレートをご利用ください。

誰がどのタスクを担当しているか、リソースの過負荷や未活用状態を可視化することで、チームコラボレーションを最適化します。リソースタイプ・部門・タイムライン別にタスクを分解し、必要な作業内容・期限・コストを包括的なビューで把握できます。

💫 このテンプレートが気に入る理由

✅ こんな方に最適：複雑なプロジェクトを扱うプロジェクトマネージャーで、リソースの効果的な追跡・分析・割り当てに視覚的なツールが必要な方

7. ClickUpプロジェクト仕事プランテンプレート

ClickUpプロジェクト作業プランテンプレートは、各プロジェクトフェーズにおける現実的な目標とタイムラインの設定、明確な所有権付きタスクの整理、進捗とマイルストーンのリアルタイム監視を支援します。

ガントチャートビュー、タスク提出フォーム、カスタムフィールドなどの組み込みツールにより、このテンプレートは単純なタスク追跡を超え、RAG（赤、黄、緑）ステータスインジケーター、遅延日数、努力スコアリングを活用して、チームがマイルストーン達成にどれだけ近づいているかを可視化する統合システムを提供します。

💫 このテンプレートが気に入る理由

PIプラン中にプロジェクトフェーズごとに自動分類される提出フォームで、タスクを簡単に収集

カスタムフィールド（優先度、進捗、遅延（日数）、労力（1～5段階評価））で範囲と進捗を明確化

プラン期間と実績期間を比較するフィールドでスケジュール実績を可視化し、タイミングの問題を早期に発見

作業負荷のバランス調整とチームキャパシティプランの改善のために、作業負荷スコアを割り当てて効率的に見積もりを実施しましょう。

✅ こんなチームに最適： スケジュール遅延、工数見積もり、タスク期間比較、進捗をリアルタイムで可視化する、ダイナミックかつ詳細なプロジェクト計画テンプレートを求めるチーム

ClickUpでPIプランを即実行へ

PIプランニングにはホワイトボードだけでは不十分です。Miroはアイデアのマップやリアルタイムコラボレーションに優れていますが、ClickUpはプランを実行に移す手助けをします。

タイムライン、リソース、目標、タスク追跡用のすぐに使えるテンプレートを備えたClickUpが、アジャイル計画に構造をもたらします。カスタマイズ可能なビュー、簡単なレポート作成、そして一元化された完全な可視性を実現します。

コラボレーションをサポートするだけでなく、プランの達成にも役立つツールをお探しなら、ClickUpが次の一手となるかもしれません。

今すぐClickUpに登録し、あらゆるプランセッションに明確さをもたらしましょう。

よくある質問

PI（プログラムインクリメント）プランは、プログラムに関わる全チームを集め、通常8～12週間の次期インクリメントにおける目標・優先度・依存関係を調整する場です。準備段階ではアジェンダの設定、ビジネスコンテキストの定義、必要データと関係者の確保を行います。本イベントではビジョン確認、機能検討、リスク特定、仕事の反復単位への分割を実施。 定期的な進捗確認と懸念事項・依存関係の共有機会を設け、協働とオープンなコミュニケーションを鍵とします。イベント終了時には確信投票を実施し、PI期間における明確な目標とコミットを確立します。

PIプランとは、プログラムインクリメントの目標、機能、成果物を概説する構造化された文書またはボードです。通常、反復（イテレーション）またはスプリントに分割されたタイムライン、優先順位付けされた機能またはユーザーストーリーのリスト、チームの割り当て、特定されたリスク、チーム間の依存関係が含まれます。また、主要なマイルストーンを強調し、ビジネス目標と成功基準の要約も記載されます。 プログラムボードやデジタル計画ボードなどの視覚的ツールは、インクリメント全体を通じてプランをアクセスしやすく追跡しやすくするために頻繁に使用されます。

従来のPIプランニングイベントは、徹底的な議論、協働、調整を可能にするため2日間にわたってスケジュールされますが、特に小規模チームや複雑性の低いプログラムでは、1日で凝縮したPIプランニングセッションを実施することも可能です。ただし、スケジュールを圧縮すると議論の深さやリスクの特定がリミットされる可能性があるため、十分な準備と集中が重要です。 仮想ツールや事前仕事によってプロセスが効率化できますが、重要な調整やプランニングの活動がすべて網羅されるようチームは確認すべきです。

はい、JiraはPIプランに活用可能です。特にSAFeのような大規模アジャイルフレームワークと統合した場合に効果的です。Jiraではチームがプログラムボードを作成・管理し、機能やユーザーストーリーを追跡し、依存関係を可視化し、PI全体の進捗をモニタリングできます。 Jira AlignやAdvanced Roadmapsなどのプラグインやアドオンを活用することで、組織はJiraの機能を強化し、クロスチームプラン、目標追跡、レポート作成をサポートできます。これにより、デジタルPI計画イベントのための実用的なツールとなります。