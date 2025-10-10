フィードバック収集に役立つ17の無料クライアントレビューテンプレート

あなたはすでに確かな仕事を提供しています。しかし、最高のプロジェクトでさえ、クライアントに言葉にされないフィードバックを残すことがあります——感謝された点、うまくいかなかった点、次回の取引を形作る可能性のある提案などです。

こうしたフィードバックを収集・活用しやすくするには、クライアントレビューテンプレートが必要です。効果的な点、改善の余地がある点、口に出されにくい意見など、直接的な洞察を記録する場を提供します。こうしたフィードバックは、時間の経過とともにオンライン上の評判を高め、好意的なレビューを生み出し、検索結果で目立つ存在となる助けとなります。

唯一の課題は、気まずさや手間をかけずに、率直で価値あるフィードバックを得ることです。これらの無料クライアントレビューテンプレートは、そのプロセスを手間なく進めるのに役立ちます。

クライアントレビューテンプレートとは？

クライアントレビューテンプレートとは、ビジネス、フリーランス、または代理店が、自社のサービス、製品、または総合的な体験についてクライアントからフィードバック、評価、または推薦文を収集するために使用する、あらかじめ設計された構造化されたフレームワークまたは文書です。

クライアントレビューやフィードバックフォームテンプレートに必須の要素👇 ✅ 導入文: トーンを設定し、クライアントに感謝を伝え、フィードバックの目的（例：サービス改善や推薦文の掲載）を明確にする簡潔でプロフェッショナルな冒頭文 ✅ ターゲットを絞った質問: 「プロジェクト目標の達成度」や「製品の使いやすさ」など、業界に特化した具体的な質問で詳細な回答を引き出します ✅ 定量メトリクス: 満足度、品質、納期など測定可能なデータのための評価尺度（例：1～5段階の星評価、ネットプロモータースコア） ✅ 定性的なプロンプト: 提案・批評・特筆事項を記入する自由回答フィールド。例：「次回5つ星評価を得るために、当社は何をやることになりますか？」 ✅ 許可条項：マーケティング目的での好意的なフィードバック使用に関する同意を求める項目。プライバシー法（例：GDPRやCCPA）への準拠を確保します。 ✅ フォローアップオプション：クライアントが電話をリクエストしたり紹介を提供したりできるフィールドで、関係強化を支援します

優れたクライアントレビューテンプレートの条件とは？

簡潔明瞭*：優れたテンプレートは短く分かりやすいものです。クライアントの時間を尊重します。5～7つの簡潔な質問を心がけ、クライアントがレビューを投稿するのに2～3分しかかからないようにしましょう。

🔖 例：「当社のサービスにご満足いただけましたか？（1～10点で評価）」と直接的で簡潔な表現に。

目標に沿った設計*：質問は製品改善や推薦文収集など、ビジネスニーズの多様な側面に関連付けるべきです。業界やクライアントタイプに合わせて調整し、個別化された提案と実践可能な洞察を得ましょう。

🔖 例： SaaS企業は「当社のソフトウェアは使いやすかったですか？」と質問し、今後の製品アップデートの方向性を定めることができます。

バランスの取れた質問構成: 評価尺度と自由回答プロンプトを併用し、定量データと詳細なフィードバックを同時に収集。この組み合わせにより、クライアントに負担をかけずに傾向分析と具体的な課題点の発見が可能になります。

🔖 例：「サポートを評価してください（1～5）」と「改善すべき点は？」を組み合わせる

🔖 例：「この評価をつけた理由は何ですか？」という質問は低評価の背景を明らかにし、チームが同様の状況を回避するヒントを提供します。

クライアントレビューテンプレート

クライアントとの差別化を図り、真の競争優位性を獲得したいなら、この17種類のリビューテンプレートがフィードバック収集をより容易かつ効果的にします：

1. ClickUpフィードバックフォームテンプレート

ClickUpのフィードバックフォームテンプレートは、製品チームやカスタマーエクスペリエンスチームが部門横断的に活用できるフィードバックを収集するのに役立ちます。

このテンプレートが気に入る理由：

特に、製品ローンチ管理、オンボーディングフィードバック、顧客満足度ループなど、迅速なフォローアップが大きな差を生む場面で効果を発揮します。

✅ こんな方に最適：構造化された実践的な方法で顧客フィードバックを収集・対応したいプロダクトマネージャーやカスタマーサクセスチーム

2. ClickUp製品フィードバックアンケートテンプレート

製品開発チームやUXチームのメンバーであれば、ClickUpの製品フィードバックアンケートテンプレートが、構造化された繰り返し可能な方法で顧客フィードバックを収集・分析する手段を提供します。専用の製品フィードバックソフトウェアがなくても、アンケート回答を一元管理し、感情の傾向を追跡し、繰り返し発生する課題点を容易に特定するのに役立ちます。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：構造化されたフィードバックでユーザーの満足度を向上させ、製品ロードマップの策定に役立てたい製品・UXリーダー

ClickUpカスタマーコンタクトフォームテンプレートは、サポートチームがすべての顧客対応を一箇所に迅速かつ整理して記録する手段を提供します。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適： 製品に関するクエリ、返金リクエスト、注文サポートを複数チャネルで管理するカスタマーサービスチーム

4. ClickUp カスタマーサービス管理テンプレート

ClickUpカスタマーサービス管理テンプレートは、あらゆる種類の顧客問い合わせを収集・整理・解決したいサポートチーム向けに設計されています。顧客がサービスリクエストフォームに入力すると、そのエントリーは即座にタスクに変換され、チケットリストに振り分けられます。担当者、期日、依頼者電子メール、満足度スコアなどのフィールドで各リクエストを追跡するため、受信トレイに埋もれることはありません。

このテンプレートが気に入る理由：

タスクを自動的にステータス別にグループ化（例：解決済み、進行中、確認必要、エスカレーション済み、保留中）

チケットに「フィードバック」「バグ」「苦情」「解約」などの色カテゴリーをラベルとして付与することで、チームは対応すべき問題の種類を即座に把握できます。

タスクのエスカレーションが必要な場合、新しいステータスに移動し、数秒で再割り当てできます。

ClickUpではカスタムタグと満足度評価を活用し、顧客の感情やSLAの緊急度で簡単にフィルタリングできるため、チームは適切な会話を優先できます

✅ こんな方に最適：大量のサービスリクエストを扱うカスタマーサービスマネージャーやサポートオペレーション責任者

5. ClickUp顧客満足度アンケートテンプレート

ClickUp顧客満足度調査テンプレートは、QAマネージャーが内部プロセスを理解・改善し、クライアントの満足度を高めるのに役立ちます。組み込みのClickUpフォーム、カスタム評価フィールド、スマート分類機能により、サービス品質、説明の明確さ、有用性、問題解決能力といった満足度データを一元的に収集できます。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：顧客満足度の兆候を追跡し、対応したいサポートリーダーやQAチーム

AIを活用したカスタマーサービスについて詳細はこちらのビデオをご覧ください：

6. ClickUp 顧客ニーズ分析テンプレート

ClickUpカスタマーニーズ分析テンプレートは、製品チームとCXチームが新規顧客の真のニーズを整理・分析・実行するための再現可能な構造を提供します。

このテンプレートが気に入る理由：

外部データ（評価フォームやアンケート結果など）のリンクされているフィールドと、明確な進捗追跡、役割別割り当て、全調査フェーズにわたる視覚的なマイルストーンを統合しています。

意思決定者の特定からニーズと提供価値のマップまで、すべてが迅速に進みながら重要なステップを省略しないよう設計されています。

さらに、データ収集、分析、文書化、GTM調整など、チームを全プロセスに導く12の事前構築済みサブタスクも提供されます。

✅ こんな方に最適： ユーザー分析やローンチ前の顧客調査を実施するCXリーダーやプロダクトマネージャー

もちろん、明確なプランがあっても、十方向に引っ張られる感覚に陥るのは簡単です。そこがClickUp Brainが真価を発揮するもう一つの領域です。ただ「今日、何に集中すべき？」と尋ねれば、タスクを整理し、あなたの注意が必要なものを正確に教えてくれます。

ClickUp Brainにアクションアイテムの生成、タスク優先順位の決定、ワークスペース全体のタイムライン作成を数秒で依頼しましょう

📮 ClickUpインサイト: 知識労働者は通常、仕事を完了するために 平均6人と連携する必要があります 。 これは、重要な背景情報を収集し、優先度を調整し、プロジェクトを前進させるために、毎日6人の主要な関係者に連絡を取ることを意味します。 課題は現実のもの——絶え間ないフォローアップ、バージョンの混乱、可視性のブラックホールがチームの生産性を蝕みます。ClickUpのような一元化されたプラットフォームは、Connected SearchとAI Knowledge Managerにより、コンテキストを瞬時に手の届くところに提供することでこの課題を解決します。

7. ClickUp カスタム課題定義テンプレート

ClickUpカスタマー問題定義テンプレートは、UXリサーチャーやプロダクトマネージャーが顧客の目標達成を阻む障壁を分析するのに役立ちます。顧客プロフィール、目標の特定、障害のマップ、それらの障壁の根本原因の追跡のためのドキュメントが含まれています。

このテンプレートが気に入る理由：

各セクションでは、チームが直ちに「なぜこれらの問題が存在するのか」「それらがどのような感情的な重みを持つのか」を検討するようプロンプトします

効果的な改善策を優先的に実施できるよう支援します

インタビューの指針として活用し、洞察を統合し、影響力の大きい顧客問題について社内チームを一致団結させる出発点としてご利用いただけます。

✅ こんな方に最適：UXチームやプロダクトマネージャーが、製品やサービスの改善に役立てるための課題点を把握する場合

8. ClickUp カスタマー成功プランテンプレート

様々なサービス形態、契約フェーズ、期待値を持つ数十のクライアントを管理していますか？このClickUpカスタマーサクセスプランテンプレートは、契約価値、サービス形態、連絡先情報など、すべての詳細をカスタマーサクセスチーム向けに一元管理します。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適： 複数フェーズにわたる顧客の旅を追跡したいカスタマーサクセスマネージャーやオンボーディング担当者

9. ClickUp クライアント成功テンプレート

ClickUpクライアント成功テンプレートは、オンボーディングチームとカスタマーサクセスチームに体系的な方法を提供し、クライアントの健全性を追跡し、引き継ぎを整理し、リスクが雪だるま式に膨らむ前に解決します。

このテンプレートが気に入る理由：

日常的なワークフローの大半を自動化する方法について詳細はこちらですか？こちらのビデオをご覧ください！

10. ClickUpカスタマーサポートテンプレート

ClickUpカスタマーサポートテンプレートは、サポート部門に二段階構造を提供し、緊急度・複雑度・エスカレーション経路に基づいてサポートリクエストを管理します。また、単一のコマンドセンターからすべてをビュー可能：未解決チケット、進捗バー、フラグ付き優先度、連絡先詳細、担当者の作業量。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：ワークフローの明確化と迅速な問題解決を目指すカスタマーサービスチーム、サポートオペレーション責任者、ヘルプデスク管理者

ClickUpでAIにタスクやること割り当てと優先順位付けを代行させる方法をご覧ください：

📚 こちらもご覧ください:カスタマーサービス用テンプレート

11. ClickUpカスタマーサービスエスカレーションテンプレート

ClickUpカスタマーサービスエスカレーションテンプレートは、リクエストをTier 1とTier 2のカテゴリに分類することでチケット解決を効率化します。エスカレーションワークフローを構築する前に、低優先度のリクエストと即時対応が必要な重大な問題の区別を定義できます。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適：高額案件を扱うカスタマーサービス担当者やエスカレーションチーム、サービスレベル契約（SLA）の応答時間を管理するチーム

12. ClickUp 顧客ニーズ分析テンプレート

顧客満足度を向上させる前に、現在の顧客と見込み顧客が何を必要としているかを正確に理解する必要があります。

ClickUpカスタマーニーズ分析テンプレートは、課題点の収集、フィードバックの整理、洞察をアクションに変える支援をします。主要な意思決定者の特定から、提案内容を潜在顧客の期待に合わせるまで、各ステップが明確で管理しやすいタスクとして整理されています。

このテンプレートが気に入る理由：

このワークフローの終了時には、顧客満足度を向上させるための文書化されたプランと、既存顧客と潜在顧客の両方に合わせた明確な戦略が手に入ります。

✅ こんな方に最適：マーケティングチーム、プロダクトマネージャー、カスタマーエクスペリエンス責任者。潜在顧客や既存顧客の真のニーズに沿った製品・サービス開発を目指す方へ

13. ClickUpヘルプデスクテンプレート

サポートチームは、請求問題、製品に関する質問、技術的なバグなど、様々なニーズ、階層、緊急度を持つ顧客から寄せられる数百件もの問題を受け付け、同時に処理することがよくあります。ClickUpヘルプデスクテンプレートには、QAスコア、問題の種類、顧客セグメント、サブスクリプションレベルで全てのチケットを整理できる、中央集約型のフィルタリング可能なボードビューが付属しています。

このテンプレートが気に入る理由：

チケットを優先度別にグループ化、所有者を割り当て、問題のあるアカウントのフラグ付け、フォローアップアクション用のサブタスク追加が可能です。

QAスコア列を活用し、サービス品質を評価したり、顧客や問題タイプごとの満足度傾向を追跡したりできます。

例、チームはVIP顧客と一般顧客の解決速度に対する評価を即座に比較できます。これにより、人員配置、トレーニング、エスカレーション経路の調整に役立つ実践的な知見が蓄積されます。

✅ こんな方に最適：ヘルプデスク業務の効率化、対応時間の短縮、サービス品質の向上を目指すサポートサービス管理者

14. ClickUp クライアント成功コラボレーションテンプレート

優れたクライアント体験を創出しなければ、素晴らしいクライアントレビューを集めることはできません。クライアント体験を管理するには、営業、オンボーディング、デリバリーチームが進捗を追跡し、すべてのクライアントを前進させ続けられる共有システムが必要です。ClickUpのクライアント成功コラボレーションテンプレートがそのシステムを提供します。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんなチームに最適：強固なクライアント関係を、確信に満ちた適切なタイミングでの推薦文や長期的な支持へと転換したい成功チームやオンボーディングチーム

15. ClickUp リッカート尺度テンプレート

ClickUpのリッカート尺度テンプレートは、マーケティングやプロダクトチームが、製品・サービス・体験に対する顧客の感情を把握するアンケートをを作成するのに役立ちます。満足度、使いやすさ、推奨意向について議論する際、このテンプレートは明確で実用的な回答を収集するために必要な構造を提供します。

このテンプレートが気に入る理由：

1～5のフィールドで評価尺度をカスタムし、顧客感情の強さや頻度を反映させましょう

部署、電子メール、製品レベルなどのカスタムフィールドを追加し、回答を分類して異なるクライアントタイプ間の傾向を把握しましょう

組み込みのチェックリストを活用し、回答を迅速に採点。顧客が製品ポジションをどう認識しているかを評価しましょう。

フォーマットがシンプルで親しみやすいため、クライアントが記入を完了しやすく、チームによる分析もさらに簡単です。体系化され、拡張性があり、定量化しやすい顧客レビューを収集したい場合、このテンプレートは最適な出発点となります。

✅ こんな方に最適：顧客フィードバックを定量化したいマーケティングチームやプロダクトリーダー

16. テンプレート・ネット提供：営業向け年次クライアントレビューテンプレート

このTemplate.Net提供の営業年度クライアントレビューテンプレートは、アカウントマネージャーが収益実績、顧客維持データ、共同での成功事例を提示するための構造化されたフォーマットを提供すると同時に、クライアントからの率直なフィードバックを受け入れるためのスペースも設けています。

過去の成果を振り返り、市場動向を共有し、将来の目標を一致させるために活用できます。クライアントの意見記入欄を設けたこのテンプレートは、顧客レビューテンプレートとしても機能し、収集した知見を後日のサービス改善や、オンラインレビュー・支持者育成プログラムの策定に活用できます。

複数の関係者が関与する場合に有用であり、目標・フィードバック・次なるステップの明確化が不可欠です。

✅ こんな方に最適： 戦略的または高価値クライアントとの正式な年次レビューを実施するアカウントマネージャー

17. Template.Net提供：販売顧客フィードバックテンプレート

Template.Netの営業顧客フィードバックレビューテンプレートは、クライアントが営業チームとの体験について詳細なフィードバックを共有するのに役立ちます。タイムリーさ、製品知識、フォローアップの一貫性、パーソナライゼーションといった具体的なカテゴリーを網羅しています。

取引完了後や四半期ごとのアカウント確認時に活用でき、クライアントが意見を表明する手段を提供します。満足した顧客は体験を特別にした要素を強調する一方、他の顧客からは営業プロセス強化に役立つ建設的な意見が得られるでしょう。

✅ こんなクライアントに最適： 長期的なクライアント信頼を築くため、販売後のフィードバックを収集する営業マネージャーやクライアント対応チーム

📚 特典：効率的なデータ収集のためのFreeアンケートテンプレート

ClickUpでクライアントのフィードバックをアクションに変える

クライアントからのフィードバックを求めるのは気まずく感じられ、それを整理するのはさらに面倒です。回答を追いかけては散らばった意見を整理し、本当に役立つのか疑問に思う日々。それは「もしかしたら」使えるかもしれない洞察に費やす膨大な時間の浪費です。

ClickUpなら、こうした手間は過去のものに。オンボーディングから製品フィードバック、成功確認まで、あらゆるクライアント接点に対応した事前作成済みテンプレートで、スプレッドシートを開くことなくレビューを収集・整理・活用できます。フォーム入力は直接タスクに反映され、自動化が続行対応を処理。さらにカスタムフィールドで製品別・顧客タイプ別・感情別に回答をフィルタリングできるため、チームは常に次の重点課題を把握できます。

クライアントの考えを推測する必要はもうありません。体系化された実践的な意見が、サービスをより鋭くし、関係をより強固にします。

今すぐ活用しましょう。ClickUpを無料で始めましょう！