2025年に使える13の無料賃貸物件テンプレート

賃貸物件の管理は、受動的収入源として容易ではありません。家賃の追跡、賃貸契約の更新、メンテナンス問題、税務準備のバランスを取る必要があります。
たった1つの物件でも、数十もの管理項目や無数のタブがパソコン画面に表示されることがあります。賃貸物件管理テンプレートは、そんな混乱を注文に整えるのに役立ちます。
入居者情報から賃貸契約書、月々の家賃やセキュリティに至るまで、これらのテンプレートが詳細を効率化。賃貸物件ビジネスBusinessの成長に集中できるよう支援します。
大家さん、不動産管理会社、投資家の皆様がスプレッドシートやメモに埋もれることなく管理を継続できるよう、最高のFreeテンプレートを厳選しました。賃貸戦略に体系的な仕組みを導入しましょう！
賃貸物件テンプレートとは？
*賃貸物件管理テンプレートとは、大家、投資家、不動産管理者が物件関連の重要なタスクを整理・追跡・管理するための、すぐに使える文書またはデジタルツールです。
これらのテンプレートは通常、賃貸契約の詳細や入居者申込書から、月々の家賃追跡、セキュリティ、メンテナンススケジュール、賃貸収入の計算までを網羅しています。
カスタムスプレッドシートを作成したり、一からフォームを組み立てたりする代わりに、賃貸物件管理テンプレートは構造化された出発点を提供し、時間を節約し、手作業によるエラーを減らします。
小規模な賃貸物件ビジネスにとって、これらのテンプレートは特に価値があります。家賃の支払い状況の追跡、期日の管理、スケジュールEレポート作成のための控除額の計算など、業務の一貫性を確保しながら、記録を整理し、法令遵守を維持します。
🧠 ご存知ですか？手頃な価格と気候変動への耐性から、賃貸物件の需要は米国中西部へシフトしています。テキサス州やフロリダ州のような高コストで気候変動の影響を受けやすい地域では、成長が鈍化しています。
経験豊富な大家やリピーター投資家がポートフォリオを拡大し続ける一方で、初めての購入者はエントリー障壁の高まりに直面しています。賃貸市場は安定していますが、経済や政策の変化が続く中、賢いツールを活用して市場を乗り切る必要があります。
賃貸物件管理テンプレート
入居者審査から支払い追跡まで、これらの無料テンプレートは賃貸物件ビジネスのあらゆる側面を効率化するように設計されています。
一戸建て物件の管理でも、複数物件のポートフォリオ管理でも、ClickUp—仕事のためのすべてアプリ—が整理・自動化・成長を支援します。
1. ClickUp 賃貸物件管理プラットフォーム CRM テンプレート
入居者追跡とコミュニケーションを効率的なシステムに変えたいですか？ClickUp賃貸管理プラットフォームのCRMテンプレートなら、一元化された見込み客管理、予約自動化、ゲスト履歴を簡単に操作できます。
このテンプレートを使えば、期日や入居者の追跡に追われることなく、不動産投資の拡大に集中できます。その方法は以下の通りです：
- 支払い追跡、メンテナンス依頼の管理、鍵の賃貸条件の保存といった日常業務を簡素化します。
- 見込みテナント、賃貸契約、申込書を1か所で管理
- ClickUpの自動化機能で、家賃支払期日、賃貸契約終了日、定期的なメンテナンスや家賃回収タスクのリマインダーを自動化しましょう。
- カスタムステータスで月々の家賃、入居者のセキュリティ敷金金額、ユニットごとの家賃支払額を追跡
- ClickUpカスタムダッシュボードで賃貸収入、Schedule Eデータ、所有権コストを可視化
💡 こんな方に最適： 複数の物件を管理する不動産管理会社や大家様。業務効率化、家賃回収、経費追跡を一元的に行うCRMシステムが必要な方へ。
ClickUpインサイト：*アンケートの回答者の13%が、難しい意思決定や複雑な問題解決に/AIを活用したいと考えています。しかし、仕事で定期的に/AIを利用していると答えたのはわずか28%でした。
考えられる理由：セキュリティ上の懸念です！ユーザーは機密性の高い意思決定データを外部の/AIと共有したくない場合があります。ClickUpは、AIを活用した問題解決機能を安全なClickUpワークスペースに直接提供することでこの課題を解決します。
SOC 2からISO規格まで、ClickUpは最高水準のデータセキュリティ基準に準拠し、ワークスペース全体で生成AI技術を安全に活用できるよう支援します。
2. ClickUp賃貸契約書テンプレート
面倒なやり取りを省き、明確で署名済みの賃貸契約書を作成しましょう。ClickUp賃貸契約書テンプレートを使えば、共同作業、支払い記録、全テナント契約の追跡を、1つの効率的なスペースで管理できます。
これにより、以下のことが可能になります：
- ClickUpのカスタムフィールドを活用し、賃貸契約の終了日や月額家賃など、賃貸契約の詳細を管理しましょう。
- 期日の自動リマインダーを設定し、家賃の確実な回収と滞納防止を実現します
- 物件の内見のビューや重要な日付を、ClickUpのカレンダービューで管理しましょう。
- 統合されたコメント欄と通知機能で、管理者と入居者間のコミュニケーションを円滑にします。
- 賃貸収入と経費の包括的な記録を維持し、Schedule Eの作成と財務分析を支援します。
💡 こんな方に最適： 賃貸契約の管理、支払い状況の追跡、賃貸物件全体の法令順守を確保するための、信頼性が高く効率的な方法を求める大家、不動産管理会社、不動産投資家。
3. ClickUp不動産ニュースレターテンプレート
クライアントを常に最新情報で繋ぎましょう（スパムのような罪悪感なし）—このClickUp不動産ニュースレターテンプレートを使えば、物件リスト、トレンド、役立つ情報を紹介する洗練されたニュースレターを作成、スケジュール設定、送信できます。
このテンプレートでは以下のことも可能です：
- コンテンツをカスタムして、市場動向、新規物件リスト、役立つヒントを強調表示しましょう。
- カスタムフィールドとステータスを活用して、ニュースレターの作成と配布ワークフローを管理しましょう。
- ClickUpドキュメントを活用して、共同でコンテンツの起草や編集を行ってください
- ClickUpのガントチャートビューでニュースレターの送信スケジュールと進捗を追跡
- タイムリーで関連性の高い情報をプロバイダーし、クライアントエンゲージメントを高めましょう
💡 こんな方に最適： クライアントとの定期的なコミュニケーション維持、専門性のアピール、情報満載のニュースレターによるエンゲージメント向上を目指す不動産エージェントやマーケティングTeams。
📚 こちらもご覧ください：不動産でAIを活用する方法（活用事例とツール）
4. ClickUp不動産プロジェクト管理テンプレート
複数物件の転売や改修プロジェクトに取り組んでいますか？このClickUp不動産プロジェクト管理テンプレートは、予算管理、ガントタイムライン、チームタスク、コスト監視を1つのスムーズなワークスペースに統合したオールインワントラッカーです。
この不動産プロジェクト管理テンプレートは、販売前段階から引き渡しまでをすべて一元管理するhubを提供し、複雑な不動産プロジェクトの運営を容易にします。このテンプレートを使用すると、以下のことが可能になります：
- 見積もり費用、期間、差異日数、差異費用、備考欄にはカスタムフィールドをご利用ください
- ClickUpタスクをチームメンバーに割り当て、優先度を設定し、期日を追加し、詳細なプロジェクト分解のためにサブタスクをネストサブタスクにします。
- 関係者タグ付け、ネストサブタスクの追加、複数チームメンバーの割り当て、タスクの優先順位付けが可能です。
- 賃貸関連経費の追跡とプロジェクト予算により、正確な賃貸収入とコスト分析をサポートします。
- ClickUp AIカレンダーを活用し、ミーティング・タスク・締切を統合。スケジュールを自動調整しリマインダーを送信します。
💡 こんな方に最適： 複数段階の建設・改修プロジェクトの調整、予算とタイムラインの追跡、財務リスクとスケジュール遅延の最小化が必要な不動産プロジェクトマネージャーや投資家
🎥 家賃・税金・メンテナンスなどの期日追跡に疲れていませんか？/AIカレンダーで賃貸物件管理を効率化しましょう。詳細は動画でご覧ください！👇🏼
5. ClickUp不動産スプレッドシートテンプレート
ポートフォリオの財務状況を完全に把握したいですか？このスプレッドシート形式のClickUp不動産管理テンプレートは、見込み客、住宅ローン、賃貸収入、経費を1つの整理されたビューに集約します。
物件ごとの記録、経費と収入の管理、ポートフォリオ全体の明確で統合されたビューに活用できます。さらに以下の機能も利用可能です：
- 純利益、保険費用、購入価格、面積（平方フィート）などのカスタムフィールドを作成
- 「売却予定」「交渉中」「売却済み」などのステータスを活用し、各物件のライフサイクルを追跡します
- ClickUpのテーブルビューを活用し、物件・取引・クライアント情報など全ての不動産データを一元管理。カスタマイズ可能なスプレッドシートフォーマットで、迅速なデータ駆動型意思決定をサポートします。
- ROIを計算し、月々の家賃を追跡し、スケジュールE作成のための賃貸収入と費用を迅速に把握できます。
- リアルタイムレポート作成を活用し、ポートフォリオにおける機会と改善点を特定しましょう
💡 こんな方に最適： 経費、賃貸収入、投資利益率（ROI）、物件ステータスを監視するための高度なスプレッドシートが必要な不動産投資家、大家、不動産管理会社
🧠 豆知識：売却を検討している売主の3人に1人（38%）が、賃貸物件の売却準備として既にホーム改修に投資しています。なぜなら、物件の魅力を高めることは外観の印象向上だけでなく、投資利益率（ROI）を最大化するための賢明な選択だからです。
最も一般的な改修内容は？塗装の塗り直し、設備の更新、小規模な造園といった軽微な改修です。変更を行った売主の70％が実施しています。約65％が検査上の問題点を修正し、物件がコンプライアンスチェックを通過するよう確保しました。
6. ClickUp不動産マーケティングテンプレート
物件の宣伝効果を高めたいなら、このテンプレートが最適です。ClickUp不動産マーケティングテンプレートは、キャンペーン戦略・予算・チャネル・実績を一元管理します。
その理由はこちら：
- 賃貸物件のマーケティングキャンペーンを追跡し、潜在的な入居者を惹きつけ、空き部屋をより早く埋めるのに役立ちます。
- チームを共有の目標に結束させ、投資利益率（ROI）を最大化しましょう
- ハッシュタグ、声の調子、キャンペーンリンク、マーケティングチャネルなどのカスタムフィールドを活用
- ビュー（スケジュール、投稿、キャンペーン、物件マップ）で戦略を可視化
- 不動産マーケティング費用を監視し、キャンペーンを賃貸収入機会と結びつける
- 自動化機能、タグ付け、進捗バーを活用してリスト管理を効率化し、プロモーション（例：1ヶ月分の家賃割引）を簡単にスケジュールできます。
💡 こんな方に最適： プロフェッショナルなマーケティングワークフローで物件のリストをプロモーションし、見込みテナントを惹きつけ、賃貸収入を最大化したい大家、不動産管理会社、不動産投資家
📚 こちらもご覧ください：最高のカスタマーデータベースソフトウェアシステム
👀 ご存知ですか？米国不動産の約44.8%が、環境脅威による深刻または極度の損害リスクに晒されています。これは洪水、風害、山火事、熱波、有害大気質の影響を受けやすい住宅不動産が約22兆ドルに相当することを意味します。
これは、コロラドスプリングス、リバーサイド、ツーソンなどの危険地域にある米国の不動産業者にとって、書類作業や不動産・物件自体の安全対策強化において、追加の準備が必要であることを意味します。
7. ClickUp不動産トランザクションチェックリストテンプレート
ClickUp不動産トランザクションチェックリストテンプレートは、取引サイクル全体を明確で実行可能なステップに分解します。物件掲載契約や入居者審査から賃貸契約の最終化、家賃支払いリマインダーまで、このチェックリストで全てのBoxを確実に確認できます。新規物件の契約締結や既存賃貸契約の更新時にも、このテンプレートを活用して以下の作業が可能です：
- ClickUpタスクのチェックリストを活用し、オファー承諾・物件検査・契約書類といった重要なステップを確実に管理しましょう
- 入居者申請ステータス、身元調査、賃貸契約書の署名確認を一元追跡
- 手付金の支払い期日、契約条件、家賃の回収タイムラインなどのリマインダーを設定しましょう。
- ClickUpドキュメントを活用し、エージェント、家主、不動産管理会社と連携してトランザクションを迅速化し、エラーを減らしましょう。
- 住宅用・商業用・賃貸物件トランザクション向けにセクションをカスタム可能。簡易賃貸契約から複雑な不動産トランザクションまで対応。
💡 こんな方に最適： 賃貸物件ビジネスの全段階において、トランザクションの効率化、遅延の回避、コンプライアンスの確保を目指す大家、不動産管理会社、不動産投資家。
💡 特典：賃貸ビジネスの自動化を支援します。対象業務には以下が含まれます：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、およびウェブを瞬時に検索
- 音声テキスト入力機能で、声で質問し、指示し、コマンドで私の仕事を管理しましょう。ハンズフリーで、どこでも利用可能です。
- ChatGPT、Claude、Perplexityなど、連携されていない多数のAIツールを、単一のLLM非依存型で企業対応のソリューションに置き換える
ClickUp Brain MAXをお試しください—あなたの仕事を理解するAIスーパーアプリです。これは単なるコレクション追加用のAIツールではありません。すべてのツールを置き換える初の文脈理解型AIアプリです。
8. ClickUp不動産クロージングチェックリストテンプレート
平穏な引渡し日を。ClickUp不動産引渡しチェックリストテンプレートが、固定期間のタスクを順を追って案内します。全関係者の期日通りの署名、賃貸条件の明確な記録、最終支払いと保証金の完全な反映を保証します。
賃貸契約の締結から物件売却の最終手続きまで、進捗管理を確実に進められます。このテンプレートでは以下のことが可能です：
💡 こんな方に最適： 複数の契約を管理する大家、不動産専門家、プロパティマネージャー。繰り返せるプロセスで直前のトラブルを減らし、トランザクションを効率化したい方へ。
9. ClickUp不動産市場レポートテンプレート
不動産物件のリストの効果を最大化したいですか？地域の洞察から始めましょう。このClickUp不動産市場レポートテンプレートを使えば、リアルタイムの家賃動向、価格変動、市場の真実を1つの見やすいダッシュボードで分析できます。
平均賃料の追跡から物件価値の上昇や買い手需要の記録まで、ニューハンプシャー州での賃貸、ロードアイランド州での投資、ウェストバージニア州でのROI比較など、複数の市場にわたって一貫性のある正確なレポートを作成できます。このテンプレートでは以下が可能です：
- カスタムフィールドを活用し、物件価値、地域の平均賃料、需給メトリクス、資産価値上昇率を追跡しましょう
- 動的なチャートとダッシュボードで傾向を可視化し、財務プランと賃貸価格設定をサポートします。
- 複数地域にわたるデータを一元管理し、迅速な市場比較と複数州にわたる賃貸戦略を実現します。
- 不動産CRMとデータを連携させ、市場動向とテナント審査および賃貸契約の判断を接続させましょう
💡 こんな方に最適： 市場分析、賃貸価格戦略、地域を跨いだ不動産ポートフォリオ拡大にデータ駆動型のアプローチを求める不動産投資家、大家、不動産管理会社
💡 プロの秘訣：不動産業者は、不動産トランザクションとクロージングのチェックリストをCRMに組み込むことで、新規リストごとにタスクを自動トリガーできます。これにより時間を節約し、取引中のステップ漏れを防ぎます。
10. ClickUp賃貸契約書テンプレート
ClickUp賃貸契約書テンプレートは、州の規制に準拠した住宅賃貸契約書を作成するための、法的観点に配慮したすぐに使える構造を提供します。
このテンプレートは重要な賃貸契約の詳細を記録し、販売プロセスを自動化し、家賃の期日リマインダーを提供します。このテンプレートを使用すると、以下のことが可能です：
- 月額賃料、賃貸契約の開始日と終了日、契約当事者など、賃貸条件を自由にカスタムできます。
- 州ごとの特記事項（家主の通知期間や物件条件の開示事項など）を追加できます
- 署名済み賃貸契約書や入居者関連書類のデジタルコピーを、セキュリティのある場所（一箇所）に保管できます。
- 支払い期日、賃貸契約更新、入居者身元調査のリマインダーを自動化
- 家賃の支払い状況、敷金、物件詳細を追跡し、財務プランとSchedule E（不動産所得申告書）の税務申告をサポートします。
💡 こんな方に最適：賃貸物件ポートフォリオ向けに、法令順守・体系化・自動化された賃貸契約システムを求める大家、不動産投資家、プロパティマネージャー。
11. ClickUp施設利用申請書フォームテンプレート
ClickUp施設リクエストフォームテンプレートは、大家、不動産管理会社、入居者が賃貸物件全体のメンテナンス問題をレポート作成・管理する方法を効率化します。これにより、散在したリクエストや手動追跡の混乱が解消されます。
さらに、このテンプレートでは以下のことも可能です：
- ClickUpフォームを活用し、問題の種類・場所・緊急度・写真などの詳細情報を含む入居者からのメンテナンス依頼を収集しましょう。
- フォーム提出に基づいてタスク作成、割り当て、期日を自動化
- 修理必要、進行中、予定済み、完了といったカスタムフィールドでリクエストのステータスを追跡
- スケジュールEおよび家主保険書類用のメンテナンス記録を整理して管理します
- サービス履歴、経費、修理プロバイダーの詳細を添付ファイルとして添付することで法令順守を確保します
💡 こんな方に最適： 単一物件または複数物件の賃貸管理を行う大家・不動産管理会社 メンテナンス依頼の処理、経費の追跡、法令順守を効率的に管理するシステムが必要な方
👀 ご存知ですか？ 不動産管理会社を雇う大家さんは、時間節約と法的問題回避のためにそうしていると言います。管理会社は賃貸契約の履行や入居者審査からメンテナンス、地域規制への対応まで、すべてを代行するため、賃貸物件の所有権がストレス軽減につながります。
12. ClickUp利用規約テンプレート
技術に精通しており、入居者向けにオンラインポータルやアプリを提供している場合、このドキュメントベースのテンプレートは、法的専門用語の煩わしさなしに、責任範囲からデータプライバシーまで基本ルールを明確に定めます。
ClickUp利用規約テンプレートは、オンラインサービス、予約プラットフォーム、デジタル賃貸販売アプリケーションを利用するテナント向けに、法的根拠が明確で透明性の高い契約書を作成します。
このテンプレートでは以下のことが可能です：
- 専用ClickUpドキュメントで利用規約を作成・編集・共同作業し、セクションの整理と明確な表現を容易に実現
- 利用規約作成の進捗状況（例：起草中、審査中、確定済み）を追跡し、各セクションがどのフェーズにあるかを常に把握できるようにします。
- 調査、契約書作成、法的審査、公開といったタスクを関係者に割り当て、期日と優先度を設定してプロセスを円滑に進めましょう。
- カスタマイズ可能なダッシュボードから、利用規約プロジェクトの全体的な進捗、未完了のタスク、ボトルネックを監視できます。
- 賃貸申込書や入居者向けオンボーディングドキュメントに、利用規約が直接リンクされています
💡 こんな方に最適：透明性と法的カバーを維持する必要がある、デジタルサービスやテナントポータルを提供する不動産管理会社、大家、不動産Teams
13. ClickUp 商業用賃貸借契約書テンプレート
商業取引には多額の資金と重要な条項が伴います。ClickUpの商業賃貸借契約書テンプレートを使えば、賃料、セキュリティの基準、メンテナンス義務を明確に定義可能。すべてを整理されたカスタマイズ可能なドキュメントで管理できます。
このテンプレートは、オフィススペース、小売店舗、倉庫、その他の商業用物件の賃貸借契約書の作成と管理プロセスを簡素化します。このテンプレートを使用すると、以下のことが可能です：
- フィールドをカスタマイズして、入居者名、賃貸契約の開始日/終了日、月額家賃、セキュリティを詳細に記録できます。
- メンテナンス、修理、商業利用規約に関連する責任範囲を明確にします
- 家賃の支払いと賃貸契約更新のリマインダーを自動化
- ClickUpドキュメントを活用し、添付ファイル・保険証明書・間取りプランを添付して記録を一元管理
- 編集可能な条項で、州ごとの異なる要件（例：テキサス州、ロードアイランド州、ニューハンプシャー州）への準拠を維持します。
- 商業用不動産の収入と支出を整理し、スケジュールEのレポート作成を容易にします
💡 こんな方に最適：賃貸物件のオーナー、賃貸仲介業者、商業用不動産管理会社で、賃貸契約書の作成効率化、法令順守の維持、商業用賃貸業務の効率的な管理を目指す方
優れた賃貸物件管理テンプレートの条件とは？
では、適切な賃貸物件管理テンプレートをどのように選べばよいやること？
しっかり構築されたテンプレートは賃貸財務を整理し、物件管理を容易にします。注目すべき機能は以下の通りです：
- カスタマイズ可能な物件フィールド*: 単体物件、複数世帯ホーム、または賃貸ポートフォリオ全体に合わせて調整可能
- 入居者・賃貸契約追跡*: 入居者情報、賃貸条件、契約終了日、関係当事者を記録
- 家賃と支払い記録*: 明確なフィールドで月々の家賃、期日、家賃支払い状況、セキュリティを管理して追跡する
- 保守・修理記録: 継続的な修理、保守スケジュール、関連経費を記録します
- Schedule E対応：賃貸収入、経費、控除、所有権情報を整理し、税務レポート作成を容易にします
- 複数州対応*：地域をまたがる物件にもテンプレートを適応可能。ウェストバージニア州、ロードアイランド州、ニューハンプシャー州、ニューメキシコ州など、どの州でも問題ありません。
- 経費と保険のフィールド*: 光熱費、家主保険、その他の定期的な物件管理経費のフィールドを含める
- コンプライアンスプロンプト*: 身元調査、クレジット調査、および合理的な通知に関する書類作成のリマインダーを追加
- 自動化対応構造*：デジタルツールでの使用を想定して設計されており、大家や不動産管理者の時間節約とエラー削減を支援します
ClickUpで賃貸物件管理を簡単に
賃貸契約書の作成や家賃追跡から入居者審査や物件広告まで、賃貸物件の管理にはスプレッドシートと優れた記憶力だけでは不十分です。
これらのFree賃貸物件管理テンプレートは、時間を節約し、法令遵守を維持し、賃貸事業を拡大するための即戦力ツールキットを提供します。
ClickUpのカスタマイズ可能なテンプレート、自動化対応機能、リアルタイム共同作業ツールを活用すれば、単なる整理整頓ではなく、賃貸物件ビジネス全体をレベルアップさせられます。
今すぐClickUpに登録し、Freeの賃貸物件管理テンプレートを活用して、あらゆる業務を効率化しましょう。