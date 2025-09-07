2025年に使える13の無料賃貸物件テンプレート

賃貸物件の管理は、受動的収入源として容易ではありません。家賃の追跡、賃貸契約の更新、メンテナンス問題、税務準備のバランスを取る必要があります。

たった1つの物件でも、数十もの管理項目や無数のタブがパソコン画面に表示されることがあります。賃貸物件管理テンプレートは、そんな混乱を注文に整えるのに役立ちます。

入居者情報から賃貸契約書、月々の家賃やセキュリティに至るまで、これらのテンプレートが詳細を効率化。賃貸物件ビジネスBusinessの成長に集中できるよう支援します。

大家さん、不動産管理会社、投資家の皆様がスプレッドシートやメモに埋もれることなく管理を継続できるよう、最高のFreeテンプレートを厳選しました。賃貸戦略に体系的な仕組みを導入しましょう！

賃貸物件テンプレートとは？

*賃貸物件管理テンプレートとは、大家、投資家、不動産管理者が物件関連の重要なタスクを整理・追跡・管理するための、すぐに使える文書またはデジタルツールです。

これらのテンプレートは通常、賃貸契約の詳細や入居者申込書から、月々の家賃追跡、セキュリティ、メンテナンススケジュール、賃貸収入の計算までを網羅しています。

カスタムスプレッドシートを作成したり、一からフォームを組み立てたりする代わりに、賃貸物件管理テンプレートは構造化された出発点を提供し、時間を節約し、手作業によるエラーを減らします。

小規模な賃貸物件ビジネスにとって、これらのテンプレートは特に価値があります。家賃の支払い状況の追跡、期日の管理、スケジュールEレポート作成のための控除額の計算など、業務の一貫性を確保しながら、記録を整理し、法令遵守を維持します。

🧠 ご存知ですか？手頃な価格と気候変動への耐性から、賃貸物件の需要は米国中西部へシフトしています。テキサス州やフロリダ州のような高コストで気候変動の影響を受けやすい地域では、成長が鈍化しています。 経験豊富な大家やリピーター投資家がポートフォリオを拡大し続ける一方で、初めての購入者はエントリー障壁の高まりに直面しています。賃貸市場は安定していますが、経済や政策の変化が続く中、賢いツールを活用して市場を乗り切る必要があります。

賃貸物件管理テンプレート

入居者審査から支払い追跡まで、これらの無料テンプレートは賃貸物件ビジネスのあらゆる側面を効率化するように設計されています。

一戸建て物件の管理でも、複数物件のポートフォリオ管理でも、ClickUp—仕事のためのすべてアプリ—が整理・自動化・成長を支援します。

1. ClickUp 賃貸物件管理プラットフォーム CRM テンプレート

入居者追跡とコミュニケーションを効率的なシステムに変えたいですか？ClickUp賃貸管理プラットフォームのCRMテンプレートなら、一元化された見込み客管理、予約自動化、ゲスト履歴を簡単に操作できます。

このテンプレートを使えば、期日や入居者の追跡に追われることなく、不動産投資の拡大に集中できます。その方法は以下の通りです：

💡 こんな方に最適： 複数の物件を管理する不動産管理会社や大家様。業務効率化、家賃回収、経費追跡を一元的に行うCRMシステムが必要な方へ。

2. ClickUp賃貸契約書テンプレート

面倒なやり取りを省き、明確で署名済みの賃貸契約書を作成しましょう。ClickUp賃貸契約書テンプレートを使えば、共同作業、支払い記録、全テナント契約の追跡を、1つの効率的なスペースで管理できます。

これにより、以下のことが可能になります：

💡 こんな方に最適： 賃貸契約の管理、支払い状況の追跡、賃貸物件全体の法令順守を確保するための、信頼性が高く効率的な方法を求める大家、不動産管理会社、不動産投資家。

3. ClickUp不動産ニュースレターテンプレート

クライアントを常に最新情報で繋ぎましょう（スパムのような罪悪感なし）—このClickUp不動産ニュースレターテンプレートを使えば、物件リスト、トレンド、役立つ情報を紹介する洗練されたニュースレターを作成、スケジュール設定、送信できます。

このテンプレートでは以下のことも可能です：

💡 こんな方に最適： クライアントとの定期的なコミュニケーション維持、専門性のアピール、情報満載のニュースレターによるエンゲージメント向上を目指す不動産エージェントやマーケティングTeams。

4. ClickUp不動産プロジェクト管理テンプレート

複数物件の転売や改修プロジェクトに取り組んでいますか？このClickUp不動産プロジェクト管理テンプレートは、予算管理、ガントタイムライン、チームタスク、コスト監視を1つのスムーズなワークスペースに統合したオールインワントラッカーです。

この不動産プロジェクト管理テンプレートは、販売前段階から引き渡しまでをすべて一元管理するhubを提供し、複雑な不動産プロジェクトの運営を容易にします。このテンプレートを使用すると、以下のことが可能になります：

💡 こんな方に最適： 複数段階の建設・改修プロジェクトの調整、予算とタイムラインの追跡、財務リスクとスケジュール遅延の最小化が必要な不動産プロジェクトマネージャーや投資家

5. ClickUp不動産スプレッドシートテンプレート

ポートフォリオの財務状況を完全に把握したいですか？このスプレッドシート形式のClickUp不動産管理テンプレートは、見込み客、住宅ローン、賃貸収入、経費を1つの整理されたビューに集約します。

物件ごとの記録、経費と収入の管理、ポートフォリオ全体の明確で統合されたビューに活用できます。さらに以下の機能も利用可能です：

💡 こんな方に最適： 経費、賃貸収入、投資利益率（ROI）、物件ステータスを監視するための高度なスプレッドシートが必要な不動産投資家、大家、不動産管理会社

6. ClickUp不動産マーケティングテンプレート

物件の宣伝効果を高めたいなら、このテンプレートが最適です。ClickUp不動産マーケティングテンプレートは、キャンペーン戦略・予算・チャネル・実績を一元管理します。

その理由はこちら：

💡 こんな方に最適： プロフェッショナルなマーケティングワークフローで物件のリストをプロモーションし、見込みテナントを惹きつけ、賃貸収入を最大化したい大家、不動産管理会社、不動産投資家

7. ClickUp不動産トランザクションチェックリストテンプレート

ClickUp不動産トランザクションチェックリストテンプレートは、取引サイクル全体を明確で実行可能なステップに分解します。物件掲載契約や入居者審査から賃貸契約の最終化、家賃支払いリマインダーまで、このチェックリストで全てのBoxを確実に確認できます。新規物件の契約締結や既存賃貸契約の更新時にも、このテンプレートを活用して以下の作業が可能です：

💡 こんな方に最適： 賃貸物件ビジネスの全段階において、トランザクションの効率化、遅延の回避、コンプライアンスの確保を目指す大家、不動産管理会社、不動産投資家。

8. ClickUp不動産クロージングチェックリストテンプレート

平穏な引渡し日を。ClickUp不動産引渡しチェックリストテンプレートが、固定期間のタスクを順を追って案内します。全関係者の期日通りの署名、賃貸条件の明確な記録、最終支払いと保証金の完全な反映を保証します。

賃貸契約の締結から物件売却の最終手続きまで、進捗管理を確実に進められます。このテンプレートでは以下のことが可能です：

💡 こんな方に最適： 複数の契約を管理する大家、不動産専門家、プロパティマネージャー。繰り返せるプロセスで直前のトラブルを減らし、トランザクションを効率化したい方へ。

9. ClickUp不動産市場レポートテンプレート

不動産物件のリストの効果を最大化したいですか？地域の洞察から始めましょう。このClickUp不動産市場レポートテンプレートを使えば、リアルタイムの家賃動向、価格変動、市場の真実を1つの見やすいダッシュボードで分析できます。

平均賃料の追跡から物件価値の上昇や買い手需要の記録まで、ニューハンプシャー州での賃貸、ロードアイランド州での投資、ウェストバージニア州でのROI比較など、複数の市場にわたって一貫性のある正確なレポートを作成できます。このテンプレートでは以下が可能です：

💡 こんな方に最適： 市場分析、賃貸価格戦略、地域を跨いだ不動産ポートフォリオ拡大にデータ駆動型のアプローチを求める不動産投資家、大家、不動産管理会社

💡 プロの秘訣：不動産業者は、不動産トランザクションとクロージングのチェックリストをCRMに組み込むことで、新規リストごとにタスクを自動トリガーできます。これにより時間を節約し、取引中のステップ漏れを防ぎます。

10. ClickUp賃貸契約書テンプレート

ClickUp賃貸契約書テンプレートは、州の規制に準拠した住宅賃貸契約書を作成するための、法的観点に配慮したすぐに使える構造を提供します。

このテンプレートは重要な賃貸契約の詳細を記録し、販売プロセスを自動化し、家賃の期日リマインダーを提供します。このテンプレートを使用すると、以下のことが可能です：

月額賃料、賃貸契約の開始日と終了日、契約当事者など、賃貸条件を自由にカスタムできます。

州ごとの特記事項（家主の通知期間や物件条件の開示事項など）を追加できます

署名済み賃貸契約書や入居者関連書類のデジタルコピーを、セキュリティのある場所（一箇所）に保管できます。

支払い期日、賃貸契約更新、入居者身元調査のリマインダーを自動化

家賃の支払い状況、敷金、物件詳細を追跡し、財務プランとSchedule E（不動産所得申告書）の税務申告をサポートします。

💡 こんな方に最適：賃貸物件ポートフォリオ向けに、法令順守・体系化・自動化された賃貸契約システムを求める大家、不動産投資家、プロパティマネージャー。

11. ClickUp施設利用申請書フォームテンプレート

ClickUp施設リクエストフォームテンプレートは、大家、不動産管理会社、入居者が賃貸物件全体のメンテナンス問題をレポート作成・管理する方法を効率化します。これにより、散在したリクエストや手動追跡の混乱が解消されます。

さらに、このテンプレートでは以下のことも可能です：

💡 こんな方に最適： 単一物件または複数物件の賃貸管理を行う大家・不動産管理会社 メンテナンス依頼の処理、経費の追跡、法令順守を効率的に管理するシステムが必要な方

12. ClickUp利用規約テンプレート

技術に精通しており、入居者向けにオンラインポータルやアプリを提供している場合、このドキュメントベースのテンプレートは、法的専門用語の煩わしさなしに、責任範囲からデータプライバシーまで基本ルールを明確に定めます。

ClickUp利用規約テンプレートは、オンラインサービス、予約プラットフォーム、デジタル賃貸販売アプリケーションを利用するテナント向けに、法的根拠が明確で透明性の高い契約書を作成します。

このテンプレートでは以下のことが可能です：

専用ClickUpドキュメントで利用規約を作成・編集・共同作業し、セクションの整理と明確な表現を容易に実現

利用規約作成の進捗状況（例：起草中、審査中、確定済み）を追跡し、各セクションがどのフェーズにあるかを常に把握できるようにします。

調査、契約書作成、法的審査、公開といったタスクを関係者に割り当て、期日と優先度を設定してプロセスを円滑に進めましょう。

カスタマイズ可能なダッシュボードから、利用規約プロジェクトの全体的な進捗、未完了のタスク、ボトルネックを監視できます。

賃貸申込書や入居者向けオンボーディングドキュメントに、利用規約が直接リンクされています

💡 こんな方に最適：透明性と法的カバーを維持する必要がある、デジタルサービスやテナントポータルを提供する不動産管理会社、大家、不動産Teams

13. ClickUp 商業用賃貸借契約書テンプレート

商業取引には多額の資金と重要な条項が伴います。ClickUpの商業賃貸借契約書テンプレートを使えば、賃料、セキュリティの基準、メンテナンス義務を明確に定義可能。すべてを整理されたカスタマイズ可能なドキュメントで管理できます。

このテンプレートは、オフィススペース、小売店舗、倉庫、その他の商業用物件の賃貸借契約書の作成と管理プロセスを簡素化します。このテンプレートを使用すると、以下のことが可能です：

フィールドをカスタマイズして、入居者名、賃貸契約の開始日/終了日、月額家賃、セキュリティを詳細に記録できます。

メンテナンス、修理、商業利用規約に関連する責任範囲を明確にします

家賃の支払いと賃貸契約更新のリマインダーを自動化

ClickUpドキュメントを活用し、添付ファイル・保険証明書・間取りプランを添付して記録を一元管理

編集可能な条項で、州ごとの異なる要件（例：テキサス州、ロードアイランド州、ニューハンプシャー州）への準拠を維持します。

商業用不動産の収入と支出を整理し、スケジュールEのレポート作成を容易にします

💡 こんな方に最適：賃貸物件のオーナー、賃貸仲介業者、商業用不動産管理会社で、賃貸契約書の作成効率化、法令順守の維持、商業用賃貸業務の効率的な管理を目指す方

優れた賃貸物件管理テンプレートの条件とは？

では、適切な賃貸物件管理テンプレートをどのように選べばよいやること？

しっかり構築されたテンプレートは賃貸財務を整理し、物件管理を容易にします。注目すべき機能は以下の通りです：

カスタマイズ可能な物件フィールド*: 単体物件、複数世帯ホーム、または賃貸ポートフォリオ全体に合わせて調整可能

入居者・賃貸契約追跡*: 入居者情報、賃貸条件、契約終了日、関係当事者を記録

家賃と支払い記録*: 明確なフィールドで月々の家賃、期日、家賃支払い状況、セキュリティを管理して追跡する

保守・修理記録 : 継続的な修理、保守スケジュール、関連経費を記録します

Schedule E対応：賃貸収入、経費、控除、所有権情報を整理し、税務レポート作成を容易にします

複数州対応*：地域をまたがる物件にもテンプレートを適応可能。ウェストバージニア州、ロードアイランド州、ニューハンプシャー州、ニューメキシコ州など、どの州でも問題ありません。

経費と保険のフィールド*: 光熱費、家主保険、その他の定期的な物件管理経費のフィールドを含める

コンプライアンスプロンプト*: 身元調査、クレジット調査、および合理的な通知に関する書類作成のリマインダーを追加

自動化対応構造*：デジタルツールでの使用を想定して設計されており、大家や不動産管理者の時間節約とエラー削減を支援します

ClickUpで賃貸物件管理を簡単に

賃貸契約書の作成や家賃追跡から入居者審査や物件広告まで、賃貸物件の管理にはスプレッドシートと優れた記憶力だけでは不十分です。

これらのFree賃貸物件管理テンプレートは、時間を節約し、法令遵守を維持し、賃貸事業を拡大するための即戦力ツールキットを提供します。

ClickUpのカスタマイズ可能なテンプレート、自動化対応機能、リアルタイム共同作業ツールを活用すれば、単なる整理整頓ではなく、賃貸物件ビジネス全体をレベルアップさせられます。

今すぐClickUpに登録し、Freeの賃貸物件管理テンプレートを活用して、あらゆる業務を効率化しましょう。