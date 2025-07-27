2025年の会計に最適なmonday.comテンプレートトップ10

小規模ビジネスの所有者、会計士、財務チームにとって、キャッシュフロー、予算、財務報告の定期的な管理とレポート作成は、大変な作業になることがあります。

そこで、お客様の生活を少し楽にする monday.com の会計テンプレートを厳選しました。

経費の追跡から貸借対照表の管理まで、これらのテンプレートは、問題を早期に発見し、進捗を追跡し、タブの過負荷なく会計ワークフローを円滑に実行するために作成されています。

また、monday.com の会計テンプレートの優れた代替ツール、ClickUp の会計テンプレートもご紹介いたします。

優れた monday.com 会計テンプレートの条件とは？

チームが無視するタイムラインや、誰も見ない To Do ボードを作成したことがあるなら、より優れた機能を採用する時が来たかもしれません。優れたmonday.com 会計 テンプレートには、以下の機能があるものを探してください。

日付、金額、支払先、請求書リンクなど、あらかじめマップされたフィールドにより入力が簡略化されます。

支払い期日、給与サイクル、照合タスクのリマインダーを自動化して、一日の終わりに慌てて追いつく必要がなくなります。

リンクされたボードとミラー列を使用して、予算編成、請求、承認のアップデートを同期します。

モバイルやデスクトップから迅速に編集できるため、チームメンバーは付箋や個別の個人用トラッカーに頼る必要がなくなります。

10 の monday.com 会計テンプレート

monday.com の会計テンプレートは、会計事務所や小規模チームに、重要な意思決定を迅速に行うために必要な明確さを提供します。一緒にその内容を見てみましょう。

1. 経費追跡テンプレート

チームメンバーが新しい経費を追加すると、 monday.com の経費追跡テンプレート で、出張、事務用品、備品などのあらかじめ設定されたカテゴリにタグをすばやく付けることができます。テンプレートは合計を自動的に計算し、計算を効率化します。

このテンプレートでは、以下のことができます。

カスタマイズ可能なカテゴリで、毎日の経費を瞬時に記録できます。

組み込みの計算機能で、予算と実際の支出をリアルタイムで監視できます。

日付、カテゴリ、プロジェクトごとに詳細な経費レポートを作成し、ステークホルダーミーティングに活用できます。

🔑 理想的なユーザー：経費を確実に監視、管理したい中小企業経営者や財務チーム。

2. 請求書テンプレート

同じクライアントの詳細を手作業で繰り返し入力していませんか？monday.com の請求書テンプレートには、ドラッグ＆ドロップのレイアウト、自動入力フィールド、同期オプションが搭載されており、このプロセスを簡単にすることができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

統合機能や接続されたボードを使用して、クライアントやプロジェクトのデータで請求書のフィールドを自動入力

色分けされたステータスインジケーターと期日アラートで、請求書のステータスを「送信済み」から「支払い済み」まで追跡できます。

請求書の更新情報をダッシュボードに同期して、請求の傾向を確認し、支払遅延を事前に通知します。

🔑 最適なユーザー： 繰り返しエントリー作業を必要としない、迅速でプロフェッショナルな請求書作成を必要とするフリーランサーや中小企業。

3. アカウント管理テンプレート

クライアントとの関係、契約、法的承認など、さまざまな業務を抱えながら四半期の締めくくりを行っているなら、 monday.com のアカウント管理テンプレート をぜひご検討ください。

営業チームと財務チームを 1 つの整理されたワークスペースに統合することで、パイプラインを把握し、契約の進捗を追跡し、コミュニケーションを管理することができます。

このテンプレートは、以下の点でお役に立ちます。

契約のマイルストーン、クライアントの種類、取引の価値などを表示するステータスフィルターで、パイプラインのフェーズを視覚化

タイムラインまたはカレンダービューを使用して、クライアントのオンボーディング、更新、コンプライアンスのワークフローの期限を管理します。

契約サイズ、法的ステータス、アカウントマネージャーなどのフィールドでボードをカスタマイズし、完全な可視性を実現

🔑 最適なユーザー： アカウント、契約、社内連携を同時に進行する収益および業務チーム。

4. 財務要求テンプレート

財務部門の受信トレイが溢れかえっている状況を想像してみてください。ある従業員はノートパソコンのアップグレードを依頼し、別の従業員はクライアントへの経費精算書を提出し、さらに別の従業員は予算の承認を必要としています。

monday.com の財務要求テンプレート を使用すると、すべてを 1 つの集中型システムで管理できます。購入の承認から経費の精算まで、要求者と審査者の両方に合わせたプロセスをカスタマイズし、業務を円滑に進め、受信トレイが混乱することなく、すべてがコンプライアンスに準拠し、監査に対応できる状態を保つことができます。

このテンプレートを使用すると、以下のことが可能になります。

カスタマイズ可能なフォームでリクエストを収集し、あらかじめ入力済みのリクエスト情報を中央のボードにフィードします。

ステータスおよび式列を使用して、承認、却下、または保留中のアイテムを追跡し、コストを計算します。

リマインダーとステータス変更を自動化して、レビューと予算の更新をスケジュール通りに進めます。

🔑 最適なユーザー：社内の予算や購入依頼を大量に処理する財務チームや運用チーム。

💡 ボーナス: 以下のことを行いたい場合： ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続しているすべてのアプリとウェブから、財務諸表やポリシーを瞬時に検索できます。

Talk to Text を使用して、音声で質問、口述、コマンドを実行し、ハンズフリーで、どこからでも仕事を進めましょう。

ChatGPT、Claude、Perplexity など、連携していない数十の AI ツールを、LLM に依存しない、企業向けの単一のソリューションに置き換え、競合他社に関する財務情報を把握できます。 ClickUp Brain MAX を試してみてください。あなたの仕事を理解し、あなたを真に理解する AI スーパーアプリです。これは、あなたのコレクションに追加するもうひとつの AI ツールではありません。 これは、それらすべてを置き換える、初のコンテキスト AI アプリです。 ClickUp Brain MAX の「Talk to Text」機能で、アイデアを記録し、指示を共有し、作業を 4 倍早く完了しましょう。

5. サポート販売資料テンプレート

monday.com サポート販売資料テンプレート は、パンフレット、ケーススタディ、電子メールテンプレート、プレゼンテーション資料、ホワイトペーパーなど、販売支援コンテンツをすべて 1 つの整理された共同スペースにまとめます。

これにより、営業チームとマーケティングチーム間の連携が強化され、適切な資産をより迅速に提供し、直前の慌てや古いファイルによる混乱なく、取引を円滑に進めることができます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

すべての販売資産（ケーススタディ、パンフレット、デッキ）を、資産タイプやチームでフィルタリングできる 1 つのボードに保存します。

タスクの所有権、ステータスフィールド、レビューの期限で作成ワークフローを追跡

ステータス更新と連動した自動化機能により、新しい資料の準備が完了したら、担当者に即座に通知します。

🔑 最適なユーザー：販促資料の作成と配布を管理する営業支援チームやマーケティングチーム。

6. 予算トラッカーテンプレート

monday.com の予算トラッカーテンプレートを使用すると、費用をカテゴリ別に分類し、領収書や関連ドキュメントをアップロードし、リミットに達したときの承認やアラートを自動化することができます。お金の流れをリアルタイムで把握できるため、推測に頼った意思決定を行う必要がなくなります。

このテンプレートをカスタマイズして、以下のことを行えます。

🔑 最適なユーザー：ダイナミックで複数のカテゴリにまたがる予算を管理する部門責任者やプロジェクトマネージャー。

7. 請求書追跡テンプレート

誰が、いつ、何を、どのように支払ったかを把握する必要がありますか？monday.com の請求書追跡テンプレート を使用すると、特にクライアントや部門間で複数のトランザクションを管理する場合に、売上を明確かつ確実に記録し、支払いを監視し、整理整頓することができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

クライアント名、金額、支払い方法、ステータスなどのカスタム列を使用して、すべてのトランザクションを記録します。

期日で並べ替えたり、未払いのステータスでフィルタリングしたりして、支払いの遅延を監視します。

販売レシート、署名済みの契約書、関連ファイルなどをアップロードして、記録を整理して管理しましょう。

🔑 最適なユーザー： 営業やサービス業務を行いながらクライアントへの請求書発行を行うフリーランサーや小規模チーム。

8. 財務諸表テンプレート

四半期レビューや投資家向けプレゼンテーションの準備で、さまざまなツールを使って損益計算書、キャッシュフローの要約、貸借対照表を整理していますか？

monday.com の財務諸表テンプレート は、すべての重要な財務データを 1 つの集中型ダッシュボードにまとめます。これにより、経理チーム、経営陣、および関係者が情報を共有し、バージョン管理に頭を悩ませることなく、会社の財務状況を明確に把握することができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

資本、負債、キャッシュフローのフィールドを備えたカスタマイズ可能なボードを使用して、構造化された財務諸表を作成します。

自動化とリマインダー機能で、定期的なレポート作成の締め切りや監査のタイムラインを追跡

ダッシュボードやチャートウィジェットで、収益、経費、負債の傾向を視覚化

🔑 最適なユーザー： レポート作成と投資家向けの財務報告を一元化する必要がある財務責任者。

9. プロジェクトコスト管理テンプレート

プロジェクト経費の追跡、予算の遵守、コスト変更の迅速な管理に苦労したことがあるなら、monday.com のプロジェクトコスト管理テンプレート が役立ちます。このテンプレートは、予算の計画、実際の支出の監視、リアルタイムの調整を簡単に行うことができる、一元化されたカスタマイズ可能な作業スペースを提供します。

組み込みの自動化機能、視覚的なダッシュボード、コラボレーションツールを備えたこのテンプレートを使用すると、関係者と情報を共有し、財務の詳細をすべて管理することができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

予算と実際のコストをリアルタイムで追跡し、予算超過を防ぎ、プロジェクトの財務を順調に進めましょう。

リソースの見積もりからベンダーの経費まで、コスト関連データをすべて 1 つのカスタマイズ可能なワークスペースに一元化

組み込みのダッシュボード、ステータス更新、視覚的な予算内訳により、データに基づいた意思決定を迅速に行えます。

🔑 最適なユーザー：予算の承認や提案のワークフロー管理を行う財務責任者やプロジェクト所有者。

10. Compass によるアカウント管理テンプレート

高価値のアカウントを同時に管理したり、フォローアップの標準化に苦労したり、クライアントの健全性に関する可視性を失ったりした経験があるなら、monday.com Account Management by Compass テンプレートが役立ちます。

相互作用の記録、アカウントのパフォーマンスの監視、オンボーディングの効率化を行うための集中管理スペースを提供し、戦略的な関係を整理して、積極的な対応を可能にします。

このテンプレートでは、以下のことができます。

ミーティング、フィードバック、KPI、更新、リスク指標をすべて 1 か所にまとめて記録

フォローアップやタスクを特定の所有者に割り当て、手作業による調整を削減

クライアントをサイズ、収益、または健全性スコアで分類して、努力の優先順位を決定します。

🔑 最適なユーザー：大規模な売掛金および買掛金を管理する経理担当者や企業。

monday.com の制限事項

monday.com は柔軟なテンプレートと視覚的なワークフローを提供していますが、複雑な会計や財務のニーズには不十分な場合があります。

monday の代替ツールを検討すべき理由は次のとおりです。

複式簿記、 総勘定元帳管理 、自動銀行照合などの基本的な会計機能がない

QuickBooks や Xero などの主要なツールとの限定的なネイティブ統合を提供しています。

安全なドキュメントの共有やコミュニケーションのためのクライアントポータルは組み込まれていません。

ほとんどの会計チームのワークフローに適合するには、大幅なカスタマイズとトレーニングが必要です。

代替 monday.com 会計テンプレート

仕事のためのすべてのアプリであるClickUp は、プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、チャットを統合し、AI を活用して、より迅速かつスマートな仕事を実現します。

タスク、ドキュメント、コミュニケーションが別々のサイロに保存されることが多い monday.com とは異なり、ClickUp は、会計プロセスを最初から最後まで管理するための統合スペースを提供しています。

ClickUp と monday.comを比較すると、ClickUp の真の特徴は、カスタマイズ性の高さです。固定のテンプレートやビューの制限はありません。また、会計業務を改善する AI が組み込まれているため、チームは正確性、コラボレーション、管理機能を犠牲にすることなく、財務ワークフローを効率化できます。

プラグアンドプレイの会計テンプレートで、あらゆるニーズに対応します。

1. ClickUp の買掛金テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の買掛金テンプレートを使用して、紙の記録をデジタル情報に置き換えてください。

チームのリクエストや税務シーズンに対応しながら、複数のベンダーの請求書を管理しているとします。すると、ある支払いの情報が別の支払いに混ざってしまっています。混乱しますよね？

ClickUp の買掛金テンプレートを使用すると、すべての請求書、ステータス、期日を 1 か所で確認できるため、このようなミスを防ぐことができます。支払いの進捗状況を追跡し、会計上のエラーを減らすことができます。

このテンプレートをカスタマイズして、以下のことを行えます。

🔑 最適なユーザー： 経理担当者や財務チームで、定期的なベンダーへの支払いと承認ワークフローを管理している方。

2. ClickUp 会計ジャーナルテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 会計ジャーナルテンプレートを使用して、情報に基づいた財務上の意思決定を行う

複数のアカウントの借方と貸方のエントリーをすべて記録する必要がありますか？ClickUpの会計仕訳テンプレートを使用すると、トランザクションを正確に記録し、整理して、月次および四半期レビューに役立つレポートに変換することができます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

🔑 最適なユーザー： 複式簿記のための、信頼性が高く整理された元帳システムを必要とする会計専門家。

💡 プロのヒント：ClickUp Brain を使用すると、チームは手作業の手順を減らして、要約の自動生成、フォローアップメッセージのドラフト作成、財務書類への入力を行うことができます。つまり、コピー＆ペーストの作業が減り、ビジネスを実際に前進させる意思決定により多くの時間を割くことができるようになります。

3. ClickUp 会計テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 会計テンプレートで売掛金と買掛金を追跡

小規模の会計事務所を運営している場合は、請求書や収入予測を管理するためのカスタマイズ可能なワークフローが便利です。ClickUp 会計テンプレートは、財務、請求書、レポートを調和的に管理できるワークスペースを提供し、追跡を容易にします。

このテンプレートでは、以下のことができます。

🔑 最適なユーザー： 財務を総合的に管理するための多機能なシステムを求める小規模ビジネスの所有者やフリーランサー。

4. ClickUp の請求書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の請求書テンプレートで請求プロセスを整理

あなたがフリーランサーで、毎月手作業で請求書を作成しており、クライアントとの仕事よりも列のフォーマットに多くの時間を費やしていると想像してみてください。そこで、ClickUp の請求書テンプレートが大きな違いをもたらします。

スプレッドシートや散らばった電子メールのスレッドを処理する必要がなく、完全にカスタマイズ可能なブランドテンプレートを使用して請求サイクルを効率化できます。クライアントの詳細から支払いのステータスまで、すべてを 1 つの整理されたスペースにまとめておくことができるため、合計額の追跡に時間を費やすことなく、仕事に集中できます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

🔑 最適なユーザー：クライアントに一貫した請求を行うために、洗練された再現性のあるシステムを必要とするフリーランサーやサービスプロバイダー。

5. ClickUp の請求書追跡テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の請求書追跡テンプレートを使用すると、ワンクリックで請求書を作成して送信できます。

数十人のクライアントの請求書を管理し、誰が何を支払ったかを把握するのに苦労しているなら、ClickUp の請求書追跡テンプレートが最適です。このテンプレートでは、すべての請求書のステータスをリアルタイムで確認できるため、完了としてマークすべきか、フォローアップすべきかを常に把握できます。

このテンプレートは、以下のことを支援します。

支払いの傾向を監視し、支払いが遅れているクライアントにフォローアップの通知を送ります。

延滞アラートを自動化して、回収業務を常に 1 ステップ先取りしましょう。

チャートと ClickUp ダッシュボードで キャッシュフローを視覚化

🔑 最適なユーザー： クライアントの請求書を大量に管理し、可視性の向上を必要とする会計チームやビジネスオーナー。

📣 お客様の声： 小規模ビジネスの所有者であるEscritorio E. 氏は G2 で次のように述べています。 ClickUp は、私たちの会計事務所で多くの問題を解決するのに役立ちました。ClickUp を使う前は、さまざまなクライアントやプロジェクトのためにやらなければならないタスクをすべて把握しておくのが大変でした。しかし、ClickUp のおかげで、すべてが 1 か所に整理されるようになりました。やること、その期限、担当者を簡単に確認できます…最も良い点の 1 つは、毎月行うべきタスクを定期的なタスクとして設定できることです。これにより、時間を節約でき、何も忘れずに済みます。また、チーム全員の仕事を一目で確認できるため、納期を把握し、誰がどの仕事に取り組むべきかをより的確に判断できるのも非常に役立っています。ClickUp のおかげで、オフィスはより整理され、負担を感じることなくより多くの仕事をこなせるようになりました。クライアントの管理や日々の業務に大きな変化がありました。 ClickUp は、私たちの会計事務所で多くの問題を解決するのに役立ちました。ClickUp を使う前は、さまざまなクライアントやプロジェクトのためにやらなければならないタスクをすべて把握するのが大変でした。今では、ClickUp のおかげで、すべてが 1 か所に整理されています。やること、その期限、担当者を簡単に確認できます…最も良い点の 1 つは、毎月行うべき定期的なタスクを設定できることです。これにより、時間を節約でき、何も忘れずに済みます。また、チーム全員の仕事を一目で確認できるため、納期を把握し、誰がどの仕事に取り組むべきかをより的確に判断できるのも非常に役立ちます。ClickUp のおかげで、オフィスはより整理され、負担を感じることなくより多くの仕事をこなせるようになりました。クライアントの管理や日々の業務に大きな変化がありました。

6. ClickUp の見積依頼テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の見積依頼テンプレートで公正な価格設定を実現

成長を続けるビジネスに新しいベンダーを探しており、複数の入札を比較する必要があります。しかし、受信トレイは雑然としており、スプレッドシートは一貫性がなく、誰がまだ回答していないのかがわかりません。ClickUp の見積依頼テンプレートでこの問題を解決しましょう。

この見積テンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

ClickUp ドキュメントを使用して標準化された RFQ を作成し、すべてのベンダーが同じ必要事項で回答するようにします。

ClickUp ボードビューで ベンダー情報を整理して、価格、タイムライン、条件をひと目で比較できます。

監査の準備と部門間の可視性の向上のために、最終決定を文書化します。

アプリを切り替えることなく、ベンダーの回答を収集、追跡、評価するための構造化された、繰り返し可能なワークフローを作成できます。

🔑 最適なユーザー： ベンダーの調達や意思決定を管理する必要がある業務マネージャーや購買チーム。

7. ClickUp の財務アカウント要約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の財務アカウント要約テンプレートで、会社の財務状況を把握しましょう。

5つの異なるソースからレポートを取り出して、ビジネスの財務状況を把握していますか？それはチーム間の混乱を招く原因になります。ClickUp の財務アカウント要約テンプレートは、これらのデータをすべて統合するため、キャッシュフロー、アカウント残高、パフォーマンスの傾向を明確かつ簡単に監視することができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

アカウントをカテゴリ（例：運営資金、予備資金）にグループ化して、より集中して整理することができます。

ClickUpの テーブルビュー を使用して、アカウントの詳細を確認したり、期間にわたる異常を発見したりできます。

ClickUp ダッシュボードを設定して、残高の変化、経過要約、パフォーマンスメトリクスを視覚化

🔑 最適なユーザー： すべての会社のアカウントの全体像をリアルタイムで把握したい財務アナリストや会計責任者。

💡 プロのヒント：すでに monday.com を使用していますか？ワンクリックで、すべてのプロジェクト、テンプレート、カスタムフィールドを ClickUp に移行できます。ワークスペースの設定 > 「インポート」 > monday.com を選択してください。 ユーザー、タスク、ボードなどを移行すると、ClickUp が自動的にマップを作成します。

8. ClickUp 財務管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の財務管理テンプレートで財務実績を分析

ClickUpの財務管理テンプレートは、四半期レビューを定期的に実施し、予算の承認を管理し、複数の部門の支出を追跡する場合に最適です。予算管理を自動化し、目標を追跡し、財務計画と実行のあらゆる段階の可視性を高めます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

ClickUp ドキュメント、カスタムフィールド、ClickUp ダッシュボードを使用して、財務目標と KPI を設定し、チームを統一しましょう。

タスクの依存関係の 警告と通知を使用して、承認やレポート作成時のボトルネックを回避します。

予算の見直し、予測、財務計画について、関係者とリアルタイムで共同作業を行うことができます。

🔑 最適なユーザー： チームや期間を超えて複雑な財務プロジェクトを管理する財務チームや部門長。

9. ClickUp の月次経費レポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の月次経費レポートテンプレートを使用して、毎月の支出状況を把握しましょう。

月末には、領収書の収集、データの入力、締め切りまでに各部門の支出を要約するなどの作業が課題となります。ClickUpの月次経費報告書テンプレートを使用すると、このプロセスが簡単になります。このすぐに使える文書を使用して、ビジネス経費を自信を持って記録、確認、報告しましょう。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

日付、カテゴリ、金額、メモなどの詳細情報を各トランザクションに記録して、透明性を確保しましょう。

テーブルビューを使用して、種類、部門、従業員ごとに経費をフィルタリングして確認できます。

ClickUp ダッシュボードまたは作業負荷チャートで経費を視覚化して、長期的な傾向を把握しましょう。

🔑 最適なユーザー： 毎月の経費のレビューとレポート作成が必要な財務マネージャーやチームリーダー。

10. ClickUp のビジネス経費およびレポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp Business Expense and Report Template を使用して、財務規制を順守しましょう。

ビジネスチームは出張やクライアントとのミーティング、コーヒー代などの支払いを処理し、経理部門は領収書の処理を迅速に進める必要があります。ClickUp のビジネス経費およびレポートテンプレートを使用すると、両チームが同じページで経費の提出から承認までの追跡を行うことができます。

このテンプレートを活用して、以下のことを実現しましょう。

🔑 最適なユーザー：複数の従業員の経費の追跡と精算を監督する財務チームや業務マネージャー。

11. ClickUp の会計事務所テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の会計事務所テンプレートを使用して、クライアントに優しいツールをチームに提供しましょう。

たとえば、小規模の会計事務所を経営しており、複数のクライアント、納期、財務報告書を管理しているとします。ClickUpの会計事務所テンプレートを追加することで、その終わりのない混乱に秩序をもたらすことができます。

新規クライアントの登録から、照合、月次レポート、フォローアップなどの定期的なタスクの管理まで、このテンプレートは、スプレッドシートや付箋紙を調べなくても、ワークフローを整理するための明確なフレームワークを提供します。

このテンプレートは、以下の用途に最適です。

アカウントやサービスごとにタスクを分類するフォルダ構造で、クライアントの作業スペースを管理

テーブルビューと リストビュー を使用して、成果物を整理し、毎月のタスク管理をプランニング

ClickUp タスクで役割と責任を割り当て、エントリーやレポートを見逃すことを防ぎます。

🔑 最適なユーザー： 構造化されたワークフローを必要とし、多数のクライアントを管理する会計事務所や個人会計士。

12. ClickUp 支払いフォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 支払いフォームテンプレートでオンライン支払いをより適切に管理

イベントの運営、サービスの提供、社内の注文処理など、ClickUp の支払いフォームテンプレートはさまざまな場面で役立ちます。このテンプレートを使用すると、ClickUp のワークフローを離れることなく、支払いデータを安全に収集し、トランザクションのステータスを監視し、自動フォローアップをトリガーすることができます。お金が関わる業務でも、整理整頓を保ち、見落としを防ぐためのシンプルな方法です。

このテンプレートでは、以下のことができます。

クライアントや顧客が記入しやすい、ブランド化された支払いフォームを作成

総費用、支払い方法、数量、補足書類などの重要なデータフィールドを収集

ClickUp 自動化機能を使用して、未払いの支払いまたはフォローアップのリマインダーを自動化します。

🔑 最適なユーザー：フォームやワークフローを通じて支払いを処理する小売業者、サービスプロバイダー、または社内の財務チーム。

👀 ご存知でしたか？ 業績の低いチームは、仕事を完了するために15 以上のツールを駆使している可能性が 4 倍高いです。会計では、これは、データがあまりにも多くの場所に保存され、更新が見落とされ、チームが実際の仕事よりもタブの切り替えに多くの時間を費やしていることを意味します。

会計ワークフローには、テンプレート以上のものが必要です。

テンプレートは、情報の整理を始めるのに最適な方法ですが、真の会計効率を実現するには、基本的な構造だけでは不十分です。システムは、チームのペースに合わせて調整でき、ビジネスの成長に合わせて拡張できるものでなければなりません。

monday.com はさまざまな会計テンプレートを提供していますが、現代のチームが必要とする柔軟性、コラボレーションツール、統合ビューが欠けている場合が多くあります。

一方、ClickUp は、会計、プロジェクト追跡、文書化、コミュニケーションがすべて同期される、完全にカスタマイズ可能なワークスペースを提供します。財務、タスク、更新情報を 1 つの整理されたスペースで整理できるため、ツールが散らばったり、作業が重複したりすることはありません。

現在のワークフローが断片化したり、手作業が多すぎる場合は、明確さとスピードを重視して設計されたツールに切り替えてみてください。ClickUp に登録して、無料でご利用を開始してください。