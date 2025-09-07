無料撮影スケジュールテンプレートで映画制作をプラン・整理

ライト…⚡
カメラ… 🎥
混乱？ 👻
適切な撮影スケジュールテンプレートがあれば、そんな心配は無用です。
学生短編映画を撮影する場合でも、機能長編作品の制作を管理する場合でも、撮影スケジュールを確実に管理することが、撮影の遅れやスタッフ遅刻、撮影日数の損失を防ぐ鍵となります。
優れたテンプレートは、各シーンの分解、キャストメンバーの追跡、撮影場所の手配、日々のスケジュール管理を可能にします。これにより、制作前の混乱を円滑で連携の取れた努力に変え、撮影現場を滑らかに動くカメラドリーのようにスムーズに運営できます。
このブログでは、最初のシーンから最終的なクランクアップまで撮影を整理し、ドラマはシーンにだけ残すための最高のFreeテンプレートを厳選しました。
撮影スケジュールテンプレートとは？
撮影スケジュールテンプレートとは、各映画の制作シーンを特定の曜日と時間帯にマップした体系的なプランです。*
基本的なカレンダーとは異なり、鍵の制作詳細を網羅しています——シーン番号、ショット説明、キャストとスタッフの集合時間、場所、セットアップ要件、機材メモ、撮影期間など。
プロデューサー、助監督、ラインマネージャーが以下を実現する手段を提供します：
- 各シーンを番号・場所・撮影時間帯ごとに詳細に分割
- 出演者のスケジュール調整とスタッフの役割分担を管理
- 制作スケジュール、機材セットアップ、照明変更、場所移動を管理
- シーンごとに必要な小道具、衣装、特殊効果を追跡
- リハーサル、再撮影、リセットのための時間を確保しましょう
- 日照時間、気象条件、地域の規制を考慮したプランを立てましょう
- 明確な時間割と割り当てを記載した日次撮影プランを共有しましょう
- 一元管理された最新のスケジュールで、意思疎通の齟齬を減らしましょう
要するに、散らばったメモや手動更新を、単一の構造化されたビューに置き換えるのです。これにより、チームは「何が」「どこで」「いつ」行われるかを正確に把握できます。
優れた映画撮影スケジュールテンプレートの条件とは？
全ての映画制作スケジュールが撮影を順調に追跡するわけではありません。優れたテンプレートは単なる時間ブロックを超え、撮影途中で予定が変更された際にもチームに余裕と柔軟性、明確な方向性を提供します。
信頼できる撮影テンプレートが他と一線を画す理由は以下の通りです：
このレベルの明確さを提供するテンプレートは、制作チームが回避可能なミスを修正するのではなく、実行に集中できるようにします。
👀 ご存知ですか？カナダ・オンタリオ州では2023年に138本の国内テレビシリーズが制作され、6億3900万ドル以上の収益を生み出しました。この規模の制作は綿密なプランなしには実現しません！
撮影スケジュールテンプレート
撮影スケジュールを管理する手段をお探しなら、仕事のためのすべてアプリ「ClickUp」で、そのストレスを解消しましょう。
その機能は、ChatGPTやClaudeなどの/AIモデルの無料利用＋豊富なカスタマイズ可能なテンプレートにより、直前の撮影台本の変更、小道具の不足、セットアップの遅れによる撮影の遅延を防ぎます。
ClickUpやその他のソースから厳選した、トップクラスの映画撮影スケジュールテンプレートをご紹介します：
1. ClickUp プリプロダクションカレンダーテンプレート
ClickUpのプリプロダクションカレンダーテンプレートは、撮影日前にあらゆる要素をプランするための明確な構造を映像制作者に提供します。タスク、締切、クリエイティブなインプットを一箇所で整理し、制作 Teams が更新情報の追跡ではなく実行に集中できるように設計されています。
このテンプレートでできること：
- ガントチャートビューを活用し、キャスティング、場所、ショットプランニングにわたるプリプロダクションのタイムラインを地図化しましょう
- カレンダービューで、撮影日、締切、重要なマイルストーンを含むすべての鍵の制作日程をマップしましょう
- ClickUpカレンダーで、制作プロセスの各段階（プリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクション）のタスクをスケジュールし割り当てましょう。
- 「ブロック」「やること」「進行中」「完了する」などのカスタムステータスで撮影準備状況を管理
🔑 こんな方に最適： 実践的な時間管理手法で、撮影前の厳しいタイムラインを管理したい制作チーム。
2. ClickUp スケジュールブロックテンプレート
1日の集中できる区間にブロックすることは、プリプロダクションや撮影準備中に計画通りに進めるための実証済みの方法です。ClickUpのスケジュールブロックテンプレートは、シーン、プラン、準備といった鍵のタスクを中心に時間を整理し、個人の処理能力や場所の要件を考慮しながら、映像制作者を支援します。
このテンプレートでできること：
- アクティビティビューを活用して、制作関連タスク、準備作業、または脚本セッションを記録しましょう
- スケジューリングフォームビューで構造化された撮影日のタイムラインを設定
- ロケーションビューで場所ごとのブロックをプランし、シーンセットアップやロケハンに活用しましょう
- 月間・週間・日間のビューを切り替えて、変動するタイムラインに対応しましょう
- 「キャンセル」「完了する」「進行中」「やること」などのタグで、予定された撮影のステータスを追跡しましょう
- 完了するタイムラインの可視性を確保しながら、その場でプランを調整できます
🔑 こんな方に最適： 撮影準備、脚本執筆、制作活動をマップする際、日次プランナーアプリよりも構造化された時間ブロックを好む映画制作者やクリエイティブTeams。
*ClickUpのAI搭載カレンダーを活用すれば、撮影スケジュールやプリプロダクション・ポストプロダクションのプランも簡単に立てられます。
💡 特典: 撮影アシスタントとして、もしあなたが以下を望むなら：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、およびウェブ上のファイルを瞬時に検索
- テキスト入力機能で、声で質問し、指示し、仕事をコマンドしましょう。ハンズフリーで、どこでも利用可能です。
- ChatGPT、Claude、Perplexityなど、バラバラのAIツールを数十種類も置き換える、単一のLLM非依存型企業対応ソリューションで、脚本アイデアを創出
ClickUp Brain MAXをお試しください——あなたの仕事を理解するAIスーパーアプリ。単なるコレクション追加ツールではありません。文脈理解型AIアプリ初の、あらゆるツールを置き換える存在です。
3. ClickUp従業員仕事スケジュールテンプレート
エディター、アシスタント、現場スタッフのシフトプランは、特に電子メールやスプレッドシートを跨ぐとすぐに混乱しがちです。ClickUpの従業員仕事スケジュールテンプレートは、空き時間の調整、重複する呼び出し時間の管理、鍵の責任の追跡を構造化された方法で一元管理できるため、この作業を簡素化します。
このテンプレートでできること：
- 従業員キャパシティビューでスタッフの作業負荷を可視化し、燃え尽き症候群や業務の空白を防止しましょう
- 週間スケジュールビューで、週間撮影サポート、輸送、管理業務を計画しましょう
- 従業員タスクビューからロケーションベースの仕事と準備タスクを割り当て
- ステータスボードビューで、誰が空き状態か、忙しいか、遅れているかをひと目で確認できます
- 視覚的なステータスタグでタスクの進捗をリアルタイム更新し、動きの速い現場での連携を強化
🔑 こんな方に最適： 実用的なタスク管理ソフトウェアで作業の割り当て・進捗追跡・作業負荷調整を行い、Teams全体の可視性を高めたい機能映画コーディネーターや制作マネージャー。
ClickUpの知見：*従業員の92%がアクションアイテムの追跡に一貫性のない方法を使用しており、その結果、意思決定の遅れや実行の遅延が発生しています。フォローアップのメモを送る場合でも、スプレッドシートを使用する場合でも、プロセスは散漫で非効率的になりがちです。
ClickUpのタスク管理ソリューションは、会話からタスクへのシームレスな変換を実現し、チームが迅速に行動し、連携を維持できるようにします。
4. ClickUp 仕事シフトスケジュールテンプレート
明確なシステムがなければ、異なる日にわたる集合時間、場所クルー、サポートスタッフの調整に何時間も費やすことになります。ClickUpの勤務シフトスケジュールテンプレートは、柔軟なビュー、リアルタイム更新、シフト追跡機能により、クルーのカレンダーに構造をもたらします。
これにより、誰かを過密スケジュールにしたり鍵の役割を見逃したりすることなく、日々のプランニングをより効率的に進められます。
このテンプレートでできること：
- 場所撮影やスタジオセットアップをシフトスケジュールビューで整理
- 各シフトごとにタスクを作成し、チームメンバーに割り当てれば、シフトの割り振りと責任の追跡が簡単になります
- リアルタイムでステータス更新を監視し、撮影漏れや再撮影を回避しましょう
- 「完了」「進行中」「やること」などのカスタムステータスタグで役割を明確に割り当て、進捗を追跡しましょう
🔑 こんな方に最適： 複数の撮影日のスケジュールを管理する助監督やスタッフリーダー。部署横断的なシフトを可視化し調整する信頼性の高い方法が必要な方へ。
💡 プロの秘訣：直前のアイデア出し、台本の執筆や編集でお困りですか？ClickUp Brainが AIを活用した執筆提案とフォーマット支援をClickUpワークスペース内で直接プロバイダーし、映画台本の迅速な生成・編集・整理をお手伝いします 。
5. ClickUp時間別スケジュールテンプレート
撮影日程が詰まっている場合、たった1時間でも流れを左右します。ClickUpの時間単位スケジュールテンプレートは、場所セットアップや小道具チェックからシーンのリハーサルや休憩まで、細分化されたブロック単位で映画制作者やスタッフが1日のプランを立てるのに役立ちます。
このテンプレートでできること：
- 撮影日をシーン・準備・ミーティングごとに1時間単位で分割
- ClickUpダッシュボードを活用して、予定時間、完了タスク、支払い状況の概要を把握し、リアルタイムでのパフォーマンス追跡とレポート作成を実現しましょう
- 週間カレンダービューで、集合時間やタスク注文を素早く調整
- シーンタスクを「やること」「進行中」「完了」「キャンセル」などのカスタムステータス間で移動できます
🔑 こんな方に最適： 特に2-2-3スケジュールローテーションや複数シーン撮影日など、高努力なセットアップ下でクルーのスケジュールを時間単位で管理するラインプロデューサーや撮影コーディネーター。
6. ClickUp 24時間スケジュールテンプレート
連続した撮影の管理や編集作業の調整では、わずかな遅延でも一日のスケジュールが狂ってしまいます。ClickUpの24時間スケジュールテンプレートは、映像制作者や制作チームがすべてのタスク、シーン、準備セッションを時間単位で一元管理できる視覚化ツールです。
変更されるコールシートや締切にも柔軟に対応できる一方で、撮影日を厳密かつ効率的に管理できる十分な構造を備えています。
このテンプレートでできること：
- デイリーカレンダービューで1日の全体像を確認し、撮影やタスク間の時間的隙間を見つけましょう
- 完了タスクビューで完了した活動を記録し、素早く参照しましょう
- タスクリストビューを活用し、シーンのセットアップ、場所の確認、ポストプロダクション作業などを整理しましょう
- 24時間サイクル全体でプランの変更や生産性の変動を追跡
- ClickUpドキュメントで時間の使い方を追跡・分析し、パターンを特定して日々のルーティンを最適化しましょう
🔑 こんな方に最適： 撮影ブロック、クルーの集合時間、ポストプロダクションのスケジュールを調整するための明確な時間単位のプランが必要な映画制作者や制作責任者。特に、圧縮スケジュールや9/80仕事体制で作業する場合に効果的です。
7. ClickUpチームスケジュールテンプレート
複数のタイムラインにまたがる撮影クルー、キャスト、ポストプロダクションチームの調整は、中心となるプランがなければ圧倒されるものです。ClickUpのチームスケジュールテンプレートは、割り当て、タスクの所有権、週間の優先度を明確に可視化します。クリエイティブチームが誰にも負担をかけず、重要な納期を逃すことなく、よりスマートに計画を立てられるよう設計されています。
このテンプレートでできること：
- 週間スケジュールビューでスタッフの役割を割り当てましょう
- チームスケジュールビューで部門別の業務を細分化
- プロジェクトアクティビティビューで進行中の制作タスクを追跡し、シーン準備の遅れを防止しましょう
- ワークロードビューでスタッフのキャパシティを管理し、コールシートのバランスを調整
- チームメンバーやゲストをワークスペースに招待してスケジュールを共有しましょう。日々の活動を調整するTeamsや家族に最適です
- タイムシートテンプレートと組み合わせて、スタッフの勤務時間を記録し、スケジュール管理を徹底しましょう
🔑 こんな方に最適： スタッフ、キャスト、ポストプロダクションTeams全体で、誰がいつ何を担当するのかを完全に把握する必要がある制作マネージャーや助監督。
8. ClickUp カレンダーランナーテンプレート
制作タイムラインは刻一刻と変化し、視覚的なプランがなければ鍵のマイルストーンを見逃す可能性があります。ClickUpのカレンダープランナーテンプレートは、編集可能な単一カレンダー上でシーン、準備日、ポストプロダクションのマイルストーンを可視化します。今後の撮影ブロックの追跡から納品物の締切管理まで、このテンプレートが全ステップを明確に把握します。
このテンプレートでできること：
- 月間プランナーを活用して、撮影日、場所のロケハン、編集sprintのスケジュールを管理しましょう
- タイムラインビューで重複するタスクや締切間近の状況を可視化
- 進捗ボードでシーンの進捗状況、準備アイテム、ポストプロダクションタスクを追跡しましょう
- 複雑な制作チェックリストを分解し、タスクの優先順位を明確に設定しましょう
- ClickUp Brainを活用し、既存のタスク・空き時間・優先度を分析。仕事ブロックを自動スケジュール化し、手動介入なしに最重要タスクに最適な時間枠を割り当てます
🔑 こんな方に最適： 複数のタイムラインを調整する場合でも、進行中のポストプロダクションワークフローを管理する場合でも、詳細な制作カレンダーを作成するビデオプロデューサー、コーディネーター、学生の方。
💡 プロのコツ： シーンの間に必ず15～30分の余裕を持たせましょう。最高のプランを立てても、衣装の問題や予定外の撮り直しなど、予期せぬ遅延は必ず発生します。
9. ClickUp 勤務交代レポート作成テンプレート
連続した撮影、クルーの交代、長時間の撮影終了時には、円滑な引き継ぎが不可欠です。ClickUpの「シフト交代レポートテンプレート」を使えば、全員の情報共有が簡単になります。鍵の更新内容を記録し、未解決事項を追跡し、コンテキストを引き継ぐことで、各 Teams が前の Teams が終了した地点からすぐに作業を再開できます。
このテンプレートでできること：
- 各シフトごとにプロジェクトスペースを作成し、撮影済みシーン、未完了タスク、鍵メモを記録しましょう
- タスクや更新内容の所有権を明確に割り当て、混乱なくスタッフ交代を進めましょう
- カスタムステータスで各シフト引継ぎの進捗を追跡し、可視性を確保
- AI搭載のClickUpカレンダーを活用し、チームメンバーへのリマインダーをトリガー。シフト変更、報告書提出、必須レビューなどの予定を通知し、全員がスケジュール通りに進捗管理し、各自の責任範囲に備えられるよう支援します。
🔑 こんな方におすすめ： 複数のチームを跨いで仕事をする助監督や制作マネージャー。シフト管理ソフトウェアを活用した体系的なシフトレポート作成が、全員の連携を強化します。
10. ClickUp 月次仕事スケジュールテンプレート
ClickUp月次作業スケジュールテンプレートは、制作チームが準備から撮影終了までの月間計画を確実に管理するシステムを提供します。各部門のタイムライン調整や撮影締切の追跡など、手作業での更新を最小限に抑えつつ、月次成果物を明確に管理し、計画通りに進めるのに役立ちます。
この制作プラン用テンプレートを使えば、次のことが可能です：*
- カレンダービューで1か月分の全タスク・締切・イベントを一望。スケジュールの繁忙期間・空き時間・重複を簡単に把握できます
- チームメンバービューでチームの作業負荷と割り当てを監視
- ガントチャートビューでプロジェクトの進捗状況を把握しましょう
- 組み込みの財務追跡ビューで支払いと撮影経費を管理
- Google カレンダーをClickUpと連携させ、ドラッグ＆ドロップ機能を活用すれば、優先度の変動や締切変更にも素早く対応できます
🔑 こんな方に最適： 忙しい1か月間にわたり、大規模なTeams・場所・シーンを調整する映画監督や制作プランナー。構造化されたタイムラインと柔軟な仕事スケジュール管理アプリを活用します。
11. ClickUp 2-2-3 スケジュールテンプレート
ClickUpの2-2-3スケジュールテンプレートは、制作チームやクルーマネージャーが複雑な撮影スケジュールでも週単位のシフトを簡単にプランするのに役立ちます。長期撮影の調整、昼夜撮影の切り替え、連続スタジオ撮影日の管理など、あらゆる状況で円滑な進行を実現します。
このような時間管理テンプレートを使えば、次のことが可能です：
- チームスケジュールビューを活用して交代勤務を整理し、週単位での作業負荷を可視化しましょう
- 混乱なくシフトローテーションの設定を行うには、入門ガイドを参照してください
- カレンダースケジュールビューで明確な時間ブロックを設け、日々の責任範囲を計画しましょう
- カスタムフィールドでカメラオペレーター、ランナー、照明スタッフなどの役割をタグ付けし分類
- Google カレンダー、Outlook、Appleカレンダーと連携し、全てのイベントとタスクを一元管理できます
- 組み込みの自動化機能とドラッグ＆ドロップ操作で、タイムラインをその場で調整可能
🔑 こんな方に最適：交替勤務や複数日にわたる撮影を行う映画・テレビ制作Teamsで、スタッフのローテーションを体系化して可視性を高めたい方。
12. ClickUp 日次タイムシートテンプレート
時は金なり。クルーの作業時間やサービスタスクの追跡にコストをかけるべきではありません。ClickUpデイリータイムシートテンプレートは、タスク・シーン・納品物単位での時間記録を支援します。映像レビュー時間の追跡、ロケ地ごとの予算クルー時間の割り当て、作業時間の計算とレポート作成を、すべて一元管理で簡単に行えます。
このテンプレートでできること：
- カスタムフィールド（総支給額、有給病休時間、有給休暇時間、時給、従業員署名など）で詳細情報を追跡し、日々の勤務記録を細かく管理できます
- 日次タイムシートログを活用し、場所ごとのシフトやポストプロダクションセッションを含むスタッフの勤務時間を追跡しましょう
- 週間内訳ビューに切り替えて、異なるプロジェクトに費やされた時間の概要を把握しましょう
- 時間エントリーを請求可能／非請求可能としてマークし、正確なクライアント請求と内部レポート作成をサポートします
- 月次内訳ビューで進捗を確認し、リソースのボトルネックや超過を特定しましょう
🔑 こんな方に最適： 複数のプロジェクトでスタッフのスケジュール管理、記録された時間、自動タイムシートを扱うクリエイティブチームや制作マネージャー。
👀 ご存知でしたか？『オズの魔法使い』のブリキ男役は当初バディ・エブセンが演じていましたが、純アルミニウムのメイクで アルミニウム 中毒になり、入院せざるを得なかったのです！
13. ClickUp 個人スケジュール空き状況テンプレート
撮影、編集、チームとの進捗確認、個人の優先度を週単位で調整する際、時間の構造化がなければすぐに混乱します。ClickUpの個人スケジュール空き時間テンプレートは、推測の余地なく空き時間を可視化。重要な仕事に時間を確保し、不要な依頼には自信を持って断れるようになります。
このテンプレートでできること：
- 「アクティビティ追加」ビューで、集合時間、撮影、移動ブロックに基づいて個人の空き状況を追加・更新できます
- 空き状況ビューで、予約済みと空き時間の枠を視覚的に把握
- 撮影関連の全予定、ロケハン、編集レビューをひとつのアクティビティボードで可視性
- 「はじめにガイド」を活用して、スケジューリングの仕組みを素早く設定しましょう
- 4フェーズのステータスで空き状況を追跡：予定済み、完了する、完了、キャンセル
🔑 こんな作成者に最適： 複数の制作プロジェクト、個人プロジェクト、フリーランスの仕事を抱え、バラバラなスケジュールを管理する作成者。特に、チーム作業と個人作業のバランスを取るため、より優れたリソース管理が必要な方に。
14. ClickUpプロジェクトスケジュールテンプレート
ClickUpプロジェクトスケジュールテンプレートは、すべてのタイムラインを同期させます。各タスク、期限、依存関係を明確に可視化するため、シーンのスケジュール、引き継ぎ、スタッフの作業量を、一切の遅れなく管理できます。
このプロジェクトタイムラインテンプレートを使えば、次のことが可能です：*
- プロジェクトフェーズビューを活用し、各フェーズ（プリプロダクション、撮影、ポストプロダクション）の制作タスクを分解しましょう
- プロジェクトタイムラインビューでチーム横断的なスケジュール管理を実現し、シームレスな連携を促進
- プロジェクトの概要ビューで、すべてのプロジェクト更新とマイルストーンの要約を確認できます
- 小道具、音響、カメラ関連のタスクを割り当てても、タイムラインにステップすることはありません
- 「完了」「進行中」「やること」などのステータスタグで進捗を追跡
- プロジェクトの進捗をリアルタイムで追跡し、リスクや遅延を早期に発見しましょう
🔑 こんな方に最適： 複数フェーズにわたる撮影を管理する制作マネージャーや映像制作者。チーム調整とタイムライン追跡を最初から最後まで効率化したい方に。
15. ClickUpプロジェクト管理スケジュールテンプレート
複数の部門、締切、依存関係を調整するのは簡単なことではありません。ClickUpプロジェクト管理スケジュールテンプレートは、日々の実行を見失うことなく、全体像の成果物を管理するための体系的な方法を提供します。プリプロダクションの準備からポストプロダクションのタスクまで、スケジュール通りに進んでいることと、注意が必要なことを明確なビューで把握できます。
このテンプレートでできること：
- プロジェクトフェーズビューを活用し、各フェーズに関連する期限とタスク所有者に対応付けましょう
- リスク問題ビューで未解決問題や遅延を追跡し、常に先手を打つ姿勢を保ちましょう
- ステータスボードビューでチーム全体のタスクステータスを監視
- 監督、美術、照明などの各部門に責任を割り当て、実行状況を追跡しましょう
- 締切、ミーティング、重要なマイルストーンの自動リマインダーで進捗を追跡し、納品物漏れリスクを低減
- Google カレンダー、Outlook、Appleカレンダーと同期し、プロジェクトのタスクや締切をプラットフォームをまたいでリアルタイムの可視性を確保できます
🔑 こんな方に最適： 複雑な撮影タイムラインを管理し、進捗の追跡、更新、納品物をチーム全体で一元管理したいプロデューサーや制作コーディネーター。
16. ClickUpプロジェクト仕事プランテンプレート
シーン順序の調整からVFXレビューやチーム締切のスケジュール管理まで、散漫なプランでは不十分です。ClickUpプロジェクト作業計画テンプレートを使えば、プロジェクトタスクの計画立案、タイムラインの追跡、リアルタイム調整を一元管理。見落としを防ぎ、全ての要素を同期させます。
このテンプレートでできること：
- タスク提出フォームを使用して、シーン固有のタスクを提出・割り当てましょう
- タスクの割り当て、コメントの記入、ファイルの添付ファイル、チームメンバーのタグ付けを行い、プロジェクトのコミュニケーションとドキュメントを一元管理しましょう。
- プロジェクトのガントチャートビューでタスクの依存関係とタイミングを監視
- ダッシュボード、チャート、進捗追跡を活用してプロジェクトステータスを監視し、リスクを特定し、関係者にレポート作成しましょう
🔑 こんな方に最適： シーンのワークフロープラン、編集確認、ワークフォース分析によるチームの空き状況追跡を行う制作マネージャー、助監督、学生映像制作者。
17. ClickUpプロジェクトタイムラインホワイトボードテンプレート
ClickUpプロジェクトタイムラインホワイトボードテンプレートは、タスクのマップ、重要なイベントのマーク付け、関係者全員の情報共有を可能にするドラッグ＆ドロップ式キャンバスを提供します。インディーズ映画の企画からコマーシャルの締切管理まで？この柔軟なテンプレートなら、全体像（そしてあなたの精神状態）を見失うことなく、素早く方向転換が可能です。
このテンプレートでできること：
- プロジェクトプランのタイムラインビューを活用し、撮影日、編集レビュー、制作マイルストーンなどの鍵の成果物を計画にマップしましょう
- 迅速な編集のために設計されたシンプルな「未完了 vs 完了」システムでステータス更新を追跡
- ClickUpホワイトボードでチームメンバーや外部パートナーと視覚的に共同作業しましょう
- 変化するタイムラインや予期せぬ遅延に合わせて、鍵の期日を設定・修正しましょう
- ネストサブタスクと優先度を活用し、場所準備やシーンカットといった多層的なタスクをプランしましょう
- プロデューサー、エディター、スタッフとの連携をリアルタイムの変更と通知で維持
🔑 こんな方に最適： 企画段階から最終編集まで、柔軟で視覚的な方法でプロジェクトプランを作成・管理する必要がある制作チームや映像制作者。
18. ClickUpクリエイティブプロジェクトタイムラインテンプレート
クリエイティブプロジェクトは多方向に急速に展開します。ClickUpクリエイティブプロジェクトタイムラインテンプレートは、柔軟なホワイトボード上で制作プロセスの全ステップを可視化。プリプロダクションからローンチ後まで、承認管理・スケジュール同期・進行状況の追跡をシームレスに実行し、あらゆる要素を確実に掌握できます。
このようなストーリーボードテンプレートを使えば、次のことが可能です：
- クリエイティブプロジェクトのタイムラインビューを活用し、制作ライフサイクル全体にわたるシーンスケジュール、編集、部門横断タスクを計画しましょう
- チームメンバーに推定期間付きのタスクを割り当て、リソースプランニングを最適化しましょう
- ネストサブタスクとステータス更新で、マイルストーンと障害をリアルタイムに追跡
- インラインコメントと共有期限で協力者と連携を保ちましょう
- 企画段階から納品まで、プロジェクト範囲が変化してもクリエイティブな進捗を可視化
- ClickUpのドラッグ＆ドロップ式ガント連携で、タイムラインを簡単に更新・調整できます
🔑 こんな方に最適：休暇管理と締切重視のワークフローが重なり、Teams全体で明確なタイムラインの可視性が必要な多段階プロジェクトを管理するクリエイティブリーダー、プロデューサー、学生。
19. ClickUp映画予算テンプレート
プリプロダクションの見積もりからクランクアップ日の決算まで、あらゆる映画クルーはプロジェクトの財務健全性を保つための確固たる予算が必要です。ClickUpの映画予算テンプレートは、制作費の内訳管理、支払いステータスの監視、制作要求の変化に応じたリソースの調整を、映画制作者が集中管理できる方法を提供します。
このテンプレートでできること：
- 制作フェーズごとの費用内訳を「フェーズ別経費ビュー」で管理
- 支払いステータスビューを活用し、経費精算、未払い金、完了した支払いを一元管理しましょう
- 「映画制作フェーズ」「説明」「単価」「総費用」「カテゴリー」などのカスタムフィールドで、各アイテムごとの詳細な予算情報を記録・可視化しましょう
- 「支払済み」「保留中」「未払い」などのアイテムステータスを設定・更新し、完全な透明性を確保
- ClickUp 目標を活用して各カテゴリーの予算リミットを設定・監視し、財務的制約の範囲内で収め、予算超過を回避しましょう
🔑 こんな方に最適： 支出管理を確実かつ手間なく行いたい映画制作者、インディーズプロデューサー、制作マネージャー。特にGoogle スプレッドシートだけに頼らず、部署や役割をまたいだコスト追跡が必要な方に。
🧠豆知識: 『プラダを着た悪魔』が出版される前、フォックス2000は100ページと概要を読んだだけで映画化権を先取り契約で獲得した。
20. 撮影スケジュールテンプレート by Wrapbook
Wrapbookの撮影スケジュールテンプレートは、映画制作者向けに、日々のシーン、キャスト、場所、撮影ロジスティクスを整理するためのシンプルな枠組みを提供します。シーン番号、説明、撮影時間帯（昼/夜）、キャスト要件、制作メモ用の構造化されたフィールドが含まれており、撮影の調整を容易にし、現場での混乱を最小限に抑えます。
さらに、シンプルなデザインは印刷にもデジタル編集にも最適です。
このテンプレートでできること：
- 撮影台本を明確化するため、日別スケジュールに分割しましょう
- キャストやスタッフメンバーを特定のシーンや場所へ割り当てましょう
- 進捗を追跡し、制作の進展に合わせてプランを調整しましょう
- すべての制作詳細を一箇所で管理できるようにしましょう
- 部署間の連携を効率化し、撮影日を円滑に進めましょう
🔑 こんな方に最適：複雑なツールに惑わされず、日々の撮影をシンプルに管理したい初めての映画制作者やインディーズプロデューサー。
21. プロジェクトマネージャー作成 Excel撮影スケジュールテンプレート
このProjectManager提供のExcelベーステンプレートは、撮影日の詳細を直感的なグリッド形式で表示。各シーンのステータス、所要期間、場所、キャスト、機材、メモ用の列を備え、複雑なスケジューリングソフトを使わずに撮影の進行管理を一目で把握したい小規模クルーに最適な選択肢です。
このテンプレートでできること：
- 全てのシーン、撮影日、場所を明確なテーブル形式でリスト化
- 小道具、衣装、メモ用のカスタム列を追加できます
- キャスト、場所、撮影日ごとにフィルタリングやソートが可能で、素早く参照できます
- スケジュールをリアルタイムで更新し、チームと共有しましょう
- 現場で使用するスケジュールをダウンロードまたは印刷
🔑 こんな方に最適：撮影当日の必須事項を記録するシンプルなスプレッドシート・スタイルのフォーマットを求める、インディーズ映画制作者、映画学生、または助監督の方。
22. BBC制作スケジュールテンプレート
BBC制作スケジュールテンプレートは、小規模な撮影や教育番組向けの印刷可能な当日プランです。スタッフ役割、撮影場所、移動経路、機材チェックリスト、時間ブロックごとに分割されたプロ仕様の撮影スケジュール（行単位）といった鍵のフィールドが含まれています。
レイアウトはシンプルでわかりやすく、明確さを重視して設計されています。撮影当日に紙とペンでスケジュール管理したい方に最適です。
このテンプレートでできること：
- プリプロダクション、撮影、ポストプロダクションを含む制作プロセス全体の生産性を網羅的に計画します
- 部署や個人にタスクと期限を割り当てましょう
- 進捗状況をステータス更新とマイルストーンマーカーで管理
- 納品目標を達成するため、必要に応じてタイムラインを調整してください
- 定期的な制作ミーティングの基幹文書としてご活用ください
🔑 こんな方に最適： 小規模な制作で明確な時間帯プランが必要な、映画制作者、映画学生、学校のメディアプログラム。印刷可能なスケジュール表として活用できます。
23. Scribd提供 撮影スケジュールテンプレート
Scribd撮影スケジュールテンプレートは、シーン番号、時間帯（昼/夜）、場所の種類（屋内/屋外）、必要なキャストごとに各撮影日をマップする、見やすいスプレッドシート形式のレイアウトを提供します。
現場での迅速な参照用に設計されており、複数日にわたる制作要件の要約という形で仕事にも最適です。余計な装飾は一切なく、スタッフ間の連携を保つための核心的な情報のみを網羅しています。
このテンプレートでできること：
- シーンと場所ごとに脚本を簡単に分割
- 集合時間、キャストの割り当て、特別なメモを記録しましょう
- 完了したシーンを追跡し、スケジュールをその場で更新
- スケジュールをデジタルで共有したり、現場での参照用に印刷したりできます
🔑 こんな方に最適： 数日間にわたる撮影を、最小限のフォーマット作業で簡単にマップできるシンプルな文書をお探しの助監督や制作マネージャー。
24. Set Hero提供 プロフェッショナル用コールシートテンプレート
Set Heroのプロフェッショナル・コールシートテンプレートで、撮影を時計仕掛けのように正確に運営しましょう。集合時間、撮影場所、天候、キャスト内訳を明確に記入できるフィールドにより、全員が状況を把握できます。クリップボードスタイルのレイアウトは更新や共有が簡単——各部門責任者が正確な場所と時間を即座に把握できます。
このテンプレートでできること：
- 自動化されたシーンとスタッフの詳細で、撮影日ごとのコールシートを生成
- 各場所ごとに、天候、駐車場、緊急連絡先などの情報を記載しましょう
- コールシートを電子メールやモバイルで配布し、即座にアクセス可能に
- キャストやスタッフの承諾状況や返答を追跡しましょう
- 現場でのコミュニケーションにおいてプロフェッショナルな水準を維持しましょう
🔑 こんな方に最適： 複雑な撮影日程を調整する制作チーム、特に大規模なキャストやクルーを擁し、厳密な時間管理と場所管理が必要なセットアップで。
25. Reflection Software 提供 ビデオ撮影スケジュールテンプレート
Reflection Software製 ビデオ撮影スケジュールテンプレートは、色コード化されたテンプレートです。集合時間、出演者名、衣装指示、シナリオ詳細の列を備え、撮影当日のロジスティクスを簡素化します。明確さを追求した設計で、キャストとクルーは正確な集合時間、服装、撮影内容を把握できます。
このテンプレートでできること：
- 撮影日、場所、必要な機材を地図に書き出しましょう
- チームメンバーにタスクを割り当て、完了する状況を追跡しましょう
- 制作の必要性が変化するにつれてスケジュールを更新しましょう
- 撮影情報を一元管理し、簡単にアクセスできるようにします
- クリエイティブチーム、技術チーム、制作チーム間の連携を強化しましょう
🔑 こんな方に最適： トレーニングビデオ、インタビュー、企業向け撮影など、衣装の一貫性と出演者の明確化が求められる制作チームで、厳しいタイムライン管理が必要な場合。
ClickUpで脚本からスクリーンまで、よりスムーズな制作を実現
映画制作が自動操縦で進むことはまずありません。撮影日の変更、台本の修正、スタッフからの断片的な更新情報など、事態は瞬く間に混乱します。そこでClickUpがステップします。単なる管理ツールではなく、すべてを一元管理する唯一の場所として。
複数日にわたる撮影プラン、予算追跡、ポストプロダクション編集の調整など、ClickUpのテンプレートは基本的なスケジュール管理以上の機能を提供します。
高度なプロジェクト管理機能と、リスト・ボード・カレンダー・ホワイトボードなど柔軟なフォーマットを組み合わせ、制作ワークフローに適応します。さらにClickUpのAIカレンダーを活用すれば、計画を効率化し、締切を確実に管理し、プリプロダクションからポストプロダクションまで映画制作を順調に進められます。
ClickUpに登録して、次回の制作をクリアされた、管理され、創造的にオンポイントにしましょう。