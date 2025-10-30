サンサマ vs Todoist：どちらのタスク管理ツールがあなたのワークフローに最適か？

適切なタスク管理ツールの選択は、日々のワークフローを左右します。
SunsamaとTodoistのどちらを選ぶか迷っている方は少なくありません。どちらも人気ツールですが、異なるタイプのユーザーやニーズに対応しています。
本比較では、鍵機能・価格・長所短所・各ツールの最適なユーザー層を分析します。
どちらにも完全には当てはまらない場合、ClickUpが求めていたオールインワンソリューションとなる理由を解説します。
サンサマ vs Todoist——そして最適な代替ツールを一目で比較
|機能
|Sunsama
|Todoist
|最良の代替ツール：ClickUp
|タスク作成
|構造化されたプランに基づく手動タスク入力
|自然言語入力による迅速なタスクエントリー
|チャット・ドキュメント・AI・テンプレートを活用したスマートなタスク作成
|ワークフロー自動化
|基本的なワークフローと定期的なタスク
|ラベル、フィルター、サブタスク、プロジェクト
|ステータス、フィールド、依存関係、タグ、テンプレートによる完全なカスタマイズが可能
|Calendly連携
|Google、Outlook、iCloudとの双方向同期
|連携機能によるカレンダービュー
|AI搭載カレンダー：自動タスクスケジュールと集中時間機能
|時間追跡とタイムボックス手法
|組み込みの時間追跡と手動タイムボックス機能
|ネイティブの時間追跡機能なし
|ネイティブ時間追跡、プラン対実績の比較、生産性レポート
|クロスプラットフォーム同期
|Webおよびデスクトップアプリ（モバイルはリミット）
|ウェアラブルデバイスを含む完全なクロスデバイス同期
|デスクトップ、モバイル、ブラウザ拡張機能、連携ツール間で同期可能
|チームコラボレーション
|共有タスクリストとSlack/電子メール連携
|コメントと添付ファイル付きの共有プロジェクト
|チャット、ドキュメント、目標、ワークロードビューによるリアルタイム共同作業
|AI機能
|AIアシスタントなし
|/AIアシスタントなし
|ClickUp Brain：スマート要約、コンテンツ作成、自動スケジュール設定、インサイト分析
|自動化
|手動プロセスのみ
|基本的な定期的なタスクのセットアップ
|トリガーとアクションによるツール横断の完全なワークフロー自動化を実現
|テンプレート
|提供されていません
|様々なユースケースに対応したカスタマイズ可能なテンプレート
|数十種類のテンプレート + ClickUpカレンダーやることリストテンプレート
|*価格
|月額20ドル
|月額2ドル（Pro）、月額8ドル（Business）
|*Free Foreverプランあり；企業向けカスタム対応
Sunsamaとは？
Sunsamaは、プロフェッショナルがタスク管理、1日のプラン、仕事と生活の優先度のバランスを取るのを支援するために設計されたデジタル日次プランナーです。
このタスク管理ツールは、やることリスト、カレンダーイベント、電子メール、ミーティングを一つのビューに統合します。複数のアプリを使い分ける煩わしさなく、生産性を維持するための体系的なスケジュール管理が必要な個人やチームに最適です。
Sunsamaの機能
Sunsamaが日々のプランをいかに簡単に実現するか：
機能 #1: 日次プラン
サンサマは単なる日常タスク管理ツールではありません。体系的な日次プランプロセスを導きます。毎朝、全タスクの見直し、現実的な目標の設定、各活動への所要時間ブロック割り当てを促します。
これにより、スケジュールを過密にしたり、タスクの所要時間を過小評価したりする「計画誤謬バイアス」というよくある落とし穴を回避できます。タスクのスケジュール管理と意識的なステップアプローチを統合する機能により、Sunsamaはバランスの取れた作業負荷を維持しながら、目標に向けて着実に進捗を遂げることを支援します。
機能 #2: 強力なGoogle カレンダー連携
サンサマのGoogle カレンダー連携は、スケジュール管理をカレンダーに依存するプロフェッショナルに最適です。他の多くの生産性ツールとは異なり、サンサマは双方向同期を提供します。つまり、サンサマでスケジュールしたタスクはカレンダーに表示され、その逆も同様です。
これにより、複数のプラットフォームを手動で更新する手間がなくなります。さらに、OutlookやiCloudカレンダーもサポートしているため、どのカレンダーアプリを使用しているかに関わらず、ワークフローに適応するタスク管理システムです。
機能 #3: タスク管理
週次レポートや月次チームミーティング、あるいはフォローアップ電子メールの送信といった単純な作業でさえ、定期的に完了しなければならないタスクは誰にでもあります。Sunsamaでは定期的なタスクを設定できるため、毎回手動で再入力する必要がありません。
さらに、Trello、Asana、ClickUpなどの他ツールからタスクをインポート可能。すべての仕事を1か所で一元管理できます。最大の利点は？インポートしたタスクは接続プラットフォーム間で常に同期されるため、個別に更新する手間が不要です。
💡 プロのコツ：サンサマでタイムブロックを行う際は、タスク間に必ず15分のバッファを追加しましょう。これにより予期せぬ遅延に対応でき、スケジュールが狂うのを防げます。
機能 #4: 時間追跡とタイムボクシング
サンサマは、組み込みの時間追跡とタイムボクシング機能を提供することで、単純なToDoリストアプリを超えています。時間追跡により、特定のタスクやプロジェクトに費やす時間を追跡でき、ボトルネックの特定と効率改善に役立ちます。
一方、タイムボックス手法では、タスクを直接カレンダーにスケジュールでき、各活動に専用の時間枠を確保できます。この手法は複雑なプロジェクト管理に特に有効で、優先度の高いタスクが見落とされるのを防ぎます。
📮 ClickUpインサイト：アンケート回答者の18%が、カレンダー・タスク・リマインダーを通じて生活を整理するためにAIを活用したいと考えています。さらに15%が、日常業務や事務仕事をAIに任せたいと回答しています。
これを実現するには、AIが以下の能力を持つ必要があります：ワークフロー内の各タスクの優先度レベルを理解すること、タスク作成や調整に必要なステップを実行すること、自動化されたワークフローを設定すること。
多くのツールはこれらのステップのうち1つか2つしか対応していません。しかし、ClickUpは当社のプラットフォームを使用して最大5つ以上のアプリを統合するユーザーを支援してきました！
優先度に基づいてタスクやミーティングをカレンダーの空き枠に自動割り当てする AI搭載スケジューリングを体験。ClickUp Brainでカスタム自動化ルールを設定し、ルーチン業務を処理。煩雑な仕事に別れを告げましょう！
機能 #5: チームコラボレーション
Slack、Microsoft Teams、Gmail、Outlookなどの連携機能により、電子メールやメッセージを実行可能なタスクに変換できます。これにより、見落とす電子メールが減り、集中力の妨げも少なくなります。
さらに、Sunsamaのチームコラボレーション機能により、タスクの共有や同僚との調整が容易になります。責任の割り当てやタスクの追跡においても、Sunsamaはすべてを順調に進めるための体系的なアプローチを提供します。
Sunsamaの価格
- Free:14日間の試用版
- 年間サブスクリプション: 月額16ドル
- 月額サブスクリプション: 20ドル/月
Todoistとは？
Todoistは、ユーザーが簡単にタスクを整理・優先順位付け・完了できるよう設計されたタスク管理アプリです。締切に追われるプロフェッショナル、課題管理が必要な学生、あるいは日常生活をスムーズにこなしたい方まで、Todoistは構造化されながらも柔軟な方法でタスクを効率的に管理する手段を提供します。
ミニマルで使いやすいインターフェースと強力な自動化機能を備えたTodoistは、やることが山積みになっても集中力を保ち、整理整頓し、管理を維持するのに役立ちます。さらに、デスクトップ、モバイル、さらにはウェアラブルデバイス間での同期により、タスクは常に手の届くところに。
Todoistの機能
Todoistが際立つ理由は以下の通りです：
機能 #1: 自然言語入力
タスクを手動で入力するのは面倒ですが、Todoistは自然言語入力で直感的な操作を実現します。
メニューをクリックする代わりに、「毎週Monday午前10時に報告書を提出」と入力するだけで、アプリが自動的に定期的なタスクとしてスケジュールします。この機能により時間を節約でき、タスク追加がメモを書くのと同じくらいスムーズに感じられます。
機能 #2: クロスプラットフォーム同期
タスク管理ツールの有用性は利用可能性にかかっており、Todoistはクロスプラットフォーム対応性に優れています。
このアプリはデスクトップ、モバイル、タブレット、スマートウォッチ、電子メールアドオン、ブラウザ拡張機能間でシームレスに同期され、ユーザーはどこにいても最新情報を把握できます。
モバイルアプリでタスクを追加する場合でも、ノートパソコンでToDoを確認する場合でも、スマートウォッチで音声コマンドを使用する場合でも、Todoistはすべてがリアルタイムで最新の状態に保たれることを保証します。
機能 #3: タスクのスケジュール設定と整理
Todoistは、タスク管理を効率化するスケジューリングと整理ツールをプロバイダーします。
期日と繰り返しリマインダーにより重要なタスクが常に優先され、プロジェクト・セクション・サブタスク機能で詳細な仕事構造化が可能です。
ラベルとフィルターでタスクを分類できるため、緊急度、優先度、特定のコンテキストに基づいてタスクを簡単に見つけられます。
💡 プロのコツ：Todoistのサブタスクとプロジェクトの階層を活用し、大規模なプロジェクトを管理しやすいステップに分解しましょう。これにより負担感が軽減され、進捗の追跡が容易になります。
機能 #4: チームコラボレーション
Todoistは単なる個人の生産性向上ツールではありません。チームコラボレーションにも最適化されています。共有プロジェクトの作成、特定のチームメンバーへのタスク割り当て、コメントや添付ファイルの追加が可能で、タスク内での議論を整理できます。
アクティビティログは透明性を確保し、チームメンバーが変更や更新を手間なく追跡できるようにします。これらの機能により、散らばった電子メールのやり取りや複数のコミュニケーションツールに頼ることなく、グループは連携を保ち生産性を維持できます。
機能 #5: カスタマイズ可能なテンプレート
構造化されたスタート地点が必要な方へ、Todoistは様々なワークフローに合わせたカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。
ミーティングの議題、プロジェクト進捗管理、プロジェクト管理カレンダー、習慣トラッカーなどが必要な場合でも、これらの事前設計済みTodoistテンプレートを使えば、タスクを即座に設定できます。
この機能は、手動セットアップに時間を費やすことなく整理整頓を維持できる既成のフレームワークを提供するため、ビジネスチーム、学生、起業家向けの生産性向上ハックです。
Todoistの料金プラン
- 初心者向け：Free
- 長所：ユーザーあたり月額2ドル
- ビジネスプラン： ユーザーあたり月額8ドル
サンサマ vs Todoist：機能比較
サンサマとTodoistのどちらを選ぶべきか？それは、あなたが1日をどのように整理したいか次第です。
機能 #1: 日次プランとカレンダー連携
Sunsama: カレンダー連携機能に加え、Sunsamaのカレンダービューは画面中央に配置され、タスクとカレンダーイベントを同時に表示することで、効果的な時間ブロックを実現します。この視覚的な表現により、全てのコミットを考慮した現実的な日次プランの作成が可能です。
Todoist: カレンダー連携機能を提供していますが、Sunsamaのような段階的な日常ワークフローに組み込まれたガイド付きアプローチはありません。タスクはスケジュールされますが、Sunsamaのように段階的な日常ワークフローに組み込まれることはありません。
機能 #2: タスク管理機能
Sunsama: 堅実なタスク管理を提供しますが、複雑な組織システムよりも日々のワークフローを重視しています。タスクの効果的な管理・整理は可能ですが、Todoistの高度なフィルタリングやソート機能の一部が欠けています。
Todoist: タスク作成のための自然言語理解など、AIを活用したタスク管理機能は他に類を見ません。さらに、プロジェクト、サブタスク、ラベル、フィルター、優先度を含むその組織化システムは、ユーザーを圧倒することなくタスクを整理するための堅牢なワークフローを提供します。
🏆 勝者：Todoistタスクがこのラウンドを制しました！
機能 #3: チームコラボレーション
サンサマ：チームはチャンネルを共有し、互いの日々のプランを確認し、より効果的に連携できます。ただし、タスク割り当て、チームディスカッション、ファイル共有などの機能がないため、チームベースのタスク管理にはあまり適していません。
Todoist: 共有プロジェクト、タスク割り当て、リアルタイムコメント、進捗追跡など、強力なチームコラボレーションツールを提供します。ただし、Sunsamaが提供するカレンダー可視性や作業負荷の透明性には欠けています。
🏆 勝者：引き分けです！どちらを選ぶかは、完全にあなたの要件に依存します。
機能 #4: 他のツールとの連携
Sunsama: Asana、Trello、Jira、GitHubなどのツールからタスクを連携し、カレンダーと連動してビュー・管理できる、ワークフロー重視の深い統合機能に焦点を当てています。
Todoistは、ネイティブ接続やZapierを介して、Slack、Gmail、Google カレンダーなど、他の生産性向上ツールとの数多くの連携機能（200以上）を提供しています。
🏆 勝者：引き分け！サンサマはプロジェクト管理ツールとの連携がより深い一方、Todoistはより広範なエコシステムと接続します。
Redditで比較：Sunsama vs. Todoist
正直なユーザーレビューほど役立つものはありませんよね？そこで私たちはRedditでSunsamaとTodoistに関するユーザーの声を調査し、以下の結果を得ました。
r/生産性フォーラムで、ユーザーRejendra2124がSunsamaの時間ブロック機能の有用性を指摘しています。
私は個人的にサンサマをタイムブロックに活用しており、生産性と整理整頓において画期的な変化をもたらしました。
一方、別のユーザーであるlittleloraxは、タスク管理にはTodoistの方が優れていると指摘しています。
…この解決策はTodoistで見つけました。キーボードショートカットだけで操作でき、自然言語で素早く項目を追加できるのが気に入っています。何千ものドロップダウンをクリックする必要がありません。タイムブロッキング機能は必ずしも備えていませんが、その手法は私にとって成功したことがありません。 でも、期日や繰り返しタスクを設定できるし、その日にやることすべてを、生活のどの分野のものかに関係なく、一目で「今日」のタスクというビューで見られるのがすごく便利なんです。
専門家によるSunsamaレビューをお求めですか？Sunsama創設者であるsunsamahq がr/mspで語った内容をこちらでご覧ください。
…Sunsamaは本質的にデイリープランナーであり、プロジェクトの記録システムとして別のツールを併用する場合に真価を発揮します。そうすることで、長期的なプランは別のツールで管理し、Sunsamaでは毎日やることの少数のタスクのみをプランできます。
ClickUpのミーティング―サンサマとTodoistに代わる最良の選択肢
SunsamaとTodoistのどちらを選ぶか迷っている方や、両アプリの優れた機能を兼ね備えた代替ツールをお探しなら、仕事のためのすべてアプリ「ClickUp」*が最適です！
ClickUpは包括的なプロジェクト管理ツールであり、生産性の向上、ワークフローの最適化、容易なコラボレーションの促進を目的とした包括的な機能スイートを備えています。
個人タスクの管理から複雑なチームプロジェクトの監督まで、ClickUpがどのように生活を楽にするかをご紹介します。
ClickUpの優位点 #1：数秒でタスクを作成
基本的なチェックリストはもう不要——ClickUpタスクは実際の仕事のために設計されています。TodoistのシンプルなタスクシステムやSunsamaの日次プランナーとは異なり、ClickUpではサブタスク、依存関係、プロジェクト固有のフィールドでワークフローを完全にカスタマイズできます。
カスタムステータス、カスタムフィールド、タグを活用してタスクを最適化し、優先度を明確化・進捗を追跡できます。最大の利点は？ClickUpチャットや ClickUp Docsなどほぼあらゆる場所からタスクを作成可能。AIに自動生成させることもできます。
全体像を把握したいですか？ClickUpのボードビュー、リストビュー、カレンダービューなどを切り替え、日々のタスクから長期プロジェクトまで、すべてを管理しましょう。
ClickUpの優位点 #2：仕事場で直接行えるスマートな時間追跡
日々のプランニングで人々が直面する最大の問題は、自分の時間がどこに消えているのかわからないことです。
ClickUpのプロジェクト時間追跡機能では、作業時間の記録、プランと実績の比較、詳細な生産性レポートの生成をタスク内で直接行えます。これにより請求可能時間の管理が可能となり、仕事が確実に期限内に完了するよう支援します。
ClickUpのワンアップ #3：必要な時にいつでもAIアシスタントがサポート
生産性ツールが先回りして考えてくれたら…と思ったことはありませんか？ClickUp Brainはまさにそれを実現します。
反復タスクの自動化、スマートな提案機能、即時要約提供によりワークフローを効率化します。
タスクで行き詰まりましたか？チーム状況のリアルタイム更新、プロジェクト分析、自動生成レポートをClickUp Brainに尋ねてみましょう。まるで仕事を理解する個人アシスタントがいるようなものです。
ClickUp Brainの実際の仕事の例はこちら*👇🏼
もしこれがBrainの全機能だと思っていたら、驚かれることでしょう！コンテンツ作成に苦労し、ChatGPT、Gemini、ClaudeといったLLMの間で迷った経験はありませんか？なんと、ClickUpがこれら全てのツールをワークスペースに統合します！
デスクトップAIスーパーアプリ「ClickUp Brain MAX」は、高度なAIを活用してタスクの自動化・優先順位付け・要約するを行い、タスク管理をより迅速かつスマートにします。
さらに、Talk-to-Textによる仕事管理、ドキュメントやカレンダーとの連携、パーソナライズされた提案や自動レポート作成機能も提供。すべてを一元管理できます。
ClickUpのワンアップ #4：カレンダーを簡単に管理
スケジュール管理が第二の仕事のように感じるべきではありません。
AI搭載のClickUpカレンダーは、優先度に基づいてタスクやイベントを自動スケジュールすることで、プラン作業の手動プロセスを排除します。
ClickUpでは、カレンダーはすべての仕事の文脈の中で機能します。その仕組みをビデオでご確認ください👇🏼*
手動でのプランが必要なサンサマやシンプルなスケジューリングのTodoistとは異なり、当カレンダーはAIカレンダーアプリの機能を備えています。集中時間を自動的にブロックし、予定が重複した際には全タスクを自動調整。Google カレンダーや他プラットフォームともシームレスに同期します。
ただし、セットアップに助けが必要な場合は、ClickUp カレンダーToDoリストテンプレートがすぐに使える解決策です。タスク、イベント、期限を整理し、1日があなたのために仕事するよう保証します。逆ではありません。
このタスク管理テンプレートがどのように役立つかをご紹介します。
- タスクを手軽にスケジュールし、すべてを一箇所でプラン通りに管理
- タスクを明確なカテゴリーに分類し、仕事・個人的目標・優先度プロジェクトを分離して整理性を向上させましょう
- リアルタイム追跡でタスクの詳細をドリルダウンし、次に何をするべきか、何に注意が必要かを常に把握できます
- 「未処理」と「完了」などのカスタムステータスを活用し、進捗を一目で把握してワークフローを管理しましょう
- 複数のビュー（ミーティングリクエスト、役割別、カテゴリ別、スケジュール）でプランを強化し、柔軟かつ体系的なアプローチを実現
ClickUpのワンアップ #5：反復作業を自動化
タスクやプロジェクトを手動で更新していますか？もうそんな必要はありません。
ClickUpの自動化機能 とAIエージェントで、自律的に動作するカスタムワークフローの設定が可能。新規プロジェクト？チームメンバーを自動割り当てしリマインダーを送信。タスクステータスが変更？自動更新をトリガー。
100以上の事前構築済み自動化レシピを備えたClickUpが面倒な作業を代行。重要なこと——やること——の完了——に集中できます。
大規模なデザインプロジェクトからシンプルなやることリストまで、私たちはClickUpを活用して業務を遂行しています。全社的に導入され、進捗や実行が必要な進行中のタスクを可視化する課題解決に役立っています。
大規模なデザインプロジェクトからシンプルなやることリストまで、私たちはClickUpを活用して業務を完了しています。全社的に導入され、進捗や実行が必要な進行中のタスクを可視化する課題解決に役立っています。
AIを活用したインサイト、高度なカスタム、時間追跡、自動化機能を備えたClickUpは、必要な機能をすべて一箇所に集約しています。
賢い選択：ClickUp
Sunsamaは1日のプラン立案に最適で、Todoistは優れたタスクスケジューリングソフトウェアです。
でも、両方手に入るなら、なぜ一つに妥協する必要があるのでしょうか？
ClickUpは、タスク管理、時間追跡、カレンダープランニング、AI支援、自動化、シームレスなコラボレーションを1つの強力なプラットフォームに統合。ツール間の行き来やタブの洪水に溺れることはもうありません。すべてをこなすスマートなClickUpワークスペースがここにあります。
複数のツールを使い分ける手間を省き、よりスマートに仕事を始めたいなら、ClickUpが最適です。今すぐ無料のClickUpアカウントに登録しましょう！