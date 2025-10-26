2025年版 従業員ファイル管理ソフトウェアトップ10

たった1つの入社ドキュメントを探すために、ランダムなフォルダや誤ったファイル名、謎のスプレッドシートを漁る必要はもうありません。

面倒ですよね？ さらに、重要な従業員ファイルを紛失するリスクがあり、大惨事に陥る可能性もあります。人事担当者なら、こうした経験があるかもしれません。

そして、あなただけではありません！ClickUpのレポートによると、平均的なプロフェッショナルは1日30分以上を仕事関連情報の検索に費やしています。これは年間120時間以上の損失に相当し、本来なら実際の業務に充てられたはずの時間です。

だからこそ今こそ、あなたの業務を楽にする人事向け従業員ファイル管理ソフトウェアへのアップグレードが求められています。

急成長中のスタートアップを運営している場合でも、混乱を整理しようとしている場合でも、ぜひチェックすべき10の従業員ファイル管理ソフトウェアツールをご紹介します。

従業員ファイル管理ソフトウェアの概要

従業員ファイル管理ソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイント

出会うすべての従業員文書管理システムが自社に合うわけではありません。文書管理の煩わしさを解消し、人事部門の業務を円滑にするツールを選ぶためのチェックリストをご紹介します：

従業員ファイル管理ソフトウェアベスト10

理想的な人事文書管理ソフトウェアの条件がわかったところで、トップ10の選択肢をご紹介します。

1. ClickUp（文書管理とタスク追跡の一元化に最適）

ClickUpプロジェクト管理ツールで人事チームの従業員パフォーマンス・エンゲージメント・成長を可視化

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースであり、従業員ファイル管理に最適なワンストップソリューションです。

仕事契約書、入社ドキュメント、業績評価書など、仕事のあらゆる書類をClickUpで一元管理。デジタルファイルキャビネットのように整理され、必要な書類がすぐに見つかります。紙切れによるケガや書類紛失の混乱とはおさらばです。

ClickUp Brain および Brain MAX

ClickUpのBrain MAXで、あらゆる従業員ファイル管理ニーズを1つの強力なClickUp AIワークスペースに集約。その方法は以下の通り：

さらに、ClickUp Brainにワークスペースからファイルや文書を取得させることも可能です。それ以上に便利なのは、一緒に作成を依頼し、わずか数秒で処理を完了させる様子を見守ることです。

Brainは、HR担当者が簡単なプロンプトだけで職務記述書、ポリシー文書、従業員向けコミュニケーション資料を迅速に作成することを可能にします。コンテンツは明確で一貫性があり、対象者に合わせて調整されるため、起草や編集にかかる貴重な時間を節約します。

Brainを活用すれば、人事担当者は人材育成や戦略立案に注力でき、コンテンツ作成の負担は/AIが担います。

ClickUp Brainを活用してコミュニケーションを自動化し、日常のタスクを管理し、あらゆるファイルを瞬時に検索しましょう

ClickUp チャットとフォルダ

それだけではありません！当社の便利な従業員ファイル管理システムにはClickUp Chatも搭載。あなたとチームが重要な人事ポリシーや従業員のパフォーマンス、その他すべてについて議論できる場を提供します。

従業員プロフィールやその他の従業員情報の下書きが準備できたら、ClickUpのプロジェクト階層機能で全てを整理整頓しましょう。

ClickUpプロジェクト階層で透明性のある指揮系統を構築

まず、人事チーム専用のスペースを作成しましょう。そのスペース内で、マーケティング、エンジニアリング、カスタマーサポートなど、各部門ごとにClickUpフォルダーを設定できます。各従業員フォルダ内には、ネストされたページやサブセクションなど、関連するその他のドキュメントを追加してください：

オンボーディング

業績評価

認証

離職記録

各サブフォルダにチェックリストを追加することも可能です。チームが拡大すると、フォルダやサブフォルダの数も自然と増えていきます。それでも、書類探しが宝探しのように感じるべきではありません。当社の従業員文書管理ソフトウェアはこの問題も解決します。

ClickUp 企業 Search

ClickUp 企業 Searchを使えば、統合されたテクノロジースタック内のあらゆるファイル、文書、タスクをわずか数クリックで見つけられます。

ClickUp Connected Searchで、必要な従業員ファイルを簡単に検索

従業員契約書をお探しですか？それとも特定の従業員評価書が必要ですか？キーワードや所有者、その他の関連属性で検索するだけで、バム！お探しのドキュメントがすぐに見つかります。

既存のHRツールをClickUpと連携させるだけのやること。接続された検索機能が求める情報を即座に表示。もう無数のフォルダを漁り、情報を見逃さないか祈る必要はありません。

入念なプランを立てても、たった一つの人事タスクの遅れが全ての努力を台無しにしかねません。しかしClickUp人事チーム向けプロジェクト管理ツールなら、あらゆるタスクを確実に追跡できます。

HRチーム向けClickUpプロジェクト管理で人事タスクを効率化

オンボーディングプランやその他の人事戦略をClickUpタスクに変換できます。適切なチームメンバーに割り当て、期日を設定し、進捗を追跡できます。

ClickUp Ambient Agents

それだけではありません。特定のトリガーに反応し、特定の場所でアクションを実行するClickUpエージェント。

カスタムオートパイロットエージェントに面倒な作業を任せましょう。ルールを設定するだけで、プロのように人事関連のクエリを処理します

ユースケース：例として、人事チームのチャネルには、書類やファイルを要求する新規人事担当者からの問い合わせが殺到しています。人事パートナーリーダーは、AIを活用してこれらのファイルの一部を掘り起こし、チームの時間を解放したいと考えています。 彼らはチャネル内にカスタムオートパイロットエージェントを作成し、アクセス可能なナレッジベース内のファイルを共有するよう指示します。ユーザーのメッセージに明確かつ直接的な例が含まれている場合にのみ応答するよう設定し、さらに質問例まで提供しています。

ClickUp ドキュメント

ClickUp Docsを使えば、従業員記録の作成・保存・整理や関連情報のメモが簡単に。チームと協力して雇用契約書、人事ポリシー、フォーム、オンボーディングステップを効率的に作成できます。

ClickUp Docsで個々の従業員のプロフィールと人事プランを作成・管理

ClickUpの「コメント割り当て」機能を使えば、関係者が同時にドキュメントを編集したり、特定のチームメンバー向けにコメントを残したりできることをお忘れなく。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

新規ユーザーは、豊富な人事管理機能に最初は少し圧倒されるかもしれません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,300件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

スノービル・クリーマリーLLCのオフィス人事マネージャー、アン・トーマス氏は次のように述べています：

ClickUpは、社内のあらゆる部門間のコミュニケーションを一元管理できるプラットフォームです。通知の受信や、スケジュールの管理、配送ルートの設定、配送業務の遂行が簡単かつ便利に行えます。

2. Bamboo HR（従業員向けセルフサービス機能最強）

viaBamboo HR

従業員の情報管理、入社ステップ、休暇申請の追跡は、それ自体がフルタイムの仕事になる必要はありません。BambooHRのような従業員データ管理ソリューションが、あなたの負担を軽減します。

採用から休暇管理、業績評価まで、あらゆる人事業務を一元管理し、円滑に運営します。さらに、あらかじめ用意された人事レポート作成により、従業員記録の追跡が容易になり、人事プロセスの改善が促進されます。

Bamboo HRの主な機能

従業員の記録、福利厚生、有給休暇、職務経歴を一元管理

組み込みのオンボーディングツールを活用し、新入社員をあらゆるステップでスムーズに導く

カレンダー連携で休暇申請と承認を自動化

電子署名を有効化して、書類作業を効率化し、印刷と紙のやり取りの手間を省きましょう

Bamboo HRの制限リミット

大規模なチーム向けには、人事文書管理ソフトウェアの費用がかなり高額になる可能性があります

Bamboo HRの価格

カスタム価格設定

バンブーHRの評価とレビュー

G2: 4.4/5点（2,400件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5点（3,000件以上のレビュー）

3. Rippling（人事ワークフローの自動化に最適）

viaRippling

Ripplingは、人事・IT・財務業務を一元管理する統合型ワークフォース管理プラットフォームです。従業員データの整理だけでなく、この文書自動化ソフトウェアは人事コンプライアンスタスク、請求可能時間追跡、給与計算、オンボーディングステップを自動化。チームが戦略立案に集中できる環境を実現します。

Ripplingの主な機能

役職タイトルから問題となった備品まで、すべての従業員データを1つの動的プロフィールに集約。接続された全システムで自動的に更新されます

会社のデバイスを遠隔で割り当て、管理し、必要に応じてデータを消去して、従業員情報やその他の内部データのセキュリティを確保しましょう

契約更新のリマインダー送信から、適切なマネージャーへの業績評価の回付まで、あらゆるワークフローを自動化。

国際的な従業員や契約社員に現地通貨で支払い、コンプライアンス対応も万全に

Ripplingのリミット

機能のカスタムオプションが不足している

一部のユーザーからは、ワークフローや連携機能の設定が複雑であることや、サードパーティ製給与システムとの連携にリミットがあるとのレポート作成があります。

Ripplingの価格設定

カスタム価格設定

Ripplingの評価とレビュー

G2: 4.8/5点（7600件以上のレビュー）

Capterra: 4.9/5点（3800件以上のレビュー）

実際のユーザーはRipplingについてどう評価しているのか？

G2のレビューにはこう書かれています：

Ripplingの最大の魅力は、給与計算、福利厚生、オンボーディング、デバイス管理といった複数のシステムを一元管理できる点です。シームレスな統合により大幅な時間短縮と手作業によるエラー削減を実現し、チーム拡大において画期的な変化をもたらします。まさにエンドユーザーを念頭に設計されたプラットフォームだと実感します。

4. Zoho People（モバイル対応の従業員文書管理・管理に最適）

viaZoho People

従業員文書管理ソフトウェアにモバイルアプリが不可欠だとお伝えしましたね？外出先での記録管理に最適です。Zoho Peopleはまさに理想的なプラットフォームです。

この人事管理システムは、変化するニーズに合わせて高度にカスタマイズ可能です。クラウドベースのため、重要な従業員データを失う心配はもう一切ありません。

自動化された採用・オンボーディングワークフローにも活用可能です。さらにZoho Peopleは、従業員がチケットを発行し問題を解決できるHRヘルプデスクを提供します。

Zoho Peopleの主な機能

Zoho Peopleの制限事項

出勤・退勤機能は不具合が生じやすい

一部のユーザーからは、UI/UXが洗練されていない、あるいは他のHRソフトウェアほどユーザーフレンドリーではないとの指摘があります

Zoho Peopleの価格

カスタム価格設定

Zoho Peopleの評価とレビュー

G2: 4.4/5点（300件以上のレビュー）

Capterra: 4.4/5点（270件以上のレビュー）

5. Gusto（小規模ビジネス向け給与管理に最適）

viaGusto

給与計算、書類作業、慌てふためく必要はもうありません。Gustoがこれら全てを省略します。このHRプラットフォームは、給与計算、入社手続き、福利厚生、チーム管理を、使いやすい一つのスペースに統合しています。

米国各地でリモートワークするチームをお持ちですか？Gustoなら全50州の給与税を直接登録でき、給与管理が効率化されます。さらに主要な業績管理ソフトウェアと連携可能なため、従業員のパフォーマンスとエンゲージメントを一元的に追跡・測定できます。

Gustoの主な機能

デジタル採用通知書、電子署名、事前作成済みチェックリストで新入社員のオンボーディングを効率化

給与計算を福利厚生や時間追跡と同期させ、すべてを自動化で運営

人員プラン、報酬分析など、カスタムレポートを生成

従業員がプロフィール、給与明細、福利厚生、税務書類をいつでもビューできるセルフサービスポータルを提供

Gustoのリミット

初心者の方は、すべての機能を使いこなすまでに少し時間がかかるでしょう

拡張性とレポート作成の機能がリミットあり

Gustoの料金体系

シンプルプラン：月額49ドル＋1人あたり月額6ドル

追加料金：月額80ドル＋1人あたり月額12ドル

プレミアムプラン：月額180ドル＋ユーザー1人あたり月額22ドル

Gustoの評価とレビュー

G2: 4.5/5点（2300件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5点（4000件以上のレビュー）

Gustoについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビュアーはこう述べています：

私はここ数年Gustoを利用しています。非常に使いやすく、設定も簡単で、毎月何もする必要なくスムーズに動作します。また、税制変更や規制に常に最新の状態を保っている点も気に入っています。変更内容を通知し、必要な対応を教えてくれ、希望すれば代行もしてくれます。

6. Namely（従業員と管理者のセルフサービスプラットフォーム導入に最適）

viaNamely

Namelyは従業員と管理者のためのセルフサービスポータルを提供し、給与明細から福利厚生、休暇申請まですべてを一箇所に集約。複数のプラットフォームをまたいで情報を探す手間を解消します。これは本当に重要です。

ハーバード・ビジネス・レビューによると、27%の従業員が情報過多に圧倒され、もはや追いつこうとも思わないと回答しています。

この従業員データベースソフトウェアは煩雑さを解消し、チームが情報を共有できる整理された一元管理場所を提供します。州および連邦のW-4フォームの配布、署名取得、税務コンプライアンスと申告の効率化に活用できます。

また、Slackチャンネルに統合されたニュースフィード機能により、重要なお知らせの共有、成果の称賛、仕事記念日や誕生日の祝福などが可能です。

Namelyの主な機能

従業員がプロフィール管理ツールを操作できるようにし、人事部門にフォームを提出することなく、自身の個人情報や税情報 を更新できるようにします

福利厚生の自己登録をオープン登録期間やライフイベント時に可能にし、プロセスをよりスムーズかつ透明性高く

カスタマイズ可能なニュースフィードを活用し、更新情報やお知らせを一箇所で共有。誰もが簡単に見つけられる場所です。

組み込みの評価テンプレートとフィードバックツールで目標達成状況と業績を追跡。従業員と管理者がそれぞれ独立して利用可能

Namelyの制限事項

カスタマーサポートの対応が遅い

一部のユーザーからは、ソフトウェアのインターフェースに関する問題がレポート作成されています。具体的には、情報更新の困難さ、不具合、給与明細などの特定機能へのアクセス問題などが挙げられています。

Namelyの価格

Namely Now: 月額9ドル/ユーザーから

Namely Plus、Plus People、Complete：カスタム見積もり

Namelyの評価とレビュー

G2: 3.9/5点（300件以上のレビュー）

Capterra: 4.2/5点（400件以上のレビュー）

7. Paycor（医療・製造業向けベスト）

viaPaycor

Paycorは、医療、製造、サービス業界向けに統合型従業員文書管理システムを提供しています。文書管理システムに加え、広範な人材プールから適任者を発掘する/AI搭載採用ツールも提供しています。

アウトリーチキャンペーンの自動化、候補者評価表へのアクセス、オンボーディングワークフローの効率化が可能です。このツールは請求可能時間の追跡や勤務スケジュールの管理も容易にするため、全従業員が公平な作業負荷とタイムリーな支払いを受けられます。

Paycorの主な機能

適切な人材を見つけ採用し、その情報をすべてプラットフォーム上で直接整理・管理しましょう

AI駆動ツールで従業員の勤務時間を記録・追跡

ビジネスニーズと従業員の空き状況を考慮したシフト最適化を実現。リアルタイムでのシフト交換機能も完備。

残業予算アラートで労働コストをリアルタイムに追跡し、人件費管理を徹底しましょう。

Paycorのリミット

高度な機能や機能が不足しているため、複雑な人事業務における実用性にリミットが生じる可能性があります

ユーザーからはカスタマーサポートの対応が遅いとの声が上がっています

Paycorの価格

カスタム価格設定

Paycorの評価とレビュー

G2: 3.9/5点（1000件以上のレビュー）

Capterra: 4.4/5点（2900件以上のレビュー）

Paycorについて実際のユーザーはどんな評価をしているのか？

Capterraのレビューにはこう書かれています：

私の経験は良好です。Paycorとは10年間仕事をしていて、彼らがテーブルに提供するすべてのサービスに満足しています。

8. ADP Workforce Now（人事アウトソーシングに最適）

viaADP Workforce Now

小規模な人事チームが従業員のオンボーディングや管理タスクに苦労していませんか？ADP Workforce Nowをご利用ください。この文書管理ソフトウェアは従業員情報を体系的に整理し、人事のバックログ解消を支援する専門の人事プロフェッショナルを提供します。

従業員数が1000名を超える場合、ADP Workforce Nowは貴社の企業向けにカスタムされた統合型HCM（人的資本管理）と給与計算ソリューションを提供します。

ADP Workforce Nowの主な機能

書類の有効期限を設定し、自動通知を受け取ることで、コンプライアンス確保とタイムリーな更新を実現

カスタマイズされたレポートと監査証跡を生成し、文書のアクセスや変更を追跡。透明性を確保します

セキュリティ統合型電子署名で文書署名プロセスを効率化し、ワークフローを迅速化

ユーザー役割に基づくアクセス許可を管理・セキュリティし、機密性の高い従業員データが許可された担当者だけがアクセスできるようにします

ADP Workforce Nowのリミット

レポート作成機能はかなり複雑です

サードパーティ製ツールとの連携も不具合が生じやすい

ADP Workforce Nowの価格

カスタム価格設定

ADP Workforce Nowの評価とレビュー

G2: 4.1/5点 (3500件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5点（7000件以上のレビュー）

🎥 動画で学ぶ: 文書管理にAIを活用する方法：

9. SAP SuccessFactors（従業員のキャリア成長管理に最適）

viaSAP SuccessFactors

63%の人が不十分なフィードバックや質の低いフィードバックを理由に退職しています。 なぜか？ それは自身の進捗を把握できず、具体的な改善策を講じられないからです。

SAP SuccessFactorsならそれを防げます。成長ポートフォリオ機能を備えた人事文書管理ソフトウェアです。従業員情報をセキュリティかつ体系的に管理するだけでなく、従業員が自身のパフォーマンスを分析し、ガイド付き提案を実行できるようにします。

SAP SuccessFactorsの主な機能

自然言語クエリで従業員プロフィール情報や人事ポリシー文書を検索

従業員が会話型インターフェースを通じて休暇申請を提出し、人事ポリシー情報を検索できるようにし、従業員体験を向上させます

新入社員向けに自動化されたパーソナライズドなオンボーディングタスクとチェックリストを提供し、企業文化への円滑な統合を保証します

潜在的なコンプライアンス問題をリアルタイムで監視・フラグ付け

SAP SuccessFactorsの制限事項

この人事文書管理ソフトウェアは、他社製品と比べて読み込みに時間がかかります

SAP SuccessFactorsの価格

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): ユーザーあたり月額75.60ドル

SAP SuccessFactorsの評価とレビュー

G2: 3.9/5点（670件以上のレビュー）

Capterra: 4.0/5点（280件以上のレビュー）

SAP SuccessFactorsについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューにはこう書かれています：

SAP SuccessFactorsの最大の魅力は、あらゆる人事タスクを使いやすい単一システムに統合できる点です。ビジネス規模を問わず活用でき、強力なレポート作成機能で従業員データを可視化し、多国籍・多言語環境でも円滑に運用可能です。面接スケジューリング、内定通知発行、入社手続き管理など多様な機能を網羅。まさにオールインワンツールです。

10. DocuWare（人事データコンプライアンス維持に最適）

DocuWare経由

特にグローバルチームを擁する企業において、人事コンプライアンスの対応は非常に困難です。たった一度のミスが、複雑な法的問題に発展する可能性があります。

企業レベルのセキュリティとコンプライアンスフラグ機能を備えたDocuWareは、従業員情報を安全に収集・保管するための理想的なパートナーです。あらゆるファイル形式を中央集約型システムで安全にアーカイブし、HIPAAやGDPRなどの規制に準拠した人事管理を実現します。

超精密なユーザー権限、堅牢なワークフロー、改ざん不可能なエントリーにより、データ損失・混乱・不正編集から完全に保護されます。

DocuWareの主な機能

文書のセキュリティ確保されたデジタル署名を実現し、ワークフローを効率化、紙文書を削減します

カスタマイズされたレポートと監査証跡を生成し、文書の編集履歴を監視しアクセス権を管理

あらゆる給与計算プラットフォームで給与明細を作成し、従業員のデジタル人事ファイルに自動保存

名前、部署、書類の種類、ステータスなどのインテリジェント検索フィルターで従業員情報を素早く場所

DocuWareの制限事項

DocuWareシステム自体にはファイルサイズのリミットはありませんが、非常に大きな文書の場合、アップロード速度に影響が出る可能性があります

DocuWareの価格

カスタム価格設定

DocuWareの評価とレビュー

G2: 4.4/5点（240件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5点（100件以上のレビュー）

ClickUpで従業員文書管理を簡素化・セキュリティ

セキュリティなストレージや強力な検索機能から自動化されたワークフロー、モバイルアクセスまで、ご紹介するツールは人事プロセスを徹底的に整理します。スタートアップの運営から急成長企業の拡大まで、あらゆるチームに最適なソリューションが見つかります。

すべてを一つのプラットフォームで実現したい？ClickUpを選びましょう。デジタルファイルキャビネット兼ドキュメントhubとして活用できます。リアルタイム更新で人事タスクを見逃す心配はもうありません。

さらに、接続検索機能により、従業員文書の場所を見つける際に迷うことはありません。

さあ、今すぐClickUpに登録しましょう。 従業員文書の管理を煩わしい作業から解放し、自動化されたプロセスへと変革します 。