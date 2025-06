Google カレンダーの To Do リスト：ステップバイステップガイド

ToDo アプリと Google カレンダーを頻繁に切り替えている方は、より優れたスマートな仕事方法を活用すべきです。

カレンダーは予定をスケジュールするのに役立ちますが、ToDo リストは、やるべきことを記録しておくのに役立ちます。Google カレンダーの ToDo リストを使用すると、この 2 つを組み合わせることができます。

予定とタスクを 1 つのビューで確認できることで、忘れが少なくなり、よりよいプランニングが可能になります。

Google カレンダーで To Do リストを作成して、予定と To Do を効率的に切り替える方法を見てみましょう。

⏰ 60 秒の要約 Google カレンダーを ToDo リストに変え、ClickUp でよりスマートなタスク管理を体験してください。 Google カレンダーを To Do リストとして使用 して、タスク、締め切り、スケジュールを 1 か所にまとめて管理しましょう。

期日、リマインダー、定期的なタスクを設定 して、重要なことを見逃すことはありません。

Google タスクを使用すると、カレンダーから直接、アイテムを簡単に作成、更新、チェックすることができます。

Google カレンダーは、単純なタスクの追跡には最適ですが、自動化、優先度、詳細なワークフロー管理などの機能はありません。

手動の更新やコラボレーションの制限 により、複雑なプロジェクトの管理が困難になる場合があります。

ClickUp は Google カレンダー と統合して、自動化、優先度設定、チームコラボレーションの改善を実現します。

ClickUp を使用すると、タスクをより効率的に管理し、 すべてを整理して追跡しやすくなります。

Google カレンダーでやることリストを作成する方法

Google カレンダーには、Google タスク というタスク管理機能が組み込まれています。この機能を使用すると、どのデバイスからでも簡単にタスクを作成、表示、変更することができます。Google カレンダーでタスク管理リストを作成するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1: Google カレンダーを開く

Google Workspace にログインし、お使いのパソコン/ノートパソコンまたはモバイル端末で Google カレンダーを開きます。

ステップ 2: 「+」記号をクリックし、「タスク」を選択します。

Google カレンダーで、空いている日付の枠またはカレンダーの左上にある「+ 作成」をクリックします。完了すると、ドロップダウンメニューに「イベント」、「タスク」、「予定」の 3 つのオプションが表示されます。

タスクオプションをクリックして、新しいリストを作成します。

Google ワークスペース経由

ステップ 3: タスクの詳細を入力

タスクのポップアップウィンドウに、新しいタスクのタイトルを入力します。必要に応じて、短いタイトル、長いタイトル、または説明的なタイトルを作成します。このステップは、通常の ToDo リストを書くのと似ています。

Google ワークスペース経由

タスク名を入力したら、タスクの説明を追加します。ここでは、できるだけ具体的に入力してください。

説明を追加したら、タスクの開始日、期日、期間を設定します。期限を設定することで、タスクを期日までに完了することができます。Google タスクには現在、リマインダー機能が組み込まれていませんが、期限を設定することで、頭の中でリマインダーとして活用することができます。

💡 プロのヒント: タスクを完了するための実行可能なステップを記載するために、詳細を箇条書きで書き留めておきましょう。

ステップ 4:タスクを保存する

ポップアップウィンドウの右下にある [保存] オプションをクリックします。最初のタスクが作成されました。Google カレンダーのタスクは、Google カレンダーのイベントと一緒に期限とともに表示され、予定を包括的に確認することができます。

Google ワークスペース経由

タスクが完了したら、左側の開いている円をクリックしてください。そのタスクは消され、「完了」リストに移動されます。

ボーナス:Excel でチェックリストを作成する方法!

ToDoリストをカスタマイズして管理

Google カレンダーで To Do リストを作成する方法がわかったところで、全体的な使いやすさを向上させるためのヒントをいくつかご紹介します。

Google カレンダーでは、いくつかの方法で ToDo リストをカスタマイズおよび管理することができます。それぞれについて、1 つずつ見ていきましょう。

リストに色分け

個人用、仕事用、その他のカテゴリに応じて、ToDo リストに色分けやカテゴリ分けを行います。これを行うには、スロットに割り当てられたタスクをクリックし、ドロップダウンオプションから色を選択します。

色分け機能を使用すると、複数の To Do リストを簡単に追跡できます。さらに、各タイプのタスクに費やした時間を追跡することもできます。

ToDo の再発を選択

私たちは皆、特定の曜日に特定のミーティングに出席するなど、定期的なタスクを実行しなければなりません。ToDo リストの繰り返しタスクを自動化すれば、毎回タスクを追加する手間が省けます。

その方法をご紹介します。

スロットに割り当てられたタスクをクリック

ポップアップの「タスク」ウィンドウが開くと、「繰り返ししない」、「毎日」、「毎週」、「毎月」など、さまざまなオプションがドロップダウンメニューに表示されます。

適切なオプションを選択すると、そのタスクが ToDo リストに追加されます。

Google カレンダーの定期的なタスク

保留中および完了したタスクを迅速に処理

保留中のタスクを迅速に処理し、完了したタスクにチェックマークを付けることで、カレンダーを整理し、やることリストを短縮しましょう。その方法は次のとおりです。

完了したタスクを選択し、チェックマークをクリックしてタスクを完了としてマークします。

この設定を行うと、過去 30 日間に完了していないタスクの番号を確認できるようになります。

保留中のタスクのオプションをクリックします。

ドロップダウンリストから、これらのタスクを編集、変更、完了、削除することができます。

Google カレンダーを使用して To Do リストを作成する場合の制限

Google カレンダーで ToDo リストを作成するのは簡単です。ただし、いくつかの制限があります。

よりシンプルなスケジュール管理: Google カレンダーは基本的なスケジュール管理のために設計されているため、複数のチームやリソースが関わる複雑なイベントやプロジェクトの管理には適していない場合があります。

基本的なカスタマイズ: Google カレンダーは、カスタマイズオプションが限られたシンプルなインターフェースを提供しています。タスクに色分けはできますが、フォントサイズや配色、画像の追加はカスタマイズできません。また、カレンダーの外観やテーマを変更することもできません。

わかりにくい表示: Google カレンダーでは、複数のカレンダーを作成できますが、すべてを同時に表示すると、混乱する可能性があります。ToDo リストを見分けにくい場合があります。

概要の制限: Google カレンダーには、すべてのイベントと今後の締め切りを一覧で表示するダッシュボードスタイルのビューがありません。そのため、作業負荷の全体像を把握し、潜在的な競合を特定することが困難になる場合があります。

制限付きプライバシー設定:Google カレンダーには、パスワードや個々のイベントの編集許可などの機能はありません。カレンダーはさまざまなアクセスレベル(すべての詳細を表示、空き時間のみを表示)で共有できますが、アクセス権を持つユーザーは誰でもすべてを編集できる可能性があります。

Google カレンダーで、これらの制限なく、簡単にやることリストを作成できることを想像してみてください。はい、それは可能です。

Google カレンダーの制限を克服するのは難しいと感じるかもしれません。しかし、簡単な解決策があります。それは、ClickUp などの強力なツールを使用して、やることリストを作成することです。 基本的なやることリストアプリ以上の機能が必要な場合は、ClickUp が 基本的なやることリスト作成機能を超えて、スマートなやることリスト作成機能を提供している方法をご覧ください。

ClickUp で理想的な To Do リストを作成

ClickUp は、ワークフローを効率化し、整理整頓を維持するために設計されたオールインワンの生産性向上ツールです。ClickUp は Google カレンダーとシームレスに同期し、Outlook、Zoho などの複数のサードパーティツールやアプリと統合できます。

ClickUp は、堅牢な機能を備え、携帯電話、ノートパソコン、コンピュータなど、さまざまなデバイスから、高度にカスタマイズ可能な ToDo リストを簡単に作成、管理することができます。

ClickUp では、4 つの方法で ToDo リストを作成できます。それぞれについて、1 つずつ見ていきましょう。

1. ClickUpカレンダーにタスクを追加する

ClickUp のカレンダービューは、期日を含むすべてのタスクを、ToDo リストとして視覚的に表示します。

ClickUp カレンダーで ToDo リストを作成するには、次のステップに従ってください。

ビュー・バーから ClickUp でカレンダービューを開く

カレンダーの右上にある [タスクを追加] オプションをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。ここにタスクの詳細を入力します。

ClickUp カレンダーの使い方 ClickUp カレンダーから直接タスクを作成

また、タスクをカレンダーに直接ドラッグアンドドロップして、スロットに割り当てることもできます。

ClickUp カレンダービューの開始 ClickUp カレンダービューでは、組み込みのリマインダー機能により、予定を確実に把握でき、期限を逃すことはありません。

同様に、他のタスクを作成して追加し、完全な To Do リストを作成します。

2. 個人リストを使用して、ホームから直接 ToDo リストに追加

以下のステップで、個人リストにやることリストを作成します。

サイドバーから「ホーム」を開きます。右上隅にある「カードを管理」をクリックし、「個人リストカード」を追加します。

ClickUp 個人リストビューから新しいタスクをすばやく作成

個人リストで、[タスクを作成] オプションをクリックします。または、右上隅の + 記号をクリックすることもできます。

タスクの名前やその他の詳細を入力します。

[タスクを作成] オプションをクリックして、タスクを保存します。

同様に、ToDo リストに他のタスクを作成します。

3. タスク内にチェックリストとして ToDo を追加する

各 ClickUp タスク のチェックリストを作成する

以下のステップに従って、完全なタスクリスト内にやることリストを作成してください。

ToDo リストを作成したいタスクを開きます。

下にスクロールして、[アクションアイテム] タブを選択します。

+ 記号をクリックして、タスクの名前と詳細を追加します。

同様に、タスク内にチェックリストとして他の To Do を作成します。

4. リストテンプレートを使用する

ClickUp でカスタマイズした ToDo テンプレートを作成する

ToDo リストにリストテンプレートを使用する方法は次のとおりです。

既存のタスクリストを選択するか、新しいリストを作成してタスクを追加します。

サイドバーで、省略記号アイコンをクリックします。

テンプレートオプションを選択します。

これで、次の 2 つのことができます。リストをカスタマイズして [保存] をクリックしてテンプレートを作成する既存のテンプレートにリストを追加する

リストをカスタマイズし、[保存] をクリックしてテンプレートを作成します。

既存のテンプレートにリストを追加する

オプション 2 を選択した場合は、[テンプレートの閲覧] オプションをクリックしてください。

リストテンプレートを検索

適切なテンプレートをクリックし、リストに含めたい情報を選択してください。

「テンプレートを使用」オプションをクリックして、テンプレートを完成させます。

リストをカスタマイズし、[保存] をクリックしてテンプレートを作成します。

既存のテンプレートにリストを追加する

最初にリストを作成しなかった場合でも、心配する必要はありません。適切なテンプレートにカーソルを置くと、すぐにリストが作成され、[クイック使用] オプションをクリックすると、新しいリストテンプレートを使用できます。

達成すべきすべての ToDo に対して、ClickUp タスクを作成することができます。

Google カレンダーとは異なり、ClickUp は複雑なプロジェクトやコラボレーションのための、パワフルなプロジェクト管理ツールです。ClickUp タスクでは、以下のことができます。

ClickUp でタスクのステータス設定、優先順位付け、フィルタリングを簡単に

さらに、ClickUp タスクを使用すると、好みに応じて、ToDo リストをさまざまなビューで視覚化して整理することができます。各ビューの概要は、次のとおりです。

これらのビューや仕事用カレンダーを同僚やチームメンバーと共有したい場合は、ClickUp を使用すると、迅速かつ安全に共有することができます。管理者として、特定のタスクにカスタム権限を設定することができます。主な権限レベルは、閲覧のみのゲスト、一部の制限付きエディター、およびフルコントロール管理者という 3 つです。

ToDoリストの作成プロセスを強化するその他のClickUpの機能

ClickUp のタスクとカレンダービューを使用してタスクを追加し、1 週間の予定を視覚化することで、ToDo の管理が簡単になります。しかし、ClickUp には、ToDo リストの作成プロセスをさらに向上させるその他の機能もあります。これらの機能が、ToDo リストをアクション指向のロードマップに変える仕組みについて、詳しくご紹介しましょう。

ClickUp ドキュメント

ClickUp ドキュメントをお試しください ClickUp ドキュメントでリアルタイムに共同作業

ClickUp Docs は、タスク、メモ、その他のコンテンツを組み合わせることができるデジタルノートのようなものです。ToDo リストを箇条書き以上のものにしたい場合は、Docs が最適です。コンテキストや指示を含む、充実した ToDo リストを作成しましょう。画像、ビデオ、その他のメディアを挿入して、ドキュメントをより魅力的で情報豊富なものにすることができます。また、Docs を ClickUp の特定のタスクにリンクすることもできます。

さらに、チームメンバーとリアルタイムで共同作業ができるため、全員が同じページで作業を進め、更新内容が即座に反映されます。

ClickUp Brain

ClickUp のスマート AIツール「ClickUp Brain」を使用すると、ToDo リストの作成と管理が簡単になります。ToDo リストを作成する際に、期限、優先度、依存関係などの詳細情報を入力することができます。ClickUp Brain はこの情報を分析し、タスクを完了するための最適な時間枠を提案します。作業量や過去のデータに基づいて、タスクの優先順位付けも行うことができます。

ClickUp Brain を試す ClickUp Brain でミーティングのメモを即座に要約

さらに、ClickUp Brain は、タスク内の情報や、ミーティングのメモなどの関連ドキュメントを自動的に要約します。これにより、ToDo アイテムの背景をすばやく把握し、必要な情報をすべて確認することができます。

💡 プロのヒント: ClickUp Brain にタスクの全体的な目標を説明すると、関連キーワード、サブタスク、さらには過去に完了した類似のタスクも提案されます。これにより、思考プロセスがスムーズに進み、ToDo リストの初期段階をより充実させることができます。

ClickUp テンプレート

一から作りたくない?ClickUp には、ToDo タスクリストを簡単に作成できるタスク管理テンプレートがいくつか用意されています。好みやニーズに応じて、タスクを片付けるためのテンプレートから、仕事用テンプレートまで、あらゆるテンプレートから選択できます。

ここでは、使い始めるのに役立つ、トップのTo Do リストテンプレートの概要をご紹介します。

無料テンプレートを入手 ClickUp の「毎日のやることリスト」テンプレートを使って、簡単に仕事のルーティンを確立しましょう。

無料テンプレートを入手 ClickUp の「毎日のやること」テンプレートで、毎日のタスクを追跡しましょう。

無料テンプレートを入手 ClickUp のウィークリーチェックリストテンプレートを使って、1 週間のプランを簡単に立てましょう。

無料テンプレートを入手 ClickUp の「仕事用 To Do テンプレート」を使えば、毎日や毎週の To Do を簡単に整理して追跡できます。

ClickUp のカレンダー To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のカレンダー To Do リストテンプレートを使用して、タスクと勤務時間を効果的に整理する

ClickUp のカレンダー To Do リストテンプレートを使用すると、タスクや作業時間を整理して追跡することができます。毎週、隔週、毎月の目標を視覚化し、それに応じてタスクの優先順位とスケジュールを設定し、期限を設定します。進捗状況を追跡し、時間をより効果的に管理して生産性を向上させます。

これらのテンプレートを使用すると、すべての ToDo リストのフォーマットを統一することができます。これらのテンプレートをカスタマイズしたり、必要に応じて独自のテンプレートを作成したりすることもできます。

ClickUp で究極の To Do リストを作成

ToDoリストは、プライベートでも仕事でも、整理整頓やタスクの追跡に欠かせないものです。Googleカレンダーアプリは、スマートフォンやパソコンでToDoリストを作成するための効果的なソリューションですが、ClickUpはさらに一歩進んで、Googleカレンダーでリストを作成する場合の欠点を解消しています。

究極のオールインワン生産性ツールおよびタスク管理ソフトウェアである ClickUp は、タスクの整理と管理のためのさまざまなソリューションを提供しています。AI アシスタント、ToDo リストテンプレート、カスタマイズ可能なビューなど、ClickUp を使用すると、あらゆるスマートデバイスから複数の ToDo リストを簡単にプラン、作成、管理することができます。

タスクを確実にこなし、生産性を高めるために、今すぐClickUp に登録してください。