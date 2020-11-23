ワークOSをチームのワークフローに統合するメリット

*「仕事OS」という言葉を聞いて、最初に思い浮かぶことは何ですか？

iPadやMac Pro向けのApple最新バージョンフレームワークでしょうか？それともWindowsが次々に生み出す新たな革新でしょうか？

これらは確かにオペレーティングシステムですが、必ずしも仕事用オペレーティングシステムとは限りません。また、通常のOSと仕事用OSには類似点があるものの、同じものではありません。

リモートワークOSとは？

リモートワークOSとは、組織やチームがプロジェクトを円滑に運営し、迅速な意思決定を行い、効果的にコミュニケーションを取るための適切な技術基盤を提供するソフトウェアプラットフォームです。通常、効果的なプロジェクト管理を促進するレポート作成機能、コメント機能、ファイル共有機能などを備えています。

なかなか便利そうでしょう？

本記事では、リモートワークOSの基本概念、導入の必要性、組織への貢献効果を解説します。さらに、今すぐ導入を開始できるよう、現在利用可能な最高峰のリモートワークOSを厳選してご紹介します。

さっそく始めましょう！

OSとは簡単に言うと？

デバイス（WindowsやMacのコンピューター、モバイル端末、タブレットなど）上のオペレーティングシステム（OS）は、ユーザーがデバイスとやり取りすることを可能にします。OSは、そのデバイスの基本的な機能をすべて管理し、ユーザーに代わって実行します。

一方、リモートワークOSは異なります。

OSの基本機能（5大機能）やOSの4種類など、一般的なOSについて知りたい場合は、該当セクションへお進みください。

リモートワークOSとは？

リモートワークOSとは、チームが仕事のプラン・実行・追跡を支援するソフトウェアプラットフォームです。

これは組織のデジタルワークスペースとして機能し、タスク管理、カスタムワークフローの作成、ファイル共有を通じてプロジェクトやプロセスを効率的に進めることが可能です。最も包括的な業務用OSは、前述した4つのタイプの組み合わせで構成されています。

Mac OS Xなどの一般的なオペレーティングシステムとはかなり異なりますよね？

ただし、Mac OSと同様に、ゲームは一切実行できません。

うっ。

お察しの通り：

タスク追跡、チームメンバーとの連携、ワークフローの確認…これら全てに対応するアプリは既に持っています。それでもなぜリモートワークOSが必要なのでしょうか？

ええ、分かりますよ。

現代の仕事場には、働き方を「革新する」と謳うソフトウェアが溢れています。

しかし、作業効率化を目的としたこれらのアプリが、実は負担になっているとしたら？

（ご安心ください、陰謀論の渦に巻き込まれることはありません）

具体的には…

例えば、従業員が次のようなタスクを任された場合を考えてみましょう：

電子メール送信

社内提案書の作成

新規プロジェクトの ワークフロー 構築

もし御社がこれら3つの活動すべてに別々のアプリを使用している場合、ウィンドウ間の移動、ログイン、遅延への対応などに費やす時間が3倍になります。

その場合、お使いのデバイスが…ええと…あなたのイライラに耐えられることを願うばかりです。

スクリーンプロテクターでは、MacやAndroidデバイスを野球のバットから守れません。

一方、リモートワークOSは複数のビジネス機能を統合します。

変化するニーズに柔軟に対応できるため、ビジネスの要求が変わるたびに新たなサービスに加入する必要はありません。

簡単に言えば：

リモートワークOSは、特定のタスク向けのアプリよりも優れた包括的なソリューションです。*

リモートワークOSは誰のためのもの？

プロジェクトのあらゆるニーズに対応する統一プラットフォームを求める企業やプロジェクトチームは、ほぼ例外なくリモートワークOSの活用でメリットを得られます。ただし確実を期すために、以下の便利なチェックリストで判断してください：

これらの質問のほとんどに「はい」、あるいは「多分」と答えられるなら、間違いなくリモートワークOSが必要です。そうでない場合は、おそらく必要なく、単に不要なソフトウェアの一つに過ぎないでしょう。

結局のところ、本当に必要なツールにのみ投資すべきです。

あの新しい75インチ4Kテレビは確かに魅力的に見えますが、結局は深夜3時にノートパソコンでNetflixを延々と見続けてしまうことに気づくまでですよ！

スクラムやカンバンなどのアジャイル手法を導入している場合は、適切なプラットフォームがどのように役立つか、以下の記事で学んでください：

*しかし、組織がリモートワークOSに移行する理由はそれだけではありません。

リモートワークOSを導入する最大の理由は、まさに今この瞬間にも明らかです：リモートワーク！

COVID-19パンデミックにより、仕事からホームへの勤務が新たな標準となった今、TwitterやFacebookなどの大手テクノロジー企業は既に、従業員の大半が無期限の在宅勤務を許可しています。

では、彼らはリモート業務をどのように管理していると思いますか？

リモートワークOSを導入すれば！

何しろ、リモートでのプロジェクト連携に電話だけに頼るわけにはいかないのですから：

適切なリモートワークOSがこうした課題をどう解決するのか知りたいですか？

どのリモートワークOSを選ぶべきか？

優れた設計のリモートワークOSプラットフォームは、プロジェクトを迅速に進め、チームが新たな高みへ容易に到達する手助けをします。必要な機能をすべて網羅したリモートワークOSをお探しなら、ClickUpが最適です！

ClickUpとは？ *

ClickUpは世界で最高評価を得ているリモートワークOSであり、スタートアップから大手製品開発企業まで、非常に生産性の高いチームに利用されています。

リモートワークOSの要件に関して言えば、ClickUpは究極の万能選手です！

アジャイルやスクラムプロジェクトでのチームサポートはもちろん、文書ストレージや生産性管理など、様々な社内機能も一元管理します！

ClickUpは理想的なリモートワークOSであり、仮想チームの課題を解決する数々のコラボレーション機能を備えています。そして私たちは皆、仮想チームを愛しています！

プラットフォーム互換性に関しては、ClickUpのリモートワークOSが以下のような複数の選択肢を提供しています：

お使いのコンピューターやモバイルデバイスがどのOSをサポートしている場合でも、ClickUpは問題なく動作します。

Google AssistantやAmazon AlexaでClickUpを利用することも可能です！

音声優先＋高度なAIを標準搭載。ClickUp Brain MAXでClickUpを強化し、速度・ニュアンス・深さの最適なモデルを選択。 Talk to Textと組み合わせれば、作業の流れを中断せず、誰でも更新内容を音声入力でき、即座にタスク・コメント・ドキュメントに変換されます。

互換性の最大化について語ろう！

なぜチームはリモートワークOSを使うべきなのか？

リモートワークOSは4つの独自の方法でビジネスに価値をもたらします：

各機能の詳細と、ClickUpがどのように役立つかをご紹介します：

機能 #1: 全社的な効果的なコミュニケーションを促進

情報過多や情報不足は、現代の職場環境でよく知られた問題です。

チームメンバーは、不要なミーティングの連鎖で集中力を失うか、情報の孤島で仕事を続けるかのどちらかです。

リモートワークOSは、文脈に沿ったコミュニケーションを促進するため、こうしたコミュニケーション上の落とし穴を回避するのに非常に効果的です。すべてのメッセージやファイルは、関連するプロジェクトやチームの専用チャンネルに表示されるため、チームメンバーがリアルタイムでプロジェクトに共同作業できます。

これで、クライアントの更新情報から金曜日のハッピーアワーまで、重要なメッセージを見逃すことはありません！

ビジネスにおける最大の課題の一つは、明確で透明性のあるプロジェクトコミュニケーションです。リモートチームでは、コミュニケーション不足が納期遅れ、製品の品質低下、チーム内の対立を招く可能性があります。

ただし、ClickUp! をご利用の場合は別です！

ClickUpのリモートワークOSでは、タスク専用のコメントセクションで会話のアクセス性を維持できます。

活用方法：

特定のタスク、活動、または割り当てについてリアルタイムで会話する

重要な通知にはチームメンバーをタグ付けしてください

文書やファイル、詳細な手順を共有して迅速な共同作業を実現

特定のチームのメンバーに コメントを割り当て 、確実に把握できるようにする

では、関係のない会話はどこですればよいのでしょうか？

良い質問ですね！

リモートワークを理由に、チャットを諦める必要はありません。

だからこそClickUpは、チャットビュー機能 でオフィスの雑談のスペースを確保しているのです！

製品やsprintのブレインストーミング、コードの共有、あるいは延々とお気に入りの新ドラマについて語り合うのにも使えます。

お分かりでしょう、あなたは『シッツ・クリーク』がお好きですよね。

もう何千回もメンションしてるでしょ。

さらに、電子メールやSlackに頼る必要はありません。ClickUpのモバイルおよびデスクトップアプリケーションを使えば、コラボレーションがこれまで以上に簡単になります。

機能 #2: カスタマイズ可能なワークフロー

従業員全員に同じピザを注文したりはしないでしょう？

つまり、ピザにパイナップルを乗せるのが好きなら構わないが、全員にそのおぞましい行為を強要するのはやめてほしい…

同様に、なぜすべてのプロジェクトに同じワークフローを使う必要があるのでしょうか？

人事担当者の典型的な一日は、候補者選択から始まり、従業員のオンボーディングで終わるかもしれません。しかし、ソフトウェアエンジニアには全く異なるワークフローが必要となります。

幸いなことに、このために高価なカスタム ワークフローアプリは必要ありません。

リモートワークOSは、すべての人のためのスペースを作ります！

プロジェクトやチームのニーズに応じてカスタムパスを作成できます。

これにより、ソフトウェアプロジェクトには一つのワークフローを、営業業務には全く異なるワークフローを、同じプラットフォーム上で実現できます。

カスタマイズ可能なワークフローはあらゆるチームにとって重要ですが、特にリモートチームでは不可欠です。

なぜ必要なのか？

同じスペースで共に働く利点がなくなった今、各部門の固有の要求に対応できるカスタマイズ可能なワークフローが必要です。これにより、最小限の困難で業務プロセスをスムーズに進めることができます。

幸いなことに、ClickUpのようなリモートワークOSなら、カスタムステータスを活用して、あらゆるチーム・プロジェクト・業種向けのワークフローを作成できます。

最大のメリットは？

管理者やマネージャーは、タスクのステータスを一目見るだけで進捗を追跡できます！

機能 #3: チーム管理

チーム管理について語る際、2021年に言ってはいけない言葉があります：

現代の職場環境は自律性がすべてです。

そしてリモートワークOSはまさにそれを実現します！

管理者は以下のデータを活用し、日常的な問題を解決できます：

従業員がタスクを完了するまでに要する時間

各チームのメンバーに割り当てられた仕事

潜在的なタスクの障害

これにより課題が発生する前に予測し、問題化する前に解決策を考案できます。当然ながら、このデータは極めて重要です。なぜなら、仮想チームでは日常的な進捗確認だけでは全員の状況を把握できないからです。

さらに、これらの情報のほとんどは容易に入手可能なため、管理者や管理部門はこれを利用して従業員の生産性に関する正確な洞察を得ることができます。

チームを効率的に管理するには、メンバーが処理可能な範囲のタスクのみを担当させる必要があります。特にリモートチームでは、全員に適切な作業負荷を確保するための無限の業務割り当てミーティングは不可能であるため、この点が重要になります。

そのためにClickUpが開発したのが、チームのキャパシティを把握する「ワークロードビュー」。リソース管理に最適なリモートワークOSです！

チームのメンバーの以下の項目について、視覚的で正確なデータを提供します：

ClickUpのダッシュボードとパルス機能を組み合わせれば、チームの作業負荷とパフォーマンスをさらに明確に把握できます。

チームリーダーであれば、各メンバーが取り組んでいる業務内容について常に詳細な把握が必要です。これにより、適切な業務が割り当てられているか、また各メンバーの仕事量が適切かどうかを判断する助けとなります。

リモートマネージャーにとってはこれが二重に重要になります。チームのメンバーのデスクまで行って「今何してるの？」と直接尋ねられなくなったからです！

各チームのメンバーの業務内容を詳細に把握できるリモートワークOSをお探しなら、ClickUpのプロフィール機能をご利用ください。

ツールでチームのメンバーのプロフィールを開くだけで、すぐにわかります：

彼らが完了したタスク

現在取り組んでいる仕事

彼らが取り組む予定の仕事

機能 #4: プロセス自動化

反復的で単調なタスクを喜んで行う方、いらっしゃいますか？

リモートワークOS：了解、了解、了解！

リモートワークOSは、タスクのスケジュール管理やデータエントリーなど、人間の介入を必要としない日常業務を引き受けられます。これにより人的エラーが排除されるだけでなく、真に重要な活動にリソースを集中させることが可能になります。

多くの仕事OSにはデフォルトの自動化設定が備わっていますが、ClickUpのような優れたリモートワークOSでは、独自のプロセス自動化を構築することも可能です。

プロジェクト管理において、ソフトウェアに大きく依存している可能性が高いでしょう。特にバーチャルチームのメンバーであれば、その依存度はさらに高まります。

そしてそれは良いことです。

なぜなら、人間とは異なり、ソフトウェアは業務を自動化し、皆様の生活を非常に楽にしてくれるからです。

ClickUpのようなリモートワークOSを使えば、特定のタスクに対して詳細な指示（トリガーとアクション）を定義することで、50以上の反復作業を自動化できます。

さあ、くつろいでコーヒーを片手に、ClickUpの魔法をお楽しみください！

導入可能なリモートワークOSの選択肢には以下のようなものがあります：

期日が近づいたら、タスク を優先度高と マークする

チームに 割り当てた後に 新しいサブタスクを作成する

タスクのステータスが変更されたらコメントを投稿してください

Bugsnag、GitHub、Calendlyなどの外部アプリケーションとの連携による自動化機能も多数用意されています。

ClickUpの自動化機能の詳細はこちらをご覧ください。

ClickUpが提供するリモートワークOSがたった4つだけなら、必要なツールはClickUpだけでは済まないでしょう？

だからこそ、当社の機能リストはここで終わりません。

このリモートワークOSを導入することで得られるその他のメリットのサンプルをご紹介します：

これらの機能やその他多くの新機能は、ClickUpの最新バージョン（デスクトップアプリ、ウェブアプリ、iOSまたはAndroidデバイス向けモバイルアプリ）でご利用いただけます。

オペレーティングシステムに関するよくある質問

オペレーティングシステムの5つの主要機能とは？

OSの主な機能は次の5つです：

キーボード、画面、マウスなど、コンピューターのファイルシステムや各種リソースを管理すること。

機能的なアクセシビリティ向上のためのユーザーのインターフェースを提供

アプリケーション実行時のCPUメモリの割り当てと管理

エラーのサポートと修正

コンピューターハードウェアとドライバーの管理

OSには4つの種類があります

主に4種類のオペレーティングシステムが利用可能です：

バッチオペレーティングシステム : 類似したタスク/プログラムを単一のバッチとして処理する

タイムシェアリングOS : 複数のユーザーが同時にシステムを利用できるようにする

分散型OS : 相互接続されたシステム群が連携して仕事をする仕組み

リアルタイムOS: 特定の時点においてタスクやデータを処理する

また、企業は常に新たな顧客の要望や苦情に対応しているため、これらのオペレーティングシステムを絶えず調整しています。

これが、サポート対象のオペレーティングシステムの古いバージョンを使用していないことを保証するために、非常に多くのアップデートを次々とリリースする理由の一つです。

（時々、この終わりのない更新は少し押し付けがましいですが、最善のためですよね？）

結論

仕事OSの導入は、チームの俊敏性を高め、あらゆる課題に備える最も迅速な方法です。リモートチームであれば、プロジェクト活動をオンラインで一元管理するリモートワークOSの導入は必須です。

*しかし、数百ものリモートワーク向けOSが存在する中で、どのツールを選ぶべきでしょうか？

シンプルに：ClickUp！

リモートワークOSの機能性と互換性において、ClickUpはまさに業界のトップクラスです。リモートコラボレーションからパフォーマンス追跡まで、ClickUpには必要なすべてが揃っています。

今すぐClickUpに登録して、究極のリモートワークOSの魔法を体験してください！