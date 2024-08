10 Migliori alternative e concorrenti di Help Scout per le PMI

Siete alla ricerca di un software di help desk che completi la vostra crescita? Sebbene Help Scout abbia fatto faville nel settore, potrebbe non essere adatto a tutti.

Forse siete alla ricerca di un software di help desk con un tocco diverso o con qualche funzionalità in più? Beh, siete fortunati. Il mondo digitale pullula di valide alternative a Help Scout.

Quindi, se siete pronti a scoprire il nuovo software aziendale software di help desk , facciamo un'immersione in questi concorrenti di Help Scout. Cominciamo?

Che cos'è Help Scout?

Vi presentiamo Help Scout: una chiave di lettura dell'universo del servizio clienti. Help Scout non è solo un altro strumento di help desk, ma una piattaforma progettata per favorire conversazioni genuine e significative con i clienti.

Con funzionalità/funzione che facilitano la comunicazione senza soluzione di continuità e una gestione intuitiva dei ticket, Help Scout si è guadagnato un posto nel cuore di molte aziende.

via Aiuto Scout Tuttavia, per quanto il mondo delle PMI sia variegato, raramente una dimensione unica si adatta a tutti. Alcuni team potrebbero trovare Help Scout quasi perfetto, ma potrebbe mancare di una o due funzionalità che desiderano, oppure potrebbero essere alla ricerca di un'esperienza utente diversa.

Ecco perché molte aziende si avventurano alla ricerca di alternative a Help Scout che si adattino meglio ai loro ritmi operativi e ai loro obiettivi.

Quindi, se Help Scout è un'ottima soluzione, cerchiamo di capire cos'altro c'è là fuori che aspetta di diventare la vostra prossima superstar del servizio clienti.

Cosa cercare in un'alternativa a Help Scout

Esperienza dell'utente senza soluzione di continuità Il miglioresoftware di service desk è più facile da navigare e più velocemente i team possono rispondere alle esigenze dei clienti. Cercate un design intuitivo e curve di apprendimento minime per aumentare la produttività del team

Il miglioresoftware di service desk è più facile da navigare e più velocemente i team possono rispondere alle esigenze dei clienti. Cercate un design intuitivo e curve di apprendimento minime per aumentare la produttività del team Assistenza multicanale: I clienti di oggi si rivolgono al team del supporto da più canali: email, social media, chattare e altro ancora. Un software di assistenza clienti ideale dovrebbe aggregare questi canali, assicurando che nessuna query venga trascurata

I clienti di oggi si rivolgono al team del supporto da più canali: email, social media, chattare e altro ancora. Un software di assistenza clienti ideale dovrebbe aggregare questi canali, assicurando che nessuna query venga trascurata **Modelli di prezzo accessibili: ogni dollaro conta in una PMI. Cercate piattaforme che offrano un buon rapporto qualità/prezzo con prezzi scalabili, in modo da pagare solo ciò di cui avete veramente bisogno

Ricco set di funzionalità/funzione: Aziende diverse, esigenze diverse. Cercate uno strumento che offra una suite completa di funzionalità/funzione, come le basi di conoscenza o il software di supporto collaborativo per le richieste, che vi permetta di completare la vostra suite di supporto clienti e il vostro approccio

Aziende diverse, esigenze diverse. Cercate uno strumento che offra una suite completa di funzionalità/funzione, come le basi di conoscenza o il software di supporto collaborativo per le richieste, che vi permetta di completare la vostra suite di supporto clienti e il vostro approccio Integrazioni robuste: La forza di una piattaforma risiede spesso nella sua compatibilità con altre piattaformesoftware di esito positivo per i clientiche gli agenti del servizio clienti utilizzano. Optate per soluzioni che si integrino facilmente con lo stack di software esistente, snellendo i flussi di lavoro e lavorando con più canali

La forza di una piattaforma risiede spesso nella sua compatibilità con altre piattaformesoftware di esito positivo per i clientiche gli agenti del servizio clienti utilizzano. Optate per soluzioni che si integrino facilmente con lo stack di software esistente, snellendo i flussi di lavoro e lavorando con più canali Recensioni positive dei clienti: Il passaparola è inestimabile. Cercate piattaforme con recensioni entusiastiche, che spesso evidenziano pro e contro reali che potreste non aver considerato

Il passaparola è inestimabile. Cercate piattaforme con recensioni entusiastiche, che spesso evidenziano pro e contro reali che potreste non aver considerato Un team di supporto clienti affidabile: Chi supporta gli agenti di supporto? Una soluzione di supporto clienti deve avere alle spalle un team del supporto solido. Assicuratevi che l'alternativa scelta vi sostenga con agenti di supporto reattivi e disponibili e con un'assistenza multicanale, in modo da non lasciarvi mai nei guai

10 Migliori alternative a Help Scout 2024

Ora che voi e il vostro team di assistenza sapete cosa tenere d'occhio in vista di un mondo post-Help Scout, vi presentiamo i concorrenti del supporto clienti.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/student-recurring.gif Attività ricorrenti in ClickUp /$$$img/

Impostazione delle attività ricorrenti in ClickUp in base al tempo o a un evento

ClickUp è più di un'alternativa a Help Scout. Si tratta di una soluzione olistica pensata per le aziende che desiderano organizzazione ed efficienza.

Con funzionalità/funzione come gli assegnatari multipli, campi personalizzati e la possibilità di di stabilire le priorità delle attività clickUp si è posizionato come una potenza nel campo della produttività.

Soprattutto per team di assistenza clienti la piattaforma offre una versatilità senza pari rispetto ad altre alternative di Help Scout.

Dall'allocazione delle risorse e gestione dei client al monitoraggio dei ticket di supporto clienti, ClickUp assicura che ogni passaggio avvenga senza problemi.

La sua interfaccia intuitiva e le sue solide integrazioni ne fanno una scelta di spicco per i team del supporto che guardano oltre Help Scout.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Delegare efficacemente le attività a più membri del team

Utilizzate i documenti di ClickUp per costruire la vostra base di conoscenze

Personalizzare l'area di lavoro in base alle esigenze aziendali conCampi personalizzati di ClickUp* Distinguere tra attività critiche e attività che possono aspettare

Garantire un approccio strutturato alle attività conLista di controllo delle attività di ClickUp* Unire tutte le informazioni e collegare l'intero stack tecnologico con integrazioni profonde

Creare rapidamente un ambiente di help desk con l'applicazioneModello di help desk ClickUp* Assicuratevi di supportare i vostri clienti in ogni passaggio della giornata con questimodelli di viaggio del cliente Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento più ripida per i principianti

Le opzioni di personalizzazione possono risultare eccessive per alcuni team del supporto

L'integrazione con alcune app di terze parti richiede delle modifiche

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Zendesk

tramite Zendesk Zendesk non è solo un altro nome nel settore del servizio clienti: è uno dei software di help desk più affidabili. Con funzionalità/funzione avanzate di supporto, Zendesk è stato progettato da zero per coltivare e migliorare le comunicazioni con i clienti.

Si distingue dalle altre alternative di Help Scout per la sua semplicità, garantendo che ogni interazione con i clienti sia efficiente e personale.

L'adattabilità, la scalabilità e le funzionalità di analisi avanzate della piattaforma la rendono un'ottima alternativa per i team del supporto di tutte le dimensioni alla ricerca di una solida alternativa a Help Scout.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Integrazione perfetta di tutti i canali di comunicazione con un software completo per la messaggistica con i clienti

Fornisce ai clienti opzioni di self-service grazie a uno strumento di base di conoscenza incorporato

Il chatbot con IA fornisce risposte rapide a tutte le ore

Le visualizzazioni personalizzabili dei ticket aiutano a ordinare e dare priorità ai ticket senza sforzo, rendendo Zendesk uno dei migliorisoftware di ticketing sul mercato

Compatibile con molte app di terze parti

Ottenere informazioni utili dai dati per migliorare la soddisfazione dei clienti

Assistenza in app per gli utenti mobili

Limiti di Zendesk

I prezzi possono essere elevati per i team più piccoli

Alcune funzionalità/funzioni avanzate richiedono integrazioni

La configurazione iniziale può sembrare complessa

Prezzi di Zendesk

Team: $19/mese per utente

$19/mese per utente Crescita: $49/mese per utente

$49/mese per utente Professional: $99/mese per utente

$99/mese per utente Azienda: A partire da $150/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2: 4.2/5 (400+ recensioni)

4.2/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 100 recensioni)

3. Intercom

via Intercom Intercom è una soluzione desk che ridefinisce i paradigmi del supporto clienti.

Con un'attenzione particolare alle conversazioni in tempo reale, questa alternativa di Help Scout combina chat di assistenza, tour interattivi dei prodotti e tecniche di coinvolgimento dei clienti.

Ciò che la distingue è la sua dedizione a promuovere relazioni autentiche e durature. In un'epoca in cui l'immediatezza è la chiave, Intercom assicura che le aziende possano coinvolgere, supportare e deliziare istantaneamente i propri clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intercom

Utilizzate la chattare dal vivo per coinvolgere i visitatori in tempo reale e migliorare l'esperienza del cliente

Garantite risposte rapide 24 ore su 24 con i chatbot e gli articoli della knowledge-base

I tour dei prodotti vi permettono di istruire gli utenti direttamente all'interno della vostra app

Invio di contenuti pertinenti a gruppi di utenti specifici

Personalizzare il supporto in base al comportamento dell'utente

Si fondono perfettamente con gli strumenti più diffusi

Comprendere le tendenze e il comportamento dei clienti

Limiti dell'Intercom

Prezzo leggermente più alto per le startup

Le videochiamate e l'audio non sono funzionalità/funzione native

Prezzi di Intercom

Starter: $74/mese

$74/mese Pro: Contattare Intercom per i prezzi

Contattare Intercom per i prezzi Premium: Contattate Intercom per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Intercom

G2 : 4.5/5 (oltre 2.500 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (900+ recensioni)

4. Front

via Front Front sta rivoluzionando la comunicazione via email trasformandola in una centrale di collaborazione.

Grazie al suo approccio unico, i team possono rispondere senza sforzo a email, app, messaggi sui social media e persino SMS, il tutto da un hub centralizzato.

La possibilità di integrarsi con altri strumenti, di monitorare le analisi e di automazione dei flussi di lavoro rende Front una scelta convincente per i team che vogliono migliorare la comunicazione con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Front

Combinare tutti i canali in un unico luogo

Collaborazione in tempo reale sulle risposte

Automazioni delle email di follow-up per risparmiare tempo

Pianificazione senza soluzione di continuità senza lasciare la piattaforma

Approfondimento delle metriche di performance del team

Sincronizzazione con CRM, strumenti di project management e molto altro ancora

Rimanere in connessione anche in viaggio

Limiti di Front

Richiede un cambiamento di mentalità rispetto all'email tradizionale

Le analisi avanzate si trovano ai livelli più costosi

Potrebbe avere una leggera curva di apprendimento per i nuovi arrivati

Prezzi Front

Starter : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Crescita : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Scala : $99/mese per utente

: $99/mese per utente Premier: $299/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Front

G2 : 4.7/5 (1.800+ recensioni)

: 4.7/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

5. Hiver

via Hiver Hiver potenzia Gmail, trasformandolo in un hub collaborativo per il supporto clienti.

Senza abbandonare la familiarità di Gmail, i team possono gestire finestre In arrivo condivise, assegnare attività e persino monitorare le metriche delle prestazioni.

La semplicità di funzionamento di Hiver garantisce che i team possano concentrarsi sull'erogazione di un supporto clienti di alto livello, rendendolo uno strumento prezioso per i team incentrati su Gmail.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hiver

Centralizza la comunicazione per un lavoro di squadra senza interruzioni

Evita la sovrapposizione delle risposte con notifiche in tempo reale

Organizzare e categorizzare le email per un'elaborazione semplificata

Monitoraggio delle prestazioni del team e identificazione delle aree di miglioramento

Semplificare le attività ripetitive con regole e flussi di lavoro

Garantire risposte tempestive anche nei momenti di punta

Teams funge anche da punto di riferimento per il vostro teamsoftware di base di conoscenzain modo che il team possa accedere rapidamente alle informazioni

Limiti di Hiver

Costruito specificamente per Gmail, limita gli utenti di altre piattaforme email

Le analisi avanzate sono disponibili solo nelle piante più alte

Le opzioni di integrazione sono meno numerose rispetto ad alcuni concorrenti

Prezzi di Hiver

Lite : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Pro : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Elite: $59/mese per utente

Hiver valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (800+ recensioni)

: 4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Freshdesk

via Freshdesk Freshdesk, dell'affidabile casa Freshworks, è noto tra le alternative di Help Scout per il suo supporto clienti semplificato.

Come soluzione di help desk multicanale, offre molti strumenti di automazione che semplificano e amplificano le conversazioni con i clienti.

Che si tratti di gestione di ticket, integrazione con app di terze parti o supporto multilingue, Freshdesk garantisce che ogni interazione porti a una risoluzione efficace.

Le migliori funzionalità di Freshdesk

Semplificare e dare priorità alle richieste dei clienti

Consolidamento di email, chat, chiamate e messaggi sociali

Impostazione dell'invio dei ticket, dell'escalation e delle notifiche

Utilizzo di riunioni giornaliere e ticket collegati per un efficiente lavoro di team

Ridurre il volume dei ticket con opzioni self-service come la knowledge base

Monitorare la produttività degli agenti e i tempi di risoluzione dei ticket

Ottenere informazioni su misura per le vostre esigenze

Limiti di Freshdesk

Alcune funzionalità potrebbero essere un po' eccessive per le piccole aziende

La personalizzazione può richiedere una curva di apprendimento

L'integrazione con strumenti esterni può risultare a volte difficoltosa

Prezzi di Freshdesk

gratuito : Crescita

Crescita Crescita : $15/agente al mese

: $15/agente al mese Pro : $49/agente al mese

: $49/agente al mese Azienda: $79/agente al mese

Valutazioni e recensioni su Freshdesk

G2 : 4.4/5 (2.000+ recensioni)

: 4.4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

Bonus:_

10 Migliori alternative e concorrenti di Freshdesk nel 2024_

7. ServiceNow

tramite ServiceNow ServiceNow va oltre le tradizionali alternative di Help Scout, offrendo una matrice di soluzioni cloud per automatizzare la comunicazione con i clienti e modernizzare la gestione dei servizi IT.

Il suo punto di forza è la capacità di semplificare i flussi di lavoro complessi, soprattutto nelle grandi organizzazioni.

Con una suite di strumenti dedicati al miglioramento delle operazioni, della collaborazione e del servizio clienti, ServiceNow è una scelta completa per le aziende che cercano solidità e scalabilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow

Risolvere e analizzare gli incidenti in modo efficiente

Introdurre senza problemi nuovi aggiornamenti

Consentire agli utenti di risolvere autonomamente i problemi più comuni grazie alla funzionalità/funzione di Knowledge Base

Personalizzare ed estendere le funzionalità di ServiceNow

Automazioni e ottimizzazione delle operazioni IT con l'IA

Approfondire le metriche e migliorare l'erogazione del servizio

Accesso alle funzioni di ServiceNow in mobilità

Limiti di ServiceNow

Potrebbe essere troppo per le piccole e medie imprese. Se questo è il vostro caso, date un'occhiata a questiConcorrenti di ServiceNow* La configurazione iniziale e la personalizzazione possono essere complesse

I costi possono aumentare con i moduli e le funzionalità aggiuntive

Prezzi di ServiceNow

Contattare ServiceNow per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su ServiceNow

G2 : 4.4/5 (1.700+ recensioni)

: 4.4/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

8. Aiuto

via Aiuto Helpwise è una boccata d'aria fresca nell'arena delle finestre In arrivo condivise.

Trasformando la collaborazione via email in un'impresa senza sforzo, è un compagno affidabile per i team commerciali, di supporto e operativi.

Grazie a una miriade di funzionalità/funzione come i flussi di lavoro automatizzati, la chat integrata e le analisi, Helpwise garantisce alle piccole aziende una gestione efficiente delle email, mantenendo la soddisfazione dei clienti in primo piano.

Le migliori funzionalità/funzione di Helpwise

Unire le comunicazioni del team per un coordinamento fluido

Impostazione di comportamenti per l'auto-tagging, l'assegnazione e altro ancora

Integrazione di app popolari come Slack, CRM e altro ancora

Impedire le risposte simultanee per una gestione efficiente

Misurare le prestazioni del team con potenti metriche

Adattare la dashboard alle esigenze di ciascun membro del team

Sapere quando le email vengono lette

Limiti di Helpwise

Funzioni limitate nel piano base

Le integrazioni avanzate sono riservate ai livelli superiori

L'interfaccia utente potrebbe sembrare meno intuitiva per alcuni

Prezzi di Helpwise

Standard : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Premium : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Avanzato: $50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Helpwise

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

9. HubSpot Service Hub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/JTBD-1\\_Unify-your-Teams-and-Channels-Option-1.webp HubSpot Service Hub dashboard /$$$img/

via HubSpot Service Hub HubSpot Service Hub è la testimonianza di un servizio clienti integrato.

Oltre alle funzioni di help desk, offre un intero ecosistema che garantisce alle aziende di servire, soddisfare e fidelizzare i propri clienti.

Con funzionalità/funzione quali basi di conoscenza, sondaggi e dashboard di reportistica, Service Hub garantisce che ogni punto di contatto sia un'opportunità di piacere.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot Service Hub

Integrare email, chattare e altro ancora in un unico luogo

Creare articoli informativi nella knowledge base per rispondere alle query più comuni

Indirizzare rapidamente i ticket di assistenza ai team giusti con gli strumenti di gestione dei ticket di HubSpot

Capire il sentimento dei clienti

Analizzare le metriche del servizio per ottimizzarlo ulteriormente

Coinvolgere i clienti in tempo reale

Organizzare e affrontare i problemi dei clienti in modo efficace

Limiti di HubSpot Service Hub

Alcune funzionalità avanzate richiedono una curva di apprendimento più ripida

Le integrazioni con strumenti diversi da HubSpot possono talvolta risultare difficoltose

La personalizzazione può essere limitata rispetto alle soluzioni standalone

Prezzi di HubSpot Service Hub

**Gratuito

Starter: $18/mese

$18/mese Professionale: $450/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot Service Hub

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

10. Zoho Desk

via Zoho Desk Zoho Desk non è solo uno strumento di assistenza clienti, è un'esperienza.

La creazione di un ambiente ricco e consapevole del contesto per gli agenti e i clienti reimmagina il modo in cui le aziende approcciano il supporto.

Grazie all'assistenza guidata dall'IA, alle funzionalità multicanale e alla reportistica avanzata, Zoho Desk garantisce alle aziende la creazione di relazioni significative e durature con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Desk

Coinvolgimento via email, social media, chattare e altro ancora

Organizzare, dare priorità e indirizzare le richieste di informazioni

Velocizzare le risposte ai ticket di assistenza e l'assegnazione delle attività con le automazioni integrate

Fornisce ai clienti risposte on-demand

Ottenere informazioni per un miglioramento continuo

Team del supporto clienti più veloce

Rendere Zoho Desk autenticamente vostro con un'interfaccia personalizzabile

Limiti di Zoho Desk

L'applicazione mobile potrebbe essere più intuitiva

Richiede una formazione per l'utilizzo completo delle funzionalità/funzione

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo

Prezzi di Zoho Desk

Standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Professionale: $23/mese per utente

$23/mese per utente Enterprise: $40/mese per utente

$40/mese per utente Ultimate: $52/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4/5 (2.000+ recensioni)

4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

Perché ClickUp è in cima all'elenco delle alternative di Help Scout

ClickUp offre una soluzione all-in-one che va oltre i confini delle altre alternative a Help Scout per il supporto clienti. La sua facilità di personalizzazione e le sue capacità di integrazione lo rendono la scelta migliore per le aziende che cercano una solida alternativa a Help Scout.

Con la possibilità di gestire tutto, dalle query dei clienti alle attività interne, è una soluzione che cambia le carte in tavola per le piccole e medie imprese. A ciò si aggiunge la pletora di risorse disponibili su Il blog di ClickUp ed è facile capire perché ClickUp si distingue. Da software di service desk a modelli di viaggio del cliente clickUp è la soluzione globale che i team stavano cercando.