10 modelli di modulo d'ordine gratuiti in Excel e ClickUp

Se la vostra azienda richiede o evade ordini regolarmente, non sprecate energie per creare nuovi moduli d'ordine ogni volta. Semplificate il processo di creazione degli ordini con i modelli gratuiti di moduli d'ordine personalizzati in base alle esigenze specifiche della vostra azienda, sia che stiate ordinando forniture per ufficio sia che stiate soddisfacendo le richieste dei clienti.

I migliori modelli di moduli d'ordine consentono di risparmiare tempo prezioso che può essere speso meglio per aumentare le entrate e creare più ordini. È quello che fanno questi modelli!

Cos'è un modello di modulo d'ordine?

Un modello di modulo d'ordine è un modulo standard che potete compilare rapidamente ogni volta che dovete creare un nuovo ordine. Ne esistono due tipi principali:

Modelli di ordine di acquisto che si possono usare per creare un nuovo ordine a un fornitore per procurare i materiali necessari alla propria azienda

che si possono usare per creare un nuovo ordine a un fornitore per procurare i materiali necessari alla propria azienda Modelli di evasione che possono essere utilizzati per tracciare il processo, dall'accettazione e dal monitoraggio alla consegna

Gli usi dei modelli non si fermano ai modelli di ordine. Si possono trovare modelli per qualsiasi cosa, dagli ordini di modifica per le ristrutturazioni agli ordini per i gadget. È anche possibile collegare i modelli di modulo d'ordine ai tracker commerciali per tenere traccia del quadro generale.

Indipendentemente dalla scelta dei moduli d'ordine, la semplicità è la chiave. Un costruttore di moduli aiuta a standardizzare gli ordini per semplificare le operazioni aziendali e quotidiane .

Cosa rende un buon modello di modulo d'ordine?

Poiché molte aziende lavorano con gli ordini, troverete molti modelli di modulo d'ordine che promettono di semplificare i vostri processi. Le seguenti funzionalità/funzione vi aiuteranno a scegliere un modulo d'ordine che sia vantaggioso per le vostre attività:

Facilità per l'utente: Più un modello di modulo d'ordine è facile da usare, più facile sarà incoraggiare i vostri team ad adottarlo

Più un modello di modulo d'ordine è facile da usare, più facile sarà incoraggiare i vostri team ad adottarlo Personalizzabilità: La vostra azienda è unica, quindi verificate se il modello è personalizzabile in modo da poterne ottimizzare l'efficienza in base alle vostre esigenze aziendali

La vostra azienda è unica, quindi verificate se il modello è personalizzabile in modo da poterne ottimizzare l'efficienza in base alle vostre esigenze aziendali Semplicità: È probabile che dobbiate elaborare regolarmente un alto volume di ordini, il che rende particolarmente prezioso un modello semplice e veloce da compilare

È probabile che dobbiate elaborare regolarmente un alto volume di ordini, il che rende particolarmente prezioso un modello semplice e veloce da compilare Codifica dei colori: I modelli di modulo d'ordine che incorporano richiami visivi utilizzando codici di colore per guidare gli occhi del lettore verso i dettagli importanti dell'ordine aiutano a eliminare gli errori o la confusione dell'utente

I modelli di modulo d'ordine che incorporano richiami visivi utilizzando codici di colore per guidare gli occhi del lettore verso i dettagli importanti dell'ordine aiutano a eliminare gli errori o la confusione dell'utente Integrazione del project management: Non è un obbligo, ma l'integrazione dei moduli d'ordine con il software per l'elaborazione e la riscossione dei pagamenti online può snellire le operazioni e aumentare l'efficienza, riducendo i costi

Trovare modelli che si adattino alla vostra situazione e al vostro ambiente massimizzerà la loro importanza per la vostra azienda.

10 Modelli di moduli d'ordine da usare nel 2024

1. Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp

Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp

Con il Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp clickUp vi permette di monitorare facilmente i vostri ordini, dall'inserimento all'evasione. Questo modello di modulo d'ordine di base offre una panoramica di ogni fase del processo d'ordine, tra cui:

Ordine

Imballato

In transito

Consegnato

Evaso

Ma questo è solo l'inizio. È possibile aggiungere campi personalizzati a ogni ordine, come il numero di monitoraggio, il prezzo totale, il nome, il tipo e la quantità del prodotto. Questi campi possono essere utilizzati per generare reportistica e mostrare le tendenze.

È anche possibile utilizzare tag per il servizio clienti, come i problemi dell'ordine, e una funzione di commento personalizzato per i resi e i riordini: un tracker automatizzato dei giorni dall'ordine vi aiuta a far procedere tutto senza intoppi.

E c'è di più: nella visualizzazione Modulo, la popolazione può inviare i propri ordini con tutti i dettagli necessari, popolando automaticamente il tracker. Questa integrazione vi garantisce di non perdere nessun ordine appena inviato, mantenendo un punto centrale per tutte le informazioni rilevanti.

2. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp

Se si desidera monitorare gli ordini effettuati ai fornitori, il modello Modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp è il modulo d'ordine online che fa per voi. Con esso è possibile gestire le risorse aziendali, compreso l'inventario corrente e gli ordini di rifornimento.

Il tracker dell'inventario include due elenchi per monitorare le scorte per i clienti. È possibile assegnare agli elementi etichette di notifica personalizzate per ricevere avvisi quando le scorte sono scarse o semplicemente ordinare per quantità per avere una panoramica dei livelli di magazzino.

Ma è la visualizzazione del processo dell'ordine che fa brillare questo modello. È impostata con cinque colonne:

Da ordinare

In ordine

In transito

Consegnato

In magazzino

È possibile aggiungere la categoria di prodotto, l'ID del singolo prodotto e il fornitore principale per ogni elemento e spostarli attraverso la catena di fornitura al variare dello stato dell'ordine. Questo modello utilizza questi campi per aggiornare l'elenco dell'inventario e mantenere il livello delle scorte preciso.

3. ClickUp Modulo di ordine di modifica per ristrutturazioni modello

Modulo d'ordine di modifica ClickUp per ristrutturazioni modello

Molte aziende, soprattutto quelle più grandi, si trovano a gestire progetti molto estesi con ordini in continua evoluzione. Il Modulo per ordini di modifica ClickUp Ristrutturazioni Modello vi aiuta a monitorare anche le richieste più complesse.

Un semplice Modulo d'ordine di modifica consente agli appaltatori e ai personalizzati di richiedere modifiche al progetto. Campi come il motivo della modifica, l'impatto e la posizione del progetto aggiungono contesto e si possono aggiungere campi di dati come l'ID del contratto originale, la nuova durata del contratto e il nuovo prezzo.

L'ordine di modifica fluisce quindi in un elenco panoramico degli ordini di modifica, ordinato automaticamente per nuovi ordini, ordini in revisione e ordini rifiutati, dove è possibile assegnare Sequenza, titolari e altri dettagli. È possibile ordinare per priorità o stato per avere una panoramica di tutte le principali decisioni relative al progetto.

Questo modello di modulo d'ordine lavora al meglio quando si utilizza ClickUp come CRM per la produzione perché è possibile allegare attività e ordini di modifica ai progetti di costruzione più grandi nel sistema, creando un'unica fonte di verità e una panoramica del progetto per il team.

4. Modello di modulo d'ordine per forniture ClickUp

Modello di modulo d'ordine per le forniture ClickUp

Nessuna azienda può funzionare efficacemente senza un flusso costante di forniture, comprese quelle per ufficio, mobili, strumenti o altri elementi standard che formano la spina dorsale dei vostri processi di gestione quotidiana.

Il Modello di modulo d'ordine per forniture ClickUp è un modulo personalizzato per semplificare l'ordine e il riordino delle forniture per la vostra organizzazione.

Iniziate con il Modulo d'ordine completando informazioni quali:

Tipo di fornitura

Richiedente (con informazioni di contatto)

Fornitore (con informazioni di contatto)

Reparto

Note

Quindi passare ogni ordine attraverso un processo di approvazione che si può anche contrassegnare nel modello. Ogni nuova richiesta inoltrata tramite il modulo d'ordine viene automaticamente inserita nell'elenco Nuovi ordini, ma è possibile ordinarla per reparto e monitorare gli ordini attraverso il processo fino all'evasione.

Non vorremmo tutti che ordinare le forniture fosse un po' meno complicato? Con questo modello di modulo d'ordine gratis, può esserlo.

5. Modello di modulo d'ordine per biscotti ClickUp

Modello di modulo d'ordine per i biscotti ClickUp

Abbiamo preparato per voi un modello delizioso. Anche se l'abbiamo progettato per i biscotti, questo non significa che la Modello di modulo d'ordine per biscotti ClickUp è destinato solo a questo caso d'uso. Al contrario, la sua semplicità offre diversi vantaggi a un numero qualsiasi di aziende e settori, sia che si tratti di spedire magliette personalizzate con un modulo d'ordine per magliette, sia che si tratti di gestire richieste di stampa con un modulo d'ordine per fotografie.

Come per molti dei modelli menzionati in questa guida, il tutto inizia con il Modulo d'ordine. I campi personalizzati del Modulo, come il gusto del biscotto, l'indirizzo di consegna, la data di inizio e la quantità, forniscono le basi per iniziare l'evasione.

Da lì, diventerete i migliori amici della Bacheca di elaborazione degli ordini, che vi aiuterà a monitorare le fasi che ogni nuovo ordine deve attraversare. E vi piacerà il Database degli ordini di biscotti, che elenca tutti gli ordini ricevuti per gusto di biscotto in un semplice foglio di calcolo visivo.

Se questo è ciò che fa per i biscotti, immaginate cosa può fare questo modello per altre produttività. Basta qualche semplice modifica, come cambiare il gusto del prodotto con il colore della maglietta per un modulo d'ordine per magliette, e si può usare per qualsiasi azienda con più prodotti per snellire il processo d'ordine.

6. Cartella per l'evasione dell'ordine ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/3115943\_3Aj.png Cartella di evasione dell'ordine di ClickUp https://clickup.com/templates/order-fulfillment-t-4389467 Scaricare questo modello /$$$cta/

Ottimizzato per le aziende di e-commerce, il modello Modello per l'evasione degli ordini ClickUp garantisce la spedizione puntuale di tutti i nuovi ordini con un flusso di lavoro semplificato che riduce al minimo le perdite di tempo.

Il processo inizia con quattro stati personalizzati: Aperto, In corso, In magazzino e Esaurito, per far avanzare facilmente gli ordini attraverso il processo. I campi personalizzati, come l'unità di costo e la quantità dell'ordine, facilitano la categorizzazione dei singoli ordini.

Aggiungete nuovi ordini alla panoramica attraverso il modulo d'ordine, quindi visualizzate la panoramica dettagliata con le viste Bacheca ed Elenco. Le visualizzazioni avanzate, come la Domanda di prodotti, consentono di analizzare le tendenze e di mantenere le scorte a un livello gestibile.

L'e-commerce non è l'unico utilizzo potenziale di questo modello. È utile ogni volta che si deve gestire il processo di evasione degli ordini. Inoltre, poiché si trova all'interno del software ClickUp, è possibile integrare questo modello gratis con altri processi, come il vostro modelli di piano degli account o i moduli d'ordine online sicuri del vostro sito web.

7. Modello per gli ordini di gadget aziendali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/6489920\_KAK.png Modello per gli ordini di gadget aziendali di ClickUp # Ulteriori informazioni /$$$cta/

Sia che vogliate regalare swag e doni per il morale interno o come omaggio ai clienti, gli elementi di promozione sono una chiave della strategia di marketing e delle risorse umane per la maggior parte delle organizzazioni. Il Modello di ordine per gli Swag aziendali di ClickUp garantisce che, quando la vostra azienda ha bisogno di altri gadget, il processo di ordinazione rimanga semplice, sia che abbiate bisogno di un modulo d'ordine per le t-shirt che di un modulo d'ordine per la cancelleria di marca.

Questa semplice tabella panoramica classifica gli ordini di swag in Nuovi, In attesa di forniture, Pronti per la spedizione e Spediti. Per ogni riga è possibile specificare il nome del cliente, la dimensione del team e i dettagli di contatto, oltre a variabili come la data di scadenza, il prezzo per elemento e la quantità.

Oltre a queste informazioni di base, è possibile utilizzare campi Modulo con codice colore, come le informazioni di pagamento e il partner di spedizione, per un'analisi avanzata. Una volta inserite queste variabili, la vista Elenco dei pagamenti necessari aiuta a capire dove è necessario un follower per ottenere entrate continue.

8. Modello di tracciatore commerciale ClickUp

Modello di tracciatore delle vendite ClickUp

Per le operazioni commerciali più grandi e orientate ai processi, il modello Modello di tracciatore commerciale ClickUp è proprio quello che serve alla vostra azienda per rimanere organizzata.

Questo modello traccia e analizza il processo commerciale a livello di singolo ordine attraverso tre visualizzazioni:

La visualizzazione Sales Tracker mostra tutti i prodotti organizzati per mese, comprese variabili come il tipo di prodotto, il costo unitario, il prezzo unitario, il costo di spedizione, il margine di profitto, il numero di resi e il traguardo di profitto

mostra tutti i prodotti organizzati per mese, comprese variabili come il tipo di prodotto, il costo unitario, il prezzo unitario, il costo di spedizione, il margine di profitto, il numero di resi e il traguardo di profitto La visualizzazione dello Stato delle vendite per prodotto si concentra su ciascun prodotto per ottenere maggiori informazioni su dove il team sta raggiungendo gli obiettivi e dove è necessario un maggiore lavoro commerciale

si concentra su ciascun prodotto per ottenere maggiori informazioni su dove il team sta raggiungendo gli obiettivi e dove è necessario un maggiore lavoro commerciale La vista Volume delle vendite per mese si concentra sulle vendite e sui profitti complessivi dei prodotti per una vista dettagliata delle prestazioni del team di vendita

Grazie a questa panoramica a più livelli, è possibile ottenere preziose informazioni sulle vendite commerciali processo di vendita che vi aiuterà nel processo decisionale . Il fatto che sia anche un'applicazione di modello di reportistica commerciale è un bel bonus.

9. Modello di modulo di pagamento ClickUp

Modello di modulo di pagamento ClickUp

Il Modello di modulo di pagamento ClickUp vi aiuta ad allegare informazioni importanti a ogni ordine ricevuto per i pagamenti di persona e online, rendendo più facile capire quali ordini avete già elaborato e quali devono ancora essere seguiti per generare entrate.

Il caso d'uso standard del modello si concentra sui biglietti per eventi, ma alcuni rapidi aggiustamenti ne consentono la funzione in qualsiasi settore.

La vista predefinita si concentra sulle categorie di prodotti prima di elencare le informazioni di contatto, il tipo di pagamento e lo stato di ricezione di ogni ordine. Da qui è possibile assegnare membri del team per i follow-up e le date di scadenza e persino allegare le ricevute per monitorare i pagamenti fisici e online.

10. Modulo d'ordine in Excel di ExcelTemplates

Via Modelli di Excel Se siete semplicemente alla ricerca di un modello Excel per monitorare ed evadere i vostri ordini, il Modulo d'ordine Excel di ExcelTemplates può aiutarvi. Si tratta di un'alternativa statica a Modulo di Google e alcuni dei modelli ClickUp menzionati in precedenza, aiutandovi a standardizzare il modo in cui archiviate ed effettuate gli ordini per la vostra azienda.

Il modello include il marchio di base nella parte superiore, seguito da informazioni come l'indirizzo di spedizione e le voci per ogni elemento dell'ordine. Le colonne relative ai costi calcolano il prezzo totale, fornendo una panoramica e un'indicazione dei costi e facilitando l'evasione dell'ordine da parte del fornitore.

Pronti per l'ordine e ottimizzate i vostri processi con ClickUp

Siamo onesti: dovete evadere e richiedere ordini con o senza un modello. La domanda è: quanto sarà vantaggioso per la vostra azienda il modello che sceglierete?

Questi modelli offrono numerosi vantaggi, ma il loro più grande vantaggio è che possono integrarsi direttamente nella vostra piattaforma di gestione del lavoro.

Si consideri, ad esempio, la possibilità di integrare i modelli di ordine con la vostra piattaforma di gestione del lavoro software di gestione dei contatti . Ora il team commerciale può facilmente inserire il primo ordine di un lead appena convertito.

Oppure considerate la possibilità di connettere i singoli ordini e il loro monitoraggio al vostro software OKR. Ora potete basare il vostro obiettivi commerciali su risultati tangibili per renderli più efficaci e realistici.

Ed è qui che entra in gioco ClickUp. Essendo uno strumento progettato per gestire l'intero flusso di lavoro, non offriamo solo lead o project management. Non siamo solo una piattaforma per la definizione degli obiettivi. Siamo tutto questo e molto di più, compresa la possibilità di impostare modelli di ordini direttamente nella piattaforma.

E soprattutto, offriamo modelli a tutti i livelli, compreso il piano Free Forever. Non ci credete? Create il vostro account Free ClickUp e poi installate uno dei modelli di questa guida facendo clic sul relativo collegato!