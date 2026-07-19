Skills di Claude per il marketing: come trasformare la strategia del tuo marchio in un'IA in grado di agire

Le Skills di Claude trasformano la strategia del tuo marchio in regole che l’IA segue in ogni bozza. Questo è importante perché gli strumenti di IA presentano un problema ben documentato di uniformità.

Una rassegna di oltre 130 studi pubblicata su Trends in Cognitive Sciences ha rilevato che l’output dei modelli linguistici converge verso i modelli più comuni presenti nei dati di addestramento. Poiché i marchi utilizzano gli stessi strumenti di IA, finiscono per produrre la stessa voce.

Una Skill di Claude impedisce che ciò accada. Carica le tue regole di tono, la posizione e i formati nella bozza prima ancora che il modello scriva una sola parola. Poiché il tono e il contesto appartengono a te, i concorrenti non possono utilizzare una scorciatoia per ottenere lo stesso risultato utilizzando lo stesso strumento.

Questa guida ti mostra come creare le Skills di Claude per il marketing e come l’IA, che conosce già l’area di lavoro, possa portare avanti la tua idea.

In breve: Una Skill di Claude è una cartella contenente istruzioni, file di riferimento e script che Claude carica autonomamente ogni volta che un'attività corrisponde alla sua descrizione, in modo da scrivere sempre nello stesso modo, in linea con il tuo marchio. Creane una non appena ti ritrovi a dover spiegare per la terza volta le stesse regole relative al tono o al formato a un'IA. Testi pubblicitari, brief delle campagne e newsletter sono i primi candidati più ovvi. Un professionista del marketing che lavora in proprio e svolge incarichi sporadici può cavarsela con una Skill autonoma su claude.ai. Un team sommerso da strumenti disconnessi tra loro ottiene maggiori risultati consolidando il lavoro in modo che l’IA possa intervenire sulle campagne in corso. Questa guida tratta entrambi i casi.

Cosa sono le Skills di Claude?

Una Skill di Claude è una cartella di istruzioni che Claude carica automaticamente quando viene individuata un'attività corrispondente. Ogni Skill richiede un unico file: SKILL.md. Il file inizia con un breve blocco chiamato "frontmatter YAML", che contiene il nome della Skill, una descrizione di quando utilizzarla e le istruzioni. Una Skill può anche includere file di riferimento e script.

Anthropic ha sviluppato le Skills affinché Claude possa completare un'attività sempre allo stesso modo. Per un team di marketing, tale attività consiste nel redigere contenuti in linea con il proprio marchio: le regole di tono, le frasi da evitare, i value proposition e i formati che i revisori si aspettano.

Anthropic ha lanciato le Skills nell’ottobre 2025. A dicembre dello stesso anno, ha pubblicato il formato come standard aperto. Creane una e funzionerà su claude.ai, l’API di Claude, Cowork e Claude Code.

Come funzionano le Skills di Claude?

Le Skills di Claude funzionano secondo il principio della divulgazione progressiva. Claude carica ogni livello di una Skill solo quando l'attività lo richiede:

All'avvio: Claude precarica solo il nome e la descrizione di ogni Skill installata

In caso di corrispondenza: quando la tua richiesta corrisponde a una descrizione, Claude legge l’intero file SKILL.md di quella Skill.

Su richiesta: se il file SKILL.md rimanda a file aggiuntivi, come la tua guida di stile completa, Claude li apre solo quando l’attività richiede quel livello di approfondimento

La struttura a livelli esiste perché le conoscenze relative al marchio sono troppo vaste per essere contenute in un unico prompt. Regole di tono, schemi di messaggistica, caratteristiche dei prodotti, formulazioni legalmente sicure: insieme, superano ciò che un singolo prompt può contenere. Una Skill mantiene il file SKILL.md conciso. La profondità risiede nei file di riferimento che vengono caricati solo quando necessario.

La descrizione ha un peso maggiore rispetto a qualsiasi altra riga, perché determina se la Skill si attiva o meno. Una descrizione come “aiuto con i contenuti” non funzionerà mai. Una del tipo “utilizzare quando l’utente richiede un testo pubblicitario, una pagina di destinazione o un’email in linea con lo stile del nostro marchio” genererà contenuti di marketing personalizzati.

Le Skills funzionano anche al di fuori della chat. Sono eseguibili in Claude Code e in Claude Cowork, l’agente desktop che legge i tuoi file reali ed esegue attività in più passaggi in background. Ad esempio, il team di crescita di Anthropic ha creato un flusso di lavoro per Google Ads in Claude Code. Questo attinge alle Skills per garantire la voce del marchio e l’accuratezza del prodotto, quindi raggruppa 15 titoli e 4 descrizioni per ogni annuncio in un file CSV che il team revisiona e carica.

Qual è la differenza tra Skills, prompt, agenti e MCP di Claude?

Una Skill insegna a Claude come eseguire un'attività ripetibile, mentre un prompt è un'istruzione una tantum. Un agente IA è un sistema in grado di eseguire autonomamente lavori articolati in più passaggi. MCP, acronimo di Model Context Protocol, collega Claude a strumenti esterni come Google Ads o HubSpot.

I quattro elementi si integrano tra loro anziché competere tra loro.

Livello Che cos’è Quando ricorrervi Prompt Un'istruzione una tantum che digiti nella chat Hai una richiesta veloce che non si ripeterà Skill Una cartella che insegna a Claude un'attività ripetibile utilizzando il tono di voce del tuo marchio Ti capita spesso di produrre lo stesso tipo di lavoro: brief per campagne, varianti di annunci, landing page Agente Un sistema in grado di eseguire autonomamente lavori articolati in più passaggi Vuoi che un flusso di lavoro venga completato dall’inizio alla fine senza dover controllare ogni singolo passaggio Server MCP Una connessione in tempo reale tra Claude e uno strumento esterno Claude necessita di dati aggiornati provenienti da Google Ads, GA4, HubSpot o dal tuo CMS

Le Skills e l’MCP sono spesso oggetto di confusione. Un server MCP consente a Claude di accedere ai dati: collega Claude al tuo account Google Ads, ai dati GA4 o al CMS. Claude può quindi leggere e scrivere numeri reali invece di lavorare su un file esportato e incollato.

Una Skill indica a Claude cosa fare con quell’accesso, con la tua voce, seguendo regole prestabilite.

Quindi, se colleghi Claude a Google Ads tramite MCP, potrà recuperare i dati sulle prestazioni dei titoli del mese scorso. Tuttavia, non conosce ancora la voce del tuo marchio né le convenzioni relative al numero di caratteri. Queste conoscenze risiedono nella Skill.

Quali sono i vantaggi di creare una Skill di marketing in Claude?

La creazione di una Skill offre quattro vantaggi: ti distingue dalla massa, la durata dei cicli di revisione è più breve, la voce rimane anche quando le persone se ne vanno e la risorsa migliora nel tempo.

Distinguiti in un web sempre più omologato: i contenuti generati dall’IA invadono ormai il web, ma la maggior parte di essi non viene mai indicizzata né citata. Graphite ha rilevato che i contenuti generati dall’IA invadono ormai il web, ma la maggior parte di essi non viene mai indicizzata né citata. Graphite ha rilevato che l’86% degli articoli indicizzati su Google è scritto da esseri umani. Per gli articoli citati da ChatGPT e Perplexity, la percentuale è dell’82%. È uno stile di scrittura distintivo a garantire il posizionamento. Una Skill mantiene i risultati generati dall’IA sufficientemente incisivi da rientrare in quel 14% vincente. E puoi crearla in un pomeriggio

Cicli di revisione più brevi: quando il tuo editor segnala lo stesso problema di tono ad ogni ciclo, la correzione arriva troppo tardi. Una Skill corregge questi errori prima che raggiungano la bozza. Elimina le modifiche ripetitive che consumano una settimana di lavoro dell’editor, così ogni revisione procede più velocemente

La tua voce rimane anche quando le persone se ne vanno: quando il tuo autore più bravo si prende una pausa o se ne va, lo standard che rappresentava di solito se ne va con lui. I tuoi testi perdono di qualità finché qualcuno non colma il vuoto. Una Skill mantiene quello standard indipendentemente da chi scriva la bozza. La terza bozza del nuovo assunto supera la stessa barra raggiunta dal tuo autore migliore.

La risorsa migliora nel tempo: un prompt non vale più nulla nel momento in cui chiudi la scheda. Una Skill conserva ogni correzione che le fornisci. Funziona meglio al sesto mese rispetto al primo giorno. Questo la rende l’unica parte della tua configurazione un prompt non vale più nulla nel momento in cui chiudi la scheda. Una Skill conserva ogni correzione che le fornisci. Funziona meglio al sesto mese rispetto al primo giorno. Questo la rende l’unica parte della tua configurazione del flusso di lavoro basato sull’IA che si potenzia nel tempo invece di azzerarsi.

Sfuggire all’uniformità è solo metà del lavoro Inserire la tua voce in una Skill è una scelta azzeccata. Ti distingue dalla media del settore. Ma avere un suono diverso ti fa notare solo una volta. Essere sempre te stesso è ciò che fa sì che le persone si ricordino di te. Il lavoro dell’Ehrenberg-Bass Institute, il gruppo autore di How Brands Grow, dimostra una cosa semplice: le persone riconoscono un marchio grazie a pochi indizi ricorrenti, riproposti più e più volte. La professoressa Jenni Romaniuk sottolinea una fonte di confusione che sfugge alla maggior parte dei team: i segnali contraddittori provenienti dallo stesso marchio. In parole povere, quando cambi continuamente, entri in competizione con te stesso per attirare l’attenzione. Ad esempio, quando Tropicana ha sostituito la sua confezione tradizionale con una più essenziale, i clienti non riuscivano più a trovare il cartone sugli scaffali. Le vendite sono calate di circa 26 milioni di dollari prima che il vecchio design tornasse in commercio un mese dopo. La tua voce è una risorsa del marchio soggetta alla stessa regola. Ogni volta che si discosta, perdi riconoscibilità. Una guida vocale può descrivere il traguardo, ma non riesce a mantenere la linea quando dieci persone scrivono contemporaneamente. Una Skill, invece, è in grado di mantenere quella linea. Non solo ti distinguono dalla concorrenza, ma ti permettono di rimanere fedele a te stesso in ogni bozza, in modo che la riconoscibilità si rafforzi anziché affievolirsi. Questo tipo di coerenza, alla velocità con cui/IA ti consente oggi di pubblicare, è l’unica cosa che un prompt non potrà mai darti.

Quali flussi di lavoro di marketing sono adatti alle Skills di Claude?

Nove flussi di lavoro di marketing si adattano al meglio alle Skills di Claude: SEO e ottimizzazione della ricerca con l’IA, pubblicità a pagamento, gestione dei contenuti, landing page, email, piano per le campagne di marketing, contenuti generati dagli utenti (UGC) e copioni video, analisi dei dati e social media. Ciascuno di essi si ripete secondo una forma fissa: è proprio questa la forma fondamentale.

Se hai dovuto spiegare per tre volte a un'IA la voce del tuo marchio o il formato del brief dei contenuti, quelle informazioni devono essere inserite in una Skill.

Ecco cosa comprende ciascun cluster:

SEO, GEO e AEO: una Skill può eseguire un audit tecnico, generare schemi e ottimizzare le pagine per essere citate dai motori di risposta basati sull’IA. Si integra con una connessione MCP a Search Console o a uno strumento di monitoraggio del posizionamento

Annunci a pagamento: una Skill per la redazione di annunci genera titoli e descrizioni, ciascuno verificato in anticipo rispetto ai limiti di caratteri imposti da Google. Inoltre, questi contenuti vengono alternati in base a diversi aspetti, quali vantaggi, prove e obiezioni.

Gestione dei contenuti: una Skill dedicata ai contenuti redige bozze di post per il blog, prepara brief, riadatta un contenuto di lunga durata trasformandolo in una newsletter e in post per i social, ed elimina ogni traccia di "linguaggio da IA". Tutto questo avviene nel rispetto della tua struttura e del tuo tono di voce. Mantiene il tuo Calendario pieno senza richiedere lavoro manuale

Pagine di destinazione e web design: una Skill genera una pagina di marketing o un microsito per una campagna in linea con il tuo sistema di design, anziché un modello generico. una Skill genera una pagina di marketing o un microsito per una campagna in linea con il tuo sistema di design, anziché un modello generico. Claude Design aggiunge la tela visiva, con il tuo sistema di brand integrato, ed esporta in formato PDF, PPTX o Canva

Email marketing: una Skill per l’email marketing una Skill per l’email marketing crea sequenze di ciclo di vita , varianti dell’oggetto e testi delle campagne in base alla tua logica di segmentazione e al tuo tono di voce. Abbinala a una connessione MCP alla tua piattaforma di invio, in modo che Claude possa lavorare sulla base dei dati reali degli elenchi

Pianificazione delle campagne e GTM: una Skill di tipo “brief” trasforma un’idea espressa in una sola frase in un brief completo, con le sezioni che i tuoi stakeholder si aspettano. Inoltre, contrassegna le incognite come domande aperte, invece di inventare risposte.

Contenuti generati dagli utenti (UGC) e video: una Skill per la scrittura di copioni gestisce i video esplicativi sui prodotti e i copioni pubblicitari in stile UGC, dando loro una forma in base alle tue regole relative a gancio, ritmo e durata. Si occupa delle parti ripetitive, così il tuo team può dedicare il tempo alle idee che danno vita a un video

Analisi, attribuzione e CRO: una Skill di analisi esegue un audit delle conversioni o individua le cause di un calo delle metriche sulla base di una metodologia prestabilita. Trasforma un vago “il traffico è in calo” in un elenco di interventi da risolvere in ordine di priorità

Social e marchio personale: una Skill social crea post per LinkedIn, testi per la distribuzione multicanale e contenuti scritti per conto dei fondatori, ciascuno con il tono e la lunghezza adeguati al canale

Panoramica rapida: quale Skill dovresti creare per prima?

Inizia dalla riga che corrisponde all'attività che svolgi più spesso.

Caso d'uso Inizia da questo Abbinalo a Testi in linea con il marchio ovunque Skill "Voce del marchio" Risorse di output esistenti e un elenco di frasi vietate Testi pubblicitari Google/RSA su larga scala Skill per la redazione di testi pubblicitari Connessione MCP a Google Ads e script di esportazione CSV Visibilità nella ricerca basata sull'IA Skill GEO/AEO Connessione MCP a Search Console e una Skill con schema FAQ Blog e pipeline dei contenuti Skill "Content ops" Un tocco umano e il tuo modello di brief Pagine di destinazione e immagini delle campagne Claude Design La Skill "Voce del marchio" e il tuo sistema di design Trasforma un'idea in brief per le campagne Brief della campagna: Skill Modello di piano di marketing e progetti Trasforma una singola risorsa in molte altre Skill per il riutilizzo dei contenuti Skill "Voce del marchio" e regole di formato per canale Email relativa al ciclo di vita e alle campagne Skill per le email Connessione MCP al tuo ESP e alle tue regole di segmentazione Individuare un calo delle metriche Skill Analitica/CRO Connessione MCP a GA4 e file sulla metodologia CRO

C'è un ambito in cui non sono adatte: la strategia e il gusto. Una Skill non determinerà la tua posizione e non potrà valutare se il risultato risuonerà con il tuo pubblico.

Considera ogni bozza generata da Claude come un punto di partenza e perfeziona ogni risultato alla luce di ciò che sai sul tuo pubblico di riferimento. Per ottenere risultati di qualità, fornisci all’agente le tue risorse migliori. In questo modo, il risultato rispetterà lo standard previsto anziché uno mediocre.

Come creare una Skill di Claude per il marketing: 6 semplici passaggi

Crea una Skill di marketing in sei passaggi: scegli un’attività ricorrente, scrivi il file SKILL.md, aggiungi le regole del marchio, suddividi i contenuti lunghi in file collegati, testala su un brief reale e correggi eventuali discrepanze.

Prima di crearne una: verifica cosa esiste già Non devi sempre partire da un file vuoto. Ecco tre posti da controllare per primi: Il plugin di marketing sviluppato da Anthropic. Di prima parte e la soluzione più simile a uno starter kit: comandi come /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit e /email-sequence. Utile per comprendere la forma di una Skill ben costruita

La libreria di prompt di Anthropic. Prompt collaudati per singole attività (varianti di oggetti delle e-mail, sintesi di interviste) che puoi inserire nelle istruzioni di una Skill

Repository della community su GitHub. Esistono vaste raccolte, alcune con decine di migliaia di stelle. Utili come riferimento strutturale, raramente come risorse finite

Per crearne una tua, segui questi passaggi:

Passaggio 1: Scegli un'attività ricorrente

La prima Skill giusta nasce dal lavoro che già svolgi ripetutamente. Esamina le tue recenti chat con l'IA e individua l'attività in cui continui a incollare lo stesso contesto. Un'attività è pronta a diventare una Skill se questi tre elementi coincidono:

Hai assegnato a un'IA la stessa voce o le stesse regole di formattazione almeno tre volte

La struttura rimane fissa mentre gli input cambiano

Una lista di controllo scritta potrebbe servire a insegnare l’attività a un nuovo assunto

I testi pubblicitari, i brief delle campagne e le newsletter superano tutti e tre i criteri, poiché i loro formati e le loro regole rimangono costanti da un lotto all’altro. La strategia di posizionamento non supera il test della lista di controllo, perché la strategia cambia forma a ogni decisione. Il lavoro ripetitivo viene trasferito alla Skill, mentre il giudizio rimane di competenza del tuo team.

Passaggio 2: Scrivi il file SKILL.md

Crea una cartella e aggiungi un file SKILL.md. Il file è composto da tre parti:

Nome: Assegna alla Skill un'etichetta breve e specifica, ad esempio nome-del-marchio-testo-pubblicitario

Descrizione: Indica il trigger in una sola frase, ad esempio Da utilizzare quando l’utente richiede di scrivere o aggiornare il testo di un annuncio, di un’email o di una landing page utilizzando lo stile del marchio

Istruzioni: Scrivi le regole in un linguaggio semplice sotto il frontmatter

Concentra la maggior parte del tuo lavoro richiesto sulla descrizione, perché è proprio questa a determinare se la Skill si attiva o meno. Scrivila utilizzando le frasi che il tuo team digita nelle richieste reali. Se i tuoi colleghi chiedono un “aggiornamento RSA” mentre tu stai scrivendo un “testo pubblicitario”, la descrizione deve includere entrambe le cose.

Passaggio 3: Aggiungi il contesto del tuo marchio

Una Skill scaricata contiene regole generiche, e le regole generiche producono proprio quel testo banale che volevi evitare creando la Skill. Sostituiscile con contenuti che solo il tuo team possiede:

Regole di tono scritte sotto forma di comandi, come ad esempio «scrivi in seconda persona»

Un elenco delle parole, delle frasi e delle affermazioni che il tuo marchio non usa mai

Le tue proposte di valore, espresse con le parole che il tuo miglior testo pubblicitario utilizza

Due o tre articoli pubblicati che rispecchiano bene lo stile del marchio

Incolla direttamente dalla tua guida di stile originale, invece di riassumerla a memoria. Il riepilogo/riassunto conserva le regole che ricordi e tralascia i dettagli, ma sono proprio i dettagli a rendere la voce unica.

Consiglio da esperto: se gestisci un unico marchio, integra la voce del marchio direttamente nella Skill. Se ne gestisci diversi, mantieni la Skill generica e carica invece il contesto del marchio in un progetto Claude, in modo che una sola Skill possa servire tutti i marchi.

Passaggio 4: Suddividi i file lunghi

Una Skill cresce man mano che la alimenti con correzioni, e un file SKILL.md che supera una schermata rallenta tutto. Quando il tuo file raggiunge quella lunghezza, suddividilo in parti collegate:

SKILL. md contiene il trigger, le regole principali e i collegamenti al resto collegati

Il file references/style-guide.md contiene tutti i dettagli relativi allo stile e alla formattazione

Il file references/product-facts.md contiene informazioni verificate su affermazioni, prezzi e descrizioni delle funzionalità/funzioni

references/esempi.md contiene i tuoi testi più efficaci del passato, ordinati per tipo di risorsa

Claude apre ogni file di riferimento solo quando l’attività richiede quel livello di dettaglio. La tua richiesta relativa al testo pubblicitario carica le regole sul conteggio dei caratteri e salta il foglio dei prezzi, così la Skill rimane veloce indipendentemente dalla quantità di informazioni che contiene.

Passaggio 5: Prova su un brief reale

Prova la Skill su una richiesta di campagna incompleta, con i dettagli mancanti e la pressione della scadenza ancora presente. Un campione perfetto nasconde le lacune, ma un brief reale mette in luce i margini di miglioramento.

Fai attenzione a due tipi distinti di errori:

La Skill non si è mai attivata, il che significa che la descrizione non corrispondeva alla tua formulazione. Ampliala e aggiungi la formulazione della richiesta che non ha funzionato

La Skill si è attivata, ma la voce si è interrotta, il che significa che le istruzioni presentano una lacuna. Aggiungi la regola specifica che ha causato l’interruzione

Tieni separate le due cose quando effettui una diagnosi. Correggere le istruzioni quando il problema è la descrizione fa sprecare un turno, mentre il contrario ne fa sprecare due.

Passaggio 6: Reintegrare le correzioni

La Skill migliora con l’uso e il ciclo di apprendimento è breve. Quando il risultato non è in linea con il marchio, spiega a Claude cosa è andato storto, correggi manualmente la bozza e poi inserisci la correzione nella Skill o nei suoi esempi.

Ogni ciclo aggiunge un ulteriore elemento della tua valutazione al file. La bozza successiva parte da una logica più raffinata, riducendo ulteriormente le modifiche e le soluzioni alternative.

Come effettuare la condivisione delle competenze di marketing all’interno del tuo team

I team di marketing condividono le Skills di Claude in tre modi: inviando direttamente cartelle zip contenenti le Skills, tramite la funzione di condivisione integrata nei piani Team ed Enterprise di Claude, oppure tramite un repository GitHub condiviso.

L'invio diretto è adatto ai partner esterni, la condivisione integrata ai team interni, mentre GitHub è indicato per le librerie che richiedono revisioni e una cronologia delle versioni. Il fattore decisivo è chi ha bisogno della libreria del tuo marchio e con quale frequenza questa viene aggiornata.

Opzione 1: Comprimere e inviare

Una Skill è una cartella, quindi puoi comprimerla e inviarla via email o su Slack. Il destinatario la carica nelle proprie impostazioni di Claude, e funziona con qualsiasi piano.

Per inviare una Skill:

Individua la cartella "Skill" sul tuo computer. Deve contenere un file denominato SKILL.md

Attiva/disattiva la barra laterale della cartella relativa alla Skill specifica e clicca su Scarica

Scarica la cartella zip delle Skills di Claude

Per caricare una Skill ricevuta:

Apri Claude e vai su Impostazioni

Seleziona Funzionalità e verifica che l’opzione “Esecuzione di codice e creazione di file” sia attivata, poiché le Skills non funzionano senza di essa

Attivazione/disattivazione dell'esecuzione del codice e della creazione di file per le Skills di Claude

Vai su Personalizzato , poi su "Skills"

Seleziona Carica skill e scegli il file zip

Caricamento di una cartella Skills in Claude

Utilizza questo percorso quando affidi una Skill dedicata alla voce del marchio a un libero professionista o a un'agenzia partner. Evitalo all'interno del team, poiché ogni aggiornamento della guida vocale comporta un nuovo file zip, un nuovo caricamento e nessuna traccia di chi gestisce la versione attuale. Una Skill di marketing cambia più spesso della maggior parte delle altre, poiché campagne, slogan e caratteristiche dei prodotti variano mensilmente. Il problema degli aggiornamenti colpisce questa categoria più duramente rispetto alle altre.

Opzione 2: Condivisione all’interno di Claude (piani Team ed Enterprise)

Claude dispone di una funzione di condivisione integrata nei piani Team ed Enterprise. Puoi condividere una Skill con colleghi specifici o con l'intera organizzazione, mentre i titolari possono distribuire una Skill a tutti contemporaneamente.

Prima che qualcuno possa effettuare la condivisione, il titolare dell’organizzazione deve attivare la funzionalità/funzione:

Vai alle impostazioni dell'organizzazione, quindi a "Competenze"

Attiva “Esecuzione del codice e creazione di file”, quindi attiva Skills

Per consentire ai membri di condividere contenuti tra loro, attiva gli interruttori di condivisione nella stessa sezione, poiché la condivisione è disattivata per impostazione predefinita

Per la condivisione di una Skill che hai creato:

Vai su Personalizzato , poi su "Skills"

Apri una Skill che hai creato e effettua la selezione di Condividi

Inserisci nomi o indirizzi email, oppure effettua la condivisione con l’intera organizzazione

Per distribuire una Skill a tutta l'organizzazione (solo per i titolari):

Vai alle impostazioni dell’organizzazione, quindi su Skills

Nella sezione "Skills dell'organizzazione", effettua la selezione di Aggiungi e scegli il file zip

La Skill raggiunge immediatamente tutti gli utenti e è attivata per impostazione predefinita

Questa è l'impostazione predefinita ideale per un team di marketing interno. La Skill relativa alla voce del marchio è l'unica risorsa che ogni responsabile marketing dovrebbe gestire in modo identico, e la configurazione da parte del titolare è l'unico modo per garantire che nessuno possa saltare il caricamento o rimanere indietro rispetto a una versione.

Opzione 3: un repository GitHub condiviso

Archivia ogni Skill come cartella in un unico repository GitHub, ovvero una cartella di progetto condivisa che effettua il monitoraggio di ogni modifica. I membri del team scaricano una copia sincronizzata e ottengono la libreria completa del marchio, mentre le modifiche vengono sottoposte a revisione prima di essere rese disponibili a chiunque.

Il marketing assegna al passaggio di revisione un compito concreto: quando qualcuno aggiorna le proposte di valore nella Skill dedicata alla voce del marchio, una seconda persona approva la modifica prima che venga distribuita a tutti i materiali di output dei professionisti del marketing. Due convenzioni mantengono l’ordine nella libreria:

Aggiungi una riga di versione (# Versione: 1.3) all'inizio di ogni file SKILL.md e aggiorna il numero ad ogni modifica, in modo che due membri del team non utilizzino mai inconsapevolmente versioni diverse della voce del marchio

Mantieni privato il repository. Una Skill di marketing codifica il tono di voce, la posizione e informazioni sui prodotti non ancora rilasciati che non vorresti rendere pubbliche

Scegli questo percorso se il tuo team utilizza più strumenti, necessita di una tracciabilità delle approvazioni per le modifiche al marchio o lavora già con Claude Code.

Quale dovresti scegliere? Affidare una Skill a un partner esterno: usa zip. Standardizzare un team interno su un piano Team o Enterprise: condividi all’interno di Claude. Gestire una libreria del marchio in crescita con revisione e cronologia: usa GitHub. Una funzionalità è comune a tutti e tre i percorsi. Le Skills sono modulari, il che significa che Claude può caricare contemporaneamente la Skill relativa alla voce del tuo marchio e quella relativa al formato delle email nello stesso compito, in modo che la libreria funzioni come un sistema unico indipendentemente dalla distribuzione.

4 Skills di marketing che vale la pena creare per prime con Claude

Quattro Skills di Claude coprono la maggior parte del lavoro ricorrente di un team di marketing: uno Skill per la voce del marchio, uno per i testi pubblicitari, uno per il brief delle campagne e uno per il riutilizzo dei contenuti.

Ciascuna deriva da un flusso di lavoro che i team eseguono già ogni settimana. E ciascuna segue la stessa struttura: un file SKILL.md con una descrizione del trigger, oltre ai file di riferimento che racchiudono la profondità del tuo marchio.

Ecco come si presentano nella pratica.

1. Una Skill dedicata alla voce del marchio

Esempio di Claude Skills per il marketing incentrato sulla voce del marchio

Un team di sei persone produce testi per annunci pubblicitari, email e social media, e ogni contenuto deve avere lo stesso tono di voce. Qualsiasi richiesta di testo triggera questa Skill, e il file SKILL.md contiene quattro componenti che svolgono il lavoro:

Testo di riferimento: Due o tre articoli pubblicati che rispecchiano correttamente lo stile del marchio, in un file di esempi collegato

Descrizione del trigger: La frase che attiva la Skill, ad esempio Da utilizzare quando l’utente scrive o effettua una modifica su qualsiasi testo destinato ai clienti per conto del marchio

Regole di tono: la tua voce che impartisce comandi, espressa sotto forma di istruzioni: persona, lunghezza delle frasi, ritmo

Elenco delle parole vietate: le parole, le frasi e le affermazioni che il tuo marchio non usa mai

Cosa determina il successo o il fallimento: il testo di riferimento. Claude abbina gli esempi in modo più affidabile rispetto a quanto riesca a seguire le regole descritte. Una Skill con aggettivi che descrivono il tono di voce ma priva di campioni concreti ti fornirà un'approssimazione della tua voce, non la tua voce vera e propria. Il vantaggio: tutte le altre Skill qui presenti la caricano come livello. Creala per prima e ogni Skill successiva ne erediterà la voce invece di ridefinirla. È la base su cui poggia il resto della tua libreria.

2. Una Skill per la redazione di testi pubblicitari

Esempio di testo pubblicitario con le Skills di Claude

Ora immagina un performance marketer che aggiorna gli annunci di ricerca responsive ogni poche settimane. Una richiesta contenente i dati della campagna e le parole chiave trigger la Skill, e i componenti si dividono il lavoro:

Regole sui limiti di caratteri: i vincoli rigidi, 30 caratteri per titolo e 90 per descrizione, vengono verificati prima della pubblicazione

Lista di controllo degli "Angle": il mix indispensabile per ogni set di annunci, che comprende benefici, prova sociale, CTA e titoli che superano le obiezioni

Affermazioni vietate: le dichiarazioni relative al prodotto che l’ufficio legale non ha approvato, conservate in un file di dati di riferimento collegato

Formato di esportazione: la struttura delle colonne CSV richiesta dalla tua piattaforma pubblicitaria

Cosa determina il successo o il fallimento: è fondamentale rispettare i limiti di caratteri. Una Skill che considera i 30 caratteri come un valore indicativo ti restituisce titoli che dovrai poi ritagliare manualmente, riportandoti così al lavoro manuale. Il vantaggio: elimina la fase più lenta della produzione pubblicitaria. Una volta definiti i limiti e gli angoli di approccio all’interno della Skill, si passa da una pagina bianca a una serie completa di testi pronti per la revisione in un unico passaggio. Ogni testo viene comunque approvato da una persona prima della pubblicazione.

3. Una Skill dedicata al brief di una campagna

Esempio di brief di campagna per le Claude Skills

Prendiamo ad esempio un responsabile marketing che trasforma idee di massima in brief pronti per gli stakeholder. Un’idea espressa in una sola frase triggera la Skill, e la struttura fa il resto:

Modello di sezione: i titoli che i tuoi stakeholder si aspettano, nell'ordine in cui li leggono

Campi obbligatori: le voci indispensabili per qualsiasi brief, come il pubblico, la voce di bilancio e le metriche di esito positivo

Regola per i segnaposto: L'istruzione di contrassegnare gli elementi sconosciuti come domande aperte invece di inventare delle risposte

Brief precedenti: due esempi significativi in un file collegato, in modo che l’approfondimento e il tono siano in linea con quanto approvato in precedenza

Cosa determina il successo o il fallimento: la regola dei segnaposto. Senza di essa, la Skill inventa risposte per riempire i campi vuoti. E un numero di budget inventato che sembra reale è peggio di un campo vuoto che qualcuno sa come compilare. Il vantaggio: questa è quella che ti fa risparmiare più tempo. Un’idea di massima si trasforma in pochi minuti in un brief strutturato e pronto per essere presentato agli stakeholder. E la regola dei segnaposto garantisce la massima trasparenza su ciò che è ancora sconosciuto.

4. Una Skill di riutilizzo

Esempio di riutilizzo delle Skills di Claude

Infine, immagina un team di contenuti che trasformi ogni risorsa di lunga durata in una settimana di contenuti per i vari canali. Un post sul blog o la trascrizione di un webinar triggerano la Skill, e i componenti ne definiscono ogni risultato:

Formati dei canali: le forme precise che scegli, come una sezione della newsletter e un thread, ciascuna con le proprie regole di lunghezza

Regole di estrazione: cosa estrarre dalla fonte, ad esempio il dato più significativo per la newsletter

Note vocali per canale: come il tono cambia a seconda del canale, pur mantenendo la voce del marchio

La Skill "Voce del marchio": caricata insieme alle altre, poiché le Skills si integrano nello stesso tipo di attività

Cosa determina il successo o il fallimento: la precisione con cui definisci il formato di ciascun canale. Una richiesta vaga come «Crea dei post sui social» ti darà risultati generici e confusi. Indica alla Skill che desideri tre post su LinkedIn, ciascuno di meno di 150 parole e basato su un’affermazione tratta dalla fonte, e otterrai contenuti che potrai pubblicare così come sono. Il vantaggio: moltiplica il lavoro che hai già completato, quindi non è necessario finanziare una nuova produzione. È anche qui che la composizione si concretizza nella pratica: una Skill mantiene il tono, mentre un’altra rimodella la struttura.

Come ClickUp gestisce i flussi di lavoro di marketing in un unico posto

Creazione di un brief per una campagna di marketing in ClickUp Brain

ClickUp ti offre lo stesso funzionamento delle Skills all’interno di un’area di lavoro in cui sono già presenti le tue campagne, i brief e il tuo team. Invece di creare un file Markdown e distribuirlo come file zip, basta insegnare all’IA il tuo processo una sola volta e lei conserverà quella conoscenza per tutti i membri del team.

Ecco cosa funziona bene in particolare per le Skills dedicate al marketing:

Insegna i tuoi flussi di lavoro a ClickUp Brain senza dover ripetere i prompt

Utilizza la funzionalità dedicata alle Skills in ClickUp Brain. Descrivi un flusso di lavoro ricorrente in un linguaggio semplice, ad esempio: «scrivere il testo pubblicitario utilizzando lo stile del nostro marchio, seguendo queste regole e formattando il testo». Brain memorizza quell’istruzione.

La prossima volta che un membro del team richiederà quell’attività, Brain la eseguirà allo stesso modo. Quando qualcuno corregge il risultato, Brain conserva tale correzione per le esecuzioni future. Si tratta dello stesso ciclo iterativo del Passaggio 6, ma non dovrai mai creare un file SKILL.md.

Inoltre, a differenza di Claude, non è necessario aggiungere file di riferimento collegati all’interno di una cartella delle Skills. Poiché la guida di stile, le schede prodotto e i brief delle campagne sono archiviati in ClickUp Docs, Brain li consulta direttamente quando genera i contenuti. In questo modo, puoi essere certo che l’IA attinga sempre dalla versione più recente. Nessuno deve ridistribuire una cartella quando cambiano le posizioni o scade una dichiarazione.

Fornisci il contesto del tuo marchio ai Super Agenti

Ottieni testi per le campagne o brief scrivendo @menzionando un Super Agent. Si tratta di un compagno di squadra basato sull’IA che riceve istruzioni, trigger e conoscenze tramite un generatore in linguaggio naturale.

Collegalo alla tua guida di stile in ClickUp Docs e scriverà i testi delle campagne o genererà brief utilizzando quella guida come fonte di riferimento. Il risultato diventa un'attività con un titolare, uno stato e una data di scadenza all'interno del tuo flusso di lavoro. Non rimane in una finestra di chat in attesa di essere copiato in un tracker di progetto.

Guarda questo video per creare il tuo primo Super Agent:

Accedi a Claude e ad altri modelli linguistici da un unico spazio di lavoro

Con ClickUp Brain, hai a disposizione Claude, GPT e Gemini in un unico spazio di lavoro, senza sottoscrizioni separate. Puoi scegliere tu stesso il modello oppure lasciare che sia Brain a selezionarlo in base all’attività. Ciò significa che puoi utilizzare lo stesso ragionamento di Claude che alimenta le Skills autonome, insieme ad altri modelli, direttamente dalla stessa piattaforma in cui gestisci le tue campagne.

Gestisci interi flussi di lavoro in un unico posto

Oltre all'IA, ClickUp per i team di marketing gestisce il lato operativo del marketing all'interno dello stesso spazio di lavoro.

Automatizza la pianificazione dei contenuti, le approvazioni e i passaggi di consegne con oltre 100 automazioni predefinite

Monitora i KPI delle campagne su oltre 50 tipi di schede nelle dashboard di ClickUp , che si aggiornano in tempo reale

Raccogli le richieste creative e indirizzale al flusso di lavoro corretto con ClickUp Moduli

Integra le tue Skills con tutti i tuoi strumenti abituali, tra cui HubSpot, Slack, Figma e Google Drive, in modo che i dati necessari alle tue Skills per agire rimangano sempre collegati

Limiti da tenere presenti. Brain è progettato per funzionare all’interno dell’area di lavoro di ClickUp. Se hai bisogno di una Skill portatile con script personalizzati che funzioni contemporaneamente su claude.ai, l’API e Claude Code, potresti preferire crearla al di fuori di ClickUp e gestirla lì. A chi è adatto. ClickUp è la soluzione ideale quando il tuo team di marketing gestisce già campagne, calendari dei contenuti e coordinamento in un unico spazio di lavoro. Oppure quando vuoi smettere di suddividere il contesto tra una Skill in Claude e un sistema di tracciamento dei progetti altrove.

Ecco come si traduce in pratica questa integrazione: un responsabile marketing che gestisce campagne, brief e flussi di lavoro basati sull’IA da un unico spazio di lavoro:

Errori comuni nelle competenze di marketing (e come risolverli)

Sei errori sono la causa principale delle prestazioni insufficienti della maggior parte delle Skills di marketing: descrizioni che si sovrappongono, esempi che contraddicono le regole, mancata menzione del marchio in ogni punto, informazioni sui prodotti non aggiornate, insiemi di regole che vietano tutto e test basati sulla formulazione di una sola persona.

Ecco come individuare e chiudere ciascuna di esse.

Due Skills rivendicano la stessa richiesta. Crei una Skill per la voce del marchio, poi una Skill per la redazione di email, ed entrambe le descrizioni fanno menzione delle email. Ora Claude non riesce a capire a quale delle due spetti l’attività, quindi l’ordine di elaborazione cambia di giorno in giorno e la qualità ne risente di conseguenza.

Soluzione: Assegna a ogni Skill il proprio ambito di competenza. Lascia che la Skill vocale gestisca tutti i testi rivolti ai clienti e che la Skill per le e-mail si occupi della struttura delle e-mail, della sequenza di invio e delle righe dell’oggetto. Aggiungi una nota nelle istruzioni specificando che questa Skill opera in parallelo con quella vocale, non al suo posto.

Le regole e gli esempi non coincidono, e sono gli esempi a prevalere. Il tuo file SKILL.md vieta i punti esclamativi, ma una vera campagna che hai incollato come esempio ne usa due. Claude si basa più su ciò che mostri che su ciò che dici, quindi questa abitudine vietata continua a riaffiorare.

Correzione: Controlla ogni esempio alla luce delle tue regole prima di inserirlo nel pacchetto. Ciascuno dovrebbe seguire le regole oppure riportare una nota di una riga, come un'indicazione che sia antecedente alla tua regola sul divieto di usare i punti esclamativi. In questo modo, una contraddizione si trasforma in un'occasione di apprendimento.

La Skill usa il termine «noi», ma smette di funzionare quando viene utilizzata da un partner. Espressioni come «il nostro prodotto» e «il nostro tono» funzionano bene per un unico team interno. Se la Skill viene trasferita a un’agenzia che gestisce tre clienti contemporaneamente, Claude non ha modo di capire a quale marchio si riferisca il tuo «noi».

Correzione: Indica il nome del marchio ovunque, in modo che il testo rispecchi il suo tono specifico. Non comporta alcun costo interno e garantisce la chiarezza della Skill quando viene trasferita a un libero professionista o a un'agenzia.

Le informazioni sui prodotti vengono aggiunte e poi scadono. A marzo qualcuno inserisce in modo statico i prezzi e le descrizioni delle funzionalità/funzioni. A giugno i prezzi cambiano, ma la Skill continua a inserire i vecchi numeri in ogni bozza, utilizzando perfettamente il tono di voce del marchio. È peggio che non avere alcuna informazione, perché gli errori vengono pubblicati già approvati.

Correzione: Separa i fatti dal tono di voce. Le regole relative al tono di voce, che sono fisse, rimangono nel file SKILL.md; i fatti, che possono variare, vanno spostati in un unico file dedicato ai dati di prodotto, con il titolo del titolare e la data di revisione indicati in cima. In questo modo, chiunque può vedere a colpo d'occhio se la revisione è in ritardo.

Ogni regola è un «non fare», quindi Claude sa cosa evitare ma non cosa da fare. Una Skill costruita sulla base di 20 parole vietate e priva di indicazioni positive non fa altro che spingere Claude verso una via di mezzo generica. Questo porta proprio a quell’uniformità che stai cercando di eliminare.

Correzione: abbina ogni termine da evitare al suo sostituto. Non limitarti a eliminare «leverage», ma indica di usare «use». Non limitarti a chiedere di evitare l’hype, ma indica di specificare il numero e lasciare che sia questo a sostenere l’affermazione. Cerca di dare più indicazioni su cosa fare piuttosto che su cosa non fare.

La Skill è stata testata sulle parole dello sviluppatore e su nessun altro. L’autore chiede un aggiornamento del testo pubblicitario e la Skill viene triggerata ogni volta. Un collega chiede di generare alcune varianti RSA e non viene caricato nulla. Il pericolo: Claude non sbaglia; risponde semplicemente in modo generico, quindi il collega ottiene una bozza plausibile senza che venga applicata nessuna delle tue regole.

Soluzione: prima del lancio, estrai dalla chat le formulazioni delle richieste reali del tuo team relative a un’intera settimana e verifica che la descrizione sia compatibile con tutte. Aggiungi quindi un indicatore alle istruzioni, ad esempio aprendo ogni bozza con il tipo di risorsa e il canale nella prima riga, in modo che la mancanza di tale indicatore segnali immediatamente che la Skill non è stata caricata.

Inizia con una Skill e crea un repository

Le Skills di Claude cambiano ciò che l’IA sa del tuo marchio. Senza una Skill, ogni modello attinge dagli stessi dati di addestramento e produce lo stesso risultato medio. Una volta che inizi a utilizzarla, il modello attinge ogni volta da una voce personalizzata, da regole e da elementi di prova specifici.

L'errore che la maggior parte dei team commette è quello di scaricare un pacchetto di Skills generiche aspettandosi risultati migliori. In questo modo si sostituisce semplicemente una serie di contenuti mediocri con un'altra. Il valore deriva dall'incorporare il proprio giudizio: il tono imposto da un editor, casi di studio reali e una struttura dei contenuti collaudata.

Inizia con la risorsa che produci più spesso. Trasforma il tuo stile in un'unica Skill. Testala su un brief reale. Correggi ciò che non va e continua a perfezionarla. La Skill diventa più precisa ad ogni ciclo perché integra le tue correzioni invece di azzerarsi.

Se vuoi avere l’IA, le informazioni sul marchio e le tue campagne tutte in un unico posto fin dal primo giorno, inizia a usare ClickUp gratis.

Domande frequenti sulle Skills di Claude per il marketing

Come posso creare una Skill di Claude senza scrivere codice?

Per creare una Skill di Claude senza scrivere codice, crea una cartella contenente un file SKILL.md e aggiungi un frontmatter YAML con un nome e una descrizione incentrata sul trigger. Quindi, scrivi le tue istruzioni in un linguaggio semplice. Arricchiscila con la voce autentica del tuo marchio e due o tre risorse di esempio. Infine, testala su un brief reale e perfezionala laddove la voce non risulta naturale.

Vale la pena installare le competenze di marketing della community di Claude disponibili su GitHub?

Le Skills di marketing della community di Claude su GitHub sono utili come modelli di riferimento. Tuttavia, installarne troppe tende a produrre contenuti generici, poiché ciascuna riflette il giudizio di estranei anziché quello del tuo marchio. Repository pubblici come anthropics/skills mostrano come è strutturato un file SKILL.md. Vale la pena studiarlo prima di procedere alla creazione. La mossa migliore è copiare la struttura, non il contenuto: crea una Skill che rispecchi la tua voce, il tuo ICP e le frasi vietate.

Posso mantenere privati i dati proprietari del marchio all’interno di una Skill?

Sì, puoi mantenere privati i dati proprietari del marchio all’interno di una Skill. Una Skill è un insieme di file che controlli tu, quindi le regole vocali, il posizionamento e le informazioni sui prodotti non ancora rilasciati rimangono nel tuo spazio di lavoro o repository. Nei piani Team ed Enterprise, i titolari gestiscono con chi viene condivisa una Skill. Archiviare la libreria in un repository GitHub privato la mantiene interna e aggiunge una traccia di revisione.

Claude è la migliore IA per il marketing?

Non esiste un'unica IA ideale per il marketing; la scelta giusta dipende dal tipo di lavoro. Claude è ampiamente utilizzato in questo ambito grazie alla sua spiccata capacità di ragionamento sui dati delle campagne e al contesto esteso in grado di contenere una guida completa al marchio. Inoltre, il supporto per le competenze degli agenti e le connessioni MCP a strumenti come Google Ads e HubSpot sono di grande aiuto. Il fattore di differenziazione più importante di solito non è il modello, ma il fatto che la conoscenza del tuo marchio e il tuo lavoro risiedano nello stesso posto.

Quale modello di Claude dovresti utilizzare per il marketing?

Utilizza il modello più potente offerto dal tuo piano per qualsiasi attività sensibile al tono di voce (testi, brief, contenuti estesi), poiché è quello che meglio mantiene il contesto e il ritmo del marchio in un documento lungo. I modelli più leggeri vanno bene per attività veloci, ad alto volume e a basso rischio, come le varianti di oggetto in blocco. Le Skills funzionano allo stesso modo su tutti i modelli, quindi la scelta del modello influisce sulla qualità e sul costo, non sul funzionamento della Skill stessa.

Qual è la differenza tra una Skill di Claude e un GPT personalizzato?

Entrambe racchiudono istruzioni riutilizzabili. Tuttavia, una Skill di Claude si attiva solo in determinati scenari: quando un’attività corrisponde alla sua descrizione; può raggruppare script e più file di riferimento; ed è eseguibile su claude.ai, sull’API e su Claude Code come standard aperto. Un GPT personalizzato rimane all’interno dell’ecosistema di OpenAI ed è configurato tramite un unico set di istruzioni. Per i team di marketing, il vantaggio pratico è la portabilità e la possibilità di allegare una guida di stile completa sotto forma di file collegati.

Su quali piani di Claude funzionano le Skills?

Le Skills sono disponibili nei piani Free, Pro, Max, Team ed Enterprise, a condizione che l’esecuzione del codice e la creazione di file siano attivate. La condivisione integrata, che consente al titolare di distribuire una Skill all’intera organizzazione, è limitata ai piani Team ed Enterprise. Negli altri piani, la condivisione avviene comprimendo la cartella in un file ZIP e inviandola.