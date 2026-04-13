Principali casi d'uso degli agenti OpenClaw IA nel 2026

Secondo McKinsey, il 78% delle organizzazioni utilizza ormai l'IA in almeno una funzione aziendale, e il numero di organizzazioni che utilizzano l'IA in almeno una funzione aziendale sta crescendo rapidamente. Ma la maggior parte degli strumenti di IA si limita ancora a parlare. OpenClaw, invece, agisce concretamente.

Le persone lo hanno utilizzato per ottenere sconti di migliaia di dollari sull'acquisto di auto, presentare controdeduzioni legali e effettuare l'automazione di interi flussi di lavoro, il tutto tramite un semplice messaggio di testo.

Se ti stai chiedendo cosa sia effettivamente possibile fare con questo strumento, ecco i principali casi d'uso degli agenti OpenClaw IA che vale la pena conoscere. Vedremo anche come ClickUp offra un'alternativa più pratica per i team. 🤩

Cos'è OpenClaw?

OpenClaw è un framework open source che consente ai team di creare, implementare ed eseguire agenti IA autonomi in grado di completare attività in più passaggi su diverse app e origini dati. È pensato per sviluppatori, team operativi e, sempre più spesso, team non tecnici che desiderano agenti in grado di andare oltre le semplici risposte a singoli prompt.

La maggior parte degli strumenti di IA funziona ancora secondo un ciclo di richiesta-risposta. Tu chiedi, loro rispondono e tu copi e incolli il risultato da qualche altra parte. Gli agenti OpenClaw rompono questo schema concatenando azioni come la navigazione, la scrittura, l'archiviazione e l'invio di messaggi, senza aspettare che un essere umano controlli ogni singolo passaggio.

Consente agli agenti di accedere a strumenti reali come browser, API e file system, in modo che possano agire, non solo fornire consigli. Trattandosi di un sistema open source, i team possono ispezionare, modificare e ospitare autonomamente i propri agenti senza alcun vincolo di dipendenza dal fornitore.

Tre concetti da conoscere prima di proseguire. 👀

Agente vs. strumento: un agente decide autonomamente il proprio passaggio successivo; uno strumento attende il tuo

Open source: il codice è pubblico, verificabile e personalizzabile

Competenze: Funzionalità modulari (navigazione web, esecuzione di codice e chiamate API) che un agente può combinare al volo

Guarda questa panoramica su come gli strumenti di IA possono aiutarti a lavorare in modo più intelligente:

Come funzionano effettivamente gli agenti IA di OpenClaw

Ogni agente OpenClaw opera secondo un ciclo ripetitivo chiamato "agent loop". È il modello mentale che rende efficaci i casi d'uso degli agenti OpenClaw IA.

Ricevi un obiettivo: una persona o un altro sistema assegna all'agente un'attività in linguaggio semplice Piano: L'agente suddivide l'obiettivo in passaggi e seleziona le competenze da utilizzare Azione: esegue ogni passaggio, come l'apertura di un browser, l'invio di una richiesta API o la scrittura di un file, e ne osserva il risultato Adjust: Se qualcosa non funziona o il risultato sembra errato, fa un nuovo piano e riprova Consegna: il risultato finale arriva esattamente dove gli hai indicato

È proprio questo ciclo che distingue OpenClaw dagli strumenti di IA a uso singolo. L'agente non si ferma dopo una sola risposta. Continua a lavorare fino a quando il lavoro non è completato o fino a quando non raggiunge un limite da te impostato.

Puoi triggerare gli agenti manualmente, in base a una pianificazione o tramite webhook (segnali automatici inviati tra le app quando si verifica un evento specifico). È proprio questa flessibilità a rendere questi agenti pratici per i flussi di lavoro in produzione.

🔍 Lo sapevi? Gli agenti IA stanno diventando collaboratori nella ricerca. In uno studio, un agente IA ha fornito risposte in linea con quelle dei sondaggi umani nell'85% dei casi, dimostrando il potenziale per l'automazione delle scienze sociali e della ricerca.

Con così tanti strumenti per la creazione di agenti IA sul mercato (sia open source che proprietari), è utile sapere dove si colloca OpenClaw. 👇

Autonomia anziché assistenza: la maggior parte degli strumenti di IA attende un prompt. Gli agenti OpenClaw ricevono un obiettivo e individuano autonomamente i passaggi da seguire, compreso il recupero dagli errori

Sistema di competenze modulare: puoi integrare solo le funzionalità di cui hai bisogno (browser, email, Jira e Slack) e tralasciare il resto, mantenendo gli agenti concentrati e verificabili

Trasparenza open source: puoi leggere ogni riga del ragionamento logico. Per i team con politiche sui dati rigorose, tale visibilità è imprescindibile

Orchestrazione multi-strumento: un singolo agente può passare da un'app all'altra in un'unica operazione, estrarre dati da un foglio di calcolo, redigere un riassunto in un documento e pubblicarlo su un canale senza bisogno di una piattaforma di integrazione separata

OpenClaw funziona al meglio quando si dispone di un flusso di lavoro chiaro da automatizzare e di una certa dimestichezza tecnica, oppure quando lo si abbina a una piattaforma che gestisce il livello di orchestrazione al posto tuo.

Prima di approfondire le specifiche implementazioni di OpenClaw, guarda questa panoramica su come i casi d'uso dell'IA stanno trasformando i flussi di lavoro moderni:

I 5 migliori casi d'uso degli agenti OpenClaw IA per i team

Il vero banco di prova di qualsiasi framework di agenti è se fa risparmiare tempo sul lavoro che il tuo team svolge ogni settimana. Di seguito sono riportati cinque casi d'uso degli agenti OpenClaw IA che rappresentano i modelli più efficaci al momento. 🛠️

1. Esecuzione e revisione del codice da remoto

Gli ingegneri perdono ore a passare continuamente dal telefono alla scrivania e ai loro strumenti. OpenClaw risolve questo problema consentendoti di trigger azioni reali nella shell e nel browser da qualsiasi app di messaggistica già utilizzata dal tuo team.

Ecco un campione di flusso di lavoro:

Uno sviluppatore invia un messaggio al proprio agente OpenClaw su Slack: "Esamina la PR aperta sul ramo auth e segnala tutto ciò che manca nei test"

L'agente utilizza l'automazione del browser per aprire GitHub, legge il diff e incrocia i riferimenti con le convenzioni del team memorizzate in AGENTS.md

Pubblica un riassunto strutturato su Slack: cosa fa il PR, cosa manca, cosa richiede un controllo umano

L'ingegnere esamina le note e approva o richiede modifiche, senza aprire una sola scheda

💡 Suggerimento da esperto: limita chi può creare e effettuare le modifiche sugli agenti IA. Altrimenti, ti ritroverai con cinque bot che si sovrappongono e fanno cose leggermente diverse (e confuse).

2. Triage del supporto clienti

I team del supporto spesso sono sommersi dal lavoro di smistamento prima ancora che l'assistenza vera e propria abbia inizio. Il gateway multicanale di OpenClaw raccoglie i ticket da ogni piattaforma in un unico posto e gestisce automaticamente la classificazione.

Ecco un esempio:

I ticket in arrivo da email, WhatsApp e chat web hanno un flusso unico nel OpenClaw Gateway

L'agente legge ogni messaggio, classifica l'urgenza e l'argomento utilizzando il suo ciclo di ragionamento ReAct e controlla la cronologia delle conversazioni memorizzata nei file Markdown locali

I ticket con priorità alta vengono segnalati immediatamente al rappresentante di turno tramite Telegram

Le query di routine ricevono una risposta predefinita in coda o finiscono nella finestra In arrivo dello specialista giusto con il contesto completo allegato

📮 Approfondimento ClickUp: il 44% dei team risolve i problemi immediatamente senza alcun processo formale di triage. Agire rapidamente su una correzione sembra aumentare la produttività, ma l'urgenza può facilmente prevalere sulla capacità del team di fornire una soluzione efficace. Ciò di cui hai bisogno è un sistema per indirizzare i problemi in arrivo attraverso un processo di acquisizione strutturato. ClickUp Moduli può acquisire il contesto necessario in anticipo, mentre un Super Agent può smistare gli invii, valutarne la gravità e indirizzare la richiesta al titolare giusto o alla coda appropriata prima che il lavoro abbia inizio.

3. Monitoraggio dell'intelligence competitiva

La maggior parte dei team effettua ricerche sulla concorrenza una volta al mese, se va bene. Lo scheduler Heartbeat di OpenClaw esegue controlli a intervalli prestabiliti senza che nessuno debba ricordarglielo, così nulla sfugge.

Esempio di flusso di lavoro:

In AGENTS.md definisci i concorrenti e i segnali da monitorare: variazioni dei prezzi, nuovi annunci di lavoro, cambiamenti nelle recensioni su G2, menzioni sulla stampa

Ogni poche ore, il segnale di controllo riattiva l'agente, che utilizza l'automazione del browser per visitare quelle pagine e confrontarle con l'ultima registrazione

Quando qualcosa cambia, redige un breve resoconto in linguaggio semplice e lo inserisce nella thread del team

Il documento illustra cosa è cambiato, quando, e offre una rapida panoramica su cosa potrebbe significare per la tua posizione

🧠 Curiosità: gli agenti IA stanno passando dal "pensare" al "fare". Le ricerche mostrano che la percentuale di strumenti di IA in grado di compiere azioni concrete (come effettuare la modifica di file o inviare email) è balzata dal 27% al 65% in poco più di un anno.

4. Attività commerciali personalizzate

Un buon outreach richiede dai 20 ai 30 minuti di ricerca per ogni potenziale cliente. OpenClaw esegue questa ricerca automaticamente, utilizzando la navigazione web e la memoria di sessione per costruire il contesto prima ancora che i tuoi rappresentanti tocchino una sola bozza.

Ecco come si presenta il flusso di lavoro:

Un rappresentante invia all'agente un elenco di account target tramite Telegram: "Fai una ricerca su queste 10 aziende e redigi delle email di presentazione"

L'agente esplora LinkedIn, le notizie recenti e le bacheche di annunci di lavoro delle aziende per ciascun potenziale cliente, memorizzando i risultati nella memoria di sessione

Redige un'email personalizzata per ogni potenziale cliente, facendo riferimento a un trigger specifico come un round di finanziamento, una nuova assunzione o un cambiamento di prodotto

Il rappresentante prepara tutte e 10 le bozze per la revisione, la modifica e l'invio

🔍 Lo sapevi? Lo Stanford HAI AI Indice 2025 mostra che il 78% delle organizzazioni utilizza ormai l'IA, ma i sistemi avanzati come gli agenti sono ancora in fase di sviluppo piuttosto che pienamente implementati.

5. Appunti delle riunioni e distribuzione degli elementi da intraprendere

OpenClaw migliora il passaggio di consegne delle riunioni trascrivendo, riepilogando e distribuendo automaticamente gli elementi da intraprendere subito dopo la fine della chiamata. Ecco un campione di flusso di lavoro:

L'agente effettua la connessione alla tua riunione su Zoom o Teams tramite l'API di trascrizione e ascolta in tempo reale

Una volta terminata la chiamata, analizza la trascrizione ed estrae le decisioni prese, le domande aperte e gli elementi da intraprendere con i relativi titolari

Invia un riassunto strutturato al canale Slack e invia a ciascuna persona via email i propri elementi da intraprendere

Tutto ciò che rimane irrisolto viene aggiunto a un file del programma di follow-up nell'area di lavoro, pronto per essere ripreso durante il prossimo StandUp

💡 Consiglio da esperto: dedica 30 minuti alla settimana alla pulizia. Una routine veloce da mettere in pratica: Errori di scansione

Corregere le istruzioni poco chiare

Raffina i trigger

Elimina tutto ciò che non è necessario Questo ti consentirà di superare la maggior parte dei team.

Come gestire i flussi di lavoro degli agenti IA in ClickUp

Le tue attività, i tuoi progetti, le tue conversazioni e gli agenti IA risiedono tutti all'interno di ClickUp. Quindi, quando il tuo lavoro cambia, i tuoi agenti cambiano con esso.

È più importante di quanto sembri. Gli agenti hanno bisogno di un contesto ben definito, di un ambito chiaro e di istruzioni concrete per svolgere un lavoro utile. ClickUp ti offre tutte e tre queste cose senza configurazioni aggiuntive e senza dover cambiare contesto. Ecco come creare e gestire i flussi di lavoro degli agenti al suo interno. 🔁

1. Inizia dal quadro generale: quale agente stai implementando?

Prima di configurare qualsiasi cosa, devi sapere quale tipo di agente ClickUp è più adatto al lavoro. Ce ne sono due: Super Agents e Autopilot Agents.

Breve introduzione se non conosci ancora ClickUp AI ClickUp Brain è il livello di intelligenza che opera su tutta la piattaforma. Mette in connessione le tue attività, i documenti, i messaggi di chat e i dati del team, in modo che ogni agente che crei abbia già integrato il contesto dell'area di lavoro.

Super agenti

Esegui qualsiasi flusso di lavoro con i Super Agenti di ClickUp Configura il tuo Super Agente ClickUp con istruzioni personalizzate in base al tuo caso d'uso

Si tratta di compagni di squadra IA adattivi e in più passaggi. Puoi triggerli manualmente inviando loro un messaggio diretto, con una menzione @ in un commento a un'attività o in un canale di chat, oppure assegnando loro direttamente un'attività. Puoi anche collegarli alle Automazioni di ClickUp in modo che si attivino autonomamente.

Grazie alla loro memoria più ricca, che include interazioni recenti, preferenze salvate e informazioni auto-archiviate, i Super Agenti di ClickUp gestiscono bene i flussi di lavoro end-to-end.

Ad esempio, un Super Agente assegnato alla tua pipeline di contenuti potrebbe accettare un'attività, recuperare i documenti pertinenti per contestualizzarla, redigere una bozza, segnalare eventuali lacune e pubblicare un riepilogo/riassunto, il tutto senza alcun intervento umano tra un passaggio e l'altro.

Guarda questa guida per effettuare l'impostazione di un Super Agent:

Agenti Autopilot

Imposta le condizioni per il tuo agente ClickUp Autopilot

Questi funzionano in base a trigger e condizioni definiti in una posizione specifica: un elenco, una cartella, uno spazio o un canale di chat. Sono la scelta giusta per un'esecuzione coerente del tipo "se X, allora Y".

Ad esempio, supponiamo che il tuo team del supporto riceva una valanga di domande ripetitive in un canale di chat. Un agente ClickUp Autopilot associato a quel canale, con le giuste condizioni e un documento della knowledge base collegato, gestisce quelle query ogni volta senza che nessuno debba dargli istruzioni.

Una semplice regola empirica: inizia con gli agenti Autopilot per attività ben definite e ripetibili. Passa agli agenti Super quando il lavoro richiede ragionamento, più passaggi o una presenza costante con cui il tuo team possa interagire.

2. Progettazione del flusso di lavoro: scegli l'attività, poi scegli il trigger

Crea senza sforzo un Super Agente ClickUp per i tuoi casi d'uso specifici

Prima di modificare qualsiasi impostazione, definisci il risultato che desideri ottenere dall'agente. Lascia poi che sia questo a guidare tutto il resto. Ecco come potrebbe presentarsi:

Definizione del compito: "Riassumere tutte le attività in ritardo e pubblicare un rapporto ogni lunedì mattina" è un compito; "aiutare con le attività" non lo è

Decidi dove vengono eseguiti: gli agenti dei canali di chat rispondono ai messaggi; gli agenti basati sulla posizione rispondono agli eventi relativi alle attività

Scegli il tipo di trigger: Inizia manualmente (DM, menzioni, assegnazione di attività), poi passa ai trigger programmati o basati sulle Automazioni una volta che la logica è consolidata

Una recensione su G2 aggiunge inoltre:

Apprezzo molto la costante innovazione di ClickUp e il modo in cui punta fortemente sull'IA. L'AI Super Agent è potente e consente di configurare le attività di routine molto rapidamente. Trovo utili anche i modelli durante la configurazione, anche se richiede molto lavoro richiesto per impostarla correttamente.

Apprezzo molto la costante innovazione di ClickUp e il modo in cui punta fortemente sull'IA. L'AI Super Agent è potente e consente di configurare le attività di routine molto rapidamente. Trovo utili anche i modelli durante la configurazione, anche se richiede molto lavoro richiesto per impostarla correttamente.

💡 Suggerimento da esperto: lancia il tuo Super Agent in un singolo Elenco o canale utilizzando attività di esempio. Questo ambiente controllato ti aiuta a individuare i problemi in anticipo senza interrompere i flussi di lavoro reali.

3. Condizioni: indica all'agente quando agire e quando rimanere inattivo

Definisci le condizioni per il tuo agente ClickUp Autopilot per assicurarti che si attivi solo quando necessario

Senza condizioni, gli agenti si attivano su tutto, compreso "chi partecipa alla pausa pranzo?". Le condizioni risolvono questo problema:

Condizioni relative alle parole chiave: richiedi termini specifici come "bloccato" o "aggiornamento dello stato" prima che l'agente risponda

Linee guida sui prefissi: Insegna al tuo team a usare "/help" o "Agent:" all'inizio di qualsiasi messaggio che desidera venga gestito dall'agente

Condizioni basate sull'intento: "Rispondi solo alle domande dirette" tiene l'agente fuori dalle chiacchiere generiche del canale

Per gli agenti basati sulle attività, aggiungi le condizioni di automazione al trigger. "Attiva quando viene creata un'attività" più "solo quando la priorità è Alta" elimina la maggior parte dei falsi positivi.

Utilizza le condizioni di automazione in ClickUp per personalizzare i trigger degli agenti

4. Istruzioni: Scrivi i risultati degli agenti

Modifica le competenze e le istruzioni per il tuo Super Agente in ClickUp

Istruzioni vaghe producono risultati vaghi. Ogni serie di istruzioni richiede tre elementi:

Formato di output: Specifica esattamente ciò che desideri, ad esempio "restituisci una tabella a tre colonne: Nome attività, Titolare, Data di scadenza"

Soluzione alternativa in caso di informazioni mancanti: "Se il campo della priorità è vuoto, inseriscilo come Sconosciuto e contrassegnalo nell'output"

Definizione di "terminato": "Pubblica il report su #updates e chiudi l'attività come terminata"

ClickUp Brain può redigere queste istruzioni per te. Descrivi ciò di cui hai bisogno in un linguaggio semplice e genererà una serie di istruzioni strutturate che potrai perfezionare.

Chiedi aiuto a ClickUp Brain per creare e personalizzare i Super Agenti di ClickUp

💡 Suggerimento da esperto: prima di effettuare l'automazione di qualsiasi cosa, trigger il tuo agente IA utilizzando azioni semplici come messaggi diretti o menzioni. In questo modo ti assicurerai che la logica e le risposte funzionino esattamente come previsto.

5. Conoscenza e accesso: definisci dove l'agente è autorizzato a cercare

Modifica le fonti per i tuoi agenti ClickUp Autopilot

Definisci l'ambito con precisione. Un accesso eccessivo produce risposte inaffidabili. Un accesso insufficiente e l'agente non riesce a svolgere il proprio compito:

Fonti dell'area di lavoro: Documenti, attività, messaggi di chat e Spazi o Elenchi specifici; chi riferisce sullo stato ha bisogno solo degli Elenchi del progetto attivo, non dell'intera area di lavoro

Fonti esterne: Indirizza gli agenti verso risorse esterne come un Centro assistenza quando il caso d'uso lo richiede

💡 Consiglio da esperto: Fallo sembrare credibile (altrimenti nessuno lo userà). Se il tuo agente si chiama "Test Bot v2"... le persone lo ignoreranno. Dagli un nome chiaro, un avatar decente e una descrizione che risponda alla domanda: "Perché dovrei fidarmi di questo?"

Raggiungi i tuoi obiettivi con ClickUp

OpenClaw mostra cosa è possibile fare quando l'IA è in grado di pianificare, agire e completare attività in più passaggi senza un input costante. Dal triage dell'assistenza al monitoraggio della concorrenza, questi agenti gestiscono flussi di lavoro reali che i team affrontano ogni giorno.

Tuttavia, la creazione e la gestione di tali flussi di lavoro richiedono una struttura. Gli agenti necessitano di istruzioni chiare, trigger definiti e accesso ai dati corretti. Senza queste basi, anche gli agenti più potenti diventano disorganizzati, imprevedibili o difficili da scalare.

ClickUp riunisce tutto in un unico posto. Ti offre uno spazio di lavoro in cui attività, documenti, conversazioni e agenti IA rimangono interconnessi.

I Super Agent gestiscono attività complesse e articolate in più passaggi, mentre gli agenti Autopilot eseguono automaticamente flussi di lavoro strutturati. Tu definisci il risultato, imposti le condizioni e lasci che il sistema si occupi dell'esecuzione senza bisogno di una supervisione costante.

OpenClaw mostra cosa possono fare gli agenti IA. ClickUp rende questa potenza utilizzabile nel tuo lavoro quotidiano.

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Domande frequenti (FAQ)

Gli agenti OpenClaw possono creare automaticamente un ticket Jira da un'email?

Sì, uno dei casi d'uso più comuni di OpenClaw è l'analisi delle email in entrata e la generazione di ticket strutturati in Jira (o in qualsiasi strumento di ticketing) con campi come priorità, categoria e descrizione già compilati.

In che modo OpenClaw si differenzia dai software di scrittura basati sull'IA?

Gli strumenti di scrittura basati sull'IA generano testo a partire da un prompt, mentre gli agenti OpenClaw gestiscono l'intero flusso di lavoro relativo a quel testo. Ciò include la ricerca, la stesura, l'inoltro per l'approvazione e la pubblicazione, in modo che il risultato raggiunga la sua destinazione senza passaggi manuali intermedi.

È necessario possedere competenze di programmazione per utilizzare OpenClaw?

Una certa dimestichezza tecnica aiuta nella creazione di agenti personalizzati, ma i modelli di agenti predefiniti e le piattaforme di orchestrazione no-code stanno rendendo OpenClaw sempre più accessibile ai non sviluppatori.