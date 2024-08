10 migliori integrazioni Webhooks per collegare le vostre applicazioni nel 2024

L'automazione è la migliore amica degli sviluppatori, non è vero? Se siete programmatori, amministratori di sistema o professionisti IT, è probabile che conosciate i webhook.

Sì, sono i miracoli che permettono alle app di inviare autonomamente messaggi (webhook) ad altre applicazioni.

Quando la vostra app di contabilità riceve una notifica di un nuovo pagamento tramite PayPal, le vostre chiamate vengono indirizzate al vostro numero tramite Twilio o ricevete avvisi su Slack di nuovi ordini effettuati nel vostro account WooCommerce, grazie ai webhook.

Tuttavia, con così tante attività online software per l'automazione dei compiti disponibili, trovare quello giusto per la vostra azienda può essere un'impresa ardua. Per semplificare le cose, abbiamo raccolto le 10 migliori integrazioni webhook per connettere le vostre app nel 2024.

Cosa cercare nelle integrazioni webhooks?

Quando si lavora con le integrazioni webhook, è necessario considerare diversi fattori per garantire una comunicazione efficace e uno scambio di dati in sicurezza tra sistemi diversi. Ecco alcuni aspetti chiave da tenere in considerazione:

**Uno dei primi fattori da considerare è il formato e il contenuto del payload. Utilizzate webhook che supportino formati di dati ampiamente diffusi, come JSON o XML, e assicuratevi che la documentazione fornisca informazioni chiare sulla struttura del payload e sui campi di dati

**Chiave API e crittografia dei dati assicurano che la comunicazione sia protetta da protocolli come HTTPS. In questo modo non solo si salvaguardano i dati, ma si garantisce anche che solo le parti autorizzate possano interagire con gli URL dei webhook. Scegliere quindi webhook che li utilizzino

Un robusto meccanismo di ripetizione garantisce la dipendenza della trasmissione dei dati anche in caso di guasti temporanei.

Le integrazioni che consentono di specificare i tipi di eventi e di impiegare filtri per restringere i dati che innescano il webhook URL migliorano l'efficienza riducendo il trasferimento di dati non necessari

L'inclusione di intestazioni personalizzate nelle richieste e la flessibilità nella personalizzazione del payload sono importanti. Mantengono le integrazioni perfettamente allineate con i requisiti dell'applicazione

Le politiche di limitazione della frequenza impediscono l'abuso o l'uso eccessivo. L'implementazione di limiti di frequenza aiuta a mantenere l'integrità e le prestazioni dell'integrazione webhook

Segnate questo elenco per valutare le integrazioni webhook in base ai requisiti della vostra applicazione.

Le 10 migliori integrazioni di webhook da usare nel 2024

Poiché la domanda di integrazioni webhook di qualità cresce nel 2024, abbiamo fatto in modo che il nostro elenco delle 10 migliori integrazioni webhook rispondesse a diverse esigenze. Siamo sicuri che in una di esse troverete la soluzione perfetta per i vostri progetti.

1. ClickUp

Connessione delle vostre app preferite con le integrazioni di ClickUp Webhooks per aggiornamenti in tempo reale

ClickUp non è solo una soluzione onnicomprensiva per il project management; è la scelta migliore per i team che desiderano integrare i webhook nel proprio flusso di lavoro.

Con il Integrazione dei webhook di ClickUp con l'integrazione di Webhooks, è possibile facilitare la comunicazione tra ClickUp e le altre app, migliorare le automazioni e lo scambio di dati in tempo reale e aumentare la capacità di collaborazione. La parte migliore? Da fare senza essere un professionista della codifica e senza scaricare app di terze parti.

ClickUp consente di sottoscrivere oltre 30 eventi con webhook che si collegano direttamente all'API di ClickUp. Questa funzionalità/funzione vi invia notifiche in tempo reale quando vengono apportate modifiche alla vostra gerarchia, alle attività o agli obiettivi in ClickUp.

La Ricerca universale di ClickUp consente inoltre di individuare rapidamente le informazioni nelle app connesse e persino nei file locali da un hub centralizzato. La funzionalità di ricerca estesa migliora ulteriormente il processo, in modo da non dover più cercare singolarmente in tutte le app per trovare un'informazione.

Estendete la ricerca superveloce alle vostre app preferite con ClickUp Ricerca universale

L'approccio proattivo di ClickUp al project management e il suo impegno per le funzionalità di facile utilizzo consentono ai team di gestire i progetti con velocità e con il minimo lavoro richiesto.

Connetti tutte le tue app preferite in un unico posto con ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Automatizzate le attività e lasciate che ClickUp parli con le vostre app preferite in tempo reale con l'integrazione di webhooks di ClickUp

Trovare istantaneamente app e file in tutte le applicazioni con la Ricerca universale di ClickUp

Personalizzate l'area di lavoro in base alle esigenze e alle preferenze del vostro team

Navigazione fluida nell'interfaccia grazie al design user-friendly di ClickUp

Iscrivetevi a più di 30 eventi webhook per rimanere aggiornati sulle vostre attività

Limiti di ClickUp

Potrebbe essere necessario un po' di tempo per abituarsi all'interfaccia di ClickUp a causa delle sue molteplici funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Fogli Google

via Area di lavoro di Google La maggior parte di noi ha usato almeno una volta Fogli Google, grazie alla sua interfaccia utente per la creazione, la modifica e la collaborazione su fogli di calcolo. È uno strumento potente che si rivela utile per molteplici casi d'uso per privati e aziende.

Da fare, dalla pianificazione del budget mensile al monitoraggio delle prestazioni di un sito web, con Sheets. L'uso dei webhook conferisce ancora più potenza a Fogli Google.

Sfruttando Google Apps Script o servizi di terze parti come Zapier, gli utenti possono creare integrazioni personalizzate e flussi di lavoro che reagiscono agli eventi di Fogli Google in tempo reale.

I webhook URL personalizzati possono essere un'ottima soluzione strumento di produttività per gli sviluppatori poiché consentono una comunicazione diretta e integrazioni personalizzate per esigenze specifiche. I vantaggi includono una maggiore efficienza, collaborazione in tempo reale e funzioni avanzate. Tutto ciò rende Fogli Google un potente strumento di gestione e automazione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Fogli Google

Aggiornamenti istantanei dei dati

Stabilire trigger basati su eventi con Webhooks

Automazioni di attività ripetitive

Limiti di Fogli Google

Dipendenza da servizi esterni durante i tempi di inattività, che influisce sull'affidabilità degli aggiornamenti dei dati

Può comportare rischi per la sicurezza se non viene implementato e gestito correttamente

Prezzi di Fogli Google (come parte dell'area di lavoro di Google)

free Forever: gratuito per sempre

Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Fogli Google valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (90+ recensioni)

: 4.7/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (12.950+ recensioni)

3. Gmail

Via Google Cloud Gmail, la più popolare piattaforma di email, ha rivoluzionato la comunicazione grazie alla sua interfaccia user-friendly, al rilevamento dello spam e alle funzionalità avanzate di ordinamento e filtraggio della finestra In arrivo. Integrando i webhook, Gmail si trasforma in uno strumento di comunicazione ancora più potente.

Ecco alcune delle possibilità che si aprono con i webhook di Gmail:

Ricevere notifiche di nuove email per intraprendere azioni

Estrarre il contenuto delle email e gli allegati in un'app

Automazioni di flussi di lavoro, come eventi di calendario, a partire dalle email

Integrazione con altre app come il CRM utilizzando i dati delle email

Costruire chatbot addestrati dai messaggi email

Sincronizzazione delle email su tutti i dispositivi

Backup delle email importanti nello spazio di archiviazione cloud

L'integrazione dei webhook di Gmail facilita il trasferimento e la sincronizzazione dei dati in tempo utile, ottimizzando la gestione delle email.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gmail

Ricevere notifiche immediate per le nuove email

Automazione delle risposte alle email

Accesso a un hub centrale per la sincronizzazione dei dati

Sfruttare i webhook per personalizzare i flussi di lavoro di Gmail

Limiti di Gmail

Automazioni personalizzate in misura limitata

Può causare un sovraccarico di notifiche

Prezzi di Gmail

Free

Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Gmail

G2 : 4.7/5 (90+ recensioni)

: 4.7/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (12.900+ recensioni)

4. LINEA

Via LINEA LINE, un'app freeware per la comunicazione istantanea su dispositivi elettronici, utilizza integrazioni webhook per migliorare le sue funzionalità/funzioni native.

Le integrazioni webhook di LINE consentono la notifica istantanea di nuovi messaggi, risposte interattive e un'agevole integrazione con sistemi esterni tramite API.

Gli sviluppatori possono sfruttare questi elementi tecnici per creare esperienze personalizzate, triggerare eventi basati sulle interazioni dell'utente e sincronizzare le chat di LINE con altre piattaforme.

Ad esempio, un'app per la consegna di cibo può utilizzare l'integrazione webhook di LINE per inviare notifiche agli utenti quando l'ordine è pronto; un'app di e-commerce può fare lo stesso quando viene ricevuto un pagamento, ecc.

Le aziende possono anche utilizzare l'integrazione con i webhook per creare chatbot LINE che interagiscono con gli utenti quando viene attivata un'azione. È anche possibile implementare sondaggi, registrazioni e generazione di lead inviando messaggi LINE dall'invio di moduli.

I webhook di LINE, quindi, aumentano la capacità di creare esperienze di comunicazione innovative, interattive e in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Line

Ricevere notifiche istantanee su nuovi messaggi e aggiornamenti

Creare chatbot che si impegnano in conversazioni interattive con gli utenti

Creare esperienze utente personalizzate, adattando interazioni e contenuti in base a specifici trigger

Limiti della linea

Limiti di personalizzazione per i chatbot

Prezzi delle linee

Light: Gratis con un massimo di 500 messaggi

Gratis con un massimo di 500 messaggi Standard: $50 con un massimo di 10.000 messaggi

$50 con un massimo di 10.000 messaggi Premium: $150 con un massimo di 40.000 messaggi

Line valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. TP-Link Tapo

Via collegato a tp TP-Link, marchio leader nei dispositivi per la casa intelligente, trasforma l'automazione domestica con tecnologie avanzate. Il sistema di telecamere wireless Tapo di TP-Link si integra con i webhook, fornendo un controllo e un'automazione senza precedenti.

Gli utenti possono ricevere notifiche istantanee e sincronizzare i dispositivi Tapo con sistemi esterni sfruttando i webhook. Gli sviluppatori possono utilizzare le sue capacità tecniche per creare flussi di lavoro di automazione personalizzati, triggerare eventi in base ai cambiamenti di stato dei dispositivi e garantire aggiornamenti in tempo reale.

Ad esempio, gli utenti possono interagire con i dispositivi Tapo utilizzando IFTTT come "intermediario". IFTTT può inviare richieste webhook a uno scenario 'Make' a partire da un URL personalizzato. Può anche ricevere webhook provenienti dall'app HTTP Make.

Ecco altri modi in cui i webhook possono essere utilizzati con i dispositivi smart home Tapo di TP-Link:

Ricevere notifiche quando le telecamere di sicurezza Tapo rilevano un movimento

Attivare e spegnere luci e interruttori quando i sensori rilevano condizioni come i cambiamenti di temperatura

Creare assistenti vocali per controllare i dispositivi Tapo utilizzando comandi in linguaggio naturale

Creare dashboard di monitoraggio che raccolgono lo stato in tempo reale dei dispositivi Tapo

Connessione dei dati dei dispositivi Tapo ai sistemi di manutenzione predittiva

I webhook di TP-Link Tapo consentono una facile integrazione per sviluppare automazioni e controlli personalizzati per la creazione di un ecosistema di casa intelligente.

Le migliori funzionalità/funzione di TP-Link Tapo

Ricevere notifiche in tempo reale sullo stato dei dispositivi per la smart home

Connessione dei dispositivi TP-Link Tapo con sistemi esterni per un'integrazione e una sincronizzazione dei dati senza problemi

Monitorare in tempo reale il consumo di energia e la spesa energetica

Limiti di TP-Link Tapo

Alcuni utenti hanno riscontrato errori del firmware

Prezzi TP-Link Tapo

**Versione di prova gratuita per 30 giorni

Basic: $39,99 per una telecamera all'anno o $144,99 per cinque telecamere all'anno

$39,99 per una telecamera all'anno o $144,99 per cinque telecamere all'anno Premium: $4,99 al mese per una telecamera o $8,99 al mese per due telecamere

Valutazioni e recensioni di TP-Link Tapo

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Reddit

Via Reddit Reddit è una comunità online dinamica che vive del coinvolgimento degli utenti e di discussioni diverse. Reddit si integra con i webhook per offrire agli sviluppatori strumenti potenti per gli aggiornamenti in tempo reale e le automazioni.

Da fare, è necessario creare un'app Reddit per sviluppatori, generare token di accesso e impostare un endpoint webhook sulla piattaforma scelta.

Sottoscrivendo eventi specifici e gestendo i dati webhook in entrata, è possibile ricevere notifiche istantanee su nuovi post, commenti o parole chiave specifiche attraverso i webhook di Reddit.

Questa integrazione attiva facilita la creazione di bot personalizzati, l'automazione della moderazione dei contenuti e il trigger di eventi basati sulle attività della comunità.

Gli sviluppatori utilizzano le impostazioni dei webhook per migliorare l'esperienza degli utenti, modificare il codice , semplificare il flusso delle informazioni e costruire applicazioni interattive che rispondano dinamicamente ai contenuti di Reddit in continua evoluzione. L'implementazione di misure di sicurezza e l'esecuzione di test approfonditi garantiscono un'integrazione sicura e funzionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Reddit

Ricevere notifiche istantanee per i nuovi post, i commenti o le attività specifiche di un subreddit

Automazioni nella moderazione dei contenuti grazie alla creazione di bot personalizzati triggerati da webhook URL

Costruire applicazioni interattive che rispondono dinamicamente alle attività della comunità

Personalizzare i trigger degli eventi e adattare le notifiche a specifiche interazioni della comunità

Limiti di Reddit

Può essere costoso da mantenere

Non è adatto a integrazioni complesse che richiedono una comunicazione bidirezionale o la cancellazione dei dati

Prezzi di Reddit

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Reddit Premium: $5,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Reddit

G2 : 4.2/5 (50+ recensioni)

: 4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

7. SwitchBot

Via SwitchBot SwitchBot è un innovativo ecosistema di dispositivi per la casa intelligente che si integra con webhook attraverso le sue API, facilitando l'automazione avanzata. In particolare, l'integrazione permette di comunicare con piattaforme come Home Assistant quando lo stato dei dispositivi cambia.

Il processo prevede che il sensore SwitchBot rilevi un cambiamento di stato e trasmetta un messaggio all'hub SwitchBot, che comunica con il server API SwitchBot. Il server registra un webhook URL che punta a Home Assistant, che garantisce aggiornamenti in tempo reale.

Per utilizzare l'API SwitchBot, è necessario inviare una firma di autenticazione specializzata nell'intestazione, descritta nella documentazione dell'API. Per gli utenti con sottoscrizioni HA Cloud, l'impostazione di un URL webhook ottimizza ulteriormente l'integrazione riducendo le chiamate API.

Le migliori funzionalità/funzioni di SwitchBot

Sfruttare un flusso di informazioni prompt e sincronizzato

Abilita la comunicazione in tempo reale con Home Assistant, facilitando l'automazione dinamica basata sui cambiamenti di stato dei dispositivi

Impostazione di webhook URL per ridurre le chiamate API per ricevere i dati, ottimizzando l'efficienza delle integrazioni di SwitchBot

Aumentare la sicurezza grazie a una firma di autenticazione specializzata nell'intestazione

Limiti di SwitchBot

La funzionalità/funzione Blind Tilt di SwitchBot non supporta l'endpoint webhook

Si affida a un server API, il che può avere un impatto sulla reattività in caso di problemi legati al server

Prezzi di SwitchBot

API di SwitchBot per l'integrazione MQTT: $21.78

Valutazioni e recensioni su SwitchBot

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Twitch

Via Twitch Twitch, un'importante piattaforma di live streaming, sfrutta i webhook per una potente automazione del flusso di lavoro. Gli sviluppatori possono creare integrazioni personalizzate utilizzando l'URL dei webhooks di Twitch per triggerare eventi per vari scenari.

Alcuni esempi includono la pubblicazione di webhook quando gli streamer iniziano i live stream, la generazione di richieste di URL webhook di Zapier da nuovi live stream di Twitch e la notifica a webhook di nuovi follower di Twitch o dell'inizio di uno stream.

I webhook di Twitch si integrano con servizi come Integrately, consentendo agli utenti di creare soluzioni personalizzate per casi d'uso non standard. Questi webhook utilizzano messaggi HTTP POST con dati JSON, offrendo flessibilità nei formati dei dati.

Le opzioni di integrazione si estendono ulteriormente con piattaforme come Onlizer Studio e IFTTT, che forniscono connettori API visivi per Twitch e webhook e consentono un'ampia integrazione di automazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Twitch

Trigger eventi per nuovi live stream, follower o altre attività specifiche di Twitch

Creare integrazioni personalizzate per connettere le app generando richieste di URL webhook Zapier da nuovi live stream di Twitch

Personalizzazione di un intervallo di integrazioni grazie alla capacità di Twitch di supportare messaggi HTTP POST con dati JSON

Limiti di Twitch

Gli utenti non possono usare http://localhost come callback

Il numero massimo di condizioni che possono essere aggiunte a un webhook è 200

Prezzi Twitch

Tier one : $4,99/mese per utente

: $4,99/mese per utente Tier two : 9,99 dollari/mese per utente

: 9,99 dollari/mese per utente Terzo livello: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Twitch

G2 : 4.3/5 (50+ recensioni)

: 4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Azioni Alexa di mkZense

Via mkZense Alexa Actions di mkZense è una sofisticata piattaforma di automazione domestica intelligente che potenzia le capacità di Alexa.

Permette di creare abilità personalizzate di Alexa e di automatizzare le azioni attivate dalla voce tramite webhook, consentendo un controllo personalizzato e complesso dei dispositivi e dei servizi connessi all'interno dell'ecosistema della casa intelligente.

È inoltre possibile avviare potenti automazioni come il trigger dell'azione HumidityHigh o la regolazione delle modalità della casa. Ad istanza, quando una telecamera rileva un evento di allarme, l'integrazione consente di inviare un'azione trigger IFTTT ai dispositivi Alexa connessi.

Per impostare questa integrazione, è necessario collegare il servizio Alexa Actions a IFTTT utilizzando le credenziali Amazon, creare routine Alexa e utilizzare le opzioni di trigger IFTTT nelle impostazioni di Smarthome.

Funzionalità/funzione migliori di Alexa Actions by mkZense

Automazione a comando vocale per un migliore controllo della casa intelligente

Creazione di skill Alexa personalizzate tramite webhook

Facile connessione con dispositivi e servizi di terze parti

Azioni Alexa da parte di mkZense limiti

Free se si utilizzano tre o meno trigger

I nomi dei trigger non possono contenere caratteri non inglesi

Prezzi di Alexa Actions by mkZense

**Free (fino a 3 trigger)

Piano a pagamento: $5/anno

Alexa Actions by mkZense valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Telegramma

Via Telegramma Telegram è un'app di messaggistica sicura nota per le sue chat crittografate e le sue versatili funzionalità. Grazie al supporto per l'integrazione dei webhook per un efficiente scambio di dati con applicazioni di terze parti, Telegram passa da funzione a superpotenza.

Ogni volta che si verifica un evento e viene inviato un nuovo messaggio a un bot, Telegram invia una richiesta con l'oggetto di aggiornamento al server dell'utente. Questa integrazione consente agli utenti di condividere i dati in un ampio intervallo di applicazioni.

Per impostare i webhook di Telegram, gli utenti seguono un processo strutturato: ottenere un token di autorizzazione, configurare un foglio di calcolo di Google, creare una banchina di carico, memorizzare i collegamenti nelle variabili, impostare il webhook, configurare il bot e stabilire la richiesta di post HTTP.

Un'integrazione positiva richiede una porta del server aperta con le opzioni 443, 80, 88 e 8443 supportate. Questo assicura che il bot sia raggiungibile tramite il suo indirizzo pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Telegram

Impostazione facile di una richiesta di webhook e inizio dell'utilizzo nella propria applicazione grazie ad API e documentazione semplici

Personalizzazione dei messaggi incorporati e dei messaggi automatizzati

Ottenere uno spazio di archiviazione illimitato sul server

Limiti di Telegram

Supporta le porte 443, 80, 88 e 8443; altre porte non sono supportate per l'integrazione dei webhook

Impone un timeout per ogni aggiornamento webhook; se non viene elaborato rapidamente, viene reinviato, causando potenzialmente un'elaborazione duplice

Prezzi di Telegram

Free Forever

Premium: $4,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Telegram

G2 : 4.5/5 (20+ recensioni)

: 4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 6.200 recensioni)

Scegliere l'integrazione webhook giusta per la vostra azienda

I webhook sono strumenti indispensabili per lo scambio di dati in tempo reale e le automazioni. Dal miglioramento della comunicazione nelle collaborazioni di team alla semplificazione dei flussi di lavoro in sviluppo software il potenziale dei webhook è infinito.

Il modo migliore per capire quale sia l'integrazione di webhook più adatta a voi è quello di testarla (o, dovremmo dire, connetterla?). Scoprirete subito che ClickUp è molto più avanti degli altri.

Sfruttare le innovative funzionalità/funzione di ClickUp è fondamentale per ottenere connessioni senza soluzione di continuità tra le vostre app web. Oltre ad essere un sistema di software di database per piccole aziende si distingue come uno dei migliori software di database per piccole imprese strumenti di produttività con un intervallo versatile di funzioni e utilizzi.

