Le migliori alternative e concorrenti di Confluence nel 2026

La collaborazione in team non è più quella di cinque anni fa.

Oggi i team lavorano da remoto, sono distribuiti e si muovono più velocemente che mai. Hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice wiki statico: hanno bisogno di conoscenze interconnesse, ricercabili e in tempo reale che vivano all'interno dei loro flussi di lavoro. Sebbene Confluence sia stato a lungo il punto di riferimento per la documentazione, molti team stanno incontrando ostacoli a causa della sua complessità, delle funzionalità di collaborazione limitate e dell'esperienza a compartimenti stagni.

Abbiamo selezionato le migliori alternative a Confluence che vanno oltre i wiki tradizionali. Che tu stia cercando una documentazione basata sull'IA, una project management integrata o un'interfaccia utente più moderna, questo elenco fa al caso tuo.

Esploriamo le opzioni disponibili.

📊 Una ricerca dimostra che: il 60% dei dipendenti ritiene che la condivisione delle conoscenze nella propria organizzazione sia insufficiente, mentre il 63% delle organizzazioni cita la scarsa adozione da parte degli utenti come uno dei principali ostacoli all'esito positivo della gestione delle conoscenze. È essenziale costruire una cultura della condivisione.

Perché cercare un'alternativa a Confluence?

Man mano che la collaborazione diventa più dinamica e con una maggiore distribuzione, i team hanno bisogno di strumenti più veloci, più intuitivi e più facili da scalare. Ho riscontrato diversi problemi durante l'utilizzo di Confluence per il mio lavoro. Alcuni dei principali sono

Assistenza clienti lenta: Mi è capitato spesso di dover aspettare più a lungo del previsto per ricevere assistenza dal team del supporto clienti di Confluence. Questo è un problema quando serve un aiuto immediato per risolvere un problema urgente

Curva di apprendimento ripida: orientarsi tra le sue funzionalità/funzioni e comprenderne la terminologia è stata una vera sfida, soprattutto per i nuovi arrivati nel mio team. Confluence richiede un notevole investimento di tempo e lavoro richiesto per acquisire una padronanza completa della piattaforma

Funzione di ricerca lenta: trovare informazioni o risorse specifiche all'interno della mia area di lavoro spesso richiede più tempo del dovuto, il che interrompe il mio flusso di lavoro e ostacola l'efficienza

Gestione complessa delle autorizzazioni: è difficile capire chi può effettuare modifiche o contribuire a pagine specifiche o configurare le autorizzazioni in modo che siano in linea con le esigenze del mio team

Sfide legate allo sviluppo collaborativo dei contenuti: quando più persone effettuano delle modifiche allo stesso documento contemporaneamente, è difficile coordinare le modifiche, il che porta a conflitti tra le versioni

Tenendo conto di questi problemi ricorrenti, ho selezionato alcune alternative a Confluence che consentono una collaborazione senza intoppi, offrono un accesso rapido alle conoscenze e mantengono alta la produttività dei team.

Come abbiamo selezionato le migliori alternative a Confluence

Abbiamo testato, confrontato e selezionato gli strumenti in base alle reali esigenze dei team. Per creare questo elenco, abbiamo valutato decine di strumenti in base a fattori chiave quali:

Facilità d'uso: quanto è intuitiva l'interfaccia, soprattutto per i nuovi utenti e i team interfunzionali

Funzionalità di collaborazione: Modifica in tempo reale, commenti, assegnazione di attività e notifiche

Gestione delle conoscenze: in che misura lo strumento gestisce documenti, wiki, ricerca e controllo delle versioni

Integrazioni: compatibilità con strumenti di lavoro diffusi come Slack, Google Drive e Microsoft 365

Prezzi e scalabilità: se lo strumento è adatto ai piccoli team e può adattarsi alle aziende in crescita

Feedback dei clienti: Abbiamo analizzato le recensioni recenti su G2, Capterra e Trustpilot per capire cosa apprezzano gli utenti e cosa no.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le migliori alternative a Confluence in sintesi

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi ClickUp – Documenti + attività + IA in un unico posto – Ricerca connessa in tutto l'area di lavoro – Automazioni e dashboard Teams che desiderano gestire progetti e documenti in un unico strumento Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Notion – Editor basato su blocchi per documenti e database – Scrittura e riassunzione basate sull'IA – Collaborazione in tempo reale Teams di piccole e medie dimensioni che creano wiki interni flessibili Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $/utente/mese Google Drive – Modifica in tempo reale in Documenti, Fogli, Presentazioni – Ricerca intelligente e suggerimenti sui file – Sincronizzazione su più dispositivi Teams che utilizzano già Google Workspace Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 6 $/utente/mese (aree di lavoro) Nuclino – Interfaccia utente veloce ed essenziale con diverse visualizzazioni – Modifica collaborativa in tempo reale – Visualizzazione grafica e IA Sidekick Piccoli team remoti che necessitano di una documentazione veloce e strutturata Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese per utente SharePoint – Librerie di documenti con metadati e controllo delle versioni– Siti intranet con profonda integrazione con MS 365– Accesso basato su autorizzazioni Team aziendali che utilizzano l'ecosistema Microsoft I piani a pagamento partono da 5 $ al mese per utente; disponibili prezzi per le aziende Quip – Documenti + fogli di calcolo + chat in un unico spazio– Integrazione con Salesforce CRM– Collaborazione in tempo reale con modelli Teams che utilizzano principalmente Salesforce e necessitano di sincronizzazione tra documenti e CRM I piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente; i piani avanzati arrivano fino a 100 $ al mese Asana – Visualizzazioni Elenco, Bacheca, Calendario e Sequenza – Monitoraggio degli obiettivi e portfolio – Oltre 200 integrazioni Teams che gestiscono progetti strutturati con flussi di lavoro flessibili Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10,99 $/utente/mese Dropbox Paper – Modifica in tempo reale con contenuti multimediali– Elenchi di attività e commenti all'interno dei documenti– Modelli per riunioni e pianificazione Team creativi o di contenuti che necessitano di documenti semplici e ricchi di contenuti multimediali Gratis con Dropbox; le funzionalità dipendono dal piano Dropbox scelto Zoho Learn – Combinazione di knowledge base e LMS– Strumento per la creazione di corsi con quiz e analisi– Portali personalizzati e controlli di accesso Teams che necessitano di formazione + gestione interna delle conoscenze Piano Free disponibile; piani a pagamento (Express/Pro) con livelli di prezzo personalizzati Document360 – Editor Markdown + WYSIWYG – Strumenti di IA per la ricerca intelligente e le FAQ – Supporto per knowledge base pubbliche e private Teams che creano sia centri di assistenza pubblici che wiki interni I piani a pagamento partono da 149 $ al mese per progetto; prezzi personalizzati per Enterprise+.

Si prega di consultare il sito web dello strumento per i dettagli aggiornati sui prezzi. *

Le 10 migliori alternative a Confluence

1. ClickUp

Collabora con i membri del team in tempo reale utilizzando ClickUp Documenti

ClickUp, l'app per tutto ciò che riguarda il lavoro, sta ridefinendo il modo in cui i team collaborano, gestiscono le conoscenze e portano a termine il lavoro. Mentre Confluence è noto per le sue funzionalità di documentazione e wiki, ClickUp fa un passo avanti, combinando documenti, attività, project management, IA e automazione in un'unica piattaforma unificata.

Con ClickUp Docs, puoi creare documenti collaborativi e ben strutturati che coesistono con le tue attività, i tuoi progetti e i tuoi flussi di lavoro. Non dovrai più passare da Confluence per la documentazione ad altri strumenti per il project management: in ClickUp tutto è collegato.

A differenza di Confluence, che è principalmente un wiki, ClickUp integra la gestione delle conoscenze nel tuo flusso di lavoro quotidiano. Con Connected Search, puoi trovare istantaneamente qualsiasi documento, attività o commento nel tuo spazio di lavoro.

Le automazioni e i dashboard di ClickUp portano la collaborazione oltre la documentazione statica. Attiva azioni quando i documenti vengono aggiornati, le attività completate o vengono aggiunti commenti, tenendo tutti informati senza alcun lavoro richiesto. Crea dashboard per il monitoraggio degli aggiornamenti della documentazione, dei contributi del team o dello stato dei progetti, il tutto in tempo reale.

ClickUp Brain integra l'IA direttamente nella tua documentazione e nella gestione delle conoscenze. Genera istantaneamente riassunti di documenti lunghi o note delle riunioni. Chiedi a Brain di trovare risposte nei tuoi documenti, nelle attività o nei commenti: niente più ricerche infinite.

Ecco un esempio👇

Implementa gli agenti AI di ClickUp per automatizzare i processi ripetitivi, gestire le attività di documentazione di routine e far emergere in modo proattivo le conoscenze importanti, consentendo al tuo team di concentrarsi sul lavoro ad alto impatto.

⭐️ Bonus: Con ClickUp Brain, puoi accedere a diversi modelli di IA, tra cui Claude e ChatGPT, per svolgere il tuo lavoro in modo più veloce e flessibile.

Scopri la potenza degli agenti ClickUp AI👇

Dimensione del team: da piccoli team a team di livello aziendaleA chi è adatto ClickUp? Usalo quando:

Sei stanco di destreggiarti separatamente tra Confluence, fogli di calcolo e strumenti di gestione dei progetti

Desideri gestire documenti, attività, progetti e conoscenze in un'unica piattaforma

Il tuo team ha bisogno di flussi di lavoro basati sull'IA e di una connessione di collaborazione

⚙️ Funzionalità

Aggiungi tabelle, immagini, blocchi di codice e persino attività, dashboard o viste direttamente nei tuoi documenti per creare knowledge base ricche di contesto

Organizza i documenti in cartelle, spazi e elenchi annidati, rispecchiando la struttura del tuo team e rendendo le informazioni facili da trovare.

Controlla chi può visualizzare, modificare o commentare i documenti: condividili con il tuo team, con gli ospiti o con l'intera azienda.

Salva i documenti che usi spesso come modelli e accedi rapidamente

Integra ClickUp con oltre 1000 app di terze parti, tra cui HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub e altre ancora

✅ Vantaggi

Collega perfettamente i documenti con attività, scadenze e flussi di lavoro

L'IA integrata rende la creazione e il recupero delle conoscenze più veloci e intelligenti

Un recensore di G2 afferma:

“ClickUp sostituisce diverse app con un unico potente spazio di lavoro… Documenti, attività e IA in un unico strumento: è una vera rivoluzione.”

“ClickUp sostituisce diverse app con un unico potente spazio di lavoro… Documenti, attività e IA in un unico strumento: è una vera rivoluzione.”

I nuovi utenti potrebbero sentirsi sopraffatti dall'ampia gamma di funzionalità/funzioni

Alcune funzionalità avanzate di IA sono disponibili solo nei piani a pagamento

Un recensore di G2 afferma:

“All’inizio c’è un po’ di curva di apprendimento, ma una volta capito il funzionamento, trasforma davvero il nostro modo di lavorare.”

“All’inizio c’è un po’ di curva di apprendimento, ma una volta capito il funzionamento, trasforma davvero il nostro modo di lavorare.”

🔌 Integrazioni

Si integra con: Slack, Google Workspace, Microsoft Teams, GitHub, Zoom, Dropbox, OneDrive e altri ancora

Prezzi

Valutazioni G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Consiglio ClickUp?

Assolutamente sì: ClickUp non è solo un'alternativa a Confluence, è un ambiente di lavoro completo. Avrai a disposizione potenti strumenti di documentazione, oltre a project management, IA, automazione e reportistica, tutto in un unico posto. È pensato per i team che desiderano meno strumenti, una collaborazione più veloce e flussi di lavoro più intelligenti.

💡 Suggerimento da esperto: Creare e gestire un wiki può essere un progetto che richiede molto tempo, ma non deve necessariamente essere così! Il modello Wiki di ClickUp ti aiuta a semplificare il processo di organizzazione, selezione e condivisione delle informazioni essenziali all'interno della tua organizzazione.

2. Notion

via Notion

Notion è uno spazio di lavoro versatile e completo che combina la creazione di note, wiki, database e una project management semplificata. Il suo editor basato su blocchi rende facile combinare testo, contenuti multimediali, tabelle e file incorporati, il tutto in un'unica area di lavoro.

Il punto di forza di Notion risiede nella sua flessibilità: i team possono creare qualsiasi cosa, dalle basi di conoscenza interne e dagli appunti delle riunioni ai tracker dei clienti e ai calendari editoriali. Grazie alle crescenti capacità di IA, sta diventando sempre più intelligente anche nella creazione di contenuti, nel supporto alla ricerca e nella riassunzione dei documenti.

Dimensione del team: team di piccole e medie dimensioniA chi non è adatto Notion? Usalo quando:

Desideri un’area di lavoro pulita, intuitiva e facile da personalizzare

Il tuo team ha bisogno di documenti, elenchi di attività e database flessibili in un unico posto

Stai cercando di creare rapidamente wiki interni o contenuti strutturati senza complessità tecniche

Modifica basata su blocchi: trascina e rilascia testo, immagini, tabelle, ecc.

Database con visualizzazioni multiple (tabella, elenco, galleria, kanban, Calendario)

Collaborazione in tempo reale con commenti e menzioni in linea

Notion IA (disponibile nei piani superiori) per la generazione di contenuti, i riassunti delle riunioni, le domande e risposte e i suggerimenti contestuali

Decine di modelli integrati per wiki, roadmap, CRM e altro ancora

Facili da usare e altamente flessibili : configurazione rapida, nessuna formazione richiesta

Strumento all-in-one: sostituisci più app con pagine, attività, database e IA in un unico spazio di lavoro

Un recensore di G2 afferma : “La flessibilità di Notion non ha eguali… Posso creare documenti, tabelle e persino mini CRM senza scrivere una riga di codice.”

Un recensore di G2 afferma :

“La flessibilità di Notion non ha eguali… Posso creare documenti, tabelle e persino mini CRM senza scrivere una riga di codice.”

Autorizzazioni limitate per le organizzazioni più grandi : il controllo degli accessi diventa complicato man mano che i team crescono

Lacune nelle funzionalità e cali di prestazioni: gli utenti segnalano funzionalità mancanti, lentezza dell'app e occasionali difficoltà con il drag-and-drop o i pulsanti per attivare/disattivare

Un recensore di G2 afferma : “Notion è ottimo per i piccoli team, ma quando si cresce, la gestione delle autorizzazioni diventa complicata.”

Un recensore di G2 afferma :

“Notion è ottimo per i piccoli team, ma quando si cresce, la gestione delle autorizzazioni diventa complicata.”

Free

In più: 10 $/utente/mese (abbonamento annuale); 12 $/mese con fatturazione mensile

Aziendale: 20 $/utente/mese (abbonamento annuale); 24 $/mese con fatturazione mensile

Enterprise: Prezzi personalizzati

Notion IA è incluso nei piani Business ed Enterprise; gli utenti della versione gratuita e Plus hanno diritto a una versione di prova una tantum di 20 risposte

G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2500 recensioni)

🤔 Consiglio Notion?

Sì, se sei un team di piccole o medie dimensioni che desidera un hub pulito e personalizzabile per documenti, note e semplici database. Notion ti consente di sostituire diversi strumenti con un unico elegante spazio di lavoro, senza una formazione complessa. Ma se il tuo team richiede autorizzazioni di livello aziendale, una profonda integrazione con gli ecosistemi SaaS o prestazioni solide come una roccia, probabilmente lo supererai.

📮 ClickUp Insight: Il 46% dei knowledge worker si affida a un mix di chat, note, strumenti di project management e documentazione di team solo per tenere traccia del proprio lavoro. Per loro, il lavoro è disperso su piattaforme scollegate tra loro, rendendo più difficile mantenere l'organizzazione. In quanto app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutto. Con funzionalità come ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat e ClickUp Brain, tutto il tuo lavoro è centralizzato in un unico posto, ricercabile e perfettamente connesso. Dì addio al sovraccarico di strumenti e dai il benvenuto a una produttività senza sforzo.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Notion

3. Google Drive

tramite Google Drive

Google Drive è una piattaforma di spazio di archiviazione e collaborazione basata su cloud che fa parte della suite Google Workspace. Consente ai team di archiviare, condividere e collaborare sui file in tempo reale utilizzando Docs, Sheets, Slides e altro ancora. La sua potente funzione di ricerca, la cronologia delle versioni e la sincronizzazione perfetta tra i dispositivi lo rendono uno spazio di lavoro affidabile sia per i singoli che per i team.

Grazie alla profonda integrazione con Gmail, Calendar, Meet e altre app di Google, Google Drive è l'ideale per i team che desiderano avere tutto in un unico ecosistema.

Dimensione del team: da piccoli team a team di livello aziendaleA chi è adatto Google Drive? Usalo quando:

Hai bisogno di uno spazio di archiviazione cloud affidabile con opzioni di condivisione flessibili

Il tuo team desidera collaborare in tempo reale su documenti, fogli di calcolo e presentazioni

Utilizzi già Gmail o altre app di Google Workspace

Co-modifica in tempo reale nei documenti Google, nei Fogli Google e nelle Presentazioni

Suggerimenti di ricerca intelligenti basati sull'IA

Cronologia delle versioni e salvataggio automatico su tutti i file

Condivisione sicura dei file con autorizzazioni basate sui ruoli

Accesso offline e sincronizzazione su più dispositivi

Stretta integrazione con Gmail, Calendario e app di terze parti

Ottime funzionalità di collaborazione con modifica in tempo reale

Perfetta integrazione con gli strumenti di Google Workspace per le aree di lavoro

Un recensore di G2 afferma:

“Le funzionalità di collaborazione senza soluzione di continuità di Google Workspace — modifica in tempo reale, facile condivisione dei file e strumenti di comunicazione integrati — aumentano la produttività e il lavoro di squadra.”

“Le funzionalità di collaborazione senza soluzione di continuità di Google Workspace — modifica in tempo reale, facile condivisione dei file e strumenti di comunicazione integrati — aumentano la produttività e il lavoro di squadra.”

La modalità offline ha un limite e è a volte inaffidabile

L'organizzazione dei file può diventare caotica con le unità di condivisione e le autorizzazioni

Un recensore di G2 afferma:

“Uno svantaggio è la funzionalità offline limitata… la formattazione complessa o le funzionalità avanzate in Docs e Sheets non sempre corrispondono a quelle di Microsoft Office.”

“Uno svantaggio è il limite della funzionalità offline… la formattazione complessa o le funzionalità avanzate in Docs e Sheets non sempre corrispondono a quelle di Microsoft Office.”

Gratis: 15 GB per utente

Google One (utenti individuali): 100 GB: 1,99 $/mese 2 TB: 9,99 $/mese

100 GB: 1,99 $ al mese

2 TB: 9,99 $ al mese

Google Workspace (aziendale): Business Starter: 6 $/utente/mese Business Standard: 12 $/utente/mese Business Plus: 18 $/utente/mese Enterprise: prezzi personalizzati

Business Starter: 6 $/utente/mese

Business Standard: 12 $/utente/mese

Business Plus: 18 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

100 GB: 1,99 $ al mese

2 TB: 9,99 $ al mese

Business Starter: 6 $/utente/mese

Business Standard: 12 $/utente/mese

Business Plus: 18 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

G2: 4,7/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

🤔 Consiglio Google Drive?

Sì, se utilizzi già Google Workspace o hai bisogno di uno strumento semplice e scalabile per la collaborazione in tempo reale e lo spazio di archiviazione dei file. È particolarmente utile per i team ibridi che hanno bisogno di rimanere in contatto tramite documenti condivisi e dati sincronizzati. Tieni presente, però, che le sue funzionalità offline e la formattazione avanzata potrebbero non essere sufficienti per alcuni utenti esperti.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Google Drive

4. Nuclino

via Nuclino

Nuclino è uno spazio di lavoro unificato progettato per una gestione delle conoscenze veloce e senza distrazioni e per una collaborazione snella. Grazie a un'interfaccia pulita, alla modifica in tempo reale e alle diverse visualizzazioni (elenco, bacheca, tabella e grafico), riunisce documenti, wiki, lavagne online e progetti in un unico posto. Funzionalità come la ricerca istantanea e l'IA Sidekick ne aumentano la velocità e l'usabilità, rendendolo ideale per i team che desiderano chiarezza senza complessità.

Dimensione del team: team di piccole e medie dimensioniA chi è adatto Nuclino? Usalo quando:

Desideri un'area di lavoro veloce e intuitiva, pronta all'uso

Il tuo team fa ampio ricorso alla ricerca e all'accesso rapido ai documenti

Hai bisogno di documentazione flessibile, monitoraggio leggero delle attività e immagini integrate

Modifica in tempo reale dei documenti con commenti in linea

Diverse visualizzazioni dei contenuti: elenco, bacheca, tabella e grafico

Area di lavoro integrata per lavagne bianche e diagrammi

Ricerca ultraveloce e navigazione tramite tasti di scelta rapida

IA Sidekick per la generazione di contenuti, domande e risposte e creazione di immagini

Cronologia delle versioni, registro di controllo e controlli granulari delle autorizzazioni

Integrazioni con Slack, Google Drive, GitHub e altro ancora

Un'esperienza di modifica incredibilmente veloce e fluida

Interfaccia utente pulita che riduce l'ingombro e punta sulla produttività

Un recensore di G2 afferma:

“Nuclino offre il giusto equilibrio tra semplicità e solidità”

“Nuclino offre il giusto equilibrio tra semplicità e solidità”

Funzionalità limitate di reportistica e project management avanzato

Alcuni utenti ritengono che le opzioni di integrazione siano limitate rispetto alla concorrenza

Un recensore di G2 afferma:

“La mia principale critica nei confronti di Nuclino è la mancanza di trasparenza riguardo alla sua struttura dei prezzi.”

“La mia principale critica nei confronti di Nuclino è la mancanza di trasparenza riguardo alla sua struttura dei prezzi.”

Gratis: fino a 50 elementi, 2 GB di spazio di archiviazione, canvas con limite

Starter: 6 $/utente/mese (fatturazione annuale)

Business: 10 $/utente/mese (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

🤔 Consiglio Nuclino?

Sì, Nuclino è eccellente per i team di piccole e medie dimensioni alla ricerca di un hub pulito, veloce e intuitivo per la documentazione, il monitoraggio leggero dei progetti e la collaborazione visiva. È semplice da usare, ben integrato e ideale per i team remoti o ibridi. Tuttavia, se i tuoi flussi di lavoro richiedono reportistica avanzata, elevata configurabilità o integrazioni complesse, potresti trovare altrove qualcosa di più robusto.

📚 Leggi anche: Alternative e concorrenti di Nuclino

5. SharePoint

tramite SharePoint

SharePoint è la piattaforma di livello aziendale di Microsoft per intranet, librerie di documenti, siti di team e gestione sicura dei contenuti. Consente alle organizzazioni di creare portali web interni, collaborare sui file e automatizzare i processi aziendali con strumenti come Power Automate e Power Apps. SharePoint offre inoltre potenti funzionalità di ricerca, controllo delle versioni e una stretta integrazione con OneDrive, Teams e l'ecosistema più ampio di Microsoft 365.

Dimensione del team: da medie imprese a grandi aziendeA chi è adatto SharePoint? Usalo quando:

Hai bisogno di una intranet centralizzata o di un hub di contenuti per un ampio organico

Il tuo team fa affidamento su librerie di documenti strutturate, controllo delle versioni e metadati

Utilizzi Microsoft 365 e desideri una perfetta integrazione con Teams, le app di Office e Power Platform

Siti di team e comunicazione per portali interni

Librerie di documenti con cronologia delle versioni, metadati e co-authoring

Controlli granulari delle autorizzazioni a livello di sito, libreria ed elemento

Funzione di ricerca integrata per trovare persone, file e portali in tutta l'organizzazione

Strumenti di personalizzazione: web part, design del sito, Power Apps, Power Automate

Integrazione con OneDrive, Teams, Outlook e Power Platform

Adatto alle aziende: governance rigorosa, conformità, gestione delle autorizzazioni

Profonda integrazione con gli strumenti e i servizi di Microsoft 365

Un recensore di G2 afferma :

“SharePoint ci offre la struttura e la sicurezza di cui abbiamo bisogno per gestire i documenti in tutta la nostra organizzazione.”

“SharePoint ci offre la struttura e la sicurezza di cui abbiamo bisogno per gestire i documenti in tutta la nostra organizzazione.”

L'interfaccia e la configurazione possono risultare complesse e scoraggianti per gli utenti non esperti di tecnologia

Eccessivo per piccoli team o casi d'uso semplici

Un recensore di G2 afferma :

“Iniziare a usare SharePoint è stato scoraggiante: l'interfaccia e la terminologia sembravano obsolete e poco intuitive.”

“Iniziare a usare SharePoint è stato scoraggiante: l'interfaccia e la terminologia sembravano obsolete e poco intuitive.”

Piano SharePoint 1: 5 $/utente/mese (versione standalone, fatturazione annuale)

Piano SharePoint 2: 10 $/utente/mese (versione autonoma)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/utente/mese

Microsoft 365 Enterprise E3/E5: include SharePoint + suite M365 completa (prezzo personalizzato)

G2: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)

🤔 Consiglio SharePoint?

Sì, per le organizzazioni di medie e grandi dimensioni alla ricerca di un hub sicuro e integrato per contenuti, documenti ed esperienze intranet. I suoi punti di forza risiedono nella conformità, nell'organizzazione basata sui metadati e nella potente funzione di ricerca. Tuttavia, per i team più piccoli o per chi è alla ricerca di strumenti di collaborazione più semplici, SharePoint potrebbe risultare troppo pesante o complesso da adottare.

📚 Leggi anche: Alternative a SharePoint

6. Quip

tramite Quip

Quip è una suite di produttività collaborativa di Salesforce che riunisce documenti, fogli di calcolo, chat e dati Salesforce in tempo reale in un unico spazio di lavoro unificato. È pensata su misura per i team moderni, specialmente quelli che utilizzano Salesforce, e offre modifiche in tempo reale, chat integrata e un solido supporto mobile. Quip aiuta i team a semplificare i flussi di lavoro, condividere conoscenze e rimanere sincronizzati su documenti chiave come piani di account o specifiche di progetto.

Dimensione del team: da piccoli team a team di livello aziendaleA chi è adatto Quip? Usalo quando:

Hai bisogno di collaborazione in tempo reale su documenti, fogli di calcolo e chat

Vuoi integrare i dati CRM in tempo reale da Salesforce nei tuoi contenuti

Preferisci un unico strumento per note, tabelle, conversazioni e modelli

Modifica collaborativa in tempo reale di documenti e fogli di calcolo

Chat live e messaggistica di gruppo integrate nei documenti

Integrazione con Salesforce con sincronizzazione bidirezionale e incorporamento dei dati CRM

Modelli per piani contabili, piani di chiusura, briefing esecutivi

Accesso offline tramite app desktop e mobili

Sicurezza di livello aziendale (SSO, crittografia, controlli per gli amministratori)

Ottimo per la collaborazione in tempo reale con chat e modifica nello stesso posto

La stretta integrazione con Salesforce consente ai team di lavorare direttamente sui documenti nel contesto del CRM

Un recensore di G2 afferma:

“Quip semplifica la collaborazione sui documenti grazie alla modifica in tempo reale, all'integrazione della chat e a un'interfaccia intuitiva: perfetto per i team che cercano produttività e organizzazione.”

“Quip semplifica la collaborazione sui documenti grazie alla modifica in tempo reale, all'integrazione della chat e a un'interfaccia intuitiva: perfetto per i team che cercano produttività e organizzazione.”

La funzione offline può essere inaffidabile a volte

Le funzionalità di formattazione e di foglio di calcolo sono meno avanzate rispetto ad alcuni concorrenti

Un recensore di G2 afferma:

“Un aspetto negativo… è il limite della funzionalità offline… la formattazione complessa o le funzionalità avanzate in Docs e Sheets non sempre corrispondono a quelle di Microsoft Office.”

“Un aspetto negativo… è il limite della funzionalità offline… la formattazione complessa o le funzionalità avanzate in Docs e Sheets non sempre corrispondono a quelle di Microsoft Office.”

Starter: 10 $/utente/mese (fatturazione annuale); 12 $ con fatturazione mensile

In più: 25 $/utente/mese (include SSO, API)

Advanced: 100 $/utente/mese (integrato con Salesforce, dati CRM in tempo reale)

Aziende: Prezzi personalizzati

G2: 4,2/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

🤔 Consiglio Quip?

Sì, se utilizzi Salesforce e desideri uno strumento unificato per documenti, fogli di calcolo e chat che rimanga strettamente integrato con il tuo CRM. Quip è l'ideale per i team che creano piani di account o documenti relativi alle trattative direttamente all'interno di Salesforce. Tuttavia, se hai bisogno di un supporto offline più solido, di funzionalità di formattazione avanzate o di una maggiore potenza per i fogli di calcolo, potrebbero esserci opzioni migliori.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Quip

7. Asana – Ideale per l'organizzazione di documenti e attività

via Asana

Asana è una piattaforma di gestione del lavoro e dei progetti che consente ai team di pianificare, monitorare e gestire il lavoro in modo efficiente. Grazie a visualizzazioni flessibili (elenco, bacheca, calendario, Sequenza), collaborazione in tempo reale, monitoraggio degli obiettivi e funzionalità basate sull'IA, si adatta a un'ampia gamma di casi d'uso. Scelta da oltre 100.000 organizzazioni, Asana mette in contatto i team di diversi reparti garantendo al contempo che il lavoro rimanga allineato e visibile.

Dimensione del team: da piccoli team a team di livello aziendaleA chi è adatto Asana? Usalo quando:

Hai bisogno di viste di progetto versatili, dipendenze tra le attività e gestione del carico di lavoro

Il tuo team lavora da remoto o è distribuito e ha bisogno di trasparenza sul lavoro di tutti

Vuoi collegare il lavoro agli obiettivi (“Portfolios”) e affidarti all’automazione

Diverse visualizzazioni dei progetti: elenco, bacheca, calendario, Sequenza, carico di lavoro

Dipendenze delle attività e attività cardine

Obiettivi, portfolio, dashboard e reportistica

Strumenti di IA per suggerimenti sul flusso di lavoro e automazione

Moduli, regole, modelli

Oltre 200 integrazioni, tra cui Slack, Google Workspace e Microsoft 365

Sicurezza dell'azienda: SSO, controlli degli amministratori, registri di audit

Le visualizzazioni flessibili e la gestione delle attività aiutano i team a rimanere organizzati

La piattaforma è intuitiva e si adatta bene sia ai piccoli team che alle grandi organizzazioni

Un recensore di G2 afferma:

“In qualità di Project Manager… Asana si distingue come uno degli strumenti più intuitivi ed efficaci con cui abbia mai lavorato. … Posso visualizzare i flussi di lavoro, assegnare attività e effettuare il monitoraggio dello stato dei progetti.”

“In qualità di Project Manager… Asana si distingue come uno degli strumenti più intuitivi ed efficaci con cui abbia mai lavorato. … Posso visualizzare i flussi di lavoro, assegnare attività e effettuare il monitoraggio dello stato dei progetti.”

Alcuni utenti fanno menzione del fatto che i prezzi sono poco chiari a causa dei requisiti minimi di postazioni

Funzionalità e reportistica avanzate richiedono piani di livello superiore

Un recensore di G2 afferma:

“Ho contattato il supporto… mi hanno passato da un operatore all’altro… Nessun rimborso. Solo un link alle loro ‘condizioni di sottoscrizione’.”

“Ho contattato l’assistenza… mi hanno passato da un operatore all’altro… Nessun rimborso. Solo un link alle loro ‘condizioni di sottoscrizione’.”

Gratis: fino a 10 utenti

Starter: 10,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) o 13,49 $/mese

Advanced: 24,99 $/utente/mese (fatturato annualmente) o 30,49 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

🤔 Consiglio Asana?

Sì, Asana è un'ottima scelta se il tuo team ha bisogno di struttura, chiarezza visiva e un'ampia gamma di visualizzazioni per gestire attività e progetti. Gestisce tutto, dai flussi di lavoro semplici a quelli complessi, si integra bene e si adatta alle dimensioni della tua organizzazione. Basta prestare attenzione alle regole di assegnazione delle postazioni e ai livelli dei piani: la mancanza di trasparenza sui prezzi a volte può essere un punto dolente.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative ad Asana

8. Dropbox Paper – Ideale per l'incorporamento di contenuti multimediali

tramite Dropbox Paper

Dropbox Paper è un editor di documenti collaborativo di Dropbox che combina contenuti multimediali, gestione delle attività e collaborazione in tempo reale in uno spazio di lavoro pulito e minimalista. I team possono incorporare immagini, video, frammenti di codice e altro ancora, mentre commenti, elenchi di cose da fare e @menzioni mantengono i progetti organizzati. Paper si integra perfettamente con l'archiviazione di Dropbox, Slack, Zoom e altri strumenti, rendendolo un potente hub per la creazione di contenuti e i cicli di feedback.

Dimensione del team: team di piccole e medie dimensioniA chi è adatto Dropbox Paper? Usalo quando:

Desideri un editor di documenti gratis privo di distrazioni che supporti contenuti misti

Il tuo team ha bisogno di contenuti multimediali integrati e di poter aggiungere facilmente annotazioni ai documenti

Preferisci che l'assegnazione delle attività e il feedback avvengano direttamente all'interno del documento stesso

Supporto multimediale avanzato: incorpora video, audio, codice, PDF e immagini

Collaborazione in tempo reale con cronologia visibile e attribuzione degli utenti

Assegna attività, effettuate menzioni dei colleghi e lasciate commenti all'interno dei documenti

Modelli per programmi, piani di progetto e brief creativi

Cronologia delle versioni con monitoraggio chiaro della paternità

Integrazioni con Dropbox, Slack, Zoom e Google Drive

Interfaccia minimale che mantiene l'attenzione sui contenuti e sulla collaborazione

Offre un supporto efficace per diversi tipi di file multimediali e per la gestione delle attività all'interno dei documenti

Un recensore di G2 afferma :

“Dropbox Paper ha un'interfaccia utente molto pulita e minimalista… ti permette di organizzare appunti delle riunioni, piani di progetto, elenchi di cose da fare…”

“Dropbox Paper ha un'interfaccia utente molto pulita e minimalista… ti permette di organizzare appunti delle riunioni, piani di progetto, elenchi di cose da fare…”

Formattazione limitata rispetto a programmi di videoscrittura completi come Docs o Word

L'app desktop è ancora in versione beta e sembra meno rifinita rispetto alla versione web

Un recensore di G2 afferma :

“Rispetto ad altri, Dropbox Paper sembra uno strumento ‘leggero’… privo di funzionalità di formattazione e di rifiniture nell’app.”

“Rispetto ad altri, Dropbox Paper sembra uno strumento ‘leggero’… privo di funzionalità di formattazione e di rifiniture nell’app.”

Gratis: incluso in qualsiasi account Dropbox (compreso quello Basic)

Spazio di archiviazione e funzionalità aggiuntive in linea con i livelli dei piani Dropbox (ad es. Plus, Standard, Advanced, Enterprise)

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

🤔 Consiglio Dropbox Paper?

Sì, se il tuo team apprezza un editor di documenti minimalista e ricco di contenuti multimediali con gestione delle attività integrata e facile collaborazione. È ottimo per sessioni creative, appunti di riunioni e documentazione di progetto leggera. Ma se il tuo team ha bisogno di formattazione complessa, supporto offline o un editor desktop pronto per la produzione, Dropbox Paper è più adatto come complemento, piuttosto che come sostituto completo, di strumenti di elaborazione testi più robusti.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Dropbox Paper

9. Zoho Learn (precedentemente Zoho Wiki)

tramite Zoho Learn

Zoho Learn è una piattaforma all-in-one per la gestione delle conoscenze e la formazione, progettata per la documentazione centralizzata e la formazione strutturata. Consente ai team di creare spazi, manuali, corsi e quiz, oltre alla reportistica dettagliata, il tutto in un unico posto. Grazie alla creazione intuitiva dei corsi, ai portali personalizzabili, alla cronologia delle versioni e alle integrazioni con il marketplace, Zoho Learn è ideale sia per l'onboarding interno che per la formazione esterna.

Dimensione del team: team di piccole e medie dimensioniA chi è adatto Zoho Learn? Usalo quando:

Hai bisogno di una combinazione tra knowledge base e LMS in un'unica piattaforma

Il tuo team crea regolarmente corsi, valutazioni e tutorial strutturati

Gestisci utenti esterni (clienti, partner) che necessitano di un accesso sicuro

Editor collaborativo in tempo reale per articoli e manuali

Strumento per la creazione di corsi con quiz, timer, contenuti a rilascio graduale e certificazione

Spazi e gerarchia per una documentazione organizzata

Cronologia delle versioni, accesso basato sui ruoli e registri di controllo

Portali configurabili per un pubblico interno ed esterno

Dashboard di analisi con reportistica sui corsi e sugli studenti

Integrazioni tra Zoho Suite e strumenti di terze parti

Interfaccia intuitiva che semplifica l'onboarding e la creazione dei corsi

Combina la gestione delle conoscenze e l'LMS per la formazione interna ed esterna

Un recensore di G2 afferma:

“Interfaccia facile da usare e che completa tutte le esigenze di apprendimento.”

“Interfaccia facile da usare e che completa tutte le esigenze di apprendimento.”

Gli strumenti di reportistica sono basilari e non altamente personalizzabili

Funzionalità limitate per i quiz, ad esempio: nessuna sorveglianza tramite browser o duplicazione delle domande

Un recensore di G2 afferma:

“Un limite è l'assenza di una funzionalità che consenta di duplicare le domande nei quiz…”

“Un limite è l'assenza di una funzionalità che consenta di duplicare le domande nei quiz…”

Gratis: fino a 5 utenti, 3 spazi, 5 manuali/corsi, 1 GB di spazio di archiviazione

Express: $X/utente/mese (minimo 5 utenti)—10 spazi, 50 manuali, 25 corsi, condivisione protetta da password

Professional: $X/utente/mese (minimo 5 utenti) — spazi/manuali/corsi illimitati, quiz, modelli, portali

Azienda: Prezzi personalizzati per esigenze avanzate

(Il prezzo esatto per utente dei piani Express e Professional dipende dal numero di utenti)

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

🤔 Consiglio Zoho Learn?

Sì, per team di piccole e medie dimensioni che necessitano sia di una knowledge base centralizzata che di una formazione strutturata. È perfetto per le aziende che formano dipendenti, partner o clienti senza ricorrere a piattaforme LMS separate. Sebbene le sue opzioni di reportistica e quiz non siano avanzate, la sua facilità d'uso e le sue funzionalità combinate lo rendono un valido concorrente.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Zoho Learn

10. Document360

tramite Document360

📝 Breve descrizione

Document360 è una piattaforma di knowledge base pulita e basata sull'IA, progettata per creare e gestire la documentazione sia interna che esterna. Offre un editor Markdown/WYSIWYG, controllo delle versioni, portali personalizzabili e strumenti di IA come "Ask Eddy" per le FAQ generate automaticamente e la ricerca intelligente. Con il supporto per l'analisi dei dati, la gestione delle autorizzazioni, la localizzazione e la perfetta integrazione con gli strumenti di helpdesk, Document360 è pensato su misura per i team moderni che necessitano di chiarezza, conformità e self-service.

🎯 Ideale per

Dimensione del team: da piccoli team a team di livello aziendaleA chi è adatto Document360? Usalo quando:

Hai bisogno di centri di assistenza pubblici ben curati e di knowledge center interni sicuri

Il tuo team fa affidamento su controllo delle versioni, flussi di lavoro e processi di approvazione

Desideri un'assistenza basata sull'IA (ricerca, FAQ, creazione di contenuti) integrata nei tuoi documenti

⚙️ Funzionalità

Doppia modalità di modifica: Markdown e WYSIWYG

Cronologia delle versioni, ripristino delle revisioni e flussi di lavoro di approvazione

Assistente IA (“Ask Eddy”) per la generazione di contenuti, riepiloghi/riassunti e risposte di ricerca intelligenti

Analisi delle visualizzazioni di pagina, delle tendenze di ricerca e del comportamento dei lettori

Supporto multilingue e localizzazione

Personalizzazione del marchio personalizzato, CSS e controllo del dominio

Integrazioni con Slack, Zendesk, GitHub e webhook

Ruoli utenti granulari, registri di audit, SSO, conformità SOC 2

✅ Vantaggi

Facile da configurare, interfaccia intuitiva e rapida integrazione con i flussi di lavoro esistenti

Prezzi accessibili con funzionalità complete per la gestione self-service e dei portali

Un recensore di G2 afferma:

“Molto facile da integrare… la grafica e l'interfaccia utente sono molto curate… non troppo costoso.”

“Molto facile da integrare… la grafica e l'interfaccia utente sono molto curate… non troppo costoso.”

⚠️ Contro

Alcuni utenti segnalano ritardi nell'introduzione di nuove funzionalità/funzioni o nella gestione delle richieste di supporto

La personalizzazione, in particolare il layout degli articoli, può sembrare limitata rispetto alle piattaforme CMS complete

Un recensore di G2 afferma:

“Ci vuole molto tempo per implementare nuove funzionalità/funzioni… non tutte le funzionalità/funzioni che utilizzavamo in MS Word sono disponibili.”

“Ci vuole molto tempo per implementare nuove funzionalità/funzioni… non tutte le funzionalità/funzioni che utilizzavamo in MS Word sono disponibili.”

💰 Prezzi

Professional: ~149 $ al mese per progetto

Business: ~299 $ al mese per progetto

Enterprise: ~499 $/mese per progetto

Enterprise+: Prezzo personalizzato (infrastruttura dedicata)

Programma per startup: 6 mesi gratuiti dei piani Business/Enterprise per le aziende idonee

Il prezzo include articoli, account utente, integrazioni e funzionalità di IA illimitate in base al livello.

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

🤔 Consiglio Document360?

Sì, se stai cercando una piattaforma moderna, sicura e ricca di funzionalità per creare basi di conoscenza sia pubbliche che interne. Gli strumenti di IA, le analisi e l'interfaccia intuitiva di Document360 lo rendono ideale per team di medie e grandi dimensioni che gestiscono documentazione strutturata e processi di supporto. I team più piccoli potrebbero trovare il prezzo leggermente elevato, ma data la sua completezza, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Document360

🏁 Verdetto finale

Se il tuo team ha superato i limiti di Confluence, o se stai semplicemente cercando un'alternativa più moderna, flessibile e intuitiva, le opzioni non mancano. Che tu abbia bisogno di una migliore collaborazione in tempo reale, di una ricerca più veloce, di integrazioni più strette o di un'IA integrata, gli strumenti in questo elenco offrono qualcosa che Confluence non ha.

Da piattaforme incentrate sulla documentazione come Document360 e Nuclino a aree di lavoro più collaborative come Notion e Google Drive, potrai trovare la soluzione più adatta in base ai tuoi flussi di lavoro e alla struttura del tuo team.

E se stai cercando una soluzione davvero unificata per documenti, project management, lavagne online e attività basate sull'IA, tutto in un unico posto, vale davvero la pena dare un'occhiata a ClickUp.

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