13 Migliori alternative a Google Drive

Google Drive è stata una delle soluzioni di archiviazione cloud più utilizzate per miliardi di persone in tutto il mondo ed è facile capire perché.

La sua interfaccia user-friendly e la perfetta integrazione con le aree di lavoro di Google, come Documenti Google, Foto Google e Fogli Google, forniscono agli utenti potenti strumenti di collaborazione, gestione dei documenti e condivisione senza sforzo. ✨

Come persona che si affida a Google Drive da anni, apprezzo la sua capacità di gestire il flusso di lavoro e di migliorare il lavoro di squadra. Tuttavia, dopo aver provato varie alternative, ho trovato opzioni che eguagliano e spesso superano le capacità di Google Drive.

Disegnando Google sulla base delle mie esperienze personali e delle intuizioni del mio team di ClickUp, ho stilato un elenco di alternative a Google Drive di altissimo livello. Queste opzioni sono in grado di soddisfare le vostre esigenze aziendali offrendovi maggior sicurezza e valore

In questo post esploreremo in dettaglio questi servizi di archiviazione cloud sicuri, evidenziando le loro funzionalità/funzioni uniche, le strutture dei prezzi e il modo in cui possono migliorare il processo di condivisione dei file.

Iniziamo! 💡

Cosa cercare in un'alternativa a Google Drive?

La scelta di un'alternativa a Google Drive va oltre la semplice ricerca. Ecco cosa cercare per assicurarsi di scegliere una soluzione di archiviazione cloud sicura che soddisfi le vostre esigenze:

Capacità di archiviazione: Assicuratevi che lo strumento offra uno spazio di archiviazione cloud sufficiente per le vostre esigenze attuali e future. Se gestite file di grandi dimensioni, cercate soluzioni con uno spazio di archiviazione generoso o illimitato

Assicuratevi che lo strumento offra uno spazio di archiviazione cloud sufficiente per le vostre esigenze attuali e future. Se gestite file di grandi dimensioni, cercate soluzioni con uno spazio di archiviazione generoso o illimitato Funzionalità/funzione di sicurezza: Scegliete servizi di archiviazione cloud che offrano solide misure di sicurezza, tra cui la crittografia e l'autenticazione a due fattori. Queste funzionalità/funzione proteggono i vostri file e mettono in sicurezza i dati da accessi non autorizzati

Scegliete servizi di archiviazione cloud che offrano solide misure di sicurezza, tra cui la crittografia e l'autenticazione a due fattori. Queste funzionalità/funzione proteggono i vostri file e mettono in sicurezza i dati da accessi non autorizzati Opzioni di archiviazione: Iniziare con un piano gratuito, se disponibile, per testare le capacità del servizio prima di impegnarsi in un piano a pagamento

Iniziare con un piano gratuito, se disponibile, per testare le capacità del servizio prima di impegnarsi in un piano a pagamento Interfaccia semplice per l'utente: Scegliete un servizio con un'interfaccia intuitiva che semplifichi la gestione dei datil'organizzazione dei file e delle cartelle. Un design di facile utilizzo riduce la curva di apprendimento, consentendo di iniziare a lavorare in modo rapido ed efficiente

Scegliete un servizio con un'interfaccia intuitiva che semplifichi la gestione dei datil'organizzazione dei file e delle cartelle. Un design di facile utilizzo riduce la curva di apprendimento, consentendo di iniziare a lavorare in modo rapido ed efficiente Opzioni di backup e ripristino: Verificate che il servizio fornisca funzionalità di backup e ripristino per proteggere dalla perdita di dati dovuta a cancellazioni accidentali o a corruzione

Verificate che il servizio fornisca funzionalità di backup e ripristino per proteggere dalla perdita di dati dovuta a cancellazioni accidentali o a corruzione Efficacia dei costi: Esaminare le strutture dei prezzi e trovare una soluzione che bilanci l'accessibilità economica con le funzionalità/funzioni essenziali di cui si ha bisogno

🎨 Organizzare le cartelle con codici a colori per una rapida identificazione visiva

🌍 Impostare l'accesso offline per lavorare sui documenti in qualsiasi momento e ovunque si trovino

📄 Creare modelli per le attività ripetitive per risparmiare tempo e mantenere la coerenza nei vostri progetti

🔔 Impostare notifiche per gli aggiornamenti dei documenti per rimanere informati sulle modifiche apportate da altri

🔍 Usate lo strumento Esplora per ricercare argomenti e raccogliere informazioni direttamente all'interno del vostro documento

13 alternative a Google Drive

Ecco il mio elenco curato delle 13 migliori alternative sicure a Google Drive che offrono una solida sicurezza senza compromettere le funzionalità/funzione dell'utente:

1. ClickUp (Miglior strumento all-in-one per la gestione dei file e la collaborazione)

ClickUp Project Management

Se siete alla ricerca di una solida alternativa a Google Drive che soddisfi le vostre esigenze di spazio di archiviazione e di processi collaborativi, ClickUp è una scelta eccellente. Come strumento di project management all-in-one, ha trasformato completamente il modo in cui io e il mio team lavoriamo. Più che un semplice project management, è in grado di ottimizzare tutto, dalla condivisione di base dei file ai complessi flussi di lavoro dei progetti.

Integrazione di ClickUp con Google Drive Integrazione di ClickUp con Google Drive è stata una svolta per il mio team. Con questa

funzionalità/funzione di integrazione del drive è possibile allegare facilmente i file di Google Drive direttamente alle attività, mantenendo collegati i documenti pertinenti.

Abbiamo risparmiato innumerevoli ore trascinando e rilasciando i file nei commenti delle attività o allegandoli direttamente alle schede. Inoltre, è possibile creare Documenti Google, Fogli o Slides e visualizzarli in anteprima all'interno di ClickUp senza dover cambiare piattaforma.

Ricerca connessa

Un'altra funzionalità/funzione di spicco è la Ricerca in connessione ClickUp che consente di cercare qualsiasi file nell'intera area di lavoro di ClickUp, facilitando la posizione di file, attività e documenti.

La parte migliore? La ricerca viene effettuata anche in tutte le app connesse, compreso Google Drive. Quindi, se ho file sparsi in Google Drive, attività di ClickUp e conversazioni in Slack, posso usare la Ricerca universale di ClickUp per trovare rapidamente un documento specifico memorizzato in Google Drive, il tutto senza attivare/disattivare le app.

collegare facilmente i documenti ai flussi di lavoro con ClickUp Docs

ClickUp Docs

Inoltre, Documenti ClickUp porta la creazione di documenti e la collaborazione tra team a un livello superiore. La sua versatilità, dai wiki alle roadmap, lo rende un potente strumento per la gestione dei file, migliorando la produttività e incrementando l'efficacia del lavoro di squadra. Il mio team utilizza questa funzionalità/funzione per creare documenti con file, collegamenti e widget incorporati, che ci aiutano a realizzare le idee senza ritardi.

Ciò che mi piace di ClickUp Documenti è che non è solo per la scrittura: è completamente integrato con la gestione delle attività. È possibile creare un file di database i nostri collaboratori possono collegare i documenti alle attività, assegnare elementi d'azione e incorporare file come immagini, documenti di Google Drive, fogli di calcolo o note di riunioni, mantenendo tutto organizzato in un unico posto. Questa centralizzazione rende più facile la collaborazione e garantisce a tutti l'accesso alle informazioni necessarie.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Integrare ClickUp con i vostri strumenti preferiti, come Slack, Asana e Google Drive, senza soluzione di continuità Integrazioni di ClickUp per creare un'area di lavoro unificata

Comunicate e collaborate con il vostro team direttamente all'interno delle attività o dei progetti con ClickUp Chattare Creare, assegnare e monitorare le attività in modo efficiente e suddividere i progetti in passaggi più piccoli con Attività di ClickUp Automazioni di attività ripetitive con ClickUp Automazioni per risparmiare tempo e ridurre gli errori.

Utilizzate i programmi precostituitiModelli di ClickUp per avviare progetti e attività senza dover partire da zero

Limiti di ClickUp

Alcune integrazioni possono richiedere una configurazione iniziale, che può richiedere molto tempo

L'app per dispositivi mobili non dispone di alcune funzionalità/funzione per desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Dropbox (il miglior servizio di archiviazione cloud per le piccole aziende)#

via Dropbox Dropbox è uno dei servizi di archiviazione cloud sicuri più vecchi di questo elenco e si distingue come alternativa affidabile a Google Drive. Offre l'autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza e la sincronizzazione automatica dei dispositivi, garantendo che i file siano sempre accessibili.

La funzione di cronologia delle versioni aiuta a prevenire la perdita accidentale di modifiche importanti, mentre la funzione Paper consente di creare, modificare e commentare i documenti in collaborazione con il team. Lo uso spesso per organizzare i file dei progetti e condividere le risorse con i miei colleghi, perché l'interfaccia utente rende la collaborazione facile ed efficiente.

Le migliori funzionalità di Dropbox

Archiviazione e recupero di documenti, foto e video in qualsiasi momento e luogo

Mantenere i file aggiornati su tutti i dispositivi con la sincronizzazione automatica

Eseguire il backup dei dati importanti e proteggerli da cancellazioni accidentali

Limiti di Dropbox

Il piano Free offre solo 2GB di spazio di archiviazione

Cronologia delle versioni limitata nel piano Free

Prezzi di Dropbox

Plus: $11,99/mese

$11,99/mese Essenziale : $19,99/mese

: $19,99/mese Business: $18/utente/mese

$18/utente/mese Business Plus: $30/utente/mese

$30/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Dropbox

G2: 4.4/5 (27.000+ recensioni)

4.4/5 (27.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (21.000+ recensioni)

3. Box (migliore per la collaborazione documentale e la gestione dei contenuti dell'azienda)

via Box Se volete cambiare completamente il vostro sistema di gestione dei contenuti, Box è un'ottima alternativa a Google Drive. La sua piattaforma IA, l'Intelligent Content Cloud, migliora la collaborazione sicura in tutta l'organizzazione.

Nella mia esperienza, Box è stato fondamentale per gestire in sicurezza e condividere i file con il mio team da qualsiasi luogo. La sua forte protezione dei dati e gli strumenti di produttività lo rendono una risorsa preziosa per qualsiasi azienda che dia priorità all'efficienza e alla sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzione di Box

Integrazione con altri strumenti di produttività come l'area di lavoro Google (Documenti Google) e Microsoft 365

Utilizzare la funzione di firma elettronica per firmare i documenti in modo digitale

Gestione delle autorizzazioni degli utenti e dei livelli di accesso per le modifiche o i commenti ai file

Limiti dei box

Notevole latenza durante il caricamento di nuovi file, che rallenta la condivisione e la collaborazione

Alcuni utenti hanno riferito che l'app per dispositivi mobili è lenta e spesso si blocca

Nessuna versione di prova gratuita per le funzionalità/funzione di livello enterprise

Prezzo Box

Business: $20/mese

$20/mese Business Plus: $33/mese

$33/mese Azienda: $47/mese

$47/mese Enterprise Plus: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei box

G2: 4,2/5 (4.000+ recensioni)

4,2/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (5.000+ recensioni)

4. iCloud Drive (il migliore per la sincronizzazione dei file)

via unità iCloud iCloud Drive è una popolare alternativa a Google Drive per la sincronizzazione dei file su tutti i dispositivi Apple ed è accessibile anche agli utenti Windows. Consente di accedere facilmente ai file sull'iPhone tramite l'app File e di aggiornare istantaneamente le modifiche sul Mac e sull'iPad. Questa sincronizzazione in tempo reale consente di lavorare senza preoccuparsi del controllo della versione.

La semplicità della piattaforma è un vantaggio significativo. Caricare i file è semplice come fare clic sull'icona del cloud e la condivisione è altrettanto facile: se voglio collaborare o inviare una copia, posso farlo con pochi tocchi. Nel complesso, iCloud Drive aumenta la produttività e mantiene i miei file organizzati, rendendolo una scelta di dipendenza per chiunque faccia parte dell'ecosistema Apple.

Le migliori funzionalità/funzione di iCloud Drive

Sincronizzazione dei file senza soluzione di continuità tra tutti i dispositivi Apple e Windows

Eseguire automaticamente il backup dei dispositivi, assicurando che foto, video e dati delle app siano conservati in sicurezza e facilmente recuperabili quando necessario

Collaborazione in tempo reale grazie a iCloud Paper, che consente a più utenti di creare, modificare e commentare i documenti contemporaneamente, migliorando il lavoro di squadra

Ripristino dei file eliminati per un massimo di 30 giorni, per garantire che nulla vada perso in modo permanente

Limiti di iCloud Drive

Manca un sistema di versioning integrato per i file, il che rende difficile il recupero delle versioni precedenti dei documenti in caso di sovrascrittura o eliminazione

La sincronizzazione è lenta quando si gestiscono file di grandi dimensioni

L'opzione di archiviazione cloud gratuita è limitata a 5 GB, il che potrebbe non soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti

Prezzi di iCloud Drive

50GB : $0,99/mese

: $0,99/mese 200GB : $2,99/mese

: $2,99/mese 2TB : $9,99/mese

: $9,99/mese 6TB : 29,99 dollari al mese

: 29,99 dollari al mese 12TB: 59,99 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di iCloud Drive

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. MEGA (il migliore per la condivisione e lo spazio di archiviazione di file sicuri)

via MEGA MEGA offre solide funzionalità/funzione di sicurezza, tra cui la crittografia end-to-end e l'autenticazione a due fattori, che garantiscono la sicurezza dei vostri file anche da MEGA. In qualità di software di condivisione dei file offre una soluzione di archiviazione che consente la condivisione di file sicuri e protetti da password, facilitando la collaborazione con i client. Inoltre, i nuovi utenti ricevono 20 GB di spazio di archiviazione gratis fin dall'inizio.

Il mio team trova le funzionalità/funzione di sicurezza di MEGA incredibilmente utili per mantenere la riservatezza. La crittografia end-to-end e l'autenticazione a due fattori ci garantiscono la massima tranquillità nell'archiviazione e nella condivisione di file sensibili.

Le migliori funzionalità/funzione di MEGA

Accettare file dagli utenti MEGA e anche da altri utenti

Ripristino delle versioni precedenti dei file in caso di modifiche o cancellazioni accidentali

Impostazione di scadenze e password di protezione per i file in condivisione

Limiti del MEGA

Gli account Free hanno una capacità di trasferimento limitata

Mancano strumenti per la modifica dei documenti Microsoft Office direttamente nel cloud; ciò significa che gli utenti devono scaricare i file per apportare modifiche, il che potrebbe interrompere il loro flusso di lavoro

Prezzi MEGA

Pro Lite: 5,34 dollari/mese

Pro I : $10,96/mese

: $10,96/mese Pro II : $21,94/mese

: $21,94/mese Pro III: $32,91/mese

MEGA valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

6. ownCloud (Il migliore per la collaborazione e il controllo dei dati)

via ownCloud ownCloud è una soluzione alternativa gratuita a Google Drive che sincronizza i file tra i vari dispositivi, mantenendoli aggiornati. La sua crittografia end-to-end garantisce la sicurezza dei dati sensibili durante i trasferimenti.

Inoltre, ownCloud consente la modifica collaborativa dei documenti, permettendo di lavorare in tempo reale su progetti condivisi con i colleghi attraverso Office 365 o Collabora. Questa combinazione di sicurezza e collaborazione lo rende uno strumento prezioso per i progetti del team.

Le migliori funzionalità/funzione di ownCloud

Ripristino delle versioni precedenti dei file con la cronologia delle versioni

Collaborazione in tempo reale sui documenti con gli strumenti di modifica integrati

Impostazione di collegamenti privati ai file per una condivisione sicura e limitata nel tempo

Limiti di OwnCloud

Le funzionalità/funzione avanzate sono limitate all'edizione Enterprise

Il piano Free non offre supporto clienti, il che può essere uno svantaggio per gli utenti che necessitano di assistenza per la configurazione o la risoluzione dei problemi

Prezzi diownCloud

Community Edition : Free

: Free ownCloud in hosting sul server (sottoscrizione standard): Circa $5,70/utente/mese

ownCloud in hosting sul server (sottoscrizione Enterprise): Circa $17,50/utente/mese

ownCloud Online (Teams - da 1 a 4 utenti): $13,92/utente/mese

$13,92/utente/mese ownCloud Online (Utenti singoli): $16,06/utente/mese

valutazioni e recensioni diownCloud

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (50+ recensioni)

7. Microsoft OneDrive (il migliore per la sincronizzazione e l'archiviazione dei file)

via Microsoft OneDrive Se state cercando una soluzione di condivisione dei file sicura per la vostra azienda che si integri facilmente con Microsoft 365, prendete in considerazione Microsoft OneDrive, una solida alternativa a Google Drive. Consente di salvare, accedere e gestire i file in modo efficiente su più dispositivi.

In base alla mia esperienza, le app desktop e mobile di OneDrive sono state essenziali per un accesso continuo ai file, sia che lavorassi alla mia scrivania che in viaggio. La sincronizzazione in tempo reale e le funzionalità di recupero dei file hanno permesso di rispettare i progetti del team e di mantenere l'integrità dei dati.

Migliori funzionalità/funzione di Microsoft OneDrive

Sincronizzazione dei file su tutti i dispositivi per avere sempre a disposizione la versione più recente

Lavorate insieme ai vostri colleghi sui documenti e visualizzate gli aggiornamenti in tempo reale

Caricare file di grandi dimensioni fino a 250 GB in una sola volta

Backup automatico dei file dai dispositivi mobili

Modifica dei documenti in movimento con le app mobili per iOS e Android

Limiti di Microsoft OneDrive

Il piano Free non include le potenti app per la produttività

La versione Free ha un limite di spazio di archiviazione di 5 GB, che potrebbe essere insufficiente per gli utenti con file di grandi dimensioni o con esigenze di dati estese

Prezzi di Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (Piano 1): $5/mese (addebitato annualmente)

$5/mese (addebitato annualmente) Microsoft 365 Business Basic: $6/mese (con fatturazione annuale)

$6/mese (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneDrive

G2: 4.3/5 (9000+ recensioni)

4.3/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12000+ recensioni)

8. Nextcloud (il migliore per la gestione e lo spazio di archiviazione cloud dei dati)

via Prossimo cloud Nextcloud è una piattaforma versatile di archiviazione cloud per la gestione dei dati personali e professionali. I suoi strumenti di collaborazione consentono la modifica dei documenti in tempo reale per i progetti del team e la condivisione dei file con i colleghi senza soluzione di continuità. Grazie a solide funzionalità/funzione di sicurezza come l'autenticazione a due fattori e la crittografia end-to-end, garantisce che i file sensibili siano archiviati in modo sicuro e affidabile.

Le migliori funzionalità/funzione di Nextcloud

Sincronizzazione dei file tra i dispositivi con compatibilità multipiattaforma

Personalizzazione dell'interfaccia con temi e opzioni di branding

Sicurezza dei dati con la crittografia end-to-end e l'autenticazione a due fattori

Limiti di Nextcloud

Prestazioni durante i server ad alto traffico

L'app per dispositivi mobili manca di funzionalità/funzione rispetto alla versione desktop, il che potrebbe limitare le funzionalità per alcuni utenti

Nessuna versione di prova ufficiale gratuita per i suoi servizi cloud; la versione gratuita è open-source e può richiedere una configurazione manuale, che potrebbe essere impegnativa per gli utenti non tecnici

Prezzi Nextcloud

Utenti singoli: $19,26/mese (fatturati annualmente)

$19,26/mese (fatturati annualmente) Teams: $17,12/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su Nextcloud

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

9. Sync.com (il migliore per la condivisione di file con una forte crittografia)

via Sincronizzazione Sync è noto soprattutto per le sue forti funzionalità di privacy e sicurezza, che lo rendono una delle migliori alternative a Google Drive. Come molti altri in elenco, questo strumento di archiviazione cloud offre la crittografia end-to-end. Tuttavia, a differenza dei suoi concorrenti, Sync adotta una posizione di sicurezza senza compromessi, non permettendo al suo team di visualizzare i contenuti, aggiungendo un ulteriore livello di fiducia.

Nella mia esperienza, i controlli avanzati di sincronizzazione si sono rivelati incredibilmente utili per la gestione dei documenti riservati. Ho potuto impostare una protezione con password e date di scadenza per i collegamenti condivisi, per stare tranquillo quando collaboro con il mio team su progetti sensibili.

Le migliori funzionalità/funzione di Sync.com

Ripristino delle versioni precedenti dei file e recupero di quelli eliminati fino a 365 giorni

Creazione di collegamenti sicuri con privacy migliorata per i file sensibilicondivisione di file Monitoraggio dell'attività nelle cartelle condivise con registri eventi dettagliati



Limiti di Sync.com

Sincronizza i file in una sola cartella, il che richiede di adattare la struttura organizzativa dei file esistente

L'interfaccia utente, in particolare nella versione web, è spesso descritta come goffa, rendendo la navigazione meno intuitiva

Il piano Free prevede solo 5GB di spazio di archiviazione

Prezzi di Sync.com

free Forever : Solo Basic

Solo Basic Solo Basic : $8/mese

: $8/mese Solo Professional : $20/mese

: $20/mese Teams Standard : $6/mese

: $6/mese Teams+ Unlimited : $15/mese

: $15/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Sync.com

G2: 4/5 (30+ recensioni)

4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

10. pCloud (il migliore per la sincronizzazione dei file tra più dispositivi)

via pCloud pCloud è una soluzione versatile di archiviazione cloud che consente agli utenti di sincronizzare i file tra i vari dispositivi attraverso la sua app desktop, creando un'unità virtuale per un accesso sicuro e senza interruzioni. La piattaforma dispone di un'opzione pubblica di condivisione tramite link, che semplifica l'invio di file ai client, mentre i lettori multimediali integrati consentono agli utenti di trasmettere video e creare playlist audio direttamente dal cloud.

Le migliori funzionalità/funzione del cloud

Accesso a uno spazio di archiviazione extra senza occupare spazio locale nei vostri dispositivi

Condivisione di file con protezione tramite password e date di scadenza

Utilizzare il versioning dei file per tornare indietro e ripristinare le versioni precedenti dei file

limiti di Cloud

Limitato spazio di archiviazione gratuito rispetto ai suoi concorrenti

Mancano strumenti di collaborazione integrati

Il piano Free ha un limite di 10GB (con attività da completare per l'intero importo), che potrebbe non essere sufficiente per gli utenti più potenti

Prezzi cloud

Aziendale : $9,99/mese

: $9,99/mese Business Pro: $19,98/mese

valutazioni e recensioni su pCloud

G2: 4.2/5 (150+ recensioni)

4.2/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (170+ recensioni)

11. Koofr (il migliore per l'integrazione di più spazi di archiviazione cloud)

via Koofr Koofr è una soluzione di archiviazione cloud che integra più account, come Google Drive, Dropbox e OneDrive, in un'unica interfaccia. Questo permette agli utenti di accedere e gestire i propri file senza passare da un'app all'altra.

Supporta anche la condivisione diretta dei file con protezione tramite password e date di scadenza, garantendo una collaborazione sicura su progetti sensibili. Per il mio team, questa funzione si è rivelata utile per mantenere la privacy e l'integrità dei file condivisi.

Le migliori funzionalità/funzione di Koofr

Salvate i contenuti web direttamente con l'estensione per Chrome di Koofr

Anteprima di immagini, video e PDF senza doverli scaricare

Recupero dei file eliminati per un massimo di 7 giorni senza utilizzare spazio di archiviazione aggiuntivo

Limiti di Koofr

Ha limiti giornalieri per la condivisione pubblica

Rallenta quando gestisce file di grandi dimensioni

Il piano Free ha un limite di 10 GB

Prezzi Koofr

Free Forever

Briefcase S: $0,54/mese

$0,54/mese Briefcase M: $1,07/mese

$1,07/mese Valigia L: $2,14/mese

$2,14/mese Valigia XL: $4,28/mese

$4,28/mese Valigia XXL: $10,70/mese

$10,70/mese Catena 3XL: $21,40/mese

$21,40/mese Crate 5XL: $37,45 /mese

Valutazioni e recensioni di Koofr

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

12. Backblaze (il migliore per lo spazio di archiviazione dei file e il backup)

via Backblaze Backblaze è una soluzione di archiviazione cloud semplice ed economica, incentrata sul backup e sullo spazio di archiviazione dei file. Esegue automaticamente il backup dei dati dal computer e fornisce uno spazio di archiviazione illimitato.

La funzionalità di controllo delle versioni della piattaforma consente agli utenti di recuperare le versioni precedenti dei file quando necessario. Inoltre, Backblaze offre la possibilità di ricevere fisicamente i dati tramite un disco rigido USB, il che può essere particolarmente utile durante un ripristino del sistema.

Le migliori funzionalità/funzione di Backblaze

Garantire la sicurezza dei dati con i backup automatizzati

Ripristinare facilmente i file con opzioni quali lo scaricamento di file zip o di dischi rigidi fisici

Configurazione dell'autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza

Limiti di Blackblaze

Non supporta i backup delle email da server online, come ad esempioGmail Versione predefinita dei file limitata a 30 giorni



Prezzi di Blackblaze

Pay-As-You-Go: $6 per TB/mese

$6 per TB/mese B2 Reserve: $1560 per 20TB/anno

Valutazioni e recensioni di Blackblaze

G2: 4.7/5 (80+ recensioni)

4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (130+ recensioni)

13. SpiderOak (il migliore per il backup dei dati e per garantire la sicurezza)

via SpiderOak SpiderOak dà priorità alla privacy e alla sicurezza, offrendo funzionalità/funzione come la crittografia end-to-end per proteggere i dati sensibili. Questo lo rende una buona alternativa a Google Drive per chi gestisce file riservati o collabora in remoto.

Apprezzo il fatto che SpiderOak consenta agli utenti di impostare backup giornalieri per i documenti di lavoro e le cartelle condivise, garantendo la sincronizzazione automatica di tutte le modifiche tra i dispositivi senza interventi manuali.

Le migliori funzionalità/funzione di SpiderOak

Creazione automatica di backup con opzioni di pianificazione personalizzabili

Ripristino di versioni precedenti con la funzionalità/funzione di file per ripristinare le modifiche indesiderate

Sincronizzazione dei dati tra i vari dispositivi grazie al supporto multipiattaforma di SpiderOak

Limiti di SpiderOak

Prezzi elevati rispetto ad altri servizi

L'interfaccia utente può essere difficile da navigare

Non offre un piano Free o un periodo di prova per l'esperienza completa; gli utenti devono sottoscrivere un abbonamento

Prezzi di SpiderOak

150 GB: $6/mese

$6/mese 400 GB: 11 dollari al mese

11 dollari al mese 2 TB: $14/mese

$14/mese 5 TB: $29/mese

Valutazioni e recensioni di SpiderOak

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Massimizzare la sicurezza e l'organizzazione dei file con ClickUp

La scelta del giusto servizio di archiviazione cloud è essenziale per organizzare e mettere in sicurezza i vostri file. 🔒

Tuttavia, con così tante opzioni disponibili, può essere necessario del tempo per determinare quale sia la soluzione migliore per le vostre esigenze aziendali. Gli strumenti di cui sopra offrono solide funzionalità/funzione di sicurezza, migliorano la collaborazione e semplificano i flussi di lavoro.

Tra questi, ClickUp è una soluzione all-in-one che si distingue come alternativa completa a Google Drive. Combina perfettamente la gestione dei file, la collaborazione nelle attività e la perfetta integrazione con altre applicazioni. Con funzioni e modelli personalizzabili, si adatta al vostro flusso di lavoro specifico, rendendo più facile la gestione dei progetti e la condivisione dei documenti in modo efficace. Iscriviti su ClickUp e vedrete che trasformerà il modo in cui il vostro team collabora e si organizza!